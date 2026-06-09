Spagna a grandi passi verso i 100 mln di turisti nel 2026, dopo un aprile a +5,2% Con 9,1 milioni di turisti internazionali in aprile, +5,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, la Spagna archivia il primo quadrimestre del 2026 con un totale di 26,5 milioni di visitatori, +3,4%: i dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica evidenziano una traiettoria positiva, compatibile con la soglia simbolica dei 100 milioni di turisti all’anno, una traguardo che solo pochi mesi fa sembrava difficile da raggiungere quest’anno. Il Regno Unito è stato ancora una volta il principale mercato di provenienza, con circa 1,7 milioni di visitatori ad aprile, il 2,7% in più rispetto all’anno precedente. La Francia si è classificata al secondo posto, con circa 1,3 milioni di turisti (+5,1%), mentre la Germania ha registrato un calo del 9,1%, attestandosi a 1,2 milioni di viaggiatori. La Catalogna è stata nuovamente la principale destinazione per i turisti internazionali nel mese di aprile, rappresentando il 20,8% di tutti gli arrivi. È stata seguita dall’Andalusia e dalla Comunità Valenciana. Se a inizio 2026 i flussi verso la Spagna mostrano segni di rallentamento, in primavera hanno ritrovato slancio: l’aumento degli arrivi ad aprile rappresenta il più forte incremento su base annua registrato negli ultimi 12 mesi a conferma dell’attrattività internazionale della destinazione. Il contesto internazionale Le ragioni di questa performance positiva sono da ricondurre alla ripresa dei viaggi a lungo raggio, in particolare dal continente americano, come pure al ritorno dei viaggi d’affari ma anche alla ricerca di mete considerate stabili in un contesto internazionale caratterizzato dall’incertezza geopolitica. In questo contesto, numerosi esperti del settore ritengono che il conflitto in Medio Oriente possa favorire una ridistribuzione dei flussi turistici verso destinazioni percepite come più sicure, tra cui la Spagna e altri paesi dell’Europa occidentale. L’andamento degli arrivi rafforza la prospettiva che la Spagna possa chiudere l’anno ancora una volta con cifre record, fermo restando che l’obiettivo non è solo quello di aumentare il numero di visitatori, ma soprattutto di migliorare la redditività e attrarre viaggiatori con un maggiore potere d’acquisto. Se l’attuale tendenza dovesse continuare durante l’alta stagione estiva, la Spagna potrebbe avvicinarsi alla soglia simbolica dei 100 milioni di turisti internazionali in un solo anno, un traguardo senza precedenti per il settore turistico nazionale. Condividi

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(Anna Morrone)","post_title":"Salerno fa squadra: nuova alleanza territoriale che ridisegna il turismo, con l'aeroporto al centro","post_date":"2026-06-09T15:05:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["aeroitalia","camera-di-commercio-di-salerno","il-cilento","salerno","visit-salerno"],"post_tag_name":["Aeroitalia","camera di commercio di Salerno","il cilento","Salerno","Visit Salerno"]},"sort":[1781017502000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516149","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_456450\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Uno scorcio di Roma[/caption]\r

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E’ in corso a Roma tra Palazzetto Mattei e Villa Celimontana il Festival della Letteratura di Viaggio, promosso dal 2008 dalla Società Geografica Italiana.\r

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Nella XVII edizione, che si concluderà il 14 giugno 2026, il viaggio è inteso non solo come spostamento nello spazio e attraversamento di culture, ma strumento di conoscenza e possibile interpretazione del presente. Attraverso diverse forme espressive: letteratura, giornalismo, fotografia, tv, teatro, musica, podcast, fumetto e nuove narrazioni multimediali. Geografie, antropologie. Storie, esplorazioni, ricerche. Con un tema prevalente, “Sud!” e altre tematiche legate all’attualità e ad opere recenti di autrici e autori.\r

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Circa 40 eventi tra incontri, premi, reading, performance, mostre, laboratori, passeggiate urbane, focus tematici e attività inclusive dedicate a bambini e persone con disabilità. Tra le presenze: Igiaba Scego e Brunori Sas, Nicola Lagioia e Telmo Pievani, Cecilia Sala e Lorenzo Tondo, Monica Maggioni e Alberto Negri, Carmine Abate e Antonella Anedda, Lucie Azema e Saba Anglana, Bruno Arpaia e Marica Di Pierri, Stefano Faravelli e Asmae Dachan, Alessio Mamo e Franco Carlisi, Mauro Minervino e Tiziano Fratus, Duccio Canestrini e Andrea Iacomini, Cong e Edt, Fada Collective.\r

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Si spazierà dall’Africa all’Antartide, da Recanati a Capo Horn, dal Mediterraneo all’Amazzonia, dal Medio Oriente fino ai cieli sopra le nostre città. La memoria giocherà un ruolo importante: si parlerà anche di autori come Conrad, Galeano, Leopardi, Calvino, Piovene, Pratt, Camilleri e Pennacchi.\r

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Centrali, nella proposta del Festival, sono gli appuntamenti legati ai due premi istituiti in occasione del Festival: il Premio Navicella d’Oro Società Geografica Italiana (nel 2026 alla XVII edizione) e il Premio Kapuściński per il reportage (alla XII edizione), in memoria del più importante autore di reportage giornalistici e letterari del Novecento.","post_title":"Festival della Letteratura di Viaggio, a Roma la XVII edizione “Sud”","post_date":"2026-06-09T12:43:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1781008989000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"WestJet e Icelandair rafforzano la partnership con un accordo di codeshare reciproco firmato a margine dell’assemblea generale annuale della Iata a Rio de Janeiro. I passeggeri canadesi ed europei avranno un accesso più ampio a oltre una decina di destinazioni via Keflavik, con un unico biglietto, un unico check-in e bagagli tracciati dall’inizio alla fine del viaggio.\r

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L'intesa si basa sul lancio, questa estate, di nuovi collegamenti diretti di WestJet tra l'Islanda e Winnipeg, Edmonton e Calgary, consolidando il ruolo di Reykjavik come hub transatlantico di nicchia tra il Canada e l'Europa.\r

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L'accordo, ancora soggetto all'approvazione delle autorità garanti della concorrenza e dell'aviazione civile, consentirà ai passeggeri di prenotare, con un unico biglietto, itinerari che combinano le reti di WestJet e Icelandair, con coincidenze garantite e bagagli registrati fino alla destinazione finale.\r

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«Rafforzare la nostra partnership di lunga data con Icelandair rappresenta un passo importante per ampliare le opportunità di viaggio e i collegamenti offerti ai canadesi», sottolinea John Weatherill, vicepresidente esecutivo e direttore commerciale di WestJet. «Avvalendoci della vasta rete di Icelandair via Reykjavik, garantiamo un accesso più agevole all’Europa, rafforzando al contempo una partnership che offre maggiore valore e comodità ai viaggiatori .»\r

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Questa collaborazione arriva proprio mentre WestJet si appresta a inaugurare nuovi collegamenti estivi diretti per Keflavik da Edmonton e Winnipeg, oltre a ripristinare il suo volo stagionale Calgary-Keflavik per l'estate 2026. Da Edmonton, a partire dal 26 giugno, sarà garantito un volo settimanale per Reykjavik, con ritorno il giorno successivo, operato con Boeing 737 Max di nuova generazione.\r

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Winnipeg beneficerà per la prima volta di un collegamento transatlantico diretto verso l'Islanda, anche in questo caso con un volo settimanale a partire dal 27 giugno 2026, secondo il programma estivo annunciato da WestJet alla fine del 2025.","post_title":"Icelandair e WestJet ampliano la collaborazione con un nuovo accordo di codeshare","post_date":"2026-06-09T12:06:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781006813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516144","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_516145\" align=\"alignleft\" width=\"264\"] Nicola Ciccarelli[/caption]\r

Nicola Vladimiro Ciccarelli, presidente del gruppo Swadeshi Hotels e vicepresidente di Confindustria Alberghi, è tra i sette vicepresidenti indicati nella nuova squadra di presidenza di Federturismo Confindustria, approvata dal Consiglio Generale su proposta del presidente designato Massimo Caputi.\r

La nuova governance guiderà la Federazione nel quadriennio 2026-2030, in una fase centrale per il futuro dell’industria turistica italiana, chiamata a rafforzare competitività, sostenibilità, qualità dell’occupazione e capacità di rappresentare i territori. L’approvazione del Consiglio Generale precede l’Assemblea dell’11 giugno, chiamata al voto definitivo sulla nuova squadra.\r

“Ringrazio il presidente Caputi e Federturismo Confindustria per la fiducia – dichiara Nicola Vladimiro Ciccarelli –. È una responsabilità che accolgo con spirito di servizio verso un settore decisivo per l’economia italiana. Il turismo non è soltanto industria dell’accoglienza ma infrastruttura economica, sociale e culturale del Paese. Il nostro compito sarà contribuire a una visione di sviluppo capace di coniugare crescita, sostenibilità, lavoro stabile e valorizzazione delle identità locali”.\r

Per Ciccarelli l’impegno in Federturismo rappresenta anche l’occasione per portare nel confronto nazionale l’esperienza maturata con Swadeshi Hotels, gruppo che ha costruito la propria identità su un’idea di ospitalità strettamente legata ai territori. “Con Swadeshi – sottolinea – abbiamo voluto affermare una visione precisa: l’albergo non è un contenitore neutro ma un presidio del territorio, un luogo che ne racconta la cultura, le tradizioni, i sapori, il paesaggio e la comunità. Oggi si parla molto di valori Esg, sostenibilità e responsabilità sociale: principi che appartengono al Dna del gruppo fin dalla nascita”.\r

","post_title":"Ciccarelli (Swadeshi) vicepresidente del nuovo assetto di Federturismo","post_date":"2026-06-09T11:59:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1781006376000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516138","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con 9,1 milioni di turisti internazionali in aprile, +5,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, la Spagna archivia il primo quadrimestre del 2026 con un totale di 26,5 milioni di visitatori, +3,4%: i dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica evidenziano una traiettoria positiva, compatibile con la soglia simbolica dei 100 milioni di turisti all'anno, una traguardo che solo pochi mesi fa sembrava difficile da raggiungere quest'anno.\r

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Il Regno Unito è stato ancora una volta il principale mercato di provenienza, con circa 1,7 milioni di visitatori ad aprile, il 2,7% in più rispetto all'anno precedente. La Francia si è classificata al secondo posto, con circa 1,3 milioni di turisti (+5,1%), mentre la Germania ha registrato un calo del 9,1%, attestandosi a 1,2 milioni di viaggiatori.\r

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La Catalogna è stata nuovamente la principale destinazione per i turisti internazionali nel mese di aprile, rappresentando il 20,8% di tutti gli arrivi. È stata seguita dall'Andalusia e dalla Comunità Valenciana.\r

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Se a inizio 2026 i flussi verso la Spagna mostrano segni di rallentamento, in primavera hanno ritrovato slancio: l'aumento degli arrivi ad aprile rappresenta il più forte incremento su base annua registrato negli ultimi 12 mesi a conferma dell'attrattività internazionale della destinazione.\r

Il contesto internazionale\r

Le ragioni di questa performance positiva sono da ricondurre alla ripresa dei viaggi a lungo raggio, in particolare dal continente americano, come pure al ritorno dei viaggi d'affari ma anche alla ricerca di mete considerate stabili in un contesto internazionale caratterizzato dall'incertezza geopolitica.\r

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In questo contesto, numerosi esperti del settore ritengono che il conflitto in Medio Oriente possa favorire una ridistribuzione dei flussi turistici verso destinazioni percepite come più sicure, tra cui la Spagna e altri paesi dell'Europa occidentale.\r

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L'andamento degli arrivi rafforza la prospettiva che la Spagna possa chiudere l'anno ancora una volta con cifre record, fermo restando che l'obiettivo non è solo quello di aumentare il numero di visitatori, ma soprattutto di migliorare la redditività e attrarre viaggiatori con un maggiore potere d'acquisto.\r

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Se l'attuale tendenza dovesse continuare durante l'alta stagione estiva, la Spagna potrebbe avvicinarsi alla soglia simbolica dei 100 milioni di turisti internazionali in un solo anno, un traguardo senza precedenti per il settore turistico nazionale.","post_title":"Spagna a grandi passi verso i 100 mln di turisti nel 2026, dopo un aprile a +5,2%","post_date":"2026-06-09T11:38:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1781005133000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eti Express Travel International presenta Eti Star Awards, il nuovo appuntamento annuale dedicato alle agenzie di viaggio italiane che scelgono ogni giorno di credere nel progetto Eti e nella destinazione Sharm El Sheikh. L'iniziativa nasce per premiare e valorizzare l'impegno, la professionalità e i risultati delle agenzie partner, protagoniste della crescita del brand sul mercato italiano, e per creare un momento esclusivo di incontro e condivisione.\r

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L'iniziativa si svolgerà ad ottobre 2026 a Sharm El Sheikh. L’obiettivo è riconoscere i risultati commerciali raggiunti dai migliori partner distributivi durante la stagione estiva e rafforzare ulteriormente il legame tra ETI Viaggi e il network delle agenzie che ogni giorno scelgono di investire nella destinazione.\r

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Gli Eti Star Awards riuniranno i migliori partner commerciali Eti in una convention che comprenderà momenti di formazione, networking, visite alle strutture del gruppo sul Mar Rosso, incontri con il management internazionale e una serata di gala dedicata alla premiazione delle eccellenze del trade italiano.\r

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Per accedere all'evento, le agenzie di viaggio dovranno raggiungere specifici obiet.tivi di vendita nel periodo compreso tra il 9 giugno e il 31 agosto 2026. Al raggiungimento di 7 prenotazioni confermate sarà riconosciuto un invito all'evento, mentre con 20 prenotazioni confermate l'invito sarà esteso a due partecipanti dello stesso punto vendita.\r

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L'appuntamento rappresenterà inoltre un'importante occasione per conoscere da vicino l'offerta Eti, visitare le strutture alberghiere del gruppo a Sharm El Sheikh, confrontarsi con il management internazionale e scoprire in anteprima i progetti e le novità in programma per la stagione 2027.\r

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«Gli Eti Star Awards non sono soltanto un incentivo alle vendite, ma vogliono diventare un vero momento di incontro e condivisione tra Eti e le agenzie di viaggio che credono nel nostro progetto - dichiara Claudio Guzovich, direttore commerciale Italia di Eti Viaggi - Il nostro obiettivo è creare un appuntamento annuale capace di valorizzare il lavoro degli agenti di viaggio, premiarne la professionalità e consolidare una partnership destinata a crescere nel tempo».","post_title":"Eti Star Awards, ad ottobre un nuovo appuntamento dedicato alle agenzie di viaggio","post_date":"2026-06-09T11:36:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781005002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516131","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La chiusura della scuola sembra costituire un richiamo al viaggio, collocandosi in un mese, quello di giugno, che offre opportunità ad ampio raggio e una maggiore possibilità di attenzione ai costi: secondo l’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi saranno, infatti,16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell’anno scolastico 2025/2026. Di questi, 4,9 milioni saranno minori.\r

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Il grosso delle partenze (73,9%) si affronterà con la propria auto, si concentrerà alla metà del mese e si orienterà principalmente in Italia (90,7%). Per coloro che resteranno in. Italia, la prima scelta saranno le località marine, seguite dalla montagna, dai luoghi d’arte e dalle destinazioni lacustri. Per coloro che invece sceglieranno l’estero (9,3%), in testa alla classifica delle opzioni preferite resteranno le grandi capitali europee. Il giro d’affari prodotto da questo primo assaggio di vacanza estiva si aggira attorno ai 7,5 miliardi di euro.\r

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“E’ indubbio che siamo di fronte ad un movimento turistico dalla forte impronta familiare – ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, commentando a caldo i dati dell’indagine –. La determinazione con cui i nuclei familiari e comunque i viaggiatori hanno programmato la propria vacanza è evidente anche dal fatto che le prenotazioni, secondo il nostro studio, sono state effettuate con almeno un mese di anticipo. Segno che oggi chi viaggia non vuole sorprese, pianifica in tempo utile, predilige tendenzialmente luoghi facilmente raggiungibili e ritiene essenziale evitare gli imprevisti. Una tendenza che, a mio avviso, rivela il forte desiderio di consegnare al viaggio il massimo della godibilità”.\r

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“Ancora una volta l’Italia fa strike – ha aggiunto Bocca – raccogliendo il grosso delle preferenze degli intervistati. Non stupisce che il mare resti in testa alla classifica tra le località più gettonate, siamo alle porte della stagione estiva e il “sapore di sale” resta proverbiale. Tuttavia, anche la montagna tiene; bene, inoltre, che i nostri laghi portino a loro favore ottimi risultati, conquistando un numero sempre maggiore di estimatori”.\r

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“Ultimo ma non da ultimo – ha concluso il presidente degli albergatori italiani – è importante sottolineare che l’indagine rivela una crescita rispetto al 2025. Credo che questo dato vada letto come un’opportunità per il nostro comparto di valorizzare il periodo di giugno, considerandolo già integrato in una stagione turistica piena, non solo come anticipo sull’estate. In prospettiva, le vacanze di fine scuola possono diventare un motore stabile di sviluppo. La sfida che ci aspetta sarà quella di far sì che le destinazioni siano in grado di offrire esperienze integrate, sostenibili e di massima accessibilità”.","post_title":"Federalberghi: a giugno 16 milioni di italiani in viaggio dopo la chiusura delle scuole","post_date":"2026-06-09T11:10:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1781003420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Previsioni rosee per Etihad Airways, secondo quanto dichiarato dal ceo Antonoaldo Neves in un'intervista a Reuters, a margine dell'assemblea annuale della Iata. Il vettore di Abu Dhabi conta di ordinare ulteriori velivoli a fusoliera larga, entro il 15 giugno, in quanto stima un incremento del traffico pari a circa l'8% rispetto a un anno fa.\r

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Il ceo ha svelato dunque futuri nuovi ingressi in flotta, senza però specificare il numero che sarà comunque a due cifre. Etihad sta ripristinando i voli dopo aver effettuato tagli a marzo, quando la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha assunto una dimensione regionale, facendo aumentare i prezzi del carburante, ha affermato Neves.\r

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Neves ha inoltre precisato che al momento il vettore non intende ridurre i costi tagliando i voli: «Il costo maggiore che abbiamo è un aereo vuoto -. Quindi non avere velivoli vuoti è il nostro miglior modo di tagliare i costi».\r

Codeshare con Tarom\r

Ed è stato siglato proprio a Rio de Janeiro un nuovo accordo di codeshare tra Etihad Airways e Tarom, la compagnia aerea di bandiera della Romania: grazie a questa partnership, i passeggeri di Etihad possono prenotare un unico biglietto sui voli Tarom da Bucarest verso sei città della Romania, Baia Mare, Cluj-Napoca, Iasi, Oradea, Suceava e Timisoara. Il codeshare si estende anche a quattro capitali dell’Europa orientale: Belgrado, Budapest, Chisinau e Sofia. I passeggeri provenienti dalla Romania, a loro volta, possono raggiungere Abu Dhabi da Bucarest con il nuovo servizio di Etihad.\r

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Il codeshare supporta il lancio del nuovo collegamento Etihad Abu Dhabi-Bucarest il 17 dicembre 2026. Una volta avviato il nuovo servizio, i passeggeri potranno viaggiare con un unico biglietto tra Bucarest e le destinazioni del network Etihad, con i bagagli registrati fino alla destinazione finale.\r

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","post_title":"Etihad Airways ordina nuovi aeromobili widebody, traffico a +8% in giugno","post_date":"2026-06-09T11:08:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781003292000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516128","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_516129\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Laura Audi e Franco Cominetto[/caption]\r

Dal cibo al turismo e dal turismo al cibo. È attorno a questo filo conduttore che Fiavet Piemonte ha costruito un nuovo modello di incontro tra operatori turistici e produttori locali, favorendo una relazione diretta tra chi promuove i territori e chi ne custodisce identità, tradizioni ed eccellenze.\r

In controtendenza rispetto a un turismo sempre più digitalizzato, l'associazione ha scelto di riportare al centro il contatto umano e la conoscenza reciproca, organizzando a Torino, a Palazzo Barolo, un appuntamento dedicato al neonato Distretto del Cibo e del Vino del Mombarone, Serra Morenica e Naviglio d'Ivrea.\r

Un corridoio naturale che dal confine con la Val d'Aosta scende a lambire l'hinterland torinese, ricco di storia, arte e attrattive in gran parte da scoprire. L'iniziativa riprende il percorso avviato durante il Covid per valorizzare le aree meno conosciute del Piemonte, riproponendolo oggi in una formula rinnovata.\r

«Per certi aspetti la situazione del turismo oggi è simile a quella del periodo post-Covid», osserva Laura Audi, presidente di Fiavet Piemonte. «Per questo il turismo di prossimità è un segmento che ci interessa particolarmente. In un momento geopolitico delicato e soggetto a continui cambiamenti, anche chi è tradizionalmente orientato all'outgoing deve saper cogliere le opportunità offerte dai territori vicini».\r

L'obiettivo è mettere a disposizione il know-how del turismo organizzato per creare connessioni concrete tra operatori, produttori e destinazioni. In questo contesto il cibo diventa uno strumento privilegiato di narrazione del territorio: attraverso sapori, profumi, tradizioni e storie è possibile entrare in contatto con l'identità più autentica di un luogo e trasformare una visita in un'esperienza.\r

Protagonisti dell'incontro, organizzato in collaborazione con Verticalife, tour operator specializzato nel turismo outdoor, sono stati i vertici del Distretto, a cominciare dal presidente Franco Cominetto e seguiti da imprenditori e aziende delle filiere agroalimentari che valorizzano le eccellenze del Canavese. Dietro ogni prodotto sono emerse storie familiari, tradizioni tramandate da generazioni, ma anche nuove intuizioni imprenditoriali che contribuiscono a costruire un'offerta turistica originale e distintiva. Un'occasione anche per comprendere meglio le esigenze del turismo organizzato e sviluppare nuove forme di collaborazione tra gli attori del territorio.\r

Concepito come il numero zero di un format destinato a svilupparsi in altre tappe, l'evento si è concluso con la firma del protocollo d'intesa e del disciplinare del progetto Cresco, che punta a trasformare il potenziale ancora inespresso del territorio in opportunità di crescita economica attraverso l'integrazione tra agricoltura, turismo ed enogastronomia.\r

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Federica De Luca","post_title":"Fiavet Piemonte: ripensare il turismo iniziando dalla prossimità","post_date":"2026-06-09T11:03:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1781003026000]}]}}