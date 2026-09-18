Visit Qatar e intelligenza artificiale: in che modo il digitale semplifica il viaggio Dalla pianificazione dell’itinerario all’arrivo in aeroporto, dalla mobilità alla scoperta della destinazione: in occasione della Giornata Mondiale del Turismo 2026 il 27 settembre, Visit Qatar racconta come la tecnologia stia trasformando il modo di viaggiare. In Qatar, il digitale accompagna passo passo il visitatore già prima della partenza e anche durante tutto il soggiorno. E per Visit Qatar si tratta di un percorso avviato già nel 2024, quando l’ente è stato tra i primi del settore turistico nella regione a introdurre l’intelligenza artificiale generativa sulle proprie piattaforme. Le nuove tecnologie di intelligenza artificiale permettono infatti di passare da una ricerca frammentata “cosa vedere?”, “dove mangiare?”, “cosa posso fare in tre giorni?” ad un approccio più personalizzato, in cui il viaggiatore può esprimere preferenze e interessi e ricevere suggerimenti coerenti con il proprio modo di viaggiare. È soprattutto nella fase che precede la partenza che l’intelligenza artificiale può trovare una delle applicazioni più immediate. Il GenAI Trip Concierge di Visit Qatar, introdotto nel 2024, rappresenta l’evoluzione di questo approccio: disponibile in oltre 50 lingue, è uno strumento pensato per aiutare il visitatore non soltanto a trovare informazioni, ma a costruire, modificare e adattare il proprio itinerario a seconda delle proprie esigenze e necessità. La digitalizzazione accompagna il visitatore anche nel momento in cui il viaggio entra nel vivo. Un primo punto d’accesso è Hayya, la piattaforma del Qatar che riunisce servizi legati all’ingresso del Paese e permette, per i viaggiatori che ne hanno bisogno, di richiedere online alcune categorie di visto elettronico. Accessibile via web e app, consente di gestire queste procedure già prima della partenza. L’innovazione entra infine nel modo in cui si scopre il Paese. La moderna rete di trasporti, le piattaforme digitali e gli strumenti di navigazione consentono di spostarsi e pianificare la vacanza con maggiore semplicità. La mobilità nel Paese è un’esperienza accessibile a tutti attraverso auto, taxi, trasporto pubblico e la moderna metropolitana di Doha. Ma è soprattutto nella scoperta della destinazione che tecnologia e turismo possono incontrarsi. I musei del Qatar rappresentano in questo senso uno degli ambiti in cui il digitale sta trasformando maggiormente l’esperienza del visitatore. Accanto alle collezioni e all’architettura, sempre più spazi culturali integrano installazioni interattive, contenuti multimediali, esperienze immersive e strumenti digitali capaci di rendere la visita più coinvolgente e accessibile. La tecnologia non sostituisce quindi l’esperienza fisica, ma la arricchisce, offrendo nuovi livelli di approfondimento e permettendo al visitatore di costruire percorsi di scoperta più personali. Condividi

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La digitalizzazione accompagna il visitatore anche nel momento in cui il viaggio entra nel vivo. Un primo punto d’accesso è Hayya, la piattaforma del Qatar che riunisce servizi legati all’ingresso del Paese e permette, per i viaggiatori che ne hanno bisogno, di richiedere online alcune categorie di visto elettronico. Accessibile via web e app, consente di gestire queste procedure già prima della partenza.\r

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L’innovazione entra infine nel modo in cui si scopre il Paese. La moderna rete di trasporti, le piattaforme digitali e gli strumenti di navigazione consentono di spostarsi e pianificare la vacanza con maggiore semplicità. La mobilità nel Paese è un’esperienza accessibile a tutti attraverso auto, taxi, trasporto pubblico e la moderna metropolitana di Doha.\r

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Ma è soprattutto nella scoperta della destinazione che tecnologia e turismo possono incontrarsi. I musei del Qatar rappresentano in questo senso uno degli ambiti in cui il digitale sta trasformando maggiormente l’esperienza del visitatore. Accanto alle collezioni e all’architettura, sempre più spazi culturali integrano installazioni interattive, contenuti multimediali, esperienze immersive e strumenti digitali capaci di rendere la visita più coinvolgente e accessibile. La tecnologia non sostituisce quindi l’esperienza fisica, ma la arricchisce, offrendo nuovi livelli di approfondimento e permettendo al visitatore di costruire percorsi di scoperta più personali. ","post_title":"Visit Qatar e intelligenza artificiale: in che modo il digitale semplifica il viaggio","post_date":"2026-09-18T12:01:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1789732870000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522167","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522180\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabrizio Miotti[/caption]\r

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Le agenzie di viaggio \"tradizionali\" stanno scomparendo?\r

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La risposta è: «dipende». Dipende dalla location, dipende dal tipo di attività, dipende dalla voglia di reinventarsi e di offrire una consulenza effettivamente valida.\r

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Un esempio che conferma questa teoria viene da Sonora Viaggi di Cesano Maderno, una piccola realtà imprenditoriale della provincia di Monza e Brianza che continua a fare dell'assistenza diretta alla clientela e della specializzazione i suoi punti di forza.\r

Business travel a gonfie vele\r

«Siamo attivi soprattutto sul fronte del business travel - spiega Fabrizio Miotti, che in agenzia si occupa della parte leisure -. La nostra è una realtà solida, radicata sul territorio, che si muove seguendo logiche \"tradizionali\" di assistenza e fidelizzazione della clientela».\r

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Una formula che sta pagando anche in un anno complicato come il 2026: «Il business travel va a gonfie vele, crescono i clienti che ci chiedono di organizzare viaggi di lavoro verso India e Cina. Al momento, lo scoglio maggiore riguarda il costo dei collegamenti aerei, che sta vivendo una vera e propria impennata ed evidenzia tariffe non sempre \"trasparenti\". La domanda comunque c'è e i clienti che tornano sono il miglior passaparola per continuare a essere un punto di riferimento su tutta l'area che presidiamo».\r

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Quanto all'intelligenza artificiale, in Sonora Viaggi, almeno per ora, non serve farne uso. «Alcuni membri dello staff vantano una profonda preparazione e una lunga esperienza nel settore e questo ci consente di intervenire con professionalità e immediatezza anche nel caso di situazioni complesse. Per ora questo modo di procedere ci sta garantendo ottimi risultati».","post_title":"Agenzie \"tradizionali\" lontane dalla crisi: il caso Sonora Viaggi","post_date":"2026-09-18T11:14:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1789730087000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522163\" align=\"aligncenter\" width=\"436\"] Veicolo NCC locale (27/05/2026, presso il Teatro Regio di Parma | Credit: Blackbird Mobility)[/caption]\r

Blackbird Mobility, siglata la partnership con aziende locali italiane parte conl’espansione nel mercato italiano con “Blackbird T”. Le partnership con “Parmavera”, agenzia di viaggi specializzata in tour nella zona di Parma, e “Alessandri Ncc”, azienda specializzata in servizi Ncc . Integrazione tra veicoli locali, conducenti, prodotti turistici e piattaforma AI. Obiettivo: conquistare il mercato italiano dei tour privati su strada.\r

In Italia, il servizio di Ncc è un sistema di trasporto basato sulla prenotazione anticipata che mette a disposizione veicoli guidati da conducenti professionisti. È ampiamente utilizzato da turisti stranieri e viaggiatori individuali per trasferimenti aeroportuali, collegamenti con gli hotel, spostamenti intercity e tour privati. Attraverso questa partnership, viene strutturato un modello di cooperazione in cui Parmavera gestisce i prodotti turistici locali e i contenuti d'esperienza, Alessandri Ncc fornisce i veicoli Ncc e i driver professionisti, e Blackbird Mobility si occupa delle prenotazioni, del servizio clienti e dell'assistenza di viaggio basata sull'intelligenza artificiale tramite la piattaforma Blackbird T. Grazie a questo accordo, le tre aziende intendono creare un ecosistema di servizi che consenta ai viaggiatori internazionali di usufruire con maggiore facilità e comodità dei veicoli e dei tour locali in Italia direttamente su Blackbird T.\r

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[caption id=\"attachment_522169\" align=\"aligncenter\" width=\"504\"] BLACKBIRD T: Interfaccia del servizio e dettaglio offerta Parma (a cura di Blackbird Mobility)[/caption]\r

Blackbird T è una piattaforma di tour privati su strada basata sull'intelligenza artificiale, progettata per abbinare veicoli dedicati e itinerari su misura in base al programma, al numero di passeggeri e allo scopo del viaggio. Dopo aver consolidato le proprie basi operative in Corea del Sud, in particolare nelle aree di Jeju e Busan, l'azienda sta accelerando la propria espansione sul mercato globale estendendo le zone di servizio a Parma (Italia) e Los Angeles (Usa). T: Interfaccia del servizio e dettaglio offerta Parma (a cura di Blackbird Mobility) Blackbird T è una piattaforma di tour privati su strada basata sull'intelligenza artificiale, progettata per abbinare veicoli dedicati e itinerari su misura in base al programma, al numero di passeggeri e allo scopo del viaggio. Dopo aver consolidato le proprie basi operative in Corea del Sud, in particolare nelle aree di Jeju e Busan, l'azienda sta accelerando la propria espansione sul mercato globale estendendo le zone di servizio a Parma (Italia) e Los Angeles (Usa).\r

In particolare, grazie all'Assistente di prenotazione AI basato su intelligenza artificiale generativa e chatbot, gli utenti possono inserire in modalità conversazionale la destinazione, le date, il numero di passeggeri, la tipologia di veicolo e lo scopo del viaggio, ricevendo consigli personalizzati su veicoli e tour ideali per le proprie esigenze. Inoltre, la piattaforma offre la Messaggistica con traduzione AI per facilitare la comunicazione tra viaggiatori stranieri e driver, e l'Audioguida di bordo basata sulla generazione automatica di contenuti AI, che fornisce informazioni turistiche in tempo reale in base alla posizione e al contesto del viaggio. Blackbird Mobility intende utilizzare Parma come punto strategico d'ingresso nel mercato italiano, ampliando progressivamente le partnership con operatori Ncc e agenzie di viaggio locali per strutturare una rete di tour privati su strada che colleghi le principali città d'arte italiane. Sangdon Park, ceo di Blackbird Mobility, ha dichiarato: «Questa partnership è particolarmente significativa perché stabilisce una connessione diretta tra la nostra piattaforma AI sviluppata in Corea del Sud e le reti locali di turismo e mobilità all'estero. Partendo da Parma, amplieremo la collaborazione con gli operatori Ncc e le agenzie di viaggio delle principali città turistiche italiane, con l'obiettivo finale di far evolvere Blackbird T in un agente di viaggio AI globale capace di connettere i tour privati su strada delle principali città del mondo in un'unica piattaforma».\r

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Blackbird T | AI-powered Private Tour Car Platform “Move & Enjoy”\r

Informazioni su Blackbird Mobility / Blackbird T Blackbird Mobility: è un'azienda di mobilità turistica che gestisce Blackbird T, una piattaforma di tour privati su strada basata sull'intelligenza artificiale. Blackbird T mette in contatto veicoli dedicati, driver professionali e itinerari personalizzati in base al programma, al numero di passeggeri e allo scopo del viaggio, offrendo servizi di supporto quali l'Assistente di prenotazione AI, la Messaggistica con traduzione automatica e l'Audioguida di bordo. Forte di una solida base operativa sviluppata in Corea del Sud nelle aree di Jeju e Busan, Blackbird Mobility sta espandendo le proprie zone di servizio e le reti di partner locali a livello globale, partendo da Parma (Italia) e Los Angeles (Stati Uniti).\r

BLACKBIRD T\r

www.blackbirdt.com\r

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E-mail: bmc@blackbirdt.com","post_title":"Blackbird Mobility, siglata la partnership con aziende locali italiane. Al via l’espansione con “BLACKBIRD T”","post_date":"2026-09-18T11:05:44+00:00","category":["informazione-pr","trasporti"],"category_name":["Informazione PR","Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1789729544000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522118","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522132\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Guðrið Højgaard, ceo di Visit Faroe Islands[/caption]\r

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Diciotto isole a metà strada tra Islanda e Norvegia: «18 piccoli puntini nel mezzo dell’Atlantico del Nord, spesso anche difficilmente rintracciabili su una cartina geografica»: Guðrið Højgaard, ceo di Visit Faroe Islands scherza sulla visibilità dell’arcipelago (parte del Regno di Danimarca) che invece, dal prossimo giugno, sarà comodamente raggiungibile dall’Italia grazie al volo diretto di Atlantic Airways da Milano Malpensa.\r

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Un’opportunità per scoprire una destinazione «che proprio in virtù del suo isolamento ha saputo mantenere un «dna unico, elemento distintivo non solo delle persone che vi abitano ma anche della natura e della cultura». Unicità che si traduce in numerose possibilità di viaggio e in un’offerta capace di intercettare tipologie di viaggiatori e interessi diversi. Natura e attività outdoor, cultura, gastronomia ed esperienze a contatto con la comunità locale permettono di costruire itinerari differenti attraverso tutto l’arcipelago.\r

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Complice il contesto internazionale che muove un sempre maggior numero di viaggiatori a scoprire mete nuove o alternative rispetto ad aree 'più calde' non soltanto dal punto di vista climatico, l'arcipelago vive un momento positivo: «L'interesse del mercato Italia è in crescita - prosegue Guðrið Højgaard -. Nel 2025, complessivamente, l’arcipelago ha accolto circa 130.000 visitatori internazionali, registrando parallelamente un significativo aumento degli arrivi dall’Italia. La maggior parte dei visitatori è arrivata dai mercati europei, dalla Francia alla Germania, ma recentemente abbiamo notato anche un incremento significativo di arrivi dal Nord America e dall'Asia».\r

L'operativo\r

[caption id=\"attachment_522131\" align=\"alignleft\" width=\"225\"] Solvi Jespersen, direttore sales & marketing Atlantic Airways[/caption]\r

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Dal 2 giugno 2027 Atlantic Airways opererà quindi la nuova rotta stagionale tra Malpensa e Vagar (lo scalo situato a circa 45 minuti dalla capitale Torshavn), ogni mercoledì fino al 1° settembre, permettendo di raggiungere l’arcipelago in poco più di 3 ore di volo.\r

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Una scelta, quella di Milano, che risponde a diverse esigenze, spiega Solvi Jespersen, direttore sales & marketing del vettore: «Innanzitutto è stata individuata in Milano (12esima destinazione del network) un’ampia catchment area che si allarga a gran parte del Nord Italia, dal notevole potenziale. Sicuramente contiamo anche su un trend di domanda elevato da entrambi i selling point: lo stesso che abbiamo notato sulle nostre rotte da Parigi e Londra, dove circa il 60% dei passeggeri non è originario delle isole Faroe».\r

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I voli sono già in vendita attraverso tutti i canali distributivi della compagnia, che in Italia ormai da anni è rappresenta da Apg Italy. Le tariffe partono da circa 183 euro a tratta, ma «sono disponibili tariffe speciali per i tour operator».\r

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In flotta quest’anno ci sono 4 Airbus 320, due-Ceo e due-Neo, «cui si affiancheranno altri due A320Neo nel 2028 e nel 2029». Operativi anche due elicotteri per alcuni collegamenti domestici tra le isole e per operazioni di soccorso. Il gruppo Atlantic Airways gestisce inoltre due alberghi di proprietà: «Il Bacar Airport Hotel, proprio accanto all’aeroporto: 25 camere, ristrutturato nel 2024 e l’unico Hilton attualmente presente in Scandinavia, l’Hilton Garden Inn Isole Faroe. Quest’ultimo è situato a Tórshavn e dispone di 130 camere».","post_title":"Le Faroe puntano al mercato Italia: dal 2 giugno volo diretto di Atlantic Airways da Milano","post_date":"2026-09-18T09:32:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1789723929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522097","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo traguardo per Sommet Education Foundation e Les Roches, che hanno festeggiato i sette vincitori della Un Tourism Social Innovation Challenge, che premia una nuova generazione di talenti impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative per orientare il turismo verso un futuro più sostenibile, inclusivo e capace di generare un impatto positivo sulle comunità locali.\r

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Lanciata nel settembre 2025, l’iniziativa ha registrato 866 candidature provenienti da 109 Paesi. Quasi la metà delle candidature è arrivata dall’Africa, a testimonianza della vivacità dell’ecosistema imprenditoriale del continente e del ruolo sempre più importante degli innovatori africani nel plasmare il futuro del turismo globale.\r

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I sette vincitori sono stati selezionati in tre categorie: Community-based Tourism, Green Projects e Accessibility and Inclusivity.\r

I vincitori\r

Nella prima categoria sono emersi Lore (Cina) , che utilizza l’intelligenza artificiale per preservare le conoscenze indigene e mettere in relazione i viaggiatori con le comunità locali attraverso esperienze di forte coinvolgimento culturale; Local Narratives (India), che pone in contatto viaggiatori e studenti con le comunità rurali attraverso esperienze immersive; Ecodigital (Tanzania) , realtà che combina l’innovazione digitale con le conoscenze delle comunità locali per sostenere il ripristino degli ecosistemi, la resilienza climatica e un turismo sostenibile.\r

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Nella categoria Green Projects si sono distinti Okumkom Biodigital Investment (Ghana), impegnato nella trasformazione di rifiuti organici prodotti da hotel e ristoranti in proteine e fertilizzanti organici e Bio Fábrica de Corais (Brasile), che utilizza biotecnologie e turismo rigenerativo per ripristinare le barriere coralline.\r

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Infine, nel settore Accessibility and Inclusivity sono stati premiati Signvrse (Kenya), che utilizza l’intelligenza artificiale e avatar 3D per fornire interpretariato in tempo reale nella lingua dei segni e Your Accessible Flight (Portogallo) , che usa l’intelligenza artificiale per aiutare le persone con disabilità a orientarsi durante i viaggi aerei.\r

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«È impressionante vedere la qualità e la creatività dei progetti di quest’anno. Queste iniziative riportano il turismo alle sue radici: scoperta, esplorazione e curiosità verso altre culture, trasformando al contempo questi valori in risposte innovative alle sfide sociali e ambientali. Alla Sommet Education Foundation siamo orgogliosi di contribuire a trasformare queste idee in un impatto duraturo» ha dichiarato Anouck Weiss, presidente di Sommet Education Foundation.\r

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In qualità di partner della challenge, Les Roches Marbella sosterrà i vincitori selezionati attraverso borse di studio per programmi di formazione presso il campus, offrendo inoltre accesso al proprio ecosistema globale dedicato all’educazione, all’imprenditorialità e all’innovazione. Il programma di supporto mira a mettere a disposizione dei vincitori conoscenze, network e opportunità utili a far crescere ulteriormente i loro progetti e ad amplificarne il potenziale impatto.\r

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Carlos Díez de la Lastra, ceo di Les Roches, ha aggiunto: «A Les Roches siamo impegnati a creare opportunità per gli imprenditori che stanno plasmando la prossima generazione del turismo. L’ampiezza delle idee rappresentate dai finalisti di quest’anno e la forte partecipazione di innovatori provenienti da tutto il mondo evidenziano l’importanza di sostenere soluzioni capaci di rispondere alle sfide concrete che le comunità e le destinazioni si trovano ad affrontare. Siamo orgogliosi di essere partner dell’iniziativa e di contribuire allo sviluppo di queste promettenti realtà, accompagnandole nel percorso di crescita delle loro idee».\r

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","post_title":"Sommet Education e Les Roches premiano i giovani talenti del turismo","post_date":"2026-09-17T12:47:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1789649255000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522069","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fedele alla propria vocazione green, easyJet ha introdotto i vassoi riutilizzabili per i pasti dell'equipaggio su tutta la flotta britannica ed europea, contribuendo a ridurre i rifiuti prodotti a bordo.\r

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Dopo il successo dell’introduzione sulla flotta svizzera e presso la base di Marrakech, i vassoi riutilizzabili, destinati a tutti i pasti dell’equipaggio in volo, vengono ora estesi all’intera flotta europea e britannica. Sostituiranno le confezioni di cartone monouso utilizzate finora, offrendo una soluzione più pratica e resistente.\r

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Si stima che l’iniziativa consentirà di eliminare ogni anno circa 1.5 milioni di confezioni di cartone destinate ai pasti dell’equipaggio, riducendo ulteriormente il ricorso a materiali monouso nell’operatività della compagnia.\r

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Realizzati in plastica certificata per il contatto con gli alimenti, i vassoi riutilizzabili (firmati da Ecoffee Cup) si aggiungono alle altre misure di sostenibilità già adottate a bordo, tra cui tazze e posate riutilizzabili, usate dall’equipaggio per tutti i pasti in volo dal 2024.\r

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Questa novità rientra in un più ampio insieme di iniziative con cui easyJet punta a ridurre i rifiuti a bordo. La somma di molteplici miglioramenti contribuisce a una più ampia riduzione delle emissioni. Tra le iniziative rientrano: piattaforma digitale per il carburante, vernici più leggere, nuovi sedili ultraleggeri. La compagnia ha selezionato i sedili Kestrel di Mirus Aircraft Seating per le future consegne di Airbus A320neo e A321neo a partire dal 2028. I sedili sono oltre il 20% più leggeri rispetto a quelli attualmente in uso.","post_title":"EasyJet sempre più green: vassoi riutilizzabili per i pasti dell'equipaggio su tutta la flotta","post_date":"2026-09-17T10:21:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1789640467000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alexala - Agenzia Turistica locale della provincia di Alessandria, propone le nuove tappe ed i percorsi del foliage “orizzontale\", tra paesaggio vitato e infernot Patrimonio Unesco.\r

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Dalla pagina del workshop fotografico è possibile infatti prenotare il proprio percorso per una visita tra i filari dal Basso all'Alto Monferrato, visitabili in auto, a piedi o in bicicletta per fuori porta multicolore d’autunno.\r

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I vigneti, anche se ormai hanno culminato il loro lavoro con la ricca vendemmia, danno ancora emozioni fino a novembre, con lo spettacolo dei colori delle foglie che dal verde virano a splendide tonalità di rossi e ruggine. I Colli Tortonesi, il Gaviese, l’Alto Monferrato ovadese e acquese, il Monferrato casalese, ogni angolo della provincia è meta perfetta per esplorazioni lente a caccia del mix di colori più suggestivo. \r

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Ecco alcune proposte: \r

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- Sacro Monte di Crea (AL). Situato nel Basso Monferrato, questo colle è ricoperto da un'ampia e variegata vegetazione e offre una vera e propria immersione nella natura, con possibilità di avvistare animali selvatici. \r

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- Monferrato Casalese (Basso Monferrato). Borghi come Cella Monte (inserito tra i \"borghi più belli d’Italia\" e sede dell’ecomuseo della pietra da cantone, quella che ha reso famosi gli infernot), Olivola, Moleto e Vignale sono circondati da vigneti che in autunno si accendono di sfumature rosse e gialle. \r

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- Alto Monferrato (zona di Ovada): La zona boschiva intorno a Ovada, con i borghi di Trisobbio, Tagliolo e Rocca Grimalda, offre un bellissimo spettacolo di colori autunnali. ","post_title":"Alessandria, tra vigneti e foliage alla scoperta del territorio","post_date":"2026-09-16T13:40:00+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1789566000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522000\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Silvia Massari[/caption]\r

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Kuda tour operator rafforza e rinnova la propria organizzazione interna in vista delle importanti sfide che lo attendono nel futuro. L'ultima notizia riguarda la nomina di Silvia Massari a nuova senior key account.\r

La strategia futura\r

Con oltre 20 anni di esperienza nel turismo premium e nell’hospitality di lusso, Massari porta in Kuda un solido expertise in sales, marketing, business development e comunicazione. Nel suo percorso ha sviluppato strategie di marketing e posizionamento del brand, partnership con agenzie di viaggio, dmc e realtà del mondo luxury, oltre a importanti attività di pubbliche relazioni e comunicazione digitale.\r

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Nel nuovo ruolo avrà un focus particolare sul consolidamento delle relazioni con il mondo delle agenzie e sulla valorizzazione dell’offerta Kuda, con l’obiettivo di renderne la conoscenza sempre più capillare sul mercato italiano. Una strategia che punta a rafforzare il dialogo con il trade, comunicare in modo sempre più efficace il valore delle proposte Kuda e trasformare la conoscenza del brand in nuove opportunità di business.","post_title":"Kuda tour operator: Silvia Massari entra in squadra","post_date":"2026-09-16T10:53:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1789556032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521847","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Margot Olifson è la nuova country manager di Trainline per Italia e Spagna: entrata in Trainline nel luglio 2026, Olifson guiderà le attività commerciali dell'azienda focalizzandosi prioritariamente sullo sviluppo del mercato italiano e su quello spagnolo.\r

Il suo obiettivo sarà accelerare la crescita del business, rafforzare le partnership strategiche con gli operatori del settore e promuovere la missione di Trainline: favorire scelte di viaggio più sostenibili, semplificando l'esperienza di viaggio per milioni di passeggeri.\r

«In un mercato dinamico come quello italiano, i viaggiatori cercano soluzioni sempre più veloci, trasparenti e personalizzate - ha commentato Margot Olifson -. Trainline risponde esattamente a questa esigenza: permette di confrontare e acquistare in un'unica piattaforma le diverse opzioni di viaggio, rendendo il treno la scelta più semplice e sostenibile. Il mio obiettivo è continuare a rafforzare la nostra presenza in Italia e in Spagna, collaborando da vicino con i partner locali per guidare l'innovazione della mobilità ferroviaria».\r

Olifson vanta oltre 14 anni di esperienza di leadership in eBay, maturata tra Londra, Zurigo e Milano, dove ha ricoperto ruoli di primaria responsabilità tra cui country manager per l'Italia e cco. Nel corso della sua carriera ha guidato importanti strategie di espansione commerciale, marketing digitale e innovazione di prodotto, con una spiccata specializzazione nella crescita dei marketplace e nello sviluppo di business e piattaforme digitali.\r

Pedro Garcia, general manager Eu di Trainline, ha sottolineato: «Margot porta con sé una vasta esperienza nella guida di attività digitali e una solida storia di successi nella promozione della crescita, nello sviluppo di team di eccellenza e nel raggiungimento di risultati per i clienti. L'Italia e la Spagna rimangono mercati strategicamente importanti per Trainline, e l'esperienza di leadership di Margot, la sua prospettiva internazionale e il suo approccio orientato al cliente saranno inestimabili mentre continuiamo a far crescere il nostro business e a offrire ancora più valore a clienti e partner in entrambi i Paesi.»","post_title":"Trainline: Margot Olifson è la nuova country manager per Italia e Spagna","post_date":"2026-09-15T08:59:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1789462782000]}]}}