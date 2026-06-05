Slovenia, destinazione boutique che fa perno su cultura, gastronomia e benessere Una ‘Serata Slovena’ dedicata alle eccellenze gastronomiche e alle destinazioni più iconiche del Paese quella che ieri sera ha avuto come cornice il Principe di Savoia di Milano, dove Aljosa Ota, direttore dell’ente sloveno per il turismo in Italia, è stato anfitrione insieme allo chef stellato Tomaž Kavčič. Un momento di condivisione e ringraziamento a media e partner dell’ente, per il lavoro di promozione della Slovenia in Italia, lungo un fil rouge che ne unisce i tratti distintivi di autenticità, natura, cultura e capacità di accogliere. Un legame saldo e duraturo quello tra Italia e Slovenia, con i nostri connazionale che, nel primo trimestre 2026, hanno totalizzato 218.010 pernottamenti, con una crescita del 3,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, a fronte di 97.131 arrivi, +1,5% (dati dell’Ufficio di Statistica della Repubblica di Slovenia). Le destinazioni più amate dai visitatori italiani si confermano Lubiana, Pirano e Nova Gorica. «I dati del primo trimestre 2026 ci rendono particolarmente orgogliosi: crescere del 3,3% sui pernottamenti italiani in un contesto geopolitico globale complesso e incerto è un risultato che premia anni di lavoro capillare sia sul fronte trade che consumer. L’Italia è un mercato che ci regala grandi soddisfazioni, sia in termini di volumi sia di qualità del viaggio e fidelizzazione della clientela» afferma Aljoša Ota. Nel primo trimestre 2026, tra i mercati esteri l’Italia mantiene una solida seconda posizione, seguendo la Croazia e precedendo l’Austria. Gli italiani che scelgono la Slovenia come destinazione per le loro vacanze mostrano un profilo variegato ma coerente: city break a Lubiana, soggiorni brevi sulla costa adriatica come Pirano e una componente crescente legata al benessere e alle terme, soprattutto nelle aree del centro e sud-est del Paese. Una domanda meno stagionale e più distribuita, che punta su cultura, gastronomia e relax.

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515944 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli italiani non rinunciano a partire ma cambiano prospettiva: meno viaggi frammentati, più ricerca di serenità, semplicità organizzativa e luoghi capaci di far sentire protetti senza rinunciare alla scoperta. È l'anno della 'Soul-stay': la vacanza dell'anima, un modello che mette al centro il benessere interiore, la riscoperta del territorio e luoghi capaci di far sentire protetti senza rinunciare alla scoperta e al sicuro dallo scenario internazionale incerto. In questo contesto, l'Italia torna centrale. In parallelo, si afferma un bisogno di protezione: flessibilità nelle prenotazioni (77,6%), assicurazioni (72,5%) e assistenza professionale (69,9%) diventano elementi sempre più decisivi nella scelta della struttura e della destinazione. In questo scenario, ville e dimore di pregio si confermano una delle grandi novità del 2026, con prenotazioni in crescita del +3% rispetto a quanto lo scorso anno si registrava alla stessa data per la stagione 2025. Questa è la fotografia scattata dalla V edizione dell'Osservatorio Emma Villas. «I dati del nostro Osservatorio confermano un cambiamento profondo - spiega Giammarco Bisogno, fondatore e ceo di Emma Villas - lo scenario internazionale non frena il desiderio di partire, ma orienta le scelte verso un'idea di lusso più consapevole, in cui sicurezza, qualità del tempo e benessere diventano driver sempre più centrali. Questa evoluzione trova conferma anche nei dati del nostro gestionale: a oggi registriamo una crescita delle prenotazioni. Accanto alla domanda italiana, si rafforza anche quella internazionale, con incrementi significativi da Germania (+32%) e Stati Uniti (+16%), oltre a nuovi flussi da mercati come Singapore e Cina. La spesa media per prenotazione si attesta intorno ai 6.900 euro. In questo quadro si inserisce anche la nuova funzione 'Fai la tua proposta!', che consente all'ospite di partecipare alla definizione del prezzo del proprio soggiorno su una selezione di proprietà. Un modello che trasferisce nel turismo le logiche dell'outlet, mutuate dal mondo dell'alta moda e del lusso. Dai nostri dati emerge una domanda sempre più orientata verso esperienze di qualità, autentiche e costruite su misura. In questo contesto, l'Italia torna a essere percepita come una destinazione privilegiata, capace di offrire identità, bellezza diffusa e soluzioni ideali per vacanze da condividere con la propria cerchia di amici e familiari. Non a caso, quest'anno la domanda degli italiani si orienta in media verso ville con 9/10 posti letto, confermando il desiderio di vivere il viaggio come un'esperienza collettiva, ma protetta e personalizzata». [post_title] => Emma Villas, 1 italiano su 2 sceglie l'Italia e punta sulla “soul-stay villa” [post_date] => 2026-06-05T12:45:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780663520000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515937 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riapre i battenti il prossimo luglio Palazzo Giovanelli, storico palazzo veneziano del XVI secolo affacciato sul Canal Grande, dopo un importante intervento di restauro e valorizzazione durato quattro anni e realizzato sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia. Con sole 33 camere e suite, Palazzo Giovanelli inaugura una nuova fase della propria storia come intimo hotel 5 stelle, pensato per offrire un’esperienza di soggiorno raffinata e autenticamente veneziana in una delle location più iconiche della città, nel cuore del sestiere di San Stae, lontano dai percorsi turistici più congestionati. Di proprietà della famiglia Semenzato, la struttura conserva il carattere e il calore di una residenza privata veneziana, reinterpretando il concetto di ospitalità di lusso attraverso un equilibrio tra patrimonio storico, comfort contemporaneo e accoglienza personalizzata. La riapertura segna anche il debutto di due nuove destinazioni dedicate all’esperienza gastronomica e conviviale del Palazzo: Armonico, ristorante ispirato alla tradizione culinaria veneziana, e Do Grifoni, cocktail lounge completamente ripensato come spazio di incontro contemporaneo affacciato sulla storia della città. “Palazzo Giovanelli rappresenta molto più di un progetto imprenditoriale: è la realizzazione di una visione familiare costruita nel tempo e profondamente legata all’idea di restituire nuova vita a luoghi di straordinario valore storico e culturale - dichiarano Angelica e Oliviero Semenzato -. Con questa riapertura desideriamo offrire agli ospiti non semplicemente un soggiorno di lusso, ma la possibilità di vivere Venezia in modo autentico, intimo e profondamente immersivo.” [post_title] => Venezia: apre i battenti il prossimo luglio il 5 stelle Palazzo Giovanelli [post_date] => 2026-06-05T11:59:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780660766000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515930 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una 'Serata Slovena' dedicata alle eccellenze gastronomiche e alle destinazioni più iconiche del Paese quella che ieri sera ha avuto come cornice il Principe di Savoia di Milano, dove Aljosa Ota, direttore dell'ente sloveno per il turismo in Italia, è stato anfitrione insieme allo chef stellato Tomaž Kavčič. Un momento di condivisione e ringraziamento a media e partner dell'ente, per il lavoro di promozione della Slovenia in Italia, lungo un fil rouge che ne unisce i tratti distintivi di autenticità, natura, cultura e capacità di accogliere. Un legame saldo e duraturo quello tra Italia e Slovenia, con i nostri connazionale che, nel primo trimestre 2026, hanno totalizzato 218.010 pernottamenti, con una crescita del 3,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, a fronte di 97.131 arrivi, +1,5% (dati dell'Ufficio di Statistica della Repubblica di Slovenia). Le destinazioni più amate dai visitatori italiani si confermano Lubiana, Pirano e Nova Gorica. «I dati del primo trimestre 2026 ci rendono particolarmente orgogliosi: crescere del 3,3% sui pernottamenti italiani in un contesto geopolitico globale complesso e incerto è un risultato che premia anni di lavoro capillare sia sul fronte trade che consumer. L'Italia è un mercato che ci regala grandi soddisfazioni, sia in termini di volumi sia di qualità del viaggio e fidelizzazione della clientela» afferma Aljoša Ota. Nel primo trimestre 2026, tra i mercati esteri l’Italia mantiene una solida seconda posizione, seguendo la Croazia e precedendo l’Austria. Gli italiani che scelgono la Slovenia come destinazione per le loro vacanze mostrano un profilo variegato ma coerente: city break a Lubiana, soggiorni brevi sulla costa adriatica come Pirano e una componente crescente legata al benessere e alle terme, soprattutto nelle aree del centro e sud-est del Paese. Una domanda meno stagionale e più distribuita, che punta su cultura, gastronomia e relax. [gallery ids="515934,515932,515935"] [post_title] => Slovenia, destinazione boutique che fa perno su cultura, gastronomia e benessere [post_date] => 2026-06-05T11:42:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780659728000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515894 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air introduce il servizio di prenotazione anticipata dei pasti in prima classe anche ai voli di lungo raggio in partenza da destinazioni estere. Il servizio esteso si applica ai voli in partenza da nove città: Los Angeles, New York, Atlanta, Boston, Chicago, Washington D.C., Parigi, Londra e Francoforte. I passeggeri di First Class possono selezionare sia il primo che il secondo pasto tramite il sito web o l'app mobile di Korean Air da 21 giorni fino a 24 ore prima della partenza. Gli ospiti possono personalizzare la propria esperienza culinaria scegliendo tra piatti principali coreani, occidentali o vegetariani, insieme ad antipasti e zuppe selezionati con cura. Sono disponibili anche ulteriori opzioni vegetariane esclusivamente tramite il sistema di prenotazione anticipata. La compagnia aerea della Corea del Sud ha introdotto per la prima volta il suo servizio di prenotazione dei pasti per la Prestige Class nel gennaio 2023 e lo ha esteso ai voli in First Class in partenza dalla Corea nell'ottobre 2024. Con l'ultima espansione, i passeggeri di First Class in partenza dalle principali destinazioni internazionali possono ora godere della stessa comodità e della stessa selezione garantita di pasti. “Estendendo il nostro servizio di prenotazione dei pasti ai voli in partenza dall'estero, offriamo ai passeggeri di First Class un'esperienza culinaria più personalizzata e senza intoppi - spiega una nota del vettore - Questo servizio migliora l'esperienza dei passeggeri rafforzando al contempo la precisione e la qualità alla base dell'offerta gastronomica premium di Korean Air a bordo”. [post_title] => Korean Air: prenotazione anticipata dei pasti in first class anche per i voli in partenza dall'estero [post_date] => 2026-06-05T08:54:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780649675000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515873 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aries Group si posiziona come uno dei player emergenti dell’hôtellerie italiana orientati alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione degli asset esistenti attraverso un approccio che unisce upcycling edilizio, innovazione esperienziale e sostenibilità integrata; con uno sguardo speciale al comparto mice. Sono 4 le strutture in portfolio: il Quark Hotel Milano dispone di 283 camere e di un centro congressi di 6200mq su tre livelli con 35 sale meeting, tra cui una plenaria da 1250 posti e una sala anfiteatro da 600 posti. Nel 2026 il posizionamento Mice si è evoluto ancora attraverso il progetto “Quark 2.0”, sviluppato con lo studio EvaStomper: un nuovo concept tecnologico e immersivo che introduce sale modulari riconfigurabili, ambienti “black box”, led wall, proiezioni a 360° e infrastrutture Avl avanzate. L’offerta è completata dall’area outdoor con piscine immerse nel verde; uno spazio ibrido dedicato a relax, eventi lifestyle e hospitality contemporanea. Sempre a Milano si trova il Ripamonti Residence & Hotel Milano, con 916 camere e appartamenti. La sua offerta polifunzionale è pensata per soggiorni lunghi, eventi residenziali e clientela internazionale. A Roma l’Hotel Villa Pamphili (235 camere) è immerso in un parco secolare a pochi minuti dal Vaticano. Combina il fascino di una location leisure di pregio con servizi adatti a meeting, incentive e ritiri aziendali. Dispone di un centro congressi interno, rooftop panoramico, ristoranti interni ed esterni, piscina semi-olimpionica stagionale, un’ampia Spa e 2 palestre. Infine a Bologna il Living Place Hotel (205 camere) è posizionato tra aeroporto e centro città, offre spazi multifunzionali ideali per eventi corporate, sportivi e fiere. Include un’area congressi modulare, campi sportivi, piscina esterna e ampie aree verdi. Quest’anno la sua offerta esperienziale si è evoluta ulteriormente con il rinnovamento del Vivi Sporting Club, un hub dedicato a sport, benessere, socialità e lifestyle urbano. Aries Group nel 2025 ha consolidato il proprio percorso di crescita registrando ricavi in aumento dell’11%, oltre 1,14 milioni di presenze e un margine ebitda pari al 21% del fatturato, confermando la solidità del modello gestionale sia nei segmenti business e Mice sia nel leisure. Nel 2026 la visione del gruppo evolve ulteriormente attraverso il concetto di “curation economy”: un modello di ospitalità in cui l’hotel non è più soltanto luogo di soggiorno, ma piattaforma capace di generare connessioni tra persone, luoghi, cultura e nuove forme di socialità e aggregazione. «L'hotel deve diventare un filtro intelligente, una porta verso il territorio e deve attivare le economie locali. - afferma infatti Stefano De Santis, presidente di Aries Group - Con la sua struttura deve dire all’ospite dove si trova e indirizzarlo verso esperienze autentiche e prodotti che raccontino il territorio. Grazie alla loro forte identità, gli hotel del Gruppo Aries offrono delle esperienze legate al patrimonio e alla comunità locale. Per noi è importante il concetto di identità, che significa essere un gruppo indipendente: non solo come dettaglio societario, ma come scelta industriale. Aries Group valorizza le differenze che ci sono tra gli asset. I nostri alberghi sono tutti diversi tra loro, con una vocazione Mice ed esperienziale. Sono strutture molto grandi e il vantaggio competitivo è quello di poterci inventare tante cose, possiamo creare spazi che producano un reddito per l’albergo e anche situazioni che coinvolgano le comunità locali». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Aries Group: un concept fondato su identità, territorio e offerta Mice [post_date] => 2026-06-05T08:48:17+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780649297000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_515869" align="alignleft" width="357"] Lussino - Providenca by Hrvoje Serdar[/caption] Lussino, dove la gastronomia non è soltanto sinonimo di tradizione ma anche identità e benessere. Sull'isola croata sono oltre 90 le specialità certificate “Taste of Vitality” che quest’anno entrano nell’offerta di 18 ristoranti locali. La presentazione del progetto e la consegna dei certificati ai ristoratori si sono svolti la scorsa settimana a Mali Lošinj (Lussinpiccolo), cuore dell’isola. I piatti certificati nascono tra ingredienti locali, tradizione gastronomica e moderne linee guida nutrizionali, con particolare attenzione a pesce fresco, crostacei, erbe aromatiche isolane e prodotti del territorio. Il marchio “Taste of Vitality” identifica oggi l’offerta di 18 strutture di ristorazione, tra cui Artatore, Baracuda, Bora Bar trattoria & tartuferia, Borik Beach Restaurant, Breakfast Club Lošinj, konoba Corrado, Diana Steakhouse, Deveron Gastro Pub, ristorante Pinia del centro termale di Veli Lošinj, konoba Mare, Moby Dick Gelateria, Noštromo, Papa Bepi, Ridimutak Beach Bar, konoba Silvana, Veli žal, Olea del Vitality Hotel Punta e Za kantuni. Promosso dall’Ente per il turismo di Mali Lošinj in collaborazione con Abisal - Klub Gastronaut, nutrizionisti e ristoratori locali, il progetto si è affermato negli anni come uno degli elementi identitari dell’isola. Lussino si inserisce così nel più ampio contesto del Quarnaro, regione europea della Gastronomia 2026. [post_title] => Croazia, Lussino: dove la gastronomia diventa benessere [post_date] => 2026-06-04T13:58:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780581495000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515828 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’hotel Promessi Sposi, hotel 4 stelle lusso a Malgrate, sul ramo orientale del lago di Como, lancia la luxury boat esperienze, un’esperienza pensata non solo per gli ospiti dell’hotel, ma anche per chi desidera concedersi una giornata straordinaria sul lago all’insegna dell’eleganza e del benessere. Il motoscafo privato dell’hotel diventa così molto più di un semplice mezzo di trasporto: è il cuore di un’esperienza immersiva che unisce lusso, relax, gusto e scoperta. L'esperienza sul lago Navigare sul lago di Como significa assaporare il territorio da una prospettiva privilegiata, lontano dalla folla, vivendo momenti autentici e raffinati. Dall’aperitivo al tramonto con fingerfood gourmet preparati dallo chef, ai picnic esclusivi a bordo, fino ai tour personalizzati tra Bellagio, Varenna e le più celebri ville lariane, ogni itinerario è pensato per regalare emozioni memorabili. Le proposte spaziano da eleganti sunset cruise a tour privati di più ore, fino a esperienze full day completamente personalizzabili. Il vero valore aggiunto è la possibilità di trasformare la navigazione in un’esperienza lifestyle firmata hotel Promessi Sposi. Il tour in motoscafo può, infatti, ssere abbinato agli altri servizi della struttura: una cena gourmet al Lisander Restaurant, un aperitivo sul rooftop panoramico o un soggiorno nelle eleganti camere dell’hotel. Un invito a vivere il lago di Como non come semplice destinazione, ma come esperienza completa fatta di bellezza, benessere e autenticità. A rendere ancora più esclusiva l’esperienza è l’imbarcazione scelta dall’hotel: un Cranchi E30 Endurance, simbolo del design e della manifattura nautica italiana. [post_title] => Hotel Promessi Sposi: “luxury boat experience” sul lago di Como [post_date] => 2026-06-04T12:49:38+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780577378000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Terza edizione per l’Osservatorio Viaggi di nozze di CartOrange, che analizza un campione di 1.133 viaggi di nozze realizzati nel 2025. L’Osservatorio si conferma uno strumento utile per leggere un segmento che mantiene un forte valore simbolico ed economico sia per i neo sposi sia per il turismo organizzato, ma che non può essere interpretato come un mercato uniforme. Gianpaolo Romano, amministratore delegato di CartOrange, spiega: «Oggi la luna di miele rappresenta un segmento evoluto, complesso e sempre meno leggibile attraverso modelli uniformi. Le differenze generazionali incidono in modo concreto su tempi, budget, durata, formule e destinazioni, contribuendo a ridefinire il significato stesso del viaggio di nozze. In questa prospettiva, il valore dell’Osservatorio è soprattutto interpretativo: non si limita a restituire una fotografia attendibile del presente, ma offre una chiave di lettura utile per comprendere dove sta andando il mercato e come si stanno trasformando le coppie che ne sono protagoniste. Questo scenario, però, va letto anche alla luce di un contesto internazionale ancora instabile: la crisi mediorientale genera incertezza e alimenta un clima di maggiore prudenza. Per questo, se da un lato il viaggio di nozze resta un progetto che le coppie costruiscono con anticipo e a cui attribuiscono un valore prioritario, dall’altro si registra un atteggiamento più attendista nelle decisioni e nelle prenotazioni, un elemento che oggi è indispensabile considerare per interpretare correttamente l’andamento del mercato». Differenze generazionali Il dato più rilevante che emerge dall’edizione 2026 dell’Osservatorio è la centralità della variabile generazionale nel determinare comportamenti, priorità e scelte di viaggio. Oggi la luna di miele non può più essere letta come un’esperienza uniforme: cambiano tempi, budget, formule, aspettative, e a orientare queste differenze è soprattutto l’età degli sposi. I Millennial si confermano il perno del mercato e rappresentano il 71% degli sposi in viaggio di nozze. Seguono la Gen Z, pari al 14% (rispetto all’8% del 2024, delineando così un forte incremento), la Gen X al 12% e i Baby Boomer al 3%. Le differenze tra le generazioni si riflettono con chiarezza nel modo di concepire e organizzare il viaggio di nozze. I Millennial, oggi segmento centrale del mercato, confermano il modello più consolidato: scelgono soprattutto itinerari strutturati, con tappe organizzate e un’impostazione prevalentemente orientata al tour; partono soprattutto in estate e mantengono una spesa media in linea con il mercato. La Gen Z mostra, invece, un approccio più flessibile e personale: a fronte di una spesa media più contenuta, pur privilegiando viaggi più lunghi, si orienta verso soluzioni che uniscono momenti di scoperta e soggiorni di relax, oppure predilige combinazioni che accostano più destinazioni o più esperienze nello stesso viaggio. La Gen X si distingue per un profilo più equilibrato, distribuito tra durata, spesa e tipologia di esperienza. I Baby Boomer rappresentano una nicchia e privilegiano partenze in periodi meno affollati, con soluzioni orientate al comfort, registrando al tempo stesso la spesa media più elevata. Nel complesso, il dato generazionale segnala un cambio di prospettiva: tra i viaggiatori più giovani cresce la richiesta di esperienze personalizzabili e meno standardizzate, mentre con l’innalzamento dell’età acquistano maggiore peso il comfort, tempi di viaggio più brevi e una maggiore flessibilità nella partenza. A distinguere ulteriormente i diversi profili generazionali contribuiscono anche spesa media e durata del viaggio. I Baby Boomer registrano la spesa media più alta, pari a 6.775 euro a persona, seguiti dalla Gen X con 5.751 euro. La spesa media dei Millennial si attesta a 5.005 euro, mentre la Gen Z mostra una maggiore attenzione al budget, con una spesa media di 4.608 euro. Cambia anche la durata: Millennial e Gen Z raggiungono in media 15 notti, mentre Gen X e Baby Boomer si fermano a 13. Anche il calendario racconta una generazione, perché le differenze emergono perfino nei mesi di partenza. I Baby Boomer scelgono soprattutto aprile, privilegiando periodi meno affollati, mentre la Gen X si concentra su giugno. I Millennial confermano la preferenza per luglio, mentre la Gen Z parte prevalentemente ad agosto, seguendo una stagionalità più tradizionale. Un segnale che mostra come, con l’età, aumenti la flessibilità nella pianificazione e diminuisca la dipendenza dai periodi canonici di viaggio. Nel 2025 l’età media degli sposi era di 37 anni e la durata media del viaggio si confermava di 15 giorni, consolidando un modello di luna di miele strutturato. Il profilo dell’investimento, oggi, conferma la continuità del comparto, ma restituisce anche un consumatore più attento e selettivo. Se nel 2025 il budget medio si attestava a 5.090 euro a persona, confermando il viaggio di nozze come un’esperienza centrale nella progettazione del matrimonio, le prime evidenze sul 2026 mostrano uno scenario leggermente diverso: la spesa media si posiziona a 5.023 euro a persona, registrando una lieve diminuzione rispetto all’anno precedente. Se nel 2025 le coppie prenotavano mediamente con 178 giorni di anticipo, le prime evidenze sul 2026 indicano una possibile riduzione a 157 giorni. Una tendenza ancora da consolidare, ma che potrebbe suggerire un approccio più flessibile e prudente nella pianificazione del viaggio. Le formule di viaggio Anche sul fronte delle tipologie di viaggio, il mercato appare insieme stabile e in evoluzione. Il 54% delle coppie sceglie il solo tour, che si conferma la modalità dominante, mentre il 31% opta per la formula tour più soggiorno. Il 15% preferisce invece il solo soggiorno. Nel complesso, il 46% dei viaggi include una componente mare, a conferma di una dimensione balneare che resta importante, ma non esclusiva. Dal punto di vista della stagionalità, nel 2025 settembre è stato il mese preferito per il viaggio di nozze, seguito da giugno, agosto e luglio. Restano molto rilevanti anche ottobre e i mesi primaverili, a conferma di una domanda meno concentrata rispetto al passato. Il quadro che emerge è quello di una progressiva distribuzione delle partenze lungo l’anno, con una riduzione della pressione sui mesi di alta stagione e una maggiore attenzione a clima, qualità dell’esperienza, costi e affollamento. Le geografie della luna di miele confermano un orientamento deciso verso il lungo raggio e verso destinazioni ad alto contenuto esperienziale. Nel 2025 l’Asia si conferma l’area più scelta con il 43% delle preferenze, seguita dall’Africa al 18% e dal Nord America al 14%. Più distanziate Oceania al 7%, Europa e Sud America al 5%, Medio Oriente al 4% e America Centrale al 2%. Tra le singole mete, il Giappone rafforza ulteriormente la leadership e raggiunge il 27%, confermandosi la destinazione più desiderata per il viaggio di nozze. Seguono gli Stati Uniti al 12%, poi Indonesia al 6% e Sudafrica al 5%. Tra le destinazioni da monitorare, nel 2026 emerge anche l’Argentina, sempre più interessante per le coppie alla ricerca di viaggi ad alto valore esperienziale. Accanto alla coppia tradizionale, emergono con maggiore evidenza nuove configurazioni di viaggio. Nel 10% dei casi gli sposi partono con i figli, segno che la luna di miele si inserisce sempre più spesso in una fase della vita di coppia già avanzata, in cui la famiglia è già presente. Il 5% dei viaggi è invece rappresentato dal buddymoon, formula che coinvolge amici o familiari e che risulta particolarmente diffusa tra sposi più maturi. Cresce anche il ricorso alla lista nozze in agenzia, scelta dal 20% degli sposi, in aumento rispetto al 15% registrato l’anno precedente. Più che incidere sull’importo complessivo del viaggio, la lista si conferma uno strumento pratico di supporto alla gestione del budget, capace di semplificare l’organizzazione e coinvolgere gli invitati in modo diretto. «L’Osservatorio di quest’anno ci consegna l’immagine di un mercato solido, maturo e in piena evoluzione - conclude l’amministratore delegato -. La luna di miele conserva un valore speciale nell’immaginario delle coppie e assume forma attraverso sensibilità generazionali che incidono sul modo di vivere il tempo, di definire le priorità, di investire nel viaggio e di attribuirgli un significato. È in questa pluralità che il settore cambia e si rinnova. Per CartOrange, interpretare questa evoluzione significa intercettare i segnali prima che diventino tendenza e tradurli in esperienze di viaggio coerenti con le aspettative dei clienti». [post_title] => CartOrange, Romano: «I viaggi di nozze sono cambiati. Ecco come» [post_date] => 2026-06-04T11:25:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780572342000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515811 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Piste Nomadi è partner ufficiale del festival “Nomadi del XXI secolo – Cultura kirghisa contemporanea”, che si terrà a Milano il 13 e 14 giugno 2026. In virtù della sua consolidata esperienza sulla destinazione, Piste Nomadi è stato selezionato come tour operator italiano presente all'evento. Il festival Si tratta di un festival interculturale dedicato alla scoperta della moderna identità kirghisa attraverso arte, dialogo e creatività, un'occasione unica per riunire artisti, designer, ricercatori e comunità culturali in un confronto aperto tra tradizione e contemporaneità. L'evento si svolgerà presso il Parco – Polillo Art Container in via Ambrogio Binda 30 a Milano. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione tramite invito. Durante la due giorni, Piste Nomadi sarà presente con uno spazio in entrambe le giornate e, nella giornata di domenica, intorno alle 14.30, si terrà una breve presentazione dedicata al Kirghizistan e alle sue ricchezze culturali e paesaggistiche. [post_title] => Piste Nomadi partner del festival della cultura kirghisa a Milano [post_date] => 2026-06-04T11:02:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780570975000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "slovenia destinazione boutique che fa perno su cultura gastronomia e benessere" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1697,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli italiani non rinunciano a partire ma cambiano prospettiva: meno viaggi frammentati, più ricerca di serenità, semplicità organizzativa e luoghi capaci di far sentire protetti senza rinunciare alla scoperta. È l'anno della 'Soul-stay': la vacanza dell'anima, un modello che mette al centro il benessere interiore, la riscoperta del territorio e luoghi capaci di far sentire protetti senza rinunciare alla scoperta e al sicuro dallo scenario internazionale incerto.\r

\r

In questo contesto, l'Italia torna centrale. In parallelo, si afferma un bisogno di protezione: flessibilità nelle prenotazioni (77,6%), assicurazioni (72,5%) e assistenza professionale (69,9%) diventano elementi sempre più decisivi nella scelta della struttura e della destinazione. In questo scenario, ville e dimore di pregio si confermano una delle grandi novità del 2026, con prenotazioni in crescita del +3% rispetto a quanto lo scorso anno si registrava alla stessa data per la stagione 2025.\r

\r

Questa è la fotografia scattata dalla V edizione dell'Osservatorio Emma Villas.\r

\r

«I dati del nostro Osservatorio confermano un cambiamento profondo - spiega Giammarco Bisogno, fondatore e ceo di Emma Villas - lo scenario internazionale non frena il desiderio di partire, ma orienta le scelte verso un'idea di lusso più consapevole, in cui sicurezza, qualità del tempo e benessere diventano driver sempre più centrali. Questa evoluzione trova conferma anche nei dati del nostro gestionale: a oggi registriamo una crescita delle prenotazioni. Accanto alla domanda italiana, si rafforza anche quella internazionale, con incrementi significativi da Germania (+32%) e Stati Uniti (+16%), oltre a nuovi flussi da mercati come Singapore e Cina. La spesa media per prenotazione si attesta intorno ai 6.900 euro. In questo quadro si inserisce anche la nuova funzione 'Fai la tua proposta!', che consente all'ospite di partecipare alla definizione del prezzo del proprio soggiorno su una selezione di proprietà. Un modello che trasferisce nel turismo le logiche dell'outlet, mutuate dal mondo dell'alta moda e del lusso. Dai nostri dati emerge una domanda sempre più orientata verso esperienze di qualità, autentiche e costruite su misura. In questo contesto, l'Italia torna a essere percepita come una destinazione privilegiata, capace di offrire identità, bellezza diffusa e soluzioni ideali per vacanze da condividere con la propria cerchia di amici e familiari. Non a caso, quest'anno la domanda degli italiani si orienta in media verso ville con 9/10 posti letto, confermando il desiderio di vivere il viaggio come un'esperienza collettiva, ma protetta e personalizzata».","post_title":"Emma Villas, 1 italiano su 2 sceglie l'Italia e punta sulla “soul-stay villa”","post_date":"2026-06-05T12:45:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1780663520000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515937","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Riapre i battenti il prossimo luglio Palazzo Giovanelli, storico palazzo veneziano del XVI secolo affacciato sul Canal Grande, dopo un importante intervento di restauro e valorizzazione durato quattro anni e realizzato sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia.\r

\r

Con sole 33 camere e suite, Palazzo Giovanelli inaugura una nuova fase della propria storia come intimo hotel 5 stelle, pensato per offrire un’esperienza di soggiorno raffinata e autenticamente veneziana in una delle location più iconiche della città, nel cuore del sestiere di San Stae, lontano dai percorsi turistici più congestionati.\r

\r

Di proprietà della famiglia Semenzato, la struttura conserva il carattere e il calore di una residenza privata veneziana, reinterpretando il concetto di ospitalità di lusso attraverso un equilibrio tra patrimonio storico, comfort contemporaneo e accoglienza personalizzata. La riapertura segna anche il debutto di due nuove destinazioni dedicate all’esperienza gastronomica e conviviale del Palazzo: Armonico, ristorante ispirato alla tradizione culinaria veneziana, e Do Grifoni, cocktail lounge completamente ripensato come spazio di incontro contemporaneo affacciato sulla storia della città.\r

\r

“Palazzo Giovanelli rappresenta molto più di un progetto imprenditoriale: è la realizzazione di una visione familiare costruita nel tempo e profondamente legata all’idea di restituire nuova vita a luoghi di straordinario valore storico e culturale - dichiarano Angelica e Oliviero Semenzato -. Con questa riapertura desideriamo offrire agli ospiti non semplicemente un soggiorno di lusso, ma la possibilità di vivere Venezia in modo autentico, intimo e profondamente immersivo.”","post_title":"Venezia: apre i battenti il prossimo luglio il 5 stelle Palazzo Giovanelli","post_date":"2026-06-05T11:59:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780660766000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515930","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Una 'Serata Slovena' dedicata alle eccellenze gastronomiche e alle destinazioni più iconiche del Paese quella che ieri sera ha avuto come cornice il Principe di Savoia di Milano, dove Aljosa Ota, direttore dell'ente sloveno per il turismo in Italia, è stato anfitrione insieme allo chef stellato Tomaž Kavčič.\r

\r

Un momento di condivisione e ringraziamento a media e partner dell'ente, per il lavoro di promozione della Slovenia in Italia, lungo un fil rouge che ne unisce i tratti distintivi di autenticità, natura, cultura e capacità di accogliere.\r

\r

\r

Un legame saldo e duraturo quello tra Italia e Slovenia, con i nostri connazionale che, nel primo trimestre 2026, hanno totalizzato 218.010 pernottamenti, con una crescita del 3,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, a fronte di 97.131 arrivi, +1,5% (dati dell'Ufficio di Statistica della Repubblica di Slovenia).\r

Le destinazioni più amate dai visitatori italiani si confermano Lubiana, Pirano e Nova Gorica. «I dati del primo trimestre 2026 ci rendono particolarmente orgogliosi: crescere del 3,3% sui pernottamenti italiani in un contesto geopolitico globale complesso e incerto è un risultato che premia anni di lavoro capillare sia sul fronte trade che consumer. L'Italia è un mercato che ci regala grandi soddisfazioni, sia in termini di volumi sia di qualità del viaggio e fidelizzazione della clientela» afferma Aljoša Ota.\r

Nel primo trimestre 2026, tra i mercati esteri l’Italia mantiene una solida seconda posizione, seguendo la Croazia e precedendo l’Austria. Gli italiani che scelgono la Slovenia come destinazione per le loro vacanze mostrano un profilo variegato ma coerente: city break a Lubiana, soggiorni brevi sulla costa adriatica come Pirano e una componente crescente legata al benessere e alle terme, soprattutto nelle aree del centro e sud-est del Paese. Una domanda meno stagionale e più distribuita, che punta su cultura, gastronomia e relax. \r

[gallery ids=\"515934,515932,515935\"]\r

\r

","post_title":"Slovenia, destinazione boutique che fa perno su cultura, gastronomia e benessere","post_date":"2026-06-05T11:42:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780659728000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515894","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air introduce il servizio di prenotazione anticipata dei pasti in prima classe anche ai voli di lungo raggio in partenza da destinazioni estere.\r

\r

Il servizio esteso si applica ai voli in partenza da nove città: Los Angeles, New York, Atlanta, Boston, Chicago, Washington D.C., Parigi, Londra e Francoforte. \r

\r

I passeggeri di First Class possono selezionare sia il primo che il secondo pasto tramite il sito web o l'app mobile di Korean Air da 21 giorni fino a 24 ore prima della partenza. Gli ospiti possono personalizzare la propria esperienza culinaria scegliendo tra piatti principali coreani, occidentali o vegetariani, insieme ad antipasti e zuppe selezionati con cura. Sono disponibili anche ulteriori opzioni vegetariane esclusivamente tramite il sistema di prenotazione anticipata.\r

\r

La compagnia aerea della Corea del Sud ha introdotto per la prima volta il suo servizio di prenotazione dei pasti per la Prestige Class nel gennaio 2023 e lo ha esteso ai voli in First Class in partenza dalla Corea nell'ottobre 2024. Con l'ultima espansione, i passeggeri di First Class in partenza dalle principali destinazioni internazionali possono ora godere della stessa comodità e della stessa selezione garantita di pasti.\r

\r

“Estendendo il nostro servizio di prenotazione dei pasti ai voli in partenza dall'estero, offriamo ai passeggeri di First Class un'esperienza culinaria più personalizzata e senza intoppi - spiega una nota del vettore - Questo servizio migliora l'esperienza dei passeggeri rafforzando al contempo la precisione e la qualità alla base dell'offerta gastronomica premium di Korean Air a bordo”.\r

\r

","post_title":"Korean Air: prenotazione anticipata dei pasti in first class anche per i voli in partenza dall'estero","post_date":"2026-06-05T08:54:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780649675000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515873","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aries Group si posiziona come uno dei player emergenti dell’hôtellerie italiana orientati alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione degli asset esistenti attraverso un approccio che unisce upcycling edilizio, innovazione esperienziale e sostenibilità integrata; con uno sguardo speciale al comparto mice.\r

\r

Sono 4 le strutture in portfolio: il Quark Hotel Milano dispone di 283 camere e di un centro congressi di 6200mq su tre livelli con 35 sale meeting, tra cui una plenaria da 1250 posti e una sala anfiteatro da 600 posti. Nel 2026 il posizionamento Mice si è evoluto ancora attraverso il progetto “Quark 2.0”, sviluppato con lo studio EvaStomper: un nuovo concept tecnologico e immersivo che introduce sale modulari riconfigurabili, ambienti “black box”, led wall, proiezioni a 360° e infrastrutture Avl avanzate. L’offerta è completata dall’area outdoor con piscine immerse nel verde; uno spazio ibrido dedicato a relax, eventi lifestyle e hospitality contemporanea. Sempre a Milano si trova il Ripamonti Residence & Hotel Milano, con 916 camere e appartamenti. La sua offerta polifunzionale è pensata per soggiorni lunghi, eventi residenziali e clientela internazionale.\r

\r

A Roma l’Hotel Villa Pamphili (235 camere) è immerso in un parco secolare a pochi minuti dal Vaticano. Combina il fascino di una location leisure di pregio con servizi adatti a meeting, incentive e ritiri aziendali. Dispone di un centro congressi interno, rooftop panoramico, ristoranti interni ed esterni, piscina semi-olimpionica stagionale, un’ampia Spa e 2 palestre. Infine a Bologna il Living Place Hotel (205 camere) è posizionato tra aeroporto e centro città, offre spazi multifunzionali ideali per eventi corporate, sportivi e fiere. Include un’area congressi modulare, campi sportivi, piscina esterna e ampie aree verdi. Quest’anno la sua offerta esperienziale si è evoluta ulteriormente con il rinnovamento del Vivi Sporting Club, un hub dedicato a sport, benessere, socialità e lifestyle urbano.\r

\r

Aries Group nel 2025 ha consolidato il proprio percorso di crescita registrando ricavi in aumento dell’11%, oltre 1,14 milioni di presenze e un margine ebitda pari al 21% del fatturato, confermando la solidità del modello gestionale sia nei segmenti business e Mice sia nel leisure. Nel 2026 la visione del gruppo evolve ulteriormente attraverso il concetto di “curation economy”: un modello di ospitalità in cui l’hotel non è più soltanto luogo di soggiorno, ma piattaforma capace di generare connessioni tra persone, luoghi, cultura e nuove forme di socialità e aggregazione. \r

\r

«L'hotel deve diventare un filtro intelligente, una porta verso il territorio e deve attivare le economie locali. - afferma infatti Stefano De Santis, presidente di Aries Group - Con la sua struttura deve dire all’ospite dove si trova e indirizzarlo verso esperienze autentiche e prodotti che raccontino il territorio. Grazie alla loro forte identità, gli hotel del Gruppo Aries offrono delle esperienze legate al patrimonio e alla comunità locale. Per noi è importante il concetto di identità, che significa essere un gruppo indipendente: non solo come dettaglio societario, ma come scelta industriale. Aries Group valorizza le differenze che ci sono tra gli asset. I nostri alberghi sono tutti diversi tra loro, con una vocazione Mice ed esperienziale. Sono strutture molto grandi e il vantaggio competitivo è quello di poterci inventare tante cose, possiamo creare spazi che producano un reddito per l’albergo e anche situazioni che coinvolgano le comunità locali».\r

\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

","post_title":"Aries Group: un concept fondato su identità, territorio e offerta Mice","post_date":"2026-06-05T08:48:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780649297000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515869\" align=\"alignleft\" width=\"357\"] Lussino - Providenca by Hrvoje Serdar[/caption]\r

Lussino, dove la gastronomia non è soltanto sinonimo di tradizione ma anche identità e benessere. Sull'isola croata sono oltre 90 le specialità certificate “Taste of Vitality” che quest’anno entrano nell’offerta di 18 ristoranti locali.\r

La presentazione del progetto e la consegna dei certificati ai ristoratori si sono svolti la scorsa settimana a Mali Lošinj (Lussinpiccolo), cuore dell’isola. I piatti certificati nascono tra ingredienti locali, tradizione gastronomica e moderne linee guida nutrizionali, con particolare attenzione a pesce fresco, crostacei, erbe aromatiche isolane e prodotti del territorio.\r

Il marchio “Taste of Vitality” identifica oggi l’offerta di 18 strutture di ristorazione, tra cui Artatore, Baracuda, Bora Bar trattoria & tartuferia, Borik Beach Restaurant, Breakfast Club Lošinj, konoba Corrado, Diana Steakhouse, Deveron Gastro Pub, ristorante Pinia del centro termale di Veli Lošinj, konoba Mare, Moby Dick Gelateria, Noštromo, Papa Bepi, Ridimutak Beach Bar, konoba Silvana, Veli žal, Olea del Vitality Hotel Punta e Za kantuni.\r

Promosso dall’Ente per il turismo di Mali Lošinj in collaborazione con Abisal - Klub Gastronaut, nutrizionisti e ristoratori locali, il progetto si è affermato negli anni come uno degli elementi identitari dell’isola. Lussino si inserisce così nel più ampio contesto del Quarnaro, regione europea della Gastronomia 2026.","post_title":"Croazia, Lussino: dove la gastronomia diventa benessere","post_date":"2026-06-04T13:58:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780581495000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’hotel Promessi Sposi, hotel 4 stelle lusso a Malgrate, sul ramo orientale del lago di Como, lancia la luxury boat esperienze, un’esperienza pensata non solo per gli ospiti dell’hotel, ma anche per chi desidera concedersi una giornata straordinaria sul lago all’insegna dell’eleganza e del benessere. Il motoscafo privato dell’hotel diventa così molto più di un semplice mezzo di trasporto: è il cuore di un’esperienza immersiva che unisce lusso, relax, gusto e scoperta.\r

L'esperienza sul lago\r

Navigare sul lago di Como significa assaporare il territorio da una prospettiva privilegiata, lontano dalla folla, vivendo momenti autentici e raffinati. Dall’aperitivo al tramonto con fingerfood gourmet preparati dallo chef, ai picnic esclusivi a bordo, fino ai tour personalizzati tra Bellagio, Varenna e le più celebri ville lariane, ogni itinerario è pensato per regalare emozioni memorabili. Le proposte spaziano da eleganti sunset cruise a tour privati di più ore, fino a esperienze full day completamente personalizzabili.\r

\r

Il vero valore aggiunto è la possibilità di trasformare la navigazione in un’esperienza lifestyle firmata hotel Promessi Sposi. Il tour in motoscafo può, infatti, ssere abbinato agli altri servizi della struttura: una cena gourmet al Lisander Restaurant, un aperitivo sul rooftop panoramico o un soggiorno nelle eleganti camere dell’hotel. Un invito a vivere il lago di Como non come semplice destinazione, ma come esperienza completa fatta di bellezza, benessere e autenticità.\r

\r

A rendere ancora più esclusiva l’esperienza è l’imbarcazione scelta dall’hotel: un Cranchi E30 Endurance, simbolo del design e della manifattura nautica italiana.","post_title":"Hotel Promessi Sposi: “luxury boat experience” sul lago di Como","post_date":"2026-06-04T12:49:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780577378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terza edizione per l’Osservatorio Viaggi di nozze di CartOrange, che analizza un campione di 1.133 viaggi di nozze realizzati nel 2025. L’Osservatorio si conferma uno strumento utile per leggere un segmento che mantiene un forte valore simbolico ed economico sia per i neo sposi sia per il turismo organizzato, ma che non può essere interpretato come un mercato uniforme.\r

Gianpaolo Romano, amministratore delegato di CartOrange, spiega: «Oggi la luna di miele rappresenta un segmento evoluto, complesso e sempre meno leggibile attraverso modelli uniformi. Le differenze generazionali incidono in modo concreto su tempi, budget, durata, formule e destinazioni, contribuendo a ridefinire il significato stesso del viaggio di nozze. In questa prospettiva, il valore dell’Osservatorio è soprattutto interpretativo: non si limita a restituire una fotografia attendibile del presente, ma offre una chiave di lettura utile per comprendere dove sta andando il mercato e come si stanno trasformando le coppie che ne sono protagoniste. Questo scenario, però, va letto anche alla luce di un contesto internazionale ancora instabile: la crisi mediorientale genera incertezza e alimenta un clima di maggiore prudenza. Per questo, se da un lato il viaggio di nozze resta un progetto che le coppie costruiscono con anticipo e a cui attribuiscono un valore prioritario, dall’altro si registra un atteggiamento più attendista nelle decisioni e nelle prenotazioni, un elemento che oggi è indispensabile considerare per interpretare correttamente l’andamento del mercato».\r

\r

Differenze generazionali\r

Il dato più rilevante che emerge dall’edizione 2026 dell’Osservatorio è la centralità della variabile generazionale nel determinare comportamenti, priorità e scelte di viaggio. Oggi la luna di miele non può più essere letta come un’esperienza uniforme: cambiano tempi, budget, formule, aspettative, e a orientare queste differenze è soprattutto l’età degli sposi. I Millennial si confermano il perno del mercato e rappresentano il 71% degli sposi in viaggio di nozze. Seguono la Gen Z, pari al 14% (rispetto all’8% del 2024, delineando così un forte incremento), la Gen X al 12% e i Baby Boomer al 3%.\r

Le differenze tra le generazioni si riflettono con chiarezza nel modo di concepire e organizzare il viaggio di nozze. I Millennial, oggi segmento centrale del mercato, confermano il modello più consolidato: scelgono soprattutto itinerari strutturati, con tappe organizzate e un’impostazione prevalentemente orientata al tour; partono soprattutto in estate e mantengono una spesa media in linea con il mercato. La Gen Z mostra, invece, un approccio più flessibile e personale: a fronte di una spesa media più contenuta, pur privilegiando viaggi più lunghi, si orienta verso soluzioni che uniscono momenti di scoperta e soggiorni di relax, oppure predilige combinazioni che accostano più destinazioni o più esperienze nello stesso viaggio. La Gen X si distingue per un profilo più equilibrato, distribuito tra durata, spesa e tipologia di esperienza. I Baby Boomer rappresentano una nicchia e privilegiano partenze in periodi meno affollati, con soluzioni orientate al comfort, registrando al tempo stesso la spesa media più elevata. Nel complesso, il dato generazionale segnala un cambio di prospettiva: tra i viaggiatori più giovani cresce la richiesta di esperienze personalizzabili e meno standardizzate, mentre con l’innalzamento dell’età acquistano maggiore peso il comfort, tempi di viaggio più brevi e una maggiore flessibilità nella partenza.\r

A distinguere ulteriormente i diversi profili generazionali contribuiscono anche spesa media e durata del viaggio. I Baby Boomer registrano la spesa media più alta, pari a 6.775 euro a persona, seguiti dalla Gen X con 5.751 euro. La spesa media dei Millennial si attesta a 5.005 euro, mentre la Gen Z mostra una maggiore attenzione al budget, con una spesa media di 4.608 euro. Cambia anche la durata: Millennial e Gen Z raggiungono in media 15 notti, mentre Gen X e Baby Boomer si fermano a 13.\r

Anche il calendario racconta una generazione, perché le differenze emergono perfino nei mesi di partenza. I Baby Boomer scelgono soprattutto aprile, privilegiando periodi meno affollati, mentre la Gen X si concentra su giugno. I Millennial confermano la preferenza per luglio, mentre la Gen Z parte prevalentemente ad agosto, seguendo una stagionalità più tradizionale. Un segnale che mostra come, con l’età, aumenti la flessibilità nella pianificazione e diminuisca la dipendenza dai periodi canonici di viaggio.\r

\r

Nel 2025 l’età media degli sposi era di 37 anni e la durata media del viaggio si confermava di 15 giorni, consolidando un modello di luna di miele strutturato. Il profilo dell’investimento, oggi, conferma la continuità del comparto, ma restituisce anche un consumatore più attento e selettivo. Se nel 2025 il budget medio si attestava a 5.090 euro a persona, confermando il viaggio di nozze come un’esperienza centrale nella progettazione del matrimonio, le prime evidenze sul 2026 mostrano uno scenario leggermente diverso: la spesa media si posiziona a 5.023 euro a persona, registrando una lieve diminuzione rispetto all’anno precedente.\r

Se nel 2025 le coppie prenotavano mediamente con 178 giorni di anticipo, le prime evidenze sul 2026 indicano una possibile riduzione a 157 giorni. Una tendenza ancora da consolidare, ma che potrebbe suggerire un approccio più flessibile e prudente nella pianificazione del viaggio.\r

\r

Le formule di viaggio\r

Anche sul fronte delle tipologie di viaggio, il mercato appare insieme stabile e in evoluzione. Il 54% delle coppie sceglie il solo tour, che si conferma la modalità dominante, mentre il 31% opta per la formula tour più soggiorno. Il 15% preferisce invece il solo soggiorno. Nel complesso, il 46% dei viaggi include una componente mare, a conferma di una dimensione balneare che resta importante, ma non esclusiva.\r

Dal punto di vista della stagionalità, nel 2025 settembre è stato il mese preferito per il viaggio di nozze, seguito da giugno, agosto e luglio. Restano molto rilevanti anche ottobre e i mesi primaverili, a conferma di una domanda meno concentrata rispetto al passato. Il quadro che emerge è quello di una progressiva distribuzione delle partenze lungo l’anno, con una riduzione della pressione sui mesi di alta stagione e una maggiore attenzione a clima, qualità dell’esperienza, costi e affollamento.\r

Le geografie della luna di miele confermano un orientamento deciso verso il lungo raggio e verso destinazioni ad alto contenuto esperienziale. Nel 2025 l’Asia si conferma l’area più scelta con il 43% delle preferenze, seguita dall’Africa al 18% e dal Nord America al 14%. Più distanziate Oceania al 7%, Europa e Sud America al 5%, Medio Oriente al 4% e America Centrale al 2%. Tra le singole mete, il Giappone rafforza ulteriormente la leadership e raggiunge il 27%, confermandosi la destinazione più desiderata per il viaggio di nozze. Seguono gli Stati Uniti al 12%, poi Indonesia al 6% e Sudafrica al 5%. Tra le destinazioni da monitorare, nel 2026 emerge anche l’Argentina, sempre più interessante per le coppie alla ricerca di viaggi ad alto valore esperienziale.\r

\r

Accanto alla coppia tradizionale, emergono con maggiore evidenza nuove configurazioni di viaggio. Nel 10% dei casi gli sposi partono con i figli, segno che la luna di miele si inserisce sempre più spesso in una fase della vita di coppia già avanzata, in cui la famiglia è già presente. Il 5% dei viaggi è invece rappresentato dal buddymoon, formula che coinvolge amici o familiari e che risulta particolarmente diffusa tra sposi più maturi.\r

Cresce anche il ricorso alla lista nozze in agenzia, scelta dal 20% degli sposi, in aumento rispetto al 15% registrato l’anno precedente. Più che incidere sull’importo complessivo del viaggio, la lista si conferma uno strumento pratico di supporto alla gestione del budget, capace di semplificare l’organizzazione e coinvolgere gli invitati in modo diretto.\r

«L’Osservatorio di quest’anno ci consegna l’immagine di un mercato solido, maturo e in piena evoluzione - conclude l’amministratore delegato -. La luna di miele conserva un valore speciale nell’immaginario delle coppie e assume forma attraverso sensibilità generazionali che incidono sul modo di vivere il tempo, di definire le priorità, di investire nel viaggio e di attribuirgli un significato. È in questa pluralità che il settore cambia e si rinnova. Per CartOrange, interpretare questa evoluzione significa intercettare i segnali prima che diventino tendenza e tradurli in esperienze di viaggio coerenti con le aspettative dei clienti».","post_title":"CartOrange, Romano: «I viaggi di nozze sono cambiati. Ecco come»","post_date":"2026-06-04T11:25:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780572342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Piste Nomadi è partner ufficiale del festival “Nomadi del XXI secolo – Cultura kirghisa contemporanea”, che si terrà a Milano il 13 e 14 giugno 2026. In virtù della sua consolidata esperienza sulla destinazione, Piste Nomadi è stato selezionato come tour operator italiano presente all'evento.\r

\r

Il festival\r

Si tratta di un festival interculturale dedicato alla scoperta della moderna identità kirghisa attraverso arte, dialogo e creatività, un'occasione unica per riunire artisti, designer, ricercatori e comunità culturali in un confronto aperto tra tradizione e contemporaneità.\r

\r

L'evento si svolgerà presso il Parco – Polillo Art Container in via Ambrogio Binda 30 a Milano. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione tramite invito.\r

\r

Durante la due giorni, Piste Nomadi sarà presente con uno spazio in entrambe le giornate e, nella giornata di domenica, intorno alle 14.30, si terrà una breve presentazione dedicata al Kirghizistan e alle sue ricchezze culturali e paesaggistiche.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Piste Nomadi partner del festival della cultura kirghisa a Milano","post_date":"2026-06-04T11:02:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780570975000]}]}}