Irlanda, crescita record degli arrivi dall’Italia: +44% nei primi 7 mesi 2026 I dati preliminari di Turismo Irlandese sul mercato italiano indicano una crescita del 44% anno su anno da gennaio a luglio 2026. A sostenere la domanda hanno contribuito la percezione dell’Irlanda come destinazione vicina, accogliente e sicura e la crescente verso mete con un clima più fresco e temperato nei mesi estivi. Un altro dato particolarmente rilevante è la permanenza media di 10 notti registrata nel 2025, un indicatore che evidenzia la capacità della destinazione di incentivare soggiorni prolungati. Dublino rimane il principale punto di accesso, ma i flussi italiani interessano considerevolmente anche gli aeroporti di Belfast, Ireland West Airport Knock, Shannon e Cork da cui partono collegamenti diretti con l’Italia. Mentre l’estate 2026 ha visto un incremento del 6% sui voli diretti, per l’inverno 2026/27 i principali operatori aerei hanno confermato tutte le rotte, che si prevedono in incremento del 4%, raggiungendo 410.000 posti rispetto all’inverso 2025. Roma contribuirà in modo particolare a questa crescita, raggiungendo 120.000 posti, il 13% in più, mentre il nuovo collegamento easyJet Roma-Belfast, attivo dal 23 ottobre, offrirà un accesso diretto all’Irlanda del Nord e nuove opportunità per la costruzione di itinerari sull’intera isola. Una delegazione di 11 partner incontra il trade al Ttg di Rimini Il nucleo operativo dei servizi a terra è rappresentato dalle Destination Management Companies, figure chiave per la creazione di itinerari su misura per il pubblico italiano. Tra questi figurano realtà di primo piano come 360 Travel Design, Abbey – The Destination Experts e Holiday Ireland Tours, a cui si affianca l’esperienza mirata di Irlanda in Italiano. Sul fronte della connettività e dei trasporti, un ruolo fondamentale è ricoperto dal vettore Aer Lingus, mentre l’ospitalità e la ricettività di alto livello sono rappresentate dal gruppo Talbot Collection. Gli operatori italiani potranno approfondire l’offerta di siti di straordinario fascino come Hillsborough Castle and Gardens, la celebre Saint Patrick’s Cathedral e i progetti di tutela del National Trust Northern Ireland. Non mancano le esperienze naturalistiche e le eccellenze produttive locali, rappresentate quest’anno da Killary Fjord Boat Tours e dalla distilleria artigianale The Boatyard Distillery. I viaggiatori del Belpaese dimostrano infatti un’attenzione straordinaria per il settore gastronomico, arrivando a destinare al food & beverage ben il 35% della spesa turistica complessiva nel corso del 2025. Proprio per valorizzare questo segmento culinary e celebrare il lancio del nuovo volo diretto su Belfast, lo stand ospiterà un’esclusiva degustazione di gin curata dagli esperti di Boatyard Distillery. I riflettori della fiera saranno infatti puntati sul premio Lonely Planet Best in Travel 2027 assegnato al suggestivo Killary Fjord nel Connemara, incoronato tra le mete imperdibili a livello mondiale, valorizzando un’offerta naturalistica d’eccellenza che la stessa Killary Fjord Boat Tours propone al mercato italiano. «La presenza in fiera dei nostri undici partner è la dimostrazione tangibile dell’importanza che l’Italia riveste per il turismo irlandese – commenta Marcella Ercolini, Direttrice di Turismo Irlandese in Italia -. Siamo entusiasti per la consolidata capacità dei collegamenti aerei invernali, a cui si aggiunge la nuova rotta Roma-Belfast di EasyJet. In questo contesto di forte dinamismo, siamo felici di trovare l’Irlanda ancora una volta in evidenza nelle classifiche globali, con il recente riconoscimento Best in Travel 2027 assegnato da Lonely Planet a Killary Fjord nel Connemara, una gemma naturalistica che testimonia il valore autentico delle esperienze che siamo in grado di offrire». A supporto di una forte strategia di destagionalizzazione, Turismo Irlandese lancia la campagna di comunicazione Winter in Ireland, sostenuta anche dalla forte connettività aerea invernale. All’interno di questa cornice si inseriscono i grandi appuntamenti legati alla tradizione, che, tra gli altri, quest’anno vedono i 40 anni di Derry Halloween, l’evento a tema più grande d’Europa radicato nelle origini celtiche di Samhain, e, sempre legato ad Halloween, il suggestivo Púca Festival nell’Ireland’s Ancient East. Il calendario prosegue a Dublino con il New Year’s Festival, l’evento diffuso che celebra il Capodanno tra musica e proiezioni di luce, e il TradFest, che a fine gennaio porta la musica tradizionale e folk nei luoghi storici e nei monumenti più iconici della capitale. A questo posizionamento si affiancano, come asset commerciali strategici per il mercato italiano, i segmenti Culinary e Luxury. Da un lato si valorizza la cultura enogastronomica, assecondando la forte propensione dei viaggiatori italiani che dedicano al food & beverage una quota importante del proprio budget. Dall’altro si promuove un’offerta d’alta gamma basata su un’ospitalità di eccellenza, con asset come il volano del golf, comparto d’eccellenza che vede l’isola già al centro dell’attenzione internazionale in vista della prestigiosa Ryder Cup 2027, ospitata da un tempio del lusso irlandese come il resort cinque stelle Adare Manor. Importante per il versante luxury è anche la capacità di disegnare esperienze esclusive ad alto valore aggiunto legate a produzioni irlandesi artigianali come il food& beverage, la gioielleria e l’abbigliamento. L’unione di queste proposte permette al trade di destagionalizzare i flussi, offrendo itinerari tematici di alto valore tutto l’anno. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522814 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il governo delle isole Canarie ha riproposto la costruzione di una seconda pista all'aeroporto di Tenerife Sud e di una terza in quello di Gran Canaria, in risposta alla crescente domanda di viaggi da e per la Spagna continentale e l'estero. Secondo quanto riferisce Preferente, la proposta rientra nella bozza della Strategia per la Mobilità Sostenibile e Intelligente delle Isole Canarie (Emsican), attualmente in fase di valutazione ambientale e consultazione pubblica. Il documento propone anche piste di circa 1.500 metri riservate ai voli infra-insulari, in particolare a Gran Canaria, dove queste operazioni rappresentano il 42,2% del traffico. A Tenerife Sud, la percentuale è solo dell'8,4%, ma il governo ritiene che una pista dedicata libererebbe capacità e rafforzerebbe i collegamenti con La Palma, La Gomera ed El Hierro. I progetti di nuovi scali su queste isole non sono in realtà una novità, se ne parla infatti da oltre 20 anni. A Gran Canaria erano già stati effettuati studi per la costruzione di una pista di oltre tre chilometri a nord-ovest delle piste esistenti, mentre a Tenerife Sud si sta valutando la realizzazione di una pista di lunghezza simile a nord dell'aeroporto. Entrambi i progetti hanno incontrato opposizione e controversie territoriali senza mai essere realizzati. Ora, la proposta arriva in un momento in cui entrambi gli scali hanno superato sensibilmente i numeri di passeggeri pre-pandemia. Il primo aeroporto ha visto un aumento da 13,26 milioni di passeggeri nel 2019 a 15,83 milioni nel 2025, mentre il secondo è cresciuto da 11,17 milioni a 13,97 milioni. Emsican prevede rispettivamente 25,86 milioni e 23,96 milioni di passeggeri entro il 2050. [post_title] => Canarie: allo studio nuove piste negli aeroporti di Tenerife Sud e Gran Canaria [post_date] => 2026-09-28T10:03:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790589804000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522806 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_418126" align="alignright" width="300"] Uno scorcio di Firenze[/caption] In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, Confindustria Alberghi propone di istituire un tavolo permanente con il Ministero del turismo per definire una strategia nazionale di lungo periodo fondata su qualità, sostenibilità, professionalità e innovazione. Il settore è tra i motori più dinamici dell’economia. Per consolidare questi risultati serve una visione di lungo periodo, capace di fissare obiettivi, tempi e risorse e di anticipare i cambiamenti. «La sfida comune è fare dell’industria turistica una leva stabile per la crescita dell’Italia, costruendo una strategia capace di guardare ai prossimi dieci anni – spiega Elisabetta Fabri, presidente dell’Associazione italiana Confindustria alberghi - Il nostro obiettivo è costruire un paese che non subisce i flussi, ma li governa. Un’Italia capace di accogliere i nostri ospiti tutto l’anno e sull’intero territorio, senza perdere ciò che la rende unica. Per le imprese significa poter programmare; per i lavoratori avere opportunità di crescita professionale; per le comunità trattenere giovani e sviluppare servizi». La proposta dell’associazione vuole contribuire al dialogo già avviato con il Ministero del Turismo: istituire, sotto il suo coordinamento, un tavolo permanente tra le imprese e i Ministeri competenti in materia di economia, attività produttive, lavoro e infrastrutture, per definire una strategia nazionale di lungo periodo fondata su quattro pilastri: qualità, sostenibilità, professionalità e innovazione. «Occorre sostenere la riqualificazione del patrimonio alberghiero – aggiunge Fabri - formare e trattenere le competenze, migliorare l’accessibilità dei territori e portare un numero crescente di destinazioni verso almeno 270 giorni di attività l’anno. Vogliamo inoltre offrire uno strumento in più per dare evidenza al valore generato dalle politiche e dagli investimenti per il turismo: lo Sroi, il Social Return on Investment, che misura nel tempo l’impatto sociale, ambientale ed economico in termini di occupazione, investimenti, filiere coinvolte, servizi e mesi di attività aggiuntivi». In questo quadro, l’albergo non è soltanto il luogo in cui si soggiorna, ma spesso la prima porta d’ingresso nel racconto dell’identità italiana: è dove il visitatore incontra il Made in Italy e il territorio. Nelle aree interne e nelle destinazioni meno conosciute, le strutture ricettive possono diventare presìdi di rigenerazione locale, capaci di contrastare lo spopolamento e favorire nuovi ecosistemi economici. Anche la destagionalizzazione assume così un valore che va oltre l’allungamento dei periodi di aperture. [post_title] => Confindustria alberghi, il turismo deve puntare su una strategia nazionale [post_date] => 2026-09-28T09:50:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790589011000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522813 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aiav festeggia 25 anni a Rimini con un grande stand che ospita incontri e question time con esperti, operatori e istituzioni sui temi del momento, come abusivismo, normativa e trend della domanda. [caption id="attachment_453824" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo, presidenter Aiav[/caption] Tante le novità, a cominciare da Collante Trasparente, un vero e proprio incubatore per i progetti imprenditoriali degli associati: gli agenti di viaggio potranno esporre le proprie idee ad una commissione di valutazione dedicata, partecipata anche dal Politecnico di Torino, che si esprimerà sulla base di protocolli di valutazione condivisi e trasparenti. In caso di giudizio positivo, Aiav supporterà la realizzazione concreta del progetto, mettendo a disposizione professionisti, spazi e risorse economiche per mezzo di soggetti pubblici o privati. Sul fronte tecnologico, l’associazione annuncia l’avvio di Aiav Connect, infrastruttura digitale destinata a crescere nell’arco di tre anni fino a diventare una piattaforma condivisa di informazioni, opportunità e asset strategici per le agenzie, rafforzando la rete senza limitare l’autonomia dei singoli. Il primo passo, già operativo nelle prossime settimane, sarà l’apertura di un’area riservata nella quale ogni associato potrà monitorare l’iter delle richieste presentate al reparto legale e allo sportello antiabusivismo. Il padiglione è l' A3, lo stand il 222/320. [post_title] => Aiav, 25 anni di attività da festeggiare a Rimini, al Ttg [post_date] => 2026-09-28T09:49:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790588945000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522799 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La domanda di viaggio che rimane solida, accompagnata da una maggiore prudenza nelle scelte e, in prospettiva per i prossimi mesi, da segnali di una pianificazione a lungo termine: Emirates Italia delinea l’andamento del mercato che vede il nostro Paese ben inserito in un quadro di progressivo recupero della capacità e di tenuta della domanda. Proprio nel mese di agosto la compagnia ha ripristinato integralmente le frequenze e la capacità operativa precedenti al conflitto, riportando l’operatività italiana al 100%, grazie al ritorno del collegamento EK101/EK102 tra Milano Malpensa e Dubai. Nel picco dell’estate, tra luglio e agosto, il load factor dei voli da e per il Paese si è attestato al 70%. La compagnia evidenzia il trend positivo della finestra di prenotazione: durante l’estate il 35,3% dei passeggeri ha acquistato il biglietto entro 30 giorni dalla partenza, con un incremento di 5,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente dovuto a un approccio sempre più flessibile alla pianificazione dei viaggi, anche sulle rotte a lungo raggio. «Negli ultimi mesi abbiamo rafforzato la flessibilità introducendo la possibilità di modificare gratuitamente la data di viaggio su tutto il network, di effettuare cambi data gratuiti e illimitati per i viaggi verso Dubai e abbiamo agevolato condizioni di rimborso più favorevoli - ha sottolineato Marco D’Ilario, Manager per l’Italia di Emirates -. A queste misure si aggiunge la Comprehensive Travel Cover, che offre assistenza anche in caso di interruzioni dello spazio aereo. Sono tutti strumenti concreti che permettono ai passeggeri di programmare con maggiore serenità, sapendo di poter contare su una compagnia solida». La vision sulla stagione invernale Indicatori positivi arrivano anche dal booking per i prossimi mesi: le prenotazioni effettuate nei mesi di agosto e settembre per viaggi compresi tra ottobre 2026 e marzo 2027 mostrano un +7,7% dei passeggeri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Segnali positivi arrivano anche dalla Milano–New York, che per l’autunno/inverno registra una crescita del 7,6%. L’Africa continua ad attrarre viaggiatori, con un +4,2% trainato soprattutto da destinazioni leisure nell’Africa Orientale particolarmente apprezzate dagli italiani quali Kenya e Madagascar. Ancora più marcata la crescita dell’Asia Occidentale e dell’oceano Indiano (+20,8%), sostenuta dalla domanda verso Seychelles (+43%), Maldive (+10%), Mauritius (+1%) e Indonesia (+50,4%). A rafforzare il quadro è anche l’allungamento dell’orizzonte di prenotazione: cresce infatti il numero di passeggeri che acquistano il biglietto con oltre 60 giorni di anticipo. Infine, confermata la grande attrattività delle classi premium: nel confronto anno su anno, Premium Economy e Business Class hanno registrato complessivamente una crescita di circa il 5%, con risultati significativi sulle rotte verso gli Stati Uniti (+50%) e gli Emirati Arabi Uniti (+25,4%). A sostenere questa evoluzione contribuisce anche l’espansione della Premium Economy, la cui capacità disponibile in Italia è più che triplicata tra luglio 2025 e luglio 2026. [post_title] => Emirates Italia: trend positivo per la winter, prenotazioni a +7,7% [post_date] => 2026-09-28T09:43:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790588580000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522788 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’edizione 2026 dell’Italian Monitor dello Shopping Tourism è stata presentata a Parma nell’ambito della giornata annuale di studio e confronto, un formato inaugurato nel 2016 da Risposte Turismo per analizzare le dinamiche dello shopping tourism: in Italia e nel mondo. Un momento di incontro e dialogo per gli operatori appartenenti tanto al mondo del turismo quanto a quello del retail. Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo, ha presentato l’edizione di quest’anno di Shopping Tourism Italian Monitor. Negli scorsi anni il rapporto di ricerca ha approfondito i mercati statunitense, francese e tedesco, quest’anno l’analisi della domanda si è concentrata, oltre che sull’Italia, sul Regno Unito e sulla Spagna, mercati particolarmente rilevanti per l’incoming nazionale. Il Regno Unito è il terzo Paese europeo per arrivi in Italia e il terzo in assoluto per spesa turistica, mentre la Spagna è il settimo mercato europeo per arrivi e il quinto per spesa. «I risultati dell’indagine confermano che Spagna e Regno Unito sono due mercati ai quali l’Italia deve guardare con particolare attenzione. - ha affermato di Cesare - Già rilevanti per il nostro incoming e per la spesa turistica, mostrano una forte familiarità con i viaggi motivati dallo shopping e un interesse molto elevato verso il nostro Paese. Il fatto che, tra gli shopping tourist intervistati, quasi tutti gli spagnoli e circa nove britannici su dieci abbiano già viaggiato in Italia per fare acquisti o desiderino farlo, testimonia la forza della nostra offerta ma anche un potenziale ancora da trasformare pienamente in valore. L’indagine ci dice che la capacità attrattiva dell’Italia non dipende soltanto dalla convenienza o dalla presenza dei grandi marchi: entrano in gioco la qualità e il design, il fascino dei luoghi, le produzioni tipiche e le botteghe artigiane. La sfida per destinazioni e operatori è dunque passare da un’attrattività in parte spontanea a una proposta di shopping tourism più riconoscibile, organizzata e integrata con l’esperienza complessiva del viaggio». L’Italian Monitor dello Shopping Tourism 2026 fornisce molti dati interessanti; tra questi evidenzia che del campione intervistato, composto da britannici e spagnoli, il 71% dei turisti spagnoli e il 67% di quelli dal Regno Unito hanno già viaggiato per fare shopping. Si muovono per fare acquisti soprattutto viaggiatori tra i 18 e i 29 anni che sono il 72% nel Regno Unito e l’81% in Spagna. I turisti britannici sono quelli che hanno scelto meno il nostro Paese per una vacanza all’insegna dello shopping (41%) ma che sono maggiormente interessati a farlo in futuro (48%). Tra gli shopping tourist spagnoli, invece, il 70% ha già viaggiato in Italia per shopping e il 29% vorrebbe farlo. Lo shopping tourist britannico e spagnolo sceglie soprattutto mercatini, bancarelle di prodotti tipici e piccole botteghe di artigiani locali. «L'appuntamento di quest'anno di Shopping Tourism è stato particolarmente ricco di contenuti. - ha concluso di Cesare - Si è parlato dell’Italia come destinazione di shopping, di cibo e di vini in quanto prodotti della gastronomia locale che i turisti chiedono e vogliono portare a casa, di Parma, la città che ci ha ospitati, di GenZ e di tanto altro. Il nostro Monitor, edizione 2026, rivela che l'Italia continua ad essere una destinazione di shopping perché mette a disposizione degli shopping tourist outlet, department store, centri commerciali e negozi nel centro delle città. Questi turisti sono più internazionali che italiani e, forse, sono proprio gli italiani ad avere la minore propensione a viaggiare per shopping. Da questo deriva un'indicazione per gli operatori impegnati nel fenomeno: devono aprirsi al mercato internazionale ed essere pronti - dal punto di vista delle lingue, delle abitudini e delle preferenze - ad accogliere una domanda, che già oggi è significativa e crescerà negli anni». Chiara Ambrosioni [gallery ids="522791,522792,522790"] [post_title] => Italian Monitor Shopping Tourism: chi è il turista che viaggia per shopping e come accoglierlo [post_date] => 2026-09-28T09:40:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790588408000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522798 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Amaze – The human art of finding new ways” è stato il filo conduttore del Glamour Exclusive Weekend e la sintesi della strategia con cui l’azienda guarda a un mercato in trasformazione. Iltour operator ha riunito partner e agenzie di viaggio a Parma per fare il punto sul 2026 e sulle prospettive dei prossimi mesi. Dopo un primo semestre condizionato dall’instabilità internazionale, l’estate ha evidenziato segnali di ripresa, sostenuti anche dalle prenotazioni last minute. Particolarmente positivo l’andamento della biglietteria aerea, segmento di specializzazione di Glamour, che ad agosto ha registrato un +18% rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche la geografia delle vendite riflette il cambiamento delle preferenze dei viaggiatori. Se Stati Uniti ed Emirati Arabi hanno risentito del quadro internazionale, sono cresciute mete come Giappone, Corea del Sud, Tanzania, Kenya, Namibia e soprattutto Canada. Positivo anche il riscontro per i nuovi pacchetti dedicati a Europa e Marocco, mentre continuano a crescere Bali e Indonesia. «Il 2026 ci ha messo davanti a uno scenario complesso, ma proprio in questi momenti è importante non perdere la propria direzione – commenta Luca Buonpensiere, titolare di Glamour –. Abbiamo scelto di continuare a fare quello in cui crediamo da sempre: proporre viaggi di qualità, costruiti con attenzione e realmente su misura, mettendoci dalla parte delle agenzie e del cliente». Fast Track, la novità È nel rapporto con le agenzie che si inserisce uno degli elementi centrali della strategia presentata a Parma: il Fast Track, pensato per rendere più semplice e veloce la fase di proposta e vendita. La formula prevede pacchetti già costruiti, prezzi controllati e servizi opzionabili, grazie a un portafoglio di voli e servizi a terra negoziati direttamente da Glamour con una selezione di hotel, fornitori e vettori di linea. A completare la proposta c’è il blocca prezzo incluso senza supplemento, che protegge il prezzo del pacchetto fino alla scadenza dell’opzione, dando alle agenzie maggiore certezza nella fase di vendita. Per la stagione invernale, il focus sarà in particolare su Caraibi britannici e Africa, con proposte a prezzo fisso per Capodanno e per tutto l’inverno. «Stiamo cercando di coniugare la nostra capacità di costruire viaggi sartoriali con strumenti che permettano alle agenzie di lavorare in modo più semplice e veloce – aggiunge Buonpensiere –. Il Fast Track nasce proprio da questa esigenza». La strategia si traduce nell’affiancare alla proposta tailor made nuovi strumenti commerciali, mantenendo saldi i valori alla base del posizionamento dell’azienda. La convention ha rappresentato anche un momento di confronto con il network, con oltre 35 partner presenti e Ita Airways come main sponsor, insieme a brand del mondo dei resort, dei trasporti e delle crociere. Sul palco anche il team Glamour, composto da circa 35 professionisti, mentre la conduzione dell’evento è stata affidata a Bryan Ronzani, speaker di Radio 105. (Quirino Falessi) [gallery ids="522802,522803,522804"] [post_title] => Glamour: “Amaze” tra tailor made, nuovi mercati e Fast Track per le adv [post_date] => 2026-09-28T08:54:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790585677000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522795 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Altri giornata di chiusura per l'aeroporto di Catania a causa delle intese emissioni di cenere dall'Etna: Sac, la società di gestione dello scalo, ha comunicato questa mattina che, "la quantità di cenere vulcanica in atmosfera e l’attuale direzione dei venti prevalenti" costringe al "prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente al settore C1 e la chiusura del settore B3. Sono pertanto sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 23:59 ora locale di oggi lunedì 28 settembre. I disagi per i passeggeri erano già cominciati sabato e Sac raccomanda loro, "prima di prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore". [post_title] => Aeroporto Catania: l'Etna non dà tregua, stop ai voli fino alle 23.59 [post_date] => 2026-09-28T08:26:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790583978000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522786 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Boeing ha individuato un problema software nel 737 MAaxche potrebbe causare il malfunzionamento di una funzione di navigazione automatica, sollevando preoccupazioni circa un potenziale rischio per la sicurezza durante la fase di atterraggio. Il problema, riconosciuto da Boeing, non è stato reso noto pubblicamente, come riportato dal Wall Street Journal. È emerso in seguito a un aggiornamento del software di bordo e può verificarsi quando gli equipaggi modificano la rotta pianificata dopo una procedura di mancato avvicinamento. In una determinata situazione, i piloti potrebbero trovarsi a dover pilotare manualmente, senza il supporto di alcune funzioni dell'autopilota. Secondo alcuni esperti del settore, ciò potrebbe sovraccaricare i piloti in un momento di forte impegno, a bassa quota ed eventualmente alle prese con condizioni avverse, come il maltempo. [post_title] => Boeing 373 Max, riscontrati problemi al software. Rischio in atterraggio [post_date] => 2026-09-28T07:19:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790579967000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522775 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Astoi partecipa alla 63ª edizione di Ttg Travel Experience, in programma dal 14 al 16 ottobre 2026 alla Fiera di Rimini, con un format profondamente rinnovato della propria presenza in fiera: Astoi Hub, l’evoluzione del tradizionale Villaggio Astoi. [caption id="attachment_471241" align="alignleft" width="300"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption] Il nuovo Hub supera la dimensione esclusivamente espositiva per affiancare all’incontro tra operatori contenuti, confronto, approfondimento e dialogo sui grandi cambiamenti che stanno interessando il turismo organizzato. L'Hub sarà quindi non soltanto il luogo nel quale incontrare i tour operator associati, ma uno spazio pensato per mettere in relazione imprese, distribuzione, istituzioni, esperti, mondo della tecnologia, media e altri settori, portando al centro temi che già oggi incidono sulle strategie e sull’operatività delle aziende turistiche. Pier Ezhaya «Abbiamo voluto essere presenti a Ttg Travel Experience andando oltre la logica tradizionale dello stand inteso solo come spazio espositivo. Con Asoti Hub vogliamo creare un contenitore, magari da utilizzare anche in futuro, nel quale parlare dei grandi temi che stanno interessando e trasformando il turismo - dichiara Pier Ezhaya, presidente di Astoi -. «Tecnologia, geopolitica, gestione delle crisi, evoluzione della domanda e dell’offerta sono questioni che riguardano il futuro delle nostre imprese. Vogliamo raccontare un’associazione che accompagni le aziende nell’affrontare i cambiamenti del settore, aprendosi anche al contributo di competenze ed esperienze esterne all’Associazione. L’ambizione è che Astoi Hub possa diventare nel tempo un contenitore capace di comunicare i valori, le competenze e il ruolo dell’industria del turismo organizzato». Situato nel Padiglione A5, Astoi Hub si svilupperà su una superficie complessiva di circa 1.500 mq e ospiterà i seguenti soci: Alidays Travel Experiences, Alpitour World, Boscolo, Costa Crociere, Dimensione Turismo, Futura Vacanze, Giver Viaggi e Crociere, Glamour, Go World, Go4sea, Going, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Inter- studioviaggi/Cocktail, Isola Azzurra, Kel 12, MasterGroup World, Naar, Ota Viaggi, Quality Group, Top Viaggi, Veratour e Viaggi del Mappamondo. [post_title] => Astoi al Ttg Travel Experience con il nuovo spazio Astoi Hub [post_date] => 2026-09-25T14:19:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790345978000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "irlanda crescita record degli arrivi dallitalia 44 nei primi 7 mesi 2026" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":77,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7250,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il governo delle isole Canarie ha riproposto la costruzione di una seconda pista all'aeroporto di Tenerife Sud e di una terza in quello di Gran Canaria, in risposta alla crescente domanda di viaggi da e per la Spagna continentale e l'estero.\r

\r

Secondo quanto riferisce Preferente, la proposta rientra nella bozza della Strategia per la Mobilità Sostenibile e Intelligente delle Isole Canarie (Emsican), attualmente in fase di valutazione ambientale e consultazione pubblica.\r

\r

Il documento propone anche piste di circa 1.500 metri riservate ai voli infra-insulari, in particolare a Gran Canaria, dove queste operazioni rappresentano il 42,2% del traffico. A Tenerife Sud, la percentuale è solo dell'8,4%, ma il governo ritiene che una pista dedicata libererebbe capacità e rafforzerebbe i collegamenti con La Palma, La Gomera ed El Hierro.\r

\r

I progetti di nuovi scali su queste isole non sono in realtà una novità, se ne parla infatti da oltre 20 anni. A Gran Canaria erano già stati effettuati studi per la costruzione di una pista di oltre tre chilometri a nord-ovest delle piste esistenti, mentre a Tenerife Sud si sta valutando la realizzazione di una pista di lunghezza simile a nord dell'aeroporto. Entrambi i progetti hanno incontrato opposizione e controversie territoriali senza mai essere realizzati.\r

\r

Ora, la proposta arriva in un momento in cui entrambi gli scali hanno superato sensibilmente i numeri di passeggeri pre-pandemia. Il primo aeroporto ha visto un aumento da 13,26 milioni di passeggeri nel 2019 a 15,83 milioni nel 2025, mentre il secondo è cresciuto da 11,17 milioni a 13,97 milioni. Emsican prevede rispettivamente 25,86 milioni e 23,96 milioni di passeggeri entro il 2050.","post_title":"Canarie: allo studio nuove piste negli aeroporti di Tenerife Sud e Gran Canaria","post_date":"2026-09-28T10:03:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790589804000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418126\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Uno scorcio di Firenze[/caption]\r

\r

In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, Confindustria Alberghi propone di istituire un tavolo permanente con il Ministero del turismo per definire una strategia nazionale di lungo periodo fondata su qualità, sostenibilità, professionalità e innovazione.\r

\r

Il settore è tra i motori più dinamici dell’economia. Per consolidare questi risultati serve una visione di lungo periodo, capace di fissare obiettivi, tempi e risorse e di anticipare i cambiamenti.\r

\r

«La sfida comune è fare dell’industria turistica una leva stabile per la crescita dell’Italia, costruendo una strategia capace di guardare ai prossimi dieci anni – spiega Elisabetta Fabri, presidente dell’Associazione italiana Confindustria alberghi - Il nostro obiettivo è costruire un paese che non subisce i flussi, ma li governa. Un’Italia capace di accogliere i nostri ospiti tutto l’anno e sull’intero territorio, senza perdere ciò che la rende unica. Per le imprese significa poter programmare; per i lavoratori avere opportunità di crescita professionale; per le comunità trattenere giovani e sviluppare servizi».\r

\r

La proposta dell’associazione vuole contribuire al dialogo già avviato con il Ministero del Turismo: istituire, sotto il suo coordinamento, un tavolo permanente tra le imprese e i Ministeri competenti in materia di economia, attività produttive, lavoro e infrastrutture, per definire una strategia nazionale di lungo periodo fondata su quattro pilastri: qualità, sostenibilità, professionalità e innovazione.\r

\r

«Occorre sostenere la riqualificazione del patrimonio alberghiero – aggiunge Fabri - formare e trattenere le competenze, migliorare l’accessibilità dei territori e portare un numero crescente di destinazioni verso almeno 270 giorni di attività l’anno. Vogliamo inoltre offrire uno strumento in più per dare evidenza al valore generato dalle politiche e dagli investimenti per il turismo: lo Sroi, il Social Return on Investment, che misura nel tempo l’impatto sociale, ambientale ed economico in termini di occupazione, investimenti, filiere coinvolte, servizi e mesi di attività aggiuntivi».\r

\r

In questo quadro, l’albergo non è soltanto il luogo in cui si soggiorna, ma spesso la prima porta d’ingresso nel racconto dell’identità italiana: è dove il visitatore incontra il Made in Italy e il territorio. Nelle aree interne e nelle destinazioni meno conosciute, le strutture ricettive possono diventare presìdi di rigenerazione locale, capaci di contrastare lo spopolamento e favorire nuovi ecosistemi economici.\r

\r

Anche la destagionalizzazione assume così un valore che va oltre l’allungamento dei periodi di aperture.\r

\r

","post_title":"Confindustria alberghi, il turismo deve puntare su una strategia nazionale","post_date":"2026-09-28T09:50:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790589011000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522813","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aiav festeggia 25 anni a Rimini con un grande stand che ospita incontri e question time con esperti, operatori e istituzioni sui temi del momento, come abusivismo, normativa e trend della domanda.\r

\r

[caption id=\"attachment_453824\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo, presidenter Aiav[/caption]\r

\r

Tante le novità, a cominciare da Collante Trasparente, un vero e proprio incubatore per i progetti imprenditoriali degli associati: gli agenti di viaggio potranno esporre le proprie idee ad una commissione di valutazione dedicata, partecipata anche dal Politecnico di Torino, che si esprimerà sulla base di protocolli di valutazione condivisi e trasparenti.\r

\r

In caso di giudizio positivo, Aiav supporterà la realizzazione concreta del progetto, mettendo a disposizione professionisti, spazi e risorse economiche per mezzo di soggetti pubblici o privati. Sul fronte tecnologico, l’associazione annuncia l’avvio di Aiav Connect, infrastruttura digitale destinata a crescere nell’arco di tre anni fino a diventare una piattaforma condivisa di informazioni, opportunità e asset strategici per le agenzie, rafforzando la rete senza limitare l’autonomia dei singoli.\r

\r

Il primo passo, già operativo nelle prossime settimane, sarà l’apertura di un’area riservata nella quale ogni associato potrà monitorare l’iter delle richieste presentate al reparto legale e allo sportello antiabusivismo. Il padiglione è l' A3, lo stand il 222/320.","post_title":"Aiav, 25 anni di attività da festeggiare a Rimini, al Ttg","post_date":"2026-09-28T09:49:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790588945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522799","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La domanda di viaggio che rimane solida, accompagnata da una maggiore prudenza nelle scelte e, in prospettiva per i prossimi mesi, da segnali di una pianificazione a lungo termine: Emirates Italia delinea l’andamento del mercato che vede il nostro Paese ben inserito in un quadro di progressivo recupero della capacità e di tenuta della domanda.\r

\r

Proprio nel mese di agosto la compagnia ha ripristinato integralmente le frequenze e la capacità operativa precedenti al conflitto, riportando l’operatività italiana al 100%, grazie al ritorno del collegamento EK101/EK102 tra Milano Malpensa e Dubai. Nel picco dell’estate, tra luglio e agosto, il load factor dei voli da e per il Paese si è attestato al 70%.\r

\r

La compagnia evidenzia il trend positivo della finestra di prenotazione: durante l’estate il 35,3% dei passeggeri ha acquistato il biglietto entro 30 giorni dalla partenza, con un incremento di 5,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente dovuto a un approccio sempre più flessibile alla pianificazione dei viaggi, anche sulle rotte a lungo raggio.\r

\r

«Negli ultimi mesi abbiamo rafforzato la flessibilità introducendo la possibilità di modificare gratuitamente la data di viaggio su tutto il network, di effettuare cambi data gratuiti e illimitati per i viaggi verso Dubai e abbiamo agevolato condizioni di rimborso più favorevoli - ha sottolineato Marco D’Ilario, Manager per l’Italia di Emirates -. A queste misure si aggiunge la Comprehensive Travel Cover, che offre assistenza anche in caso di interruzioni dello spazio aereo. Sono tutti strumenti concreti che permettono ai passeggeri di programmare con maggiore serenità, sapendo di poter contare su una compagnia solida».\r

La vision sulla stagione invernale\r

Indicatori positivi arrivano anche dal booking per i prossimi mesi: le prenotazioni effettuate nei mesi di agosto e settembre per viaggi compresi tra ottobre 2026 e marzo 2027 mostrano un +7,7% dei passeggeri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Segnali positivi arrivano anche dalla Milano–New York, che per l’autunno/inverno registra una crescita del 7,6%. L’Africa continua ad attrarre viaggiatori, con un +4,2% trainato soprattutto da destinazioni leisure nell’Africa Orientale particolarmente apprezzate dagli italiani quali Kenya e Madagascar. Ancora più marcata la crescita dell’Asia Occidentale e dell’oceano Indiano (+20,8%), sostenuta dalla domanda verso Seychelles (+43%), Maldive (+10%), Mauritius (+1%) e Indonesia (+50,4%).\r

\r

A rafforzare il quadro è anche l’allungamento dell’orizzonte di prenotazione: cresce infatti il numero di passeggeri che acquistano il biglietto con oltre 60 giorni di anticipo.\r

\r

Infine, confermata la grande attrattività delle classi premium: nel confronto anno su anno, Premium Economy e Business Class hanno registrato complessivamente una crescita di circa il 5%, con risultati significativi sulle rotte verso gli Stati Uniti (+50%) e gli Emirati Arabi Uniti (+25,4%). A sostenere questa evoluzione contribuisce anche l’espansione della Premium Economy, la cui capacità disponibile in Italia è più che triplicata tra luglio 2025 e luglio 2026.","post_title":"Emirates Italia: trend positivo per la winter, prenotazioni a +7,7%","post_date":"2026-09-28T09:43:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790588580000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’edizione 2026 dell’Italian Monitor dello Shopping Tourism è stata presentata a Parma nell’ambito della giornata annuale di studio e confronto, un formato inaugurato nel 2016 da Risposte Turismo per analizzare le dinamiche dello shopping tourism: in Italia e nel mondo.\r

\r

Un momento di incontro e dialogo per gli operatori appartenenti tanto al mondo del turismo quanto a quello del retail. Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo, ha presentato l’edizione di quest’anno di Shopping Tourism Italian Monitor. Negli scorsi anni il rapporto di ricerca ha approfondito i mercati statunitense, francese e tedesco, quest’anno l’analisi della domanda si è concentrata, oltre che sull’Italia, sul Regno Unito e sulla Spagna, mercati particolarmente rilevanti per l’incoming nazionale. Il Regno Unito è il terzo Paese europeo per arrivi in Italia e il terzo in assoluto per spesa turistica, mentre la Spagna è il settimo mercato europeo per arrivi e il quinto per spesa.\r

\r

«I risultati dell’indagine confermano che Spagna e Regno Unito sono due mercati ai quali l’Italia deve guardare con particolare attenzione. - ha affermato di Cesare - Già rilevanti per il nostro incoming e per la spesa turistica, mostrano una forte familiarità con i viaggi motivati dallo shopping e un interesse molto elevato verso il nostro Paese. Il fatto che, tra gli shopping tourist intervistati, quasi tutti gli spagnoli e circa nove britannici su dieci abbiano già viaggiato in Italia per fare acquisti o desiderino farlo, testimonia la forza della nostra offerta ma anche un potenziale ancora da trasformare pienamente in valore. L’indagine ci dice che la capacità attrattiva dell’Italia non dipende soltanto dalla convenienza o dalla presenza dei grandi marchi: entrano in gioco la qualità e il design, il fascino dei luoghi, le produzioni tipiche e le botteghe artigiane. La sfida per destinazioni e operatori è dunque passare da un’attrattività in parte spontanea a una proposta di shopping tourism più riconoscibile, organizzata e integrata con l’esperienza complessiva del viaggio».\r

\r

L’Italian Monitor dello Shopping Tourism 2026 fornisce molti dati interessanti; tra questi evidenzia che del campione intervistato, composto da britannici e spagnoli, il 71% dei turisti spagnoli e il 67% di quelli dal Regno Unito hanno già viaggiato per fare shopping. Si muovono per fare acquisti soprattutto viaggiatori tra i 18 e i 29 anni che sono il 72% nel Regno Unito e l’81% in Spagna. \r

\r

I turisti britannici sono quelli che hanno scelto meno il nostro Paese per una vacanza all’insegna dello shopping (41%) ma che sono maggiormente interessati a farlo in futuro (48%). Tra gli shopping tourist spagnoli, invece, il 70% ha già viaggiato in Italia per shopping e il 29% vorrebbe farlo. Lo shopping tourist britannico e spagnolo sceglie soprattutto mercatini, bancarelle di prodotti tipici e piccole botteghe di artigiani locali. «L'appuntamento di quest'anno di Shopping Tourism è stato particolarmente ricco di contenuti. - ha concluso di Cesare - Si è parlato dell’Italia come destinazione di shopping, di cibo e di vini in quanto prodotti della gastronomia locale che i turisti chiedono e vogliono portare a casa, di Parma, la città che ci ha ospitati, di GenZ e di tanto altro. Il nostro Monitor, edizione 2026, rivela che l'Italia continua ad essere una destinazione di shopping perché mette a disposizione degli shopping tourist outlet, department store, centri commerciali e negozi nel centro delle città.\r

\r

Questi turisti sono più internazionali che italiani e, forse, sono proprio gli italiani ad avere la minore propensione a viaggiare per shopping. Da questo deriva un'indicazione per gli operatori impegnati nel fenomeno: devono aprirsi al mercato internazionale ed essere pronti - dal punto di vista delle lingue, delle abitudini e delle preferenze - ad accogliere una domanda, che già oggi è significativa e crescerà negli anni».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"522791,522792,522790\"]","post_title":"Italian Monitor Shopping Tourism: chi è il turista che viaggia per shopping e come accoglierlo","post_date":"2026-09-28T09:40:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790588408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522798","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Amaze – The human art of finding new ways” è stato il filo conduttore del Glamour Exclusive Weekend e la sintesi della strategia con cui l’azienda guarda a un mercato in trasformazione. Iltour operator ha riunito partner e agenzie di viaggio a Parma per fare il punto sul 2026 e sulle prospettive dei prossimi mesi.\r

Dopo un primo semestre condizionato dall’instabilità internazionale, l’estate ha evidenziato segnali di ripresa, sostenuti anche dalle prenotazioni last minute. Particolarmente positivo l’andamento della biglietteria aerea, segmento di specializzazione di Glamour, che ad agosto ha registrato un +18% rispetto allo stesso periodo del 2025.\r

Anche la geografia delle vendite riflette il cambiamento delle preferenze dei viaggiatori. Se Stati Uniti ed Emirati Arabi hanno risentito del quadro internazionale, sono cresciute mete come Giappone, Corea del Sud, Tanzania, Kenya, Namibia e soprattutto Canada. Positivo anche il riscontro per i nuovi pacchetti dedicati a Europa e Marocco, mentre continuano a crescere Bali e Indonesia.\r

«Il 2026 ci ha messo davanti a uno scenario complesso, ma proprio in questi momenti è importante non perdere la propria direzione – commenta Luca Buonpensiere, titolare di Glamour –. Abbiamo scelto di continuare a fare quello in cui crediamo da sempre: proporre viaggi di qualità, costruiti con attenzione e realmente su misura, mettendoci dalla parte delle agenzie e del cliente».\r

\r

Fast Track, la novità\r

È nel rapporto con le agenzie che si inserisce uno degli elementi centrali della strategia presentata a Parma: il Fast Track, pensato per rendere più semplice e veloce la fase di proposta e vendita. La formula prevede pacchetti già costruiti, prezzi controllati e servizi opzionabili, grazie a un portafoglio di voli e servizi a terra negoziati direttamente da Glamour con una selezione di hotel, fornitori e vettori di linea. A completare la proposta c’è il blocca prezzo incluso senza supplemento, che protegge il prezzo del pacchetto fino alla scadenza dell’opzione, dando alle agenzie maggiore certezza nella fase di vendita.\r

Per la stagione invernale, il focus sarà in particolare su Caraibi britannici e Africa, con proposte a prezzo fisso per Capodanno e per tutto l’inverno. «Stiamo cercando di coniugare la nostra capacità di costruire viaggi sartoriali con strumenti che permettano alle agenzie di lavorare in modo più semplice e veloce – aggiunge Buonpensiere –. Il Fast Track nasce proprio da questa esigenza». La strategia si traduce nell’affiancare alla proposta tailor made nuovi strumenti commerciali, mantenendo saldi i valori alla base del posizionamento dell’azienda.\r

La convention ha rappresentato anche un momento di confronto con il network, con oltre 35 partner presenti e Ita Airways come main sponsor, insieme a brand del mondo dei resort, dei trasporti e delle crociere. Sul palco anche il team Glamour, composto da circa 35 professionisti, mentre la conduzione dell’evento è stata affidata a Bryan Ronzani, speaker di Radio 105.\r

(Quirino Falessi)\r

\r

[gallery ids=\"522802,522803,522804\"]\r

\r

\r

","post_title":"Glamour: “Amaze” tra tailor made, nuovi mercati e Fast Track per le adv","post_date":"2026-09-28T08:54:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790585677000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Altri giornata di chiusura per l'aeroporto di Catania a causa delle intese emissioni di cenere dall'Etna: Sac, la società di gestione dello scalo, ha comunicato questa mattina che, \"la quantità di cenere vulcanica in atmosfera e l’attuale direzione dei venti prevalenti\" costringe al \"prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente al settore C1 e la chiusura del settore B3.\r

\r

\r

Sono pertanto sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 23:59 ora locale di oggi lunedì 28 settembre.\r

\r

I disagi per i passeggeri erano già cominciati sabato e Sac raccomanda loro, \"prima di prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore\".","post_title":"Aeroporto Catania: l'Etna non dà tregua, stop ai voli fino alle 23.59","post_date":"2026-09-28T08:26:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1790583978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boeing ha individuato un problema software nel 737 MAaxche potrebbe causare il malfunzionamento di una funzione di navigazione automatica, sollevando preoccupazioni circa un potenziale rischio per la sicurezza durante la fase di atterraggio.\r

\r

\r

\r

Il problema, riconosciuto da Boeing, non è stato reso noto pubblicamente, come riportato dal Wall Street Journal. È emerso in seguito a un aggiornamento del software di bordo e può verificarsi quando gli equipaggi modificano la rotta pianificata dopo una procedura di mancato avvicinamento. In una determinata situazione, i piloti potrebbero trovarsi a dover pilotare manualmente, senza il supporto di alcune funzioni dell'autopilota.\r

\r

Secondo alcuni esperti del settore, ciò potrebbe sovraccaricare i piloti in un momento di forte impegno, a bassa quota ed eventualmente alle prese con condizioni avverse, come il maltempo.","post_title":"Boeing 373 Max, riscontrati problemi al software. Rischio in atterraggio","post_date":"2026-09-28T07:19:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790579967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Astoi partecipa alla 63ª edizione di Ttg Travel Experience, in programma dal 14 al 16 ottobre 2026 alla Fiera di Rimini, con un format profondamente rinnovato della propria presenza in fiera: Astoi Hub, l’evoluzione del tradizionale Villaggio Astoi.\r

\r

[caption id=\"attachment_471241\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption]\r

\r

Il nuovo Hub supera la dimensione esclusivamente espositiva per affiancare all’incontro tra operatori contenuti, confronto, approfondimento e dialogo sui grandi cambiamenti che stanno interessando il turismo organizzato.\r

\r

L'Hub sarà quindi non soltanto il luogo nel quale incontrare i tour operator associati, ma uno spazio pensato per mettere in relazione imprese, distribuzione, istituzioni, esperti, mondo della tecnologia, media e altri settori, portando al centro temi che già oggi incidono sulle strategie e sull’operatività delle aziende turistiche.\r

Pier Ezhaya\r

«Abbiamo voluto essere presenti a Ttg Travel Experience andando oltre la logica tradizionale dello stand inteso solo come spazio espositivo. Con Asoti Hub vogliamo creare un contenitore, magari da utilizzare anche in futuro, nel quale parlare dei grandi temi che stanno interessando e trasformando il turismo - dichiara Pier Ezhaya, presidente di Astoi -.\r

\r

«Tecnologia, geopolitica, gestione delle crisi, evoluzione della domanda e dell’offerta sono questioni che riguardano il futuro delle nostre imprese. Vogliamo raccontare un’associazione che accompagni le aziende nell’affrontare i cambiamenti del settore, aprendosi anche al contributo di competenze ed esperienze esterne all’Associazione. L’ambizione è che Astoi Hub possa diventare nel tempo un contenitore capace di comunicare i valori, le competenze e il ruolo dell’industria del turismo organizzato».\r

\r

Situato nel Padiglione A5, Astoi Hub si svilupperà su una superficie complessiva di circa 1.500 mq e ospiterà i seguenti soci: Alidays Travel Experiences, Alpitour World, Boscolo, Costa Crociere, Dimensione Turismo, Futura Vacanze, Giver Viaggi e Crociere, Glamour, Go World, Go4sea, Going, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Inter- studioviaggi/Cocktail, Isola Azzurra, Kel 12, MasterGroup World, Naar, Ota Viaggi, Quality Group, Top Viaggi, Veratour e Viaggi del Mappamondo.\r

\r

","post_title":"Astoi al Ttg Travel Experience con il nuovo spazio Astoi Hub","post_date":"2026-09-25T14:19:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790345978000]}]}}