La Polonia si rinnova tra storia, tradizioni e autenticità: le novità al Ttg di Rimini Polonia ancora una volta tra i protagonisti del Ttg Travel Experience a Rimini, dove l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo sarà presente insieme a 13 co-espositori, una rappresentanza che riunisce tre città – Cracovia, Varsavia e Poznan – e tre regioni – Bassa Slesia, con Breslavia, Slesia e Podlaskie – accanto a tour operator, realtà incoming e Lot Polish Airlines. L’obiettivo è raccontare una destinazione nella quale trasformazione e patrimonio slow non sono due elementi contrapposti, ma due espressioni della stessa modernità. Da una parte, le città della trasformazione, appunto, dove innovazione urbana, architettura contemporanea, design, cultura, gastronomia ed eventi raccontano l’evoluzione di un paese sostenuto da un’economia dinamica e ormai matura. Dall’altra, il patrimonio e i territori da vivere con maggiore lentezza, attraverso natura, tradizioni, gastronomia, artigianato e incontro con le comunità locali. «La Polonia sta vivendo una fase di grande trasformazione e crediamo che sia importante raccontarla agli operatori italiani in tutta la sua complessità – commenta Barbara Minczewa, Direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia – Le nostre città sono sempre più dinamiche e contemporanee, ma allo stesso tempo il Paese conserva un patrimonio di territori, tradizioni e paesaggi che invita a rallentare. Sono due dimensioni che non si escludono: insieme raccontano una Polonia moderna, ma capace di offrire ancora spazio, tempo e autenticità». Nei primi due trimestri del 2026, i viaggiatori italiani in Polonia hanno raggiunto quota 395.000, per una spesa complessiva di 232 milioni di euro e 2,928 milioni di pernottamenti. Nel 2024 i viaggiatori italiani erano stati 734.000 sull’intero anno, saliti a 811.000 nel 2025, con una spesa passata rispettivamente da 446 a 462 milioni di euro. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522814 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il governo delle isole Canarie ha riproposto la costruzione di una seconda pista all'aeroporto di Tenerife Sud e di una terza in quello di Gran Canaria, in risposta alla crescente domanda di viaggi da e per la Spagna continentale e l'estero. Secondo quanto riferisce Preferente, la proposta rientra nella bozza della Strategia per la Mobilità Sostenibile e Intelligente delle Isole Canarie (Emsican), attualmente in fase di valutazione ambientale e consultazione pubblica. Il documento propone anche piste di circa 1.500 metri riservate ai voli infra-insulari, in particolare a Gran Canaria, dove queste operazioni rappresentano il 42,2% del traffico. A Tenerife Sud, la percentuale è solo dell'8,4%, ma il governo ritiene che una pista dedicata libererebbe capacità e rafforzerebbe i collegamenti con La Palma, La Gomera ed El Hierro. I progetti di nuovi scali su queste isole non sono in realtà una novità, se ne parla infatti da oltre 20 anni. A Gran Canaria erano già stati effettuati studi per la costruzione di una pista di oltre tre chilometri a nord-ovest delle piste esistenti, mentre a Tenerife Sud si sta valutando la realizzazione di una pista di lunghezza simile a nord dell'aeroporto. Entrambi i progetti hanno incontrato opposizione e controversie territoriali senza mai essere realizzati. Ora, la proposta arriva in un momento in cui entrambi gli scali hanno superato sensibilmente i numeri di passeggeri pre-pandemia. Il primo aeroporto ha visto un aumento da 13,26 milioni di passeggeri nel 2019 a 15,83 milioni nel 2025, mentre il secondo è cresciuto da 11,17 milioni a 13,97 milioni. Emsican prevede rispettivamente 25,86 milioni e 23,96 milioni di passeggeri entro il 2050. [post_title] => Canarie: allo studio nuove piste negli aeroporti di Tenerife Sud e Gran Canaria [post_date] => 2026-09-28T10:03:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790589804000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522813 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aiav festeggia 25 anni a Rimini con un grande stand che ospita incontri e question time con esperti, operatori e istituzioni sui temi del momento, come abusivismo, normativa e trend della domanda. [caption id="attachment_453824" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo, presidenter Aiav[/caption] Tante le novità, a cominciare da Collante Trasparente, un vero e proprio incubatore per i progetti imprenditoriali degli associati: gli agenti di viaggio potranno esporre le proprie idee ad una commissione di valutazione dedicata, partecipata anche dal Politecnico di Torino, che si esprimerà sulla base di protocolli di valutazione condivisi e trasparenti. In caso di giudizio positivo, Aiav supporterà la realizzazione concreta del progetto, mettendo a disposizione professionisti, spazi e risorse economiche per mezzo di soggetti pubblici o privati. Sul fronte tecnologico, l’associazione annuncia l’avvio di Aiav Connect, infrastruttura digitale destinata a crescere nell’arco di tre anni fino a diventare una piattaforma condivisa di informazioni, opportunità e asset strategici per le agenzie, rafforzando la rete senza limitare l’autonomia dei singoli. Il primo passo, già operativo nelle prossime settimane, sarà l’apertura di un’area riservata nella quale ogni associato potrà monitorare l’iter delle richieste presentate al reparto legale e allo sportello antiabusivismo. Il padiglione è l' A3, lo stand il 222/320. [post_title] => Aiav, 25 anni di attività da festeggiare a Rimini, al Ttg [post_date] => 2026-09-28T09:49:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790588945000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522798 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Amaze – The human art of finding new ways” è stato il filo conduttore del Glamour Exclusive Weekend e la sintesi della strategia con cui l’azienda guarda a un mercato in trasformazione. Iltour operator ha riunito partner e agenzie di viaggio a Parma per fare il punto sul 2026 e sulle prospettive dei prossimi mesi. Dopo un primo semestre condizionato dall’instabilità internazionale, l’estate ha evidenziato segnali di ripresa, sostenuti anche dalle prenotazioni last minute. Particolarmente positivo l’andamento della biglietteria aerea, segmento di specializzazione di Glamour, che ad agosto ha registrato un +18% rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche la geografia delle vendite riflette il cambiamento delle preferenze dei viaggiatori. Se Stati Uniti ed Emirati Arabi hanno risentito del quadro internazionale, sono cresciute mete come Giappone, Corea del Sud, Tanzania, Kenya, Namibia e soprattutto Canada. Positivo anche il riscontro per i nuovi pacchetti dedicati a Europa e Marocco, mentre continuano a crescere Bali e Indonesia. «Il 2026 ci ha messo davanti a uno scenario complesso, ma proprio in questi momenti è importante non perdere la propria direzione – commenta Luca Buonpensiere, titolare di Glamour –. Abbiamo scelto di continuare a fare quello in cui crediamo da sempre: proporre viaggi di qualità, costruiti con attenzione e realmente su misura, mettendoci dalla parte delle agenzie e del cliente». Fast Track, la novità È nel rapporto con le agenzie che si inserisce uno degli elementi centrali della strategia presentata a Parma: il Fast Track, pensato per rendere più semplice e veloce la fase di proposta e vendita. La formula prevede pacchetti già costruiti, prezzi controllati e servizi opzionabili, grazie a un portafoglio di voli e servizi a terra negoziati direttamente da Glamour con una selezione di hotel, fornitori e vettori di linea. A completare la proposta c’è il blocca prezzo incluso senza supplemento, che protegge il prezzo del pacchetto fino alla scadenza dell’opzione, dando alle agenzie maggiore certezza nella fase di vendita. Per la stagione invernale, il focus sarà in particolare su Caraibi britannici e Africa, con proposte a prezzo fisso per Capodanno e per tutto l’inverno. «Stiamo cercando di coniugare la nostra capacità di costruire viaggi sartoriali con strumenti che permettano alle agenzie di lavorare in modo più semplice e veloce – aggiunge Buonpensiere –. Il Fast Track nasce proprio da questa esigenza». La strategia si traduce nell’affiancare alla proposta tailor made nuovi strumenti commerciali, mantenendo saldi i valori alla base del posizionamento dell’azienda. La convention ha rappresentato anche un momento di confronto con il network, con oltre 35 partner presenti e Ita Airways come main sponsor, insieme a brand del mondo dei resort, dei trasporti e delle crociere. Sul palco anche il team Glamour, composto da circa 35 professionisti, mentre la conduzione dell’evento è stata affidata a Bryan Ronzani, speaker di Radio 105. (Quirino Falessi) [gallery ids="522802,522803,522804"] [post_title] => Glamour: “Amaze” tra tailor made, nuovi mercati e Fast Track per le adv [post_date] => 2026-09-28T08:54:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790585677000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522775 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Astoi partecipa alla 63ª edizione di Ttg Travel Experience, in programma dal 14 al 16 ottobre 2026 alla Fiera di Rimini, con un format profondamente rinnovato della propria presenza in fiera: Astoi Hub, l’evoluzione del tradizionale Villaggio Astoi. [caption id="attachment_471241" align="alignleft" width="300"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption] Il nuovo Hub supera la dimensione esclusivamente espositiva per affiancare all’incontro tra operatori contenuti, confronto, approfondimento e dialogo sui grandi cambiamenti che stanno interessando il turismo organizzato. L'Hub sarà quindi non soltanto il luogo nel quale incontrare i tour operator associati, ma uno spazio pensato per mettere in relazione imprese, distribuzione, istituzioni, esperti, mondo della tecnologia, media e altri settori, portando al centro temi che già oggi incidono sulle strategie e sull’operatività delle aziende turistiche. Pier Ezhaya «Abbiamo voluto essere presenti a Ttg Travel Experience andando oltre la logica tradizionale dello stand inteso solo come spazio espositivo. Con Asoti Hub vogliamo creare un contenitore, magari da utilizzare anche in futuro, nel quale parlare dei grandi temi che stanno interessando e trasformando il turismo - dichiara Pier Ezhaya, presidente di Astoi -. «Tecnologia, geopolitica, gestione delle crisi, evoluzione della domanda e dell’offerta sono questioni che riguardano il futuro delle nostre imprese. Vogliamo raccontare un’associazione che accompagni le aziende nell’affrontare i cambiamenti del settore, aprendosi anche al contributo di competenze ed esperienze esterne all’Associazione. L’ambizione è che Astoi Hub possa diventare nel tempo un contenitore capace di comunicare i valori, le competenze e il ruolo dell’industria del turismo organizzato». Situato nel Padiglione A5, Astoi Hub si svilupperà su una superficie complessiva di circa 1.500 mq e ospiterà i seguenti soci: Alidays Travel Experiences, Alpitour World, Boscolo, Costa Crociere, Dimensione Turismo, Futura Vacanze, Giver Viaggi e Crociere, Glamour, Go World, Go4sea, Going, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Inter- studioviaggi/Cocktail, Isola Azzurra, Kel 12, MasterGroup World, Naar, Ota Viaggi, Quality Group, Top Viaggi, Veratour e Viaggi del Mappamondo. [post_title] => Astoi al Ttg Travel Experience con il nuovo spazio Astoi Hub [post_date] => 2026-09-25T14:19:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790345978000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522759 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ennesimo allungo di Delta Air Lines sull'estate italiana: la compagnia aprirà nel 2027 un nuovo volo dal Marco Polo di Venezia al Boston Logan International Airport. Dall’8 maggio, il collegamento fra le due città sarà operato quattro volte a settimana con un Airbus A330-300 equipaggiato con le classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Main Cabin. Con l’orario estivo 2027, poi, il volo da Milano Malpensa per Boston passerà da quattro volte a settimana alla frequenza giornaliera. Con Roma, diventano quindi tre le città italiane servite da Delta per Boston. Sono riconfermati anche i collegamenti operati dall’Italia durante la stagione estiva 2026, inclusi i voli da Olbia a New York-Jfk e da Roma a Seattle, lanciati a maggio. Inoltre, alcuni voli stagionali inizieranno a operare prima rispetto all'anno precedente. La prossima estate, Delta opererà fino a 17 voli giornalieri dall’Italia per gli Stati Uniti, offrendo oltre 30.000 posti a settimana in entrambe le direzioni fra i due Paesi. "I nostri passeggeri sono costantemente alla ricerca di nuovi modi per esplorare l'Europa" ha affermato Jeff Arinder, vp International Network Planning di Delta. "Con la nuova rotta da Venezia per Boston e le ulteriori novità del network estivo Delta 2027 stiamo sviluppando collegamenti internazionali attraverso tutto il nostro network statunitense, per offrire a chi viaggia con noi più scelta e più opportunità per trasformare il desiderio di viaggi in realtà". "Il flusso di traffico tra Venezia e Boston esprime volumi di oltre 50.000 passeggeri l'anno, rappresentando il più grande mercato europeo non ancora servito dalla capitale del Massachusetts. Da qui il volo diretto di Delta Air Lines, il maggiore vettore all'aeroporto di Boston, che garantirà anche coincidenze in prosecuzione sull'intera costa orientale degli Stati Uniti oltre che sul resto del Paese" ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save. "Il nuovo collegamento contribuirà a rafforzare legami storici tra la nostra regione ed il Massachusetts, che ospita una delle più ampie comunità di origine italiana degli Stati Uniti, stimolando nei due sensi i cosiddetti viaggi Vfr di ricongiungimento tra parenti ed amici. Sosterrà inoltre la collaborazione tra università ed istituti di ricerca, particolarmente in ambito medico e di sviluppo delle biotecnologie e nel settore farmaceutico". Il mercato transatlantico Oltre all'Italia, il network transatlantico Delta crescerà ancora nell’estate 2027, con il collegamento diretto giornaliero precedentemente annunciato da Parigi a Austin dal 28 marzo, mentre un nuovo volo da Atene a Detroit sarà operato a partire dal 9 giugno. Inoltre, la compagnia aerea allunga la stagione dei viaggi nel 2027, offrendo ai propri passeggeri più possibilità di visitare mete popolari durante i mesi più freschi e spesso meno affollati della primavera e dell’inverno. I voli da Porto, Praga e Copenaghen per New York-JFK ripartiranno prima rispetto all’estate 2026, così come quelli da Barcellona per Seattle e Boston, e da Edimburgo per Atlanta. Diverse rotte beneficeranno di un servizio potenziato o esteso. Il volo da Copenaghen a New York-JFK opererà con frequenza giornaliera dall’inizio del servizio, mentre il collegamento da Parigi a Cincinnati continuerà ad essere operato tre volte a settimana da gennaio a marzo. [post_title] => Delta su Boston: nuovo volo da Venezia e frequenze giornaliere da Milano [post_date] => 2026-09-25T12:20:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790338803000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522743 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_522754" align="alignleft" width="300"] Claudio Guzovich[/caption] Express Travel International rafforza la propria presenza sul mercato italiano con una programmazione sempre più capillare. Il mar Rosso si prepara a vivere un nuovo Capodanno all’insegna del sole e del clima mite e Eti sceglie proprio le festività per imprimere un’accelerazione al proprio progetto sul mercato italiano. Il tour operator ha infatti messo in vendita 1.000 posti per Capodanno a Sharm El Sheikh, con partenze da Napoli, Bari, Catania, Roma, Milano e Venezia. A questa programmazione si aggiunge una novità destinata ad ampliare ulteriormente l’offerta: Hurghada debutterà da Napoli, prima tappa di un progetto che prevede una progressiva estensione della destinazione anche da altri aeroporti italiani. L'investimento conferma la volontà di Eti di conquistare uno spazio sempre più significativo nel mercato nazionale, forte di un’esperienza internazionale consolidata. A sostenere lo sviluppo italiano è soprattutto la struttura integrata del gruppo, che consente a Eti di avere un controllo diretto su una parte significativa della filiera turistica. Da una parte c’è Red Sea Hotels, la catena alberghiera del gruppo che conta 17 resort tra Sharm El Sheikh e Hurghada; dall’altra Cet– Cairo Express Travel, dmc direttamente controllata in Egitto, che si occupa dell’assistenza a destinazione, dei trasferimenti e dei servizi per i clienti. Un modello che permette di lavorare direttamente sul prodotto e sulla disponibilità, con l’obiettivo di garantire al trade tariffe competitive, continuità dell’offerta e assistenza durante tutte le fasi del viaggio. Focus sul mercato italiano «Stiamo conquistando progressivamente il nostro spazio nel mercato italiano, sostenuti dalla forza e dall’esperienza di un grande gruppo europeo. Abbiamo il prodotto, le disponibilità, i prezzi e una capacità di acquisto che ci permette di competere ad alto livello. I 1.000 posti per Capodanno, le partenze da sei aeroporti e l’apertura di Hurghada da Napoli dimostrano concretamente la portata del nostro progetto» dichiara Claudio Guzovich, direttore commerciale ETI Italia. I primi mesi di attività sul mercato italiano hanno restituito risultati incoraggianti, confermando l'interesse delle agenzie di viaggio e il potenziale commerciale del marchio. Sulla base dell’andamento registrato, Eti prevede di chiudere positivamente il proprio primo esercizio in Italia e guarda già alla fase successiva del progetto. Il tour operator sta infatti lavorando all’implementazione di nuovi sistemi di prenotazione e soluzioni di dynamic packaging, con l’obiettivo di rispondere anche a una domanda sempre più orientata alla flessibilità. La possibilità di combinare dinamicamente volo e hotel, scegliere durate diverse dal tradizionale soggiorno di sette notti e costruire soluzioni più personalizzate punta a riportare nel circuito delle agenzie anche una parte della domanda che, soprattutto in bassa stagione, tende a rivolgersi alla disintermediazione. In questo scenario acquista un peso strategico anche il solo soggiorno. Grazie all’accesso diretto alla disponibilità dei resort Red Sea Hotels, Eti può mettere a disposizione delle agenzie un prodotto land competitivo, da abbinare con maggiore libertà ai collegamenti aerei disponibili sul mercato. «Non vogliamo limitarci al pacchetto tradizionale. Stiamo costruendo gli strumenti necessari per dare alle agenzie maggiore flessibilità e consentire loro di competere anche nei periodi più complessi dell’anno. Tecnologia e prodotto diretto saranno i pilastri della nostra crescita». [post_title] => Eti sul mercato italiano: mille posti volo per Capodanno a Sharm El Sheikh [post_date] => 2026-09-25T11:58:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790337531000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nobis Assicurazioni sta proseguendo il percorso di rafforzamento della propria struttura manageriale: da qualche mese ha fatto il suo ingresso nel ruolo di head of pricing, responsabile della divisione attuariato pricing, Anna Papola. Una nomina che conferma la volontà della compagnia di investire in competenze di alto profilo per sostenere il proprio percorso di crescita e innovazione. Nel corso della sua carriera ha lavorato per ventidue anni in Zurich e per otto anni in Helvetia, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità nelle aree pricing, sviluppo prodotti, riassicurazione e technical excellence. A inizio 2026, Anna Papola è entrata in Nobis Assicurazioni per guidare la Divisione Attuariato Pricing. [caption id="attachment_522744" align="alignleft" width="188"] Anna Papola[/caption] Funzione centrale La divisione rappresenta una funzione centrale nello sviluppo dell’offerta assicurativa della compagnia, contribuendo alla definizione di tariffe e prodotti attraverso l’analisi dei dati e il costante confronto con le diverse aree aziendali e con la rete distributiva, con l’obiettivo di coniugare competitività, sostenibilità e attenzione alle esigenze del mercato. “Entrare a far parte di Nobis Assicurazioni significa contribuire a un progetto di crescita che punta su innovazione e capacità di rispondere all’evoluzione del mercato - dichiara Anna Papola -. L’obiettivo della Divisione Attuariato Pricing è supportare questo percorso attraverso modelli evoluti e soluzioni che rafforzino la competitività mantenendo al centro la qualità dell’offerta e il valore per i clienti”. [post_title] => Nobis rafforza la struttura con l'ingresso al pricing di Anna Papola [post_date] => 2026-09-25T11:30:24+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790335824000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522714 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air ha rinnovato l'accordo di cooperazione strategica con il Jordan Tourism Board, in parallelo alla ripresa dei collegamenti sulla rotta Budapest-Amman, lo scorso 22 settembre. L’accordo segna un nuovo importante capitolo nella relazione di lunga data tra la Giordania e Wizz Air e riflette l’impegno condiviso a rafforzare i collegamenti aerei tra la destinazione e i principali mercati europei, sostenendo la ripresa e la crescita sostenibile del settore turistico giordano e rendendo la Giordania più accessibile ai viaggiatori internazionali. La ripresa delle operazioni di Wizz Air arriva in un momento cruciale per l’industria turistica giordana: nonostante il difficile contesto geopolitico che incide sulla propensione a viaggiare in tutta la regione, la Giordania continua a dimostrare resilienza, stabilità e un forte impegno nel mantenere i propri collegamenti con i mercati internazionali. La rinnovata partnership tra Jtb e Wizz Air è volta a sostenere lo sviluppo sostenibile dei collegamenti aerei sia verso Amman che verso Aqaba, con il volo Budapest–Amman che rappresenta il primo passo di un più ampio programma di cooperazione tra le due parti. Si prevede che, con l’evolversi della partnership, verranno progressivamente introdotte ulteriori rotte e mercati. “La Giordania è sempre stata una destinazione importante all’interno del nostro network - ha dichiarato il ceo di Wizz Air, József Váradi -. Il nostro rapporto con il Jordan Tourism Board si è consolidato nel corso di molti anni e questo accordo rinnovato dimostra la comune fiducia nel potenziale a lungo termine del mercato giordano. Sebbene l’intera regione continui ad affrontare delle sfide, riteniamo che mantenere i collegamenti e offrire ai passeggeri l’accesso a destinazioni attraenti rimanga di fondamentale importanza". [post_title] => Wizz Air rinnova la partnership strategica con il Jordan Tourism Board [post_date] => 2026-09-25T10:22:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790331746000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522697 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La nona edizione del forum itinerante Shopping Tourism, organizzato a Parma da Risposte Turismo, è un evento che aiuta a leggere la realtà socioeconomica italiana in modo trasversale. Significative in questo senso le parole di Dina Ravera, presidente e ceo di Destination Italia, che ha affermato: «In Italia sta diventando sempre più rilevante il turismo che raggiunge non le grandi città, ma le aree interne. Ed è un bene, perché c’è bisogno di ripopolare, inoltre nelle metropoli l’Ai sta togliendo lavoro a tanti giovani capaci. I borghi diventano allora un'opportunità e lo shopping acquista un ruolo importante, perché si possono acquistare oggetti di artigianato, di produzione locale, di enogastronomia … Credo sia un'evoluzione del concetto stesso di shopping. Non si tratta più di un acquisto che puoi fare nel mall vicino a casa, ma anche a Dubai o in altre parti del mondo: è uno shopping sempre più autentico, decentrato e con un portafoglio più ampio. È uno shopping che cerca l’autentico, ci distingue dalla concorrenza e restituisce al territorio dal punto di vista economico, riavviando un ecosistema che si stava spegnendo. Oggi abbiamo 4.500 Comuni minori dove l'età media è molto alta, ma finalmente i giovani comprendono che, invece di mendicare un posto di lavoro in una grande metropoli dove sono allontanati dall'arrivo dell’Ai, è possibile diventare uno splendido imprenditore nel proprio paese d'origine, avere più libertà e anche più soddisfazione: sia economica che di qualità della vita». Nel corso del forum si è parlato di potenziare le produzioni locali, con un focus sul Parmigiano Reggiano - che con la sua eccellenza e versatilità diventa destinazione - per poi prendere coscienza dei cambiamenti. «Tutto sta accadendo molto rapidamente: in un solo anno l’Ai ha ridisegnato pesantemente la nostra economia e nel giro di due anni la stravolgerà. - prosegue Ravera - I territori minori non sono più un peso ma stanno diventando un'opportunità per i nostri giovani e per l'economia del paese. Prima assistevamo a un'aggregazione nelle grandi metropoli, mentre si spegneva il 60% del territorio con le sue caratteristiche e le sue tradizioni. Oggi nella complessità della rivoluzione portata dall’Ai c’è un aspetto positivo: chi lo desidera avrà l’opportunità di fare un lavoro bello a contatto con le persone e non glielo porteranno via né i robot, né i social. Vivremo questo contatto nei luoghi più autentici e meno copiabili». Il forum Shopping Tourism evidenzia che i viaggiatori «vogliono provare, comprare, assaggiare un prodotto enogastronomico, scoprire la produzione della pelletteria e vivere un’esperienza d’acquisto. In quasi tutte le regioni italiane c'è oggi una forte consapevolezza. Si parla di turismo perché il viaggio è l'occasione per conoscere e da questa conoscenza deriva un nuovo fenomeno: quello dei nomadi digitali. - conclude Ravera -Vado a conoscere un luogo, magari il Parmigiano Reggiano. Mi piace, allora mi fermo 6 mesi o un anno. Poi scelgo un altro territorio italiano e mi sposto: è un fenomeno che farà bene al settore del turismo e, di conseguenza, all’Italia». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Travel Quotidiano | Rivista b2b sul turismo (@travel_quotidiano) Chiara Ambrosioni [post_title] => Destination Italia: lo Shopping Tourism per parlare dei giovani e del futuro [post_date] => 2026-09-25T10:11:46+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790331106000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la polonia si rinnova tra storia tradizioni e autenticita le novita al ttg di rimini" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":108,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2743,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il governo delle isole Canarie ha riproposto la costruzione di una seconda pista all'aeroporto di Tenerife Sud e di una terza in quello di Gran Canaria, in risposta alla crescente domanda di viaggi da e per la Spagna continentale e l'estero.\r

\r

Secondo quanto riferisce Preferente, la proposta rientra nella bozza della Strategia per la Mobilità Sostenibile e Intelligente delle Isole Canarie (Emsican), attualmente in fase di valutazione ambientale e consultazione pubblica.\r

\r

Il documento propone anche piste di circa 1.500 metri riservate ai voli infra-insulari, in particolare a Gran Canaria, dove queste operazioni rappresentano il 42,2% del traffico. A Tenerife Sud, la percentuale è solo dell'8,4%, ma il governo ritiene che una pista dedicata libererebbe capacità e rafforzerebbe i collegamenti con La Palma, La Gomera ed El Hierro.\r

\r

I progetti di nuovi scali su queste isole non sono in realtà una novità, se ne parla infatti da oltre 20 anni. A Gran Canaria erano già stati effettuati studi per la costruzione di una pista di oltre tre chilometri a nord-ovest delle piste esistenti, mentre a Tenerife Sud si sta valutando la realizzazione di una pista di lunghezza simile a nord dell'aeroporto. Entrambi i progetti hanno incontrato opposizione e controversie territoriali senza mai essere realizzati.\r

\r

Ora, la proposta arriva in un momento in cui entrambi gli scali hanno superato sensibilmente i numeri di passeggeri pre-pandemia. Il primo aeroporto ha visto un aumento da 13,26 milioni di passeggeri nel 2019 a 15,83 milioni nel 2025, mentre il secondo è cresciuto da 11,17 milioni a 13,97 milioni. Emsican prevede rispettivamente 25,86 milioni e 23,96 milioni di passeggeri entro il 2050.","post_title":"Canarie: allo studio nuove piste negli aeroporti di Tenerife Sud e Gran Canaria","post_date":"2026-09-28T10:03:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790589804000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522813","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aiav festeggia 25 anni a Rimini con un grande stand che ospita incontri e question time con esperti, operatori e istituzioni sui temi del momento, come abusivismo, normativa e trend della domanda.\r

\r

[caption id=\"attachment_453824\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo, presidenter Aiav[/caption]\r

\r

Tante le novità, a cominciare da Collante Trasparente, un vero e proprio incubatore per i progetti imprenditoriali degli associati: gli agenti di viaggio potranno esporre le proprie idee ad una commissione di valutazione dedicata, partecipata anche dal Politecnico di Torino, che si esprimerà sulla base di protocolli di valutazione condivisi e trasparenti.\r

\r

In caso di giudizio positivo, Aiav supporterà la realizzazione concreta del progetto, mettendo a disposizione professionisti, spazi e risorse economiche per mezzo di soggetti pubblici o privati. Sul fronte tecnologico, l’associazione annuncia l’avvio di Aiav Connect, infrastruttura digitale destinata a crescere nell’arco di tre anni fino a diventare una piattaforma condivisa di informazioni, opportunità e asset strategici per le agenzie, rafforzando la rete senza limitare l’autonomia dei singoli.\r

\r

Il primo passo, già operativo nelle prossime settimane, sarà l’apertura di un’area riservata nella quale ogni associato potrà monitorare l’iter delle richieste presentate al reparto legale e allo sportello antiabusivismo. Il padiglione è l' A3, lo stand il 222/320.","post_title":"Aiav, 25 anni di attività da festeggiare a Rimini, al Ttg","post_date":"2026-09-28T09:49:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790588945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522798","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Amaze – The human art of finding new ways” è stato il filo conduttore del Glamour Exclusive Weekend e la sintesi della strategia con cui l’azienda guarda a un mercato in trasformazione. Iltour operator ha riunito partner e agenzie di viaggio a Parma per fare il punto sul 2026 e sulle prospettive dei prossimi mesi.\r

Dopo un primo semestre condizionato dall’instabilità internazionale, l’estate ha evidenziato segnali di ripresa, sostenuti anche dalle prenotazioni last minute. Particolarmente positivo l’andamento della biglietteria aerea, segmento di specializzazione di Glamour, che ad agosto ha registrato un +18% rispetto allo stesso periodo del 2025.\r

Anche la geografia delle vendite riflette il cambiamento delle preferenze dei viaggiatori. Se Stati Uniti ed Emirati Arabi hanno risentito del quadro internazionale, sono cresciute mete come Giappone, Corea del Sud, Tanzania, Kenya, Namibia e soprattutto Canada. Positivo anche il riscontro per i nuovi pacchetti dedicati a Europa e Marocco, mentre continuano a crescere Bali e Indonesia.\r

«Il 2026 ci ha messo davanti a uno scenario complesso, ma proprio in questi momenti è importante non perdere la propria direzione – commenta Luca Buonpensiere, titolare di Glamour –. Abbiamo scelto di continuare a fare quello in cui crediamo da sempre: proporre viaggi di qualità, costruiti con attenzione e realmente su misura, mettendoci dalla parte delle agenzie e del cliente».\r

\r

Fast Track, la novità\r

È nel rapporto con le agenzie che si inserisce uno degli elementi centrali della strategia presentata a Parma: il Fast Track, pensato per rendere più semplice e veloce la fase di proposta e vendita. La formula prevede pacchetti già costruiti, prezzi controllati e servizi opzionabili, grazie a un portafoglio di voli e servizi a terra negoziati direttamente da Glamour con una selezione di hotel, fornitori e vettori di linea. A completare la proposta c’è il blocca prezzo incluso senza supplemento, che protegge il prezzo del pacchetto fino alla scadenza dell’opzione, dando alle agenzie maggiore certezza nella fase di vendita.\r

Per la stagione invernale, il focus sarà in particolare su Caraibi britannici e Africa, con proposte a prezzo fisso per Capodanno e per tutto l’inverno. «Stiamo cercando di coniugare la nostra capacità di costruire viaggi sartoriali con strumenti che permettano alle agenzie di lavorare in modo più semplice e veloce – aggiunge Buonpensiere –. Il Fast Track nasce proprio da questa esigenza». La strategia si traduce nell’affiancare alla proposta tailor made nuovi strumenti commerciali, mantenendo saldi i valori alla base del posizionamento dell’azienda.\r

La convention ha rappresentato anche un momento di confronto con il network, con oltre 35 partner presenti e Ita Airways come main sponsor, insieme a brand del mondo dei resort, dei trasporti e delle crociere. Sul palco anche il team Glamour, composto da circa 35 professionisti, mentre la conduzione dell’evento è stata affidata a Bryan Ronzani, speaker di Radio 105.\r

(Quirino Falessi)\r

\r

[gallery ids=\"522802,522803,522804\"]\r

\r

\r

","post_title":"Glamour: “Amaze” tra tailor made, nuovi mercati e Fast Track per le adv","post_date":"2026-09-28T08:54:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790585677000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Astoi partecipa alla 63ª edizione di Ttg Travel Experience, in programma dal 14 al 16 ottobre 2026 alla Fiera di Rimini, con un format profondamente rinnovato della propria presenza in fiera: Astoi Hub, l’evoluzione del tradizionale Villaggio Astoi.\r

\r

[caption id=\"attachment_471241\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption]\r

\r

Il nuovo Hub supera la dimensione esclusivamente espositiva per affiancare all’incontro tra operatori contenuti, confronto, approfondimento e dialogo sui grandi cambiamenti che stanno interessando il turismo organizzato.\r

\r

L'Hub sarà quindi non soltanto il luogo nel quale incontrare i tour operator associati, ma uno spazio pensato per mettere in relazione imprese, distribuzione, istituzioni, esperti, mondo della tecnologia, media e altri settori, portando al centro temi che già oggi incidono sulle strategie e sull’operatività delle aziende turistiche.\r

Pier Ezhaya\r

«Abbiamo voluto essere presenti a Ttg Travel Experience andando oltre la logica tradizionale dello stand inteso solo come spazio espositivo. Con Asoti Hub vogliamo creare un contenitore, magari da utilizzare anche in futuro, nel quale parlare dei grandi temi che stanno interessando e trasformando il turismo - dichiara Pier Ezhaya, presidente di Astoi -.\r

\r

«Tecnologia, geopolitica, gestione delle crisi, evoluzione della domanda e dell’offerta sono questioni che riguardano il futuro delle nostre imprese. Vogliamo raccontare un’associazione che accompagni le aziende nell’affrontare i cambiamenti del settore, aprendosi anche al contributo di competenze ed esperienze esterne all’Associazione. L’ambizione è che Astoi Hub possa diventare nel tempo un contenitore capace di comunicare i valori, le competenze e il ruolo dell’industria del turismo organizzato».\r

\r

Situato nel Padiglione A5, Astoi Hub si svilupperà su una superficie complessiva di circa 1.500 mq e ospiterà i seguenti soci: Alidays Travel Experiences, Alpitour World, Boscolo, Costa Crociere, Dimensione Turismo, Futura Vacanze, Giver Viaggi e Crociere, Glamour, Go World, Go4sea, Going, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Inter- studioviaggi/Cocktail, Isola Azzurra, Kel 12, MasterGroup World, Naar, Ota Viaggi, Quality Group, Top Viaggi, Veratour e Viaggi del Mappamondo.\r

\r

","post_title":"Astoi al Ttg Travel Experience con il nuovo spazio Astoi Hub","post_date":"2026-09-25T14:19:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790345978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522759","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ennesimo allungo di Delta Air Lines sull'estate italiana: la compagnia aprirà nel 2027 un nuovo volo dal Marco Polo di Venezia al Boston Logan International Airport.\r

\r

Dall’8 maggio, il collegamento fra le due città sarà operato quattro volte a settimana con un Airbus A330-300 equipaggiato con le classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Main Cabin. Con l’orario estivo 2027, poi, il volo da Milano Malpensa per Boston passerà da quattro volte a settimana alla frequenza giornaliera. Con Roma, diventano quindi tre le città italiane servite da Delta per Boston.\r

\r

Sono riconfermati anche i collegamenti operati dall’Italia durante la stagione estiva 2026, inclusi i voli da Olbia a New York-Jfk e da Roma a Seattle, lanciati a maggio. Inoltre, alcuni voli stagionali inizieranno a operare prima rispetto all'anno precedente.\r

\r

La prossima estate, Delta opererà fino a 17 voli giornalieri dall’Italia per gli Stati Uniti, offrendo oltre 30.000 posti a settimana in entrambe le direzioni fra i due Paesi.\r

\"I nostri passeggeri sono costantemente alla ricerca di nuovi modi per esplorare l'Europa\" ha affermato Jeff Arinder, vp International Network Planning di Delta. \"Con la nuova rotta da Venezia per Boston e le ulteriori novità del network estivo Delta 2027 stiamo sviluppando collegamenti internazionali attraverso tutto il nostro network statunitense, per offrire a chi viaggia con noi più scelta e più opportunità per trasformare il desiderio di viaggi in realtà\".\r

\"Il flusso di traffico tra Venezia e Boston esprime volumi di oltre 50.000 passeggeri l'anno, rappresentando il più grande mercato europeo non ancora servito dalla capitale del Massachusetts. Da qui il volo diretto di Delta Air Lines, il maggiore vettore all'aeroporto di Boston, che garantirà anche coincidenze in prosecuzione sull'intera costa orientale degli Stati Uniti oltre che sul resto del Paese\" ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save. \"Il nuovo collegamento contribuirà a rafforzare legami storici tra la nostra regione ed il Massachusetts, che ospita una delle più ampie comunità di origine italiana degli Stati Uniti, stimolando nei due sensi i cosiddetti viaggi Vfr di ricongiungimento tra parenti ed amici. Sosterrà inoltre la collaborazione tra università ed istituti di ricerca, particolarmente in ambito medico e di sviluppo delle biotecnologie e nel settore farmaceutico\". \r

\r

Il mercato transatlantico\r

Oltre all'Italia, il network transatlantico Delta crescerà ancora nell’estate 2027, con il collegamento diretto giornaliero precedentemente annunciato da Parigi a Austin dal 28 marzo, mentre un nuovo volo da Atene a Detroit sarà operato a partire dal 9 giugno.\r

\r

Inoltre, la compagnia aerea allunga la stagione dei viaggi nel 2027, offrendo ai propri passeggeri più possibilità di visitare mete popolari durante i mesi più freschi e spesso meno affollati della primavera e dell’inverno. I voli da Porto, Praga e Copenaghen per New York-JFK ripartiranno prima rispetto all’estate 2026, così come quelli da Barcellona per Seattle e Boston, e da Edimburgo per Atlanta. \r

\r

Diverse rotte beneficeranno di un servizio potenziato o esteso. Il volo da Copenaghen a New York-JFK opererà con frequenza giornaliera dall’inizio del servizio, mentre il collegamento da Parigi a Cincinnati continuerà ad essere operato tre volte a settimana da gennaio a marzo.","post_title":"Delta su Boston: nuovo volo da Venezia e frequenze giornaliere da Milano","post_date":"2026-09-25T12:20:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790338803000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522743","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522754\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Claudio Guzovich[/caption]\r

Express Travel International rafforza la propria presenza sul mercato italiano con una programmazione sempre più capillare. Il mar Rosso si prepara a vivere un nuovo Capodanno all’insegna del sole e del clima mite e Eti sceglie proprio le festività per imprimere un’accelerazione al proprio progetto sul mercato italiano. Il tour operator ha infatti messo in vendita 1.000 posti per Capodanno a Sharm El Sheikh, con partenze da Napoli, Bari, Catania, Roma, Milano e Venezia.\r

A questa programmazione si aggiunge una novità destinata ad ampliare ulteriormente l’offerta: Hurghada debutterà da Napoli, prima tappa di un progetto che prevede una progressiva estensione della destinazione anche da altri aeroporti italiani.\r

L'investimento conferma la volontà di Eti di conquistare uno spazio sempre più significativo nel mercato nazionale, forte di un’esperienza internazionale consolidata. A sostenere lo sviluppo italiano è soprattutto la struttura integrata del gruppo, che consente a Eti di avere un controllo diretto su una parte significativa della filiera turistica. Da una parte c’è Red Sea Hotels, la catena alberghiera del gruppo che conta 17 resort tra Sharm El Sheikh e Hurghada; dall’altra Cet– Cairo Express Travel, dmc direttamente controllata in Egitto, che si occupa dell’assistenza a destinazione, dei trasferimenti e dei servizi per i clienti.\r

Un modello che permette di lavorare direttamente sul prodotto e sulla disponibilità, con l’obiettivo di garantire al trade tariffe competitive, continuità dell’offerta e assistenza durante tutte le fasi del viaggio.\r

\r

Focus sul mercato italiano\r

«Stiamo conquistando progressivamente il nostro spazio nel mercato italiano, sostenuti dalla forza e dall’esperienza di un grande gruppo europeo. Abbiamo il prodotto, le disponibilità, i prezzi e una capacità di acquisto che ci permette di competere ad alto livello. I 1.000 posti per Capodanno, le partenze da sei aeroporti e l’apertura di Hurghada da Napoli dimostrano concretamente la portata del nostro progetto» dichiara Claudio Guzovich, direttore commerciale ETI Italia.\r

I primi mesi di attività sul mercato italiano hanno restituito risultati incoraggianti, confermando l'interesse delle agenzie di viaggio e il potenziale commerciale del marchio. Sulla base dell’andamento registrato, Eti prevede di chiudere positivamente il proprio primo esercizio in Italia e guarda già alla fase successiva del progetto. Il tour operator sta infatti lavorando all’implementazione di nuovi sistemi di prenotazione e soluzioni di dynamic packaging, con l’obiettivo di rispondere anche a una domanda sempre più orientata alla flessibilità. La possibilità di combinare dinamicamente volo e hotel, scegliere durate diverse dal tradizionale soggiorno di sette notti e costruire soluzioni più personalizzate punta a riportare nel circuito delle agenzie anche una parte della domanda che, soprattutto in bassa stagione, tende a rivolgersi alla disintermediazione.\r

In questo scenario acquista un peso strategico anche il solo soggiorno. Grazie all’accesso diretto alla disponibilità dei resort Red Sea Hotels, Eti può mettere a disposizione delle agenzie un prodotto land competitivo, da abbinare con maggiore libertà ai collegamenti aerei disponibili sul mercato.\r

«Non vogliamo limitarci al pacchetto tradizionale. Stiamo costruendo gli strumenti necessari per dare alle agenzie maggiore flessibilità e consentire loro di competere anche nei periodi più complessi dell’anno. Tecnologia e prodotto diretto saranno i pilastri della nostra crescita».\r

","post_title":"Eti sul mercato italiano: mille posti volo per Capodanno a Sharm El Sheikh","post_date":"2026-09-25T11:58:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790337531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nobis Assicurazioni sta proseguendo il percorso di rafforzamento della propria struttura manageriale: da qualche mese ha fatto il suo ingresso nel ruolo di head of pricing, responsabile della divisione attuariato pricing, Anna Papola. Una nomina che conferma la volontà della compagnia di investire in competenze di alto profilo per sostenere il proprio percorso di crescita e innovazione.\r

Nel corso della sua carriera ha lavorato per ventidue anni in Zurich e per otto anni in Helvetia, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità nelle aree pricing, sviluppo prodotti, riassicurazione e technical excellence. A inizio 2026, Anna Papola è entrata in Nobis Assicurazioni per guidare la Divisione Attuariato Pricing.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_522744\" align=\"alignleft\" width=\"188\"] Anna Papola[/caption]\r

Funzione centrale\r

La divisione rappresenta una funzione centrale nello sviluppo dell’offerta assicurativa della compagnia, contribuendo alla definizione di tariffe e prodotti attraverso l’analisi dei dati e il costante confronto con le diverse aree aziendali e con la rete distributiva, con l’obiettivo di coniugare competitività, sostenibilità e attenzione alle esigenze del mercato.\r

“Entrare a far parte di Nobis Assicurazioni significa contribuire a un progetto di crescita che punta su innovazione e capacità di rispondere all’evoluzione del mercato - dichiara Anna Papola -. L’obiettivo della Divisione Attuariato Pricing è supportare questo percorso attraverso modelli evoluti e soluzioni che rafforzino la competitività mantenendo al centro la qualità dell’offerta e il valore per i clienti”.\r

","post_title":"Nobis rafforza la struttura con l'ingresso al pricing di Anna Papola","post_date":"2026-09-25T11:30:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1790335824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522714","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha rinnovato l'accordo di cooperazione strategica con il Jordan Tourism Board, in parallelo alla ripresa dei collegamenti sulla rotta Budapest-Amman, lo scorso 22 settembre.\r

\r

L’accordo segna un nuovo importante capitolo nella relazione di lunga data tra la Giordania e Wizz Air e riflette l’impegno condiviso a rafforzare i collegamenti aerei tra la destinazione e i principali mercati europei, sostenendo la ripresa e la crescita sostenibile del settore turistico giordano e rendendo la Giordania più accessibile ai viaggiatori internazionali.\r

\r

La ripresa delle operazioni di Wizz Air arriva in un momento cruciale per l’industria turistica giordana: nonostante il difficile contesto geopolitico che incide sulla propensione a viaggiare in tutta la regione, la Giordania continua a dimostrare resilienza, stabilità e un forte impegno nel mantenere i propri collegamenti con i mercati internazionali.\r

\r

La rinnovata partnership tra Jtb e Wizz Air è volta a sostenere lo sviluppo sostenibile dei collegamenti aerei sia verso Amman che verso Aqaba, con il volo Budapest–Amman che rappresenta il primo passo di un più ampio programma di cooperazione tra le due parti. Si prevede che, con l’evolversi della partnership, verranno progressivamente introdotte ulteriori rotte e mercati.\r

\r

“La Giordania è sempre stata una destinazione importante all’interno del nostro network - ha dichiarato il ceo di Wizz Air, József Váradi -. \r

Il nostro rapporto con il Jordan Tourism Board si è consolidato nel corso di molti anni e questo accordo rinnovato dimostra la comune fiducia nel potenziale a lungo termine del mercato giordano. Sebbene l’intera regione continui ad affrontare delle sfide, riteniamo che mantenere i collegamenti e offrire ai passeggeri l’accesso a destinazioni attraenti rimanga di fondamentale importanza\".","post_title":"Wizz Air rinnova la partnership strategica con il Jordan Tourism Board","post_date":"2026-09-25T10:22:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790331746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nona edizione del forum itinerante Shopping Tourism, organizzato a Parma da Risposte Turismo, è un evento che aiuta a leggere la realtà socioeconomica italiana in modo trasversale. Significative in questo senso le parole di Dina Ravera, presidente e ceo di Destination Italia, che ha affermato: «In Italia sta diventando sempre più rilevante il turismo che raggiunge non le grandi città, ma le aree interne. Ed è un bene, perché c’è bisogno di ripopolare, inoltre nelle metropoli l’Ai sta togliendo lavoro a tanti giovani capaci. I borghi diventano allora un'opportunità e lo shopping acquista un ruolo importante, perché si possono acquistare oggetti di artigianato, di produzione locale, di enogastronomia …\r

\r

Credo sia un'evoluzione del concetto stesso di shopping. Non si tratta più di un acquisto che puoi fare nel mall vicino a casa, ma anche a Dubai o in altre parti del mondo: è uno shopping sempre più autentico, decentrato e con un portafoglio più ampio. È uno shopping che cerca l’autentico, ci distingue dalla concorrenza e restituisce al territorio dal punto di vista economico, riavviando un ecosistema che si stava spegnendo. Oggi abbiamo 4.500 Comuni minori dove l'età media è molto alta, ma finalmente i giovani comprendono che, invece di mendicare un posto di lavoro in una grande metropoli dove sono allontanati dall'arrivo dell’Ai, è possibile diventare uno splendido imprenditore nel proprio paese d'origine, avere più libertà e anche più soddisfazione: sia economica che di qualità della vita».\r

\r

Nel corso del forum si è parlato di potenziare le produzioni locali, con un focus sul Parmigiano Reggiano - che con la sua eccellenza e versatilità diventa destinazione - per poi prendere coscienza dei cambiamenti. «Tutto sta accadendo molto rapidamente: in un solo anno l’Ai ha ridisegnato pesantemente la nostra economia e nel giro di due anni la stravolgerà. - prosegue Ravera - I territori minori non sono più un peso ma stanno diventando un'opportunità per i nostri giovani e per l'economia del paese. Prima assistevamo a un'aggregazione nelle grandi metropoli, mentre si spegneva il 60% del territorio con le sue caratteristiche e le sue tradizioni.\r

\r

Oggi nella complessità della rivoluzione portata dall’Ai c’è un aspetto positivo: chi lo desidera avrà l’opportunità di fare un lavoro bello a contatto con le persone e non glielo porteranno via né i robot, né i social. Vivremo questo contatto nei luoghi più autentici e meno copiabili». Il forum Shopping Tourism evidenzia che i viaggiatori «vogliono provare, comprare, assaggiare un prodotto enogastronomico, scoprire la produzione della pelletteria e vivere un’esperienza d’acquisto. In quasi tutte le regioni italiane c'è oggi una forte consapevolezza. Si parla di turismo perché il viaggio è l'occasione per conoscere e da questa conoscenza deriva un nuovo fenomeno: quello dei nomadi digitali. - conclude Ravera -Vado a conoscere un luogo, magari il Parmigiano Reggiano. Mi piace, allora mi fermo 6 mesi o un anno. Poi scelgo un altro territorio italiano e mi sposto: è un fenomeno che farà bene al settore del turismo e, di conseguenza, all’Italia».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Visualizza questo post su Instagram\r

\r

\r

\r

\r

\r

Un post condiviso da Travel Quotidiano | Rivista b2b sul turismo (@travel_quotidiano)\r

\r

\r

\r

\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"Destination Italia: lo Shopping Tourism per parlare dei giovani e del futuro","post_date":"2026-09-25T10:11:46+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1790331106000]}]}}