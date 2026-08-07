Perth: Milan, Inter, Juventus e Palermo si sfidano nella città australiana Dal 5 all’11 agosto Perth diventa la capitale del calcio italiano nell’emisfero australe. AC Milan, Inter, Juventus e Palermo sono infatti protagoniste di calcio italiano, il torneo amichevole che porta per la prima volta nel Western Australia quattro club iconici del panorama calcistico italiano. Il calendario prevede tre incontri esclusivi dedicati al pubblico australiano, inseriti nel ricco programma di grandi eventi internazionali con cui il Western Australia continua a promuoversi come destinazione d’eccellenza attraverso lo sport. Un appuntamento che conferma Perth come una delle grandi destinazioni sportive dell’area Asia-Pacifico e che offre l’occasione per scoprire il volto più autentico del più grande Stato australiano. Condividi

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Accanto a questo fenomeno crescono con continuità i viaggiatori con animali domestici, rappresentando oltre il 18% degli ospiti, una quota ormai vicina a un ospite su cinque e destinata ad aumentare, confermando come la possibilità di condividere la vacanza con il proprio animale rappresenti un criterio sempre più determinante nella scelta della destinazione.\r

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Tra le tendenze più evidenti emerge inoltre la centralità della vacanza attiva: quasi un cliente su due (46%) dichiara interesse per lo sport, a conferma di come attività all’aperto, fitness, discipline acquatiche ed esperienze dinamiche siano ormai parte integrante dell'offerta richiesta dal mercato.","post_title":"Il turismo open air continua a crescere. I target: famiglia e sport","post_date":"2026-08-06T09:44:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1786009494000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520338","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stresa, affacciata sul Lago Maggiore e sulle Isole Borromee, è storicamente una prestigiosa meta del turismo d’élite internazionale. Vocazione che oggi si rinnova negli spazi del Boutique Hotel Stresa: una struttura a 5 stelle voluta da Svetlana e Alexey Fisun, che nel 2022 hanno scoperto sul lungolago una Palazzina in rovina, avvolta dalla vegetazione, e hanno deciso di realizzare il loro sogno: dare vita a un Boutique Hotel con le radici nella storia.\r

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Il Boutique Hotel Stresa rappresenta il futuro dell’accoglienza nell’area con 28 suite ampie e curate, 4 spa suite private, giardino, piscina all’aperto e area fitness; con proposte che spaziano dall’alta gastronomia dello chef Luca Gulino del Ristorante LeBolle a “Boutique Art Stresa”, dedicata all’arte contemporanea. Come racconta Andrea Lazzarini nel volume “La Casa d’Oro di Stresa, un’eleganza senza tempo, 1772-2022”, la storia del complesso porta al 1723, quando il giovane Giacomo Filippo Bolongaro partì per Francoforte dove fece fortuna commercializzando il tabacco da fiuto. T\r

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ornato a casa nel 1772 costruì Villa Bolongaro, detta anche la Casa d’Oro, che fu la prima dimora edificata sul lungolago di Stresa - ospitò anche Casanova, amico della famiglia Borromeo! A fianco della villa sorse una struttura dove venivano accolti e sfamati non solo i viandanti che, dal Passo del Sempione, raggiungevano stremati le sponde del Lago Maggiore, ma anche le ragazze madri. Nel complesso, che aveva un forte ruolo sociale, c’erano il primo medico di Stresa e un piccolo ospedale. Nel 1848 Anna Maria, ultima erede della famiglia Bolongaro, nota come “la Santa di Stresa”, lasciò tutti i suoi beni alla congregazione dei Padri Rosminiani.\r

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“Il palazzo di Anna Maria Bolongaro era aperto quale un albergo a tutti e a tutte le ore … con stanze bene addobbate, una mensa imbandita e una servitù cordiale, piena di attenzione per tutti” scrisse in quegli anni lo storico rosminiano don Vincenzo DeVit. I padri, per problemi economici, nel 1857 cedettero la villa ai Savoia che stavano cercando una dimora sul Lago Maggiore per la Duchessa di Genova Elisabetta di Sassonia: madre di Tommaso e di Margherita, futura regina d’Italia. La villa nel suo periodo più mondano e sfarzoso ospitò figure come Alessandro Manzoni e Camillo Benso conte di Cavour. \r

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La proprietà venne più volte trasformata, anche edificando quella Palazzina del Principe Tommaso che diventerà il Boutique Hotel Stresa. Dopo la morte della Duchessa l’ampio complesso affacciato sul lago venne acquistato dal noto gioielliere Lucien Mellerio - originario della Val Vigezzo e arricchitosi a Parigi per aver sventato un attentato al re! – che frazionò il complesso e nel 1913 abbatté la splendida Palazzina per poi erigere quella che diventerà prima Villa Lama e poi Villa Ostini (1941) dai nomi dei successivi proprietari. Dopo i difficili tempi della guerra la grande villa tornò ai Padri Rosminiani, ma la Palazzina divenne proprietà degli Zattera che volevano farne un albergo.\r

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Il progetto non riuscì e l’edificio venne dimenticato. Nel 2012 sono arrivati a Stresa gli imprenditori Svetlana e Alexey Fisun, incantati dalla bellezza del luogo, tanto simile alle vedute del loro Kazakistan e hanno riscritto la storia dell’edificio. “Insieme Svetlana e Alexey hanno realizzato un’opera unica. - scrive Lazzarini - Un’hotel dove l’ingegneria incontra l’arte, dove ogni spazio racconta una storia, dove ogni ospite è accompagnato in un’esperienza di bellezza, benessere e autenticità”.\r

Chiara Ambrosioni\r

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\"La nuova telecabina ha l'obiettivo dichiarato - è spiegato in una nota - di ampliare l'offerta turistica della località, offrendo a target molto diversi un'esperienza unica.Per lo sciatore, le 74 cabine da 10 posti e una portata oraria di 3.000 persone sono una promessa di velocità e confort per coprire i 600 metri di dislivello e raggiungere la partenza delle piste 9 e 10 oltre ad avere un accesso diretto alla zona del Piccolo San Bernardo. La grande novità è che l'impianto sarà accessibile anche ai pedoni, dando loro la possibilità di godere di una vista a 360 gradi sulle Alpi italiane e francesi\".\r

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La telecabina sarà aperta anche d'estate, per i pedoni e per i bikers. L'inaugurazione è prevista per dicembre 2026, l'anno successivo verrà inoltre aperto un ristorante in quota, con terrazza panoramica a sbalzo. \"Oggi la clientela è sempre più esigente, ed è sempre più variegata - dichiara il Presidente di Funivie Piccolo San Bernardo spa Killy Martinet - per questo investimenti di questa portata devono e vogliono essere poliedrici, per soddisfare le esigenze di target più ampi e accogliere quindi un turismo fatto non solo di sportivi, ma anche di persone che semplicemente amano la montagna\".","post_title":"La Thuile, una nuova telecabina con portata oraria di 3000 persone","post_date":"2026-08-05T14:47:19+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1785941239000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grazie alla c ollaborazione conTurismo de Gran Canaria, Azzurra Viaggi ha scelto l'isola come una delle destinazioni protagoniste del lancio di SinHombre, il nuovo brand dedicato ai viaggi di gruppo al femminile, affiancato alla tradizionale programmazione aperta a tutti i viaggiatori. \r

Più che un semplice prodotto turistico, SinHombre propone una nuova filosofia di viaggio. Il progetto si basa su un manifesto che gioca sul doppio significato del nome: \"Sin Hombre\", come spazio esclusivamente femminile dove condividere esperienze in un contesto di libertà, sicurezza e complicità, e \"Sin Nombre\", come invito simbolico a lasciare per qualche giorno alle spalle ruoli e routine quotidiane per vivere il viaggio con uno sguardo nuovo. \r

La scelta di Gran Canaria non è casuale. L'isola rappresenta oggi una delle destinazioni europee più complete per chi cerca un turismo esperienziale, grazie alla combinazione di natura, attività outdoor praticabili tutto l'anno, benessere, gastronomia, cultura e un forte impegno verso la sostenibilità. Valori che coincidono con quelli del nuovo progetto e con le aspettative di un pubblico femminile sempre più orientato verso esperienze autentiche e trasformative.\r

La collaborazione tra Turismo de Gran Canaria e Azzurra Viaggi si svilupperà attraverso una campagna di comunicazione integrata che comprenderà attività digitali, contenuti editoriali, eventi e iniziative dedicate al trade italiano, con l'obiettivo di promuovere la destinazione sia all'interno della programmazione SinHombre sia nelle proposte di viaggio tradizionali del tour operator. \r

Il progetto è stato presentato ufficialmente durante il Beach Party organizzato da Azzurra Viaggi a Chioggia, evento che ha riunito clienti, partner e agenzie di viaggio. In questa occasione Turismo de Gran Canaria ha illustrato le opportunità offerte dalla destinazione e annunciato i primi itinerari dedicati all'isola, segnando l'avvio operativo della collaborazione. \r

Serena D’Este una delle due titolari di Azzurra Viaggi commenta: “Con SinHombre vogliamo rispondere a una domanda sempre più forte di viaggi condivisi al femminile, costruiti intorno a valori come libertà, sicurezza, autenticità e crescita personale. Gran Canaria rappresenta la destinazione ideale per inaugurare questo progetto grazie alla ricchezza delle esperienze che offre durante tutto l'anno”.\r

Nei prossimi mesi la campagna proseguirà con nuove azioni di comunicazione online e offline, incontri con il trade e attività promozionali finalizzate a consolidare la presenza di Gran Canaria nella programmazione di Azzurra Viaggi e a intercettare un segmento di mercato in costante crescita, sempre più orientato verso viaggi che uniscono scoperta, benessere e autenticità.","post_title":"Azzurra Viaggi sceglie Gran Canaria per il nuovo brand SinHombre","post_date":"2026-08-05T08:07:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785917261000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il momento della vendemmia è alle porte e anche quest’anno alcune aziende vitivinicole del Friuli Venezia Giulia aderenti alla Strada del Vino e dei Sapori propongono l’esperienza della vendemmia turistico-didattica, un’occasione per contribuire in prima persona alla raccolta delle uve, entrare in contatto e conoscere le tecniche dei singoli produttori che illustreranno le caratteristiche della maturazione dei grappoli e le fasi della vendemmia.\r

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La vendemmia turistico-didattica è pensata per un pubblico ampio e offre proposte adatte a diversi interessi: esperti di vino, ma anche famiglie con bambini o semplici appassionati potranno vivere in prima persona il fascino della vendemmia, scegliendo il percorso più adatto. Per gli appassionati sono previsti approfondimenti tecnici sulla produzione e degustazioni guidate di etichette selezionate, mentre le famiglie potranno vivere un’attività semplice e coinvolgente, pensata anche per i più piccoli.\r

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Alcune cantine arricchiscono inoltre la giornata con momenti conviviali, offrendo la possibilità di condividere il tradizionale pranzo dei vendemmiatori oppure una cena degustazione con vini dell’azienda e specialità del territorio, per scoprire i sapori autentici di una terra da sempre vocata alla viticoltura.\r

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Per partecipare è possibile prenotare direttamente nelle cantine coinvolte presenti sul sito www.turismofvg.it/it/vendemmia-turistica-didattica:","post_title":"La vendemmia turistica in Friuli Venezia Giulia. Aperte le iscrizioni","post_date":"2026-08-04T09:00:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1785834026000]}]}}