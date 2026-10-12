Dal Giappone a Lucca: l’Ente nazionale del turismo giapponese parteciperà alla 60ª edizione di Lucca Comics & Games, in calendario dal 28 ottobre al 1° novembre 2026. L’ente avrà uno stand dedicato a Japan Town, l’area del festival ospitata al Polo Fiere di Lucca e interamente dedicata al Giappone.
Qui il Giappone verrà raccontato attraverso alcuni degli elementi più divertenti, fantasiosi e di impatto della sua cultura. Manga, fumetti e cartoni animati ideati in Giappone hanno dato vita a vere e proprie icone, riconosciute in Italia e in tutto il mondo, che hanno contribuito a creare un immaginario collettivo molto ricco anche sulle abitudini, le caratteristiche e le peculiarità del popolo giapponese. Intorno a questi personaggi e alle loro storie è cresciuta una comunità di appassionati che si riconosce nelle loro vicende, ne condivide l’immaginario e ritrova nei mondi di fantasia una dimensione comune.
«Lucca Comics & Games ci permette di incontrare un pubblico che il Giappone lo conosce da sempre, spesso da prima ancora di immaginare un viaggio – ha commentato Ken Toyoda, direttore esecutivo Jnto Italia -. Molti sono cresciuti con anime e manga, altri continuano a trarne ispirazione. Per Jnto è un’occasione preziosa per parlare a più generazioni insieme, partendo da un mondo a cui si sono affezionate per portarle dove quelle atmosfere hanno avuto origine. Chi è cresciuto con questi personaggi ha spesso già un pezzo di Giappone nel cuore. Il nostro lavoro è indicargli dove trovare il resto».