L’Egitto aumenta del 6,4% i fondi destinati al programma di incentivi per i voli charter L’Egitto aumenta i fondi destinati al programma di incentivi per i voli charter: il ministero del turismo ha stanziato infatti 165 milioni di dollari per l’anno fiscale 2026-27, pari ad una crescita del +6,4% rispetto all’anno fiscale in corso. Le cifre sono quelle riferite da Al Arabiya, che cita fonti anonime, ma l’aumento è una chiara risposta all’escalation dei prezzi del carburante per aerei, con il ministero che cerca di incoraggiare le compagnie aeree a operare più voli verso le rotte turistiche egiziane. Il programma include la maggior parte dei principali scali turistici del Paese, compresi quelli del mar Rosso, Sharm El Sheikh, Taba, Luxor, Assuan, Borg El Arab ed El Alamein. Il programma di incentivi per i voli charter è tradizionalmente molto importante per l’Egitto: nel primo trimestre del 2026 ha generato un ritorno sull’investimento di 66,5 dollari per ogni dollaro speso. Ciò ha contribuito a far registrare un incremento del 43,5% su base annua degli arrivi turistici totali, che nel trimestre hanno raggiunto quota 5,6 milioni, come già dichiarato dal ministro del turismo, Sherif Fathi. Il governo sta integrando questi sussidi con un pacchetto straordinario di tre mesi di tariffe ridotte per l’assistenza a terra e i servizi negli aeroporti di Hurghada e Sharm El Sheikh per aumentare la capacità dei voli estivi. Anche il capitale privato sta entrando in gioco per intercettare la domanda, con il gigante turistico locale Travco che prevede di lanciare una compagnia aerea charter nel quarto trimestre. Condividi

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I tour vengono effettuati con pullman granturismo fino a 54 posti oppure con minivan per piccoli gruppi, garantendo grande flessibilità operativa. Oltre alle esperienze già disponibili online, grazie al supporto del team di Global GSA sarà inoltre possibile sviluppare itinerari personalizzati, servizi privati e programmi su misura per gruppi, incentive e clientela premium. “Questa partnership rappresenta un’importante opportunità per ampliare ulteriormente la nostra offerta dedicata al trade con un brand iconico e riconosciuto a livello internazionale — ha dichiarato Manlio Olivero, president & ceo di Global GSA —. Sightseeing Experience offre prodotti trasversali, flessibili e perfettamente in linea con le nuove esigenze del turismo esperienziale, urbano e crocieristico.” [post_title] => Global GSA firma una collaborazione con Sightseeing Experience per il trade [post_date] => 2026-06-03T11:56:51+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie [1] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie [1] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780487811000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "legitto aumenta del 64 i fondi destinati al programma di incentivi per i voli charter" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":88,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2340,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515822","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Egitto aumenta i fondi destinati al programma di incentivi per i voli charter: il ministero del turismo ha stanziato infatti 165 milioni di dollari per l'anno fiscale 2026-27, pari ad una crescita del +6,4% rispetto all'anno fiscale in corso.\r

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Le cifre sono quelle riferite da Al Arabiya, che cita fonti anonime, ma l'aumento è una chiara risposta all'escalation dei prezzi del carburante per aerei, con il ministero che cerca di incoraggiare le compagnie aeree a operare più voli verso le rotte turistiche egiziane. Il programma include la maggior parte dei principali scali turistici del Paese, compresi quelli del mar Rosso, Sharm El Sheikh, Taba, Luxor, Assuan, Borg El Arab ed El Alamein.\r

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Il programma di incentivi per i voli charter è tradizionalmente molto importante per l'Egitto: nel primo trimestre del 2026 ha generato un ritorno sull'investimento di 66,5 dollari per ogni dollaro speso. Ciò ha contribuito a far registrare un incremento del 43,5% su base annua degli arrivi turistici totali, che nel trimestre hanno raggiunto quota 5,6 milioni, come già dichiarato dal ministro del turismo, Sherif Fathi.\r

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Il governo sta integrando questi sussidi con un pacchetto straordinario di tre mesi di tariffe ridotte per l'assistenza a terra e i servizi negli aeroporti di Hurghada e Sharm El Sheikh per aumentare la capacità dei voli estivi. Anche il capitale privato sta entrando in gioco per intercettare la domanda, con il gigante turistico locale Travco che prevede di lanciare una compagnia aerea charter nel quarto trimestre.","post_title":"L'Egitto aumenta del 6,4% i fondi destinati al programma di incentivi per i voli charter","post_date":"2026-06-04T11:46:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780573606000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terza edizione per l’Osservatorio Viaggi di nozze di CartOrange, che analizza un campione di 1.133 viaggi di nozze realizzati nel 2025. L’Osservatorio si conferma uno strumento utile per leggere un segmento che mantiene un forte valore simbolico ed economico sia per i neo sposi sia per il turismo organizzato, ma che non può essere interpretato come un mercato uniforme.\r

Gianpaolo Romano, amministratore delegato di CartOrange, spiega: «Oggi la luna di miele rappresenta un segmento evoluto, complesso e sempre meno leggibile attraverso modelli uniformi. Le differenze generazionali incidono in modo concreto su tempi, budget, durata, formule e destinazioni, contribuendo a ridefinire il significato stesso del viaggio di nozze. In questa prospettiva, il valore dell’Osservatorio è soprattutto interpretativo: non si limita a restituire una fotografia attendibile del presente, ma offre una chiave di lettura utile per comprendere dove sta andando il mercato e come si stanno trasformando le coppie che ne sono protagoniste. Questo scenario, però, va letto anche alla luce di un contesto internazionale ancora instabile: la crisi mediorientale genera incertezza e alimenta un clima di maggiore prudenza. Per questo, se da un lato il viaggio di nozze resta un progetto che le coppie costruiscono con anticipo e a cui attribuiscono un valore prioritario, dall’altro si registra un atteggiamento più attendista nelle decisioni e nelle prenotazioni, un elemento che oggi è indispensabile considerare per interpretare correttamente l’andamento del mercato».\r

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Differenze generazionali\r

Il dato più rilevante che emerge dall’edizione 2026 dell’Osservatorio è la centralità della variabile generazionale nel determinare comportamenti, priorità e scelte di viaggio. Oggi la luna di miele non può più essere letta come un’esperienza uniforme: cambiano tempi, budget, formule, aspettative, e a orientare queste differenze è soprattutto l’età degli sposi. I Millennial si confermano il perno del mercato e rappresentano il 71% degli sposi in viaggio di nozze. Seguono la Gen Z, pari al 14% (rispetto all’8% del 2024, delineando così un forte incremento), la Gen X al 12% e i Baby Boomer al 3%.\r

Le differenze tra le generazioni si riflettono con chiarezza nel modo di concepire e organizzare il viaggio di nozze. I Millennial, oggi segmento centrale del mercato, confermano il modello più consolidato: scelgono soprattutto itinerari strutturati, con tappe organizzate e un’impostazione prevalentemente orientata al tour; partono soprattutto in estate e mantengono una spesa media in linea con il mercato. La Gen Z mostra, invece, un approccio più flessibile e personale: a fronte di una spesa media più contenuta, pur privilegiando viaggi più lunghi, si orienta verso soluzioni che uniscono momenti di scoperta e soggiorni di relax, oppure predilige combinazioni che accostano più destinazioni o più esperienze nello stesso viaggio. La Gen X si distingue per un profilo più equilibrato, distribuito tra durata, spesa e tipologia di esperienza. I Baby Boomer rappresentano una nicchia e privilegiano partenze in periodi meno affollati, con soluzioni orientate al comfort, registrando al tempo stesso la spesa media più elevata. Nel complesso, il dato generazionale segnala un cambio di prospettiva: tra i viaggiatori più giovani cresce la richiesta di esperienze personalizzabili e meno standardizzate, mentre con l’innalzamento dell’età acquistano maggiore peso il comfort, tempi di viaggio più brevi e una maggiore flessibilità nella partenza.\r

A distinguere ulteriormente i diversi profili generazionali contribuiscono anche spesa media e durata del viaggio. I Baby Boomer registrano la spesa media più alta, pari a 6.775 euro a persona, seguiti dalla Gen X con 5.751 euro. La spesa media dei Millennial si attesta a 5.005 euro, mentre la Gen Z mostra una maggiore attenzione al budget, con una spesa media di 4.608 euro. Cambia anche la durata: Millennial e Gen Z raggiungono in media 15 notti, mentre Gen X e Baby Boomer si fermano a 13.\r

Anche il calendario racconta una generazione, perché le differenze emergono perfino nei mesi di partenza. I Baby Boomer scelgono soprattutto aprile, privilegiando periodi meno affollati, mentre la Gen X si concentra su giugno. I Millennial confermano la preferenza per luglio, mentre la Gen Z parte prevalentemente ad agosto, seguendo una stagionalità più tradizionale. Un segnale che mostra come, con l’età, aumenti la flessibilità nella pianificazione e diminuisca la dipendenza dai periodi canonici di viaggio.\r

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Nel 2025 l’età media degli sposi era di 37 anni e la durata media del viaggio si confermava di 15 giorni, consolidando un modello di luna di miele strutturato. Il profilo dell’investimento, oggi, conferma la continuità del comparto, ma restituisce anche un consumatore più attento e selettivo. Se nel 2025 il budget medio si attestava a 5.090 euro a persona, confermando il viaggio di nozze come un’esperienza centrale nella progettazione del matrimonio, le prime evidenze sul 2026 mostrano uno scenario leggermente diverso: la spesa media si posiziona a 5.023 euro a persona, registrando una lieve diminuzione rispetto all’anno precedente.\r

Se nel 2025 le coppie prenotavano mediamente con 178 giorni di anticipo, le prime evidenze sul 2026 indicano una possibile riduzione a 157 giorni. Una tendenza ancora da consolidare, ma che potrebbe suggerire un approccio più flessibile e prudente nella pianificazione del viaggio.\r

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Le formule di viaggio\r

Anche sul fronte delle tipologie di viaggio, il mercato appare insieme stabile e in evoluzione. Il 54% delle coppie sceglie il solo tour, che si conferma la modalità dominante, mentre il 31% opta per la formula tour più soggiorno. Il 15% preferisce invece il solo soggiorno. Nel complesso, il 46% dei viaggi include una componente mare, a conferma di una dimensione balneare che resta importante, ma non esclusiva.\r

Dal punto di vista della stagionalità, nel 2025 settembre è stato il mese preferito per il viaggio di nozze, seguito da giugno, agosto e luglio. Restano molto rilevanti anche ottobre e i mesi primaverili, a conferma di una domanda meno concentrata rispetto al passato. Il quadro che emerge è quello di una progressiva distribuzione delle partenze lungo l’anno, con una riduzione della pressione sui mesi di alta stagione e una maggiore attenzione a clima, qualità dell’esperienza, costi e affollamento.\r

Le geografie della luna di miele confermano un orientamento deciso verso il lungo raggio e verso destinazioni ad alto contenuto esperienziale. Nel 2025 l’Asia si conferma l’area più scelta con il 43% delle preferenze, seguita dall’Africa al 18% e dal Nord America al 14%. Più distanziate Oceania al 7%, Europa e Sud America al 5%, Medio Oriente al 4% e America Centrale al 2%. Tra le singole mete, il Giappone rafforza ulteriormente la leadership e raggiunge il 27%, confermandosi la destinazione più desiderata per il viaggio di nozze. Seguono gli Stati Uniti al 12%, poi Indonesia al 6% e Sudafrica al 5%. Tra le destinazioni da monitorare, nel 2026 emerge anche l’Argentina, sempre più interessante per le coppie alla ricerca di viaggi ad alto valore esperienziale.\r

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Accanto alla coppia tradizionale, emergono con maggiore evidenza nuove configurazioni di viaggio. Nel 10% dei casi gli sposi partono con i figli, segno che la luna di miele si inserisce sempre più spesso in una fase della vita di coppia già avanzata, in cui la famiglia è già presente. Il 5% dei viaggi è invece rappresentato dal buddymoon, formula che coinvolge amici o familiari e che risulta particolarmente diffusa tra sposi più maturi.\r

Cresce anche il ricorso alla lista nozze in agenzia, scelta dal 20% degli sposi, in aumento rispetto al 15% registrato l’anno precedente. Più che incidere sull’importo complessivo del viaggio, la lista si conferma uno strumento pratico di supporto alla gestione del budget, capace di semplificare l’organizzazione e coinvolgere gli invitati in modo diretto.\r

«L’Osservatorio di quest’anno ci consegna l’immagine di un mercato solido, maturo e in piena evoluzione - conclude l’amministratore delegato -. La luna di miele conserva un valore speciale nell’immaginario delle coppie e assume forma attraverso sensibilità generazionali che incidono sul modo di vivere il tempo, di definire le priorità, di investire nel viaggio e di attribuirgli un significato. È in questa pluralità che il settore cambia e si rinnova. Per CartOrange, interpretare questa evoluzione significa intercettare i segnali prima che diventino tendenza e tradurli in esperienze di viaggio coerenti con le aspettative dei clienti».","post_title":"CartOrange, Romano: «I viaggi di nozze sono cambiati. Ecco come»","post_date":"2026-06-04T11:25:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780572342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515776","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515777\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lara Corsinovi e Marco Dadone[/caption]\r

Ibiza Project soddisfatto dell'andamento delle prenotazioni estive per Ibiza e Formentera. Secondo le statistiche ufficiali di Aena relative al traffico aeroportuale, infatti, nel periodo gennaio-aprile 2026 l’aeroporto di Ibiza ha registrato un incremento del 7,56% di arrivi dall’Italia rispetto allo stesso periodo del 2025, segnando una partenza incoraggiante in vista della stagione estiva.\r

Nell’attuale contesto internazionale, Ibiza e Formentera continuano a confermarsi tra le destinazioni più apprezzate dal mercato italiano grazie alla loro accessibilità, alla solidità dell’offerta turistica e alla capacità di rispondere alle diverse esigenze dei viaggiatori. Attualmente non si registrano cancellazioni di voli dall’Italia e nelle ultime settimane si è assistito a un ribasso delle tariffe aeree. Proprio l’andamento del trasporto aereo sta richiedendo quest’anno un monitoraggio ancora più attento rispetto al passato: le variazioni tariffarie risultano più frequenti e marcate, rendendo sempre più strategico il ruolo delle agenzie di viaggio nella consulenza e nell’individuazione delle migliori opportunità di prenotazione.\r

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La forza attrattiva dei club\r

Grande protagonista dell’inizio stagione è stato ancora una volta il comparto dei club, da sempre motore attrattivo fondamentale per Ibiza. Il weekend di apertura dei club, a partire dal 25 aprile 2026, ha registrato eventi sold-out e un’altissima affluenza internazionale, confermando l’isola come punto di riferimento mondiale dell’intrattenimento e della nightlife.\r

Accanto a Ibiza, anche Formentera continua a mostrare segnali positivi sul fronte delle prenotazioni estive, confermandosi come la prima destinazione delle Pitiuse a muoversi per l’alta stagione.\r

«Questa prima parte dell’anno ci ha confermato quanto sia diventato centrale il valore della consulenza specializzata. Le agenzie di viaggio ci stanno richiedendo sempre più supporto operativo, aggiornamenti costanti e conoscenza diretta della destinazione. Operare quotidianamente sul territorio ci permette di offrire un know-how reale e immediato, capace di fare la differenza sia nella gestione individuale, sia nella costruzione di progetti più complessi – commentano Lara Corsinovi e Marco Dadone, fondatori di Ibiza Project –. La nostra presenza locale rappresenta un vantaggio competitivo importante. Oltre al lavoro con le agenzie, stiamo registrando un crescente interesse anche da parte del segmento gruppi e incentive, che cerca interlocutori affidabili e con esperienza diretta. I segnali per l’estate 2026 sono positivi e affrontiamo la stagione con entusiasmo e ottimi propositi».\r

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La nuova edizione dell’osservatorio Ticketcrociere evidenzia un forte interesse degli italiani per le minicrociere a bordo di compagnie come Costa Crociere, Msc Crociere, Royal Caribbean e Norwegian Cruise Lines. Negli ultimi cinque anni i numeri sono lievitati: 35mila richieste nel 2022, 31mila nel 2023, oltre 70mila dal 2024 ad oggi, superando i livelli pre-pandemia.\r

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«Quello a cui stiamo assistendo è un grande interesse per questo format a cui corrisponde un livello di conversione basso, intorno al 4%, imputabile a dinamiche commerciali che storicamente hanno privilegiato prodotti di più lunga durata - spiega Matteo Lorusso, direttore generale di Taoticket, proprietaria del brand Ticketcrociere -. Alla luce del trend in crescita, da gennaio 2026 abbiamo introdotto meccanismi di incentivazione per i nostri agenti di vendita, iniziativa che ci permetterà di convertire in prenotazioni molte più richieste».\r

Buy now pay later\r

Ticketcrociere rileva poi che nel triennio 2023-2025 e nei primi quattro mesi del 2026 il ricorso agli strumenti Buy now pay later, capitanati da Scalapay e PayPal,si è consolidato, attestandosi su percentuali comprese tra il 35 e il 40%, secondo solo alla carta di credito, scelta per i pagamenti delle crociere da una quota di pubblico compresa tra il 53 e il 56%. Le rateizzazioni sono state richieste sia per acquistare biglietti per crociere settimanali che per minicrociere.\r

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«Al momento i pagamenti con carta di credito - aggiunge Lorusso - e i bonifici restano ancora privilegiati ma prevediamo nel giro di una manciata d’anni una loro riduzione a favore del Bnpl, che nel turismo non riguarda soltanto i consumatori con minore capacità di spesa ma riflette una tendenza più ampia alla frammentazione dei pagamenti e all’ottimizzazione della liquidità familiare».\r

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Nel secondo semestre del 2025 il Bnpl ha registrato un incremento del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, consolidando una tendenza ormai strutturale. Si tratta di numeri destinati a crescere, anche a causa della maggiore “massa critica” di persone in movimento. Il viaggio non è più percepito come un lusso occasionale, ma come una componente stabile del benessere personale e sociale, per la quale molti consumatori sono oggi disposti a rateizzare la spesa. L’aumento delle tariffe riguarda anche i traghetti, che stanno un po’ alla volta - anche a causa del caro carburanti - perdendo la loro aura di “economicità”.","post_title":"Minicrociere, il caro prezzi alimenta il \"buy now pay later\"","post_date":"2026-06-04T09:10:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1780564246000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Estate e jet fuel. A poche settimane dall’avvio della stagione estiva, il turismo organizzato italiano continua a fare i conti con gli effetti di una lunga fase di tensione sui mercati energetici che hanno già prodotto un aumento significativo e duraturo dei costi lungo tutta la filiera del trasporto aereo e dei pacchetti di viaggio.\r

Il recente calo delle quotazioni del jet fuel – scese nell’ultima settimana a 141,64 dollari al barile con una riduzione dell’11,4% rispetto alla settimana precedente secondo il Jet Fuel Price Monitor di Iata – rappresenta un segnale positivo, ma non sufficiente a modificare nell’immediato il quadro economico per imprese e consumatori. \r

Dopo mesi di forti rialzi e volatilità, infatti, i maggiori costi del carburante sono già stati incorporati nelle tariffe aeree, nei contratti e nei listini dei pacchetti turistici, con effetti che continuano a incidere sulle scelte di acquisto dei viaggiatori e sui margini delle imprese. Anche il cambio euro-dollaro, oggi su livelli relativamente stabili, non è in grado di compensare lo shock accumulato nei mesi scorsi, lasciando il fattore energetico come elemento dominante nella determinazione dei costi del trasporto aereo.\r

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Segnale importante\r

“Il calo del jet fuel è un segnale importante, ma arriva dopo settimane di rincari che hanno già avuto un impatto concreto su prezzi, margini e domanda. Oggi il problema non è più l’emergenza, ma il rischio che questi livelli di costo diventino strutturali”, dichiara Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi Confesercenti.\r

“La riduzione dei costi del carburante - prosegue Rebecchi - deve tradursi in un adeguamento delle tariffe aeree. In assenza di una riduzione tempestiva, il rischio concreto è un’ulteriore contrazione della domanda interna e l’indebolimento di un segmento chiave del turismo organizzato”.\r

“La frequenza con cui si verificano eventi straordinari - conclude il presidente - dimostra che non siamo più di fronte ad eccezioni, ma a un nuovo quadro strutturale. Per questo chiediamo al Ministro del Turismo di proseguire con determinazione nel percorso volto all’istituzione di un fondo in primis nazionale ed europeo dedicato al turismo organizzato, uno strumento indispensabile per garantire interventi rapidi e proporzionati a sostegno delle imprese”.","post_title":"Assoviaggi: jet fuel in discesa dell'11,4%, ma ancora non basta","post_date":"2026-06-03T15:15:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1780499738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"CoStar e Tourism Economics hanno rivisto le proprie previsioni per il settore alberghiero statunitense per il 2026 e il 2027, evidenziando risultati migliori del previsto in tutti i principali indicatori di settore.\r

Per il 2026, come riporta TravelDailyNews, le proiezioni di aumento della tariffa media giornaliera e del ricavo per camera disponibile sono state riviste al rialzo rispettivamente di 1 e 2,2 punti percentuali. Si prevede inoltre un aumento del tasso di occupazione nel corso dell'anno, a differenza delle precedenti previsioni che anticipavano un calo su base annua.\r

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Jan Freitag, direttore nazionale di Hospitality Analytics presso CoStar Group, ha dichiarato: «Il cauto ottimismo che ha caratterizzato le nostre previsioni all'inizio dell'anno ha lasciato il posto a una stima più solida, trainata da una domanda più forte sia da parte dei gruppi che dei singoli clienti. Dalla nostra ultima revisione, il settore ha registrato una crescita sostenuta delle performance, con una domanda di camere in aumento di oltre 8 milioni di pernottamenti su base annua nei primi quattro mesi del 2026. Per il resto dell'anno, prevediamo un rallentamento della crescita della domanda, ma il ritmo rimarrà comunque favorevole a solidi aumenti di Adr e RevPar, anche se entrambi continueranno a crescere a un ritmo inferiore a quello dell'inflazion».\r

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Aran Ryan, direttore degli studi di settore presso Tourism Economics, ha aggiunto: «L'attività turistica sembra resiliente in vista dell'estate. La stabilità del mercato del lavoro e l'aumento del patrimonio familiare sostengono la domanda di viaggi di piacere, nonostante l'aumento dei prezzi del carburante. Anche i viaggi di gruppo sono in miglioramento, parallelamente ai solidi profitti aziendali, mentre il turismo internazionale rimane debole, con la speranza di una ripresa grazie ai Mondiali di calcio. Guardando al futuro, il rallentamento dell'inflazione dovrebbe favorire una ripresa economica leggermente più forte il prossimo anno».\r

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Le previsioni riviste indicano un continuo sostegno da parte della domanda di viaggi sia di piacere che di gruppo, mentre il numero di visitatori internazionali rimane al di sotto delle aspettative. Le prospettive prevedono inoltre un miglioramento delle condizioni economiche grazie al rallentamento dell'inflazione.\r

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Secondo CoStar, la redditività degli hotel dovrebbe migliorare con l'aumento dei ricavi totali. Tuttavia, si prevede che l'aumento dei costi operativi continuerà a esercitare pressione sui margini.\r

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«Si prevede che il margine di profitto lordo aumenterà grazie alla crescita dei ricavi totali, con il contributo maggiore proveniente dal reparto camere. Tuttavia, si ritiene che le spese cresceranno a un ritmo più elevato, con conseguente continua compressione del margine di profitto» chiude Freitag.. \r

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","post_title":"Hotellerie a stelle e strisce: migliorano le previsioni 2026-27","post_date":"2026-06-03T12:57:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780491457000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515693","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per le nuove rotte targate Ryanair da Parma verso Reggio Calabria e Tirana: la low cost irlandese opererà tre voli settimanali per Reggio Calabria e due voli settimanali per Tirana.\r

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«Ci ha fatto piacere vedere i primi voli delle nostre nuove rotte estive 2026 da Parma a Reggio, Calabria e Tirana, decollare questa settimana con decine di clienti Ryanair soddisfatti a bordo - ha dichiarato Jade Kirwan, director of communications di Ryanair - L’operativo completo dell'estate 2026 di Ryanair è ora disponibile per la prenotazione».\r

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Intanto, i più recenti dati di traffico della compagnia indicano un trend in crescita, con il mese di maggio che ha registrato un aumento del 6% nel numero di viaggiatori, con oltre 114.000 voli operati. Il numero complessivo dei passeggeri è passato da 19,6 milioni del maggio 2025 a quota 20,7 milioni nel maggio di quest'anno. Il load factor è rimasto stabile al 95%.","post_title":"Ryanair ha inaugurato i nuovi voli da Parma per Reggio Calabria e Tirana","post_date":"2026-06-03T12:38:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780490324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515673","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cavourese rilancia per l’estate 2026 Liguria Shuttle, il servizio di collegamento stagionale nei weekend che unisce il Piemonte alle spiagge della Liguria, con un messaggio diretto “Lascia a casa l’auto e vai al mare in autobus”. L’iniziativa punta su una rete ancora più capillare e accessibile e propone un’alternativa di viaggio comoda che fa bene all’ambiente. In un contesto economico segnato dal caro carburante e dai recenti rincari dei pedaggi autostradali, il Liguria Shuttle si posiziona come la soluzione più conveniente.\r

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Un viaggio individuale in auto per un weekend sulla costa ligure comporta infatti spese fisse tra benzina e autostrada che superano ampiamente i 70 euro, a cui si aggiungono i costi esorbitanti e lo stress dei parcheggi sul posto. Con le tariffe di Cavourese che partono da soli 27 euro andata e ritorno, con bagaglio incluso, i viaggiatori piemontesi possono beneficiare di un risparmio netto superiore al 60% rispetto all’uso del mezzo privato, azzerando completamente le code e i tempi morti alla ricerca di un posto auto.\r

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«Di fronte al continuo aumento dei costi di gestione dell'auto privata e alle storiche difficoltà\r

di parcheggio e viabilità verso la riviera, abbiamo voluto potenziare il Liguria Shuttle per dare una risposta concreta e immediata ai viaggiatori - dichiara Roberto Muti ad di Cavourese - Il nostro obiettivo per il 2026 è dimostrare che muoversi in modo\r

sostenibile non è solo una scelta ecologica, ma è anche la soluzione di gran lunga più\r

economica e rilassante per godersi il mare. Abbiamo ridisegnato i percorsi proprio per portare il servizio sotto casa di un numero ancora maggiore di piemontesi, garantendo a tutti\r

un'estate senza pensieri e a prezzi accessibili».\r

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La mappa del servizio per la nuova stagione si arricchisce così di nuove fermate strategiche ed elimina i passaggi meno efficienti. La Linea Rossa introduce le fermate di Orbassano e Beinasco per ampliare il bacino d'utenza nella zona sud-ovest di Torino. La Linea Gialla è stata oggetto di un totale restyling volto al rilancio; per intercettare nuovi flussi di domanda, vengono infatti inserite le fermate di Orbassano, Beinasco, Rivoli e Carmagnola. Infine, la Linea Verde ottimizza i suoi percorsi inserendo la fermata di Carmagnola ed eliminando quella di Rivoli, garantendo una copertura ideale dell'area sud e spostamenti decisamente più rapidi verso le località balneari.\r

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Il servizio è attivo ogni fine settimana dal 30 maggio, fino al 13 settembre 2026. Per garantire il massimo comfort a bordo, la prenotazione è obbligatoria ed è possibile acquistare i biglietti in modo semplice e veloce sul sito ufficiale di Cavourese o inquadrando i QR code dedicati sui materiali informativi.","post_title":"Liguria Shuttle, Cavourese rilancia il collegamento stagionale tra il Piemonte e le spiagge liguri","post_date":"2026-06-03T12:12:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1780488732000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Global GSA annuncia una nuova partnership con Sightseeing Experience, con l’obiettivo di rafforzare la distribuzione e la promozione dell’offerta esperienziale sul mercato trade.\r

Con una storia che affonda le proprie radici nel 1928 grazie al gruppo F.lli Maddii, Sightseeing Experience rappresenta oggi un punto di riferimento per il turismo urbano,le escursioni, visite guidate, tour a attrazioni in Italia. Il network, recentemente entrato nell’universo Busitalia, società del Polo passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato, è attivo in oltre 11 destinazioni: Torino, Milano, Genova, La Spezia, Civitavecchia, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Verona e molte altre ancora.\r

L’accordo permetterà ad agenzie di viaggio e tour operator partner di Global GSA di accedere a un’ampia gamma di servizi dedicati al turismo individuale e di gruppo, prenotabili direttamente tramite il portale B2B di Global GSA.\r

Tra i prodotti di punta figurano i celebri open bus rossi a due piani scoperti, ideali per visitare le principali città italiane in totale libertà grazie alla formula hop-on hop-off. I servizi sono arricchiti da commentari multilingue e da un’assistenza dedicata ai viaggiatori attraverso infopoint situati in posizioni strategiche. Accanto a questo prodotto iconico, Sightseeing Experience propone una vasta selezione di escursioni giornaliere pensate per arricchire l’esperienza dei visitatori con itinerari culturali, paesaggistici ed enogastronomici e molti altri tour e attività come ingressi e visite guidate per le principali attrazioni e food tours.\r

Un’attenzione particolare è dedicata anche al segmento crocieristico. Da Civitavecchia, Livorno e La Spezia vengono infatti organizzate escursioni e transfer dedicati ai crocieristi, con programmi studiati per garantire il rientro puntuale alla nave. Tra i servizi più richiesti figurano i transfer dal porto di Civitavecchia al centro di Roma e i “disembark tour”, pensati per i passeggeri che terminano la crociera e desiderano vivere un’ultima esperienza in città prima della partenza.\r

Tutte le escursioni sono garantite in italiano, inglese e spagnolo, con ulteriori lingue disponibili su richiesta. I tour vengono effettuati con pullman granturismo fino a 54 posti oppure con minivan per piccoli gruppi, garantendo grande flessibilità operativa. Oltre alle esperienze già disponibili online, grazie al supporto del team di Global GSA sarà inoltre possibile sviluppare itinerari personalizzati, servizi privati e programmi su misura per gruppi, incentive e clientela premium.\r

“Questa partnership rappresenta un’importante opportunità per ampliare ulteriormente la nostra offerta dedicata al trade con un brand iconico e riconosciuto a livello internazionale — ha dichiarato Manlio Olivero, president & ceo di Global GSA —. Sightseeing Experience offre prodotti trasversali, flessibili e perfettamente in linea con le nuove esigenze del turismo esperienziale, urbano e crocieristico.”","post_title":"Global GSA firma una collaborazione con Sightseeing Experience per il trade","post_date":"2026-06-03T11:56:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie","senza-categoria"],"category_name":["Mercato e tecnologie","Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1780487811000]}]}}