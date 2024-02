Uruguay: natta ripresa delle entrate turistiche. E la promozione passa anche dal cinema “L’Uruguay ha avuto una forte ripresa del turismo lo scorso anno”, ha detto Remo Monzeglio, viceministro del turismo sullo stand dell’Uruguay, presente per il secondo anno consecutivo alla Bit di Milano. Soddisfatto dei risultati di fine anno, con 3,835,041 arrivi per turismo nel paese, il viceministro ha sottolineato come il forte aumento del numero di arrivi rispetto allo stesso periodo del 2022, è stato dovuto soprattutto ai principali paesi di provenienza che sono Argentina, Uruguay e Brasile, mentre l’Europa è rimasta stabile al quinto posto. L’anno scorso il turismo nel piccolo paese latino-americano ha generato entrate per un totale di 1.776 milioni di dollari, +27,1% rispetto al 2022. Per raggiungere queste cifre, il Ministero del Turismo ha lavorato in coordinamento con il settore privato, realizzando campagne di promozione in Uruguay, nella regione e oltre. “Questi numeri sono stati appena inferiori al dato storico del 2017-, ha commentato il viceministro, – e grazie a un nuovo film, uscito da poco su Netflix, l’Uruguay sta per essere proiettato all’attenzione del palcoscenico globale”. “La Società della Neve” racconta la storia di 16 giovani uruguaiani sopravvissuti a un incidente aereo sulle Ande nel 1972. Dopo essere rimasti per due mesi e mezzo in una remota zona innevata, e dovendo ricorre al cannibalismo per sopravvivere, i ragazzi sono riusciti ad allertare le squadre di ricerca che alla fine li hanno salvati”. “Una storia straordinaria, che in questo nuova versione cinematografica avrà un impatto positivo sui flussi turistici verso l‘Uruguay. Noi siamo un Paese sicuro, dove il visitatore trova un mix di spiagge oceaniche, esperienze di ecoturismo, turismo del benessere, tour culturali di siti Unesco, enogastronomia ed eccellenti opportunità per meeting ed eventi aziendali”. Condividi

Per raggiungere queste cifre, il Ministero del Turismo ha lavorato in coordinamento con il settore privato, realizzando campagne di promozione in Uruguay, nella regione e oltre. "Questi numeri sono stati appena inferiori al dato storico del 2017-, ha commentato il viceministro, - e grazie a un nuovo film, uscito da poco su Netflix, l’Uruguay sta per essere proiettato all’attenzione del palcoscenico globale”. "La Società della Neve" racconta la storia di 16 giovani uruguaiani sopravvissuti a un incidente aereo sulle Ande nel 1972. Dopo essere rimasti per due mesi e mezzo in una remota zona innevata, e dovendo ricorre al cannibalismo per sopravvivere, i ragazzi sono riusciti ad allertare le squadre di ricerca che alla fine li hanno salvati”. “Una storia straordinaria, che in questo nuova versione cinematografica avrà un impatto positivo sui flussi turistici verso l'Uruguay. Noi siamo un Paese sicuro, dove il visitatore trova un mix di spiagge oceaniche, esperienze di ecoturismo, turismo del benessere, tour culturali di siti Unesco, enogastronomia ed eccellenti opportunità per meeting ed eventi aziendali”. [post_title] => Uruguay: natta ripresa delle entrate turistiche. E la promozione passa anche dal cinema [post_date] => 2024-02-07T09:15:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707297342000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460917 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460918" align="alignleft" width="268"] Stefan Voncila[/caption] “È con grande soddisfazione che accogliamo Stefan nella nostra famiglia” commenta Daniele Fabbri, general manager di Hilton Milan - “La sua figura sarà fondamentale per l’azienda, soprattutto in un momento così cruciale, durante il quale l’hotel sta subendo un’importante ristrutturazione. Sono certo che, grazie alla sua lunga esperienza nei vari Hilton d’Europa, riusciremo a raggiungere traguardi importanti, che contribuiranno alla crescita dell’Hotel”. Sono le parole con le quali è stato accolto Stefan Voncila in Hilton Milan, dopo essere stato nominato commercial director presso l'Hilton Milan, assumendo la responsabilità delle strategie di vendita, delle negoziazioni e delle operazioni commerciali dell'hotel. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dell'ospitalità, Stefan ha maturato una solida carriera all'interno degli hotel del gruppo Hilton, iniziando nel 2003 con l'Athenee Palace Hilton Bucharest e culminando con l'Hilton Prague, dove è stato selezionato attraverso il General Manager Elevator Programme. Prima di approdare a Milano, ha ricoperto il ruolo di Cluster Commercial Manager per tre hotel Hilton a Vienna, ottenendo il prestigioso premio Summit Award 2022 - Revenue Management Leader of the Year EMEA / APAC. “Apprezzo moltissimo il coinvolgimento di tutti i nostri team members nei confronti degli ospiti e soprattutto il loro modo di porsi e comunicare con gioia e grande professionalità - dichiara Voncila -. Sono molto orgoglioso in particolare delle iniziative ESG che il nostro General Manager mette in campo, anch’esse fondamentali per il successo dell’hotel. Sono certo che ci aspetta un futuro brillante insieme e sono impaziente di entrare nel vivo di questa nuova avventura.” [post_title] => Stefan Voncila, nuovo commercial director di Hilton Milan [post_date] => 2024-02-06T14:58:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707231526000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460860 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I dati preliminari sui flussi turistici in Sicilia presentati in occasione della Bit dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dall’assessore al Turismo, Elvira Amata, mostrano un incremento del 10,8% rispetto al 2o22 con 16 milioni 462 mila presenze e una componente straniera in crescita del 24,8% (con 8.040.818 presenze). “I dati sull'andamento dei flussi turistici in Sicilia sono senz’altro incoraggianti e restituiscono l’immagine di un comparto vivo, dinamico e in costante crescita post-pandemica - ha sottolineato il presidente della Regione - . Un risultato che è frutto dell’efficacia delle politiche di settore poste in essere dall’amministrazione regionale e del lavoro fatto in termini di individuazione dei mercati-target e di azioni di promozione della destinazione. Seppur provvisori e verosimilmente sottostimati e suscettibili di variazioni al rialzo poiché in costante aggiornamento, i dati sulle presenze turistiche forniscono già elementi che concorrono a un clima di ottimismo e fanno intravedere buoni margini per un consuntivo migliore rispetto a quello degli anni più recenti. Il governo regionale metterà in campo politiche mirate alla destagionalizzazione dei flussi turistici, anche sulla base dei dati statistici che confermano nei periodi di bassa stagione un trend fortemente positivo di presenze turistiche”. Infatti, uno degli elementi chiave di questo trend è certamente l'allungamento della stagione turistica e la diversificazione dell'offerta, che determina un'attenzione alla destinazione non più concentrata solo nei mesi estivi, soprattutto per quanto riguarda i visitatori stranieri. Per quanto riguarda l'alberghiero il 2023 ha registrato oltre 11 milioni e 778 mila presenze, mentre il settore extra-alberghiero ha visto un incremento del 13,5% rispetto al 2022, con oltre 2 milioni e 370 mila visitatori stranieri (+36,5%). Il mercato straniero continua a caratterizzarsi per una forte presenza francese e tedesca, ma si sta assistendo a una decisa avanzata del mercato americano (+53,6%) e britannico (+20,7% ). Sul fronte del green tourism: “i viaggiatori cercano sempre più soluzioni di viaggi che sposino il valore della sostenibilità che va considerata sotto due diversi aspetti: quello della sostenibilità dell’uso/gestione delle risorse turistiche, cioè dei beni naturali e culturali e quello della sostenibilità del turismo in chiave di innovazione e di inclusione sociale, ampliando quanto più possibile le opportunità di accesso a pratiche di turismo inclusive rafforzando le filiere settoriali, dall’accoglienza, all’ospitalità e promozione” è il commento dell’assessore Elvira Amata. Il panorama culturale siciliano continua ad essere ricco e vivace, con eventi come il Sicilia Jazz Festival, i Treni Storici e la Coppa degli Assi, che contribuiscono a movimentare i flussi turistici e promuovere il territorio. Inoltre, il sostegno alle produzioni cinematografiche locali ha dimostrato di essere un efficace strumento di promozione turistica, con il successo di serie televisive come "Il Commissario Montalbano" e "The White Lotus", che hanno attratto numerosi turisti internazionali. La Sicilia si prepara ad accogliere una nuova stagione turistica con una vasta gamma di eventi culturali, musicali e artistici, oltre a offrire itinerari turistici unici e indimenticabili. La riapertura del Castello di Taormina, dopo 30 anni, e la programmazione di festival letterari internazionali come Taobuk sono solo alcuni degli appuntamenti che renderanno il 2024 un anno straordinario per il turismo siciliano. [post_title] => Sicilia: presenze in crescita del 10,8%. Turisti stranieri in aumento. [post_date] => 2024-02-06T12:26:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707222368000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460736 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Tunisia guarda ad una nuova stagione turistica con un'offerta che vuole superare quella tradizionale legata a balneare, benessere, cultura e deserto del Sahara, portando in primo piano lo sviluppo di un turismo sostenibile ed ecologico, in grado di rispondere alle nuove esigenze e alle aspettative dei suoi visitatori. Con questi obiettivi l'Ente Nazionale Tunisino per il Turismo in Italia partecipa all'edizione 2024 della Bit (padiglione 4 stand E45), dopo aver archiviato l'anno appena chiuso con un totale di 9,4 milioni di turisti stranieri, oltrepassando il numero di entrate e confermando l’obiettivo di raggiungere i flussi turistici realizzati nel 2019. L’Italia si conferma il sesto mercato, con 123.000 arrivi nel 2023, alle spalle di Francia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Gran Bretagna. Diverse le iniziative rivolte al trade, che si svilupperanno tramite educational, campagne congiunte con i tour operator, serate, partecipazione alle fiere. [post_title] => La Tunisia guarda al 2024 nel segno di uno sviluppo turistico sostenibile [post_date] => 2024-02-06T11:23:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707218595000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460829 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi quest’anno celebra i suoi primi cinquant’anni di attività. Non è solo una Spa, ma il luogo dove costruire la propria esperienza di benessere completo e multifattoriale, con molteplici servizi indoor e outdoor per tutti, aperti anche alla città. Avviato nel 1974 da Franco Bonanni, quando Fiuggi era meta ambita per le sue acque curative e per il clima mite, si è dimostrato visionario e precorritore dei tempi, tanto che nel 2007, già guidato dalla figlia Francesca, è diventato sede della prima spa, all’interno di un hotel 4 stelle locale. Oggi, se da un lato il benessere guarda oltre il concetto tra dizionale di spa, dall’altro questa assume un ruolo strategico, diventando il connettore di una serie di attività che conducono a una esperienza completa, trasformativa e stimolante. Un luogo dove vivere soggiorni slow, di almeno 3 giorni, magari ritagliandosi del tempo al di fuori dei periodi di ferie canonici e meno affollati, per poter vivere il benessere in piena consapevolezza. La struttura, con tutti i servizi aperti anche alla città, è ristorante ma anche bar bistrot, dove è possibile mangiare dove si vuole, senza troppi vincoli di orario, usufruendo di una cucina genuina e tradizionale; è un’attrezzatissima e innovativa Spa di oltre mille mq, dove l’elemento acqua è protagonista, dove accedere anche per poche ore di relax, e per un percorso benessere; è un luogo per vivere il movimento fisico all’interno, con una Palestra Boutique, e all’esterno, anche per coloro che non soggiornano. Un “place” perfettamente integrato nel territorio in cui si inserisce, la Ciociaria. Un’area ancora inesplorata e poco conosciuta dal punto di vista turistico. È per questo che mantiene la sua genuinità, dove grande importanza hanno le relazioni umane e la natura. Inoltre, si tratta di un territorio ricco di storia e cultura. Vicino a Fiuggi passa anche il cammino di San Benedetto da Norcia. «In questo ultimo anno, abbiamo adottato una prospettiva innovativa che trascende l'esperienza tradizionale di un soggiorno in hotel – ha dichiarato la titolare Francesca Bonanni -, la nostra filosofia si focalizza sul benessere in senso ampio, abbracciando la dimensione fisica, mentale, spirituale, ambientale e sociale. Non ci limitiamo alla mera offerta di servizi Spa, ma vogliamo contribuire con concretezza a diffondere scelte, comportamenti e sane abitudini. Questa visione del benessere diventa parte integrante della nostra vita quotidiana, sia a livello personale sia professionale, incarnando questo approccio nel nostro modo di vivere. Crediamo in un progetto di famiglia, evolutosi nel tempo, che ha a cuore il benessere degli ospiti e del territorio e vogliamo essere parte e fonte di ispirazione del periodo di cambiamento che stiamo vivendo». [post_title] => Ambasciatori Place Hotel Fiuggi, 50 anni di attività tra benessere, servizi indoor e outdoor [post_date] => 2024-02-06T11:21:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707218513000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460225 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un Marocco che ha superato le più rosee aspettative quello che archivia il 2023 con 14,5 milioni di visitatori, un milione in più rispetto all'obiettivo fissato dal governo nella sua tabella di marcia 2023-2026. Risultato che supera quindi il precedente record del 2019, quando gli arrivi erano stati 13 milioni. Sempre nel 2023 il numero di turisti stranieri è aumentato del 41% rispetto all'anno precedente e rappresenta il 49% degli arrivi complessivi, con un incremento di 3 punti in un anno. I marocchini residenti all'estero costituiscono il resto degli arrivi (51% del totale), un dato che è aumentato del 27% in un solo anno. Contrariamente a quanto temuto dalle stesse autorità turistiche marocchine, il terremoto che ha colpito il Paese lo scorso settembre non ha determinato una battuta d'arresto del settore. E malgrado il complesso contesto geopolitico mondiale, il mese di dicembre è stato caratterizzato da un numero di visitatori senza precedenti, con l'arrivo di quasi 1,3 milioni di viaggiatori, secondo i dati del ministero del turismo L'obiettivo per il Marocco è ora quello di mettere in evidenza altri aspetti della sua offerta, cha va oltre Marrakech, con particolare attenzione al mercato francese che rappresenta quasi il 35% delle entrate totali dell'industria turistica marocchina. [post_title] => Il Marocco taglia un traguardo storico raggiungendo i 14,5 milioni di visitatori [post_date] => 2024-02-06T11:15:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707218134000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460724 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453947" align="alignleft" width="300"] Frédéric Meyer[/caption] Il 2024 per la destinazione Francia sarà un anno particolare, grazie anche alla presenza dei Giochi Olimpici e Paralimpici a Parigi, dal 26 luglio all’11 agosto, e per i Paralimpici dal 28 agosto all’8 di ottobre. Durante il media tour che si è svolto recentemente a Milano, organizzato da Atout France, è stata presentata l’offerta turistica delle varie regioni e distretti francesi per questa stagione appena iniziata. Lo sport sarà il fil rouge che unisce i vari territori, ma non solo. Questo è l’anno della scoperta e riscoperta di città e regioni che puntano sempre più su un’offerta in linea con le nuove richieste del mercato e dei clienti, orientata alla sostenibilità e alla tutela ambientale. «L’occasione ideale per riscoprire tutta la Francia, sarà una festa popolare, un grande appuntamento sportivo e un’occasione unica per assistere a dei giochi sostenibili, più inclusivi e più paritari. Il 2024 sarà dunque un anno con molte numerose opportunità per scoprire ancora la ricchezza della destinazione Francia» ha dichiarato Frédéric Meyer, direttore Atout France. E lo sport che va oltre le Olimpiadi e Paralimpiadi parla di eventi internazionali importanti. La competizione Vendee Globe, tour del mondo in barca a vela in solitario, che partirà il 10 novembre 2024 da Les Sables d’Olonnes in Vandea con uno skipper italiano, Giancarlo Pedote. E il 111° Tour de France che partirà da Firenze per terminare, per la prima volta nella storia della manifestazione, a Nizza in Costa Azzurra. « I dati 2023 dei tour operator italiani e delle agenzie di viaggio online, ma anche dei partner francesi, indicano che la clientela italiana è tornata in Francia nelle regioni turistiche tradizionali, ma anche a Parigi e nelle destinazioni regionali francesi più lontane, come il Sud-Ovest, la Bretagna o la Normandia. Nella regione della Valle della Loira, ad esempio, il mercato italiano è al settimo posto e ha registrato un aumento di +8%. E nelle regioni come la Costa Azzurra e la Corsica si conferma il mercato principale. Il 2024 sarà dunque un anno con molte sfide e competitività per la destinazione Francia, e si concluderà con un momento importantissimo per tutti i francesi, la riapertura al pubblico della Cattedrale di Notre Dame, il prossimo 8 dicembre» [post_title] => Francia: 2024 nel segno delle Olimpiadi, ma non soltanto [post_date] => 2024-02-06T10:15:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707214556000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460814 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La sfida più importante degli ultimi anni? Non tanto la pandemia in sé, quanto la gestione del post-Covid. Sono parole del presidente di Quality Group, Michele Serra, intervenuto a un panel sui temi della responsabilità sociale d'impresa alla Bit: "E' stato qualcosa di inatteso. Mi riferisco al fenomeno del cosiddetto quite quitting, per cui molte persone, durante e dopo il Covid, si sono interrogate sulle proprie priorità. E chi non ha trovato nel lavoro un senso della propria vita ha deciso di andarsene. È qualcosa di fronte alla quale noi imprenditori siamo impotenti. È una sfida importante, che rimarrà aperta nel tempo e a cui non basta la mera risposta economica fatta di premi e incentivi". Da qui la scelta di molte aziende di impegnarsi per fare del proprio luogo di lavoro un posto migliore, più vivibile: "Un ambiente non solo aperto allo smart working - ha spiegato la marketing manager di Idee per Viaggiare, Paola Schiavone - ma anche dove svagarsi e socializzare; uno spazio in grado di stimolare la creazione di legami forti tra tutti i collaboratori". Altro aspetto importante è poi la formazione: "Noi abbiamo lavorato tanto da questo punto di vista - ha ricordato il direttore commerciale di Veratour, Massimo Broccoli -. E nel solo 2023 abbiamo assunto una trentina di under 25 usciti da alcuni nostri percorsi ad hoc". Ma la responsabilità sociale d'impresa, naturalmente, è un concetto che va ben oltre il benessere delle risorse. Il focus spontaneo del panel sulla questione personale è tuttavia sintomatico di un'esigenza diffusa, in un settore atavicamente carente di personale qualificato. Ciò detto, la questione esg è molto più ampia: include la cura dei territori in cui si agisce, delle destinazioni in cui si opera e in generale di tutti gli aspetti legati alla sostenibilità sociale e ambientale a 360 gradi. Una visione, in verità, che non coinvolge unicamente aspetti etici: "Il sistema finanziario contemporaneo, quando valuta la salute di un'impresa - ha sottolineato il direttore marketing del gruppo Nicolaus, Sara Prontera - non si limita più a prendere in considerazione i meri dati economici. Altrettanto importanti sono elementi come il modello di business, la governance, la reputazione, la compliance normativa e non da ultima proprio l'attenzione all'impatto sui territori. È anche per questo motivo che noi stiamo lavorando su un report di sostenibilità, che presto contiamo di far diventare un vero bilancio di sostenibilità da affiancare organicamente a quello economico". Quanto vale però davvero la questione esg per il consumatore finale di oggi? "Difficile dirlo con precisione - ha concluso l'head of marketing di Alpitour World, Tommaso Bertini -. Noi abbiamo fatto investimenti importanti in direzione della sostenibilità, basati su ricerche che ci dicono di come l'interesse mondiale verso queste tematiche sia in costante crescita, soprattutto tra le generazioni più giovani. Allo stesso tempo, tuttavia, nella nostra industria variabili come il prezzo e una serie di altri elementi più tradizionali rimangono predominanti. Il fattore esg entra quindi in gioco soprattutto a parità di tariffe e di altre caratteristiche ancora dominanti. Ciononostante il percorso verso un cambiamento delle priorità di consumo è probabilmente ormai avviato in maniera irreversibile". [post_title] => Tour operator e questione esg: una sfida complessa [post_date] => 2024-02-06T09:28:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => alpitour-sostenibilita [1] => green-tourism [2] => idee-per-viaggiare-sostenibilita [3] => nofascione [4] => quality-group-sostenibilita [5] => tour-operator-esg [6] => turismo-esg [7] => veratour-sostenibilita ) [post_tag_name] => Array ( [0] => alpitour sostenibilità [1] => green tourism [2] => idee per viaggiare sostenibilità [3] => nofascione [4] => quality group sostenibilità [5] => tour operator esg [6] => turismo esg [7] => veratour sostenibilità ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707211709000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460786 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Forte di un’ottima performance 2023, con un load factor che sulle rotte italiane si è attestato all’80%, Sky express alza l’asticella sul nostro mercato. “Per il 2024 abbiamo previsto una crescita del +10% della capacità offerta - spiega Massimo Di Perna, senior consultant & acting director Italy del vettore greco -. In particolare, avremo un incremento del 14% sulla rotta da Milano, che ha visto confermati i voli giornalieri anche durante l’inverno. Da Roma, durante il picco estivo - dal 6 luglio e fino al 21 settembre - aggiungeremo una seconda frequenza giornaliera, il sabato”. I passeggeri italiani, una volta giunti ad Atene possono scegliere di proseguire il viaggio attraverso “l’ampio network domestico di Sky express che conta 32 destinazioni, dalle isole più grandi e note a quelle più piccole”. Cresce naturalmente la flotta, che nel 2024 “conterà 27 aeromobili rispetto ai 21 dell’anno scorso. Sono già entrati in servizio lo scorso dicembre due A321neo; attendiamo la consegna di 6 Atr 72-600 di cui 4 in più e 2 in sostituzione di velivoli più datati”. [post_title] => Sky express in allungo sulle rotte italiane: capacità a +10% nel 2024 [post_date] => 2024-02-05T13:18:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => sky-express ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Sky express ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707139131000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "uruguay natta ripresa delle entrate turistiche e la promozione passa anche dal cinema" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":96,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2477,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“L'Uruguay ha avuto una forte ripresa del turismo lo scorso anno\", ha detto Remo Monzeglio, viceministro del turismo sullo stand dell'Uruguay, presente per il secondo anno consecutivo alla Bit di Milano. Soddisfatto dei risultati di fine anno, con 3,835,041 arrivi per turismo nel paese, il viceministro ha sottolineato come il forte aumento del numero di arrivi rispetto allo stesso periodo del 2022, è stato dovuto soprattutto ai principali paesi di provenienza che sono Argentina, Uruguay e Brasile, mentre l'Europa è rimasta stabile al quinto posto. L’anno scorso il turismo nel piccolo paese latino-americano ha generato entrate per un totale di 1.776 milioni di dollari, +27,1% rispetto al 2022. \r

\r

Per raggiungere queste cifre, il Ministero del Turismo ha lavorato in coordinamento con il settore privato, realizzando campagne di promozione in Uruguay, nella regione e oltre. \"Questi numeri sono stati appena inferiori al dato storico del 2017-, ha commentato il viceministro, - e grazie a un nuovo film, uscito da poco su Netflix, l’Uruguay sta per essere proiettato all’attenzione del palcoscenico globale”. \r

\r

\"La Società della Neve\" racconta la storia di 16 giovani uruguaiani sopravvissuti a un incidente aereo sulle Ande nel 1972. Dopo essere rimasti per due mesi e mezzo in una remota zona innevata, e dovendo ricorre al cannibalismo per sopravvivere, i ragazzi sono riusciti ad allertare le squadre di ricerca che alla fine li hanno salvati”. \r

\r

“Una storia straordinaria, che in questo nuova versione cinematografica avrà un impatto positivo sui flussi turistici verso l'Uruguay. Noi siamo un Paese sicuro, dove il visitatore trova un mix di spiagge oceaniche, esperienze di ecoturismo, turismo del benessere, tour culturali di siti Unesco, enogastronomia ed eccellenti opportunità per meeting ed eventi aziendali”.","post_title":"Uruguay: natta ripresa delle entrate turistiche. E la promozione passa anche dal cinema","post_date":"2024-02-07T09:15:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707297342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460918\" align=\"alignleft\" width=\"268\"] Stefan Voncila[/caption]\r

\r

“È con grande soddisfazione che accogliamo Stefan nella nostra famiglia” commenta Daniele Fabbri, general manager di Hilton Milan - “La sua figura sarà fondamentale per l’azienda, soprattutto in un momento così cruciale, durante il quale l’hotel sta subendo un’importante ristrutturazione. Sono certo che, grazie alla sua lunga esperienza nei vari Hilton d’Europa, riusciremo a raggiungere traguardi importanti, che contribuiranno alla crescita dell’Hotel”.\r

\r

Sono le parole con le quali è stato accolto Stefan Voncila in Hilton Milan, dopo essere stato nominato commercial director presso l'Hilton Milan, assumendo la responsabilità delle strategie di vendita, delle negoziazioni e delle operazioni commerciali dell'hotel.\r

\r

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dell'ospitalità, Stefan ha maturato una solida carriera all'interno degli hotel del gruppo Hilton, iniziando nel 2003 con l'Athenee Palace Hilton Bucharest e culminando con l'Hilton Prague, dove è stato selezionato attraverso il General Manager Elevator Programme.\r

\r

Prima di approdare a Milano, ha ricoperto il ruolo di Cluster Commercial Manager per tre hotel Hilton a Vienna, ottenendo il prestigioso premio Summit Award 2022 - Revenue Management Leader of the Year EMEA / APAC.\r

\r

“Apprezzo moltissimo il coinvolgimento di tutti i nostri team members nei confronti degli ospiti e soprattutto il loro modo di porsi e comunicare con gioia e grande professionalità - dichiara Voncila -. Sono molto orgoglioso in particolare delle iniziative ESG che il nostro General Manager mette in campo, anch’esse fondamentali per il successo dell’hotel. Sono certo che ci aspetta un futuro brillante insieme e sono impaziente di entrare nel vivo di questa nuova avventura.”","post_title":"Stefan Voncila, nuovo commercial director di Hilton Milan","post_date":"2024-02-06T14:58:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707231526000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I dati preliminari sui flussi turistici in Sicilia presentati in occasione della Bit dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dall’assessore al Turismo, Elvira Amata, mostrano un incremento del 10,8% rispetto al 2o22 con 16 milioni 462 mila presenze e una componente straniera in crescita del 24,8% (con 8.040.818 presenze). “I dati sull'andamento dei flussi turistici in Sicilia sono senz’altro incoraggianti e restituiscono l’immagine di un comparto vivo, dinamico e in costante crescita post-pandemica - ha sottolineato il presidente della Regione - . Un risultato che è frutto dell’efficacia delle politiche di settore poste in essere dall’amministrazione regionale e del lavoro fatto in termini di individuazione dei mercati-target e di azioni di promozione della destinazione. Seppur provvisori e verosimilmente sottostimati e suscettibili di variazioni al rialzo poiché in costante aggiornamento, i dati sulle presenze turistiche forniscono già elementi che concorrono a un clima di ottimismo e fanno intravedere buoni margini per un consuntivo migliore rispetto a quello degli anni più recenti. Il governo regionale metterà in campo politiche mirate alla destagionalizzazione dei flussi turistici, anche sulla base dei dati statistici che confermano nei periodi di bassa stagione un trend fortemente positivo di presenze turistiche”.\r

\r

Infatti, uno degli elementi chiave di questo trend è certamente l'allungamento della stagione turistica e la diversificazione dell'offerta, che determina un'attenzione alla destinazione non più concentrata solo nei mesi estivi, soprattutto per quanto riguarda i visitatori stranieri.\r

\r

Per quanto riguarda l'alberghiero il 2023 ha registrato oltre 11 milioni e 778 mila presenze, mentre il settore extra-alberghiero ha visto un incremento del 13,5% rispetto al 2022, con oltre 2 milioni e 370 mila visitatori stranieri (+36,5%). Il mercato straniero continua a caratterizzarsi per una forte presenza francese e tedesca, ma si sta assistendo a una decisa avanzata del mercato americano (+53,6%) e britannico (+20,7% ). \r

\r

Sul fronte del green tourism: “i viaggiatori cercano sempre più soluzioni di viaggi che sposino il valore della sostenibilità che va considerata sotto due diversi aspetti: quello della sostenibilità dell’uso/gestione delle risorse turistiche, cioè dei beni naturali e culturali e quello della sostenibilità del turismo in chiave di innovazione e di inclusione sociale, ampliando quanto più possibile le opportunità di accesso a pratiche di turismo inclusive rafforzando le filiere settoriali, dall’accoglienza, all’ospitalità e promozione” è il commento dell’assessore Elvira Amata.\r

\r

Il panorama culturale siciliano continua ad essere ricco e vivace, con eventi come il Sicilia Jazz Festival, i Treni Storici e la Coppa degli Assi, che contribuiscono a movimentare i flussi turistici e promuovere il territorio. Inoltre, il sostegno alle produzioni cinematografiche locali ha dimostrato di essere un efficace strumento di promozione turistica, con il successo di serie televisive come \"Il Commissario Montalbano\" e \"The White Lotus\", che hanno attratto numerosi turisti internazionali.\r

\r

La Sicilia si prepara ad accogliere una nuova stagione turistica con una vasta gamma di eventi culturali, musicali e artistici, oltre a offrire itinerari turistici unici e indimenticabili. La riapertura del Castello di Taormina, dopo 30 anni, e la programmazione di festival letterari internazionali come Taobuk sono solo alcuni degli appuntamenti che renderanno il 2024 un anno straordinario per il turismo siciliano.","post_title":"Sicilia: presenze in crescita del 10,8%. Turisti stranieri in aumento.","post_date":"2024-02-06T12:26:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1707222368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Tunisia guarda ad una nuova stagione turistica con un'offerta che vuole superare quella tradizionale legata a balneare, benessere, cultura e deserto del Sahara, portando in primo piano lo sviluppo di un turismo sostenibile ed ecologico, in grado di rispondere alle nuove esigenze e alle aspettative dei suoi visitatori.\r

Con questi obiettivi l'Ente Nazionale Tunisino per il Turismo in Italia partecipa all'edizione 2024 della Bit (padiglione 4 stand E45), dopo aver archiviato l'anno appena chiuso con un totale di 9,4 milioni di turisti stranieri, oltrepassando il numero di entrate e confermando l’obiettivo di raggiungere i flussi turistici realizzati nel 2019.\r

L’Italia si conferma il sesto mercato, con 123.000 arrivi nel 2023, alle spalle di Francia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Gran Bretagna.\r

Diverse le iniziative rivolte al trade, che si svilupperanno tramite educational, campagne congiunte con i tour operator, serate, partecipazione alle fiere.\r

","post_title":"La Tunisia guarda al 2024 nel segno di uno sviluppo turistico sostenibile","post_date":"2024-02-06T11:23:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707218595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460829","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi quest’anno celebra i suoi primi cinquant’anni di attività.\r

\r

Non è solo una Spa, ma il luogo dove costruire la propria esperienza di benessere completo e multifattoriale, con molteplici servizi indoor e outdoor per tutti, aperti anche alla città.\r

\r

Avviato nel 1974 da Franco Bonanni, quando Fiuggi era meta ambita per le sue acque curative e per il clima mite, si è dimostrato visionario e precorritore dei tempi, tanto che nel 2007, già guidato dalla figlia Francesca, è diventato sede della prima spa, all’interno di un hotel 4 stelle locale. Oggi, se da un lato il benessere guarda oltre il concetto tra dizionale di spa, dall’altro questa assume un ruolo strategico, diventando il connettore di una serie di attività che conducono a una esperienza completa, trasformativa e stimolante.\r

\r

Un luogo dove vivere soggiorni slow, di almeno 3 giorni, magari ritagliandosi del tempo al di fuori dei periodi di ferie canonici e meno affollati, per poter vivere il benessere in piena consapevolezza.\r

\r

La struttura, con tutti i servizi aperti anche alla città, è ristorante ma anche bar bistrot, dove è possibile mangiare dove si vuole, senza troppi vincoli di orario, usufruendo di una cucina genuina e tradizionale; è un’attrezzatissima e innovativa Spa di oltre mille mq, dove l’elemento acqua è protagonista, dove accedere anche per poche ore di relax, e per un percorso benessere; è un luogo per vivere il movimento fisico all’interno, con una Palestra Boutique, e all’esterno, anche per coloro che non soggiornano.\r

\r

Un “place” perfettamente integrato nel territorio in cui si inserisce, la Ciociaria. Un’area ancora inesplorata e poco conosciuta dal punto di vista turistico. È per questo che mantiene la sua genuinità, dove grande importanza hanno le relazioni umane e la natura. Inoltre, si tratta di un territorio ricco di storia e cultura. Vicino a Fiuggi passa anche il cammino di San Benedetto da Norcia.\r

\r

«In questo ultimo anno, abbiamo adottato una prospettiva innovativa che trascende l'esperienza tradizionale di un soggiorno in hotel – ha dichiarato la titolare Francesca Bonanni -, la nostra filosofia si focalizza sul benessere in senso ampio, abbracciando la dimensione fisica, mentale, spirituale, ambientale e sociale. Non ci limitiamo alla mera offerta di servizi Spa, ma vogliamo contribuire con concretezza a diffondere scelte, comportamenti e sane abitudini. Questa visione del benessere diventa parte integrante della nostra vita quotidiana, sia a livello personale sia professionale, incarnando questo approccio nel nostro modo di vivere. Crediamo in un progetto di famiglia, evolutosi nel tempo, che ha a cuore il benessere degli ospiti e del territorio e vogliamo essere parte e fonte di ispirazione del periodo di cambiamento che stiamo vivendo».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ambasciatori Place Hotel Fiuggi, 50 anni di attività tra benessere, servizi indoor e outdoor","post_date":"2024-02-06T11:21:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707218513000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460225","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un Marocco che ha superato le più rosee aspettative quello che archivia il 2023 con 14,5 milioni di visitatori, un milione in più rispetto all'obiettivo fissato dal governo nella sua tabella di marcia 2023-2026.\r

\r

Risultato che supera quindi il precedente record del 2019, quando gli arrivi erano stati 13 milioni. Sempre nel 2023 il numero di turisti stranieri è aumentato del 41% rispetto all'anno precedente e rappresenta il 49% degli arrivi complessivi, con un incremento di 3 punti in un anno.\r

\r

I marocchini residenti all'estero costituiscono il resto degli arrivi (51% del totale), un dato che è aumentato del 27% in un solo anno.\r

\r

Contrariamente a quanto temuto dalle stesse autorità turistiche marocchine, il terremoto che ha colpito il Paese lo scorso settembre non ha determinato una battuta d'arresto del settore. E malgrado il complesso contesto geopolitico mondiale, il mese di dicembre è stato caratterizzato da un numero di visitatori senza precedenti, con l'arrivo di quasi 1,3 milioni di viaggiatori, secondo i dati del ministero del turismo\r

\r

L'obiettivo per il Marocco è ora quello di mettere in evidenza altri aspetti della sua offerta, cha va oltre Marrakech, con particolare attenzione al mercato francese che rappresenta quasi il 35% delle entrate totali dell'industria turistica marocchina.\r

\r

","post_title":"Il Marocco taglia un traguardo storico raggiungendo i 14,5 milioni di visitatori","post_date":"2024-02-06T11:15:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707218134000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460724","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453947\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Frédéric Meyer[/caption]\r

\r

Il 2024 per la destinazione Francia sarà un anno particolare, grazie anche alla presenza dei Giochi Olimpici e Paralimpici a Parigi, dal 26 luglio all’11 agosto, e per i Paralimpici dal 28 agosto all’8 di ottobre. Durante il media tour che si è svolto recentemente a Milano, organizzato da Atout France, è stata presentata l’offerta turistica delle varie regioni e distretti francesi per questa stagione appena iniziata.\r

\r

Lo sport sarà il fil rouge che unisce i vari territori, ma non solo. Questo è l’anno della scoperta e riscoperta di città e regioni che puntano sempre più su un’offerta in linea con le nuove richieste del mercato e dei clienti, orientata alla sostenibilità e alla tutela ambientale. «L’occasione ideale per riscoprire tutta la Francia, sarà una festa popolare, un grande appuntamento sportivo e un’occasione unica per assistere a dei giochi sostenibili, più inclusivi e più paritari. Il 2024 sarà dunque un anno con molte numerose opportunità per scoprire ancora la ricchezza della destinazione Francia» ha dichiarato Frédéric Meyer, direttore Atout France.\r

\r

E lo sport che va oltre le Olimpiadi e Paralimpiadi parla di eventi internazionali importanti. La competizione Vendee Globe, tour del mondo in barca a vela in solitario, che partirà il 10 novembre 2024 da Les Sables d’Olonnes in Vandea con uno skipper italiano, Giancarlo Pedote. E il 111° Tour de France che partirà da Firenze per terminare, per la prima volta nella storia della manifestazione, a Nizza in Costa Azzurra.\r

\r

« I dati 2023 dei tour operator italiani e delle agenzie di viaggio online, ma anche dei partner francesi, indicano che la clientela italiana è tornata in Francia nelle regioni turistiche tradizionali, ma anche a Parigi e nelle destinazioni regionali francesi più lontane, come il Sud-Ovest, la Bretagna o la Normandia. Nella regione della Valle della Loira, ad esempio, il mercato italiano è al settimo posto e ha registrato un aumento di +8%. E nelle regioni come la Costa Azzurra e la Corsica si conferma il mercato principale. Il 2024 sarà dunque un anno con molte sfide e competitività per la destinazione Francia, e si concluderà con un momento importantissimo per tutti i francesi, la riapertura al pubblico della Cattedrale di Notre Dame, il prossimo 8 dicembre»","post_title":"Francia: 2024 nel segno delle Olimpiadi, ma non soltanto","post_date":"2024-02-06T10:15:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707214556000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La sfida più importante degli ultimi anni? Non tanto la pandemia in sé, quanto la gestione del post-Covid. Sono parole del presidente di Quality Group, Michele Serra, intervenuto a un panel sui temi della responsabilità sociale d'impresa alla Bit: \"E' stato qualcosa di inatteso. Mi riferisco al fenomeno del cosiddetto quite quitting, per cui molte persone, durante e dopo il Covid, si sono interrogate sulle proprie priorità. E chi non ha trovato nel lavoro un senso della propria vita ha deciso di andarsene. È qualcosa di fronte alla quale noi imprenditori siamo impotenti. È una sfida importante, che rimarrà aperta nel tempo e a cui non basta la mera risposta economica fatta di premi e incentivi\".\r

\r

Da qui la scelta di molte aziende di impegnarsi per fare del proprio luogo di lavoro un posto migliore, più vivibile: \"Un ambiente non solo aperto allo smart working - ha spiegato la marketing manager di Idee per Viaggiare, Paola Schiavone - ma anche dove svagarsi e socializzare; uno spazio in grado di stimolare la creazione di legami forti tra tutti i collaboratori\".\r

\r

Altro aspetto importante è poi la formazione: \"Noi abbiamo lavorato tanto da questo punto di vista - ha ricordato il direttore commerciale di Veratour, Massimo Broccoli -. E nel solo 2023 abbiamo assunto una trentina di under 25 usciti da alcuni nostri percorsi ad hoc\".\r

\r

Ma la responsabilità sociale d'impresa, naturalmente, è un concetto che va ben oltre il benessere delle risorse. Il focus spontaneo del panel sulla questione personale è tuttavia sintomatico di un'esigenza diffusa, in un settore atavicamente carente di personale qualificato. Ciò detto, la questione esg è molto più ampia: include la cura dei territori in cui si agisce, delle destinazioni in cui si opera e in generale di tutti gli aspetti legati alla sostenibilità sociale e ambientale a 360 gradi.\r

\r

Una visione, in verità, che non coinvolge unicamente aspetti etici: \"Il sistema finanziario contemporaneo, quando valuta la salute di un'impresa - ha sottolineato il direttore marketing del gruppo Nicolaus, Sara Prontera - non si limita più a prendere in considerazione i meri dati economici. Altrettanto importanti sono elementi come il modello di business, la governance, la reputazione, la compliance normativa e non da ultima proprio l'attenzione all'impatto sui territori. È anche per questo motivo che noi stiamo lavorando su un report di sostenibilità, che presto contiamo di far diventare un vero bilancio di sostenibilità da affiancare organicamente a quello economico\".\r

\r

Quanto vale però davvero la questione esg per il consumatore finale di oggi? \"Difficile dirlo con precisione - ha concluso l'head of marketing di Alpitour World, Tommaso Bertini -. Noi abbiamo fatto investimenti importanti in direzione della sostenibilità, basati su ricerche che ci dicono di come l'interesse mondiale verso queste tematiche sia in costante crescita, soprattutto tra le generazioni più giovani. Allo stesso tempo, tuttavia, nella nostra industria variabili come il prezzo e una serie di altri elementi più tradizionali rimangono predominanti. Il fattore esg entra quindi in gioco soprattutto a parità di tariffe e di altre caratteristiche ancora dominanti. Ciononostante il percorso verso un cambiamento delle priorità di consumo è probabilmente ormai avviato in maniera irreversibile\".","post_title":"Tour operator e questione esg: una sfida complessa","post_date":"2024-02-06T09:28:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["alpitour-sostenibilita","green-tourism","idee-per-viaggiare-sostenibilita","nofascione","quality-group-sostenibilita","tour-operator-esg","turismo-esg","veratour-sostenibilita"],"post_tag_name":["alpitour sostenibilità","green tourism","idee per viaggiare sostenibilità","nofascione","quality group sostenibilità","tour operator esg","turismo esg","veratour sostenibilità"]},"sort":[1707211709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Forte di un’ottima performance 2023, con un load factor che sulle rotte italiane si è attestato all’80%, Sky express alza l’asticella sul nostro mercato.\r

\r

“Per il 2024 abbiamo previsto una crescita del +10% della capacità offerta - spiega Massimo Di Perna, senior consultant & acting director Italy del vettore greco -. In particolare, avremo un incremento del 14% sulla rotta da Milano, che ha visto confermati i voli giornalieri anche durante l’inverno. Da Roma, durante il picco estivo - dal 6 luglio e fino al 21 settembre - aggiungeremo una seconda frequenza giornaliera, il sabato”.\r

\r

\r

I passeggeri italiani, una volta giunti ad Atene possono scegliere di proseguire il viaggio attraverso “l’ampio network domestico di Sky express che conta 32 destinazioni, dalle isole più grandi e note a quelle più piccole”.\r

Cresce naturalmente la flotta, che nel 2024 “conterà 27 aeromobili rispetto ai 21 dell’anno scorso. Sono già entrati in servizio lo scorso dicembre due A321neo; attendiamo la consegna di 6 Atr 72-600 di cui 4 in più e 2 in sostituzione di velivoli più datati”.\r

","post_title":"Sky express in allungo sulle rotte italiane: capacità a +10% nel 2024","post_date":"2024-02-05T13:18:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["sky-express"],"post_tag_name":["Sky express"]},"sort":[1707139131000]}]}}