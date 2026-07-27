Isole Canarie: un’estate tutta da vivere open air, fra natura e cultura locale L’estate ideale, tutta da vivere open air grazie ad un equilibrio unico tra natura e oceano, con gli alisei che mantengono le temperature intorno ai 26 °C per tutta la stagione. Le Isole Canarie sono, oggi più che mai, uno dei luoghi perfetti per un viaggio all’insegna della natura, delle passeggiate lungo la costa o fra i numeri sentieri interni. Ma anche per assaporare la cucina locale. A La Gomera, il parco nazionale di Garajonay, patrimonio Unesco, custodisce una foresta di laurisilva che gli studiosi definiscono una reliquia vivente, testimonianza di come doveva apparire il Mediterraneo oltre venti milioni di anni fa.

A La Palma, i sentieri della Caldera de Taburiente si snodano tra boschi di pini all’interno di uno dei più grandi crateri di erosione del mondo, dove un fiume perenne alimenta suggestive cascate. Più a sud, la Ruta de los Volcanes conduce tra crateri spenti e colate laviche fino all’oceano, mentre a El Hierro il sentiero di La Llanía attraversa foreste immerse nella nebbia atlantica e conduce allo spettacolare anfiteatro naturale di El Golfo. Tra La Gomera e Tenerife le acque ospitano una delle aree più ricche d’Europa per l’osservazione di balene e delfini. A El Hierro, la riserva marina di Mar de las Calmas rivela un mondo sommerso di montagne vulcaniche e torri di roccia, popolate di tartarughe e razze: è considerato uno dei migliori luoghi per le immersioni in Europa. Chi preferisce ritmi più tranquilli può scegliere le piscine naturali di Charco Azul o quelle scavate tra le rocce vulcaniche di Lanzarote. Poco distante, La Graciosa offre un’esperienza completamente diversa: strade di sabbia, poche auto e spiagge raggiungibili solo a piedi trasformano ogni giornata in un invito a rallentare. L’arcipelago è però in grado di sorprendere anche per i sapori della tradizione enograstronomica. A La Gomera esiste una tradizione enologica unica: solo qui è possibile assaggiare il miele di palma, ricavato dalla linfa della palma canaria, e i vini della Forastera Gomera. A la Palma quando il sole tramonta, il centro storico di Santa Cruz de La Palma cambia volto: i balconi in legno affacciati sul lungomare diventano la cornice di cene all’aperto e passeggiate senza meta, mentre l’atmosfera si fa più raccolta e autentica. Perché alle Isole Canarie il tempo all’aria aperta non finisce con un’escursione o un bagno nell’oceano, ma continua a tavola, tra piazze, porti e piccoli ristoranti dove la gastronomia diventa parte integrante del viaggio.

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L'arcipelago è però in grado di sorprendere anche per i sapori della tradizione enograstronomica. A La Gomera esiste una tradizione enologica unica: solo qui è possibile assaggiare il miele di palma, ricavato dalla linfa della palma canaria, e i vini della Forastera Gomera. A la Palma quando il sole tramonta, il centro storico di Santa Cruz de La Palma cambia volto: i balconi in legno affacciati sul lungomare diventano la cornice di cene all'aperto e passeggiate senza meta, mentre l'atmosfera si fa più raccolta e autentica.\r

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Perché alle Isole Canarie il tempo all'aria aperta non finisce con un'escursione o un bagno nell'oceano, ma continua a tavola, tra piazze, porti e piccoli ristoranti dove la gastronomia diventa parte integrante del viaggio.\r

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","post_title":"Isole Canarie: un'estate tutta da vivere open air, fra natura e cultura locale","post_date":"2026-07-27T12:36:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1785155809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_519761\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Suite De Pepi[/caption]\r

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Palazzo Firenze ha presentato il nuovo progetto di restyling, firmato dallo Studio Marco Piva, che introduce interni contemporanei nello storico Palazzo Jacometti Ciofi del XVIII secolo. Il restyling di Palazzo Firenze interessa le camere, le suite e gli spazi comuni della struttura, preservandone al contempo il carattere architettonico originale e il patrimonio fiorentino.\r

Situato nel quartiere di Santa Croce a Firenze , l'hotel fa parte di Baglioni Hotels & Resorts. La struttura coniuga il modello di ospitalità di lusso europeo del gruppo con la possibilità di immergersi nella storia, nella cultura e nell'atmosfera del quartiere.\r

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Come riporta TravelDailyNews, Palazzo Jacometti Ciofi fu originariamente costruito nella prima metà del XVIII secolo su commissione del marchese Giovanni Maria Baldinucci, tesoriere del Papa. L'edificio ha conservato le sue caratteristiche storiche e architettoniche attraverso i successivi periodi di utilizzo. L'approccio progettuale dello Studio Marco Piva introduce elementi contemporanei pur mantenendo l'identità storica del palazzo. \r

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Marco Piva ha dichiarato: «Ci siamo approcciati a Palazzo Firenze con rispetto per il suo valore storico e monumentale, pur riconoscendo che un edificio di tale importanza deve essere rivitalizzato. Il nostro intervento contribuisce a ciò che definiamo magnificenza civica: una bellezza condivisa che arricchisce il contesto urbano. È un equilibrio tra memoria e trasformazione».\r

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Il progetto si ispira a un principio di design definito \"bellezza attraverso il design\", secondo il quale l'estetica degli interni è concepita per diventare parte integrante dell'esperienza dell'ospite. Questo approccio è stato applicato in tutte le aree comuni della struttura e nelle sue 24 camere e suite.\r

Le suite\r

La suite De Pepi è dedicata a una famiglia fiorentina legata al commercio delle spezie. I suoi interni sono caratterizzati da calde tonalità di pepe e da texture ispirate ai mortai e ai macinini tradizionali. La suite Da Verrazzano rende omaggio a Giovanni da Verrazzano, il primo esploratore europeo a raggiungere la baia di New York. Le intense tonalità del blu e dell'ocra calda, insieme alle forme fluide, sono state scelte per richiamare temi marittim\r

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Il progetto di riqualificazione di Palazzo Firenze è stato sviluppato in collaborazione con la soprintendenza per i Beni Culturali di Firenze, restauratori specializzati e artigiani locali. Ogni ambiente ha seguito un processo di progettazione e restauro individuale, data la tutela storica dell'edificio.\r

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Flora Grillo , direttrice generale di Palazzo Firenze, ha aggiunto: «Palazzo Firenze rappresenta un nuovo capitolo nella storia di una delle residenze storiche più affascinanti di Firenze. Questo restyling ne ha rafforzato il carattere e l'identità, donando nuova vita al suo patrimonio storico attraverso un linguaggio progettuale contemporaneo. Oggi il palazzo esprime appieno la sua anima, offrendo agli ospiti un'autentica interpretazione di Firenze».\r

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","post_title":"Il nuovo volto di Palazzo Firenze: Studio Piva firma il progetto","post_date":"2026-07-27T12:24:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785155076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere e Marketing Greece hanno lanciato un'iniziativa di promozione delle isole greche, con Syros, Mykonos e Santorini come protagoniste. La collaborazione, come si legge su TravelDailyNews, propone esperienze culturali, gastronomiche e naturalistiche nelle tre destinazioni a un pubblico di viaggiatori internazionali.\r

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L'iniziativa si inserisce nella strategia di promozione internazionale della divisione Crociere del gruppo Msc , che comprende Msc Crociere ed Explora Journeys. Attraverso contenuti audiovisivi e digitali originali, la campagna presenta l'identità e le esperienze turistiche uniche di ogni isola.\r

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I contenuti si concentrano sul patrimonio culturale, la gastronomia locale, i paesaggi naturali e le attività legate al mar Egeo. Presentano inoltre attrazioni ed esperienze che vanno oltre i luoghi simbolo delle destinazioni riconosciuti a livello internazionale.\r

Le esperienze\r

A Syros, la campagna prevede visite al teatro Apollo, al municipio di Ermoupolis, al museo storico di Syros e al museo del Tessile di Ermoupolis. Include anche la possibilità di fare il bagno nel quartiere di Vaporia, degustazioni di vini locali e la tradizionale produzione del loukoumi di Syros.\r

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A Mykonos, il programma include un'escursione nella vicina Delos, sito patrimonio mondiale dell'Unesco, e un laboratorio di mosaico ispirato all'antica storia dell'isola. Viene inoltre presentata una fattoria tradizionale ad Ano Mera, con degustazioni di prodotti locali e un'introduzione agli usi e costumi e allo stile di vita della destinazione.\r

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A Santorini, la campagna include il museo Industriale del Pomodoro, il borgo medievale di Emporio e il paesaggio di Vlychada. Comprende anche la produzione tradizionale della tsabouna, la cornamusa cicladica, e visite a gallerie d'arte contemporanea.\r

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Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere, ha dichiarato: «Attraverso narrazioni avvincenti e contenuti contemporanei, mettiamo in mostra il carattere unico delle destinazioni greche, contribuendo al contempo alla loro promozione internazionale. Oltre alle destinazioni iconiche della Grecia, vogliamo anche puntare i riflettori su porti e isole emergenti e meno conosciuti, aiutando i viaggiatori a scoprire la straordinaria ampiezza e diversità di esperienze che il Paese ha da offrire. La Grecia è da tempo una delle destinazioni più importanti di Msc Crociere e un pilastro della nostra presenza nel Mediterraneo orientale. Crediamo che l'esperienza di una crociera vada ben oltre il semplice viaggio in mare. Si arricchisce grazie a legami significativi con le destinazioni e le comunità locali che i nostri ospiti visitano. La nostra collaborazione con Marketing Greece rispecchia questa filosofia. Siamo lieti di collaborare con un'organizzazione che condivide la nostra visione di promuovere esperienze di viaggio di alta qualità, autentiche e responsabili».\r

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","post_title":"Msc Crociere e Marketing Greece insieme per promuovere esperienze autentiche","post_date":"2026-07-27T12:06:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785154017000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kkm Group, in collaborazione con la storica testata Re Nudo, ha dato vita ai Magical Mistery Tours: una serie di road-movie che, a partire dal prossimo mese di marzo, condurranno gli appassionati nel cuore dei luoghi della controcultura, accompagnati da profondi conoscitori.\r

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Il primo itinerario ripercorrerà l’esperienza di Woodstock - da New York con il Chelsea Hotel e il Greenwich Village, fino alla Hudson Valley - il secondo porterà in India, sulle orme dei Beatles.\r

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«Con Re Nudo Magical Mistery Tours rafforziamo il posizionamento di Kkm Group nel segmento dei viaggi-evento ad alto contenuto esperienziale, sviluppando un prodotto distintivo che unisce cultura, narrazione e scoperta - afferma Andrea Cani, fondatore e Ceo di Kkm Group -. Gli itinerari, accompagnati dagli storyteller selezionati dalla testata, consentiranno di trasformare la storia in un’esperienza diretta, sostenuta dalla solidità della nostra organizzazione tecnica e da condizioni tariffarie competitive. È un modello che svilupperemo intercettando un pubblico sempre più interessato a proposte verticali e ad alto contenuto culturale. Gli itinerari godranno di una distribuzione qualificata attraverso le agenzie di viaggio nostre partner».\r

Una storia di successi\r

L’iniziativa esclusiva è l’occasione per ripercorrere la storia di Kkm, accompagnati dalla narrazione di Cani: «Nel 2018 ho compreso l'importanza del connubio sport e turismo e sono diventato esclusivista di Formula 1 Experiences per l'Italia: perché il vero valore aggiunto per gli ospiti era vivere il dietro le quinte delle manifestazioni sportive e le curiosità dello storytelling, come conoscere un pilota o una personalità legata all'automotive. Ho poi deciso di creare un prodotto mio e, facendo scouting, ho incontrato un ragazzo di 30 anni che ha fatto la differenza: gestiva la community online Calcio Inglese, che ha 60.000 follower. Insieme telefonammo al Manchester City per affittare lo stadio: andammo a Manchester con 30 ospiti, ci trasportò il pullman del Manchester United Football Club, entrammo in campo con lo speaker e giocammo la nostra partita, per poi uscire a cena con il direttore sportivo della squadra. Capimmo che nel mondo questo tipo di esperienze sono una parte importante dei budget e dei bilanci delle società calcistiche e nacque il format Gioca negli stadi della Champions. Poi è partito poi il filone dedicato alla Coppa America. Quest’anno, oltre alle proposte di lusso in catalogo, proponiamo una sorta di Coppa America in casa Cupiello: a Napoli avremo in esclusiva una splendida terrazza, ospitati da napoletani doc. Cerchiamo sempre di unire l’idea del viaggio con lo storytelling: i racconti di chi conosce e ha vissuto quella manifestazione, quel luogo o quella disciplina - conclude Andrea Cani -. E oggi in Kkm siamo più di 25. Ora siamo pronti a partire alla scoperta dei luoghi che hanno fatto la storia contemporanea con i Re Nudo Magical Mistery Tours».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Kkm: il valore dell’esperienza e i Re Nudo Magical Mistery Tours","post_date":"2026-07-27T11:51:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785153078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519727","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trentanove crociere di Virgin Voyages nel Mediterraneo per l'estate 2028, con la Valiant Lady che partirà da Barcellona e la Scarlet Lady che salperà da Atene.\r

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Come riporta Travelmole, sono già in vendita gli itinerari, che saranno disponibili da maggio a ottobre, con viaggi da sei a quattordici notti. L'offerta si basa sulla consolidata presenza di Virgin Voyages nel Mediterraneo, riproponendo le mete più apprezzate tra le isole greche, l'Adriatico e il Mediterraneo occidentale, con pernottamenti a Mykonos, Ibiza, Istanbul e Alessandria per Il Cairo. La stagione prevede anche scali a Portofino, Venezia e Ravenna e a Capodistria in Slovenia.\r

Le crociere\r

Tra le crociere proposte si segnalano \"Mediterraneo: da Barcellona ad Atene\" di 10 notti a bordo della Scarlet Lady; \"Costa Azzurra, Italia e Ibiza\" di sette notti a bordo della Valiant Lady; isole greche, Turchia e Mykonos di sette notti a bordo della Scarlet Lady; \"Adriatico, Albania e Grecia\" di sette notti a bordo della Scarlet Lad; Adriatico, Italia e Grecia di 10 notti a bordo della Scarlet Lady.\r

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Il programma comprende anche due viaggi di riposizionamento: \"Transatlantico da Miami al Marocco e alla Spagna\" di 14 notti a bordo della Valiant Lady \"Crociera transatlantica da San Juan alla Spagna\" di 12 notti a bordo della Scarlet Lady.\r

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Tutte le partenze includono i servizi di Virgin Voyages: oltre 20 punti di ristoro, wi-fi, bevande di base, corsi di fitness di gruppo e intrattenimento a bordo.\r

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","post_title":"Virgin Voyages, ecco il piano delle crociere estive 2028","post_date":"2026-07-27T10:42:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785148976000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519720","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sempre più Africa nei piani di sviluppo di Etihad Airways che, questo mese di luglio, ha siglato tre partnership diverse: un accordo interline con Fastjet in Zimbabwe, seguito da accordi con Air Peace in Nigeria e Africa World Airlines in Ghana.\r

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Insieme alle sei destinazioni africane annunciate da Etihad ad aprile, questi accordi consentiranno ai passeggeri di effettuare collegamenti in tutto il continente a partire dal giorno di inaugurazione delle nuove rotte.\r

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L’accordo interline con Air Peace, la più grande compagnia aerea della Nigeria, firmato a Lagos il 22 luglio, apre ai passeggeri di Etihad 20 destinazioni in Nigeria, Africa occidentale e centrale. Il protocollo d’intesa con Africa World Airlines, il vettore con sede ad Accra che serve il Ghana e l’intera regione, firmato ad Accra il 24 luglio, definisce la cooperazione in materia di codeshare, interline, cargo e programmi fedeltà.\r

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Questa settimana conclude un mese dedicato alla creazione di partnership, iniziato con Fastjet Zimbabwe, la cui rete estende la presenza di Etihad nell’Africa meridionale in vista dei voli della compagnia verso Harare. Gli accordi di luglio si basano inoltre sulla partnership strategica in joint venture di Etihad con Ethiopian Airlines e, insieme, consentono a Etihad di portare i propri passeggeri ben oltre le destinazioni servite con i propri aeromobili.\r

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Ad aprile, Etihad ha annunciato sei nuove destinazioni nel continente, posizionando Abu Dhabi come un corridoio ideale tra Africa, India e Asia sia per i passeggeri che per le merci, dove la domanda sta superando l’offerta nei settori legati al commercio.\r

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«L’Africa è una delle regioni del mondo in cui il settore del trasporto aereo sta crescendo più rapidamente e questo mese abbiamo agito rapidamente per crescere insieme ad essa - ha commentato Arik De, chief commercial and revenue officer di Etihad Airways -. Tre accordi siglati a luglio, ciascuno su misura per il proprio mercato: la copertura di Fastjet nell’Africa meridionale, l’ampiezza della rete di Air Peace e la profondità di un quadro strategico con Africa World Airlines. Quando le nostre nuove rotte africane decolleranno, la rete di partner che le sostiene sarà già operativa».","post_title":"Etihad Airways a tutta Africa: tre nuove partnership siglate a luglio","post_date":"2026-07-27T10:33:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785148438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ministero della cultura, ministero del turismo avviano da sabato 1° agosto l'iniziativa di tenere aperti ogni giorno grandi monumenti e musei italiani fino a quattro ore in più dell'orario consueto. L'esperimento durerà per tutto il mese di agosto\r

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L'iniziativa è realizzata a Roma su monumenti statali e a Milano su monumenti civici. Nello specifico, i monumenti che seguiranno l'estensione dell'orario di apertura saranno il Colosseo, il Pantheon e il Castello Sforzesco.\r

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L'obiettivo è favorire i turisti, la razionalizzazione e la gestione dei flussi, l'accesso in fasce orarie meno calde e in momenti della giornata più compatibili con gli orari lavorativi.\r

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\"Questa sperimentazione, frutto del confronto con le guide turistiche e gli operatori del settore, va incontro alle esigenze di viaggiatori e cittadini\" commenta il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.\r

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Ecco il dettaglio delle estensioni orarie: Colosseo: nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 19:45 alle ore 23:30; Pantheon: dalle 19:00 alle 23:00, a eccezione del giovedì; Castello Sforzesco: dalle 17:30 alle 19:30.\r

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\"Le aperture serali straordinarie del Colosseo e del Pantheon costituiscono un'occasione per accostarsi, in una dimensione di particolare suggestione, a due testimonianze universali della storia e dell'ingegno umano - ha dichiarato il ministro della cultura, Alessandro Giuli -. Rendere ancora più accessibili questi luoghi promuove la conoscenza e rafforza la consapevolezza del valore che essi rivestono.\r

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