Las Vegas rimuove tutte le restrizioni e riapre al 100% della capacità

Las Vegas torna ad essere regina dell’intrattenimento dal vivo con la riapertura al 100% della capacità. Il 1° giugno, la contea di Clark, che comprende l’area metropolitana di Las Vegas, è tornata infatti alle linee guida pre-pandemia, rimuovendo tutte le restrizioni che coinvolgono limiti di capacità, grandi raduni e altro.

“Las Vegas è una città costruita sull’ospitalità e l’intrattenimento, e siamo entusiasti di accogliere nuovamente i visitatori da tutto il paese”, ha detto Kate Wik, chief marketing officer della Lvcva. Anche se ad oggi i turisti provenienti della maggior parte dei paesi stranieri non possono entrare negli Stati Uniti, Las Vegas è pronta ad accogliere i visitatori europei, quando tutte le restrizioni di viaggio del governo statunitense saranno rimosse.

Ogni anno Las Vegas presenta numerose novità ai suoi ospiti: spettacoli emozionanti e concerti con superstar di fama mondiale, hotel e le ultime tendenze in ambito food fanno parte di Las Vegas tanto quanto le luci scintillanti della Strip. Tra le novità di quest’anno: il Resorts World Las Vegas, attesa new entry della Strip, ha aperto ufficialmente le al pubblico il 24 giugno, con 3.500 camere e suite di tre marchi Hilton, tra cui Conrad e Crockfords.

Bryan Adams farà il suo debutto al Wynn Las Vegas questo autunno, quando salirà sul palco dell’Encore Theater per l‘unica tappa negli Stati Uniti del suo tour. Adams presenterà le sue celebri canzoni con sei spettacoli che avranno luogo in alcune serate dal 10 al 20 novembre 2021.

Cirque du Soleil Entertainment Group ha confermato il tanto atteso ritorno di altri spettacoli. Dopo aver annunciato la ripartenza di due dei suoi spettacoli più iconici a Las Vegas, (“O” e Mystère) The Beatles LOVE, una creazione del Cirque du Soleil e una coproduzione con Apple Corps Ltd., ripartirà al The Mirage il 26 agosto 2021.

Il top dell’alta cucina francese farà il suo ritorno a Las Vegas quando l’MGM Grand annuncerà la riapertura dei ristoranti del defunto e leggendario chef Joël Robuchon questo mese.