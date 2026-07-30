Cuba, sette catene alberghiere vanno via. Ormai è ufficiale Il governo cubano ha riconosciuto l’uscita dal Paese di sette catene alberghiere internazionali che gestivano il 46% delle camere disponibili sull’isola, oltre 80 mila secondo i dati ufficiali, denunciando una “paralisi quasi totale” del settore turistico, uno dei principali motori dell’economia nazionale. Il primo ministro Manuel Marrero ha attribuito la crisi alle pressioni degli Stati Uniti, al blocco delle forniture petrolifere e alla minaccia di sanzioni contro le aziende internazionali. Secondo Marrero, il 73% delle strutture alberghiere è attualmente chiuso, con 25 mila posti di lavoro a rischio. Tra le catene che hanno lasciato Cuba figurano le spagnole Meliá, Iberostar e Barceló, la canadese Blue Diamond, l’indonesiana Archipielago International e la turca ATG. La crisi del turismo si inserisce in un quadro economico difficile, con il Pil cubano diminuito del 15% negli ultimi sei anni secondo dati ufficiali. Condividi

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La Protezione civile greca spiega che sono state messe in 'elevato stato di allerta incendi' Creta, la regione dell'Attica, il Peloponneso orientale e la maggior parte delle isole dell'Egeo. E' stata ordinata l'evacuazione per i villaggi di Triopetra, Aghios Georgios, Aghios Pavlos, Sakhtouria, Melabes e Krya Vryssi.\r

Secondo i servizi meteorologici, a sud di Rethymno, nella regione in cui si trova questo pittoresco porto peschereccio ben noto ai turisti, si sono registrati venti fino a 125 km/h.\r

Venti che dovrebbero rimanere «molto violenti» nel sud di Creta per tutta la giornata, secondo i dati dell’Osservatorio meteo nazionale di Atene.","post_title":"Grecia: resta elevata l'allerta incendi in alcune aree del Paese","post_date":"2026-07-30T11:36:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1785411390000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Nepal sta compiendo uno sforzo deciso per affermarsi nel mercato globale dei viaggi di lusso, con un numero crescente di marchi alberghieri internazionali che si preparano a entrare nel Paese nei prossimi cinque anni.\r

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Questa strategia rappresenta un cambiamento epocale per il turismo nepalese, che, come riporta Travelmole, sta gradualmente sradicando la sua immagine di meta per viaggiatori \"sacco in spalla\". Questa nuova svolta si inserisce nel più ampio obiettivo del governo di passare dal turismo di massa a un turismo più orientato verso visitatori di maggior valore, incrementando la spesa turistica, migliorando al contempo gli standard delle strutture ricettive ed espandendo gli investimenti nell'ospitalità di alta gamma.\r

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Nel 2025 il Nepal ha registrato circa 1,15 milioni di arrivi di turisti internazionali, segnando uno dei migliori risultati per il Paese dalla ripresa dalla pandemia. Il turismo continua a riprendersi con forza. Il Nepal ha accolto 620.453 visitatori internazionali nei primi sei mesi del 2026, con un aumento del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. L'India è rimasta il principale mercato di provenienza dei turisti, seguita da Stati Uniti, Cina e Bangladesh.\r

L'ingresso di Marriott\r

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L'annuncio più importante è arrivato a giugno, quando Marriott International e la nepalese Cg Hospitality Global hanno svelato i piani per lo sviluppo del Ritz-Carlton Kathmandu e del Westin Kathmandu, entrambi con apertura prevista nel 2031. I due hotel introdurranno per la prima volta in Nepal i marchi Ritz-Carlton e Westin, aggiungendo quasi 300 camere di lusso all'offerta ricettiva di alto livello di Kathmandu. Il Ritz-Carlton sarà spettacolare, con 150 camere, ristoranti, il primo casinò di lusso del Nepal ed esclusive residenze Ritz-Carlton. L'ente del Tturismo del Nepal ha descritto l'investimento come una forte conferma delle prospettive turistiche a lungo termine del Paese, affermando che i marchi di lusso riconosciuti a livello internazionale rafforzeranno l'attrattiva del Nepal tra i viaggiatori internazionali di fascia alta, creando al contempo opportunità di lavoro qualificato.\r

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Prima del debutto di Ritz-Carlton e Westin, Marriott introdurrà un altro marchio di lusso di punta. Il Luxury Collection Kathmandu, con 225 camere, dovrebbe aprire a ottobre 2026, diventando il primo hotel Luxury Collection gestito da Marriott in Asia meridionale. Marriott gestisce già diversi marchi in Nepal, tra cui Marriott Kathmandu, Aloft Kathmandu e Fairfield by Marriott, il che conferisce al gruppo uno dei più ampi portafogli di hotel internazionali del Paese.\r

Il piano globale\r

I progetti di Marriott fanno parte di un più ampio piano di sviluppo di hotel di lusso. Le future strutture andranno ad aggiungersi ai 222 hotel stellati del Paese (con 26.285 posti letto), di cui 28 a cinque stelle, secondo i dati del ministero del turismo.\r

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Tra gli operatori internazionali già presenti in Nepal figurano Hyatt, Hilton, Sheraton, Aloft, Fairfield by Marriott e Best Western, mentre si prevedono ulteriori investimenti da parte di Ihg Hotels & Resorts, i cui marchi includono InterContinental, Crowne Plaza e Hotel Indigo. Gran parte delle attività di sviluppo si concentrano a Kathmandu, Pokhara, Chitwan e Lumbini.\r

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Il progetto di costruzione di hotel di lusso si allinea alla strategia turistica a lungo termine del Nepal, volta ad attrarre visitatori che soggiornino più a lungo e spendano di più. L'apertura dell'aeroporto internazionale di Pokhara, i continui lavori di ammodernamento dell'aeroporto internazionale di Tribhuvan e il miglioramento delle infrastrutture stradali contribuiscono ad aumentare la fiducia degli investitori. Sebbene il trekking e l'alpinismo rimangano le principali attrazioni turistiche del Nepal, le autorità considerano sempre più l'ospitalità di lusso come un importante motore di crescita economica.\r

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","post_title":"Nepal, spinta al lusso: l'avanzata delle catene alberghiere internazionali","post_date":"2026-07-30T10:59:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785409176000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Segno meno per la domanda di viaggio globale nel mese di giugno: la Iata segnala una flessione dell’1,7% rispetto a giugno 2025. Escludendo il Medio Oriente, la domanda è scesa dello 0,6%. La capacità totale, misurata in posti-chilometri disponibili è diminuita dell’1,3% su base annua, e il load factor è stato dell’84,2% (-0,4 ppt rispetto a giugno 2025).\r

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La domanda internazionale è scesa dello 0,9% rispetto a giugno 2025 ma, escludendo il Medio Oriente, la stessa è cresciuta dell’1,1%. La capacità è diminuita dello 0,6% su base annua e il coefficiente di riempimento è stato dell’84,2% (-0,2 ppt).\r

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La domanda nazionale ha registrato una contrazione del 3% rispetto a giugno 2025; la capacità è diminuita del 2,4% su base annua e il coefficiente di riempimento è stato dell’84% (-0,5 ppt rispetto a giugno 2025).\r

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Il calo registrato a giugno «è dovuto in gran parte alla contrazione dei mercati interni in Cina, negli Stati Uniti e in Giappone, nonché alla domanda internazionale per i vettori del Medio Oriente. - ha commentato il direttore generale Iata, Willie Walsh -. Sebbene i risultati del Medio Oriente siano migliorati, le rinnovate tensioni non favoriranno la ripresa della regione e l’effetto a catena dell’aumento dei prezzi del carburante continuerà a gravare sui viaggiatori con tariffe aeree più elevate.\r

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«Le persone continuano a viaggiare, il che rappresenta un importante fattore di crescita economica globale. Non c’è dubbio, tuttavia, che la stabilizzazione della situazione in Medio Oriente e la normalizzazione delle forniture di petrolio migliorerebbero le prospettive per le compagnie aeree, le economie e le società di tutto il mondo».","post_title":"Iata, domanda di viaggio in calo dell'1,7% a giugno. Pesa la crisi in Medio Oriente","post_date":"2026-07-30T10:39:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785407973000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519969","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_519970\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Bravo Premium Andilana Beach[/caption]\r

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“Sette idee”, l’iniziativa de L’Espresso che premia le startup più innovative d’Italia, vede una gran mole di candidature riferite a turismo, enogastronomia e ospitalità. L'evento, in programma il 17 e 18 settembre a Milano, presso Step FuturAbility District, vede in giuria anche Alpitour World, che porta l’esperienza di un operatore integrato lungo tutta la filiera del viaggio.\r

Le 14 startup preselezionate della categoria “Turismo, enogastronomia e ospitalità” concorreranno non solo alla vittoria finale, insieme alle 98 startup in gara negli altri settori, ma anche al premio Alisei, il riconoscimento promosso da L’Espresso e Alpitour World che prende il nome dai venti che per secoli hanno accompagnato i velieri lungo le rotte verso l’oceano Indiano. Soffiano costanti, sempre nella stessa direzione, e per questo i navigatori li hanno sempre cercati come alleati. Con lo stesso spirito nasce il premio, pensato come una spinta favorevole e continua per l’idea più promettente del turismo italiano secondo il gruppo. Sarà assegnato alla startup che meglio incarna i valori di innovazione sostenibile nel turismo, responsabilità ambientale e sviluppo locale, e consiste in un soggiorno per due persone al Bravo Premium Andilana Beach di Nosy Be in Madagascar, tra le mete distintive di Alpitour World.\r

Il percorso\r

Tra ottobre e dicembre 2026, Alpitour World ospiterà inoltre, presso una delle proprie sedi, una giornata di incubazione e validation workshop dedicata ad alcune realtà selezionate della categoria, con sessioni operative e di confronto.\r

«Le startup rappresentano uno straordinario laboratorio di innovazione e un osservatorio privilegiato sui cambiamenti che stanno facendo evolvere il mercato. Per Alpitour World partecipare a ‘Sette Idee’ significa sostenere e valorizzare progettualità capaci di introdurre nuovi approcci, tecnologie e modelli di relazione con il viaggiatore. È lo stesso spirito che guida da sempre il percorso di innovazione del gruppo, impegnato a sviluppare costantemente la propria offerta e i propri processi per anticipare i bisogni di un settore in continua trasformazione» dichiara Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer Alpitour World.\r

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Il bando pubblico ha raccolto 374 proposte di startup, imprese, enti pubblici, organizzazioni del terzo settore, ricercatori e liberi professionisti, distribuite su sette ambiti tematici dello sviluppo italiano. Dopo la tappa di settembre, il percorso culminerà il 9 dicembre a Roma, in Campidoglio, dove saranno proclamate le sette idee capaci di cambiare l’Italia.","post_title":"\"Sette idee\" per cambiare l'Italia: in giuria anche Alpitour World","post_date":"2026-07-29T14:34:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785335689000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519961\" align=\"aligncenter\" width=\"481\"] Shopping Tourism - il forum italiano 2025[/caption]\r

Si alza il sipario sulla nona edizione dell’evento itinerante di riferimento in Italia su questo segmento della macro-industria turistica ideato e organizzato da Risposte Turismo.\r

Al centro del forum, il presente e il futuro dello shopping tourism in Italia\r

Lo stato dell'arte dello shopping tourism in Italia e le sue prospettive di crescita, l’acquisto di prodotti enogastronomici locali come leva per lo sviluppo dello shopping tourism e per la valorizzazione dei territori, gli shopping tourist provenienti dall’India, le strategie per attrarre i turisti appartenenti alla GEN.Z e il peso dello shopping tourism nelle strategie e nelle politiche di promozione turistica territoriali.\r

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Questi i temi della nona edizione di Shopping Tourism – il forum italiano, l’appuntamento itinerante di riferimento in Italia su un importante segmento della macro-industria turistica ideato e organizzato da Risposte Turismo, in programma a Parma il prossimo venerdì 18 settembre.\r

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Il forum, organizzato quest’anno con il sostegno di Ministero del Turismo, Apt Emilia-Romagna e Fondazione Parma Welcome e a cui è attesa la partecipazione di operatori provenienti da tutta Italia, si terrà all’interno della suggestiva cornice dell’Auditorium Paganini (Via Toscana 5, Spazi Ipogei) e sarà ancora una volta l’occasione di incontro, dibattito e business networking per tutti coloro che sono interessati a conoscere dinamiche, opportunità di business e prospettive future del turismo dello shopping in Italia.\r

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Obiettivo della giornata di studio e confronto, individuare le direttrici di crescita di un fenomeno turistico già affermato in Italia che presenta ulteriori grandi potenzialità e coinvolge numerosi operatori e realtà: dalle piccole attività del commercio locale ai grandi gruppi internazionali, dagli Enti di promozione turistica alle amministrazioni pubbliche fino alle associazioni di categoria, alle aziende turistico-ricettive e agli operatori del trasporto, solo per citarne alcuni.\r

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[caption id=\"attachment_519960\" align=\"aligncenter\" width=\"481\"] Shopping Tourism - il forum italiano[/caption]\r

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«Anche quest'anno, Shopping Tourism - il forum italiano sarà un'importante occasione di confronto e analisi per individuare le direttrici di sviluppo dell'offerta che il nostro Paese, pur con le differenze che caratterizzano i diversi territori, mette a disposizione degli shopping tourist provenienti da tutto il mondo», ha affermato Francesco di Cesare, Presidente di Risposte Turismo. «Quando, ormai dieci anni fa, abbiamo deciso di avviare un cantiere di ricerca dedicato allo shopping tourism – ha proseguito di Cesare – il tema ha suscitato fin da subito l'interesse degli operatori e dei media. Siamo orgogliosi che questo lavoro di sensibilizzazione abbia contribuito a diffondere una maggiore conoscenza di un segmento della macro-industria turistica che oggi trova sempre più spazio nei piani strategici dei territori e nelle strategie di marketing di molti operatori del settore. Un aspetto sul quale vogliamo continuare a richiamare l'attenzione di imprenditori, manager e amministratori pubblici – ha concluso di Cesare – è la necessità di una maggiore collaborazione tra il mondo del turismo e quello del retail, due settori che ancora troppo spesso dialogano poco, ma che potrebbero ottenere benefici significativi da strategie condivise. Allo stesso tempo, è fondamentale dare continuità agli investimenti: sviluppare una destinazione attrattiva per lo shopping tourism richiede tempo, visione e la capacità di confermare nel tempo una scelta strategica».\r

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«Tra le tipicità enogastronomiche uniche della Food Valley, il fashion, la Motor Valley, il relax delle vacanze al mare e in montagna, le bellezze dei nostri borghi e centri storici - sottolinea Roberta Frisoni, Assessora a Turismo, Sport e Commercio Regione Emilia-Romagna- il soggiorno in Emilia-Romagna diventa quasi sempre un’esperienza unica. In questo contesto lo shopping tourism è una preziosa risorsa per i territori e un importante tassello di promozione e fidelizzazione turistica. ll legame tra turismo e retail è inoltre un importante elemento delle politiche che stiamo portando avanti: dalle strategie rivolte ai negozi di vicinato, alla promozione della qualità e del valore dell’esperienza dello shopping nella nostra regione. Siamo lieti quindi di ospitare per la seconda volta -dopo l’esperienza del “tour” con tappa a Bologna del 2022- il Forum italiano dedicato a questa tendenza. E di farlo in una città come Parma, da sempre capace di proporre al turista un’offerta merceologica di prestigio».\r

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«La neonata Fondazione Parma Welcome Dmo ha lo scopo di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale, storico e gastronomico della città di Parma e del territorio provinciale, migliorando l'esperienza dei visitatori attraverso servizi di alta qualità ed iniziative innovative: non potevamo che accogliere con entusiasmo la proposta di realizzare nella nostra città un evento così rilevante e consolidato come è il Forum italiano sullo Shopping tourism, un’occasione per ragionare e lavorare su un settore spesso sottovaluto, ma di grande valore e di potenziale sviluppo per Parma e provincia» ha commentato Flora Raffa - Presidente \"Parma Welcome\" Dmo.\r

Attesa per la nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor\r

Come ogni anno, anche l’edizione 2026 di Shopping Tourism – il forum italiano si aprirà con la presentazione in anteprima da parte di Francesco di Cesare – Presidente Risposte Turismo della nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor, il cantiere di ricerca condotto da Risposte Turismo che dal 2016 offre informazioni aggiornate, risultati di indagini ad hoc, esami di casi di studio, ricognizioni di esperienze italiane ed estere di particolare interesse.\r

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L'evento è a numero chiuso e solo in presenza, per richieste di accredito: www.shoppingtourismforum.it.\r

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Main Sponsor dell’edizione 2026 di Shopping Tourism – il forum italiano sono Global Blue, Mastercard e Fidenza Village parte di The Bicester Collection. È sponsor il Consorzio del Parmigiano Reggiano. La nona edizione del forum è realizzata con la collaborazione di ASCOM Parma e con il patrocinio del Comune di Parma.\r

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Info e approfondimenti sul sito dell’evento e sulle sue pagine ufficiali X e LinkedIn.","post_title":"Risposte Turismo: Shopping Tourism - il forum italiano per la prima volta a Parma venerdì 18 settembre 2026","post_date":"2026-07-29T13:55:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1785333321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519931","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_265273\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Polignano a Mare[/caption]\r

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Polignano a Mare, nel 2023 premiata come \"città più accogliente al mondo dai Traveller Review Awards di Booking.com, rafforza la sua offerta evidenziando sempre di più le sue bellezze naturalistiche, le sue bontà gastronomiche e la ricchezza del suo patrimonio artistico.\r

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A 34 anni dalla scomparsa dal suo fondatore che dette il nome allo storico locale di Polignano a Mare, “Mario Campanella, il Super Mago del Gelo”, con ben 105 anni di storia e tradizione con quattro generazioni di gelatai, la famiglia Campanella omaggia Domenico Modugno, grande amico di Mario Campanella.\r

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I turisti di tutto il mondo conoscono oramai il \"Caffè Speciale\" del Super Mago, ma con l’arrivo del caldo, il locale celebra tre grandi gusti: la coppa Volare (dedicata al grande amico polignanese Domenico Modugno), la coppa Maria Cristina e la granita ai gelsi neri.\r

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Il “Super Mago del Gelo” fu fondato dal Cavaliere Giuseppe Campanella, venditore di mandorle, nel lontano 1935. Nel corso dei tanti anni di attività il Bar Gelateria Campanella è riuscito a bilanciare con pazienza e amore i vari ingredienti che danno vita agli innumerevoli gusti dell’ottimo gelato fatto alla vecchia maniera, quella artigianale. Come attestano le numerose foto alle pareti, da Mario Campanella il “Super Mago del Gelo”, sono transitati tutti i grandi nomi dello spettacolo e della musica italiana ed internazionale. Come ricorda la famiglia, il grande Domenico Modugno era di casa nella gelateria durante i suoi rientri a Polignano. \r

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Nel 2018, in occasione dei 60 anni della canzone “Volare - Nel blu dipinto di blu”, scritta da Franco Migliacci e cantata da Modugno a Sanremo nel lontano 1958, la figlia di Mario, Anastasia, ha voluto celebrare Modugno con la coppa gelato “Volare” che unisce diversi ingredienti legati al territorio in un mix in grado di ricordare la personalità dell'artist.","post_title":"Polignano a Mare celebra Domenico Modugno e punta su accoglienza, bontà enogastronomiche e cultura","post_date":"2026-07-29T12:32:36+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1785328356000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519922","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519924\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Grand Egyptian Museum[/caption]\r

Il Wttc ha avviato un’iniziativa internazionale per individuare le sette meraviglie contemporanee del mondo, coinvolgendo cittadini e viaggiatori in una consultazione aperta. Possono essere candidati edifici, musei, infrastrutture o complessi architettonici realizzati a partire dal 1801, purché abbiano contribuito in modo significativo alla crescita turistica e allo sviluppo economico e sociale del territorio in cui si trovano.\r

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Le candidature sono aperte dal 7 luglio 2026 attraverso un modulo online. Il percorso di selezione prevede una prima lista di 70 proposte, successivamente ridotte a 30 finaliste, fino all’annuncio delle sette opere vincitrici, previsto per il 7 luglio 2027. Tra gli esempi indicati dal Wttc figurano la Torre Eiffel di Parigi, il Museo Guggenheim di Bilbao e il Grand Egyptian Museum del Cairo, strutture che negli anni hanno contribuito a rafforzare l’attrattività delle rispettive destinazioni.\r

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Impatto sul turismo\r

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La valutazione non riguarderà soltanto il valore architettonico o culturale delle opere, ma anche il loro impatto sul turismo, il contributo allo sviluppo locale, i benefici per la comunità e la capacità di rappresentare l’identità del territorio.\r

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Secondo la presidente e amministratrice delegata del Wttc Gloria Guevara, l’iniziativa punta a riconoscere quei luoghi che hanno segnato l’età contemporanea e continuano a rappresentare un punto di riferimento per il turismo internazionale. Il progetto propone anche una riflessione sul concetto di “meraviglia”. Essendo promosso da un’organizzazione che rappresenta il settore turistico, l’attenzione è rivolta soprattutto alla capacità di un’opera di attrarre visitatori e generare ricadute economiche.","post_title":"Wttc lancia un'inziativa per scegliere le sette meraviglie del mondo","post_date":"2026-07-29T11:34:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785324896000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thai Airways presenta il nuovo amenity kit Sirivannavari Season 2, dedicato ai passeggeri della Royal Silk Class. Il kit - del brand fondato dalla principessa Sirivannavari Nariratana Rajakanya - è disponibile su sette rotte internazionali selezionate: Milano, Parigi, Shanghai, Pechino, Londra, Tokyo Narita e Tokyo Haneda.\r

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L’inclusione di Milano conferma l’attenzione di Thai verso il mercato italiano e il costante impegno della compagnia nel proporre ai passeggeri Royal Silk Class un’esperienza di viaggio sempre più curata. Il kit si inserisce infatti nell’offerta business della compagnia aerea thailandese, che comprende comfort a bordo, attenzione personalizzata, accesso alle lounge e servizi dedicati pensati per rendere il viaggio più fluido e piacevole fin dalle fasi precedenti l’imbarco\r

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Il design della collezione si ispira alla bellezza dei tessuti thailandesi e al motivo reale “Siriraj Phatthraphorn”: il pattern nasce da una ricerca sulle arti tradizionali e sugli antichi tessuti thailandesi, testimonianze della cultura, della natura e dello stile di vita del Paese.\r

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La composizione decorativa richiama elementi di forte valore simbolico, tra cui il fiore Pudtan, il motivo Mayurasiri, il Kho Fueang Uba e il Kho Chao Fa 2568, armonizzati con l’orchidea, simbolo di Thai Airways, l’elefante, animale di buon auspicio nella cultura thailandese, e la tradizionale ghirlanda thailandese, emblema di benvenuto e accoglienza.\r

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All’interno del kit, i passeggeri trovano una selezione di prodotti pensati per migliorare il comfort durante il volo. Tra questi figurano gli articoli firmati Sirivannavari Maison, tra cui la Sirivannavari Maison Hand Cream, crema mani alla fragranza di rosa arricchita con olio naturale Jusanyu e Vitamina B3; il Sirivannavari Maison Lip Balm, balsamo labbra con burro di karité, olio di jojoba, Vitamina E e Vitamina B5; e il Sirivannavari Maison Deodorant Spray, ispirato alla tradizione thailandese e formulato con allume puro.\r

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Completano l’amenity kit una mascherina per gli occhi coordinata con la pochette Sirivannavari, uno spazzolino in bambù, dentifricio MARVIS alla menta e tappi per le orecchie 3M, selezionati per offrire maggiore comfort e favorire il relax a bordo.","post_title":"Thai Airways: il nuovo amenity kit della Royal Silk Class anche sulla rotta per Milano","post_date":"2026-07-29T11:09:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1785323360000]}]}}