L’Egitto incassa 14,4 mld di dollari di entrate turistiche nei primi nove mesi, +14,9% Il settore turismo si conferma protagonista della ripresa economica dell’Egitto e nelle sue ambizioni di crescita, con gli ultimi numeri governativi che evidenziano un forte slancio nella spesa dei visitatori e negli arrivi internazionali. I più recenti dati resi noti dal governo mostrano che i ricavi del turismo egiziano sono aumentati del 14,9% su base annua, raggiungendo i 14,4 miliardi di dollari nei primi nove mesi dell’anno fiscale 2025-26 (da luglio 2025 a marzo 2026) che si chiuderà quindi a fine giugno, rispetto ai circa 12,5 miliardi di dollari registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Una performance positiva che riflette anche gli sforzi costanti del governo volti ad aumentare il numero di visitatori e a migliorare l’offerta turistica del Paese, che ritrova i suoi principali punti di forza nel mix unico di patrimonio culturale, attrazioni archeologiche, prodotto balneare legato al mar Rosso e infrastrutture turistiche in evoluzione. I paesi europei si confermano la principale fonte di turisti per l’Egitto, con il 69,2% degli arrivi totali. Secondo la dichiarazione del governo, la Russia si è classificata come il principale mercato di provenienza individuale per i turisti in visita in Egitto, seguita dalla Germania. Impulso economico più ampio I risultati positivi del settore turistico arrivano mentre l’Egitto persegue iniziative economiche più ampie volte a rafforzare la crescita, attrarre investimenti stranieri e migliorare la stabilità macroeconomica. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516343 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il settore turismo si conferma protagonista della ripresa economica dell'Egitto e nelle sue ambizioni di crescita, con gli ultimi numeri governativi che evidenziano un forte slancio nella spesa dei visitatori e negli arrivi internazionali. I più recenti dati resi noti dal governo mostrano che i ricavi del turismo egiziano sono aumentati del 14,9% su base annua, raggiungendo i 14,4 miliardi di dollari nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2025-26 (da luglio 2025 a marzo 2026) che si chiuderà quindi a fine giugno, rispetto ai circa 12,5 miliardi di dollari registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Una performance positiva che riflette anche gli sforzi costanti del governo volti ad aumentare il numero di visitatori e a migliorare l’offerta turistica del Paese, che ritrova i suoi principali punti di forza nel mix unico di patrimonio culturale, attrazioni archeologiche, prodotto balneare legato al mar Rosso e infrastrutture turistiche in evoluzione. I paesi europei si confermano la principale fonte di turisti per l'Egitto, con il 69,2% degli arrivi totali. Secondo la dichiarazione del governo, la Russia si è classificata come il principale mercato di provenienza individuale per i turisti in visita in Egitto, seguita dalla Germania. Impulso economico più ampio I risultati positivi del settore turistico arrivano mentre l'Egitto persegue iniziative economiche più ampie volte a rafforzare la crescita, attrarre investimenti stranieri e migliorare la stabilità macroeconomica. [post_title] => L'Egitto incassa 14,4 mld di dollari di entrate turistiche nei primi nove mesi, +14,9% [post_date] => 2026-06-11T11:53:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781178838000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516323 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines è Special Partner della 1000 Miglia 2026, attualmente in corso (dal 9 al 13 giugno) lungo un itinerario che attraversa alcune delle destinazioni più iconiche d’Italia. Riconosciuta come uno degli eventi automobilistici più prestigiosi e storici a livello internazionale e famosa per essere definita “la gara più bella del mondo”, la 1000 Miglia riunisce ogni anno oltre 400 auto d’epoca e i loro piloti provenienti da ogni parte del globo in un’esperienza unica che celebra la tradizione, l’eccellenza e la passione per i viaggi. La partecipazione di Turkish Airlines in qualità di Special Partner testimonia ancora una volta l’impegno della compagnia nel supportare eventi di rilevanza internazionale che esprimono valori condivisi di tradizione, innovazione ed eccellenza. Grazie al suo hub di Istanbul e a una rete internazionale che copre 358 destinazioni in 133 paesi distribuiti su sei continenti, Turkish Airlines trasporta ogni anno milioni di passeggeri. La compagnia aerea serve attualmente nove città italiane - Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli, Torino, Bari, Catania e Palermo - con numerosi voli giornalieri per Istanbul, garantendo ottimi collegamenti e un accesso internazionale ai partecipanti e ai visitatori che si recano a questo evento di fama mondiale. Sostenendo uno degli eventi più emblematici del patrimonio automobilistico e culturale italiano, la compagnia aerea continua a creare legami significativi che vanno oltre il semplice viaggio, celebrando i valori del movimento, della scoperta e dell’eccellenza. [post_title] => Turkish Airlines alla 1000 Miglia 2026 in qualità di special partner [post_date] => 2026-06-11T10:42:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781174550000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516312 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Life Hotels & Resorts rafforza la collezione Unico dedicata alle strutture di charme che esprimono identità territoriale, autenticità e un’elevata qualità dell’ospitalità, con l’ingresso di Unico Serrone Palace Apulia. Situato a Corato, nel cuore della Puglia Imperiale, a pochi minuti di auto da Castel del Monte, il resort si inserisce in uno dei territori più ricchi di storia e paesaggi del Sud Italia, offrendo un accesso privilegiato a destinazioni come Trani, Ruvo di Puglia, Altamura, Matera e il Parco Nazionale dell’Alta Murgia. «L’ingresso di Unico Serrone Palace Apulia rafforza il percorso di crescita della nostra collezione Unico dedicata a strutture che valorizzano il legame con il territorio attraverso un’ospitalità elegante e autentica - dichiara Enzo Carella, ceo & founder di Life Hotels & Resorts - La Puglia è oggi una delle destinazioni più dinamiche del panorama turistico italiano e internazionale, e questa proprietà interpreta perfettamente i valori del brand». Il resort comprende camere e suite progettate per garantire comfort e benessere, una piscina immersa nel verde, spazi dedicati agli eventi e al business travel, ed offre un’offerta gastronomica che celebra le eccellenze pugliesi attraverso ingredienti locali e ricette della tradizione mediterranea. L’esperienza punta anche su una ricca offerta di percorsi enogastronomici, attività outdoor, itinerari culturali e visite guidate. «Unico Serrone Palace Apulia - conclude Carella - incarna la nostra visione: non solo un luogo dove soggiornare, ma una porta d’accesso privilegiata alla cultura e alle emozioni del territorio». Unico Serrone Palace Apulia sarà commercializzato attraverso il network internazionale di partner del gruppo e rappresenterà un nuovo riferimento lifestyle per il Sud Italia. [post_title] => Life Hotels & Resorts, Serrone Palace Apulia entra nella collezione Unico Private Resorts [post_date] => 2026-06-11T10:26:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781173591000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516228 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_516229" align="alignleft" width="387"] Il ministro Gianmarco Mazzi con Marco Celani[/caption] Le limitazioni imposte a suon di regolamenti da alcuni comuni, questioni come il caro-affitti e lo spopolamento dei Centri storici, la convivenza all’interno dei condomìni tra residenti e “cittadini temporanei”, la qualità del turismo e dei viaggiatori che gli affitti brevi sanno intercettare, l’importanza di questo segmento di ricettività anche nell’accogliere i flussi generati da grandi eventi come le Olimpiadi, i diritti dei proprietari e la libertà d’impresa dei gestori professionali che da anni investono creando con le proprie aziende occupazione e valore sui territori. Sono solo alcuni dei temi che l’Associazione italiana gestori affitti brevi ha avuto l’opportunità di portare all’attenzione del ministro del turismo Gianmarco Mazzi “che – fa sapere il presidente Aigab Marco Celani – a nome di tutti gli imprenditori del settore ringrazio sentitamente per l’accoglienza ricevuta, la visione e la capacità di ascolto, la qualità dell’interlocuzione avviata ed il tempo prezioso che ci ha dedicato”. Nell’ambito dell’incontro, si è discusso anche dell’attuale assetto fiscale e normativo degli affitti brevi: Aigab ha auspicato un’armonizzazione delle norme esistenti non punitiva ed ideologica che consenta di ripristinare un clima di maggior serenità sociale e agli imprenditori di continuare a pianificare investimenti sul lungo periodo a supporto dei proprietari italiani che vogliano trarre un reddito integrativo legittimo dalle seconde case di proprietà inutilizzate, contribuendo alla capacità ricettiva del Paese con standard di accoglienza qualitativamente significativi, garantiti dalla gestione professionale. “Accogliamo con favore politiche nazionali a tutela dei proprietari di casa, come la velocità di sfratto introdotta con il Piano Casa, che consentano loro di poter utilizzare i vari strumenti di locazione disponibili mediante il Codice Civile come l’affitto a breve, medio e lungo termine senza criminalizzazioni e aggravi burocratici -aggiunge Marco Celani – e abbiamo chiesto al ministro Mazzi di tutelare il diritto alla proprietà privata e alla libertà d’impresa”. Infine, fa sapere ancora Celani, “abbiamo rilanciato l’opportunità di riconoscere il ruolo del Property Manager come miglior alleato delle Istituzioni, che incassa e versa cedolare secca e imposta di soggiorno in maniera tracciata e trasparente per conto dei proprietari all’Agenzia delle Entrate e ai Comuni a discapito di qualsiasi forma di elusione, e che sul territorio si configura come ambasciatore dell’arte italiana dell’ospitalità, offrendo ai viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, che i gestori professionali sono in grado di intercettare, standard di accoglienza qualitativamente elevati che contribuiscono con orgoglio alla capacità ricettiva del nostro Paese”. [post_title] => Incontro fra il ministro Mazzi e Aigab per gli affitti brevi [post_date] => 2026-06-10T12:19:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781093991000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della Giornata mondiale degli oceani, Costa Crociere Foundation celebra il primo anno di “Guardiani del Mare", il progetto di edutainment ambientale dedicato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della biodiversità marina e della tutela degli ecosistemi costieri. Lanciato l'8 giugno 2025 e sviluppato insieme a La Fabbrica, società specializzata in progetti educativi e culturali, Guardiani del Mare ha coinvolto nel suo primo anno quasi 26.000 giovani attraverso iniziative educative online, attività a bordo e incontri in presenza. In particolare i 3 laboratori internazionali di edutainment realizzati a bordo della flotta Costa per i giovani di diverse nazionalità: Beach Detective e EcosySTEM per bambini e OceanOlympic Games per i ragazzi. Laboratori innovativi che in un anno hanno fatto esplorare e preservare l'ecosistema marino a 14.945 bambini e 6.444 teenagers; Il Blu Lab, laboratorio interattivo che unisce attività pratiche e strumenti digitali per far conoscere agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, il mare, i suoi abitanti e gli equilibri che li regolano e che tra dicembre 2025 e aprile 2026 ha raggiunto 149 scuole e 3.615 studenti, di cui 22 istituti provenienti da aree caratterizzate da dispersione scolastica; Il Blu Grand Tour Show, un’esperienza immersiva che coinvolge ragazze e ragazzi che, con le proprie classi, cercano di superare 5 round di quiz, con l'obiettivo di apprendere e conoscere la biodiversità marina. Il ciclo di masterclass, ospitate su alcune navi della flotta, che ha coinvolto 692 studenti provenienti da 18 scuole, di cui 7 situate in contesti socialmente fragili. “Guardiani del Mare” rappresenta l’evoluzione naturale del programma “Guardiani della Costa”, che in otto edizioni ha coinvolto oltre 100.000 fra studenti e docenti italiani, permettendo di raccogliere oltre 130.000 dati scientifici sulla biodiversità nel Mediterraneo, sui rifiuti marini e sull’inquinamento del mare. Nel corso degli anni, Guardiani della Costa ha raggiunto 61.491 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado attraverso attività educative dedicate alla conoscenza del mare e della biodiversità, e 29.998 studenti delle scuole secondarie di secondo grado con percorsi teorici e pratici finalizzati alla salvaguardia delle coste italiane. «Con Guardiani del Mare portiamo l’educazione ambientale nelle comunità toccate dalle nostre navi, coinvolgendo le scuole dei territori visitati - anche in aree ad alta dispersione scolastica - e, allo stesso tempo, migliaia di bambini e ragazzi provenienti da tutto il mondo in vacanza a bordo. È in questo intreccio tra impatto locale e comunità internazionale che il progetto esprime il suo valore più grande: far crescere nei giovani, ovunque provengano, una cultura condivisa di rispetto e amore per il mare» spiega Sara Dotta, direttore comunicazione ed Eventi di Costa Crociere e Segretaria Generale di Costa Crociere Foundation. Alla base di Guardiani del Mare vi è la convinzione che la conoscenza rappresenti il primo passo per sviluppare consapevolezza e responsabilità verso l'ambiente. Per questo il progetto combina momenti educativi, attività Stem, esperienze immersive e iniziative concrete di tutela del territorio, trasformando studenti e giovani partecipanti in veri e propri esploratori dell'ecosistema marino. Un esempio significativo è rappresentato dall'appuntamento di Genova del Blu Grand Tour Show, conclusosi con attività pratiche dedicate alla salvaguardia dell'ambiente costiero, realizzate insieme a Scuola di Robotica. Attraverso laboratori scientifici, esperienze di coding applicato alla raccolta dei rifiuti marini e una sessione di pulizia della spiaggia, gli studenti hanno raccolto complessivamente 80 chilogrammi di rifiuti, sperimentando in prima persona il valore dell'impegno ambientale. [post_title] => Costa Crociere Foundation, in un anno 26.000 giovani coinvolti nel progetto "Guardiani del mare" [post_date] => 2026-06-10T08:59:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781081993000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516117 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Anguilla: Taste. Feel. Live.” è la nuova campagna estiva 2026 lanciata dal tourist board. Insieme all’innovativa app Xcape rappresentano l’impegno della destinazione a rafforzare la notorietà del brand e posizionare Anguilla come una meta caraibica da vivere tutto l’anno. Tra gli obiettivi dell’Anguilla Tourist Board favorire i flussi turistici estivi, sostenere gli operatori del settore, ridurre la stagionalità e creare connessioni autentiche tra i visitatori e le esperienze. Attraverso i temi Taste, Feel e Live, la campagna celebra la tradizione culinaria dell’isola, la sua cultura, l’ospitalità e le esperienze di lifestyle più autentiche. I visitatori sono incoraggiati a esplorare tutto: dai chioschi di barbecue lungo strada e le trattorie locali ai ristoranti pluripremiati, ai beach bar e ai ristoranti gourmet che hanno contribuito a consacrare Anguilla come la capitale culinaria dei Caraibi. La campagna mette inoltre in risalto la vivacità dell’estate ad Anguilla, con Carnevale, regate, musica dal vivo, celebrazioni delle tradizioni, esperienze e opportunità per entrare in contatto con le tradizioni e la vita quotidiana dell’isola. Nell’ambito dell’iniziativa, l’Anguilla Tourist Board ha collaborato con strutture ricettive, operatori turistici, partner del trade e stakeholder del settore per sviluppare opportunità promozionali integrate, pacchetti soggiorno, esperienze per i visitatori e attività di marketing mirate, progettate per aumentare la visibilità della destinazione e convertire l’interesse in prenotazioni. «Con questa campagna vogliamo – spiega Kendisha Hall-Prentice, chief marketing officer dell’Anguilla tourist board - non solo incrementare il turismo durante la stagione estiva, ma anche rafforzare il legame con la destinazione, consolidare le partnership del settore e posizionare Anguilla come una meta da vivere tutto l’anno». Insieme alla campagna estiva arriva il lancio della Xcape App, una sorta di compagno di viaggio personalizzato per i visitatori che esplorano Anguilla. L’applicazione è progettata per facilitare la scoperta, la navigazione e l’interazione con la destinazione prima e durante il soggiorno. La Xcape App offre agli utenti accesso a informazioni selezionate sulla destinazione, esperienze interattive, aggiornamenti in tempo reale, itinerari personalizzabili, opzioni di alloggio, consigli gastronomici, attrazioni, attività e navigazione gps. La piattaforma crea inoltre opportunità preziose per le imprese locali e gli operatori turistici, consentendo loro di connettersi direttamente con i visitatori attraverso un ecosistema digitale centralizzato che favorisce una maggiore esplorazione e interazione con la destinazione. L’obiettivo a lungo termine dell’app è di rafforzare le iniziative turistiche basate sui dati, aumentare la visibilità delle imprese locali e offrire un percorso del visitatore più connesso e personalizzato. «I viaggiatori di oggi cercano comodità, personalizzazione e connessioni autentiche – aggiunge Keri Rogers, manager, destination experience - e questa piattaforma ci permette di offrire tutto questo. Consente ai visitatori di esplorare Anguilla in modo più consapevole, mettendoli in contatto con le persone, i luoghi, la cultura e le esperienze che rendono la nostra isola così speciale. Inoltre, rafforza la nostra capacità di modernizzare il percorso del visitatore sostenendo al contempo i nostri stakeholder attraverso una maggiore visibilità e interazione». [post_title] => "Anguilla Taste.Feel.Live", l’isola punta su una nuova campagna estiva e l’app innovativa Xcape [post_date] => 2026-06-09T10:12:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780999946000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516022 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2025 l’Italia si è classificata all’ottavo posto tra i primi 10 mercati esteri per Greater Miami e Miami Beach, confermando il forte interesse del pubblico italiano e il valore strategico del mercato europeo. Il dato è stato presentato in occasione dell’evento annuale State of the Travel & Tourism Industry del Greater Miami Convention & Visitors Bureau, durante il quale sono stati evidenziati alcuni dati: 28,3 milioni di visitatori, 32,2 miliardi di dollari di impatto economico complessivo e una destinazione sempre più competitiva a livello globale, capace di sostenere l’occupazione, generare ricadute per le imprese locali e contribuire alla qualità della vita dei residenti della contea di Miami-Dade. Nel 2025 nella contea di Miami-Dade la spesa dei visitatori ha raggiunto 22,7 miliardi di dollari in pernottamenti, ristorazione, shopping, trasporti e intrattenimento, con una crescita del 4,1% rispetto al 2024. Il comparto ha inoltre supportato oltre 216.000 posti di lavoro, pari al 10% dell’occupazione complessiva della contea, generando più di 12 miliardi di dollari in salari nel settore dell’ospitalità. «Con l’aumento dei flussi turistici cresce anche il beneficio economico per tutta la contea di Miami-Dade – spiega Julissa Kepner, board chair Gmcvb Il turismo, per noi, è molto più di un settore: è un motore della nostra reputazione globale, della nostra solidità economica e della qualità della vita dei residenti. Il nostro successo si fonda su slancio, creatività e una visione internazionale ambiziosa. Per continuare a crescere sarà fondamentale investire nel marketing, attrarre e ospitare grandi convention ed eventi, rafforzare l’impegno per la sostenibilità e valorizzare la straordinaria diversità culturale della nostra destinazione». Nel 2025 il turismo ha rappresentato circa l’8% del Pil della contea di Miami-Dade e ha generato oltre 5,3 miliardi di dollari in entrate fiscali federali, statali e locali. Il comparto ricettivo ha generato 10,4 miliardi di dollari di spesa turistica, quasi la metà della spesa complessiva. I visitatori internazionali hanno speso in media oltre 1.150 dollari a persona per viaggio, sostenendo le performance di hotel, ristorazione e retail. Colombia, Brasile, Regno Unito, Canada, Messico, Argentina, Spagna, Italia, Germania e Francia hanno guidato la classifica dei mercati esteri. Il mercato italiano rappresenta un’opportunità particolarmente rilevante per rafforzare il dialogo con i viaggiatori europei, interessati a esperienze culturali, gastronomiche, lifestyle e leisure. Nei primi quattro mesi del 2026, la destinazione si è posizionata al primo posto tra i 25 principali mercati alberghieri degli Stati Uniti per le tre principali metriche del settore: occupazione, tariffa media giornaliera e ricavo per camera disponibile. A sostenere ulteriormente il profilo internazionale della destinazione sarà anche un ricco calendario di eventi sportivi globali, appuntamenti culturali, meeting e convention. La Guida Michelin 2026 ha inoltre premiato Greater Miami e Miami Beach con una selezione di ristoranti di rilievo, espressione della diversità culturale della destinazione e del suo ruolo di primo piano nella scena gastronomica della Florida. «Guardando al futuro, il turismo continuerà a essere una forza trainante per le opportunità e la qualità della vita nella contea di Miami-Dade, - aggiunge David Whitaker, presidente e ceo Gmcvb- Il successo della nostra economia turistica crea occupazione, rafforza le imprese locali, genera entrate fiscali essenziali e contribuisce a finanziare infrastrutture, istituzioni culturali ed esperienze di comunità su cui i residenti contano ogni giorno. Continuando a investire con decisione in Greater Miami e Miami Beach come destinazione globale, generiamo benefici che sostengono le organizzazioni artistiche e culturali, i trasporti, i sistemi di sanità pubblica, i quartieri e le famiglie del territorio, oggi e per le generazioni future». [post_title] => Miami, cresce l’interesse del mercato europeo. Italia ottava fra i mercati esteri [post_date] => 2026-06-08T12:51:39+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780923099000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515968 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In un universo in cui l'algoritmo pretende di risolvere tutto, Civitatis fa la scelta opposta: la sua piattaforma B2B, già adottata da oltre 46.500 agenzie di viaggio in tutto il mondo, fa del fattore umano il suo primo punto di forza. Analisi di un modello in cui la tecnologia è al servizio dell'agente, e non viceversa. Il viaggio, questo grande racconto umano Un tramonto condiviso sul Tago. La risata di una guida che racconta un aneddoto inaspettato tra i vicoli di Roma. L'orgoglio di un cliente che torna entusiasta di un'escursione che gli abbiamo consigliato guardandolo negli occhi. Il viaggio è questo: una successione di emozioni, incontri, ricordi che si affidano a qualcuno di cui ci si fida. E questa fiducia inizia in agenzia. È proprio questa la convinzione che anima Civitatis, piattaforma di prenotazione di attività, visite guidate ed escursioni in italiano, diventata in pochi anni uno dei partner B2B più richiesti dell'ecosistema turistico. Il suo leitmotiv: rimettere l'essere umano al centro della catena di distribuzione, dalla prima ricerca fino al sorriso del viaggiatore al ritorno a casa. L'agente di viaggio, un insostituibile trait d'union L'IA generativa si sta diffondendo ovunque. I comparatori proliferano. I chatbot rispondono in diverse lingue. Eppure, il ruolo dell'agente di viaggio non è mai stato così determinante. Perché nessuna macchina saprà chiedere a una coppia in luna di miele se preferiscono una cena gastronomica o un giro in gondola privata. Perché nessun algoritmo risponderà al telefono alle 23:00 per rassicurare un cliente bloccato in aeroporto. È questa constatazione che ha spinto Civitatis a condurre una vasta consultazione presso oltre 1.000 agenzie partner sulle 46.500 con cui collaboriamo. Il verdetto è inappellabile: la tecnologia resta indispensabile, ma sono la semplicità d'uso e la vicinanza umana a creare fedeltà. Oltre il 60% degli agenti intervistati cita la facilità di utilizzo come primo criterio di partnership. Traduzione: meno clic, meno burocrazia, più tempo per ciò che conta davvero, la consulenza. Una piattaforma progettata da e per i professionisti Concretamente, cosa significa? Un'interfaccia B2B intuitiva che offre l'accesso, in due clic, a un ampio catalogo di attività accuratamente selezionate in tutto il mondo. Disponibilità in tempo reale, conferma immediata, monitoraggio delle prenotazioni, gestione dei pagamenti, statistiche dettagliate delle performance: la piattaforma centralizza tutto ciò di cui un'agenzia ha bisogno per vendere in modo rapido ed efficace. E poiché la liquidità resta il punto cruciale, Civitatis ha implementato un sistema di pagamento «Buy Now, Pay Later»: le agenzie possono garantire il posto al loro cliente fino a dieci giorni prima dell'inizio dell'escursione, senza anticipare un euro al momento della prenotazione. Una boccata d'ossigeno per le strutture che vogliono garantire le proprie vendite senza gravare sul proprio flusso di cassa. Un team dedicato, accessibile e disponibile 24/7 Questa è senza dubbio la firma più distintiva di Civitatis: dietro la piattaforma, ci sono persone in carne ed ossa. Un team commerciale dedicato, consulenti che si possono chiamare per nome, un servizio clienti B2B disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Nel 2025, questo servizio ha registrato un tasso di soddisfazione del 91,4%, segno che la promessa viene mantenuta, anche quando un volo viene cancellato la domenica sera o un cliente sbaglia orario dall'altra parte del mondo. Questa presenza umana significa anche sessioni di formazione regolare attraverso webinar per aiutare le agenzie a sfruttare appieno le funzionalità del back-office, e consigli di vendita personalizzati per cogliere le opportunità stagionali (ponti di maggio, vacanze scolastiche, mercatini di Natale, eventi sportivi o culturali). La qualità prima della quantità Laddove altre piattaforme moltiplicano i fornitori concorrenti per la stessa attività, Civitatis ha fatto una scelta radicale: una sola attività dello stesso genere selezionata in ogni destinazione. Niente duplicati, niente sovrapprezzi opachi, niente brutte sorprese. Ogni esperienza è verificata, ottimizzata e arricchita da recensioni autentiche dei clienti. Oggi, il catalogo conta oltre 5 milioni di recensioni verificate, con una valutazione media di 9,1 su 10. È possibile proporre con serenità e difendere la propria consulenza di fronte a un cliente sempre più informato. L'essere umano, condizione della performance Viaggiare è umano, lavorare con Civitatis lo è ancora di piu. Dietro la formula c'è una convinzione: la tecnologia è utile solo a condizione di liberare tempo per la relazione. È questa la sfida di una partnership B2B di successo nel 2026, in un settore in cui i viaggiatori cercano tanto l'esperienza di un consulente quanto l'esperienza promessa dalla destinazione. Con oltre 46.500 agenzie già affiliate in tutto il mondo, Civitatis non si limita a fornire un catalogo: la piattaforma accompagna, forma, ascolta, corregge. Una meccanica di ecosistema in cui ogni ingranaggio – umano e digitale – è pensato affinché, dall'altra parte della catena, un viaggiatore riparta con una storia in più da raccontare. E l'agente, con un cliente in più da fidelizzare. [post_title] => Viaggiare è umano. Lavorare con Civitatis lo è ancora di più [post_date] => 2026-06-08T10:00:54+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => agenzie-di-viaggio [1] => attivita-in-italiano [2] => attivita-selezionate-civitatis [3] => attivita-turistiche [4] => b2b [5] => civitatis [6] => consulenza-viaggio [7] => escursioni-guidate [8] => escursioni-nel-mondo [9] => gestione-prenotazioni-agenzia [10] => innovazione-turismo [11] => partner-agenzie-viaggio [12] => piattaforma-b2b [13] => piattaforma-prenotazioni-turismo [14] => prenotazione-attivita-viaggio [15] => servizi-b2b-turismo [16] => software-per-agenzie-di-viaggio [17] => strumenti-per-agenti-di-viaggio [18] => supporto-agenzie-viaggio [19] => turismo-esperienziale [20] => visite-guidate ) [post_tag_name] => Array ( [0] => agenzie di viaggio [1] => attività in italiano [2] => attività selezionate Civitatis [3] => attività turistiche [4] => b2b [5] => civitatis [6] => consulenza viaggio [7] => escursioni guidate [8] => escursioni nel mondo [9] => gestione prenotazioni agenzia [10] => innovazione turismo [11] => partner agenzie viaggio [12] => piattaforma b2b [13] => piattaforma prenotazioni turismo [14] => prenotazione attività viaggio [15] => servizi B2B turismo [16] => software per agenzie di viaggio [17] => strumenti per agenti di viaggio [18] => supporto agenzie viaggio [19] => turismo esperienziale [20] => visite guidate ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780912854000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515980 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Philippine Airlines entrerà in oneworld: l'annuncio ufficiale arriva dall'82ª Assemblea Generale Annuale della Iata, in corso a Rio de Janeiro. La compagnia di bandiera filippina diventerà quindi il 16° membro di oneworld, apportando all'alleanza 31 nuove destinazioni e ulteriori opzioni di collegamenti nella regione Asia-Pacifico. Secondo Robert Isom, ceo di American Airlines e presidente di oneworld, il nuovo partner dell'alleanza si allinea perfettamente con l'obiettivo di oneworld di essere la più orientata al segmento premium tra le tre principali alleanze. Parlando con i media durante l'evento, il presidente di Philippine Airlines Richard Nuttall ha spiegato come la riuscita ripresa della compagnia aerea dopo la pandemia di Covid-19 l'abbia resa un partner interessante per oneworld, il che ha portato il Consiglio direttivo dell'alleanza a estenderle un invito ad aderirvi. Il manager ha inoltre sottolineato come anche gli accordi di collaborazione già in essere tra la compagnia aerea e altri vettori rendessero l'adesione a oneworld una scelta piuttosto naturale. Riguardo all'attuale situazione del vettore, Nuttall ha evidenziato le prestazioni molto soddisfacenti dell’Airbus A350-1000, che considera ideale per i voli a lungo raggio. Philippine Airlines ha ordinato nove A350-1000 nel 2023 e ha ricevuto il primo velivolo di questo tipo nel dicembre 2025. Il ceo ha chiarito che la compagnia aerea prevede la consegna di altri cinque velivoli di questo tipo entro la fine dell'anno (anche se non ha escluso che l'ultimo di questi possa arrivare a Manila all'inizio del 2027). [post_title] => Philippine Airlines diventerà il 16° partner di oneworld [post_date] => 2026-06-08T09:24:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780910677000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "legitto incassa 144 mld di dollari di entrate turistiche nei primi nove mesi 149" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1542,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516343","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il settore turismo si conferma protagonista della ripresa economica dell'Egitto e nelle sue ambizioni di crescita, con gli ultimi numeri governativi che evidenziano un forte slancio nella spesa dei visitatori e negli arrivi internazionali. \r

\r

I più recenti dati resi noti dal governo mostrano che i ricavi del turismo egiziano sono aumentati del 14,9% su base annua, raggiungendo i 14,4 miliardi di dollari nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2025-26 (da luglio 2025 a marzo 2026) che si chiuderà quindi a fine giugno, rispetto ai circa 12,5 miliardi di dollari registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. \r

\r

Una performance positiva che riflette anche gli sforzi costanti del governo volti ad aumentare il numero di visitatori e a migliorare l’offerta turistica del Paese, che ritrova i suoi principali punti di forza nel mix unico di patrimonio culturale, attrazioni archeologiche, prodotto balneare legato al mar Rosso e infrastrutture turistiche in evoluzione.\r

\r

I paesi europei si confermano la principale fonte di turisti per l'Egitto, con il 69,2% degli arrivi totali. Secondo la dichiarazione del governo, la Russia si è classificata come il principale mercato di provenienza individuale per i turisti in visita in Egitto, seguita dalla Germania.\r

\r

Impulso economico più ampio\r

\r

I risultati positivi del settore turistico arrivano mentre l'Egitto persegue iniziative economiche più ampie volte a rafforzare la crescita, attrarre investimenti stranieri e migliorare la stabilità macroeconomica.","post_title":"L'Egitto incassa 14,4 mld di dollari di entrate turistiche nei primi nove mesi, +14,9%","post_date":"2026-06-11T11:53:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1781178838000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516323","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Turkish Airlines è Special Partner della 1000 Miglia 2026, attualmente in corso (dal 9 al 13 giugno) lungo un itinerario che attraversa alcune delle destinazioni più iconiche d’Italia. \r

\r

\r

\r

\r

Riconosciuta come uno degli eventi automobilistici più prestigiosi e storici a livello internazionale e famosa per essere definita “la gara più bella del mondo”, la 1000 Miglia riunisce ogni anno oltre 400 auto d’epoca e i loro piloti provenienti da ogni parte del globo in un’esperienza unica che celebra la tradizione, l’eccellenza e la passione per i viaggi.\r

\r

La partecipazione di Turkish Airlines in qualità di Special Partner testimonia ancora una volta l’impegno della compagnia nel supportare eventi di rilevanza internazionale che esprimono valori condivisi di tradizione, innovazione ed eccellenza.\r

\r

Grazie al suo hub di Istanbul e a una rete internazionale che copre 358 destinazioni in 133 paesi distribuiti su sei continenti, Turkish Airlines trasporta ogni anno milioni di passeggeri. La compagnia aerea serve attualmente nove città italiane - Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli, Torino, Bari, Catania e Palermo - con numerosi voli giornalieri per Istanbul, garantendo ottimi collegamenti e un accesso internazionale ai partecipanti e ai visitatori che si recano a questo evento di fama mondiale.\r

\r

Sostenendo uno degli eventi più emblematici del patrimonio automobilistico e culturale italiano, la compagnia aerea continua a creare legami significativi che vanno oltre il semplice viaggio, celebrando i valori del movimento, della scoperta e dell’eccellenza.\r

\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines alla 1000 Miglia 2026 in qualità di special partner","post_date":"2026-06-11T10:42:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781174550000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Life Hotels & Resorts rafforza la collezione Unico dedicata alle strutture di charme che esprimono identità territoriale, autenticità e un’elevata qualità dell’ospitalità, con l’ingresso di Unico Serrone Palace Apulia.\r

\r

Situato a Corato, nel cuore della Puglia Imperiale, a pochi minuti di auto da Castel del Monte, il resort si inserisce in uno dei territori più ricchi di storia e paesaggi del Sud Italia, offrendo un accesso privilegiato a destinazioni come Trani, Ruvo di Puglia, Altamura, Matera e il Parco Nazionale dell’Alta Murgia.\r

\r

«L’ingresso di Unico Serrone Palace Apulia rafforza il percorso di crescita della nostra collezione Unico dedicata a strutture che valorizzano il legame con il territorio attraverso un’ospitalità elegante e autentica - dichiara Enzo Carella, ceo & founder di Life Hotels & Resorts - La Puglia è oggi una delle destinazioni più dinamiche del panorama turistico italiano e internazionale, e questa proprietà interpreta perfettamente i valori del brand».\r

\r

Il resort comprende camere e suite progettate per garantire comfort e benessere, una piscina immersa nel verde, spazi dedicati agli eventi e al business travel, ed offre un’offerta gastronomica che celebra le eccellenze pugliesi attraverso ingredienti locali e ricette della tradizione mediterranea.\r

\r

L’esperienza punta anche su una ricca offerta di percorsi enogastronomici, attività outdoor, itinerari culturali e visite guidate.\r

\r

«Unico Serrone Palace Apulia - conclude Carella - incarna la nostra visione: non solo un luogo dove soggiornare, ma una porta d’accesso privilegiata alla cultura e alle emozioni del territorio».\r

\r

Unico Serrone Palace Apulia sarà commercializzato attraverso il network internazionale di partner del gruppo e rappresenterà un nuovo riferimento lifestyle per il Sud Italia.\r

\r

","post_title":"Life Hotels & Resorts, Serrone Palace Apulia entra nella collezione Unico Private Resorts","post_date":"2026-06-11T10:26:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781173591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516228","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_516229\" align=\"alignleft\" width=\"387\"] Il ministro Gianmarco Mazzi con Marco Celani[/caption]\r

\r

Le limitazioni imposte a suon di regolamenti da alcuni comuni, questioni come il caro-affitti e lo spopolamento dei Centri storici, la convivenza all’interno dei condomìni tra residenti e “cittadini temporanei”, la qualità del turismo e dei viaggiatori che gli affitti brevi sanno intercettare, l’importanza di questo segmento di ricettività anche nell’accogliere i flussi generati da grandi eventi come le Olimpiadi, i diritti dei proprietari e la libertà d’impresa dei gestori professionali che da anni investono creando con le proprie aziende occupazione e valore sui territori.\r

\r

Sono solo alcuni dei temi che l’Associazione italiana gestori affitti brevi ha avuto l’opportunità di portare all’attenzione del ministro del turismo Gianmarco Mazzi “che – fa sapere il presidente Aigab Marco Celani – a nome di tutti gli imprenditori del settore ringrazio sentitamente per l’accoglienza ricevuta, la visione e la capacità di ascolto, la qualità dell’interlocuzione avviata ed il tempo prezioso che ci ha dedicato”.\r

\r

Nell’ambito dell’incontro, si è discusso anche dell’attuale assetto fiscale e normativo degli affitti brevi: Aigab ha auspicato un’armonizzazione delle norme esistenti non punitiva ed ideologica che consenta di ripristinare un clima di maggior serenità sociale e agli imprenditori di continuare a pianificare investimenti sul lungo periodo a supporto dei proprietari italiani che vogliano trarre un reddito integrativo legittimo dalle seconde case di proprietà inutilizzate, contribuendo alla capacità ricettiva del Paese con standard di accoglienza qualitativamente significativi, garantiti dalla gestione professionale.\r

\r

“Accogliamo con favore politiche nazionali a tutela dei proprietari di casa, come la velocità di sfratto introdotta con il Piano Casa, che consentano loro di poter utilizzare i vari strumenti di locazione disponibili mediante il Codice Civile come l’affitto a breve, medio e lungo termine senza criminalizzazioni e aggravi burocratici -aggiunge Marco Celani – e abbiamo chiesto al ministro Mazzi di tutelare il diritto alla proprietà privata e alla libertà d’impresa”.\r

\r

Infine, fa sapere ancora Celani, “abbiamo rilanciato l’opportunità di riconoscere il ruolo del Property Manager come miglior alleato delle Istituzioni, che incassa e versa cedolare secca e imposta di soggiorno in maniera tracciata e trasparente per conto dei proprietari all’Agenzia delle Entrate e ai Comuni a discapito di qualsiasi forma di elusione, e che sul territorio si configura come ambasciatore dell’arte italiana dell’ospitalità, offrendo ai viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, che i gestori professionali sono in grado di intercettare, standard di accoglienza qualitativamente elevati che contribuiscono con orgoglio alla capacità ricettiva del nostro Paese”.","post_title":"Incontro fra il ministro Mazzi e Aigab per gli affitti brevi","post_date":"2026-06-10T12:19:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1781093991000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" In occasione della Giornata mondiale degli oceani, Costa Crociere Foundation celebra il primo anno di “Guardiani del Mare\", il progetto di edutainment ambientale dedicato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della biodiversità marina e della tutela degli ecosistemi costieri.\r

\r

Lanciato l'8 giugno 2025 e sviluppato insieme a La Fabbrica, società specializzata in progetti educativi e culturali, Guardiani del Mare ha coinvolto nel suo primo anno quasi 26.000 giovani attraverso iniziative educative online, attività a bordo e incontri in presenza.\r

\r

In particolare i 3 laboratori internazionali di edutainment realizzati a bordo della flotta Costa per i giovani di diverse nazionalità: Beach Detective e EcosySTEM per bambini e OceanOlympic Games per i ragazzi. Laboratori innovativi che in un anno hanno fatto esplorare e preservare l'ecosistema marino a 14.945 bambini e 6.444 teenagers;\r

\r

Il Blu Lab, laboratorio interattivo che unisce attività pratiche e strumenti digitali per far conoscere agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, il mare, i suoi abitanti e gli equilibri che li regolano e che tra dicembre 2025 e aprile 2026 ha raggiunto 149 scuole e 3.615 studenti, di cui 22 istituti provenienti da aree caratterizzate da dispersione scolastica;\r

\r

Il Blu Grand Tour Show, un’esperienza immersiva che coinvolge ragazze e ragazzi che, con le proprie classi, cercano di superare 5 round di quiz, con l'obiettivo di apprendere e conoscere la biodiversità marina. Il ciclo di masterclass, ospitate su alcune navi della flotta, che ha coinvolto 692 studenti provenienti da 18 scuole, di cui 7 situate in contesti socialmente fragili.\r

\r

“Guardiani del Mare” rappresenta l’evoluzione naturale del programma “Guardiani della Costa”, che in otto edizioni ha coinvolto oltre 100.000 fra studenti e docenti italiani, permettendo di raccogliere oltre 130.000 dati scientifici sulla biodiversità nel Mediterraneo, sui rifiuti marini e sull’inquinamento del mare.\r

\r

Nel corso degli anni, Guardiani della Costa ha raggiunto 61.491 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado attraverso attività educative dedicate alla conoscenza del mare e della biodiversità, e 29.998 studenti delle scuole secondarie di secondo grado con percorsi teorici e pratici finalizzati alla salvaguardia delle coste italiane.\r

\r

«Con Guardiani del Mare portiamo l’educazione ambientale nelle comunità toccate dalle nostre navi, coinvolgendo le scuole dei territori visitati - anche in aree ad alta dispersione scolastica - e, allo stesso tempo, migliaia di bambini e ragazzi provenienti da tutto il mondo in vacanza a bordo. È in questo intreccio tra impatto locale e comunità internazionale che il progetto esprime il suo valore più grande: far crescere nei giovani, ovunque provengano, una cultura condivisa di rispetto e amore per il mare» spiega Sara Dotta, direttore comunicazione ed Eventi di Costa Crociere e Segretaria Generale di Costa Crociere Foundation.\r

\r

Alla base di Guardiani del Mare vi è la convinzione che la conoscenza rappresenti il primo passo per sviluppare consapevolezza e responsabilità verso l'ambiente.\r

\r

Per questo il progetto combina momenti educativi, attività Stem, esperienze immersive e iniziative concrete di tutela del territorio, trasformando studenti e giovani partecipanti in veri e propri esploratori dell'ecosistema marino.\r

\r

Un esempio significativo è rappresentato dall'appuntamento di Genova del Blu Grand Tour Show, conclusosi con attività pratiche dedicate alla salvaguardia dell'ambiente costiero, realizzate insieme a Scuola di Robotica. Attraverso laboratori scientifici, esperienze di coding applicato alla raccolta dei rifiuti marini e una sessione di pulizia della spiaggia, gli studenti hanno raccolto complessivamente 80 chilogrammi di rifiuti, sperimentando in prima persona il valore dell'impegno ambientale.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Costa Crociere Foundation, in un anno 26.000 giovani coinvolti nel progetto \"Guardiani del mare\"","post_date":"2026-06-10T08:59:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1781081993000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516117","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Anguilla: Taste. Feel. Live.” è la nuova campagna estiva 2026 lanciata dal tourist board. Insieme all’innovativa app Xcape rappresentano l’impegno della destinazione a rafforzare la notorietà del brand e posizionare Anguilla come una meta caraibica da vivere tutto l’anno. Tra gli obiettivi dell’Anguilla Tourist Board favorire i flussi turistici estivi, sostenere gli operatori del settore, ridurre la stagionalità e creare connessioni autentiche tra i visitatori e le esperienze.\r

\r

Attraverso i temi Taste, Feel e Live, la campagna celebra la tradizione culinaria dell’isola, la sua cultura, l’ospitalità e le esperienze di lifestyle più autentiche. I visitatori sono incoraggiati a esplorare tutto: dai chioschi di barbecue lungo strada e le trattorie locali ai ristoranti pluripremiati, ai beach bar e ai ristoranti gourmet che hanno contribuito a consacrare Anguilla come la capitale culinaria dei Caraibi. La campagna mette inoltre in risalto la vivacità dell’estate ad Anguilla, con Carnevale, regate, musica dal vivo, celebrazioni delle tradizioni, esperienze e opportunità per entrare in contatto con le tradizioni e la vita quotidiana dell’isola.\r

\r

Nell’ambito dell’iniziativa, l’Anguilla Tourist Board ha collaborato con strutture ricettive, operatori turistici, partner del trade e stakeholder del settore per sviluppare opportunità promozionali integrate, pacchetti soggiorno, esperienze per i visitatori e attività di marketing mirate, progettate per aumentare la visibilità della destinazione e convertire l’interesse in prenotazioni.\r

\r

«Con questa campagna vogliamo – spiega Kendisha Hall-Prentice, chief marketing officer dell’Anguilla tourist board - non solo incrementare il turismo durante la stagione estiva, ma anche rafforzare il legame con la destinazione, consolidare le partnership del settore e posizionare Anguilla come una meta da vivere tutto l’anno».\r

\r

Insieme alla campagna estiva arriva il lancio della Xcape App, una sorta di compagno di viaggio personalizzato per i visitatori che esplorano Anguilla. L’applicazione è progettata per facilitare la scoperta, la navigazione e l’interazione con la destinazione prima e durante il soggiorno. La Xcape App offre agli utenti accesso a informazioni selezionate sulla destinazione, esperienze interattive, aggiornamenti in tempo reale, itinerari personalizzabili, opzioni di alloggio, consigli gastronomici, attrazioni, attività e navigazione gps. La piattaforma crea inoltre opportunità preziose per le imprese locali e gli operatori turistici, consentendo loro di connettersi direttamente con i visitatori attraverso un ecosistema digitale centralizzato che favorisce una maggiore esplorazione e interazione con la destinazione.\r

\r

L’obiettivo a lungo termine dell’app è di rafforzare le iniziative turistiche basate sui dati, aumentare la visibilità delle imprese locali e offrire un percorso del visitatore più connesso e personalizzato.\r

\r

«I viaggiatori di oggi cercano comodità, personalizzazione e connessioni autentiche – aggiunge Keri Rogers, manager, destination experience - e questa piattaforma ci permette di offrire tutto questo. Consente ai visitatori di esplorare Anguilla in modo più consapevole, mettendoli in contatto con le persone, i luoghi, la cultura e le esperienze che rendono la nostra isola così speciale. Inoltre, rafforza la nostra capacità di modernizzare il percorso del visitatore sostenendo al contempo i nostri stakeholder attraverso una maggiore visibilità e interazione».","post_title":"\"Anguilla Taste.Feel.Live\", l’isola punta su una nuova campagna estiva e l’app innovativa Xcape","post_date":"2026-06-09T10:12:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780999946000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516022","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2025 l’Italia si è classificata all’ottavo posto tra i primi 10 mercati esteri per Greater Miami e Miami Beach, confermando il forte interesse del pubblico italiano e il valore strategico del mercato europeo.\r

\r

Il dato è stato presentato in occasione dell’evento annuale State of the Travel & Tourism Industry del Greater Miami Convention & Visitors Bureau, durante il quale sono stati evidenziati alcuni dati: 28,3 milioni di visitatori, 32,2 miliardi di dollari di impatto economico complessivo e una destinazione sempre più competitiva a livello globale, capace di sostenere l’occupazione, generare ricadute per le imprese locali e contribuire alla qualità della vita dei residenti della contea di Miami-Dade.\r

\r

Nel 2025 nella contea di Miami-Dade la spesa dei visitatori ha raggiunto 22,7 miliardi di dollari in pernottamenti, ristorazione, shopping, trasporti e intrattenimento, con una crescita del 4,1% rispetto al 2024. Il comparto ha inoltre supportato oltre 216.000 posti di lavoro, pari al 10% dell’occupazione complessiva della contea, generando più di 12 miliardi di dollari in salari nel settore dell’ospitalità.\r

\r

«Con l’aumento dei flussi turistici cresce anche il beneficio economico per tutta la contea di Miami-Dade – spiega Julissa Kepner, board chair Gmcvb Il turismo, per noi, è molto più di un settore: è un motore della nostra reputazione globale, della nostra solidità economica e della qualità della vita dei residenti. Il nostro successo si fonda su slancio, creatività e una visione internazionale ambiziosa. Per continuare a crescere sarà fondamentale investire nel marketing, attrarre e ospitare grandi convention ed eventi, rafforzare l’impegno per la sostenibilità e valorizzare la straordinaria diversità culturale della nostra destinazione».\r

\r

Nel 2025 il turismo ha rappresentato circa l’8% del Pil della contea di Miami-Dade e ha generato oltre 5,3 miliardi di dollari in entrate fiscali federali, statali e locali. Il comparto ricettivo ha generato 10,4 miliardi di dollari di spesa turistica, quasi la metà della spesa complessiva. I visitatori internazionali hanno speso in media oltre 1.150 dollari a persona per viaggio, sostenendo le performance di hotel, ristorazione e retail. Colombia, Brasile, Regno Unito, Canada, Messico, Argentina, Spagna, Italia, Germania e Francia hanno guidato la classifica dei mercati esteri.\r

\r

Il mercato italiano rappresenta un’opportunità particolarmente rilevante per rafforzare il dialogo con i viaggiatori europei, interessati a esperienze culturali, gastronomiche, lifestyle e leisure.\r

\r

Nei primi quattro mesi del 2026, la destinazione si è posizionata al primo posto tra i 25 principali mercati alberghieri degli Stati Uniti per le tre principali metriche del settore: occupazione, tariffa media giornaliera e ricavo per camera disponibile.\r

\r

A sostenere ulteriormente il profilo internazionale della destinazione sarà anche un ricco calendario di eventi sportivi globali, appuntamenti culturali, meeting e convention. La Guida Michelin 2026 ha inoltre premiato Greater Miami e Miami Beach con una selezione di ristoranti di rilievo, espressione della diversità culturale della destinazione e del suo ruolo di primo piano nella scena gastronomica della Florida.\r

\r

«Guardando al futuro, il turismo continuerà a essere una forza trainante per le opportunità e la qualità della vita nella contea di Miami-Dade, - aggiunge David Whitaker, presidente e ceo Gmcvb- Il successo della nostra economia turistica crea occupazione, rafforza le imprese locali, genera entrate fiscali essenziali e contribuisce a finanziare infrastrutture, istituzioni culturali ed esperienze di comunità su cui i residenti contano ogni giorno. Continuando a investire con decisione in Greater Miami e Miami Beach come destinazione globale, generiamo benefici che sostengono le organizzazioni artistiche e culturali, i trasporti, i sistemi di sanità pubblica, i quartieri e le famiglie del territorio, oggi e per le generazioni future».","post_title":"Miami, cresce l’interesse del mercato europeo. Italia ottava fra i mercati esteri","post_date":"2026-06-08T12:51:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780923099000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515968","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

In un universo in cui l'algoritmo pretende di risolvere tutto, Civitatis fa la scelta opposta: la sua piattaforma B2B, già adottata da oltre 46.500 agenzie di viaggio in tutto il mondo, fa del fattore umano il suo primo punto di forza. Analisi di un modello in cui la tecnologia è al servizio dell'agente, e non viceversa.\r

Il viaggio, questo grande racconto umano\r

Un tramonto condiviso sul Tago. La risata di una guida che racconta un aneddoto inaspettato tra i vicoli di Roma. L'orgoglio di un cliente che torna entusiasta di un'escursione che gli abbiamo consigliato guardandolo negli occhi. Il viaggio è questo: una successione di emozioni, incontri, ricordi che si affidano a qualcuno di cui ci si fida. E questa fiducia inizia in agenzia.\r

\r

È proprio questa la convinzione che anima Civitatis, piattaforma di prenotazione di attività, visite guidate ed escursioni in italiano, diventata in pochi anni uno dei partner B2B più richiesti dell'ecosistema turistico. Il suo leitmotiv: rimettere l'essere umano al centro della catena di distribuzione, dalla prima ricerca fino al sorriso del viaggiatore al ritorno a casa.\r

L'agente di viaggio, un insostituibile trait d'union\r

L'IA generativa si sta diffondendo ovunque. I comparatori proliferano. I chatbot rispondono in diverse lingue. Eppure, il ruolo dell'agente di viaggio non è mai stato così determinante. Perché nessuna macchina saprà chiedere a una coppia in luna di miele se preferiscono una cena gastronomica o un giro in gondola privata. Perché nessun algoritmo risponderà al telefono alle 23:00 per rassicurare un cliente bloccato in aeroporto.\r

\r

È questa constatazione che ha spinto Civitatis a condurre una vasta consultazione presso oltre 1.000 agenzie partner sulle 46.500 con cui collaboriamo. Il verdetto è inappellabile: la tecnologia resta indispensabile, ma sono la semplicità d'uso e la vicinanza umana a creare fedeltà. Oltre il 60% degli agenti intervistati cita la facilità di utilizzo come primo criterio di partnership. Traduzione: meno clic, meno burocrazia, più tempo per ciò che conta davvero, la consulenza.\r

Una piattaforma progettata da e per i professionisti\r

Concretamente, cosa significa? Un'interfaccia B2B intuitiva che offre l'accesso, in due clic, a un ampio catalogo di attività accuratamente selezionate in tutto il mondo. Disponibilità in tempo reale, conferma immediata, monitoraggio delle prenotazioni, gestione dei pagamenti, statistiche dettagliate delle performance: la piattaforma centralizza tutto ciò di cui un'agenzia ha bisogno per vendere in modo rapido ed efficace.\r

\r

E poiché la liquidità resta il punto cruciale, Civitatis ha implementato un sistema di pagamento «Buy Now, Pay Later»: le agenzie possono garantire il posto al loro cliente fino a dieci giorni prima dell'inizio dell'escursione, senza anticipare un euro al momento della prenotazione. Una boccata d'ossigeno per le strutture che vogliono garantire le proprie vendite senza gravare sul proprio flusso di cassa.\r

Un team dedicato, accessibile e disponibile 24/7\r

Questa è senza dubbio la firma più distintiva di Civitatis: dietro la piattaforma, ci sono persone in carne ed ossa. Un team commerciale dedicato, consulenti che si possono chiamare per nome, un servizio clienti B2B disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Nel 2025, questo servizio ha registrato un tasso di soddisfazione del 91,4%, segno che la promessa viene mantenuta, anche quando un volo viene cancellato la domenica sera o un cliente sbaglia orario dall'altra parte del mondo.\r

\r

Questa presenza umana significa anche sessioni di formazione regolare attraverso webinar per aiutare le agenzie a sfruttare appieno le funzionalità del back-office, e consigli di vendita personalizzati per cogliere le opportunità stagionali (ponti di maggio, vacanze scolastiche, mercatini di Natale, eventi sportivi o culturali).\r

La qualità prima della quantità\r

Laddove altre piattaforme moltiplicano i fornitori concorrenti per la stessa attività, Civitatis ha fatto una scelta radicale: una sola attività dello stesso genere selezionata in ogni destinazione. Niente duplicati, niente sovrapprezzi opachi, niente brutte sorprese. Ogni esperienza è verificata, ottimizzata e arricchita da recensioni autentiche dei clienti. Oggi, il catalogo conta oltre 5 milioni di recensioni verificate, con una valutazione media di 9,1 su 10. È possibile proporre con serenità e difendere la propria consulenza di fronte a un cliente sempre più informato.\r

L'essere umano, condizione della performance\r

Viaggiare è umano, lavorare con Civitatis lo è ancora di piu. Dietro la formula c'è una convinzione: la tecnologia è utile solo a condizione di liberare tempo per la relazione. È questa la sfida di una partnership B2B di successo nel 2026, in un settore in cui i viaggiatori cercano tanto l'esperienza di un consulente quanto l'esperienza promessa dalla destinazione.\r

\r

Con oltre 46.500 agenzie già affiliate in tutto il mondo, Civitatis non si limita a fornire un catalogo: la piattaforma accompagna, forma, ascolta, corregge. Una meccanica di ecosistema in cui ogni ingranaggio – umano e digitale – è pensato affinché, dall'altra parte della catena, un viaggiatore riparta con una storia in più da raccontare.\r

\r

E l'agente, con un cliente in più da fidelizzare.\r

\r

","post_title":"Viaggiare è umano. Lavorare con Civitatis lo è ancora di più","post_date":"2026-06-08T10:00:54+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["agenzie-di-viaggio","attivita-in-italiano","attivita-selezionate-civitatis","attivita-turistiche","b2b","civitatis","consulenza-viaggio","escursioni-guidate","escursioni-nel-mondo","gestione-prenotazioni-agenzia","innovazione-turismo","partner-agenzie-viaggio","piattaforma-b2b","piattaforma-prenotazioni-turismo","prenotazione-attivita-viaggio","servizi-b2b-turismo","software-per-agenzie-di-viaggio","strumenti-per-agenti-di-viaggio","supporto-agenzie-viaggio","turismo-esperienziale","visite-guidate"],"post_tag_name":["agenzie di viaggio","attività in italiano","attività selezionate Civitatis","attività turistiche","b2b","civitatis","consulenza viaggio","escursioni guidate","escursioni nel mondo","gestione prenotazioni agenzia","innovazione turismo","partner agenzie viaggio","piattaforma b2b","piattaforma prenotazioni turismo","prenotazione attività viaggio","servizi B2B turismo","software per agenzie di viaggio","strumenti per agenti di viaggio","supporto agenzie viaggio","turismo esperienziale","visite guidate"]},"sort":[1780912854000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Philippine Airlines entrerà in oneworld: l'annuncio ufficiale arriva dall'82ª Assemblea Generale Annuale della Iata, in corso a Rio de Janeiro.\r

\r

La compagnia di bandiera filippina diventerà quindi il 16° membro di oneworld, apportando all'alleanza 31 nuove destinazioni e ulteriori opzioni di collegamenti nella regione Asia-Pacifico.\r

\r

Secondo Robert Isom, ceo di American Airlines e presidente di oneworld, il nuovo partner dell'alleanza si allinea perfettamente con l'obiettivo di oneworld di essere la più orientata al segmento premium tra le tre principali alleanze.\r

\r

Parlando con i media durante l'evento, il presidente di Philippine Airlines Richard Nuttall ha spiegato come la riuscita ripresa della compagnia aerea dopo la pandemia di Covid-19 l'abbia resa un partner interessante per oneworld, il che ha portato il Consiglio direttivo dell'alleanza a estenderle un invito ad aderirvi. Il manager ha inoltre sottolineato come anche gli accordi di collaborazione già in essere tra la compagnia aerea e altri vettori rendessero l'adesione a oneworld una scelta piuttosto naturale.\r

\r

Riguardo all'attuale situazione del vettore, Nuttall ha evidenziato le prestazioni molto soddisfacenti dell’Airbus A350-1000, che considera ideale per i voli a lungo raggio. Philippine Airlines ha ordinato nove A350-1000 nel 2023 e ha ricevuto il primo velivolo di questo tipo nel dicembre 2025. Il ceo ha chiarito che la compagnia aerea prevede la consegna di altri cinque velivoli di questo tipo entro la fine dell'anno (anche se non ha escluso che l'ultimo di questi possa arrivare a Manila all'inizio del 2027).\r

\r

","post_title":"Philippine Airlines diventerà il 16° partner di oneworld","post_date":"2026-06-08T09:24:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780910677000]}]}}