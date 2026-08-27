La Thailandia rifugge dal turismo di massa con la nuova strategia 2027 La Thailandia ridisegna il proprio futuro turistico con il varo della nuova strategia 2027, ‘The Year of Transformation’. Il principale intento della Tourism Authority of Thailand è quello di spostare l’attenzione dall’aumento del numero dei visitatori per concentrarsi su quattro iniziative strategiche, volte ad attrarre viaggiatori con un potere di spesa più elevato, offrire esperienze significative e una distribuzione più uniforme dei turisti sull’intero territorio nazionale. Il traguardo finale è quello di fare della Thailandia «la destinazione numero uno in Asia per valore e significato». Le quattro iniziative della strategia, che rientrano nel più ampio piano “Winning Goal 2027” della Tat, mirano ad aumentare i ricavi turistici di almeno il 5% rispetto al 2026 e a raggiungere una ripartizione dei visitatori in un rapporto 60-40 tra destinazioni principali ed emergenti. Thapanee Kiatphaibool, governatore della Tat, ha spiegato che si tratta di una precisa transizione, da una crescita basata sui volumi verso esperienze che «conquistino la fedeltà dei viaggiatori» e «distribuiscano i ricavi in modo più ampio». La prima iniziativa, “Rebalance Market Portfolio”, mira a ridurre la dipendenza da un unico mercato di provenienza o da un’unica destinazione, rafforzando il turismo interno e attirando viaggiatori di alto profilo interessati al benessere, al lusso, alla gastronomia e alla natura.

La seconda, “Shape Experience Platform”, punta a trasformare l’immagine della Thailandia da destinazione “con un ottimo rapporto qualità-prezzo” a destinazione più “significativa”. Terzo pilastro della strategia, “Build New Growth Engine”, si basa su ciò che la Tat definisce la “Life Economy”: all’inizio del 2027 verrà lanciato il programma “Unseen Luxperience” rivolto ai viaggiatori di fascia alta, che combinerà destinazioni meno conosciute con esperienze autentiche incentrate sui tessuti thailandesi, i gioielli, i massaggi e la Muay Thai. Nel frattempo, le iniziative di sostenibilità includeranno la crescita di hotel a basse emissioni di carbonio e lo sviluppo di prototipi di turismo sostenibile nelle aree di Nan e della “Wellness Valley”. Quarto e ultimo step, “Transform Together”, che riflette un cambiamento più ampio nel ruolo della Tat, che passa da promotore turistico a “direttore d’orchestra”, dove l’analisi dei dati, il sostegno alle start-up e l’intelligenza artificiale contribuiranno a comprendere e migliorare il percorso del viaggiatore. «L’Anno della Trasformazione rappresenta un chiaro impegno a rimodellare il turismo thailandese all’insegna della qualità, del valore e della competitività a lungo termine», ha sottolineato Kiatphaibool. La strategia si basa sugli obiettivi fissati all’inizio di quest’anno dal governo, che prevede di attirare nel Paese almeno 33 milioni di visitatori stranieri nel 2027; tra gennaio e metà luglio 2026, la destinazione ha già accolto 17,36 milioni di visitatori stranieri, generando un fatturato stimato di 838,73 miliardi di baht, sebbene gli arrivi siano diminuiti di oltre il 3%. Condividi

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Una partnership storica\r

Il programma di collaborazione rafforza la storica partnership tra Fincantieri e Norwegian, oltre a confermare la centralità dello stabilimento di Marghera: per l'azienda rappresenta «uno dei poli strategici per la costruzione di grandi navi da crociera ed è uno dei principali centri produttivi del settore a livello mondiale». Nel cantiere sono state costruite 36 navi da crociera dal 1991, e sono impiegate oggi 6 mila persone ogni giorno, tra dipendenti diretti e lavoratori delle aziende partner.\r

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Il \"fenomeno Cina\"\r

«La voglia di viaggiare c'è e ormai il viaggio è diventato un bene irrinunciabile. Certo, è cresciuto il divario fra la fascia medio-bassa di utenza, sempre più condizionata dalle difficoltà economiche, e quella medio-alta che rappresenta il nostro cliente ideale, propenso a scegliere viaggi dal taglio culturale che abbiamo l'obiettivo di rendere \"unici\". Nel caso della Cina, sicuramente la possibilità di viaggiare senza visto e la sicurezza della destinazione hanno contribuito a spingere le vendite. La creazione di circuiti particolari accompagnati dall'Italia e arricchiti dall'esperienza di guide molto preparate parlanti italiano ha fatto il resto».\r

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Caldana si riferisce ad esempio a \"Cina storica\", 12 giorni alla scoperta delle città arricchiti da esperienze uniche a contatto con la civiltà cinese, fra monasteri buddhisti e taoisti, pratica di kung fu e visita a perle come Kaifeng . O a \"Panda Tour - I tesori del Sichuan\", 9 giorni fra le meraviglie naturalistiche e le testimonianze storiche della regione. «Due itinerari unici, costruiti sulle esigenze del nostro cliente-tipo, interessato a scoprire gli aspetti culturali meno noti di una destinazione».\r

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Il successo dei \"Viaggi Firmati\" ha convinto Caldana ad ampliare la proposta: dal 2027, spazio anche a due nuovi circuiti con visite alternative alla scoperta dello Yunnan e della regione di Zhangjiajie. Cresce infatti la voglia di viaggiare in piccoli gruppi. «Nel nostro caso, gli over 50 rappresentano un bacino importantissimo di clientela e di potenziali repeater: viaggiano insieme per scelta, in gruppo, desiderosi di condividere l'esperienza e di usufruire dell'assistenza e dei servizi messi a disposizione da Utat. Proprio per queso preferiamo concentrarci sui prodotti che conosciamo meglio e che programmiamo da anni, garantendo il massimo in termini di qualità».\r

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","post_title":"Utat Viaggi e il boom della Cina. Dario Caldana: «Previsioni rispettate»","post_date":"2026-08-27T12:26:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1787833561000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia ridisegna il proprio futuro turistico con il varo della nuova strategia 2027, 'The Year of Transformation'. Il principale intento della Tourism Authority of Thailand è quello di spostare l'attenzione dall'aumento del numero dei visitatori per concentrarsi su quattro iniziative strategiche, volte ad attrarre viaggiatori con un potere di spesa più elevato, offrire esperienze significative e una distribuzione più uniforme dei turisti sull'intero territorio nazionale. \r

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Il traguardo finale è quello di fare della Thailandia «la destinazione numero uno in Asia per valore e significato».\r

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Le quattro iniziative della strategia, che rientrano nel più ampio piano “Winning Goal 2027” della Tat, mirano ad aumentare i ricavi turistici di almeno il 5% rispetto al 2026 e a raggiungere una ripartizione dei visitatori in un rapporto 60-40 tra destinazioni principali ed emergenti.\r

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Thapanee Kiatphaibool, governatore della Tat, ha spiegato che si tratta di una precisa transizione, da una crescita basata sui volumi verso esperienze che «conquistino la fedeltà dei viaggiatori» e «distribuiscano i ricavi in modo più ampio».\r

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La prima iniziativa, “Rebalance Market Portfolio”, mira a ridurre la dipendenza da un unico mercato di provenienza o da un’unica destinazione, rafforzando il turismo interno e attirando viaggiatori di alto profilo interessati al benessere, al lusso, alla gastronomia e alla natura.\r

La seconda, “Shape Experience Platform”, punta a trasformare l’immagine della Thailandia da destinazione “con un ottimo rapporto qualità-prezzo” a destinazione più “significativa”. \r

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Terzo pilastro della strategia, “Build New Growth Engine”, si basa su ciò che la Tat definisce la “Life Economy”: all’inizio del 2027 verrà lanciato il programma “Unseen Luxperience” rivolto ai viaggiatori di fascia alta, che combinerà destinazioni meno conosciute con esperienze autentiche incentrate sui tessuti thailandesi, i gioielli, i massaggi e la Muay Thai.\r

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Nel frattempo, le iniziative di sostenibilità includeranno la crescita di hotel a basse emissioni di carbonio e lo sviluppo di prototipi di turismo sostenibile nelle aree di Nan e della “Wellness Valley”.\r

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Quarto e ultimo step, “Transform Together”, che riflette un cambiamento più ampio nel ruolo della Tat, che passa da promotore turistico a “direttore d'orchestra”, dove l’analisi dei dati, il sostegno alle start-up e l’intelligenza artificiale contribuiranno a comprendere e migliorare il percorso del viaggiatore.\r

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«L’Anno della Trasformazione rappresenta un chiaro impegno a rimodellare il turismo thailandese all’insegna della qualità, del valore e della competitività a lungo termine», ha sottolineato Kiatphaibool.\r

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La strategia si basa sugli obiettivi fissati all’inizio di quest’anno dal governo, che prevede di attirare nel Paese almeno 33 milioni di visitatori stranieri nel 2027; tra gennaio e metà luglio 2026, la destinazione ha già accolto 17,36 milioni di visitatori stranieri, generando un fatturato stimato di 838,73 miliardi di baht, sebbene gli arrivi siano diminuiti di oltre il 3%. ","post_title":"La Thailandia rifugge dal turismo di massa con la nuova strategia 2027","post_date":"2026-08-27T12:17:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787833061000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Caribbean Group sta cercando di ottenere l'approvazione per costruire un nuovo terminal crociere a Galveston. La nuova struttura sorgerebbe al molo 14, affiancando il terminal da 125 milioni di dollari di Royal Caribbean al molo 10.\r

Il consiglio di amministrazione del porto crocieristico, come riporta TravelWeekly, sta attualmente valutando un protocollo d'intesa per il progetto e ieri ha rinviato la votazione in merito. Rodger Rees, ceo del porto di Galveston, ha espresso il suo sostegno al terminal aggiuntivo, affermando: «Siamo entusiasti di essere inclusi nei piani di espansione della compagnia».\r

Una crescita importante\r

Galveston ha registrato una crescita straordinaria nel settore delle crociere. Msc Crociere ha iniziato a salpare dalla città lo scorso autunno da un nuovo terminal, e Margaritaville at Sea ha appena annunciato l'intenzione di stabilire lì il proprio porto di base a partire da ottobre 2027. \r

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L'anno prossimo, anche le navi di Royal Caribbean Icon of the Seas, Liberty of the Seas e Symphony of the Seas salperanno tutte da Galveston.\r

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","post_title":"Royal Caribbean Group: nuovo terminal crociere a Galveston","post_date":"2026-08-27T10:49:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1787827783000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo quanto affermato dall'autorità nazionale nepalese per la riduzione e la gestione del rischio di disastri, il bilancio delle persone decedute durante l'alluvione che ha colpito l'area fra Tibet e Nepal sale ad almeno 165, mentre altre 826 persone risultano disperse, tra cui 529 turisti.\r

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In dettaglio, il numero di persone scomparse nella contea di Gyirong, in Tibet, è salito a 558 , tra cui 260 cittadini stranieri, mentre tre persone sono state confermate morte, secondo l'emittente statale cinese Cctv. Al momento non è chiaro se queste cifre si sovrappongano a quelle del Nepal.\r

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Fra i dispersi, come riporta Rainews, il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares segnala la presenza di quattro cittadini spagnoli. Sulla base delle registrazioni su “Dove siamo nel mondo”, la Farnesina conferma che «sono circa 90 i connazionali presenti tra Nepal e Tibet. Due turisti con la loro guida sono rimasti bloccati a monte di una frana che ha bloccato una strada, sono in contatto con il ministero. Sono in corso le verifiche sulle condizioni degli altri connazionali presenti nell’area».\r

Le cause del disastro\r

Secondo l'Us Geological Survey, l'alluvione è stata causata da \"un crollo glaciale e una colata detritica\" che hanno portato a \"conseguenti impatti catastrofici a valle\".\r

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Al momento, l'esercito nepalese ha schierato 2.000 militari per operazioni di ricerca e soccorso via terra e via aria nelle zone colpite dalle inondazioni per aiutare a cercare i sopravvissuti. Sul versante tibetano, le condizioni meteorologiche incerte e la geografia remota della zona rendono le operazioni di soccorso sempre più difficili, come confermano le autorità cinesi.\r

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I detriti trascinati dalla gigantesca alluvione potrebbero avere formato dighe naturali e provocare una seconda ondata catastrofica in caso di cedimento. Lo ha avvertito l'International Centre for Integrated Mountain Development. Scienziati e autorità stanno verificando se la massa di ghiaccio, rocce e fango abbia ostruito temporaneamente il fiume in un tratto particolarmente stretto. L'improvvisa liberazione dell'acqua accumulata potrebbe generare \"un pericolo secondario\" per le comunità situate più a valle.\r

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Le cause della catastrofe restano sotto esame. Sebbene i rilevamenti sismici abbiano registrato segnali anomali a pochi chilometri dal punto in cui si è verificata la valanga, secondo l'Icimod «non è stato finora stabilito alcun legame causale tra l'attività sismica e l'alluvione». Le prime valutazioni, basate su filmati e dati sismici, indicano che un enorme volume di ghiaccio e detriti rocciosi sarebbe precipitato nel Lhende Khola, affluente del Bhote Koshi. La valanga avrebbe provocato la violenta piena che ha distrutto le stazioni di monitoraggio idrologico e minacciato numerosi impianti idroelettrici della regione.\r

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I livelli dei corsi d'acqua sono aumentati con eccezionale rapidità. A Galchchi, il fiume Trishuli si è innalzato di 9 metri in 30 minuti; a Malekhu l'aumento è stato di 7metri in un intervallo simile.\r

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Il Dalai Lama ha espresso preghiere e cordoglio per le vittime delle alluvioni. «Prego per tutti coloro che hanno perso la vita e offro la mia solidarietà e le più sentite condoglianze alle famiglie in lutto e a tutte le persone colpite da questa tragedia» ha affermato l'autorità religiosa in una nota.","post_title":"Alluvione fra Tibet e Nepal: sale il numero dei dispersi. Possibili nuovi eventi","post_date":"2026-08-27T09:36:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1787823383000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520648","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le tre compagnie aeree low cost della Corea del Sud, Jin Air, Air Busan e Air Seoul, si fonderanno in un’unica compagnia aerea il 17 marzo 2027, dando vita al più grande vettore low cost del Paese.\r

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Nei giorni scorsi i consigli di amministrazione dei vettori hanno approvato l’accordo di fusione: l’operazione richiede ancora l’approvazione degli azionisti a dicembre e le autorizzazioni delle autorità di regolamentazione prima che la nuova compagnia aerea possa iniziare a operare.\r

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La compagnia che nascerà dalla fusione opererà con il nome di Jin Air, mentre i marchi Air Busan e Air Seoul scompariranno.\r

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Il merger è successivo all’integrazione pianificata delle rispettive società madri, Korean Air e Asiana Airlines. Korean Air dovrebbe completare la fusione con Asiana il 17 dicembre 2026, circa tre mesi prima dell’unione delle compagnie low-cost.\r

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Alla fine del 2025 le tre compagnie aeree disponevano di una flotta complessiva di 58 aeromobili: 31 operati da Jin Air, 21 da Air Busan e sei da Air Seoul. Ciò collocherebbe il nuovo vettore davanti a T’way Air e Jeju Air in termini di dimensioni della flotta, rendendolo la più grande compagnia aerea low-cost della Corea del Sud.","post_title":"Corea del Sud: Jin Air, Air Busan e Air Seoul diventano un unico vettore low cost","post_date":"2026-08-27T09:15:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787822114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520692","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2027 Disney Cruise Line salperà da New York con Disney Wish, in arrivo a fine settembre. La Wish effettuerà sette crociere in partenza da New York, della durata da quattro a sette notti. La nave farà scalo alle Bermuda o nel New England/Canada, con una crociera che toccherà sia le Bermuda che Halifax.\r

L'ultima crociera della Wish in partenza da New York sarà un viaggio di sola andata verso San Juan con scalo alle Bermuda; la nave salperà da New York il giorno di Halloween.\r

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«Siamo lieti di tornare in un porto amatissimo dai nostri ospiti come New York» ha dichiarato Tracy Wilson, vicepresidente senior e direttore generale delle operazioni di Disney Cruise Line, in un intervento riportato da Travel Weekly.\r

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Disney Wish effettuerà due crociere in partenza da San Juan prima di trasferirsi a Port Canaveral, in Florida, per l'inverno e la primavera. Sarà una delle tre navi di classe Wish ad avere questo porto di base a partire da novembre; anche Disney Destiny e Disney Treasure avranno la loro base lì.\r

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Treasure effettuerà viaggi di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali. Destiny, che per la prima volta avrà come porto di base Port Canaveral, effettuerà crociere da tre a sette notti alle Bahamas e nei Caraibi occidentali, mentre Wish effettuerà crociere di tre e quattro notti alle Bahamas.\r

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Due navi avranno Fort Lauderdale come porto di base: Disney Dream e Disney Fantasy.\r

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Disney Magic effettuerà due crociere di riposizionamento attraverso il canale di Panama: la prima a novembre 2027 da San Diego e la seconda a marzo 2028 da Galveston, in Texas. Le crociere di 14 notti includeranno scali inaugurali a Fuerteventura e Colón, a Panama. La nave trascorrerà l'inverno navigando da Galveston. Disney Wonder trascorrerà l'inverno effettuando crociere di tre-sette notti lungo la Riviera messicana con partenza da San Diego. Infine, Disney Adventure rimarrà a Singapore fino alla fine del 2027; alcune crociere selezionate includeranno una nuova tappa: Langkawi, in Malesia. \r

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","post_title":"Disney Cruise Line: dal 2027 in arrivo la Wish. Salperà da New York","post_date":"2026-08-26T13:21:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1787750471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520653","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Minor Hotels annuncia l'ingresso di due nuove strutture nel proprio portfolio europeo: un hotel del brand Nh a Barcellona e Nh Budapest District VII. Le due strutture, che saranno gestite dal gruppo a partire da gennaio 2027, consolidano la presenza di Minor Hotels in Spagna e Ungheria e rappresentano un ulteriore passo nella strategia di crescita asset-light.\r

Le strutture\r

A Barcellona, il nuovo hotel offrirà 70 camere in una posizione strategica vicino a Plaza España, Montjuïc e Fira Barcelona, mentre Nh Budapest District VII disporrà di 76 camere nel cuore di uno dei quartieri più dinamici della capitale ungherese.\r

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Con queste nuove aperture, Minor Hotels rafforza ulteriormente la propria presenza in due delle principali destinazioni europee, rafforzando il posizionamento di Nh Hotels & Resorts nelle grandi città caratterizzate da una forte domanda sia nel segmento leisure che in quello business.","post_title":"Minor Hotels: a Barcellona e Budapest due nuove strutture a marchio Nh","post_date":"2026-08-26T11:51:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1787745067000]}]}}