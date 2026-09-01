Thailandia: dal 15 settembre ingresso senza visto per 30 giorni (non più 60) Conferma ufficiale dalla Thailandia per il ritorno ai 30 giorni di validità per gli ingressi nel Paese senza visto, dal prossimo 15 settembre. La decisione – che riguarda i cittadini provenienti da 60 paesi, tra cui l’Italia – è stata pubblicata sulla Royal Gazzette e mette fine all’esenzione dal visto di 60 giorni, introdotta nel 2024 per rilanciare il turismo. I viaggiatori che entreranno in Thailandia fino al 14 settembre – prima quindi dell’entrata in vigore della modifica – potranno comunque fruire del periodo di soggiorno concesso al loro arrivo. Tra i paesi interessati ci sono anche Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Francia, Germania, Giappone e Svizzera. La decisione di ridurre la durata dell’esenzione è specificamente destinata al turismo: a differenza del regime precedente di 60 giorni, la nuova normativa non include infatti determinate attività lavorative o commerciali di breve durata. I viaggiatori che desiderano rimanere più a lungo avranno comunque un’opzione: coloro che hanno diritto all’esenzione di 30 giorni possono richiedere una proroga una tantum fino a un massimo di altri 30 giorni, previa approvazione da parte delle autorità thailandesi competenti in materia di immigrazione. La Thailandia sta inasprendo anche le norme relative agli arrivi attraverso i valichi di frontiera terrestri: gli ingressi dei viaggiatori esenti dal visto saranno limitati a due all’anno (salvo eccezioni per Brunei, Indonesia, Malesia e Singapore). Infine, il Visa on Arrival resta disponibile solo per tre nazionalità: Azerbaigian, Bielorussia e Serbia. Restano validi i trattati bilaterali già in vigore, che prevedono esenzioni diverse per Paesi come Cina, Russia, Corea del Sud, Vietnam, Laos, Mongolia, Argentina, Brasile e altri. Condividi

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La Thailandia sta inasprendo anche le norme relative agli arrivi attraverso i valichi di frontiera terrestri: gli ingressi dei viaggiatori esenti dal visto saranno limitati a due all'anno (salvo eccezioni per Brunei, Indonesia, Malesia e Singapore).\r

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Infine, il Visa on Arrival resta disponibile solo per tre nazionalità: Azerbaigian, Bielorussia e Serbia. Restano validi i trattati bilaterali già in vigore, che prevedono esenzioni diverse per Paesi come Cina, Russia, Corea del Sud, Vietnam, Laos, Mongolia, Argentina, Brasile e altri.","post_title":"Thailandia: dal 15 settembre ingresso senza visto per 30 giorni (non più 60)","post_date":"2026-09-01T12:56:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1788267374000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521040","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Mediterraneo si sta affermando come una delle principali basi di partenza per le crociere di lusso quest'anno e nei prossimi mesi. La Seven Seas Prestige di Regent Seven Seas Cruises debutterà a fine 2026 da Barcellona, ​​mentre Oceania Sonata, recentemente varata da Fincantieri a Marghera, inizierà a navigare nell'agosto 2027, con il Mediterraneo come fulcro della sua stagione inaugurale. Entrambe le navi rientrano nel rinnovamento dell'offerta di fascia alta promosso da Norwegian Cruise Line Holdings e coincideranno con una maggiore presenza di nuove opzioni di lusso nelle acque europee. Questa regione, come riporta Hosteltur, sta acquisendo importanza durante tutto l'anno, a fronte del ritiro delle compagnie di crociera dal Medio Oriente.\r

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L'ultimo sviluppo arriva dall'Italia. Oceania Sonata è stata varata la scorsa settimana presso Fincantieri di Marghera, una fase che consente il trasferimento della nave dal bacino di carenaggio al molo di allestimento, dove proseguiranno i lavori interni fino alla consegna. Avrà 695 cabine e suite e una capacità di 1.390 passeggeri. La nuova nave di Oceania Cruises entrerà in servizio nell'agosto del 2027 e sarà la prima di una nuova classe per la compagnia. Il suo viaggio inaugurale partirà da Civitavecchia il 7 agosto e navigherà nel Mediterraneo per 14 giorni fino a Trieste, con scali in Italia, Malta, Grecia, Montenegro e Croazia. Oceania Sonata segnerà anche l'inizio di una nuova fase di crescita per la compagnia di crociere. Nclh ha in programma la costruzione di cinque navi di classe Sonata, con consegne previste tra il 2027 e il 2037. Dopo la Sonata, nel 2029 arriverà Oceania Arietta, seguita da altre tre navi programmate per il 2032, il 2035 e il 2037.\r

Prima di ciò arriverà la Seven Seas Prestige, la nuova nave di Regent Seven Seas Cruises e un'altra delle principali novità di Norwegian Cruise Line Holdings per il segmento di mercato di fascia alta. La nave avrà una capacità massima di 822 passeggeri ed entrerà in servizio alla fine del 2026. Durante la sua stagione inaugurale, partirà da Barcellona il 13 dicembre alla volta di Miami , con una sosta a Malaga prima di iniziare la traversata atlantica. La sua presenza nel Mediterraneo si amplierà nel 2027, con itinerari che collegheranno diversi porti europei, tra cui Barcellona. In questo modo, Nclh sta rinnovando i suoi due marchi premium quasi simultaneamente. Seven Seas Prestige lancerà una nuova classe Regent, e Oceania Sonata farà lo stesso per Oceania nel 2027.\r

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Gruppo Msc\r

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Il gruppo Msc sta inoltre rafforzando la sua presenza nel segmento di mercato di fascia alta con Explora Journeys. Explora III è stata consegnata da Fincantieri a Genova e ha immediatamente iniziato la sua stagione inaugurale nel Mediterraneo. Successivamente è giunta a Barcellona per la cerimonia di battesimo ufficiale . Con questa aggiunta, Explora Journeys ha raggiunto la metà del suo programma iniziale di sei navi, che rappresenta un investimento di oltre 3,5 miliardi di euro.\r

Ai tradizionali gruppi di crociere si stanno affiancando anche aziende provenienti da altri segmenti del turismo di lusso. La Four Seasons I ha iniziato il suo viaggio inaugurale nel Mediterraneo, diventando la prima nave della flotta Four Seasons Yachts. L'imbarcazione dispone di 95 suite e una capacità massima di 222 ospiti, con un design più simile a quello di un grande yacht che a quello di una nave da crociera convenzionale. Il suo ingresso aumenta la concorrenza in un mercato in cui i gruppi di crociera stanno incrementando la capacità, mentre nuovi marchi alberghieri portano le loro offerte di lusso in mare.\r

I nuovi arrivi coincidono con un altro cambiamento di programma: il Mediterraneo sta ampliando la sua offerta anche al di fuori della tradizionale stagione estiva. Questa tendenza è dovuta a diverse strategie commerciali, ma negli ultimi mesi è stata rafforzata dalla situazione in Medio Oriente, che ha portato diverse compagnie di crociera a cancellare, ridurre o spostare le partenze previste nel Golfo. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda Msc Crociere, che ha deciso che la Msc World Europa, inizialmente prevista per il Medio Oriente nell'inverno 2027/28, rimarrà nel Mediterraneo occidentale , offrendo itinerari di sette notti con partenze da Barcellona, ​​Marsiglia, Genova, Civitavecchia, Messina e La Valletta. Non si tratta del primo cambiamento per il gruppo. Per l'inverno 2026/27, la stessa nave era già stata ritirata dal Medio Oriente e trasferita nei Caraibi.\r

Inoltre, Explora Journeys ha mantenuto e ampliato la sua presenza nel Mediterraneo durante i mesi invernali, rafforzando l'importanza della regione nell'ambito della strategia globale del gruppo.\r

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Un fenomeno diffuso\r

Anche Costa Crociere, Tui Crociere e Celestyal hanno ridotto o eliminato parte dei loro itinerari previsti in Medio Oriente. Costa non opererà negli Emirati Arabi Uniti durante l'inverno 2027/28, Tui Crociere al momento non include il golfo Persico nel suo programma per quella stagione e Celestyal ha spostato la capacità sul Mediterraneo dopo aver cancellato il programma in Medio Oriente per il 2026/27.\r

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Programmazione anticipata e accesso alle produzioni teatrali statunitensi\r

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Negli Stati Uniti, l'accesso alle principali produzioni artistiche richiede una pianificazione accurata delle tempistiche, in particolare per chi viaggia dal continente europeo. L'adozione di interfacce operative dedicate alla gestione dei ticket semplifica l'acquisizione degli ingressi, permettendo di raggruppare i diversi segmenti dell'esperienza in un'unica operazione d'acquisto, centralizzata e in lingua italiana. Includere fin dalle prime fasi della trattativa le prenotazioni per Broadway consente di garantire la disponibilità per musical e drammaturgie ad altissima richiesta stagionale, evitando il rischio di sold-out. Il sistema di erogazione istantanea elimina inoltre l'incertezza legata all'acquisto last-minute a destinazione, permettendo alle agenzie di trasformare un costo opzionale in una voce di fatturato certa e tracciabile. Assicurarsi in anticipo i posti a sedere trasforma un semplice viaggio in un percorso organizzato e capace di distinguersi in un mercato sempre più competitivo.\r

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Rilancio della spesa internazionale ed evoluzione dell'offerta\r

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L'inserimento strutturale di eventi nel dossier d'acquisto riflette l'attuale fase espansiva del settore, guidata da un consumatore che destina porzioni crescenti di reddito alla fruizione di cultura e intrattenimento dal vivo. A livello globale, la spesa dei visitatori internazionali è aumentata del 3,2% annuo, procedendo di pari passo con un mercato interno che ha superato la quota di 5,63 trilioni di dollari. Questi dati sottolineano la valenza strategica dell'intrattenimento fin dalle prime battute dell'organizzazione del viaggio. L'alto volume di transazioni richiede che il settore travel coordini costantemente l'itinerario con l'offerta artistica locale, una sinergia indispensabile per tutelare e incrementare la marginalità d'impresa.\r

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La cooperazione tecnica tra flotte aeree e operatori dell'intrattenimento\r

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Le sinergie tra il comparto dei trasporti e la fornitura di ingressi ricreativi sono in costante sviluppo, specialmente sulle tratte principali. Diverse compagnie aeree integrano già l'offerta culturale nei propri canali di vendita per aumentare la spesa media dell'utenza e generare ricavi ancillari. Ad esempio, Ryanair ha lanciato in partnership con Coras un servizio dedicato alla vendita di biglietti per teatro, musica e sport in tutta Europa. La convergenza verso sistemi integrati per teatro, musica e sport conferma la volontà delle aziende di proporre l'acquisto di eventi parallelamente alla conferma della rotta aerea. Sul fronte della distribuzione intercontinentale, Hellotickets risponde a necessità logistiche simili su quindici mercati distinti, offrendo soluzioni specifiche per il comparto agenziale. Implementando procedure su misura per il mercato europeo, l'infrastruttura riduce drasticamente le complessità legate alla gestione degli acquisti transnazionali.\r

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L'ecosistema metropolitano di New York come meta d'elezione\r

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Gestire la fornitura di spettacoli dal vivo si rivela una scelta economicamente vincente, soprattutto nei grandi distretti metropolitani statunitensi che alimentano costantemente l'economia locale. Nella piazza di New York, l'analisi dei dati ricettivi conferma un consolidamento dei flussi che ha portato a un aumento del 9,6% degli arrivi rispetto al 2022, per un volume complessivo ristabilitosi a 62,2 milioni di viaggiatori. Rispondere con efficacia a tali volumi richiede un interscambio telematico fluido, capace di gestire senza intoppi le preferenze dei turisti europei verso la ricca offerta artistica della metropoli. Le agenzie in grado di operare con rapidità possono trarre margini sicuri da questi flussi. L'adozione di un metodo di selezione integrato riduce i passaggi operativi complessi, allineando i tempi del viaggio alla certezza di un posto riservato nei più prestigiosi teatri d'oltreoceano.\r

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","post_title":"L'evoluzione dei pacchetti outgoing verso il mercato nordamericano: il ruolo del ticketing nell'intrattenimento dal vivo","post_date":"2026-09-01T10:45:52+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1788259552000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Cina raccoglie i frutti della politica di esenzione dai visti per i viaggiatori internazionali: nella prima metà del 2026, secondo i dati dell’Amministrazione Nazionale per l’Immigrazione, il Paese ha registrato 22,91 milioni di ingressi da parte di cittadini stranieri,+20,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.\r

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Ma a sorprendere di più è la composizione: 17,8 milioni di questi arrivi - pari al 77,7% del totale - sono avvenuti senza visto, con un incremento del 30,6%.\r

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I primi dieci mercati di provenienza — Corea del Sud, Russia, Malesia, Vietnam, Thailandia, Singapore, Stati Uniti, Giappone, Mongolia e Australia — hanno rappresentato il 62% degli arrivi.\r

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Le esenzioni unilaterali dal visto sono iniziate nel dicembre 2023 con Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Malesia, per poi essere ampliate ripetutamente nel corso del 2024 e del 2025. Nel febbraio 2026 si sono aggiunti il Regno Unito e il Canada, portando l’elenco unilaterale a 50 paesi entro la fine dell’anno.\r

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A ciò si aggiunge il corridoio di transito di 240 ore: i cittadini di 57 paesi in possesso di un passaporto ordinario e di un biglietto di proseguimento confermato possono entrare attraverso uno qualsiasi dei 65 valichi — tra cui Pechino, Shanghai e Guangzhou — e soggiornare fino a dieci giorni senza visto, in transito verso un paese o una regione di destinazione. Sono consentite le visite turistiche, d’affari e familiari; per motivi di lavoro, studio e giornalismo sono ancora necessari i visti appropriati.","post_title":"Cina: impennata degli arrivi stranieri senza visto, che salgono del +30,6%","post_date":"2026-09-01T09:25:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1788254755000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520934","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Durante la stagione 2027-2028, Royal Caribbean amplierà il suo programma di crociere nella regione Asia-Pacifico, con un maggior numero di navi e nuove rotte in partenza da Australia, Singapore, Hong Kong e Giappone. Questa espansione avviene in un periodo di crescita della flotta per la compagnia: dopo l'aggiunta della Legend of the Seas quest'estate, Royal Caribbean prevede di varare la Hero of the Seas nell'agosto 2027 e una quinta nave di classe Icon nel 2028.\r

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Il nuovo programma, come riporta Hosteltur, include le navi Ovation of the Seas, Navigator of the Seas e Voyager of the Seas, oltre alla presenza di Anthem of the Seas in Australia. La compagnia integrerà quindi nuove operazioni in diverse destinazioni dell'area Asia-Pacifico tra il 2027 e il 2028.\r

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Le rotte\r

La Voyager of the Seas inizierà la stagione 2027-2028 in Australia e, a partire da gennaio 2028, sposterà il suo programma a Singapore, Hong Kong e Tokyo, con itinerari verso diverse destinazioni nel Sud-est asiatico e in Giappone. Royal Caribbean amplierà anche le operazioni della Navigator of the Seas da Singapore, mentre la Quantum of the Seas tornerà in questo porto per la stagione 2027-2028. In Australia, la compagnia avrà tre navi durante l'estate australiana: Ovation of the Seas, Anthem of the Seas e Voyager of the Seas.\r

Questo programma si aggiunge all'itinerario Spectrum of the Seas già annunciato, con partenze da Shanghai, Hong Kong e Tokyo tra il 2027 e il 2028 e un'offerta che comprende 22 destinazioni asiatiche. \r

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La prossima nave ad aggiungersi alla flotta sarà la Hero of the Seas, la quarta della classe Icon, il cui ingresso in servizio è previsto per agosto 2027 a Miami. Royal Caribbean ha presentato la nave quest'anno e ha confermato che il suo porto di base iniziale sarà Miami. Una quinta imbarcazione della classe Icon, ancora senza nome, debutterà nel 2028. La sua costruzione è iniziata nel gennaio 2026 con il primo taglio dell'acciaio presso il cantiere navale Meyer Turku in Finlandia. Royal Caribbean mantiene inoltre un'opzione per la costruzione di una sesta e una settima nave di classe Icon, sebbene non abbia ancora annunciato le date di entrata in servizio per queste potenziali unità.\r

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","post_title":"Royal Caribbean si concentra sull'Asia: dal 2027-28 più navi e più rotte","post_date":"2026-08-31T09:55:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788170127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520927","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primo semestre complesso per le tre maggiori compagnie aeree statali della Cina, che hanno registrato perdite per il settimo anno consecutivo, messe a dura prova dall’impennata dei prezzi del carburante.\r

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Nei primi sei mesi del 2026 Air China, China Eastern Airlines e China Southern Airlines hanno segnato un rosso complessivo di circa 8,2 miliardi di yuan (1,22 miliardi di dollari).\r

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Come sottolineato da Reuters, le perdite hanno rappresentato una brusca inversione di tendenza rispetto all’utile complessivo del primo trimestre pari a 4,82 miliardi di yuan, sostenuto dalla forte domanda legata al Capodanno lunare.\r

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Air China ha registrato una perdita netta di 2,3 miliardi di yuan, in aumento rispetto alla perdita di 1,81 miliardi di yuan dell’anno precedente. China Eastern ha visto un rosso di 2,2 miliardi di yuan, contro una perdita di 1,43 miliardi di yuan nello stesso periodo del 2025. Infine, China Southern ha riportato una perdita di 3,7 miliardi di yuan, rispetto a una perdita di 1,53 miliardi di yuan dell’anno precedente.\r

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I tre vettori hanno dovuto affrontare quella che China Eastern ha descritto come una situazione reddituale «gravemente compromessa» dall’interruzione delle rotte internazionali e dai prezzi del carburante per aerei costantemente elevati, a causa del conflitto in Medio Oriente.\r

Nel semestre, infatti, i costi del carburante per ciascuna delle compagnie aeree sono aumentati tra il 35% e il 38%.\r

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Nota positiva, invece sul fronte dei ricavi: Air China ha registrato un aumento del 10,5%, China Eastern dell’11,1% e China Southern del 9,7%, trainati dalla domanda internazionale. Le rotte europee hanno registrato un andamento particolarmente positivo, poiché alcuni viaggiatori hanno evitato gli hub mediorientali interessati dalle turbolenze causate dalla guerra in Iran.","post_title":"Compagnie aeree cinesi messe alla prova dal caro carburante","post_date":"2026-08-31T09:25:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788168344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520840","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Latam Airlines investirà 25 milioni di dollari in wi-fi satellitare per oltre 60 nuovi aeromobili.\r

Nello specifico, la compagnia introdurrà servizi di connettività satellitare multi-orbita su oltre 60 nuovi aeromobili Airbus ed Embraer con l’obiettivo di continuare a migliorare l’esperienza di viaggio dei propri passeggeri attraverso una connessione Internet veloce, affidabile e con ampia copertura.\r

La nuova tecnologia consentirà ai passeggeri di accedere a Internet durante il volo, indipendentemente dalla rotta o dalla posizione dell’aeromobile. Ciò sarà possibile grazie all’accesso a satelliti che operano in diverse orbite, contribuendo a garantire una copertura più uniforme durante tutte le operazioni.\r

\"Latam Airlines si impegna a rendere ogni viaggio sempre più connesso. Introducendo la connettività multi-orbita di nuova generazione su una porzione più ampia della nostra flotta, offriremo ai nostri passeggeri un’esperienza Internet a bordo veloce e affidabile, aiutandoli a rimanere connessi ovunque volino, continuando al contempo a elevare lo standard dei viaggi in tutta l’America Latina”, ha affermato Paulo Miranda, vicepresidente area customer experience presso Latam Airlines.","post_title":"Latam, 25 milioni di dollari per il wi-fi satellitare su 60 aerei","post_date":"2026-08-28T12:11:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787919115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520831","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Super commissione per gli agenti di viaggio partner, che potranno ottenere il 20% sulle prenotazioni dei pacchetti firmati Travelplan. La promozione riguarda il prezzo al pubblico escluse le tasse e comprende tutte le destinazioni di punta della programmazione del t.o., con in primo piano Caraibi, Costa Rica, Mauritius, Thailandia, Canarie, Baleari, Capo Verde e Senegal.\r

Voli dall'Italia\r

L'operatore propone partenze giornaliere con voli in connessione dall'Italia via Madrid, pacchetti vacanze in formula \"tutto garantito\" e zero rischi per l'agenzia di viaggio.","post_title":"Travelplan: super commissione del 20% riservata alle agenzie partner","post_date":"2026-08-28T11:24:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1787916278000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli investimenti nel turismo di lusso in Messico si stanno affermando come uno dei principali motori del mercato immobiliare del Paese, sostenuti dalla crescente domanda di viaggiatori internazionali con elevato potere d'acquisto e maggiore spesa per esperienze di soggiorno di alta gamma. Questa crescita sta creando nuove opportunità per gli investitori nelle principali destinazioni costiere e nei maggiori centri urbani del Messico dove hotel di lusso, resort e residenze di marca continuano ad espandersi.\r

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Secondo l'Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, si prevede che il settore turistico diventerà il secondo maggiore destinatario di investimenti immobiliari nel 2026. Si stima che gli investimenti previsti per lo sviluppo del turismo ammontino a 3,882 miliardi di dollari, superando gli investimenti in impianti industriali. Le principali destinazioni che attraggono capitali includono Quintana Roo e Nayarit, mentre Jalisco e Città del Messico stanno acquisendo importanza come mercati del turismo di lusso.\r

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Come riporta TravlDailyNews, il turismo di lusso rappresenta attualmente circa il 20% del fatturato totale del settore alberghiero. Secondo un'analisi di Onirius Capital, si prevede che questo segmento genererà oltre 4,2 miliardi di dollari all'anno entro la fine del 2026, circa il doppio rispetto al livello registrato dieci anni fa.\r

La metamorfosi di Città del Messico\r

La trasformazione del settore del turismo urbano in Messico sta diventando sempre più evidente, soprattutto a Città del Messico. Secondo Luis Ruiz, socio amministratore di Onirius Capital, le città che in passato si concentravano principalmente sui viaggiatori d'affari durante la settimana si stanno ora trasformando in destinazioni turistiche di lusso indipendenti. \r

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A Città del Messico, i visitatori nazionali continuano a rappresentare la quota maggiore del volume turistico. Tuttavia, i viaggiatori internazionali generano una quota significativa della spesa turistica. Nel 2025, i visitatori stranieri hanno speso 102,174 miliardi di pesos messicani per l'alloggio nella capitale, con un aumento del 18,8% rispetto al 2024 e superando il livello del 2019, pari a 72,127 miliardi di pesos messicani. Anche i prezzi degli hotel di lusso riflettono la crescente domanda di esperienze esclusive. A Los Cabos, diversi resort di lusso superano ormai i 1.000 dollari a notte. Nei quartieri più esclusivi di Città del Messico, tra cui Reforma, Polanco e Condesa, le tariffe delle camere hanno raggiunto i 700 dollari a notte. I nuovi progetti di hotel di lusso, come le strutture Andaz e Mondrian, stanno introducendo tariffe comprese tra i 300 e i 400 dollari a notte.\r

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Oltre ai tradizionali hotel e resort, il mercato del turismo di lusso in Messico si sta espandendo anche attraverso residenze. Questi progetti combinano ville e appartamenti privati ​​con servizi di ospitalità di alto livello, creando prodotti residenziali legati a marchi alberghieri di lusso e destinazioni turistiche. I progetti di residenze di lusso con marchio stanno prendendo piede a Città del Messico, Guadalajara e Monterrey. Si stima che circa il 60% di questi immobili venga acquistato da acquirenti stranieri, principalmente provenienti da Stati Uniti e Canada.","post_title":"Messico: boom di investimenti nelle strutture di lusso","post_date":"2026-08-28T10:10:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1787911822000]}]}}