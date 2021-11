Binter: l’inverno italiano conferma le rotte verso Gran Canaria da Torino e Venezia

Binter si lascia alle spalle la sua prima estate italiana, dagli scali di Torino e Venezia, con circa 5.000 passeggeri trasportati. E guarda con fiducia all’inverno confermano la programmazione da Torino verso Gran Canaria, con due collegamenti settimanali, il martedì e il sabato, con partenza da Caselle alle 16.20 e arrivo a Gran Canaria alle 19.40 (ora locale).

Il Marco Polo di Venezia è invece interessato da una variazione di giorni e orari, con novità a partire dal 1 dicembre: sono comunque mantenuti due collegamenti settimanali verso l’arcipelago, rispettivamente il lunedì e il venerdì, con partenza da Venezia alle ore 16.25 e arrivo a Gran Canaria alle 20.05 (ora locale).

I passeggeri italiani possono quindi continuare a usufruire di tutti i vantaggi dell’offerta della compagnia: volare con il comfort dei nuovi aeromobili Embraer E195-E2, i più silenziosi, puliti ed efficienti aerei a reattore con corridoio singolo, dotati di una configurazione che consente più spazio tra i sedili, grazie alla comodità di non avere un sedile centrale, così come un servizio a bordo di alta qualità con benefit per tutti i passeggeri, incluso un aperitivo gourmet durante il volo.

Binter garantisce inoltre a tutti i passeggeri la possibilità di usufruire di voli in connessione per le altre Isole Canarie senza costi aggiuntivi, approfittando dell’alta frequenza dei collegamenti operati ogni giorno, rendendo così raggiungibili altre località come Lanzarote, Tenerife e Fuerteventura, per vivere un inverno alla scoperta della molteplicità di paesaggi, attività e bellezze culturali dell’intero arcipelago.

Dal 1 dicembre per i passeggeri in partenza da Venezia sarà anche possibile raggiungere Dakar, beneficiando del nuovo orario di volo che consente di volare sulla capitale senegalese con uno scalo a Gran Canaria, nel medesimo giorno.