Croazia, Lussino: dove la gastronomia diventa benessere Lussino, dove la gastronomia non è soltanto sinonimo di tradizione ma anche identità e benessere. Sull’isola croata sono oltre 90 le specialità certificate “Taste of Vitality” che quest’anno entrano nell’offerta di 18 ristoranti locali. La presentazione del progetto e la consegna dei certificati ai ristoratori si sono svolti la scorsa settimana a Mali Lošinj (Lussinpiccolo), cuore dell’isola. I piatti certificati nascono tra ingredienti locali, tradizione gastronomica e moderne linee guida nutrizionali, con particolare attenzione a pesce fresco, crostacei, erbe aromatiche isolane e prodotti del territorio. Il marchio “Taste of Vitality” identifica oggi l’offerta di 18 strutture di ristorazione, tra cui Artatore, Baracuda, Bora Bar trattoria & tartuferia, Borik Beach Restaurant, Breakfast Club Lošinj, konoba Corrado, Diana Steakhouse, Deveron Gastro Pub, ristorante Pinia del centro termale di Veli Lošinj, konoba Mare, Moby Dick Gelateria, Noštromo, Papa Bepi, Ridimutak Beach Bar, konoba Silvana, Veli žal, Olea del Vitality Hotel Punta e Za kantuni. Promosso dall’Ente per il turismo di Mali Lošinj in collaborazione con Abisal – Klub Gastronaut, nutrizionisti e ristoratori locali, il progetto si è affermato negli anni come uno degli elementi identitari dell’isola. Lussino si inserisce così nel più ampio contesto del Quarnaro, regione europea della Gastronomia 2026. Condividi

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La struttura\r

Oggi Ca’ Virginia Country House & Wellness dispone di 23 camere ricavate dal recupero dell’antico essiccatoio del tabacco, del fienile e della storica casa colonica. Ogni ambiente è diverso dall’altro e conserva elementi originali come travi in legno, mattoni e pietra a vista, contribuendo a creare un’atmosfera autentica e raffinata. Fiore all’occhiello della struttura è il centro benessere di 200 metri quadrati distribuito su due livelli, con area “Salus per Aquam”, vasca riscaldata a 37 gradi con idromassaggi Jacuzzi, sauna, bagno turco, percorso emozionale con docce calde e fredde, area relax e tisane rigeneranti. Il wellness è accessibile sia agli ospiti dell’hotel sia alla clientela esterna, con ingressi contingentati su fasce orarie dedicate.\r

Anche la ristorazione rappresenta un elemento distintivo della proposta di Ca’ Virginia. Il ristorante, ricavato dall’antica stalla della proprietà, valorizza la tradizione gastronomica del territorio attraverso una cucina basata su prodotti a chilometro zero e sulle eccellenze locali, dai vini delle cantine del territorio ai formaggi tipici come la Casciotta d’Urbino Dop, fino al celebre prosciutto di Carpegna.\r

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[caption id=\"attachment_515806\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Giacomo Rossi[/caption]\r

Il territorio circostante offre inoltre numerose opportunità legate al turismo slow e outdoor. Le colline del Montefeltro e dell’area di Urbino si prestano a esperienze in e-bike, escursioni guidate e percorsi immersi nella natura. Ca’ Virginia è infatti uno dei bike hotel storici delle Marche e propone servizi dedicati ai cicloturisti, dal noleggio biciclette ai tour organizzati per diversi livelli di preparazione atletica.\r

Nel 2022 la struttura ha partecipato alla trasmissione televisiva “4 Hotel” di Bruno Barbieri, nell’edizione dedicata ai bike hotel, conquistando il primo posto. Grande attenzione viene riservata anche alla sostenibilità ambientale. Il progetto, avviato già nel 2004, integra un impianto fotovoltaico, un sistema geotermico e un impianto solare termico che consentono alla struttura di ridurre drasticamente l’utilizzo di combustibili fossili. La filosofia green di Ca’ Virginia si traduce inoltre nell’eliminazione della plastica monouso, nell’utilizzo responsabile delle risorse idriche ed energetiche e nella scelta di prodotti locali e sostenibili, in linea con le più attuali pratiche Esg e con una visione di ospitalità attenta al territorio e al benessere degli ospiti.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Ca’ Virginia Country House, esempio virtuoso di integrazione con il territorio","post_date":"2026-06-04T10:51:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780570260000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515764","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Jordan Tourism Board ha scelto di affidare a Hopscotch Italy la rappresentanza nel nostro Paese. L'agenzia, specializzata in pr, comunicazione e marketing per il settore travel & hospitality, sarà responsabile dello sviluppo di attività rivolte agli operatori del settore, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento e la brand awareness della destinazione sul mercato.\r

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Grande attenzione sarà dedicata anche alle relazioni con la stampa e al coinvolgimento dei content creator, attraverso l’implementazione di un piano di comunicazione articolato.\r

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«Siamo orgogliosi di intraprendere questa importante collaborazione con Jordan Tourism Board e dare il nostro contributo strategico alla promozione della Giordania in Italia, una destinazione presente storicamente sul mercato e che continua a esercitare un grande fascino sui viaggiatori italiani, grazie alla sua autenticità, alla ricchezza culturale e alla straordinaria ospitalità del suo popolo - commenta Serena Valle, direttrice turismo di Hopscotch Italy -. Consapevoli di questa importante eredità, accogliamo l’incarico con grande entusiasmo e senso di responsabilità, con l’obiettivo di valorizzare l’inestimabile patrimonio umano della destinazione, la varietà di esperienze outdoor e la sua anima più contemporanea, puntando a conquistare anche le generazioni più giovani».\r

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La Giordania è una delle mete più affascinanti e identitarie del Medio Oriente. La ricchezza di siti iconici per cui questo straordinario Paese è noto a livello internazionale rappresenta solo una parte del suo potenziale: un patrimonio unico di itinerari storici, esperienze, benessere, gastronomia, luoghi di fede e iniziative di turismo sostenibile.\r

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Oltre a mete rinomate in tutto il mondo come Petra, il Wadi Rum, il Sito del Battesimo di Gesù Cristo “Betania oltre il Giordano” e il mar Morto, il Paese continua ad ampliare la propria attrattività. La strategia di promozione dell’agenzia andrà oltre i suoi luoghi più conosciuti, valorizzandone la varietà di attrazioni, l’impegno verso la sostenibilità e l’ospitalità locale, per trasmettere un’immagine contemporanea, dinamica e altamente competitiva, con una significativa attenzione al pubblico più giovane.","post_title":"Il Jordan Tourism Board sceglie Hopscotch Italy per la rappresentanza nel nostro Paese","post_date":"2026-06-04T09:39:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780565992000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

L’Italia porta all’Arena di Verona il proprio patrimonio culturale come leva di promozione turistica e posizionamento internazionale.\r

Il 5 giugno, alle 21.15, andrà in scena Campioni del Mondo - Italia loves Unesco, l'evento realizzato da Fondazione Arena di Verona in collaborazione con il ministero del Turismo, Rai Cultura, ministero della Cultura, ministero dell’Agricoltura, ministero degli Affari Esteri e ministero per lo Sport e i Giovani.\r

L’iniziativa celebra il primato italiano nel mondo Unesco, con 61 siti patrimonio dell’Umanità, e valorizza due asset identitari entrati recentemente nel patrimonio immateriale: «Noi rappresentiamo il Governo Meloni - ha sottolineato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi durante la conferenza stampa di presentazione - e vogliamo ricordare che durante il nostro governo abbiamo ottenuto il riconoscimento dell'arte del canto lirico come patrimonio Unesco e della cucina italiana, riconosciuta nel 2025».\r

Al tempo stesso, l’evento segna anche il lancio della candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio immateriale Unesco.\r

«L’Italia è campione del mondo nella cultura - continua il ministro Mazzi -. Alla serata parteciperanno 100 delegati Unesco in arrivo da Parigi con Ita Airways, vivranno con noi l'esperienza di questa serata che speriamo possa rimanere nel loro ricordo».\r

Condotto da Milly Carlucci e trasmesso in diretta su Rai 1 e in mondovisione, lo spettacolo vedrà un grande racconto musicale con Orchestra, Coro e Ballo dell’Arena di Verona e il coinvolgimento di circa 500 artisti tra musicisti, danzatori, mimi e figuranti. Sul palco sono attesi, tra gli altri, Plácido Domingo, Vittorio Grigolo e Patti Smith.\r

Piazza Bra sarà invece dedicata alla cucina italiana, con una cena popolare per mille persone e un brindisi collettivo in diretta televisiva con vino italiano. La dimensione enogastronomica diventa così parte integrante della narrazione turistica del Paese, in linea con una domanda internazionale sempre più orientata a esperienze culturali, identitarie e territoriali.","post_title":"Italia loves Unesco: all’Arena il racconto turistico dell’Italia come patrimonio","post_date":"2026-06-03T15:24:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1780500288000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515690","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'estate al Réva Resort prende il via nella piscina esterna per offrire un'esperienza rinfrescante ed esclusiva nel cuore delle Langhe. Caratterizzata da una linea sinuosa, la scenografica piscina si fonde con il paesaggio circostante, regalando agli ospiti una vista panoramica tra i vigneti e i boschi del territorio.\r

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Nell'inaugurare la stagione Réva Resort ha ideato una gamma di pacchetti dedicati anche ai clienti esterni alla struttura, pensati per combinare il relax con l'alta gastronomia, i vini della tenuta e i trattamenti benessere. Una serie di esperienze, accessibili esclusivamente su prenotazione, che confermano come Réva Resort punti a essere un luogo dove ritagliarsi del tempo di qualità in assoluto relax.\r

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I pacchetti\r

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La Fresh Experience ad esempio unisce i piaceri della piscina panoramica ad un menu di quattro portate al ristorante Fre, una Stella Michelin all'interno del resort. Questa esperienza si declina in tre diverse opzioni: si può scegliere il Morning Pool & Lunch, che prevede l'accesso alla piscina dalle 9 alle 13 seguito dal pranzo, oppure l'Afternoon Pool & Dinner, che combina l'ingresso pomeridiano dalle 15 alle 19.30 alla cena. Per chi desidera il massimo del comfort, l'opzione Full Taste Day Premium offre un'intera giornata immersi nel relax della piscina, con aperitivo in terrazza e cena.\r

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Se l'obiettivo è un benessere total, si può abbinare la piscina a un percorso di due ore nella Spa del resort, con il pacchetto Chill Mood, che si chiude con un aperitivo in terrazza. Chi invece cerca una fuga rigenerante focalizzata sulla quiete può optare per il pacchetto Pool Break, con ingresso in piscina e servizio bar.\r

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","post_title":"Réva Resort, vacanze in Piemonte tra alta gastronomia, vini e benessere","post_date":"2026-06-03T15:11:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780499506000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515669","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la prima volta la Guida Michelin dedica alla Polonia una selezione nazionale completa, estendendo la valutazione all’intero territorio. Un traguardo che conferma il crescente riconoscimento internazionale della cucina polacca contemporanea e il forte interesse verso la Polonia come destinazione enogastronomica emergente in Europa.\r

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L’edizione 2026 della Guida Michelin Polska include ben 196 ristoranti, premiando non solo le grandi città già presenti nelle precedenti selezioni, ma anche nuove destinazioni e realtà emergenti diffuse in tutto il Paese.\r

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«L’inserimento dell’intera Polonia nella selezione Michelin rappresenta un momento storico per la promozione internazionale della nostra destinazione. È il riconoscimento di una scena gastronomica dinamica, creativa e sempre più apprezzata nel mondo, capace di valorizzare tradizioni locali, ingredienti regionali e nuove interpretazioni della cucina contemporanea - dichiara Magdalena Krucz, presidente del Polish Tourism Organisation -. La cucina è oggi una delle chiavi più forti attraverso cui raccontare l’identità della Polonia e il crescente numero di ristoranti premiati conferma la qualità e la maturità raggiunta dal settore”.\r

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A guidare la scena gastronomica nazionale resta Bottiglieria 1881 di Cracovia, che mantiene le sue due Stelle Michelin, confermandosi il ristorante più premiato della Polonia; cresce anche il numero dei ristoranti premiati con una Stella, che salgono a dieci grazie a quattro nuovi ingressi. La crescita della scena gastronomica polacca emerge anche oltre il fine dining: salgono infatti a 38 i ristoranti Bib Gourmand (19 in più rispetto allo scorso anno), riconoscimento dedicato ai locali che propongono cucina di qualità a prezzi accessibili.\r

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Eliksir di Danzica mantiene inoltre la Stella Verde Michelin, unico riconoscimento del genere in Polonia, assegnato ai ristoranti particolarmente attenti a sostenibilità, stagionalità e valorizzazione dei produttori locali.\r

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«Anche per il pubblico italiano la gastronomia sta diventando un elemento sempre più importante nella scelta del viaggio - commenta Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente nazionale polacco per il turismo a Roma -. La Polonia sorprende perché riesce a unire autenticità, creatività e qualità in un’offerta culinaria in continua evoluzione. Dai ristoranti stellati alle esperienze legate ai prodotti regionali e alla cucina tradizionale reinterpretata in chiave contemporanea, il Paese si conferma una destinazione ideale per chi ama scoprire un territorio anche attraverso il gusto».","post_title":"Polonia protagonista della Guida Michelin con la prima selezione nazionale","post_date":"2026-06-03T13:02:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780491777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515696","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515699\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Maurizio Biasuzzi[/caption]\r

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Il gruppo BiHoliday prosegue sulla strada degli investimenti E’ l’a.d. Maurizio Biasuzzi a raccontare a Travel Quotidiano le prossime tappe di sviluppo.\r

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«I nostri progetti di sviluppo si muovono lungo tre direttrichttps://www.travelquotidiano.com/alberghi/biholiday-inaugura-la-stagione-estiva-con-le-nuove-aree-premium-in-spiaggia/tqid-515057i principali – spiega il manager -. La prima è la tecnologia: vogliamo rendere ogni fase del viaggio del cliente — dalla scoperta dell'offerta all'acquisto del soggiorno — sempre più agile e intuitiva. La seconda riguarda le strutture ricettive e gli spazi comuni: l'obiettivo è garantire un comfort di livello premium, con architetture e design capaci di rispondere alle aspettative di una clientela sempre più esigente. La terza è il verde, il paesaggio: per noi non è solo uno sfondo estetico, ma uno strumento narrativo. Attraverso il green vogliamo raccontare il nostro territorio — Caorle sino alla laguna veneta, l'Istria in Croazia — e l'identità profonda dei nostri camping resort Villaggio San Francesco di Caorle e BiVillage a Fažana. C'è però una quarta dimensione, trasversale a tutte le altre, che per noi è fondante: il servizio e l'accoglienza. Abbiamo investito molto in un protocollo di pre-stay digitale che consente di ottimizzare le operazioni di check-in, rendendo l'arrivo degli ospiti più fluido e personalizzato fin dal primo contatto. L'obiettivo è che il cliente percepisca cura e competenza ancora prima di varcare l'ingresso del villaggio. Perché la qualità di una struttura si misura anche nella qualità delle persone che la abitano e la fanno vivere».\r

Il trend attuale\r

«Sia il Camping Resort Villaggio San Francesco a Caorle sia il BiVillage in Istria sono operativi dall'aprile scorso e stanno accogliendo sia clientela leisure sia eventi speciali. Il quadro delle prenotazioni è positivo in tutte le principali categorie di alloggio e campeggio. Un dato che ci soddisfa particolarmente: i prodotti premium - in testa i nostri lodge fronte mare - risultano tra i più richiesti, a conferma che l'investimento qualitativo sta trovando riscontro nel mercato.\r

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Le novità più significative sono quelle dettate dal master plan: «Un importante programma di investimenti che stiamo portando avanti con rigore e cura del dettaglio. Il piano sta ridisegnando architetture, spazi comuni e aree verdi. Oltre al comparto abitativo, stiamo lavorando al progetto del nuovo teatro, alla ridefinizione degli ingressi e della viabilità interna. Un kick-off ambizioso, avviato tre anni fa, che oggi vediamo prendere forma concreta».\r

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Per allungare l’operatività delle strutture, «da anni abbiamo strutturato un dipartimento Mice proprio per rispondere a una domanda di incoming che vada oltre il turismo privato. Questo ci permette di accogliere team building aziendali, eventi sportivi e workshop: una formula che funziona bene nei periodi di apertura e chiusura stagionale, quando i grandi flussi leisure lasciano spazio a gruppi organizzati e clientela intermediata. È una leva strategica che continueremo a sviluppare. In parallelo, abbiamo attivato su entrambi i villaggi un servizio di concierge dedicato, pensato per accompagnare gli ospiti lungo tutta la durata del soggiorno: dalla gestione delle experience alle attività interne ed esterne al villaggio. Un punto di riferimento umano e competente che eleva la qualità percepita del soggiorno e risponde a una domanda crescente di personalizzazione, anche nei periodi di spalla».\r

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","post_title":"L'allungo di BiHoliday. Biasuzzi: «Importante piano di investimenti»","post_date":"2026-06-03T12:20:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780489245000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515654","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515657\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Mandy Kalliontzi[/caption]\r

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Grecia avanti tutta, malgrado la difficile congiuntura geopolitica? Sembrerebbe proprio di sì, almeno a giudicare dai dati forniti dal direttore commerciale di Aldemar Resorts, Mandy Kalliontzi.\r

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«Quest'anno – spiega la manager a Travel Quotidiano - nonostante la complessa situazione geopolitica che influenza tutte le destinazioni, il nostro hotel sta ottenendo ottimi risultati sul mercato italiano. Il nostro Alpiclub Aldemar Olympian Village registra un incremento del 40%. Questo perché probabilmente il Peloponneso è considerato una zona “sicura”».\r

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L'Aldemar Olympian Village si distingue per offrire un'esperienza di resort fronte mare «di alta qualità e completamente immersiva lungo uno dei tratti di spiaggia più lunghi della costa ionica. Il resort combina un'ampia gamma di opzioni di alloggio, dalle eleganti camere ai bungalow fronte mare con piscina condivisa e unità o suite adatte alle famiglie, con una solida proposta all-inclusive premium pensata sia per coppie che per famiglie. Un elemento distintivo fondamentale è l'equilibrio tra dimensioni e personalizzazione: gli ospiti possono usufruire di un'ampia varietà di ristoranti, impianti sportivi e strutture per il tempo libero, pur godendo dell'attenta e calorosa ospitalità greca. L'integrazione del benessere attraverso trattamenti spa, esperienze culinarie curate e una forte attenzione all'autentica cultura locale arricchisce il soggiorno, posizionando il resort come una destinazione di vacanza completa, non solo come una semplice struttura ricettiva. Inoltre, il resort si avvale dell'Ilis Congress Center, un centro congressi completamente attrezzato che consente all'Aldemar Olympian Village di ospitare un'ampia gamma di eventi aziendali, conferenze e viaggi incentive». Il resort adotta pratiche eco-responsabili, tra cui una gestione efficiente dell'energia e dell'acqua, la riduzione della plastica monouso e pone una forte enfasi sull'approvvigionamento di prodotti locali.\r

Le novità\r

«L’innovazione è incentrata sul miglioramento dell'esperienza complessiva degli ospiti. Un elemento chiave è l'introduzione dell'applicazione mobile Olympian Village, progettata per offrire un'esperienza in resort fluida e più personalizzata. Tramite l'app, gli ospiti possono accedere facilmente alle informazioni, gestire le prenotazioni, scoprire le attività e rimanere in contatto con tutti i servizi del resort in tempo reale. Allo stesso tempo, il resort continua ad arricchire la propria offerta con concept esperienziali, tra cui gastronomia locale, attività selezionate e pacchetti all-inclusive di livello superiore. Abbiamo poi introdotto anche il Premium All Inclusive, che permette agli ospiti di scegliere un ristorante diverso ogni giorno».\r

Verso il futuro\r

«Guardando al futuro, Aldemar Olympian Village si impegna in un'evoluzione continua, con una chiara attenzione al miglioramento sia del prodotto che dell'impatto ambientale. Questi investimenti potrebbero includere la graduale ristrutturazione delle unità abitative e degli spazi comuni, nonché ulteriori miglioramenti alle strutture ricreative. Parallelamente, Aldemar sta esplorando lo sviluppo di un concetto residenziale nell'area più ampia di Olympian Village. Questo progetto mira ad ampliare l'attrattiva della destinazione, creando un'offerta complementare».","post_title":"Mandy Kalliontzi, Aldemar: «Nel Peloponneso italiani a +40%»","post_date":"2026-06-03T10:13:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780481632000]}]}}