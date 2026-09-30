Inghilterra: l’ingresso ai musei nazionali rimarrà gratuito, anche per i visitatori stranieri L’ingresso ai musei nazionali inglesi rimarrà gratuito, anche per i visitatori internazionali. La decisione, secondo quanto riferisce Travel Mole, pone fine alle ipotesi secondo cui ai turisti stranieri avrebbe potuto essere richiesto un pagamento per accedere ad alcune delle attrazioni culturali più popolari del Paese. La gratuità è stata introdotta nel 2001. All’inizio di quest’anno, il governo aveva dichiarato che avrebbe collaborato con musei, enti turistici e autorità locali per valutare se l’introduzione di un biglietto d’ingresso per i visitatori stranieri potesse fornire un ulteriore sostegno finanziario ai musei. Tale valutazione ha fatto seguito all’analisi indipendente dell’Arts Council England condotta dalla Margaret Hodge e pubblicata nel dicembre 2025. Il governo ha però evidenziato che l’introduzione di tariffe potrebbe scoraggiare i visitatori nazionali e che i benefici economici non sarebbero distribuiti equamente all’interno del settore museale. Sette dei dieci musei più visitati del Regno Unito sono nazionali, a testimonianza della loro importanza per l’economia legata al turismo. Il Natural History Museum ha registrato 7,1 milioni di visitatori nel 2025, mentre il British Museum ne ha contati 6,4 milioni. Il governo ha dichiarato che i musei nazionali contribuiscono complessivamente all’economia per oltre 1 miliardo di sterline (1,35 miliardi di dollari) all’anno, attirando visitatori sia dalla Gran Bretagna sia dall’estero. Condividi

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La gratuità è stata introdotta nel 2001. All'inizio di quest'anno, il governo aveva dichiarato che avrebbe collaborato con musei, enti turistici e autorità locali per valutare se l'introduzione di un biglietto d'ingresso per i visitatori stranieri potesse fornire un ulteriore sostegno finanziario ai musei.\r

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Tale valutazione ha fatto seguito all'analisi indipendente dell'Arts Council England condotta dalla Margaret Hodge e pubblicata nel dicembre 2025.\r

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Il governo ha però evidenziato che l'introduzione di tariffe potrebbe scoraggiare i visitatori nazionali e che i benefici economici non sarebbero distribuiti equamente all'interno del settore museale.\r

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Sette dei dieci musei più visitati del Regno Unito sono nazionali, a testimonianza della loro importanza per l'economia legata al turismo. Il Natural History Museum ha registrato 7,1 milioni di visitatori nel 2025, mentre il British Museum ne ha contati 6,4 milioni.\r

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Il governo ha dichiarato che i musei nazionali contribuiscono complessivamente all'economia per oltre 1 miliardo di sterline (1,35 miliardi di dollari) all'anno, attirando visitatori sia dalla Gran Bretagna sia dall'estero.","post_title":"Inghilterra: l'ingresso ai musei nazionali rimarrà gratuito, anche per i visitatori stranieri","post_date":"2026-09-30T14:18:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790777889000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523170","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turismo in Francia. I leader del settore turistico francese chiedono una profonda revisione della strategia turistica nazionale, sostenendo che il settore debba smettere di inseguire i grandi volumi di visitatori per concentrarsi invece su soggiorni più lunghi, una maggiore spesa pro capite e una crescita distribuita su tutto l'anno.\r

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L'Alliance France Tourisme, che riunisce le principali aziende dei settori turismo, viaggi d'affari ed eventi, ha presentato le proprie proposte il 28 settembre, in vista delle elezioni presidenziali francesi del 2027. Il piano delinea una visione ventennale per il settore, fissando l'obiettivo di raggiungere 100 miliardi di euro (115,8 miliardi di dollari) di entrate dal turismo internazionale entro il 2030.\r

Turismo internazionale\r

Nel 2025, la Francia ha registrato entrate dal turismo internazionale pari a 77,5 miliardi di euro (89,7 miliardi di dollari), segnando un incremento del 9%. L'Alleanza punta a generare ulteriori 22,5 miliardi di euro (26 miliardi di dollari) senza accentuare i picchi di sovraffollamento che già interessano alcune destinazioni.\r

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Secondo il gruppo, quasi due terzi della spesa turistica in Francia provengono da viaggiatori nazionali, rendendo il mercato interno un pilastro economico fondamentale.\r

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Il turismo genera una spesa complessiva di 222 miliardi di euro (257 miliardi di dollari) e sostiene quasi due milioni di posti di lavoro diretti e indiretti, stando ai dati dell'Alleanza. Le strutture ricettive commerciali hanno registrato 451 milioni di pernottamenti, mentre il turismo contribuisce al commercio estero francese con un saldo positivo stimato in 22 miliardi di euro (25,5 miliardi di dollari).","post_title":"Francia: il turismo e i suoi leader chiedono un cambio di rotta","post_date":"2026-09-30T13:09:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790773747000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523142","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numa, la piattaforma europea che gestisce hotel e strutture ricettive per soggiorni flessibili, ha appena aggiunto al proprio portafoglio italiano cinque nuove strutture nel corso dell’estate 2026, distribuite tra Roma, Milano e Firenze.\r

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A Roma una struttura in Via del Basilico, che ora opera con il nome di Numa Rome Via Veneto, e un secondo in Via del Leone, rinominato Numa Rome Condotti, nel cuore del centro storico e a pochi passi da Piazza di Spagna.\r

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A Milano e Firenze, la crescita comprende progetti di ristrutturazione su misura.\r

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Numa Manfredo, situato adiacente all’attuale Numa Camperio nel centro di Milano, è stato riqualificato all’interno di un palazzo storico caratterizzato dalla presenza dei resti di un antico monastero benedettino.\r

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A Firenze, Numa ha inaugurato due nuove strutture distinte: la prima, in Via Fiesolana nel quartiere di Santa Croce, frutto della riqualificazione completa di un ex hotel. La seconda, in Via della Robbia, è una villa in stile Liberty caratterizzata da balconi in ferro battuto conservati, un ingresso in pietra scolpita e una porta in legno originale. All’interno sono stati conservati i soffitti a volta a botte con mattoni a vista e i pavimenti in piastrelle decorate, mentre un cortile privato sul retro è stato trasformato in un’area comune per gli ospiti.\r

Flessibilità\r

«Queste cinque nuove aperture sono una chiara espressione della nostra flessibilità e della nostra capacità di adattarci perfettamente al ricco e diversificato patrimonio architettonico italiano - spiega Umberto Ottaviani, country manager per l’Italia di Numa - Che si tratti di riqualificare un monastero del XVI secolo a Milano o di integrarci nell’architettura classica di Roma e Firenze, la nostra piattaforma digitale all’avanguardia rende tutto questo possibile. La nostra tecnologia ci consente di gestire in modo efficiente beni storici complessi, standardizzando le operazioni senza mai compromettere il patrimonio unico di ciascuna proprietà».\r

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L'azienda si adatta alle caratteristiche storiche degli immobili e alle esigenze dei proprietari, sia subentrando nella gestione delle attività esistenti, quando i proprietari cercano continuità, oppure guidando progetti di ristrutturazione dall'ideazione al completamento.\r

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«Il mercato immobiliare italiano è uno dei più frammentati d’Europa, con la proprietà concentrata principalmente in aziende private a conduzione familiare, che detengono asset eterogenei, dalle semplici acquisizioni alle complesse ristrutturazioni - aggiunge Dimitri Chandogin, co-founder e presidente di Numa - La scelta di un operatore per un portafoglio di questo tipo è un impegno a lungo termine, non una semplice transazione. Non basta qualcuno che sappia semplicemente gestire gli immobili, occorre un partner in grado di garantire rendimenti concreti».\r

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","post_title":"Numa, cinque nuove aperture tra Roma, Firenze e Milano","post_date":"2026-09-30T12:36:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790771763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Space Hotels torna in Sardegna con Villa Las Tronas Hotel & Spa, storico 5 stelle affacciato sul mare di Alghero, che arricchisce l'offerta del gruppo con una struttura dal carattere fortemente identitario e legata al territorio.\r

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Sarà questa una delle principali novità che Space Hotels presenterà al Ttg Travel Experience di Rimini.\r

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Nei primi otto mesi del 2026 il fatturato del gruppo ha registrato una crescita del 10%, con un andamento che si sta mantenendo positivo anche nel mese di settembre.\r

Gli obiettivi di gruppo\r

L'ingresso di Villa Las Tronas Hotel & Spa non solo segna il ritorno di Space Hotels in Sardegna ma rafforza la vocazione del gruppo a riunire alberghi italiani indipendenti, differenti per stile, storia e personalità, ma accomunati da una comune idea di ospitalità.\r

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Space Hotels sposa infatti la definizione Italian Independent Hotels e identifica nei quattro pilastri di Passione, Personalità, Relazione e Territorio i valori che accomunano le strutture del network: realtà diverse per stile, storia e caratteristiche, ma unite dalla passione per l'ospitalità, da una forte personalità e da un rapporto autentico con gli ospiti e con il territorio.\r

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La struttura di Alghero porta nella collezione il fascino di una destinazione mediterranea e una storia alberghiera distintiva, contribuendo ad ampliare ulteriormente la presenza di Space Hotels sul territorio.\r

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«L'ingresso di Villa Las Tronas rappresenta per noi un ritorno importante in Sardegna e, allo stesso tempo, è perfettamente coerente con il percorso che Space Hotels sta portando avanti – commenta Piero Marzot, presidente di Space Hotels – Il nuovo posizionamento come Italian Independent Hotels racconta infatti ciò che da sempre caratterizza la nostra collezione: hotel indipendenti, con una forte personalità e un rapporto autentico con il territorio, uniti dalla passione per l'ospitalità e dalla capacità di creare relazioni».\r

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","post_title":"Space Hotels torna in Sardegna e presenta Villa Las Tronas di Alghero","post_date":"2026-09-29T14:38:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790692730000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Patrimonio culturale, natura e sostenibilità sono gli asset su cui punta Genova per consolidare il proprio posizionamento turistico e rafforzare la destagionalizzazione. Una strategia che la città ha presentato nei giorni scorsi a Parigi, in occasione di Iftm Top Resa e di un incontro al quartier generale Unesco, mettendo al centro il concetto di un patrimonio “olistico”, che affianca alla dimensione storico-artistica quella naturalistica e delle tradizioni locali.\r

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Il 2026 rappresenta inoltre un anno significativo per Genova, che celebra il ventennale dell'inserimento dei Palazzi dei Rolli e delle Strade Nuove nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Un anniversario che trova spazio nel calendario autunnale con i Rolli Days del 16-18 ottobre, quando saranno oltre 40 i palazzi aperti al pubblico.\r

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«Il fatto che Genova si confermi nell'élite dell'innovazione europea ci conforta di essere sulla strada giusta», sottolinea l'assessora al Turismo Tiziana Beghin, ricordando anche la candidatura della città a European Capitals of Tourism 2027. Genova è infatti l'unica italiana tra le otto finaliste selezionate per l'edizione 2027, insieme ad Aalborg, Braga, Konya, Lubiana, Leopoli, Salisburgo e Sofia. Il verdetto è atteso a Bruxelles il 18 e 19 novembre.\r

Dalla città ai crinali\r

Uno degli assi sui quali Genova sta investendo è quello dell'outdoor. Il progetto Genova Outdoor punta a collegare il centro storico con la rete di sentieri, forti e crinali che circondano la città, fino ai percorsi dell'Alta Via dei Monti Liguri. Un'offerta che comprende escursioni di diversa difficoltà, trail running e mountain bike, con infrastrutture come il bike hub del Forte Begato.\r

L'obiettivo è ampliare la fruizione turistica oltre il centro storico e la stagione estiva, valorizzando un patrimonio naturale che comprende anche il Beigua Unesco Global Geopark, il Parco delle Mura e i parchi storici di Nervi e Pegli.\r

A questa dimensione si aggiunge quella delle botteghe storiche e dei locali di tradizione: l'albo comunale conta oggi 120 attività riconosciute, 75 botteghe e 45 locali, dopo 20 nuovi ingressi nel 2026.\r

Un autunno ricco di appuntamenti\r

Il calendario dei prossimi mesi contribuisce a sostenere il progetto di destagionalizzazione. A Palazzo Ducale è già aperta la World Press Photo Exhibition 2026, mentre dal 16 ottobre sarà visitabile la mostra «Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne – 200 anni di Arte dalla Collezione Scharf», con oltre 140 opere.\r

Dal primo al 6 ottobre torna invece il Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla 66ª edizione, in una città interessata dalla trasformazione del Waterfront di Levante. Dal 2 ottobre all'8 novembre sarà poi la volta di Ottobre Paganini, festival diffuso dedicato al compositore e violinista genovese.\r

Tra gli altri appuntamenti, gli Staglieno Days del 26 e 27 settembre e, fino a ottobre, le celebrazioni per i 180 anni di Villa Durazzo Pallavicini.\r

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La combinazione tra eventi, patrimonio e outdoor rappresenta quindi una delle direttrici attraverso cui Genova punta a distribuire maggiormente i flussi nel corso dell'anno, facendo leva su un'offerta che va oltre il tradizionale prodotto città d'arte e mare.","post_title":"Genova: cultura e outdoor per rafforzare il turismo fuori stagione","post_date":"2026-09-29T10:47:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["genova","liguria"],"post_tag_name":["Genova","liguria"]},"sort":[1790678878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522947","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Niente da fare per Boeing: ieri, 28 settembre, la Federal Aviation Administration (Faa) statunitense ha deciso il rinvio della certificazione del B737 Max 10 fino a quando non sarà confermata l'assenza di un nuovo problema software che potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.\r

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Nel corso di una conferenza stampa, il direttore della Faa, Bryan Bedford, ha dichiarato che i modelli di aeromobili Max già certificati dalla Faa rimangono sicuri, ma l'agenzia posticiperà la certificazione del 737 Max 10 fino a quando non sarà assolutamente certo che non si siano verificati ulteriori incidenti.\r

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Ha osservato che, nonostante il malfunzionamento del software, i piloti hanno mantenuto il controllo dell'aeromobile, a differenza degli incidenti che hanno coinvolto il sistema di controllo automatico del volo del 737 Max e che hanno causato due incidenti catastrofici nel 2018 e nel 2019. \r

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La casa costruttrice di Seattle aveva inizialmente programmato di avviare le consegne del Max 10 nel 2020, prima che problemi di sicurezza e altre criticità ne ritardassero l'entrata in servizio. Si tratta dell'ultimo modello della famiglia Max in attesa di certificazione.\r

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Ieri, alla chiusura delle contrattazioni, il prezzo delle azioni Boeing si attestava a 184,39 dollari, scontando quindi una flessione del 6,9%.","post_title":"La Faa rimanda ulteriormente la certificazione del Boeing 737 Max 10","post_date":"2026-09-29T09:50:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790675446000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’autunno è il momento ideale per scoprire l'Armenia. In tutto il paese, boschi, vigneti e valli montane si tingono d’oro, di rame e di rosso, mentre le temperature miti favoriscono passeggiate, escursioni e visite ai siti culturali.\r

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Nelle regioni vinicole è tempo di vendemmia: si raccolgono le uve, nelle cantine inizia un nuovo ciclo di vinificazione e i villaggi celebrano le tradizioni di una delle culture del vino più antiche al mondo. Le visite autunnali ai vigneti e alle cantine permettono di conoscere i vitigni autoctoni, incontrare i produttori e scoprire come l’uva diventa vino. Il legame tra l’Armenia e il vino è particolarmente evidente nella regione del Vayots Dzor. Nei pressi del villaggio di Areni, la grotta Areni-1, nota anche come Grotta degli Uccelli, conserva il più antico impianto completo per la produzione del vino documentato archeologicamente, risalente a oltre 6.100 anni fa. Nel marzo 2026, “Areni-1 (Grotta degli Uccelli): vita preistorica e produzione del vino nella gola del fiume Arpa” è stata inserita nella Lista propositiva dell’Armenia per il Patrimonio mondiale Unesco.\r

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Sabato 3 ottobre, l’Areni Wine Festival animerà le strade del villaggio di Areni, terra d’origine del vitigno autoctono Sev Areni, una varietà a bacca rossa strettamente legata alla regione Vayots Dzor e alla produzione vinicola armena contemporanea. Il festival offre ai visitatori l’occasione di conoscere la cultura del vino armena durante la vendemmia.\r

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A seconda delle condizioni meteorologiche e dell’altitudine, il foliage raggiunge generalmente il suo momento di massima intensità a metà ottobre. Il Parco nazionale di Dilijan è uno dei luoghi più conosciuti per ammirarlo, grazie ai sentieri segnalati che attraversano i boschi e costeggiano i laghi Parz e Gosh. Il percorso dal monastero di Goshavank al lago Gosh è relativamente breve e permette di abbinare la visita a un sito medievale alla scoperta del paesaggio autunnale. Gli escursionisti più esperti possono invece percorrere tratti dell’Armenia National Trail e del Transcaucasian Trail. Una risorsa essenziale per i sentieri e l’ecoturismo è HIKEArmenia, un’app gratuita con navigazione GPS, mappe disponibili offline e informazioni su difficoltà, lunghezza e caratteristiche del terreno, oltre a indicazioni sulle condizioni meteorologiche.\r

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Più a nord, la regione di Lori offre passeggiate nei boschi e percorsi panoramici nei dintorni del canyon del Debed, oltre al Dendropark di Stepanavan, che ospita più di 500 specie vegetali. Per gli appassionati di sport all’aria aperta, lo Yell Sport Fest (22–24 ottobre) propone gare di trail running e ciclismo nei paesaggi montani di Tavush e Lori, con percorsi che vanno dai 6 chilometri a una prova di tre giorni di oltre 100 chilometri.\r

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L’autunno è anche un buon periodo per visitare le città armene. A Yerevan, le temperature più fresche invitano a esplorare la capitale con calma, tra parchi, caffè con tavoli all’aperto, musei, gallerie, enoteche e ristoranti.\r

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Il calendario culturale autunnale offre altri motivi per visitare l’Armenia. La decima edizione dell’Armenia International Music Festival si è aperta a Yerevan il 9 settembre e fino al 15 ottobre porterà nella capitale solisti internazionali e concerti di musica classica. Il festival internazionale delle mongolfiere “Discover Armenia from the Sky” si svolge dal 6 all’11 ottobre, con mongolfiere provenienti dall’Armenia e dall’estero che sorvolano Yerevan e altre località. L’11 ottobre, la capitale celebra il suo 2.808° anniversario con il festival Erebuni–Yerevan: musica, spettacoli, gastronomia e attività in diversi luoghi della città.\r

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","post_title":"Armenia, autunno tra foliage, tradizioni vinicole e outdoor","post_date":"2026-09-29T09:40:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790674859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

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Media da 17 Paesi e un tema dichiarato: \"Building tomorrow's demand\", costruire la domanda di domani. Si è aperta alla Beurs van Berlage di Amsterdam la Brand Usa Travel Week Uk & Europe, in programma fino al 1° ottobre. L'evento riunisce espositori statunitensi, buyer e stampa di Regno Unito ed Europa.\r

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«Il ruolo di Brand Usa nel generare domanda è fare da moltiplicatore, estendendo la portata e l'impatto dei nostri partner in tutto il mondo», ha detto in apertura il presidente e ceo Fred Dixon. «E il domani comincia oggi». Brand Usa entra infatti in questi giorni nel nuovo anno fiscale «su basi solide», ha spiegato Dixon, con budget e business plan già approvati. Il piano è consultabile sul sito corporate rinnovato, thebrandusa.com.\r

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Visti e ingressi: \"Get Facts, Get Going\"\r

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Uno dei punti chiave del piano è dare ai viaggiatori «chiarezza e fiducia» nella scelta degli Stati Uniti. Per questo è nata l'iniziativa \"Get Facts, Get Going\", che secondo Dixon serve a «separare i fatti dalla finzione». Il suo obiettivo è fornire informazioni tempestive e accurate sulle politiche di ingresso e sui visti, per viaggiatori e operatori che vendono il prodotto Usa. Per il trade è disponibile un toolkit da integrare nei propri canali. «Insieme stiamo rendendo gli Stati Uniti una destinazione più accessibile», ha sottolineato Dixon.\r

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Spesa record per visitatore\r

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Nonostante le difficoltà sui volumi, per Dixon il turismo internazionale resta «un potente motore economico». Nel 2025 i viaggiatori da Regno Unito ed Europa hanno speso oltre 60 miliardi di dollari negli Stati Uniti, generando più di 128 miliardi di impatto economico. La spesa media è stata di 4.277 dollari a visitatore, un record, voli esclusi. «Questa spesa sostiene posti di lavoro, imprese e comunità americane, grandi e piccole, in tutto il Paese», ha detto Dixon, «e conferma perché l'investimento continuativo nel marketing internazionale è importante».\r

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Capacità stabile, nuove rotte (anche dall'Italia)\r

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«Ciò che non è cambiato è l'attrattiva di fondo», ha proseguito Dixon, «e la prova più chiara è dove le compagnie aeree stanno mettendo i loro aerei». La capacità non stop dall'Europa verso gli Usa per il 2026 è in linea con lo scorso anno, a quota 48.959.607 posti su 379 rotte. L'Italia è quarta con 4.128.008 posti, dopo Regno Unito (12,4 milioni), Germania (6,4) e Francia (5,5).\r

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Anche la mappa dei collegamenti diretti si allarga. Per il 2027 United Airlines ha in programma, tra gli altri, Olbia–Newark, Catania–Newark e Milano–Washington D.C., oltre a nuovi voli su Newark da Lussemburgo, Lubiana, Ibiza, Valencia e Marsiglia e al Tolosa–Washington. Delta aprirà a marzo il primo nonstop Parigi–Austin. American Airlines aggiunge, tra le altre, Porto e Vienna–Philadelphia, Nizza–New York e Barcellona–Charlotte.\r

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Road trip in cima ai desideri\r

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«L'accessibilità conta solo se c'è domanda», ha osservato Dixon. Per misurarla, Brand Usa utilizza l'AI trip planner di visitusa.com come lettura in tempo reale delle esperienze cercate dai viaggiatori europei. I road trip sono di gran lunga l'argomento più ricercato, con circa il 40% delle conversazioni. La maggior parte include tappe nei parchi nazionali e oltre un quarto anche siti storici e culturali. Dixon ha raccontato un episodio personale: «I due camerieri con cui ho parlato a cena qui ad Amsterdam mi hanno detto entrambi che sognano un road trip. Quindi credo sia vero».\r

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Secondo Dixon, Regno Unito ed Europa continuano a esprimere viaggiatori di alto valore, un forte impatto economico e un potenziale di crescita significativo. Anche perché, e questi giorni analizzeranno il fenomeno, il visitatore verso gli Usa è sempre più curioso e desideroso di scoprire mete inedite o meno note. A fianco dei grandi eventi quindi, la destinazione, nonostante le incertezze politiche, è in un momento ideale per valorizzare mete ancora poco conosciute dal pubblico europeo e italiano.\r

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Il prossimo anno, la manifestazione tornerà a Londra, dal 18 al 21 ottobre.\r

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(Alessandra Favaro)\r

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