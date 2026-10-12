Ag Group investe sull’Umbria per supportare la crescita apre una nuova campagna di recruiting rivolta a 80 talenti da inserire nei propri team sul territorio, con posizioni aperte in diverse aree quali ricevimento, cucina, manutenzione e housekeeping.
Lo Special Talent Day – Umbria Luxury Collection prenderà il via mercoledì 21 ottobre, presso Borgo Tre Vaselle a Torgiano. Una giornata pensata non soltanto per raccogliere candidature, ma per creare un primo contatto diretto tra il gruppo e i professionisti interessati a entrare nel mondo Ag Group.
La ricerca coinvolge alcune delle funzioni centrali dell’ospitalità. Dall’accoglienza degli ospiti alla cucina, dalla cura degli ambienti alla manutenzione. Ag Group punta a individuare professionalità che possano contribuire allo sviluppo, nel segmento 5 stelle, delle sue attività in Umbria e crescere all’interno di un Gruppo che opera in modo integrato lungo la filiera dell’hospitality.
Lo Special Talent Day si inserisce in una fase di espansione di Ag Group, che sta operando nel rafforzamento delle squadre e, la ricerca di nuove competenze, rappresenta una componente essenziale della strategia del gruppo.
«Ogni nuovo progetto parte dalle persone che gli daranno vita. In Umbria stiamo costruendo squadre che avranno un ruolo importante nel percorso di crescita di Ag Group e vogliamo farlo incontrando direttamente i talenti del territorio e chi desidera sviluppare qui il proprio percorso professionale. Lo Special Talent Day nasce proprio con questo obiettivo: conoscerci, confrontarci e individuare le competenze e le persone con cui crescere», commenta Cecilia Scicolone, hr manager del gruppo.
Per candidarsi, gli interessati possono scrivere a talentday@aggroupitaly.it per entrare in contatto con Ag Group e partecipare alla selezione.
Lo Special Talent Day si terrà il 21 ottobre, dalle 9 alle 16 presso Borgo Tre Vaselle, via Giuseppe Garibaldi 48, Torgiano.