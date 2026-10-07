Antigua e Barbuda al timone della Caribbean Tourism Organization Antigua e Barbuda alla guida della Caribbean Tourism Organization: la notizia arriva dall’Assemblea generale annuale della Cto, attualmente in corso a Guyana. Ilministro del turismo, dell’aviazione civile, dei trasporti e degli investimenti, Charles “Max” Fernandez, assumerà la guida del Consiglio dei ministri e dei commissari del turismo della Cto, mentre l’organizzazione prosegue nell’attuazione del suo programma di sviluppo turistico. Fernandez raccoglie il testimone dal ministro del turismo e dei trasporti internazionali di Barbados, Ian Gooding-Edghill, la cui presidenza biennale ha contribuito a far avanzare il “Reimagine Plan” della Cto e a rafforzare la collaborazione tra i paesi membri, i partner del settore e gli stakeholder regionali. A livello del consiglio di amministrazione, la presidenza sarà assunta da Colin James, ceo della Antigua and Barbuda Tourism Authority, che succede ad Andrea Franklin, ceo della Barbados Tourism Marketing Inc. Durante il mandato di Barbados, la Cto ha proseguito l’attuazione del “Reimagine Plan”, incentrato su cinque pilastri strategici: promozione e rappresentanza, competitività sul mercato, intelligence turistica, turismo sostenibile e rigenerativo, e sviluppo delle risorse umane. La segretaria generale e ceo della Cto, Dona Regis-Prosper, ha ringraziato Barbados per la leadership dimostrata e ha dato il benvenuto ad Antigua e Barbuda alla presidenza, mentre l’organizzazione prosegue nell’attuazione delle proprie priorità strategiche. Condividi

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La settima edizione del press tour, conclusasi il 18 settembre, ha portato un gruppo di giornalisti italiani e internazionali della stampa specializzata alla scoperta di esperienze e realtà imprenditoriali nelle province di Pescara, Teramo e L'Aquila: dalla Valle delle Abbazie esplorata in bicicletta ai borghi di Villalago e Scanno scoperti a piedi, dall'Area Marina Protetta Torre del Cerrano a Pescara, dove i musei di recente apertura contribuiscono a rinnovare l'offerta culturale della città e ad arricchirne l'attrattività turistica. Un itinerario completato dagli incontri con artigiani, produttori e operatori locali, che ha intrecciato turismo attivo, natura, cultura ed enogastronomia.\r

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Tre giorni, dal 16 al 18 settembre, per esplorare un modello di turismo che supera la promozione delle singole località e mette al centro la possibilità di costruire itinerari ed esperienze complementari, collegando mare, montagna, borghi e patrimonio culturale.\r

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Le imprese locali sono il punto di partenza di questo modello. Strutture ricettive, operatori del turismo attivo, artigiani e produttori e musei contribuiscono a dare forma a un'offerta in cui le risorse del territorio diventano occasioni di scoperta e conoscenza, ampliando le possibilità di fruizione della destinazione.\r

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Un esempio concreto arriva da Villalago, in provincia dell'Aquila, dove una tappa dedicata al trekking si è trasformata anche in un'occasione di scoperta del patrimonio culturale locale. Qui i giornalisti hanno incontrato Simone Lupi, vicepresidente dell'Associazione Culturale Antico Borgo, che li ha accompagnati spontaneamente alla scoperta del paese, raccontandone la storia e mostrando loro il Museo dei Mestieri. Un incontro che ha arricchito l'esperienza outdoor con una dimensione culturale e umana, dimostrando come la collaborazione tra attività turistiche e realtà associative possa contribuire a valorizzare i borghi e a costruire esperienze di viaggio più articolate.\r

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Una lettura del territorio\r

Il programma ha così offerto ai giornalisti una lettura dell'Abruzzo che va oltre la tradizionale distinzione tra turismo balneare, montano e culturale. Per il mercato turistico, l'interesse di questo approccio risiede nella possibilità di combinare più motivazioni di viaggio all'interno dello stesso soggiorno, valorizzando anche le aree interne e le realtà imprenditoriali meno conosciute.\r

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Il confronto conclusivo di Spoltore ha portato l'attenzione sulle condizioni necessarie per sostenere lo sviluppo turistico dei territori, in particolare delle aree interne. Tra le proposte emerse, una maggiore condivisione delle scelte attraverso una governance che coinvolga più direttamente gli operatori del settore; una legge specifica per favorire il recupero del patrimonio edilizio nei borghi e nei comuni montani; incentivi per l'insediamento di attività artigianali e commerciali; il potenziamento dei collegamenti di trasporto pubblico tra la costa e le aree montane, con particolare attenzione alle connessioni con aeroporti e stazioni ferroviarie; infine, risorse dedicate alla manutenzione e alla cura della rete sentieristica.\r

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Cinque ambiti di intervento che collegano la valorizzazione turistica alle esigenze di accessibilità, servizi e vitalità economica dei territori, evidenziando come lo sviluppo del turismo nelle aree interne richieda un'azione coordinata tra istituzioni, imprese e comunità locali.\r

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«Il bilancio di questa settima edizione di Active Abruzzo è estremamente positivo», dichiara Gabriele Marchese, responsabile CNA Turismo Abruzzo. «In tre giorni abbiamo mostrato come la nostra regione possa costruire un'offerta turistica capace di integrare esperienze outdoor, patrimonio culturale, artigianato ed enogastronomia, valorizzando soprattutto il lavoro delle imprese locali. È proprio questa la direzione in cui vogliamo continuare a lavorare: trasformare le eccellenze del territorio in un prodotto turistico riconoscibile, organizzato e competitivo sui mercati nazionali e internazionali. Il confronto con i giornalisti ci ha offerto un'occasione preziosa per osservare la nostra offerta attraverso gli occhi di chi racconta le destinazioni e intercetta le nuove tendenze del viaggio. Active Abruzzo non è soltanto un'iniziativa di promozione, ma uno strumento per mettere in rete le imprese, favorire nuove collaborazioni e contribuire alla crescita di un turismo capace di generare valore per i territori e per le comunità che li abitano».\r

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","post_title":"Active Abruzzo 2026, mettere in relazione territori, imprese e comunità","post_date":"2026-10-02T12:00:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790942437000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522954","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione dell’Apertura Vendite per l’estate 2027, in programma dal 13 al 16 ottobre 2026, Club Med ha riunito le agenzie partner del Trident Club per un Get Together dedicato alla nuova stagione.\r

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L’evento, ospitato al Resort La Palmyre Atlantique, in Francia, ha coinvolto circa 20 professionisti del settore e ha visto Qatar Airways in qualità di main sponsor.\r

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L’obiettivo di Club Med è offrire ai propri clienti la possibilità di organizzare per tempo le vacanze, bloccare il prezzo al momento della prenotazione e accedere alla migliore tariffa garantita della stagione, con riduzioni fino al 20%.\r

Early booking\r

«Prenotare in anticipo non significa più soltanto accedere a condizioni vantaggiose, ma iniziare a vivere la vacanza con maggiore serenità fin dal momento della scelta - spiega Rabeea Ansari, managing director Southern Europe di Club Med - Con l'apertura vendite vogliamo offrire a chi pianifica per tempo più libertà di scelta tra date, camere e destinazioni, insieme alla certezza della migliore tariffa della stagione. Ma soprattutto vogliamo che nessuno debba rinunciare a prenotare per timore che i propri programmi cambino. Per questo siamo gli unici sul mercato a garantire, con \"Liberi di cambiare\", la possibilità di modificare gratuitamente destinazione e date del soggiorno fino a 8 giorni prima della partenza».\r

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Sudafrica e Borneo in primo piano tra le novità.\r

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Sulla Dolphin Coast del KwaZulu-Natal, a nord di Durban, Club Med South Africa Beach & Safari introduce un’esperienza inedita per il brand, combinando mare, sport e safari.\r

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Debutterà a fine 2026 anche Club Med Borneo, a Kuala Penyu, nello stato malese di Sabah.\r

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Alle nuove aperture si affiancano i Resort recentemente rinnovati di Club Med Les Boucaniers, storico indirizzo del brand nei Caraibi e Club Med Palmiye, in Turchia, incastonato tra il Mediterraneo e i Monti del Tauro.\r

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Tra le proposte per l’estate 2027 torna protagonista anche Club Med 2, il veliero a cinque alberi che propone un’ampia programmazione di itinerari tra Italia, Corsica e Grecia.\r

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Accanto alle novità si confermano infine alcune delle destinazioni come Seychelles e Maldive. Sull’isola privata di Sainte Anne, all’interno del Parco Marino Nazionale e a pochi minuti di barca da Mahé, c’è il Club Med Seychelles.\r

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Alle Maldive invece il Club Med Kani, nell’atollo di Malé Nord, e il Club Med Finolhu.","post_title":"Club Med apre le vendite per il 2027, Sudafrica e Borneo tra le novità","post_date":"2026-09-29T10:48:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790678909000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Polonia ancora una volta tra i protagonisti del Ttg Travel Experience a Rimini, dove l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo sarà presente insieme a 13 co-espositori, una rappresentanza che riunisce tre città – Cracovia, Varsavia e Poznan – e tre regioni – Bassa Slesia, con Breslavia, Slesia e Podlaskie – accanto a tour operator, realtà incoming e Lot Polish Airlines.\r

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L'obiettivo è raccontare una destinazione nella quale trasformazione e patrimonio slow non sono due elementi contrapposti, ma due espressioni della stessa modernità.\r

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Da una parte, le città della trasformazione, appunto, dove innovazione urbana, architettura contemporanea, design, cultura, gastronomia ed eventi raccontano l’evoluzione di un paese sostenuto da un’economia dinamica e ormai matura. Dall’altra, il patrimonio e i territori da vivere con maggiore lentezza, attraverso natura, tradizioni, gastronomia, artigianato e incontro con le comunità locali.\r

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«La Polonia sta vivendo una fase di grande trasformazione e crediamo che sia importante raccontarla agli operatori italiani in tutta la sua complessità - commenta Barbara Minczewa, Direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia - Le nostre città sono sempre più dinamiche e contemporanee, ma allo stesso tempo il Paese conserva un patrimonio di territori, tradizioni e paesaggi che invita a rallentare. Sono due dimensioni che non si escludono: insieme raccontano una Polonia moderna, ma capace di offrire ancora spazio, tempo e autenticità».\r

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Nei primi due trimestri del 2026, i viaggiatori italiani in Polonia hanno raggiunto quota 395.000, per una spesa complessiva di 232 milioni di euro e 2,928 milioni di pernottamenti.\r

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Nel 2024 i viaggiatori italiani erano stati 734.000 sull’intero anno, saliti a 811.000 nel 2025, con una spesa passata rispettivamente da 446 a 462 milioni di euro.\r

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","post_title":"La Polonia si rinnova tra storia, tradizioni e autenticità: le novità al Ttg di Rimini","post_date":"2026-09-28T12:31:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790598684000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522847","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Buone notizie dalla Lombardia. L'estate nella regione è stata caratterizzata dai turisti stranieri, che rappresentano il 64% dei visitatori. Emerge dall'analisi di Confcommercio Lombardia basata sulla raccolta dei dati di telefonia mobile di luglio e agosto 2026, che mettono in luce anche come 6 visitatori su 10 siano alto spendenti.\r

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L'incidenza di turisti con un'elevata capacità di spesa tocca il 70% sui laghi lombardi, dove i visitatori regionali (esclusi quelli della stessa provincia) rappresentano il 16%, gli italiani provenienti da fuori regione il 13% e gli stranieri il 57%, con in testa francesi, tedeschi - anche se in significativa riduzione - e olandesi, che si sono concentrati, oltre che sul lago di Como, sul lago Maggiore, a Limone del Garda e a Varenna.","post_title":"Lombardia, un'estate piena di turisti stranieri (64%)","post_date":"2026-09-28T12:00:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790596835000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522582","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways alza il sipario sul nuovo volo stagionale per Santo Domingo, che prenderà il via il prossimo 30 novembre, con una frequenza settimanale il lunedì. A seguire, dal 14 dicembre e fino alla fine di marzo 2027, sarà introdotta una seconda frequenza, operata la domenica. \r

La nuova rotta (servita da Airbus A330neo, configurati nelle tre classi Business, Premium economy ed Economy) rappresenta una novità significativa per Ita Airways, che con Santo Domingo amplia ulteriormente la propria presenza nel continente americano e introduce per la prima volta un collegamento con la Repubblica Dominicana. La compagnia serve già il continente con voli diretti verso Stati Uniti, Canada, Brasile e Argentina.\r

Il nuovo collegamento assume inoltre un valore strategico per il turismo e per gli scambi tra i due Paesi, offrendo una connessione diretta tra Roma e la Repubblica Dominicana e creando nuove opportunità sia per i flussi turistici sia per quelli legati ai rapporti economici e commerciali. \r

Alla presentazione che si è svolta ieri sera a Roma, sono intervenuti anche l’ambasciatore della Repubblica Dominicana in Italia, Rafael A. Lantigua Ciriaco, e Neyda García, direttrice dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana per l’Italia e il Cantone Ticino, che hanno sottolineato l’importanza del nuovo volo nel rafforzare i rapporti tra Italia e Repubblica Dominicana, favorendo gli scambi turistici e culturali e valorizzando l’offerta del Paese e le sue diverse destinazioni.\r

Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways, ha evidenziato il ruolo del vettore nello sviluppo della connettività internazionale e nel sostegno alla proiezione del sistema economico italiano: «Il nostro compito è portare l’Italia nel mondo, ma anche portare il mondo in Italia. Per questo sviluppiamo il nostro network non soltanto guardando alle opportunità di business, ma anche alla capacità delle nuove rotte di aprire nuovi mercati, favorire il turismo e permettere alle nostre aziende di proiettarsi all’estero. Santo Domingo rappresenta un ulteriore tassello di questa strategia e rafforza il ruolo di Ita Airways come ambasciatore del Sistema Paese”.\r

Pappalardo ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione tra i diversi attori coinvolti nello sviluppo della connettività: “Si possono fare tutte le strategie di questo mondo a tavolino, ma per trasformare un progetto in un risultato concreto ogni parte del sistema deve credere in quel progetto e lavorare insieme».\r

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«Con Santo Domingo rafforziamo la nostra presenza nel continente americano e arricchiamo l’offerta da e per Roma Fiumicino con una nuova destinazione di grande attrattività – ha sottolineato Emiliana Limosani, chief commercial, network e incentive management -. Questa nuova rotta si inserisce inoltre nel percorso di sviluppo del nostro network intercontinentale, uno dei pilastri della strategia commerciale della compagnia»\r

Il valore della nuova connessione è stato evidenziato anche da Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma: «Questo nuovo collegamento segna un ulteriore sviluppo della connettività intercontinentale di Roma Fiumicino e testimonia il valore sistemico della collaborazione con Ita Airways. Con oltre 240 destinazioni servite, lo scalo di Fiumicino consolida la propria funzione di hub internazionale, favorendo nuove opportunità di mobilità, turismo e relazioni economiche tra l’Italia e la Repubblica Dominicana».\r

La nuova rotta si inserisce dunque nel percorso di sviluppo della connettività tra Italia e Caraibi, creando nuove opportunità per il mercato turistico e per gli operatori del settore. Per il pubblico italiano, il collegamento diretto faciliterà l’accesso alla Repubblica Dominicana e alle sue diverse destinazioni; per il mercato dominicano, Roma rappresenterà invece un importante punto di ingresso in Italia e un hub per proseguire il viaggio verso altre destinazioni.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Ita Airways: primo piano sulla novità Santo Domingo, al decollo il 30 novembre","post_date":"2026-09-24T10:00:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790244020000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522317","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parc Hotels Italia ha scelto di dedicare una delle sue strutture più preziose alla memoria di Helena Malm Chincherini, l'imprenditrice di origini finlandesi che per quasi venticinque anni ha guidato il gruppo alberghiero.\r

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Sul Garda esiste già il Parc Hotel Germano, voluto dalla stessa Helena a Bardolino in onore del marito Germano Chincherini, fondatore della catena. Vent'anni dopo, sono i suoi più stretti collaboratori a ricambiare quel pensiero, dedicando a lei un albergo che porta il suo nome.\r

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Helena Malm conobbe a Limone Germano Chincherini, ed Insieme diedero forma a Parc Hotels Italia. Alla morte improvvisa del marito, nel 2000, Helena prese le redini dell'azienda.\r

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Nel 2001 fondò la Fondazione Germano Chincherini Onlus, che da allora sostiene bambini e giovani in situazioni di fragilità sociale, fisica e materiale in Kenya, in Italia, in Venezuela e in altri Paesi.\r

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In Italia, la Fondazione opera nel sostegno a minori e disabilità in ambito scolastico, sportivo e assistenziale. Da quell'impegno è nato anche un progetto pionieristico sul lago: il primo bed & breakfast inclusivo del Garda, la Residenza di Più di Salò, inaugurata il 26 maggio 2025, dove giovani con disabilità medio-lieve vengono formati e regolarmente assunti dal gruppo Parc Hotels Italia.\r

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Helena scomparve l'11 settembre 2024.\r

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Villa Helena sorge proprio di fronte al Lago di Garda, con un piccolo porticciolo privato e una piscina affacciata sul lago. È un albergo intimo e raffinato, pensato per le coppie: cinque camere e una suite, ciascuna con vasca idromassaggio (interna o all'aperto secondo la sistemazione) e vista sul Garda. La suite, di 45 metri quadri su due ambienti, rappresenta l'apice dell'esperienza.","post_title":"Parc Hotels Italia dedica Villa Helena a Helena Malm Chincherini, albergatrice filantropa","post_date":"2026-09-21T13:34:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1789997677000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522184","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Glamour lancia Fast Track by Glamour, un nuovo strumento costruito a partire dai feedback raccolti nel corso del confronto diretto con il mercato agenziale e sviluppato attraverso una selezione di voli, strutture e servizi pensati per offrire maggiore semplicità, competitività e sicurezza nella vendita.\r

Il progetto nasce dall’esperienza maturata sul territorio attraverso i 30 roadshow Connect, che hanno portato Glamour a incontrare direttamente le agenzie di viaggio. Da questo confronto prende forma una proposta pensata per rendere più semplice e sicura la vendita dei viaggi, soprattutto in una stagione, quella invernale, caratterizzata da una forte domanda verso le grandi destinazioni internazionali. La formula è semplice: pacchetti già costruiti, prezzi controllati e servizi opzionabili.\r

A questa forza contrattuale si aggiunge un ulteriore elemento di valore per il mercato agenziale: il blocca prezzo sempre incluso e senza supplemento. Il prezzo del pacchetto resta così protetto da eventuali aumenti di costo dei servizi e da qualsiasi adeguamento fino alla scadenza dell’opzione, offrendo all’agenzia maggiore certezza nella fase di proposta e di vendita al cliente.\r

Fast Track amplia inoltre l’offerta tradizionalmente concentrata sulle date pregiate di Natale e Capodanno, estendendo la programmazione a tutta la stagione invernale, con partenze a date fisse da dicembre 2026 fino alla fine di marzo 2027.\r

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La programmazione\r

La programmazione guarda alle destinazioni più richieste dal pubblico italiano, riproponendo grandi classici come New York, Maldive, Mauritius, Kenya, Zanzibar, Sudafrica e Thailandia, e affiancandoli a nuove proposte nei Caraibi, con Antigua, Barbados e Giamaica, oltre al rilancio di Dubai e Abu Dhabi, destinazioni sulle quali Glamour torna a investire con una proposta dedicata. La nuova programmazione amplia anche la tipologia dei soggiorni. Accanto ai tradizionali pacchetti di 7 notti, Fast Track introduce proposte da 9 e 10 notti, pensate per rispondere a esigenze di viaggio differenti e valorizzare maggiormente l’esperienza della vacanza. Particolare attenzione è dedicata inoltre alle combinazioni tra esperienze diverse, con itinerari già confezionati che permettono di unire, ad esempio, safari e soggiorno balneare, come nel caso delle proposte che abbinano Kenya e Zanzibar.\r

I pacchetti Fast Track sono opzionabili per tre giorni attraverso il sistema Viaggia Glamour e i booking dedicati. Per tutta la durata dell’opzione il prezzo rimane quello proposto al momento della prenotazione, grazie al blocca prezzo incluso nella formula.\r

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