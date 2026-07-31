La Cambogia studia nuove strategie per attrarre più visitatori stranieri Sarebbe atteso a breve l’annuncio da parte del governo della Cambogia per la revisione delle condizioni relative ai visti per i viaggiatori stranieri. Lo riferisce Travel Mole, citando la dichiarazione di Thourn Sinan, presidente della sezione cambogiana della Pacific Asia Travel Association e presidente della B2B Cambodia Co., Ltd. La Cambogia sta affrontando una forte contrazione dell’attività turistica, con una sensibile flessione degli arrivi dall’inizio dell’anno, che nei primi sei mesi 2026 ha segnato un meno 47,9%, con 1.751.886 visitatori stranieri. Si tratta del risultato peggiore tra tutti i paesi dell’Asean. Ciascuno dei primi 10 mercati di provenienza dei turisti in Cambogia ha registrato una diminuzione, che va dal -96% della Thailandia al -10,7% dell’Australia. La flessione è legata alla chiusura del confine terrestre tra Cambogia e Thailandia, alla pubblicità negativa sulle truffe online e all’impatto del conflitto in Medio Oriente. I voli settimanali tra la Cambogia e il Medio Oriente sono scesi di fatto a 44 dai circa 52 registrati tra febbraio e luglio. Gli arrivi dall’estero via aerea sono diminuiti del 22,8%, mentre quelli via terra e via acqua sono crollati del 66,4%. Secondo i dati riportati, gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti al Parco Archeologico di Angkor sono scesi del 29,8%, attestandosi a 18,5 milioni di dollari. “Vediamo chiaramente che il governo sta affrontando la questione della crisi del turismo, poiché questo settore rappresenta la quarta fonte più importante di reddito e di posti di lavoro per la Cambogia – ha dichiarato Thourn Sinan -. Le misure vengono messe in atto, ma ci vuole tempo. Accolgo con favore, ad esempio, il giro di vite del governo sulle reti di truffe online, poiché contribuisce a ripristinare l’immagine della Cambogia. Tuttavia, permangono ancora dei punti deboli che il governo deve affrontare rapidamente». Secondo il manager sarebbe necessario “potenziare il marketing delle destinazioni e la trasformazione digitale. Dobbiamo inoltre ideare itinerari o prodotti specifici per mercati di nicchia quali il turismo per i senior, il turismo nel Golfo, il trekking nella giungla e in montagna. La comunicazione digitale è quindi fondamentale e dobbiamo investire di più per svilupparla”. Altro capitolo delicato quello della connettività aerea, che “è essenziale e continuiamo a registrare una carenza di voli. La situazione è addirittura peggiorata di recente a causa del conflitto nel Golfo. L’aumento dei prezzi del carburante per aerei ha costretto alcune compagnie aeree a sospendere temporaneamente i propri servizi verso Phnom Penh o Siem Reap. Dobbiamo fornire maggiori incentivi per attrarre i vettori aerei e moltiplicare le possibilità di collegarci a nuovi hub e offrire nuovi servizi aerei diretti. Poiché la situazione con la Thailandia rimane incerta, dobbiamo ottenere più voli con Cina, India, Malesia, Singapore e Vietnam per potenziare la connettività aerea”. Infine, la questione visti: sebbene la Cambogia offra condizioni di ingresso relativamente semplici, con il visto gratuito concesso ad alcuni paesi e il visto elettronico disponibile per gli altri, la mancanza di flessibilità nella tipologia di visto sta diventando un problema. La maggior parte dei turisti può entrare solo con un visto per ingresso singolo, del costo di 30 dollari. “L’obbligo di acquistare un visto ogni volta che un turista entra in Cambogia può rappresentare un fattore dissuasivo. Per questa Green Season il governo sta sperimentando il visto gratuito all’arrivo per i viaggiatori cinesi. Non conosciamo ancora l’esito di questa politica, ma posso affermare che il governo estenderà sicuramente questa opzione ad altri paesi. Il cambiamento della politica sui visti includerebbe anche alcuni mercati di provenienza a lungo raggio, come la Francia…”. Condividi

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L’itinerario sul Vietnam “Il giardino del fiore dell’alba” partirà il 25 novembre e toccherà il delta del Mekong, Hue, Hoi An, Ninh Binh e la Baia di Halong in un viaggio di 14 giorni in cui lo sguardo si perde tra falesie, baie deserte e villaggi.\r

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“Dove vesti ocra danzano al vento” è infine il tour che si spingerà nel cuore dell’antico Regno Khmer, in Cambogia. Il viaggio in partenza il 29 dicembre e il 21 gennaio 2027 tocca Phnom Penh, villaggi rurali, vie d’acqua e il complesso di Angkor, alternando la scoperta del patrimonio storico a quella della vita locale.","post_title":"Shiruq by Mappamondo presenta le novità per la stagione invernale","post_date":"2026-07-31T10:08:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785492489000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Le prenotazioni per l'estate 2026 ci stanno raccontando qualcosa di interessante sulle scelte di viaggio degli italiani». In un post pubblicato su Linkedin, Veratour traccia un bilancio dell'andamento attuale del mercato.\r

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«La geografia delle vacanze cambia - si legge nella nota -. I dati raccolti dal nostro centro studi mostrano che il cliente, fortemente influenzato dall'instabilità geopolitica internazionale, tende a privilegiare destinazioni percepite come più sicure. L'Italia consolida il primo posto tra le mete preferite dai clienti Veratour, l'Egitto mantiene una quota importante nonostante una lieve flessione, mentre crescono Zanzibar e Kenya. Al contrario, Emirati, Oman ed Estremo Oriente risentono maggiormente del contesto internazionale. Stabile, invece, il Mediterraneo e il medio raggio».\r

Nuovi comportamenti d'acquisto\r

Anche il comportamento d'acquisto è cambiato. «Tra marzo e maggio le prenotazioni hanno subito un forte rallentamento. Da metà giugno, però, gli ordini hanno ripreso ad accelerare, facendo registrare incrementi rispetto al pari periodo del 2025. Un segnale che la voglia di viaggiare non è venuta meno: il consumatore, in attesa di un contesto più stabile, ha semplicemente rimandato la decisione, prenotando sempre più sotto data la propria vacanza estiva».\r

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In questo scenario, segnato da insicurezza e incertezza legate al contesto internazionale, «il valore del turismo organizzato emerge con ancora maggiore forza. Non solo nella costruzione del viaggio, ma soprattutto nella capacità di accompagnare il cliente prima della partenza, durante la vacanza e nella gestione di eventuali imprevisti. Quando aumenta l'incertezza, aumenta anche il valore dell'affidabilità».","post_title":"Veratour: ecco come cambia la \"geografia delle vacanze\"","post_date":"2026-07-31T09:51:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785491511000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Seafy, già presente sulle navi di Grimaldi Lines, evolve oggi in una digital experience platform disponibile sull'intera flotta, trasformando il tradizionale portale wi-fi in un ecosistema digitale integrato che accompagna il passeggero durante l’intera traversata.\r

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Grimaldi Lines e Seafy offrono così ai viaggiatori un'esperienza digitale più semplice, affidabile e integrata. Grazie all'evoluzione della piattaforma, i passeggeri possono collegarsi da qualsiasi device a internet per consultare le informazioni relative al viaggio e altri servizi, attraverso un unico punto di accesso, senza necessità di scaricare applicazioni dedicate.\r

Migliora la velocità di connessione\r

L'evoluzione tecnologica consente inoltre un miglioramento delle performance, con una maggiore stabilità e velocità della connessione, per un'esperienza digitale più affidabile durante la navigazione. Attraverso il portale Seafy è inoltre possibile scegliere il pacchetto wi-fi più adatto alle proprie esigenze, con tariffe differenziate in base all'utilizzo. Il pagamento può essere effettuato direttamente dallo smartphone in modo semplice e sicuro, attraverso soluzioni contactless come Apple Pay, Google Pay e Revolut Pay.\r

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«Per Grimaldi Lines innovazione significa mettere la tecnologia al servizio del viaggio. La digitalizzazione rappresenta un elemento sempre più importante nell'evoluzione dei servizi dedicati ai nostri passeggeri e il completamento di questo progetto conferma il nostro impegno nell'investire in soluzioni capaci di rendere l'esperienza di viaggio più semplice, accessibile e in linea con le aspettative di una clientela sempre più connessa» dichiara Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines.\r

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«Nel settore marittimo, la customer experience sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle strategie di innovazione delle compagnie - aggiunge Roberto Verni, ceo di Seafy -. Con Grimaldi Lines abbiamo sviluppato una digital experience platform capace di creare un punto di contatto continuo tra compagnia e passeggero durante tutto il viaggio. L'obiettivo è mettere a disposizione un'infrastruttura in grado di evolvere nel tempo, supportando nuovi modelli di relazione con il cliente e accompagnando la trasformazione digitale dell'esperienza di bordo».\r

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","post_title":"Grimaldi Lines rivoluziona il wi-fi di bordo con Seafy","post_date":"2026-07-31T09:44:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785491044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Ethiopian Airlines ha registrato un fatturato annuo di 9,1 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2025/26, un record per la compagnia, che centra una crescita del +20% rispetto all’anno precedente nonostante le sfide geopolitiche che hanno fatto lievitare i costi operativi.\r

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Il ceo, Mesfin Tasew, ha affermato che la crescita del fatturato si è registrata nonostante l’impatto delle crisi mediorientali sui prezzi del carburante, sulle operazioni di volo e sulla domanda di trasporto passeggeri. Le spese sono aumentate del 25%.\r

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Il numero di passeggeri è cresciuto del 10% raggiungendo i 20,7 milioni, mentre i volumi di merci sono aumentati del 16% su base annua, attestandosi a 897.000 tonnellate metriche. \r

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La compagnia aerea ha ampliato la propria rete internazionale con quattro nuove rotte, tra cui collegamenti verso il Portogallo, il Vietnam e Abu Dhabi, oltre a ulteriori destinazioni domestiche, e ha aggiunto otto aeromobili alla propria flotta.\r

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I risultati confermano la validità della strategia “Vision 2035” di Ethiopian, che punta a raggiungere un fatturato di 25 miliardi di dollari e 67 milioni di passeggeri all’anno.","post_title":"Ethiopian Airlines: balzo in avanti del 20% per il fatturato che tocca i 9,1 mld di dollari","post_date":"2026-07-31T09:15:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785489339000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_516873\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Deli[/caption]\r

«A oggi la transizione digitale dei processi di distribuzione, commercializzazione e vendita ha raggiunto il 98% in tutte le divisioni del gruppo, con la sola eccezione della business unit dedicata ai gruppi. Questo importante percorso di innovazione, che ha favorito una strategia di diversificazione e multicanalità, ha consentito a tutti i brand di Volonline Group di affrontare con efficacia i mesi segnati dall'instabilità internazionale, sostenendo prenotazioni e vendite. La tecnologia ha inoltre permesso di garantire risposte rapide alla rete agenziale e, di conseguenza, a un cliente finale sempre più orientato a ottenere conferme in tempi immediati, fattore determinante tenendo conto di una congiuntura ancora di incertezza che sta incrementando il last minute» dichiara Luigi Deli, ceo e founder di Volonline Group.\r

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I risultati\r

«I risultati di questa strategia sono evidenti negli ultimi dati: i mesi di giugno e luglio hanno registrato una crescita superiore al 50% a livello di gruppo. Rispetto allo stesso periodo del 2025, il brand tailor-made Volonline Tour Operator cresce del 37%, mentre Teorema Vacanze, specialista dei pacchetti di pronta vendita, segna un +28%. Ottime performance anche per Volonclick, la piattaforma di self booking online dedicata alle agenzie di viaggio, che registra un incremento del 55%. Crescita a tripla cifra, infine, per il broker alberghiero eHotelXml, a conferma della solidità dell'infrastruttura tecnologica e del valore strategico di questo asset per il gruppo» aggiunge Luca Adami, chief strategy e technology officer di Volonline Group.\r

Per Volonline Group, realtà che ha fatto della diversificazione del business e di un modello manageriale uno dei propri punti di forza, la digitalizzazione non rappresenta uno strumento per sostituire il capitale umano, ma per valorizzarlo e aumentarne l'efficacia, generando significative economie di scala.\r

«L'automazione dei processi ha infatti l'obiettivo di liberare le persone dalle attività più operative e ripetitive, consentendo loro di concentrarsi sulle attività a maggior valore aggiunto: dallo sviluppo del prodotto alla formazione, dalla progettazione e personalizzazione dei viaggi su misura fino all'assistenza e al problem solving, competenze che continuano a fare la differenza e che restano saldamente nelle mani dei professionisti. La tecnologia è il motore che ci permette di essere immediati sul mercato e di generare grandi economie di scala, ma il cuore di Volonline resta umano - conclude Deli -. Se le nostre piattaforme assicurano la velocità che il mercato impone, sono le nostre persone a fare la differenza, arricchendo il prodotto e garantendo quel livello di personalizzazione e assistenza che nessun algoritmo potrà mai replicare».","post_title":"Gruppo Volonline, Deli:«Ecco la formula vincente per continuare a crescere»","post_date":"2026-07-30T13:03:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785416618000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520040","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La filosofia #explorer, consolidata dal gruppo African Explorer-World Explorer, approda in America Latina. Il nuovo progetto vede lo sviluppo di una nuova programmazione, costruita con lo stesso approccio che da sempre distingue World Explorer: studio approfondito dei territori, collaborazione diretta con corrispondenti locali e massima attenzione alle esigenze della clientela italiana.\r

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Dall’Argentina al Cile, passando per il Perù, è già online una ricchissima programmazione rivolta al Sud America. Una selezione che copre aree molto diverse tra loro per geografia, cultura e tipologia di esperienza, includendo anche regioni meno battute e contesti più remoti del continente.\r

Tre linee di prodotto\r

La programmazione sudamericana si articola su tre principali linee di prodotto: itinerari tailor-made, tour Smart, tour Explorer. Un’impostazione che consente agli agenti di rispondere con precisione a target diversi, mantenendo sempre la coerenza stilistica del marchio World Explorer.\r

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«Con questa programmazione confermiamo la nostra identità – commenta Alessandro Simonetti, titolare di World Explorer – portando sotto l'egida #explorer un quadrante geografico su cui non avevamo ancora investito in modo così strutturato».\r

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L’offerta è destinata ad ampliarsi ulteriormente nelle prossime settimane: saranno infatti presto online nuovi itinerari che andranno ad arricchire la programmazione. «Abbiamo deciso di portare i nostri viaggiatori anche in Sud America perché crediamo in un’esplorazione che sia scambio e avventura; qui, la filosofia di World Explorer trova la sua massima espressione nell'incontro tra culture ancestrali, paesaggi maestosi e animali unici, trasformando ogni itinerario in un’eredità di emozioni indelebili».","post_title":"World Explorer apre la programmazione dedicata al Sud America","post_date":"2026-07-30T12:47:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1785415656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ridefinire il concetto di ospitalità, creando un ponte tra luoghi straordinari e persone in cerca di esperienze autentiche, memorabili e su misura.\r

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E’ questa la filosofia di Verelite srl, una realtà nata di recente dall’intuito e dal back ground della sua fondatrice Giulia Bobone.\r

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«La nostra missione è offrire un’accoglienza su misura, curando ogni dettaglio del soggiorno – commenta Giulia Bobone - dalla scelta della location alla gestione operativa, dai servizi premium alle esperienze locali autentiche. Selezioniamo e gestiamo ville, appartamenti e spazi esclusivi, supportando proprietari e accompagnando ospiti e brand nella scelta della soluzione perfetta per vacanze, eventi o progetti».\r

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Circa 5 anni fa Giulia Bobone si occupava di affitti brevi nella zona di Sanremo, ma nel giro di qualche tempo ha deciso di concentrarsi sulle ville.\r

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«Con Verelite l’obiettivo è ampliare il portfolio di ville esclusive – aggiunge Bobone - offrendo, oltre al soggiorno, servizi a 5 stelle in grado di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. Per questo è fondamentale avviare relazioni e connessioni con travel agent, family officer e tour operator. Il contributo di tutte queste figure garantisce un’offerta dallo standard molto alto».\r

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Crescere significa non perdere mai di vista la formazione specifica, che consente di mettersi in discussione e acquisire nuove competenze e avviare nuove relazioni. Per questo la titolare di Verelite ha frequentato di recente la Luxury Travel Accademy, lanciata qualche tempo fa da Giada Marabotto, Claudio Citzia e Monica Vittani allo scopo di supportare chi lavora nel turismo luxury e property manager.\r

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«Attualmente copriamo la zona da Portofino a Saint Tropez – continua Giulia Bobone – L’aumento delle strutture offerte deve sempre procedere con l’impegno di garantire personale di alto livello in loco. Il primo banco di prova è stato alcuni anni fa il Festival di Sanremo: in quella occasione sono entrata in contatto con il luxury hospitality, o meglio la richiesta di soggiorno in location molto grande con tutta una serie di servizi molto particolari, dalle pulizie giornaliere, lo chef privato, i transfert, per fare qualche esempio. Oggi siamo leader in zona per il Festival di Sanremo, con partnership interessanti».\r

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La clientela di Verelite proviene per la maggior parte da Germania, Svizzera, Francia ma anche dall’Italia.\r

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«Per il 60 per cento la nostra clientela è straniera e per il restante 40 per cento è italiana – conclude Bobone – Siamo molto focalizzati a mantenere il contatto umano con il cliente, per questo ci teniamo a fare il check-in in presenza e a costruire i servizi con il cliente».","post_title":"Verelite, una nuova idea di ospitalità tra location esclusive ed esperienze su misura","post_date":"2026-07-30T12:27:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785414468000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520031","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor amplia il network nordamericano con il lancio di un nuovo collegamento diretto giornaliero tra Francoforte e Chicago O’Hare, che sarà operativo su base stagionale dal 14 maggio 2027 e fino al 12 settembre.\r

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«Chicago è l’aggiunta ideale per il nostro network nordamericano e rappresenta un mercato di grande potenziale sia per i viaggi leisure che per quelli d’affari - ha dichiarato Peter Gerber, ceo della compagnia aerea -. Con questo nuovo collegamento vogliamo offrire ai nostri passeggeri un accesso diretto a una delle principali regioni metropolitane degli Stati Uniti e garantire al tempo stesso connessioni efficaci con l’Europa ai viaggiatori provenienti da Chicago, tramite il nostro hub di Francoforte»,\r

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Il volo offrirà ai viaggiatori statunitensi un comodo accesso al Vecchio Continente durante la stagione estiva e, allo stesso tempo, i passeggeri europei e diretti all’area metropolitana di Chicago per motivi familiari, turistici o di lavoro, potranno usufruire della tratta via Francoforte. Tramite questo hub, i viaggiatori avranno infatti accesso a numerose connessioni in tutta Europa operate sia dal network di Condor che dalle compagnie aeree partner. \r

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A partire dall’estate 2027, Condor opererà inoltre dal nuovo Terminal 3 dell’aeroporto di Francoforte, che offrirà ai visitatori infrastrutture moderne, percorsi più brevi, ampi spazi e processi ottimizzati.\r

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Sulla nuova rotta sarà impiegato un Airbus A330neo, il modello principale della flotta a lungo raggio di Condor. In Business Class, i passeggeri potranno usufruire del massimo comfort con poltrone completamente reclinabili, con lunghezza fino a 1,99 metri, accesso diretto al corridoio da ogni posto e un servizio premium completo. La Premium Economy offre maggiore spazio per le gambe e tra i sedili, oltre a servizi aggiuntivi per un viaggio ancora più confortevole.","post_title":"Condor fa rotta su Chicago: nuovo stagionale da Francoforte da maggio 2027","post_date":"2026-07-30T12:22:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785414162000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Nepal sta compiendo uno sforzo deciso per affermarsi nel mercato globale dei viaggi di lusso, con un numero crescente di marchi alberghieri internazionali che si preparano a entrare nel Paese nei prossimi cinque anni.\r

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Questa strategia rappresenta un cambiamento epocale per il turismo nepalese, che, come riporta Travelmole, sta gradualmente sradicando la sua immagine di meta per viaggiatori \"sacco in spalla\". Questa nuova svolta si inserisce nel più ampio obiettivo del governo di passare dal turismo di massa a un turismo più orientato verso visitatori di maggior valore, incrementando la spesa turistica, migliorando al contempo gli standard delle strutture ricettive ed espandendo gli investimenti nell'ospitalità di alta gamma.\r

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Nel 2025 il Nepal ha registrato circa 1,15 milioni di arrivi di turisti internazionali, segnando uno dei migliori risultati per il Paese dalla ripresa dalla pandemia. Il turismo continua a riprendersi con forza. Il Nepal ha accolto 620.453 visitatori internazionali nei primi sei mesi del 2026, con un aumento del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. L'India è rimasta il principale mercato di provenienza dei turisti, seguita da Stati Uniti, Cina e Bangladesh.\r

L'ingresso di Marriott\r

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L'annuncio più importante è arrivato a giugno, quando Marriott International e la nepalese Cg Hospitality Global hanno svelato i piani per lo sviluppo del Ritz-Carlton Kathmandu e del Westin Kathmandu, entrambi con apertura prevista nel 2031. I due hotel introdurranno per la prima volta in Nepal i marchi Ritz-Carlton e Westin, aggiungendo quasi 300 camere di lusso all'offerta ricettiva di alto livello di Kathmandu. Il Ritz-Carlton sarà spettacolare, con 150 camere, ristoranti, il primo casinò di lusso del Nepal ed esclusive residenze Ritz-Carlton. L'ente del Tturismo del Nepal ha descritto l'investimento come una forte conferma delle prospettive turistiche a lungo termine del Paese, affermando che i marchi di lusso riconosciuti a livello internazionale rafforzeranno l'attrattiva del Nepal tra i viaggiatori internazionali di fascia alta, creando al contempo opportunità di lavoro qualificato.\r

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Prima del debutto di Ritz-Carlton e Westin, Marriott introdurrà un altro marchio di lusso di punta. Il Luxury Collection Kathmandu, con 225 camere, dovrebbe aprire a ottobre 2026, diventando il primo hotel Luxury Collection gestito da Marriott in Asia meridionale. Marriott gestisce già diversi marchi in Nepal, tra cui Marriott Kathmandu, Aloft Kathmandu e Fairfield by Marriott, il che conferisce al gruppo uno dei più ampi portafogli di hotel internazionali del Paese.\r

Il piano globale\r

I progetti di Marriott fanno parte di un più ampio piano di sviluppo di hotel di lusso. Le future strutture andranno ad aggiungersi ai 222 hotel stellati del Paese (con 26.285 posti letto), di cui 28 a cinque stelle, secondo i dati del ministero del turismo.\r

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Tra gli operatori internazionali già presenti in Nepal figurano Hyatt, Hilton, Sheraton, Aloft, Fairfield by Marriott e Best Western, mentre si prevedono ulteriori investimenti da parte di Ihg Hotels & Resorts, i cui marchi includono InterContinental, Crowne Plaza e Hotel Indigo. Gran parte delle attività di sviluppo si concentrano a Kathmandu, Pokhara, Chitwan e Lumbini.\r

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Il progetto di costruzione di hotel di lusso si allinea alla strategia turistica a lungo termine del Nepal, volta ad attrarre visitatori che soggiornino più a lungo e spendano di più. L'apertura dell'aeroporto internazionale di Pokhara, i continui lavori di ammodernamento dell'aeroporto internazionale di Tribhuvan e il miglioramento delle infrastrutture stradali contribuiscono ad aumentare la fiducia degli investitori. Sebbene il trekking e l'alpinismo rimangano le principali attrazioni turistiche del Nepal, le autorità considerano sempre più l'ospitalità di lusso come un importante motore di crescita economica.\r

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