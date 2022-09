Minczewa, Polonia: “Un territorio da scoprire nella sua interezza”

La Polonia conta sulle ultime battute di una stagione estiva che, comunque, “già lascia intravedere sensazioni positive in termini di risultati” afferma Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia. E questo benché il 2022 abbia dovuto rapportarsi non soltanto con il post-pandemia ma anche con il conflitto provocato dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. “In realtà il turismo non si è mai fermato malgrado la situazione geopolitica. Certo, la stagione è inizialmente ripartita un po’ a singhiozzo, come naturale che accadesse. L’Italia, in particolare, ha registrato una flessione su viaggi organizzati mentre gli individuali hanno proseguito con performance soddisfacenti”.

Ora, per promuovere ulteriormente la destinazione e incentivare la programmazione da parte degli operatori italiani, “partiremo in ottobre con un fam trip per to e agenzie di viaggio, che si svilupperà tra Varsavia – dove si svolgerà anche un workshop con il trade locale – e poi possibilità di proseguire per Cracovia oppure Lublino, zona molto bella quest’ultima anche a livello naturalistico. E che potrebbe rivelarsi d’interesse per la nuova programmazione di alcuni tour operator”.

Il focus dell’Ente si allarga alla totalità del Paese, “Un territorio tutto da scoprire, che in questi mesi ha saputo mostrare la propria ospitalità! Certo, le città restano il nostro prodotto principale, sono sempre molto richieste dai viaggiatori, ma da diversi anni puntiamo in maniera decisa sulla natura e sull’offerta outdoor. Quindi arrivo in città e poi via, alla scoperta della regione che la circonda, aree che includono numerose biosfere e luoghi iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco”.

Le attività di promozione sul trade proseguono poi “a livello formativo con workshop e presentazioni. Saremo anche alla fiera di Rimini con un nostro stand dove saranno presenti otto co-espositori, Dmc e la regione di Poznan”.