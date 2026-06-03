Polonia protagonista della Guida Michelin con la prima selezione nazionale Per la prima volta la Guida Michelin dedica alla Polonia una selezione nazionale completa, estendendo la valutazione all’intero territorio. Un traguardo che conferma il crescente riconoscimento internazionale della cucina polacca contemporanea e il forte interesse verso la Polonia come destinazione enogastronomica emergente in Europa. L’edizione 2026 della Guida Michelin Polska include ben 196 ristoranti, premiando non solo le grandi città già presenti nelle precedenti selezioni, ma anche nuove destinazioni e realtà emergenti diffuse in tutto il Paese. «L’inserimento dell’intera Polonia nella selezione Michelin rappresenta un momento storico per la promozione internazionale della nostra destinazione. È il riconoscimento di una scena gastronomica dinamica, creativa e sempre più apprezzata nel mondo, capace di valorizzare tradizioni locali, ingredienti regionali e nuove interpretazioni della cucina contemporanea – dichiara Magdalena Krucz, presidente del Polish Tourism Organisation -. La cucina è oggi una delle chiavi più forti attraverso cui raccontare l’identità della Polonia e il crescente numero di ristoranti premiati conferma la qualità e la maturità raggiunta dal settore”. A guidare la scena gastronomica nazionale resta Bottiglieria 1881 di Cracovia, che mantiene le sue due Stelle Michelin, confermandosi il ristorante più premiato della Polonia; cresce anche il numero dei ristoranti premiati con una Stella, che salgono a dieci grazie a quattro nuovi ingressi. La crescita della scena gastronomica polacca emerge anche oltre il fine dining: salgono infatti a 38 i ristoranti Bib Gourmand (19 in più rispetto allo scorso anno), riconoscimento dedicato ai locali che propongono cucina di qualità a prezzi accessibili. Eliksir di Danzica mantiene inoltre la Stella Verde Michelin, unico riconoscimento del genere in Polonia, assegnato ai ristoranti particolarmente attenti a sostenibilità, stagionalità e valorizzazione dei produttori locali. «Anche per il pubblico italiano la gastronomia sta diventando un elemento sempre più importante nella scelta del viaggio – commenta Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente nazionale polacco per il turismo a Roma -. La Polonia sorprende perché riesce a unire autenticità, creatività e qualità in un’offerta culinaria in continua evoluzione. Dai ristoranti stellati alle esperienze legate ai prodotti regionali e alla cucina tradizionale reinterpretata in chiave contemporanea, il Paese si conferma una destinazione ideale per chi ama scoprire un territorio anche attraverso il gusto». Condividi

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A guidare la scena gastronomica nazionale resta Bottiglieria 1881 di Cracovia, che mantiene le sue due Stelle Michelin, confermandosi il ristorante più premiato della Polonia; cresce anche il numero dei ristoranti premiati con una Stella, che salgono a dieci grazie a quattro nuovi ingressi. La crescita della scena gastronomica polacca emerge anche oltre il fine dining: salgono infatti a 38 i ristoranti Bib Gourmand (19 in più rispetto allo scorso anno), riconoscimento dedicato ai locali che propongono cucina di qualità a prezzi accessibili.\r

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Eliksir di Danzica mantiene inoltre la Stella Verde Michelin, unico riconoscimento del genere in Polonia, assegnato ai ristoranti particolarmente attenti a sostenibilità, stagionalità e valorizzazione dei produttori locali.\r

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«Anche per il pubblico italiano la gastronomia sta diventando un elemento sempre più importante nella scelta del viaggio - commenta Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente nazionale polacco per il turismo a Roma -. La Polonia sorprende perché riesce a unire autenticità, creatività e qualità in un’offerta culinaria in continua evoluzione. Dai ristoranti stellati alle esperienze legate ai prodotti regionali e alla cucina tradizionale reinterpretata in chiave contemporanea, il Paese si conferma una destinazione ideale per chi ama scoprire un territorio anche attraverso il gusto».","post_title":"Polonia protagonista della Guida Michelin con la prima selezione nazionale","post_date":"2026-06-03T13:02:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780491777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"CoStar e Tourism Economics hanno rivisto le proprie previsioni per il settore alberghiero statunitense per il 2026 e il 2027, evidenziando risultati migliori del previsto in tutti i principali indicatori di settore.\r

Per il 2026, come riporta TravelDailyNews, le proiezioni di aumento della tariffa media giornaliera e del ricavo per camera disponibile sono state riviste al rialzo rispettivamente di 1 e 2,2 punti percentuali. Si prevede inoltre un aumento del tasso di occupazione nel corso dell'anno, a differenza delle precedenti previsioni che anticipavano un calo su base annua.\r

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Jan Freitag, direttore nazionale di Hospitality Analytics presso CoStar Group, ha dichiarato: «Il cauto ottimismo che ha caratterizzato le nostre previsioni all'inizio dell'anno ha lasciato il posto a una stima più solida, trainata da una domanda più forte sia da parte dei gruppi che dei singoli clienti. Dalla nostra ultima revisione, il settore ha registrato una crescita sostenuta delle performance, con una domanda di camere in aumento di oltre 8 milioni di pernottamenti su base annua nei primi quattro mesi del 2026. Per il resto dell'anno, prevediamo un rallentamento della crescita della domanda, ma il ritmo rimarrà comunque favorevole a solidi aumenti di Adr e RevPar, anche se entrambi continueranno a crescere a un ritmo inferiore a quello dell'inflazion».\r

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Aran Ryan, direttore degli studi di settore presso Tourism Economics, ha aggiunto: «L'attività turistica sembra resiliente in vista dell'estate. La stabilità del mercato del lavoro e l'aumento del patrimonio familiare sostengono la domanda di viaggi di piacere, nonostante l'aumento dei prezzi del carburante. Anche i viaggi di gruppo sono in miglioramento, parallelamente ai solidi profitti aziendali, mentre il turismo internazionale rimane debole, con la speranza di una ripresa grazie ai Mondiali di calcio. Guardando al futuro, il rallentamento dell'inflazione dovrebbe favorire una ripresa economica leggermente più forte il prossimo anno».\r

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Le previsioni riviste indicano un continuo sostegno da parte della domanda di viaggi sia di piacere che di gruppo, mentre il numero di visitatori internazionali rimane al di sotto delle aspettative. Le prospettive prevedono inoltre un miglioramento delle condizioni economiche grazie al rallentamento dell'inflazione.\r

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Secondo CoStar, la redditività degli hotel dovrebbe migliorare con l'aumento dei ricavi totali. Tuttavia, si prevede che l'aumento dei costi operativi continuerà a esercitare pressione sui margini.\r

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«Si prevede che il margine di profitto lordo aumenterà grazie alla crescita dei ricavi totali, con il contributo maggiore proveniente dal reparto camere. Tuttavia, si ritiene che le spese cresceranno a un ritmo più elevato, con conseguente continua compressione del margine di profitto» chiude Freitag.. \r

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","post_title":"Hotellerie a stelle e strisce: migliorano le previsioni 2026-27","post_date":"2026-06-03T12:57:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780491457000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515691\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Aldo Ferruzzi[/caption]\r

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Aldo Ferruzzi è il nuovo presidente del Coter. Succede a Lino Gilioli. L'avvicendamento, avvenuto in occasione dell'assemblea dei soci, segna un momento di continuità e di rinnovato impegno per il settore termale regionale, in un contesto di importanti sviluppi nazionali.\r

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Durante l'assemblea sono stati esaminati temi cruciali per il futuro del termalismo, tra cui il nuovo accordo nazionale sulle cure termali, in fase di definitiva approvazione. Questo accordo, sottoscritto dalle regioni italiane e da Federterme, riconferma il valore strategico del termalismo all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Particolare attenzione è stata dedicata a iniziative volte a rafforzare il settore, come la formazione dei medici di medicina generale, l'istituzione di master in Idrologia medica e il potenziamento del termalismo riabilitativo a beneficio dei cittadini italiani.\r

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L'assemblea ha inoltre approvato il bilancio dell'esercizio 2025. Nel corso della stessa sono state altresì illustrate le numerose iniziative promo-commerciali realizzate in collaborazione con l'Apt dell'Emilia Romagna. Queste attività, che spaziano dalle promozioni radiofoniche alla stampa e ai webinar dedicati, hanno contribuito a valorizzare l'offerta termale del territorio regionale. \r

La Notte Celeste\r

È stato anche ricordato l'imminente appuntamento con la Notte Celeste, che il 27 giugno 2026 vedrà coinvolte le stazioni termali emiliano-romagnole in un evento di grande richiamo. Nel nuovo consiglio d'amministrazione, il presidente Aldo Ferruzzi sarà affiancato dal vice presidente Graziano Prantoni, in un'ottica di collaborazione e sinergia per il raggiungimento degli obiettivi consortili.\r

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Il neo eletto presidente Ferruzzi ha così commentato la nuova nomina: «Inizio con i ringraziamenti a tutti i colleghi che mi hanno sostenuto, per la fiducia accordata, assicurando che farò il massimo affinché questa sia ben riposta. Ringrazio Lino Gilioli di cui raccolgo il testimone con responsabilità e consapevole dell’eredità che ricevo dal lavoro da lui svolto in questi anni. Il sistema termale regionale è molto complesso, molto esteso ed articolato: coniuga bene istanze territoriali, economiche ed occupazionali. Penso che il termalismo sempre più debba saper rispondere a ogni istanza di salute in modo scientifico ma allo stesso tempo naturale. Dovrà inoltre affrontare le sfide del futuro, in particolare intercettando i bisogni che si affacciano nella nostra società, integrandosi con una corretta ed efficiente prescrizione che sappia al contempo soddisfare le nuove esigenze legate all’allungamento della vita. La longevità costituisce una grande conquista purché si accompagni a qualità e sostenibilità della vita, obiettivo cui può contribuire in modo determinante, insieme a prevenzione, sport, stili di vita corretti, anche il sistema termale. Nel nuovo paradigma “le terme/salute/qualità della vita” c’è un grandissimo potenziale di sviluppo economico e sociale. La competenza e la visione degli imprenditori termali regionali riuniti sotto “la stella del consorzio Coter”, sono certo lavoreranno perché questo accada».\r

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Lino Gilioli, presidente uscente, ha commentato il passaggio di consegne con queste parole: «Si tratta di un naturale processo di avvicendamento, visto che Aldo Ferruzzi è stato per lungo tempo il mio vice presidente, e colgo l'occasione per ricordare l'ampia attività che il consorzio ha da sempre sviluppato a favore dei propri soci, tutelandone il ruolo nel più generale processo di sviluppo del termalismo dell'Emilia Romagna. Abbiamo incontrato anni difficili durante il periodo pandemico, ma grazie alla tenacia e all'intelligenza degli imprenditori termali emiliano-romagnoli, il settore si è ripreso e certamente segnerà ulteriori passi in avanti e sono certo che la riconosciuta leadership del nostro sistema termale sarà all’altezza delle sfide che l’attendono».","post_title":"Coter: Aldo Ferruzzi eletto presidente del consorzio","post_date":"2026-06-03T12:02:12+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1780488132000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Global GSA annuncia una nuova partnership con Sightseeing Experience, con l’obiettivo di rafforzare la distribuzione e la promozione dell’offerta esperienziale sul mercato trade.\r

Con una storia che affonda le proprie radici nel 1928 grazie al gruppo F.lli Maddii, Sightseeing Experience rappresenta oggi un punto di riferimento per il turismo urbano,le escursioni, visite guidate, tour a attrazioni in Italia. Il network, recentemente entrato nell’universo Busitalia, società del Polo passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato, è attivo in oltre 11 destinazioni: Torino, Milano, Genova, La Spezia, Civitavecchia, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Verona e molte altre ancora.\r

L’accordo permetterà ad agenzie di viaggio e tour operator partner di Global GSA di accedere a un’ampia gamma di servizi dedicati al turismo individuale e di gruppo, prenotabili direttamente tramite il portale B2B di Global GSA.\r

Tra i prodotti di punta figurano i celebri open bus rossi a due piani scoperti, ideali per visitare le principali città italiane in totale libertà grazie alla formula hop-on hop-off. I servizi sono arricchiti da commentari multilingue e da un’assistenza dedicata ai viaggiatori attraverso infopoint situati in posizioni strategiche. Accanto a questo prodotto iconico, Sightseeing Experience propone una vasta selezione di escursioni giornaliere pensate per arricchire l’esperienza dei visitatori con itinerari culturali, paesaggistici ed enogastronomici e molti altri tour e attività come ingressi e visite guidate per le principali attrazioni e food tours.\r

Un’attenzione particolare è dedicata anche al segmento crocieristico. Da Civitavecchia, Livorno e La Spezia vengono infatti organizzate escursioni e transfer dedicati ai crocieristi, con programmi studiati per garantire il rientro puntuale alla nave. Tra i servizi più richiesti figurano i transfer dal porto di Civitavecchia al centro di Roma e i “disembark tour”, pensati per i passeggeri che terminano la crociera e desiderano vivere un’ultima esperienza in città prima della partenza.\r

Tutte le escursioni sono garantite in italiano, inglese e spagnolo, con ulteriori lingue disponibili su richiesta. I tour vengono effettuati con pullman granturismo fino a 54 posti oppure con minivan per piccoli gruppi, garantendo grande flessibilità operativa. Oltre alle esperienze già disponibili online, grazie al supporto del team di Global GSA sarà inoltre possibile sviluppare itinerari personalizzati, servizi privati e programmi su misura per gruppi, incentive e clientela premium.\r

“Questa partnership rappresenta un’importante opportunità per ampliare ulteriormente la nostra offerta dedicata al trade con un brand iconico e riconosciuto a livello internazionale — ha dichiarato Manlio Olivero, president & ceo di Global GSA —. Sightseeing Experience offre prodotti trasversali, flessibili e perfettamente in linea con le nuove esigenze del turismo esperienziale, urbano e crocieristico.”","post_title":"Global GSA firma una collaborazione con Sightseeing Experience per il trade","post_date":"2026-06-03T11:56:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie","senza-categoria"],"category_name":["Mercato e tecnologie","Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1780487811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Scatterà il prossimo 1° luglio l'annunciata introduzione del biglietto di ingresso per visitare la cattedrale di Colonia: per accedere al gioiello gotico simbolo non solo della città ma dell'intera Germania, i turisti pagheranno quindi 12 euro.\r

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La cattedrale patrimonio Unesco aveva svelato per la prima volta a marzo l'intenzione di introdurre un biglietto d'ingresso, diventando così uno dei pochi luoghi di culto tedeschi a far pagare l'ingresso.\r

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La cifra è leggermente superiore al limite massimo di 10 euro proposto a marzo dall'architetto Barbara Schock-Werner, che dirige l'Associazione centrale per la costruzione della cattedrale (Zdv).\r

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Secondo quanto dichiarato dai responsabili della chiesa in occasione della conferenza stampa della scorsa settimana, il biglietto d'ingresso è necessario per coprire i costi di manutenzione, sicurezza e gestione quotidiana di questo monumento storico.\r

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I soli costi di manutenzione dell'edificio sono stimati in 16 milioni di euro all'anno.\r

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Ci saranno naturalmente eccezioni al pagamento del ticket, che sarà dunque gratuito per alcune categorie, come i bambini. Sono inoltre previsti sconti e gratuità in alcune date speciali, come il 6 gennaio (Epifania), il 1° maggio (festa del lavoro) e il 3 ottobre (giorno dell'Unità tedesca). E, ovviamente, sarà garantito l'ingresso gratuito ai fedeli per pregare o accendere candele.\r

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In prospettiva, saranno individuati due ingressi separati: attraverso l'ingresso nord, si continuerà a consentire l'accesso a una piccola area della cattedrale riservata alla preghiera. Per l'ingresso principale ovest, i visitatori dovranno munirsi di un biglietto che consentirà loro di visitare l'intero edificio.","post_title":"Colonia: dal 1° luglio i turisti pagheranno 12 euro per visitare la cattedrale","post_date":"2026-06-03T11:53:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780487612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dalla questione Linate al ruolo da protagonista sulle rotte di lungo raggio, senza trascurare gli intoppi creati dall'entrata in vigore dell'Ees e le conseguenze della crisi in Medio Oriente: Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti, in un'intervista a Il Corriere della Sera traccia i contorni di presente e prossimo futuro.\r

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Sul fronte del potenziale debutto a Milano Linate dei voli long haul ipotizzato nella bozza del Piano nazionale degli aeroporti: «Non vedo motivo di rimettere in discussione qualcosa che ha dimostrato di reggere nel tempo».\r

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L'ad spiega che Malpensa e Linate convivono da anni in un equilibrio molto delicato, che sarebbe preferibile non intaccare. Prima di esprimermi nel merito si riserva di leggere le proposte per intero («Tre righe su una slide non bastano per un’analisi seria»), ma ribadisce che il perimetro di Linate che si è consolidato nel tempo, sostanzialmente da quando è nata Malpensa, ha un senso ancora oggi: «Entrambi gli aeroporti sono cresciuti, entrambi hanno trovato la loro vocazione. E ha funzionato».\r

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Lo sviluppo della rete intercontinentale resta infatti la vocazione di Malpensa, con il traffico di lungo raggio che registra la crescita maggiore nel 2025 (+14%), «trainando la crescita dello scalo varesino».\r

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Guardando al futuro, Brunini auspica l’espansione del network verso gli Stati Uniti e in particolare sulla West Coast (San Francisco o Los Angeles), ma considera con interesse anche il Centro e Sud America, confermando che c’è interesse reale di alcuni vettori per introdurre voli in quinta libertà. \r

La stagione estiva entra nel vivo\r

Sul tema dell'eventuale carenza di carburante e sull'aumento delle tariffe per i biglietti aerei, Brunini tranquillizza. «La capacità di raffinazione in Europa è stata spinta al massimo, perché è tornata conveniente dopo anni in cui non lo era. E contemporaneamente le catene di approvvigionamento del greggio si sono riconfigurate trovando fonti alternative. Quello che era semi-panico è diventato attenzione». E gli interlocutori degli aeroporti - compagnie aeree e società petrolifere - «non segnalano problemi di disponibilità per i prossimi mesi».\r

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Il tema semmai, osserva l'ad, «è il prezzo. Per l’estate le compagnie faranno di tutto per proteggere i margini, è il periodo in cui guadagnano di più. Il rischio vero è per dopo: se il prezzo del carburante si stabilizzasse su livelli alti dopo la fine dell’hedging, potremmo vedere una certa distruzione di domanda e qualche razionalizzazione di rotte e tagli sulle tratte meno profittevoli».\r

Le code causate dall'Ees\r

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Con l'introduzione definitiva del sistema Ees nei paesi dell'Unione europea (lo scorso aprile) le code in aeroporto sono all'ordine del giorno: «Mi verrebbe da dire “cronaca di una morte annunciata” - ammette Brunini -. Lavoravamo già da anni per rinviarne l’entrata in vigore nella speranza di avere più tempo per prepararsi. I dati sono chiari e non sono casi isolati: prima e dopo l’Entry-Exit, i tempi di attesa sono raddoppiati in media per ogni passeggero».\r

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Le cause, afferma il manmager, sarebbero molteplici: «27 Stati membri con 27 polizie diverse, banche dati nazionali che devono dialogare con quelle europee, personale di frontiera insufficiente quasi ovunque. E l’app per la pre-registrazione a casa, prima di partire, è stata attivata solo in due Paesi, nemmeno completamente».\r

La richiesta è chiara: «Flessibilità: superata una certa soglia di coda, si riduce il regime. La buona notizia è che localmente il rapporto con la Polizia di frontiera è addirittura migliorato nell’affrontare insieme questa situazione».\r

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","post_title":"Malpensa: Brunini punta su West Coast e Sud America per lo sviluppo long haul","post_date":"2026-06-03T10:53:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780484009000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gattinoni Events rafforza il proprio management e consolida la presenza strategica nella capitale con l’ingresso di Francesca Marini, nuova head of events Roma. Una nomina che conferma la volontà del gruppo di investire in competenze, visione e qualità progettuale per accompagnare l’evoluzione del mercato degli eventi.\r

Marini avrà il compito di sviluppare ulteriormente Gattinoni Events nella Capitale, mettendo a disposizione un know-how trasversale che spazia dagli eventi istituzionali alla produzione di grandi eventi. Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei più importanti gruppi italiani del settore, gestendo eventi istituzionali e congressuali di rilievo nazionale e internazionale, con una consolidata esperienza nei protocolli e nel coordinamento di progetti complessi.\r

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Corporate\r

Importante anche il suo percorso negli eventi corporate, con la realizzazione di produzioni per settori merceologici differenti, così come nel segmento private, dove ha firmato eventi di fascia alta nei mondi della moda, del lusso e del design. In 25 anni di attività ha sviluppato una forte competenza nella gestione strategica e operativa dei progetti, guidando team numerosi e curando ogni fase dell’evento, dall’ideazione alla realizzazione, con quell’attenzione al dettaglio e alla relazione che da sempre contraddistingue il modo di lavorare di Gattinoni.\r

Aggiunge Francesca Marini: Ho scelto di entrare nel Gruppo Gattinoni perché ho riconosciuto una realtà solida, dinamica e in continua evoluzione, capace di valorizzare le persone e la qualità dei progetti. Mi ha colpito la visione del Gruppo e la possibilità di contribuire, con la mia esperienza, alla costruzione di eventi sempre più innovativi, significativi e coerenti con le esigenze dei clienti e dei brand”.","post_title":"Francesca Marini nuova head of events Roma del gruppo Gattinoni","post_date":"2026-06-03T10:00:31+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1780480831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515640","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si parla tanto di segmento lusso, di una nicchia che soffre la crisi meno di altre e che può costituire una fonte di reddito importante per i t.o. specializzati. I modi di interpretarlo però sono diversi e proprio in quest'ambito si inserisce il contributo di Alessandro Simonetti, amministratore unico di African Explorer-World Explorer, che in un intervento sul suo profilo Linkedin definisce le motivazioni che lo hanno portato alla creazione della collezioni di viaggi \"African Journey\".\r

\"Equilibrio perfetto\"\r

«Quando abbiamo ideato African Journey, l'obiettivo non era semplicemente creare un altro itinerario, ma ridefinire l'idea stessa di viaggio nel continente che amo profondamente. Per me, il vero lusso oggi non è l'ostentazione, ma l'equilibrio perfetto. Tra la bellezza primordiale di una natura incontaminata e il comfort assoluto e l'autenticità dei luoghi e l'eccellenza del servizio. Con African Journey abbiamo voluto firmare una selezione di esperienze d’élite dedicate a chi cerca qualcosa di più. Parliamo di un accesso privilegiato alle aree più remote dell'Africa, di soggiorni in lodge straordinari e di una cura maniacale per ogni singolo dettaglio».\r

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