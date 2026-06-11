Barcellona: Papa Leone XIV alla Sagrada Familia per l’inaugurazione della Torre di Gesù Barcellona sotto i riflettori del mondo intero ieri con la visita di Papa Leone XIV alla Sagrada Família, culminata con l’inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, evento centrale dell’Anno Gaudí e una delle tappe più significative della storia recente della basilica. Con i suoi 172,5 metri di altezza, la torre rappresenta il punto più alto della Sagrada Família e la rende la chiesa più alta del mondo. A cento anni dalla morte di Antoni Gaudí, l’evento è stato uno straordinario omaggio all’architetto e al suo sogno di costruire un tempio concepito come una grande Bibbia di pietra, dove fede, arte e architettura si fondono per trasmettere il messaggio evangelico. La torre di Gesù Cristo si trova al centro del gruppo di torri della Sagrada Família. È circondata dalle quattro torri degli Evangelisti, a cui si collega tramite dei ponti, e dalla torre della Vergine Maria, collegata internamente alla Torre di Gesù Cristo. Presenta dodici facce e raggiunge i 172,5 metri di altezza. È inoltre composta da dodici livelli di pannelli, la cui installazione è iniziata il 16 ottobre 2018 a partire da 85 metri dal suolo. La torre è sormontata da una croce tridimensionale a quattro bracci, rivestita in vetro e ceramica bianca smaltata. La croce misura 17 metri di altezza e 13,5 metri di larghezza. Come riportato negli Àlbums del Temple, Gaudí desiderava che la croce risplendesse sia di giorno che di notte. Per questo motivo è stata realizzata con ceramica smaltata bianca e vetro, due materiali luminosi e allo stesso tempo resistenti agli agenti atmosferici. In più, sulle torri degli Evangelisti e degli Apostoli saranno installati dei proiettori destinati a illuminare il coronamento della torre. All’interno della croce si trova la scultura dell’Agnus Dei, realizzata dall’artista italiano Andrea Mastrovito sulla base del progetto originale di Gaudí.

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Con i suoi 172,5 metri di altezza, la torre rappresenta il punto più alto della Sagrada Família e la rende la chiesa più alta del mondo.\r

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A cento anni dalla morte di Antoni Gaudí, l'evento è stato uno straordinario omaggio all’architetto e al suo sogno di costruire un tempio concepito come una grande Bibbia di pietra, dove fede, arte e architettura si fondono per trasmettere il messaggio evangelico.\r

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La torre di Gesù Cristo si trova al centro del gruppo di torri della Sagrada Família. È circondata dalle quattro torri degli Evangelisti, a cui si collega tramite dei ponti, e dalla torre della Vergine Maria, collegata internamente alla Torre di Gesù Cristo. Presenta dodici facce e raggiunge i 172,5 metri di altezza. È inoltre composta da dodici livelli di pannelli, la cui installazione è iniziata il 16 ottobre 2018 a partire da 85 metri dal suolo.\r

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La torre è sormontata da una croce tridimensionale a quattro bracci, rivestita in vetro e ceramica bianca smaltata. La croce misura 17 metri di altezza e 13,5 metri di larghezza.\r

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Come riportato negli Àlbums del Temple, Gaudí desiderava che la croce risplendesse sia di giorno che di notte. Per questo motivo è stata realizzata con ceramica smaltata bianca e vetro, due materiali luminosi e allo stesso tempo resistenti agli agenti atmosferici. In più, sulle torri degli Evangelisti e degli Apostoli saranno installati dei proiettori destinati a illuminare il coronamento della torre.\r

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All’interno della croce si trova la scultura dell’Agnus Dei, realizzata dall’artista italiano Andrea Mastrovito sulla base del progetto originale di Gaudí.\r

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Per “trasportare” subito grandi e piccini in questo mondo straordinario, il Tgv Inoui è stato rivestito con grafiche e colori ispirate alle storie e alle ambientazioni di Frozen, offrendo una vera e propria anticipazione dell’esperienza presso il Parco.\r

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«Siamo lieti di rinnovare per il terzo anno consecutivo la collaborazione con Disneyland Paris, espressione di una visione condivisa che punta a trasformare il viaggio in una parte integrante dell’esperienza di intrattenimento - ha dichiarato Caroline Chabrol, direttrice generale di Sncf Voyages Italia -. Il treno diventa così non solo il mezzo per raggiungere una destinazione, ma un’anteprima della destinazione stessa, rendendo l’esperienza di viaggio più piacevole soprattutto per le famiglie con bambini, grazie anche ai servizi pensati espressamente per loro».\r

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Il Tgv Inoui è il mezzo ideale per cominciare il viaggio in modo piacevole, grazie al comfort degli ambienti e agli spazi dedicati alle famiglie. Il servizio a bordo include wi-fi gratuito e un portale di intrattenimento multilingue; l’esperienza gastronomica a bordo è affidata alla vettura bar Caffè Centrale, che offre un menù italo-francese e include opzioni vegetariane, vegane e bio, con il 70% dei prodotti provenienti da fornitori locali. Completano l’offerta aree family-friendly, come la nursery e spazi pensati per accogliere i più piccoli.\r

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Le famiglie beneficiano di tariffe agevolate tutto l’anno: la Carta Avantage, disponibile nelle versioni Jeune, Adulte e Senior, permette di ottenere sconti fino al 30% e riduzioni fino al 60% per i bambini dai 4 agli 11 anni.\r

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I collegamenti si articolano in tre corse giornaliere tra Milano, Torino e Parigi con partenze da Milano Porta Garibaldi alle 6.00, 12.10 e 16.10, e da Parigi Gare de Lyon alle 6.46, 9.46 e 14.48.","post_title":"Tgv Inoui e Disneyland Paris in coppia sulle orme di World of Frozen","post_date":"2026-06-11T13:58:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781186312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516356","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_516358\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Chiara Lagioni, Stephen Winter, Ilaria Antinori e Gigi Torre[/caption]\r

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Ponant Explorations insieme a Gioco Viaggi, partner esclusivo della compagnia francese sul mercato italiano, hanno ospitato trade e stampa specializzata a Palazzo Cordusio Gran Meliá per un pomeriggio dedicato alla formazione sulla crocieristica di lusso ed esplorazione firmata Ponant. Al centro dell'incontro, gli itinerari che spaziano dai Caraibi ai due Poli, dalla Polinesia alle zone più remote dell’Australia occidentale.\r

A presentare la compagnia è stata Ilaria Antinori, cruise director di Ponant e relatrice principale dell’incontro. Presente anche Stephen Winter, international sales director, che ha ribadito il posizionamento della maison come punto di riferimento per il segmento luxury expedition: un’offerta costruita su eccellenza gastronomica, partnership culturali d’eccezione come l’Opéra de Paris e la Pinault Collection, e un impegno ambientale concreto attraverso la Fondazione Ponant, attiva nel ripristino dei coralli alle Seychelles e nella riforestazione amazzonica. Per Gioco Viaggi a fare gli onori di casa Gigi Torre, presidente, e Chiara Lagioni, product manager, che ha definito Ponant «un unicum del panorama crocieristico» per la combinazione di lusso, spedizione e autenticità esperienziale.\r

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La flotta\r

La flotta spazia dal veliero da 32 passeggeri alle Sistership da 264 ospiti, fino al fiore all’occhiello della gamma: Le Commandant Charcot, primo rompighiaccio da esplorazione polare ibrido-elettrico al mondo, che nel 2026 ha conquistato il secondo posto nella categoria “Prestige” agli Hôtel & Lodge Awards, tra i 100 hotel più belli del pianeta. «In un mondo in cui il vero lusso è rappresentato dall’unicità delle esperienze - sottolinea Gigi Torre - questo premio consacra Ponant Explorations come protagonista di una nuova idea di ospitalità raffinata, autentica e profondamente connessa ai luoghi». Con oltre 650 partenze annue, Ponant propone tre format distinti — crociere di escursione, di spedizione e il formato ibrido découverte — adattati a destinazioni che includono il Mediterraneo, i Caraibi, i poli e le regioni più remote del Pacifico.\r

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Le mete polari\r

Sul fronte delle destinazioni polari, la presentazione ha chiarito la distinzione tra Artide e Antartide: la prima raggiungibile con volo diretto da Parigi alle Svalbard in circa cinque ore; la seconda con partenza da Ushuaia, con possibilità di itinerari estesi che includono le isole Falkland e la Georgia del Sud. Entrambe le destinazioni prevedono a bordo geologi, biologi ed esperti di fauna marina che accompagnano le uscite in Zodiac e arricchiscono l’esperienza con letture scientifiche del territorio.\r

Tra le destinazioni a più alto potenziale per il mercato italiano, Torre segnala la Polinesia francese, visitabile a bordo del Paul Gauguin, l’unica nave della flotta operativa 365 giorni l’anno nell’arcipelago, già prenotabile per la stagione 2028 con 39 partenze da 7 a 14 notti tra le isole della Società, le Tuamotu e le Marchesi. Una dimensione che riassume bene la filosofia complessiva di Ponant: il lusso non come distanza dal mondo, ma come strumento per avvicinarsi ad esso con rispetto, curiosità e attenzione autentica per la fauna, le comunità e le culture che si attraversano.\r

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L’accordo rappresenta un passaggio strategico per Marriott, che amplia così la propria presenza in uno dei comparti più dinamici dell’hotellerie internazionale. Al centro dell’operazione c’è un marchio italiano che, in vent’anni di attività, ha costruito una reputazione globale grazie a un modello che combina ospitalità di lusso, sostenibilità e programmi di benessere integrato.\r

Fondata nel 2006 da Domenico Alcide e Liliana Leali, Lefay conta oggi due resort iconici – sul Lago di Garda e nelle Dolomiti – ai quali si aggiungono tre nuovi progetti in sviluppo tra Toscana, Sud Italia e Alpi svizzere. Un percorso di crescita che ora potrà beneficiare della forza distributiva e commerciale del primo gruppo alberghiero mondiale.\r

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Dal punto di vista societario, la joint venture acquisisce il marchio Lefay e tutti gli asset di proprietà intellettuale collegati, mentre gli immobili italiani resteranno di proprietà della famiglia Leali. I resort continueranno a essere gestiti attraverso contratti di management di lungo periodo, in un modello che punta a preservare l’identità del brand e, al tempo stesso, ad accelerarne l’espansione internazionale.\r

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Per Marriott si tratta di un investimento coerente con l’evoluzione della domanda globale, sempre più orientata verso esperienze trasformative e soggiorni incentrati sulla salute e sul benessere. Il gruppo metterà a disposizione di Lefay le proprie piattaforme di sviluppo, marketing, sales e distribuzione, favorendo l’accesso a nuovi mercati e segmenti di clientela ad alta capacità di spesa.\r

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Un ulteriore elemento di valore sarà l’ingresso dei resort nel circuito Marriott Bonvoy, con l’integrazione nelle piattaforme digitali del gruppo prevista entro la fine del 2026. Una leva che potrebbe incrementare significativamente la visibilità internazionale del brand italiano e sostenere il piano di sviluppo delle future aperture.\r

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L’operazione conferma inoltre il crescente interesse dei grandi operatori globali verso il segmento wellness, oggi considerato uno dei principali driver di crescita dell’ospitalità luxury. In questo scenario, Lefay si presenta come un asset strategico capace di coniugare posizionamento premium, sostenibilità certificata e una forte identità italiana, elementi sempre più ricercati dalla clientela internazionale. ","post_title":"Marriott punta sul wellness luxury: Lefay entra in portafoglio con una joint venture","post_date":"2026-06-11T10:49:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["lefay-resort","marriott"],"post_tag_name":["Lefay resort","Marriott"]},"sort":[1781174941000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516243","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Italy, piattaforma culturale indipendente di riferimento per la promozione del turismo italiano, è stata scelta dalla Regione Lazio, nell’ambito del piano di promozione della Via Francigena sostenuto dal Ministero del Turismo, per il lancio internazionale della campagna dedicata all’itinerario.\r

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Il progetto racconta oggi la Via Francigena in modo nuovo. Per anni il cammino è stato narrato come due percorsi distinti: uno con partenza dal nord Italia e arrivo a Roma, l’altro da Roma fino a Santa Maria di Leuca. La piattaforma punterà su un racconto del cammino come un unico grande itinerario nazionale, restituendone l’unitarietà che le narrazioni frammentate tra nord e sud hanno finora oscurato.\r

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«La Via Francigena è uno dei cammini più antichi e identitari d’Europa - spiega Ruben Santopietro, ceo di Visit Italy - Il lavoro fatto negli anni da territori, enti e comunità locali ne ha valorizzato la ricchezza tratto dopo tratto. Oggi possiamo compiere un passo ulteriore: raccontarla come un unico grande viaggio culturale europeo, capace di attraversare l’Italia da nord a sud e di parlare a un pubblico molto più ampio di quello religioso, interessato alle comunità, ai paesaggi, ai paesi e ai territori meno conosciuti che questo cammino mette in relazione».\r

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A differenza di altri pellegrinaggi, la Francigena non richiede di essere percorsa per intero: la sua lunghezza e la varietà dei territori la rendono modulabile per stagione, durata e tipologia di viaggiatore, ed è progettata per essere accessibile sia a piedi che in bicicletta.\r

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Il percorso, che nel solo 2025 ha visto distribuire quasi 20.000 credenziali AEVF del pellegrino, con un incremento del 35,95% rispetto all’anno precedente e una presenza internazionale del 53%, ci racconta come il turista di oggi non voglia più solo visitare l’Italia, ma viverla a passo lento, attraversando borghi, paesaggi interni e territori meno noti. \r

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«Come regione Lazio, capofila del progetto nazionale Scheda 33 dedicato alla valorizzazione della Via Francigena - commenta Elena Palazzo, Assessore al Turismo - abbiamo rafforzato la consapevolezza di quanto sia fondamentale una visione condivisa e unitaria per promuovere i cammini e il turismo lento. La Via Francigena rappresenta infatti un unico grande viaggio esperienziale attraverso l’Italia, capace di valorizzare borghi, comunità e territori, generando al tempo stesso nuove opportunità di sviluppo sostenibile e di crescita per le aree interne».\r

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La ricchezza paesaggistica e l’eterogeneità dei percorsi rende la Via Francigena italiana adatta a diversi tipi di viaggiatori.\r

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Il tratto nord, che coinvolge Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, è il più indicato per chi cerca un’esperienza wild e introspettiva: alpeggi d’alta quota, antichi ospizi gestiti da religiosi e valichi affacciati su panorami alpini immergono il viaggiatore in un’altra dimensione.\r

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Il tratto centrale, dalla Toscana al Lazio, con strade bianche, cipressi, abbazie isolate e borghi medievali rendono questa sezione una delle più fotografate del cammino. È il percorso preferito per viaggi di coppia e gruppi di amici che vogliono alternare trekking, cucina locale e vino del territorio.\r

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Il tratto sud, dal Lazio fino al Salento, con sentieri prevalentemente pianeggianti e tappe brevi, è il più accessibile per chi cammina per la prima volta o viaggia in famiglia.","post_title":"Via Francigena, Visit Italy promuove gli itinerari del percorso che collega le Alpi al Salento","post_date":"2026-06-11T09:43:33+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1781171013000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516254","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Entrare in un cantiere navale come Meyer Turku in Finlandia, è già un’esperienza. Assistere dal vivo alla cerimonia di consegna di un gigante del mare come Legend of the Seas ne fa un’esperienza memorabile.\r

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E’ successo ieri a Turku, dove il gruppo Royal Caribbean ha festeggiato insieme a 1.200 fra membri dell’equipaggio e partner la consegna della terza nave di Icon Class, Legend of the Seas, ora pronta per il debutto del 4 luglio con crociere di 7 notti nel Mediterraneo occidentale prima di dirigersi verso Fort Lauderdale, in Florida, nel novembre 2026.\r

Festa \"di famiglia\"\r

A fare gli onori di casa il presidente e ceo del gruppo Royal Caribbean, Jason Liberty, giunto a Turku insieme al presidente e ceo di Royal Caribbean, Michael Bayley, accolti dal ceo di Meyer Turku, Casimir Lindholm.\r

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\"La consegna di Legend of the Seas rappresenta un'altra importante pietra miliare nella nostra ambizione di ridefinire l'esperienza di vacanza - ha detto Liberty alla folta platea riunita a bordo di Legend of the Seas -. Questa nuova nave riflette la solidità dell'ecosistema per le vacanze che stiamo costruendo, combinando navi all'avanguardia, tecnologie innovative ed esperienze uniche per i nostri ospiti. È un risultato possibile solo grazie alla collaborazione e competenza di Meyer Turku e alle migliaia di persone la cui creatività e dedizione continuano ad aiutarci a progettare il futuro delle vacanze\".\r

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Dedizione testimoniata dai lunghi applausi tributati a Mario Broocks Pecou, \"Aka Bingo\", l'houskeeping manager premiato da Bayley per la professionalità dimostrata negli anni trascorsi a bordo di Royal Caribbean.\r

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\"Siamo orgogliosi di presentare Legend of the Seas e di proseguire nel piano di sviluppo della rivoluzionaria classe Icon – ha sottolineato Bayley -. Questo non sarebbe possibile senza le tante persone di talento che si sono unite per realizzare quella che è davvero la vacanza in famiglia per eccellenza. Il debutto di Legend quest'estate sarà davvero un evento leggendario\".\r

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La consegna rientra nell'ambito dell'accordo quadro a lungo termine stipulato tra la compagnia e Meyer Turku, che garantisce al gruppo la capacità di costruzione navale fino al 2036, inclusi l'ordine di Icon 5, la cui consegna è prevista per il 2028, e la sesta e la settima nave della classe Icon, rispettivamente programmate per il 2029 e il 2030.\r

Il debutto\r

A breve, Legend of the Seas partirà da Turku per Cadice, dove Royal Caribbean apporterà gli ultimi ritocchi prima che i clienti salpino per le crociere estive di 7 notti nel Mediterraneo occidentale, con partenza da Barcellona e Civitavecchia. A novembre la nave arriverà a Fort Lauderdale per offrire vacanze di 6 notti nei Caraibi occidentali e di 8 notti nei Caraibi meridionali. Stay tuned, la nave dei record è arrivata!\r

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","post_title":"Royal Caribbean festeggia a Turku l'arrivo di Legend of the Seas","post_date":"2026-06-11T09:00:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1781168432000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BWH Hotels Italy & South-East Europe consolida la presenza nel Mezzogiorno con l’ingresso nel network dello Sure Hotel Collection By Best Western Sakura di Torre del Greco (Napoli) e del Best Western Hotel Palace di Lucera (Foggia).\r

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Con queste due nuove affiliazioni, il gruppo raggiunge le 40 strutture nel Sud Italia (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e isole) e complessive 2.000 camere, che rappresentano circa il 22% dell'intero network nazionale.\r

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«Raggiungere i 40 hotel nel Sud Italia, che oggi significano quasi un quarto del nostro gruppo a livello nazionale, dimostra quanto il Mezzogiorno sia centrale nei nostri piani di sviluppo — dichiara Fabrizio Doria, chief development officer di BWH Hotels Italy & SEE — L'ingresso dell'Hotel Palace e dell'Hotel Sakura conferma il valore del nostro modello, capace di garantire un presidio diffuso e capillare sul territorio, sia nelle destinazioni chiave sia nelle mete secondarie. Agli albergatori indipendenti che scelgono di fare rete offriamo la forza commerciale e la visibilità di un brand internazionale, mantenendo però un punto fermo: la loro totale autonomia gestionale e l'identità legata al territorio».\r

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Best Western Hotel Palace di Lucera\r

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L'Hotel Palace di Lucera si affilia a BWH Hotels con il brand Best Western, posizionandosi come punto strategico per far scoprire l’autenticità e il patrimonio culturale dell'area dei Monti Dauni e della provincia di Foggia. L'albergo a 4 stelle comprende 101 camere, pensate sia per chi viaggia per lavoro, sia per i soggiorni relax, spaziando dalle camere Comfort alle spaziose Family, fino a esclusive Suite dotate di terrazzo privato.\r

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Tra i punti di forza la SPA \"Aquam\" di 1.500 mq, un vero tempio del benessere aperto anche ai clienti esterni, affiancato da una palestra gratuita e da un'area relax esterna con solarium, dove è in arrivo una nuova piscina. A disposizione anche un ristorante interno \"Il Mirto\", capace di accogliere fino a 250 persone, per celebrare i sapori autentici della cucina locale.\r

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Per il segmento business e i grandi eventi, l'hotel mette inoltre a disposizione un Centro congressi, composto da 5 sale meeting, capaci di ospitare da un minimo di 20 a un massimo di 250 partecipanti. Tutte le sale godono di luce naturale. Per i trasporti l'hotel offre un parcheggio esterno gratuito da 100 posti (comodo anche per i pullman), una navetta gratuita da e per Foggia e collegamenti su richiesta per l’aeroporto di Bari.\r

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«L'affiliazione a BWH Hotels rappresenta un passaggio fondamentale per l'evoluzione della nostra struttura – commentano Giuseppe e Felice Ursi, rispettivamente direttore generale e responsabile della Divisione Mergers & Acquisition di investimenti & finanza Merchant, proprietaria del Best Western Hotel Palace Lucera – Abbiamo scelto un partner globale per elevare ulteriormente i nostri standard di servizio, mantenendo ben salde le radici nel nostro territorio. I Monti Dauni e l'area di Foggia custodiscono un patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico immenso: siamo certi che la visibilità internazionale del brand Best Western ci permetterà di attrarre una clientela sempre più ampia e diversificata, valorizzando l'intera destinazione».\r

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Sure Hotel Collection by Best Western Sakura\r

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L’Hotel Sakura entra nel network sotto l'insegna Sure Hotel Collection by Best Western portando a 14 il numero totale di strutture in Campania, per un portfolio complessivo che supera le 700 camere. La struttura a 4 stelle dispone di 39 camere, e rappresenta una base strategica per chi viaggia per affari, ma anche un punto di partenza suggestivo per i turisti desiderosi di esplorare le meraviglie del territorio circostante, accogliendo anche gli amici a quattro zampe.\r

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Per quanto riguarda l'esperienza gastronomica l'hotel offre una Sala Colazione ed il Ristorante “Il Ciliegio”, che comprende una sala più intima da 46 coperti, ideale per cene riservate, e una grande sala ricevimenti che ospita fino a 160 persone. Durante la bella stagione, inoltre, è possibile cenare nell'esclusivo spazio esterno.\r

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La struttura mette a disposizione un ampio parcheggio gratuito da 200 posti e un'area di sosta gratuita per i pullman, a circa 500 metri dall'hotel. Infine, la forte vocazione business della struttura è supportata da un Centro Congressi con 5 sale meeting, capaci di ospitare dalle 8 alle 156 persone; tra queste spicca la sala più grande, un ambiente ampio e luminoso ideale per ospitare conferenze e workshop.\r

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«L'ingresso in BWH Hotels rappresenta una tappa fondamentale per il futuro della nostra struttura e un riconoscimento del lavoro svolto finora – commenta Corrado Sorbo, Proprietario dell’Hotel Sakura - Affiliarci a un network globale come BWH Hotels ci permette di mantenere intatta la nostra identità legata al territorio, proiettandoci al contempo sui mercati internazionali. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri ospiti gli standard di un grande gruppo, valorizzando un'ospitalità che vive del legame unico tra il Vesuvio, la storia di Torre del Greco e la bellezza del Golfo di Napoli».\r

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","post_title":"BWH Hotels rafforza la presenza nel sud Italia, due nuovi ingressi tra Puglia e Campania","post_date":"2026-06-10T13:15:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781097322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516167","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Consegnato a easyJet il 100° aeromobile della Famiglia A320neo, che porta il totale dei velivoli in flotta a quota 359. Si tratta di un traguardo che riflette la progressiva transizione della compagnia verso tecnologie di ultima generazione e più efficienti in termini di consumo di carburante, come parte integrante della sua più ampia strategia di decarbonizzazione.\r

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Tutti i nuovi aeromobili neo di easyJet saranno dotati della più recente cabina \"Airspace\" firmata Airbus. Gli interni presenteranno un'illuminazione studiata nei minimi dettagli e una palette cromatica più elegante per gli arredi, inclusi i pannelli laterali e le toilette, valorizzando ulteriormente il design contemporaneo della cabina e creando un ambiente rilassante e accogliente per i passeggeri. Anche l'accessibilità è stata migliorata grazie a nuovi indicatori in braille delle file, per aiutare i passeggeri ipovedenti a trovare il loro posto.\r

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Tra le altre novità di rilievo: maggiore spazio all'altezza delle spalle, un design e un'illuminazione della cabina riprogettati, toilette rinnovate con funzionalità touchless per una migliore igiene e una maggiore attenzione all'impiego di materiali riparabili e riciclati3. L'equipaggio beneficerà inoltre di galley (cucine di bordo) anteriori e posteriori ridisegnate con spazi di stivaggio ottimizzati e, per la prima volta sia sugli A320 sia sugli A321neo, doppi forni a bordo nella parte anteriore e posteriore dell'aeromobile.\r

Tutti i futuri aeromobili saranno inoltre equipaggiati con nuove luci di pista multifunzione a Led, di tipo fisso e non retrattile4 questa soluzione consente di eliminare il precedente sistema di illuminazione dal carrello anteriore, riducendo resistenza aerodinamica e peso e garantendo al tempo stesso migliori prestazioni ottiche e una maggiore affidabilità.\r

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«Questi aerei sono al centro della nostra strategia volta a gestire una flotta più efficiente e a ridurre il nostro impatto ambientale, continuando al tempo stesso a migliorare l'esperienza di viaggio sia per i nostri passeggeri che per i nostri equipaggi» ha dichiarato David Morgan, chief operating officer del vettore.","post_title":"EasyJet accoglie in flotta il suo 100° velivolo della Famiglia A320neo","post_date":"2026-06-10T09:15:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781082927000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516131","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La chiusura della scuola sembra costituire un richiamo al viaggio, collocandosi in un mese, quello di giugno, che offre opportunità ad ampio raggio e una maggiore possibilità di attenzione ai costi: secondo l’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi saranno, infatti,16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell’anno scolastico 2025/2026. Di questi, 4,9 milioni saranno minori.\r

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Il grosso delle partenze (73,9%) si affronterà con la propria auto, si concentrerà alla metà del mese e si orienterà principalmente in Italia (90,7%). Per coloro che resteranno in. Italia, la prima scelta saranno le località marine, seguite dalla montagna, dai luoghi d’arte e dalle destinazioni lacustri. Per coloro che invece sceglieranno l’estero (9,3%), in testa alla classifica delle opzioni preferite resteranno le grandi capitali europee. Il giro d’affari prodotto da questo primo assaggio di vacanza estiva si aggira attorno ai 7,5 miliardi di euro.\r

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“E’ indubbio che siamo di fronte ad un movimento turistico dalla forte impronta familiare – ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, commentando a caldo i dati dell’indagine –. La determinazione con cui i nuclei familiari e comunque i viaggiatori hanno programmato la propria vacanza è evidente anche dal fatto che le prenotazioni, secondo il nostro studio, sono state effettuate con almeno un mese di anticipo. Segno che oggi chi viaggia non vuole sorprese, pianifica in tempo utile, predilige tendenzialmente luoghi facilmente raggiungibili e ritiene essenziale evitare gli imprevisti. Una tendenza che, a mio avviso, rivela il forte desiderio di consegnare al viaggio il massimo della godibilità”.\r

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“Ancora una volta l’Italia fa strike – ha aggiunto Bocca – raccogliendo il grosso delle preferenze degli intervistati. Non stupisce che il mare resti in testa alla classifica tra le località più gettonate, siamo alle porte della stagione estiva e il “sapore di sale” resta proverbiale. Tuttavia, anche la montagna tiene; bene, inoltre, che i nostri laghi portino a loro favore ottimi risultati, conquistando un numero sempre maggiore di estimatori”.\r

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“Ultimo ma non da ultimo – ha concluso il presidente degli albergatori italiani – è importante sottolineare che l’indagine rivela una crescita rispetto al 2025. Credo che questo dato vada letto come un’opportunità per il nostro comparto di valorizzare il periodo di giugno, considerandolo già integrato in una stagione turistica piena, non solo come anticipo sull’estate. In prospettiva, le vacanze di fine scuola possono diventare un motore stabile di sviluppo. La sfida che ci aspetta sarà quella di far sì che le destinazioni siano in grado di offrire esperienze integrate, sostenibili e di massima accessibilità”.","post_title":"Federalberghi: a giugno 16 milioni di italiani in viaggio dopo la chiusura delle scuole","post_date":"2026-06-09T11:10:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1781003420000]}]}}