Il Perù punta a primeggiare tra le destinazioni gastronomiche a livello mondiale

Il Perù accende i riflettori sul turismo gastronomico puntando a diventare la destinazioni leader al mondo in questo segmento. Un comparto che riveste un’importanza strategica fondamentale per rafforzare la ripresa del settore e a fronte della stretta relazione tra la gastronomia peruviana e l’identità nazionale del paese.

Con questo obiettivo, la Commissione per la Promozione del Perù per le Esportazioni e il Turismo (Ppromperù) ha organizzato una tavola rotonda a Lima (“Peruvian Culinary Experiences 2022”) per facilitare le relazioni commerciali tra imprenditori nazionali e internazionali e promuovere la formazione e lo scambio di esperienze e conoscenze attraverso seminari e conferenze dedicati al turismo gastronomico.

Al termine dell’evento, i tour operator internazionali che hanno partecipato all’evento hanno potuto assaporare le proposte gastronomiche della capitale peruviana grazie a lezioni di cucina, visite a mercati locali e degustazioni di prodotti biologici e superfoods. Dal 16 al 19 settembre, inoltre, i partecipanti svolgeranno un fam trip che toccherà le località di Cusco, Loreto, Arequipa e la Ruta Moche, per esplorare non soltanto la cultura culinaria di queste zone ma anche le principali attrazioni turistiche del Perù.

Promperù indirizza i suoi sforzi verso tre obiettivi fondamentali: aumentare il traffico internazionale legato al turismo gastronomico attraverso la promozione di esperienze e prodotti turistici legati alla gastronomia regionale; stimolare le esperienze turistiche legate alle materie prime locali, come i superfood, che vanno di pari passo con le cucine regionali, per contribuire alla loro conservazione e all’uso sostenibile; incoraggiare la creazione di alleanze strategiche e di strumenti volti a promuovere e posizionare il Paese come destinazione leader nel turismo gastronomico.