Mondiali di calcio: VisitPortugal lancia “It’s Portugal Time” VisitPortugal lancia“It’s Portugal Time”, campagna internazionale per promuovere il Paese sui mercati di Stati Uniti, Canada, Brasile, Regno Unito, Spagna, Germania e Francia nel contesto dei Mondiali di calcio Fifa 2026. Con lo slogan “It’s Portugal Time”. Con un approccio creativo e visivo ispirato al mondo del calcio, la campagna mette in risalto ciò che rende unico il Portogallo. PPatrimonio culturale, natura, gastronomia e mare sono i protagonisti che ritraggono la diversità del Paese. Questa campagna invita i viaggiatori a scoprire la “formazione titolare” del Portogallo, che, in questo caso, corrisponde a una selezione delle principali attrazioni turistiche del Paese. Nei giorni delle partite, quando viene annunciata la formazione titolare della nazionale, i canali digitali di VisitPortugal svelano anche la sua “squadra di casa”, composta da stelle della gastronomia, della natura, del surf e del patrimonio culturale. La promozione La partnership tra VisitPortugal e Time Out International mira ad amplificare la presenza del Portogallo nei principali mercati internazionali attraverso contenuti editoriali, esperienze di marca e attivazioni digitali. Si tratta di una strategia di comunicazione integrata che unisce storytelling, gastronomia, cultura e lifestyle, con un focus speciale su Stati Uniti, Canada e Messico, paesi organizzatori della Coppa del mondo Fifa 2026. La Portugal House sarà l’epicentro della promozione del Portogallo ai Mondiali del 2026 e fa parte di una partnership strategica tra la Federazione Portoghese del Calcio e l’ente Turismo de Portugal. È uno spazio progettato per mostrare e far vivere il Paese dietro la Nazionale e mobilita altre entità, aziende, tour operator, chef e artisti. Verrà installata sul tetto del “Time Out Market” di Brooklyn e proporrà un ampio programma durante i 40 giorni dei Mondiali, fino al 18 luglio, con attività rivolte a tour operator, stampa e pubblico in generale. Per il presidente dell’ente turismo de Portugal, Carlos Abade, «la partecipazione del Portogallo alla Coppa del mondo è un’eccellente opportunità per rafforzare il posizionamento del Portogallo come destinazione vivace, autentica e contemporanea, capace di offrire esperienze memorabili. È anche il momento ideale per promuovere il Portogallo come Paese ospitante della Coppa del Mondo nel 2030». Condividi

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La promozione\r

La partnership tra VisitPortugal e Time Out International mira ad amplificare la presenza del Portogallo nei principali mercati internazionali attraverso contenuti editoriali, esperienze di marca e attivazioni digitali. Si tratta di una strategia di comunicazione integrata che unisce storytelling, gastronomia, cultura e lifestyle, con un focus speciale su Stati Uniti, Canada e Messico, paesi organizzatori della Coppa del mondo Fifa 2026.\r

La Portugal House sarà l'epicentro della promozione del Portogallo ai Mondiali del 2026 e fa parte di una partnership strategica tra la Federazione Portoghese del Calcio e l’ente Turismo de Portugal. È uno spazio progettato per mostrare e far vivere il Paese dietro la Nazionale e mobilita altre entità, aziende, tour operator, chef e artisti. Verrà installata sul tetto del “Time Out Market” di Brooklyn e proporrà un ampio programma durante i 40 giorni dei Mondiali, fino al 18 luglio, con attività rivolte a tour operator, stampa e pubblico in generale.\r

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Per il presidente dell’ente turismo de Portugal, Carlos Abade, «la partecipazione del Portogallo alla Coppa del mondo è un'eccellente opportunità per rafforzare il posizionamento del Portogallo come destinazione vivace, autentica e contemporanea, capace di offrire esperienze memorabili. È anche il momento ideale per promuovere il Portogallo come Paese ospitante della Coppa del Mondo nel 2030».\r

","post_title":"Mondiali di calcio: VisitPortugal lancia \"It's Portugal Time\"","post_date":"2026-06-18T12:48:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1781786929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_449779\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Davide Galleri[/caption]\r

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Adalte aggiunge un nuovo fornitore sulla Grecia, Athens Express, specializzato sui mercati di lingua portoghese e spagnola e sigla accordi con due dmc di caratura mondiale – una con sede in Spagna e una in Giappone – i cui cataloghi saranno a disposizione dei partner di Adalte a partire da luglio e agosto.\r

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Per quanto riguarda la distribuzione, Adalte ha recentemente firmato un nuovo accordo di rappresentanza che si aggiunge a quelli già attivi in Italia, Spagna e Sud America. L'obiettivo è ampliare il proprio raggio d'azione e accreditarsi come la piattaforma di distribuzione elettronica di riferimento per circuiti e pacchetti turistici anche nei mercati di lingua inglese, partendo proprio dal Regno Unito.\r

L'offerta\r

L'offerta dei dmc partner di Adalte include già soluzioni dedicate ai mercati anglosassoni ma – come spiega il ceo, Davide Galleri – sarà un processo graduale, considerando che si stima che il solo mercato turistico outgoing del Regno Unito valga complessivamente circa 70 miliardi di sterline l'anno. «Il prodotto andrà ampliato e migliorato, come sempre avviene quando entriamo in contatto con i grandi distributori di mercati per noi nuovi. Le esigenze dei tour operator sono diverse e variano da mercato a mercato, solo con il tempo potremo soddisfare appieno la domanda che stimoleremo non appena il mercato conoscerà la nostra soluzione innovativa. I numeri sono enormi, per cui siamo curiosi ed entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo, che sicuramente ci permetterà di crescere molto».\r

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I prossimi saranno mesi di intensa preparazione in vista del lancio al Wtm di Londra a novembre. In quell'occasione è in programma un evento in collaborazione con Repayd, il nuovo partner di Adalte per i pagamenti online con sede in Inghilterra. Il lancio di questa sinergia ha già spinto diversi tour operator a utilizzare l’integrazione nativa tra i due sistemi, che permette di automatizzare i pagamenti, ridurre i costi e azzerare il rischio di cambio sulle valute estere quando si prenota un tour tramite il collegamento Adalte. «In un periodo di forte complessità per il settore e per molti dei nostri partner nel Medio Oriente, e non solo, siamo felici di poter dare ai fornitori con prodotto in lingua inglese un’opportunità di vendita aggiuntiva su un mercato che, di fatto, è il secondo più grande d’Europa» conclude Galleri.","post_title":"Adalte, Galleri: «Proiettati verso i mercati anglosassoni»","post_date":"2026-06-18T10:20:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781778025000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Storie vere, connessioni umane e territori da scoprire a ritmo lento. Cresce l'interesse verso proposte legate alla creatività, alla riscoperta delle tradizioni locali e al patrimonio culturale vivo che spingono i viaggiatori a rifiutare percorsi standardizzati per cercare esperienze che lascino il segno.\r

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In questa cornice si inserisce la strategia di Turespana e Turismo di Andalusia che, in collaborazione con Harper’s Bazaar Italia, hanno presentato a Milano un manifesto dello slow tourism basato sul legame tra moda e alto artigianato. Un modello che trasforma il \"saper fare\" tramandato di generazione in generazione in un prodotto turistico esclusivo e unico. L'obiettivo è mostrare una Spagna inedita e autentica dell’entroterra, dove le tradizioni centenarie di Cordova, Siviglia e Cadice diventano la chiave per entrare in contatto con l’identità del territorio.\r

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La giornata si è aperta con un workshop professionale rivolto ad agenzie di viaggio e tour operator italiani del segmento premium, che hanno potuto conoscere l’offerta turistica dell’Andalusia. La serata esperienziale è stata arricchita da dimostrazioni dal vivo di artigiani andalusi specializzati in cappelleria, pelletteria, ricami, merletti, ventagli e accessori in seta naturale e da uno spettacolo di flamenco della ballerina gaditana Macarena Ramírez.\r

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Il valore del tempo e delle radici\r

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In linea con la campagna internazionale “Think You Know Spain, Think Again”, che mira a mostrare un’immagine più diversificata della Spagna, l'offerta andalusa rappresenta un asset competitivo capace di intercettare una domanda business e leisure che identifica il viaggio come una vera e propria espressione del \"saper vivere\", attraverso itinerari che non si limitano alla visita di un luogo, ma che celebrano il saper vivere e l'incontro autentico con le comunità locali. Durante l’evento a Villa Necchi Campiglio, sono emersi i contorni di questo nuovo modo di viaggiare che metteno al centro il rispetto per la tradizione e le identità regionali.\r

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Massimo Russo, editor chief di Harper’s Bazaar Italia, ha invitato a riscoprire una dimensione più intima del viaggio: «L'Andalusia è una terra che dà al tempo il giusto valore, offrendo lo spazio per riconnettersi con se stessi e riscoprire la semplicità. Quel 'saper fare' artigianale, tramandato di generazione in generazione, trasforma la manifattura in una vera e propria forma d'arte, creando pezzi unici e irripetibili che racchiudono l'anima di un intero territorio».\r

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Juan Manuel Ortiz Pascual, chief brand manager del turismo di Andalusia, ha spiegato come la regione stia evolvendo per valorizzare le proprie radici: «Il turismo per noi è vitale, ma la vera sfida oggi è sapersi differenziare dai circuiti di massa. Vogliamo che l'artigianato e la cultura locale siano il motore di un'esperienza unica, capace di far innamorare i visitatori della nostra identità più genuina e di far vivere loro un viaggio guidato dalla scoperta».\r

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Infine, Blanca Pérez-Sauquillo López, direttrice dell’ente del turismo spagnolo a Milano, ha tracciato la rotta per i professionisti del settore: «La sfida è mostrare un'Andalusia diversa e autentica. Vogliamo promuovere il viaggio lento, quello che porta nei piccoli paesi dell'entroterra per fermarsi a chiacchierare con i maestri artigiani e condividere la cultura gastronomica, dell'arte, della musica e del sapere vivere».\r

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(Anna Morrone)\r

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[gallery columns=\"4\" ids=\"516907,516908,516909,516910,516913,516914,516916,516917\"]","post_title":"L’Andalusia oltre i cliché: quando il viaggio diventa incontro e artigianato","post_date":"2026-06-18T09:21:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["blanca-perez-sauquillo-lopez","ente-del-turismo-andalusia","ente-del-turismo-spagnolo","turespagna"],"post_tag_name":["Blanca Pérez Sauquillo López","ente del turismo Andalusia","Ente del turismo spagnolo","Turespagna"]},"sort":[1781774465000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La madrina di Explora III sarà Cristina Ozores, educatrice marina, istruttrice subacquea ed educatrice del National Geographic. In qualità di sostenitrice della conservazione degli oceani, porterà una voce del mondo marino al lancio di Explora III, la prima nave della flotta Explora Journeys alimentata a gnl.\r

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Riconosciuta per il suo contributo all’alfabetizzazione oceanica e alla conservazione marina, Cristina Ozores ha sviluppato programmi innovativi che avvicinano le persone al mare attraverso esperienze dirette, promuovendo la responsabilità ambientale e un impegno duraturo nella salvaguardia del Mediterraneo e degli oceani del mondo per le generazioni future. Dal 2024, Vellmarí collabora con la Msc Foundation su progetti di restauro delle praterie di posidonia e iniziative educative, sottolineando un impegno condiviso verso l’alfabetizzazione oceanica e il coinvolgimento delle comunità, entrambi fondamentali per favorire una gestione sostenibile a lungo termine degli ambienti marini.\r

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«Attribuire a Cristina Ozores il ruolo di madrina nella Giornata mondiale degli oceani è per noi significativ - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. La sua dedizione all’educazione e alla tutela degli oceani riflette valori profondamente importanti per il nostro brand e per la filosofia dell’\"Ocean state of mind\" che ci guida. Il suo lavoro ispiratore e il suo legame con il mare la rendono una scelta naturale per questo ruolo».\r

Riscoprire l'oceano\r

[caption id=\"attachment_516898\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Cristina Ozores[/caption]\r

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«Essere scelta come madrina di Explora III non è solo un onore, ma un momento molto emotivo per me, soprattutto nella Giornata mondiale degli oceani - ha aggiunto Cristina Ozores -. Ho trascorso gran parte della mia vita lavorando sotto la superficie, studiando biologia marina, restaurando i fondali e aiutando le nuove generazioni a comprendere meglio i fragili habitat oceanici. Vedere questo lavoro simbolicamente legato a una nave che viaggerà per il mondo è profondamente significativo. Il mio auspicio è che Explora III diventi uno spazio in cui le persone possano scoprire l’oceano in modo più profondo e consapevole, riconnettendosi con la bellezza che si trova sotto la superficie».\r

In linea con secoli di tradizione marittima, la madrina svolge un ruolo simbolico di protezione, offrendo una benedizione di buona fortuna e sicurezza per la nave, l’equipaggio e gli ospiti. Cristina Ozores accetterà ufficialmente questo incarico durante la cerimonia dedicata a Barcellona il 1° agosto 2026, prima del viaggio inaugurale ufficiale della nave, previsto due giorni dopo.\r

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Dopo la cerimonia di battesimo a Barcellona, Explora III salperà verso Lisbona per la sua crociera inaugurale di sette notti, segnando l’inizio di una stagione nel Nord. Nel corso della stagione inaugurale, la nave attraverserà i fiordi del Nord Europa, l’Islanda e la Groenlandia, prima di attraversare l’Atlantico per esplorare i paesaggi autunnali del New England e della costa orientale del Canada.","post_title":"Explora Journeys: la madrina di Explora III sarà Cristina Ozores","post_date":"2026-06-18T09:06:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781773602000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_516857\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Su Nuraxi di Barumini[/caption]\r

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Si tiene a Olbia da oggi al 20 giugno la prima Borsa del turismo archeologico dedicata ai siti Unesco. L'obiettivo è di valorizzare e promuovere su mercati nazionale e internazionali la fruizione del patrimonio archeologico della Sardegna.\r

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L'evento è organizzato dall'assessorato del turismo della regione Sardegna, in collaborazione con la Camera di commercio di Sassari . Il patrimonio Unesco della Sardegna comprende beni culturali materiali, come il complesso nuragico Su Nuraxi di Barumini e 18 Domus de Janas, entrate nella World Heritage List nel 2025; ma anche beni immateriali, quali: il Canto a Tenore e la Faradda de li Candareri di Sassari e la riserva della biosfera MAB del Parco di Tepilora.\r

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A inaugurare la Borsa sarà il convegno dal titolo \"Il patrimonio mondiale Unesco: da riconoscimento a opportunità per il turismo slow\", in programma mercoledì 17 giugno al Museo Archeologico Nazionale di Olbia, articolato in due tavole rotonde, la prima dedicata ai modelli di successo in Italia di valorizzazione a fini turistici dei siti Unesco e la seconda invece dedicata agli attrattori culturali della Sardegna quali potenziali prodotti turistici.\r

","post_title":"A Olbia la prima Borsa del turismo archeologico dei siti Unesco. Fino al 20 giugno","post_date":"2026-06-17T12:01:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1781697691000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Il recente press tour \"Visit Salerno & Cilento: Essenza Mediterranea\", sviluppato dalla Camera di Commercio di Salerno in sinergia con Aeroitalia, ha tracciato la nuova rotta strategica del Destination Management Plan. L’itinerario non è una semplice successione di tappe, ma un modello di valorizzazione integrata che trasforma l'autenticità del territorio in un prodotto d'eccellenza competitivo.\r

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L'esperienza del viaggiatore comincia da Salerno, hub urbano capace di fondere la storicità millenaria dei vicoli del centro e del Duomo con la modernità della Stazione Marittima, celebre opera a forma di conchiglia, di Zaha Hadid. Il Giardino della Minerva, antico orto della Scuola Medica Salernitana, introduce il tema del benessere e della botanica medica, collegandosi idealmente alla tappa successiva.\r

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Il viaggio prosegue nella Piana del Sele, dove le eccellenze agroalimentari come la mozzarella di Bufala Campana Dop diventano leve di turismo esperienziale attraverso la narrazione delle filiere come alla San Salvatore. Da Agropoli, borgo marinaro, porta del Parco Nazionale del Cilento, l'itinerario si sposta via mare verso Acciaroli, piccolo comune di 400 anime, 5 Vele Legambiente, e custode della pesca delle alici di Menaica. A Pioppi, la visita al Museo Vivente della Dieta Mediterranea, patrimonio Unesco, offre ai visitatori la chiave di lettura dell'intero territorio: uno stile di vita millenario focalizzato sulla longevità e sul benessere.\r

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L'itinerario bilancia la costa con l'entroterra del Vallo di Diano, toccando la maestosa Certosa di San Lorenzo a Padula e l'artigianalità della Ficheria Santomiele a Prignano Cilento, esempio virtuoso di agroalimentare d'élite. Il tour culmina nel Parco Archeologico di Paestum, dove la magnificenza dei templi dorici e i tesori del Museo Nazionale, come la Tomba del Tuffatore, chiudono un cerchio perfetto tra archeologia, cultura e paesaggi.\r

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Il successo del programma sta nella sua rete. L'itinerario dimostra come l'accessibilità dello scalo di Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento permetta di strutturare un'offerta turistica organica e destagionalizzata capace di intercettare flussi internazionali alto-spendenti e valorizzando l'autenticità locale. Un approccio strategico che mette in moto lo sviluppo dell'intero territorio.\r

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(Anna Morrone)\r

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«Al centro del nostro sistema di ospitalità Mondo Ganis c’è un principio chiaro: la montagna non solo da ammirare, ma da vivere - afferma Markus Pichler, ceo di Ganischger -. Da questa visione abbiamo sviluppato il nostro progetto: un resort alpino 4 stelle premium di respiro internazionale e innovativo, pensato per una nuova generazione di ospiti che non cerca solo relax, ma vuole vivere anche esperienze autentiche, attive e rigenerative».\r

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A questa visione si aggiunge il contributo del direttore marketing & sales, Corrado Cignozzi: «Il rinnovamento di Ganis Resort rappresenta un passaggio strategico fondamentale nella nostra evoluzione. Questo progetto ci permette di elevare ulteriormente il posizionamento della struttura e di consolidare la nostra competitività sia nel segmento individual leisure sia nel mercato Mice di alta gamma. I nuovi spazi sono stati concepiti per accogliere non solo private guests, ma anche incentive travel, leadership retreat, scale-up offsites e board meeting, offrendo un contesto pensato per favorire il lavoro di gruppo, il confronto, i processi decisionali e conseguentemente l’efficacia dell’esperienza».\r

I nuovi spazi\r

Sono sedici le nuove camere e suite, che si aprono al paesaggio attraverso facciate vetrate a tutta altezza, prive di cornice, per offrire una vista ininterrotta sul massiccio del Catinaccio-Rosengarten. In questa soluzione di continuità tra ambienti, la luce e il panorama diventano veri e propri elementi di arredo.\r

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In totale coerenza con il progetto di riqualificazione, l’elemento centrale del nuovo resort è la piscina panoramica indoor–outdoor, concepita in connessione fluida tra acqua e montagna. Aperta tutto l’anno, la piscina si estende e abbraccia le Dolomiti, mentre il solarium e il pool deck sono orientati per valorizzarne al massimo la vista. A completare l’offerta wellness, la nuova Adults Only Sauna House introduce un approccio più esperienziale al benessere,.\r

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Oltre alla clientela individuale, la nuova organizzazione degli spazi e il flusso architettonico rendono il resort particolarmente adatto anche a contesti professionali. Con complessive 52 camere tra contemporary e classic style — di cui 16 twin —, una sala meeting a illuminazione naturale per un massimo di 40 persone e diverse aree breakout interne ed esterne, Ganis Resort offre un ambiente contemporaneo e flessibile, in cui lavoro, attività outdoor e momenti di rigenerazione si integrano con naturale continuità.\r

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","post_title":"Ganis Resort: riapertura in luglio dopo un importante restyling","post_date":"2026-06-17T11:50:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781697021000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516842","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair, ha criticato le ultime modifiche normative “incomprensibili” all’EU261, che costringeranno le compagnie aeree a pubblicare comunicazioni tariffarie fuorvianti. Con queste nuove norme, ancora più assurde, le compagnie aeree europee diventeranno meno competitive, poiché saranno obbligate a pubblicizzare tariffe più alte, che includono un secondo bagaglio a mano, quando oltre il 50% dei passeggeri sceglie già una tariffa più bassa e decide di viaggiare senza un secondo bagaglio a mano.\r

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Secondo Ryanair la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen continua a promettere di rendere l’Europa “più competitiva”, ma ora le ultime incomprensibili regolamentazioni europee obbligano le compagnie aeree a pubblicizzare tariffe più alte, quando oltre il 50% dei passeggeri opterà per tariffe più basse senza un secondo bagaglio a mano. Come al solito, l’Europa inventa nuove regole che rendono le compagnie aeree europee meno competitive, invece di ridurre il costo dei viaggi aerei nell’Ue.\r

O'Leary\r

“Queste ultime norme EU261 sono l’ennesima sciocchezza burocratica da parte del Parlamento europeo e del Consiglio - ha detto Michael O’Leary, ceo di Ryanair -. Invece di incoraggiare le compagnie aeree europee a pubblicizzare le tariffe più basse (che escludono il secondo bagaglio a mano), ed è ciò che sceglie oltre il 50% dei nostri clienti, queste nuove regolamentazioni insensate impongono alle compagnie aeree di pubblicizzare falsamente tariffe aeree più alte, rendendo le compagnie europee ancora meno competitive.\r

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Come al solito, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno fatto nulla per migliorare la competitività delle compagnie aeree europee, abolendo la dannosa e fallimentare tassazione ETS europea o riformando il sistema ATC dell’UE, ormai inefficiente. Il sistema ATC europeo è responsabile di oltre il 90% dei ritardi aerei, eppure alle compagnie aeree non è consentito recuperare i costi EU261 da questi monopoli governativi inadeguati.\r

","post_title":"Ryanair critica la normativa Ue sulle tariffe. O'Leary: «Sciocchezza burocratica»","post_date":"2026-06-17T11:50:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781697020000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516791","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggi del Mappamondo apre le prenotazioni natalizie sulla Thailandia. Partendo il 20 dicembre da Roma con voli diretti Ita Airways (possibilità di avvicinamento anche da altri aeroporti italiani) si potrà scegliere di soggiornare a Phuket o a Koh Samed abbinando alla scoperta di queste isole tropicali anche Bangkok, dove le giornate trascorreranno tra attività culturali e momenti di scoperta grazie alle tre escursioni esclusive con guida in italiano che Mappamondo ha incluso nei pacchetti di viaggio: i templi della città, il palazzo reale e il santuario Lak Mueang, il Maeklong Railway Market e il mercato galleggiante di Damnoen Saduak. Dopo il volo intercontinentale, all’arrivo a Bangkok, a tutti i clienti Mappamondo sarà garantita la camera d’albergo dalle 9 del mattino.\r

La proposta\r

La proposta per scoprire l’isola di Koh Samed prevede un soggiorno di 5 notti presso il Samed Sai Kaew Beach Resort di prima categoria superiore con sistemazione in Deluxe Cottage e trattamento di prima colazione, mentre a Phuket si potranno trascorrere 6 notti con la possibilità di optare anche per il trattamento di mezza pensione soggiornando al Beyond Resort Kata di prima categoria superiore, con l’opportunità di scegliere tra il pranzo o la cena à la carte.\r

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Per trascorrere l’Epifania in Thailandia le partenze sono invece previste il 1 gennaio 2027, sempre con volo diretto Ita Airways da Roma Fiumicino. Anche queste soluzioni di viaggio sono state confezionate per combinare la visita di Bangkok alle atmosfere di Phuket e Koh Samed dove si potrà soggiornare, rispettivamente 5 e 4 notti. Durante il soggiorno di 2 notti a Bangkok i clienti Mappamondo avranno la possibilità di partecipare ad un’escursione in esclusiva che, con guida in italiano, li condurrà alla scoperta del tempio di marmo Wat Benchamabopit e del Wat Pho noto per il Buddha sdraiato, per poi passeggiare tra i giardini e i laghetti del Royal Garden Park prima di visitare il Wat Mahannapharam Worawihan che ospita la Mahannapharam School, dove vengono formati giovani monaci e studenti laici.\r

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A Bangkok, Viaggi del Mappamondo è presente con una sede operativa che fornisce assistenza in italiano a tutti i clienti lungo tutta la durata dei soggiorni, un ufficio a cui si affianca la costante reperibilità del team Mappamondo Italia che 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 gestisce qualsiasi richiesta senza affidarla ad aziende terze.","post_title":"Viaggi del Mappamondo: aperte le prenotazioni natalizie in Thailandia","post_date":"2026-06-17T09:57:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781690253000]}]}}