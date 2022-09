Thailandia: obiettivo 64,5 miliardi di dollari di entrate turistiche nel 2023

La Thailandia punta a totalizzare fino a 64,50 miliardi di dollari di entrate turistiche nel 2023. Secondo le più recenti dichiarazioni del governo, sempre per l’anno prossimo, è previsto che il turismo raggiunga l’80% dei livelli del 2019: previsioni suffragate dal fatto che il comparto turistico è già protagonista di una ripresa sostanziale, come dichiarato al portavoce del governo Anucha Burapachaisri.

Intanto, in questo ultimo trimestre dell’anno la Thailandia si aspetta 1,5 milioni di arrivi al mese, mentre nel settembre ancora in corso sono già stati registrati più di un milione di turisti. Come già anticipato, per l’intero 2022 la destinazione conta di raggiungere i 10 milioni di visitatori. Nel 2019, ultimo anno pre-pandemia, gli arrivi nel Paese del Sud-est asiatico erano stati ben 40 milioni.