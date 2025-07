Torino e la Nuvola Lavazza: esempio virtuoso di condivisione fra storia e futuro E’ un viaggio sensoriale ed emotivo attraverso una bella storia italiana, quella del caffè Lavazza, ad attendere i visitatori dell’ormai famosa Nuvola, quartier generale dell’arcinoto marchio torinese, inaugurata nel 2018. Uno spazio aperto per la condivisione di progetti, cibo e cultura: questa è l’idea di fondo sulla quale è stato realizzato il progetto Nuvola Lavazza, nome che riflette la volontà di Lavazza di guardare al futuro, promuovendo la condivisione, la circolazione di idee e l’apertura al mondo, mantenendo un forte legame con la città di Torino, luogo delle sue origini (qui fu fondato nel 1895 il brand). Situata nel quartiere Aurora, l’edificio di 30.000 metri quadrati dall’architettura contemporanea si sviluppa in modo fluido e leggero, con ampie vetrate che riflettono il cielo, conferendo alla struttura un aspetto simile appunto a quello di una nuvola. Al suo interno, oltre agli uffici, ci sono un ristorante gourmet, un bistrot, un museo interattivo, un grande spazio eventi, un’area archeologica e la sede dell’Istituto d’Arte Applicata e Design (Iaad). Il progetto – curato da Cino Zucchi – recupera e valorizza l’area dismessa dell’ex centrale elettrica nel quartiere Aurora. Nel luogo dove erano in funzione rumorosi macchinari, oggi ci sono diversi spazi modulabili, per un totale di oltre 4.500 metri quadrati che continuano a produrre energia ma sotto un’altra forma, attraverso gli eventi. Qui, nel corpo principale dell’edificio, sorge il grande spazio eventi della Nuvola Lavazza: Lo Spazio, de La Centrale è in grado di accogliere fino a mille persone. La proposta gastronomica Il ristorante gourmet “Condividere by Lavazza” è stato studiato insieme allo chef catalano Ferran Adrià, con la scenografia disegnata da Dante Ferretti e la cucina di Federico Zanasi. Una proposta di eccellenza, con un concept inedito espressione di una nuova filosofia del gusto e di una nuova modalità di consumo del cibo ispirata alla condivisione informale dei piatti d’autore. Condividere mette al centro la materia prima, la sostanza, il cibo e la sua qualità, riscoprendo il senso profondo di spontanei- tà e di allegria dell’ospitalità italiana. Il tempo riacquista valore e qualità, appare quasi sospeso. Un ristorante che, grazie ai piatti di Zanasi, vuole cambiare il paradigma della cucina italiana contemporanea. Inoltre, per la prima volta Condividere, grazie a un’area dedicata, separata e appositamente attrezzata, nella quale ci si sposterà al termine del pasto, dà più valore alla degustazione dei dolci e al rito finale del caffè. Condividere nel 2019, dopo solo un anno dall’apertura ha conquistato la Stella Michelin. Ilè stato studiato insieme allo, con la scenografia disegnata da Dante Ferretti e la cucina di Federico Zanasi. Una proposta di eccellenza, con un concept inedito espressione di una nuova filosofia del gusto e di una nuova modalità di consumo del cibo ispirata alla condivisione informale dei piatti d’autore. Condividere mette al centro la materia prima, la sostanza, il cibo e la sua qualità, riscoprendo il senso profondo di spontanei- tà e di allegria dell’ospitalità italiana. Il tempo riacquista valore e qualità, appare quasi sospeso. Un ristorante che, grazie ai piatti di Zanasi, vuole cambiare il paradigma della cucina italiana contemporanea. Inoltre, per la prima volta Condividere, grazie a un’area dedicata, separata e appositamente attrezzata, nella quale ci si sposterà al termine del pasto, dà più valore alla degustazione dei dolci e al rito finale del caffè. Condividere Il Bistrot Casa Lavazza – in collaborazione con Slow Food – propone un menù rigorosamente selezionato, attento alla qualità dei cibi e alla composizione nutrizionale, che pone al centro la persona, anche attraverso uno spazio in cui l’estetica richiama i valori di eccellenza e di sostenibilità del Gruppo Lavazza. Proprio la qualità e la varietà del cibo sono le caratteristiche distintive: i menù, freschi e attenti ai valori nutrizionali, ruotano quoti-dianamente e sono divisi in tre “isole-ristoranti”: ¡Tierra! per la cucina green e consapevole, San Tommaso 10 per lo street food italiano, Murisengo per i piatti della tradizione nazionale e piemontese. A fine 2022, c’è stato un cambio gestione del Bistrot con una nuova guida ispiratrice, Federico Zanasi, chef di Condividere, che supporta Steve Caruso, ex sous chef di Condividere e oggi responsabile della cucina del Bistrot. Il Museo Lavazza “Il caffè è sempre l’inizio di qualcosa”. La frase di Francesca Lavazza riassume il potere intrinseco del caffè, capace di favorire la nascita di un’idea, di allargare lo sguardo, e ispira il progetto del Museo Lavazza: uno spazio interattivo progettato dallo studio internazionale di Ralph Appelbaum. Il museo propone ai suoi visitatori un viaggio sensoriale-emotivo nella storia di questa gustosa bevanda così importante nella cultura italiana. Un racconto, con spazi multimediale e interattivi, che spazia dalla storia della Famiglia Lavazza a quella dell’industria italiana del XX secolo. Attiguo al Museo è l’Archivio Storico Lavazza. Uno spazio che racchiude la memoria aziendale attra- verso migliaia di documenti, storie e immagini, permettendo una ricostruzione ricca di dati, dettagli e aneddoti: Infine, all’interno è possibile ammirare i resti di un’antica basilica paleocristiana, risalente al IV-V secolo d.C, che si trova nell’area archeologica. Dal 2019 ad oggi l’Area Archeologica collabora con Art Site Fest, una kermesse di arte contemporanea itinerante, attraverso la quale sono stati ospitati site specific di artisti sempre diversi provenienti da tutta l’Italia. Al centro della Nuvola, punto di incontro ideale tra la condivisione di progetti, di cibo e di cultura, c’è la Piazza Verde, aperta alla città, che fa dialogare l’headquarters con La Centrale e il Museo Lavazza, Condividere e il Bistrot Casa Lavazza con l’Area Archeologica e la sede dello Iaad. La Piazza Verde rappresenta una delle prime smart area di Torino, con illuminazione led a basso consumo.

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495058 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un viaggio sensoriale ed emotivo attraverso una bella storia italiana, quella del caffè Lavazza, ad attendere i visitatori dell'ormai famosa Nuvola, quartier generale dell'arcinoto marchio torinese, inaugurata nel 2018. Uno spazio aperto per la condivisione di progetti, cibo e cultura: questa è l’idea di fondo sulla quale è stato realizzato il progetto Nuvola Lavazza, nome che riflette la volontà di Lavazza di guardare al futuro, promuovendo la condivisione, la circolazione di idee e l'apertura al mondo, mantenendo un forte legame con la città di Torino, luogo delle sue origini (qui fu fondato nel 1895 il brand). Situata nel quartiere Aurora, l'edificio di 30.000 metri quadrati dall'architettura contemporanea si sviluppa in modo fluido e leggero, con ampie vetrate che riflettono il cielo, conferendo alla struttura un aspetto simile appunto a quello di una nuvola. Al suo interno, oltre agli uffici, ci sono un ristorante gourmet, un bistrot, un museo interattivo, un grande spazio eventi, un’area archeologica e la sede dell’Istituto d’Arte Applicata e Design (Iaad). Il progetto - curato da Cino Zucchi - recupera e valorizza l’area dismessa dell’ex centrale elettrica nel quartiere Aurora. Nel luogo dove erano in funzione rumorosi macchinari, oggi ci sono diversi spazi modulabili, per un totale di oltre 4.500 metri quadrati che continuano a produrre energia ma sotto un’altra forma, attraverso gli eventi. Qui, nel corpo principale dell’edificio, sorge il grande spazio eventi della Nuvola Lavazza: Lo Spazio, de La Centrale è in grado di accogliere fino a mille persone. La proposta gastronomica Il ristorante gourmet “Condividere by Lavazza” è stato studiato insieme allo chef catalano Ferran Adrià, con la scenografia disegnata da Dante Ferretti e la cucina di Federico Zanasi. Una proposta di eccellenza, con un concept inedito espressione di una nuova filosofia del gusto e di una nuova modalità di consumo del cibo ispirata alla condivisione informale dei piatti d’autore. Condividere mette al centro la materia prima, la sostanza, il cibo e la sua qualità, riscoprendo il senso profondo di spontanei- tà e di allegria dell’ospitalità italiana. Il tempo riacquista valore e qualità, appare quasi sospeso. Un ristorante che, grazie ai piatti di Zanasi, vuole cambiare il paradigma della cucina italiana contemporanea. Inoltre, per la prima volta Condividere, grazie a un’area dedicata, separata e appositamente attrezzata, nella quale ci si sposterà al termine del pasto, dà più valore alla degustazione dei dolci e al rito finale del caffè. Condividere nel 2019, dopo solo un anno dall’apertura ha conquistato la Stella Michelin. Il Bistrot Casa Lavazza - in collaborazione con Slow Food - propone un menù rigorosamente selezionato, attento alla qualità dei cibi e alla composizione nutrizionale, che pone al centro la persona, anche attraverso uno spazio in cui l'estetica richiama i valori di eccellenza e di sostenibilità del Gruppo Lavazza. Proprio la qualità e la varietà del cibo sono le caratteristiche distintive: i menù, freschi e attenti ai valori nutrizionali, ruotano quoti-dianamente e sono divisi in tre “isole-ristoranti”: ¡Tierra! per la cucina green e consapevole, San Tommaso 10 per lo street food italiano, Murisengo per i piatti della tradizione nazionale e piemontese. A fine 2022, c’è stato un cambio gestione del Bistrot con una nuova guida ispiratrice, Federico Zanasi, chef di Condividere, che supporta Steve Caruso, ex sous chef di Condividere e oggi responsabile della cucina del Bistrot. Il Museo Lavazza “Il caffè è sempre l’inizio di qualcosa”. La frase di Francesca Lavazza riassume il potere intrinseco del caffè, capace di favorire la nascita di un’idea, di allargare lo sguardo, e ispira il progetto del Museo Lavazza: uno spazio interattivo progettato dallo studio internazionale di Ralph Appelbaum. Il museo propone ai suoi visitatori un viaggio sensoriale-emotivo nella storia di questa gustosa bevanda così importante nella cultura italiana. Un racconto, con spazi multimediale e interattivi, che spazia dalla storia della Famiglia Lavazza a quella dell’industria italiana del XX secolo. Attiguo al Museo è l’Archivio Storico Lavazza. Uno spazio che racchiude la memoria aziendale attra- verso migliaia di documenti, storie e immagini, permettendo una ricostruzione ricca di dati, dettagli e aneddoti: Infine, all’interno è possibile ammirare i resti di un’antica basilica paleocristiana, risalente al IV-V secolo d.C, che si trova nell’area archeologica. Dal 2019 ad oggi l’Area Archeologica collabora con Art Site Fest, una kermesse di arte contemporanea itinerante, attraverso la quale sono stati ospitati site specific di artisti sempre diversi provenienti da tutta l’Italia. Al centro della Nuvola, punto di incontro ideale tra la condivisione di progetti, di cibo e di cultura, c’è la Piazza Verde, aperta alla città, che fa dialogare l’headquarters con La Centrale e il Museo Lavazza, Condividere e il Bistrot Casa Lavazza con l’Area Archeologica e la sede dello Iaad. La Piazza Verde rappresenta una delle prime smart area di Torino, con illuminazione led a basso consumo. [gallery ids="495062,495143,495063"] [post_title] => Torino e la Nuvola Lavazza: esempio virtuoso di condivisione fra storia e futuro [post_date] => 2025-07-25T14:12:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753452746000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495094 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono aperte le candidature per l’edizione 2025 del progetto Capitale rurale italiana. Promossa da Feries, società leader in Italia per la ricettività rurale e dei territori, proprietaria dei portali agriturismo.it e casevacanza.it, l’iniziativa ha l’obiettivo di individuare e premiare il comune italiano che meglio incarna lo spirito e la ricchezza del territorio e dare voce a chi investe in un turismo diffuso, autentico e sostenibile. Dopo il successo della prima edizione, che ha visto il borgo abruzzese di Pescasseroli (Aq) aggiudicarsi il titolo, continua la ricerca della capitale rurale tra i borghi più virtuosi in grado di unire ospitalità, cultura e valorizzazione del territorio. Il progetto Capitale rurale italiana 2025 è aperto a tutti i comuni con meno di 15.000 abitanti, che promuovono un turismo dei territori autentico e sostenibile, culture e tradizioni locali, agricoltura, artigianato e accoglienza diffusa. Tra tutte le candidature che perverranno entro il 31 agosto, il team di esperti di Feries selezionerà una shortlist di 20 comuni finalisti. Sarà poi la community dei turisti dei territori a votare e scegliere il vincitore, che verrà annunciato a novembre 2025. Tutte le informazioni sul progetto e come candidarsi sono online all’indirizzo www.feries.it/capitale-rurale-italiana-2025-enti/ [post_title] => Capitale rurale italiana 2025, aperte le candidature per chi investe nel turismo dei territori [post_date] => 2025-07-25T10:42:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753440166000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495078 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Luci e ombre nell'estate europea del trasporto aereo che a fronte di una crescita della capacità posti offerta del +3,6% (quasi 120,5 milioni a luglio 2025, rispetto ai 116,2 milioni dello stesso mese 2024) mostra un significativo rincaro delle tariffe. Il quadro è quello che emerge dalla puntuale analisi firmata Cirium, la società di aviation analytics rappresentata da Juliett Alpha, che ha fotografato la situazione estiva attuale, inevitabilmente segnata dal più che mai complesso contesto macro economico e geopolitico. A livello di prezzi, il confronto "si riferisce al mese di aprile 2025 rispetto all'aprile dell'anno scorso - specifica Mike Arnot, di Juliett Alpha - ed evidenzia per le tratte intra-europee un rialzo delle tariffe del +20,3%, dai 69 euro del 2024 agli attuali 83 euro. Sulle rotte transatlantiche la crescita è meno aggressiva, con una tariffa in economy che sale da 436 euro a 442, mentre in business si passa da 1.922 a 1.936 euro". Il citato aumento di capacità registra andamenti leggermente diversi nel mosaico dei mercati europei: ad esempio, tra i Paesi Nordici la Finlandia ha visto una crescita significativa, mentre la Danimarca ha subito cali notevoli; Regno Unito e Germania, beneficiano di un forte aumento dell'offerta sia in entrata che in uscita. L'Europa meridionale (e dunque Italia, Spagna, Grecia) mostrano dati contrastanti, alcuni in espansione, altri in contrazione. L'Italia, in particolare, riporta una crescita decisa della capacità verso il Portogallo, +11,8%, Spagna con un +5,8% e Regno Unito, a + 5%; dati cui si contrappone il calo verso la Francia, meno 5%, e verso il Nord (Finlandia, Islanda e Svezia). La media è quindi a segno negativo con un meno 2,7%, per complessivi 9,2 milioni di posti rispetto ai 9,4 milioni del 2024. La capacità offerta dai vettori europei sui collegamenti transatlantici, vede spiccare gli aeroporti di Los Angeles e Vancouver, più a rilento San Francisco; forte crescita su Denver e Dallas, stabile New York Jfk (+8,9%), ma in calo Boston e Newark. Bene il Canada, con incrementi su Vancouver e Toronto, in leggero calo Montreal. "Il dato globale vede un aumento sulle rotte transatlantiche del +3,1% di capacità". Guardando al trend attuale dal Nord America verso l'Italia, "l'hotspot di Roma Fiumicino registra un +2,9%". Stime difficili Posto che le previsioni sono estremamente volatili, Cirium ha analizzato dati provenienti principalmente da Ota, e realizzato un quadro indicativo sull'andamento del booking, aggregato per tutti i vettori europei e nordamericani, che è il risultato di dati raccolti tra gennaio e giugno 2025, per viaggi a luglio e agosto. Il dato è quello di una sostanziale tenuta delle prenotazioni intra-europee per luglio e agosto, "con una crescita dello 0,9%" mentre sulle rotte transatlantiche, dall'Europa verso il Nord America, la situazione ribadisce l'andamento degli ultimi mesi "e indica un calo del 9,5%; lo stesso nel senso contrario: dal Nord America al Vecchio Continente la flessione delle prenotazioni è del 7,75%". [post_title] => Trasporto aereo: tariffe al rialzo nell'estate europea. I dati Cirium [post_date] => 2025-07-25T10:30:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753439403000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495002 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro, il parco nazionale delle Cinque Terre ha destinato importanti risorse ai comuni del proprio comprensorio, grazie ai proventi generati dalla Cinque Terre Card. Un impegno articolato in due fasi: 1,2 milioni di euro già stanziati nel novembre 2024 e ulteriori 1,2 milioni allocati nell’avanzo vincolato del 2025, a dimostrazione di un uso responsabile e strategico delle risorse derivanti dal turismo, che si traducono in benefici diretti e tangibili per le comunità locali. La Cinque Terre Card oltre ad essere uno strumento di accesso alla rete sentieristica e ai servizi di mobilità e di fruizione sostenibile del parco, è un modello di economia circolare, in cui i proventi generati dalla presenza dei visitatori vengono reinvestiti a favore del territorio, sostenendo interventi su: messa in sicurezza, manutenzione della rete sentieristica e sostegno al comparto agricolo; riqualificazione urbana e paesaggistica; valorizzazione culturale e promozione del patrimonio; mobilità interna a basso impatto. Le amministrazioni comunali interamente ricadenti nel parco (Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al mare) beneficeranno ciascuna di oltre 700.000 euro, mentre la quota restante è ripartita tra i comuni di Levanto e La Spezia. «Accanto alla conservazione e tutela del paesaggio e degli habitat naturali, l’attività del parco si traduce in un sostegno concreto ai territori, con risorse che tornano a beneficio delle comunità locali – sottolinea il presidente del parco, Lorenzo Viviani –. La Cinque Terre Card è lo strumento che consente a chi visita il parco di costruire il proprio itinerario usufruendo di servizi come visite guidate, informazione, mobilità a basso impatto, contribuendo al tempo stesso in modo diretto alla cura e allo sviluppo di questo paesaggio unico. È un esempio di corresponsabilità tra chi vive e chi scopre le Cinque Terre». [post_title] => Cinque Terre Card, 2,4 milioni di euro ai comuni per sicurezza, mobilità, sentieri [post_date] => 2025-07-24T11:41:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753357262000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494981 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Germania celebra i castelli reali della Baviera, che entrano ufficialmente nell'elenco del patrimonio mondiale dell'Unesco: si tratta, precisamente, dei castelli di Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee e della residenza reale di Schachen. I quattro castelli di re Ludwig II di Baviera sono stati inseriti nell'elenco del patrimonio culturale e naturale mondiale su proposta della Commissione tedesca per l'Unesco. Con questa decisione, la Germania conta ora 55 siti patrimonio mondiale, tra cui 52 siti patrimonio culturale mondiale e tre siti patrimonio naturale mondiale, che rappresentano alcune delle testimonianze più significative della storia dell'umanità. Questo riconoscimento arriva in un anno particolarmente significativo per la destinazione, in coincidenza con il 50° anniversario della Strada delle fiabe tedesca. La tempistica sottolinea il forte legame tra il patrimonio fiabesco della Germania e la visione romantica di Ludovico II, spesso definito il "re delle fiabe". I suoi castelli, situati nei paesaggi mozzafiato della Svevia e dell'Alta Baviera, incantano i visitatori da quasi 140 anni. Il solo castello di Neuschwanstein (nella foto) accoglie circa 1,4 milioni di visitatori all'anno, cifra che lo rende uno dei monumenti più visitati della Germania. [post_title] => Germania: i quattro castelli reali della Baviera entrano nel patrimonio Unesco [post_date] => 2025-07-24T09:46:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753350402000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Milano Malpensa e Milano Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna, Torino, sono questi gli aeroporti italiani nei quali si potrà di nuovo portare bottiglie di liquido (profumi, vino ecc) anche eccedenti i 100 ml. Questo è la conseguenza positiva dell'utilizzo degli scanner di nuova generazione, come riporta il Corriere. I software degli scanner di nuova generazione riconoscono immediatamente gli eventuali esplosivi, anche se conservati in valigia, facendo scattare l'allarme. Questo fa sì che si possano trasportare bottiglie di ogni genere. Il cambiamento potrebbe avvenire tra fine luglio e i primi di agosto, anche se è possibile che i tempi possano allungarsi per problemi burocratici. L’introduzione del limite di 100 ml per i liquidi nel bagaglio a mano era stata presa nel 2006 a causa di un'azione antiterrorismo che aveva svelato un piano che prevedeva l’uso di esplosivi liquidi camuffati in bottiglie di bibite comuni. [post_title] => Nei maggiori aeroporti italiani si potranno portare liquidi senza limite [post_date] => 2025-07-24T09:19:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753348793000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494955 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Otto nuove unità entro il 2030. Per Gnv, compagnia del gruppo Msc, un investimento importante che accelera il piano di rinnovamento della flotta. Una crescita decisa ed ambiziosa per GNV che punta su sostenibilità e sicurezza. «Attualmente siamo concentrati a consolidare le nostre linee – spiega Matteo Della Valle Chief Commercial Officer di Gnv – Nel 2014 le linee in servizio erano 10, oggi sono 33, sono più che triplicate. Di recente abbiamo avviato il collegamento da Algeri a Sète e da Civitavecchia a Tunisi. Le prossime consegne, Virgo a settembre e Aurora a marzo, saranno seguite da altre quattro unità: stiamo ragionando su dove impiegare le navi». Intanto è tempo di bilanci su una stagione ormai avviata. «I primi sei mesi del 2025, periodo di bassa stagione – aggiunge Della Valle – hanno fatto registrare una leggerissima crescita. La Pasqua alta, seguita dal 25 aprile e poi dal 1° maggio, in generale ha spinto gli spostamenti. In tale contesto però la curva della domanda si è spostata verso destra, evidenziando un andamento piuttosto lento. Successivamente abbiamo assistito ad una ripresa ed anche ad un ritorno al last minute. Ai primi di luglio era ancora evidente l’indecisione di una buona parte di italiani». Le agenzie di viaggio si confermano il partner privilegiato della compagnia. «Molte le novità riservate al trade – continua Della Valle – che sarà ancora protagonista dell’evento Gnv Awards, giunto alla sesta edizione. Alle agenzie riserviamo i due programmi Elite e Premium. I Gnv Awards, i work shop e gli incontri sono momenti fondamentali per confrontarci con le adv». Da settembre 2024 è attivo il Gnv booking, un nuovo sistema di prenotazione che piace moltissimo alle adv. «Il sistema è molto più rapido – sottolinea Della Valle – e supporta concretamente le agenzie. Siamo a disposizione per capire al meglio le necessità del trade e migliorare la qualità del lavoro. Tra le novità, per esempio, sarà possibile fare direttamente cancellazioni e riprotezioni senza dover chiamare il booking, gestire in autonomia gli allotment». Tra le nuove tendenze del mercato, l’aumento delle famiglie che viaggiano con gli animali. «I numeri sono quadruplicati rispetto al 2021 – conclude Della Valle – anche perché ormai il 40% degli italiani ha animali domestici. Per questo abbiamo aumentato le cabine Pets (siamo stati tra i primi a creare le cabine per animali a bordo dei ferry) e puntato su percorsi che non disturbino chi non viaggia con gli animali». Maria Carniglia [post_title] => Gnv, consolidare le linee e rafforzare il confronto con le agenzie di viaggio [post_date] => 2025-07-23T14:59:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753282770000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494947 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il governo della Thailandia ha ufficialmente posticipato fino al 2026 l'introduzione della tassa di soggiorno per i turisti stranieri, dopo una serie di ritardi nell'attuazione e sospensioni temporanee. La tassa non entrerà in vigore prima della metà dell'anno prossimo. La decisione è stata presa in un momento delicato per il turismo thailandese, che sta vivendo una battuta d'arresto a causa delle incertezze legate all'economia. All'inizio di luglio, gli arrivi turistici hanno raggiunto circa 17 milioni, con un calo del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il rallentamento ha sollevato preoccupazioni nel settore turistico, che contribuisce per circa il 20% al Pil del Paese. Gli analisti suggeriscono che le pressioni economiche in mercati chiave come la Cina potrebbero influenzare la domanda. La forza del baht e l'aumento dei costi dei biglietti aerei hanno inoltre reso il Paese una destinazione più costosa da visitare. Guardando al futuro, l'imposizione di dazi da parte degli Stati Uniti sulla Thailandia potrebbe avere un effetto a catena sulle economie, portando a una riduzione della spesa per i viaggi internazionali. «Stiamo rimandando l'attuazione fino a quando la domanda turistica non riprenderà» ha dichiarato il viceministro del Turismo Chakrapol Tangsutthitham. L'introduzione di una tassa turistica - del valore di circa 300 baht (7,50 euro) - era stata approvata per la prima volta nel 2023. [post_title] => Thailandia: rinviata a metà 2026 l'entrata in vigore della tassa di ingresso per i turisti stranieri [post_date] => 2025-07-23T12:20:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753273238000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riqualificazione e reintegrazione paesaggistica si incontrano nel nuovo Mangia’s Sardinia Resort, un complesso da 595 camere affacciato sull’Arcipelago de La Maddalena, nel punto più a nord della Sardegna. Un esempio di architettura eco-sostenibile al servizio dell’ospitalità mediterranea. In apertura a giugno 2025, sarà il più grande resort fronte mare dell’isola, pensato per offrire un’esperienza contemporanea per famiglie, in perfetto equilibrio tra il richiamo del mare e l’autenticità della tradizione rurale gallurese. Hotel Investment Partners (HIP) – uno dei principali proprietari di resort nel Sud Europa, controllato da fondi gestiti da Blackstone e GIC – ha investito 62 milioni di euro per trasformare e riposizionare l’hotel. Il progetto, firmato Mangia’s, è stato realizzato dal general contractor MBuildit in collaborazione con lo studio Room 1804, che ha puntato su un restyling fortemente identitario. Coinvolte oltre 40 aziende locali e più di 300 professionisti e maestranze altamente specializzate. Il masterplan ha pienamente rispettato i principi guida iniziali, restituendo agli ospiti uno degli angoli più suggestivi e remoti della costa sarda, tra gli aeroporti di Olbia e Alghero, di fronte all’Arcipelago de La Maddalena. Linee morbide, volumi ispirati alle rocce granitiche modellate dal vento e richiami agli intonaci tradizionali locali conferiscono al resort una forte identità architettonica sarda, in perfetta armonia con il paesaggio naturale di Cala Grande, la celebre “Valle della Luna” sul promontorio di Capo Testa, da sempre luogo di contemplazione e libertà. [post_title] => Mangia's Sardinia Resort fra riqualificazione e riposizionamento [post_date] => 2025-07-23T11:38:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753270686000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "torino e la nuvola lavazza esempio virtuoso di condivisione fra storia e futuro" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":108,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2200,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495058","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un viaggio sensoriale ed emotivo attraverso una bella storia italiana, quella del caffè Lavazza, ad attendere i visitatori dell'ormai famosa Nuvola, quartier generale dell'arcinoto marchio torinese, inaugurata nel 2018.\r

\r

Uno spazio aperto per la condivisione di progetti, cibo e cultura: questa è l’idea di fondo sulla quale è stato realizzato il progetto Nuvola Lavazza, nome che riflette la volontà di Lavazza di guardare al futuro, promuovendo la condivisione, la circolazione di idee e l'apertura al mondo, mantenendo un forte legame con la città di Torino, luogo delle sue origini (qui fu fondato nel 1895 il brand).\r

\r

Situata nel quartiere Aurora, l'edificio di 30.000 metri quadrati dall'architettura contemporanea si sviluppa in modo fluido e leggero, con ampie vetrate che riflettono il cielo, conferendo alla struttura un aspetto simile appunto a quello di una nuvola. Al suo interno, oltre agli uffici, ci sono un ristorante gourmet, un bistrot, un museo interattivo, un grande spazio eventi, un’area archeologica e la sede dell’Istituto d’Arte Applicata e Design (Iaad).\r

\r

\r

\r

\r

Il progetto - curato da Cino Zucchi - recupera e valorizza l’area dismessa dell’ex centrale elettrica nel quartiere Aurora. Nel luogo dove erano in funzione rumorosi macchinari, oggi ci sono diversi spazi modulabili, per un totale di oltre 4.500 metri quadrati che continuano a produrre energia ma sotto un’altra forma, attraverso gli eventi. Qui, nel corpo principale dell’edificio, sorge il grande spazio eventi della Nuvola Lavazza: Lo Spazio, de La Centrale è in grado di accogliere fino a mille persone.\r

La proposta gastronomica\r

\r

\r

\r

Il ristorante gourmet “Condividere by Lavazza” è stato studiato insieme allo chef catalano Ferran Adrià, con la scenografia disegnata da Dante Ferretti e la cucina di Federico Zanasi. Una proposta di eccellenza, con un concept inedito espressione di una nuova filosofia del gusto e di una nuova modalità di consumo del cibo ispirata alla condivisione informale dei piatti d’autore. Condividere mette al centro la materia prima, la sostanza, il cibo e la sua qualità, riscoprendo il senso profondo di spontanei- tà e di allegria dell’ospitalità italiana. Il tempo riacquista valore e qualità, appare quasi sospeso. Un ristorante che, grazie ai piatti di Zanasi, vuole cambiare il paradigma della cucina italiana contemporanea. Inoltre, per la prima volta Condividere, grazie a un’area dedicata, separata e appositamente attrezzata, nella quale ci si sposterà al termine del pasto, dà più valore alla degustazione dei dolci e al rito finale del caffè. Condividere nel 2019, dopo solo un anno dall’apertura ha conquistato la Stella Michelin.\r

\r

\r

\r

Il Bistrot Casa Lavazza - in collaborazione con Slow Food - propone un menù rigorosamente selezionato, attento alla qualità dei cibi e alla composizione nutrizionale, che pone al centro la persona, anche attraverso uno spazio in cui l'estetica richiama i valori di eccellenza e di sostenibilità del Gruppo Lavazza.\r

\r

\r

\r

\r

Proprio la qualità e la varietà del cibo sono le caratteristiche distintive: i menù, freschi e attenti ai valori nutrizionali, ruotano quoti-dianamente e sono divisi in tre “isole-ristoranti”: ¡Tierra! per la cucina green e consapevole, San Tommaso 10 per lo street food italiano, Murisengo per i piatti della tradizione nazionale e piemontese. A fine 2022, c’è stato un cambio gestione del Bistrot con una nuova guida ispiratrice, Federico Zanasi, chef di Condividere, che supporta Steve Caruso, ex sous chef di Condividere e oggi responsabile della cucina del Bistrot.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Il Museo Lavazza\r

\r

\r

\r

\r

\r

“Il caffè è sempre l’inizio di qualcosa”. La frase di Francesca Lavazza riassume il potere intrinseco del caffè, capace di favorire la nascita di un’idea, di allargare lo sguardo, e ispira il progetto del Museo Lavazza: uno spazio interattivo progettato dallo studio internazionale di Ralph Appelbaum. Il museo propone ai suoi visitatori un viaggio sensoriale-emotivo nella storia di questa gustosa bevanda così importante nella cultura italiana. Un racconto, con spazi multimediale e interattivi, che spazia dalla storia della Famiglia Lavazza a quella dell’industria italiana del XX secolo. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Attiguo al Museo è l’Archivio Storico Lavazza. Uno spazio che racchiude la memoria aziendale attra- verso migliaia di documenti, storie e immagini, permettendo una ricostruzione ricca di dati, dettagli e aneddoti:\r

\r

\r

\r

\r

\r

Infine, all’interno è possibile ammirare i resti di un’antica basilica paleocristiana, risalente al IV-V secolo d.C, che si trova nell’area archeologica. Dal 2019 ad oggi l’Area Archeologica collabora con Art Site Fest, una kermesse di arte contemporanea itinerante, attraverso la quale sono stati ospitati site specific di artisti sempre diversi provenienti da tutta l’Italia.\r

\r

\r

Al centro della Nuvola, punto di incontro ideale tra la condivisione di progetti, di cibo e di cultura, c’è la Piazza Verde, aperta alla città, che fa dialogare l’headquarters con La Centrale e il Museo Lavazza, Condividere e il Bistrot Casa Lavazza con l’Area Archeologica e la sede dello Iaad. La Piazza Verde rappresenta una delle prime smart area di Torino, con illuminazione led a basso consumo. \r

\r

\r

[gallery ids=\"495062,495143,495063\"]\r

\r

","post_title":"Torino e la Nuvola Lavazza: esempio virtuoso di condivisione fra storia e futuro","post_date":"2025-07-25T14:12:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753452746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495094","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono aperte le candidature per l’edizione 2025 del progetto Capitale rurale italiana. Promossa da Feries, società leader in Italia per la ricettività rurale e dei territori, proprietaria dei portali agriturismo.it e casevacanza.it, l’iniziativa ha l’obiettivo di individuare e premiare il comune italiano che meglio incarna lo spirito e la ricchezza del territorio e dare voce a chi investe in un turismo diffuso, autentico e sostenibile.\r

\r

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto il borgo abruzzese di Pescasseroli (Aq) aggiudicarsi il titolo, continua la ricerca della capitale rurale tra i borghi più virtuosi in grado di unire ospitalità, cultura e valorizzazione del territorio.\r

\r

Il progetto Capitale rurale italiana 2025 è aperto a tutti i comuni con meno di 15.000 abitanti, che promuovono un turismo dei territori autentico e sostenibile, culture e tradizioni locali, agricoltura, artigianato e accoglienza diffusa. Tra tutte le candidature che perverranno entro il 31 agosto, il team di esperti di Feries selezionerà una shortlist di 20 comuni finalisti. Sarà poi la community dei turisti dei territori a votare e scegliere il vincitore, che verrà annunciato a novembre 2025. Tutte le informazioni sul progetto e come candidarsi sono online all’indirizzo www.feries.it/capitale-rurale-italiana-2025-enti/","post_title":"Capitale rurale italiana 2025, aperte le candidature per chi investe nel turismo dei territori","post_date":"2025-07-25T10:42:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753440166000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Luci e ombre nell'estate europea del trasporto aereo che a fronte di una crescita della capacità posti offerta del +3,6% (quasi 120,5 milioni a luglio 2025, rispetto ai 116,2 milioni dello stesso mese 2024) mostra un significativo rincaro delle tariffe.\r

Il quadro è quello che emerge dalla puntuale analisi firmata Cirium, la società di aviation analytics rappresentata da Juliett Alpha, che ha fotografato la situazione estiva attuale, inevitabilmente segnata dal più che mai complesso contesto macro economico e geopolitico.\r

A livello di prezzi, il confronto \"si riferisce al mese di aprile 2025 rispetto all'aprile dell'anno scorso - specifica Mike Arnot, di Juliett Alpha - ed evidenzia per le tratte intra-europee un rialzo delle tariffe del +20,3%, dai 69 euro del 2024 agli attuali 83 euro. Sulle rotte transatlantiche la crescita è meno aggressiva, con una tariffa in economy che sale da 436 euro a 442, mentre in business si passa da 1.922 a 1.936 euro\".\r

Il citato aumento di capacità registra andamenti leggermente diversi nel mosaico dei mercati europei: ad esempio, tra i Paesi Nordici la Finlandia ha visto una crescita significativa, mentre la Danimarca ha subito cali notevoli; Regno Unito e Germania, beneficiano di un forte aumento dell'offerta sia in entrata che in uscita. L'Europa meridionale (e dunque Italia, Spagna, Grecia) mostrano dati contrastanti, alcuni in espansione, altri in contrazione. \r

L'Italia, in particolare, riporta una crescita decisa della capacità verso il Portogallo, +11,8%, Spagna con un +5,8% e Regno Unito, a + 5%; dati cui si contrappone il calo verso la Francia, meno 5%, e verso il Nord (Finlandia, Islanda e Svezia). La media è quindi a segno negativo con un meno 2,7%, per complessivi 9,2 milioni di posti rispetto ai 9,4 milioni del 2024.\r

La capacità offerta dai vettori europei sui collegamenti transatlantici, vede spiccare gli aeroporti di Los Angeles e Vancouver, più a rilento San Francisco; forte crescita su Denver e Dallas, stabile New York Jfk (+8,9%), ma in calo Boston e Newark. Bene il Canada, con incrementi su Vancouver e Toronto, in leggero calo Montreal. \"Il dato globale vede un aumento sulle rotte transatlantiche del +3,1% di capacità\".\r

Guardando al trend attuale dal Nord America verso l'Italia, \"l'hotspot di Roma Fiumicino registra un +2,9%\".\r

\r

Stime difficili\r

\r

\r

Posto che le previsioni sono estremamente volatili, Cirium ha analizzato dati provenienti principalmente da Ota, e realizzato un quadro indicativo sull'andamento del booking, aggregato per tutti i vettori europei e nordamericani, che è il risultato di dati raccolti tra gennaio e giugno 2025, per viaggi a luglio e agosto. Il dato è quello di una sostanziale tenuta delle prenotazioni intra-europee per luglio e agosto, \"con una crescita dello 0,9%\" mentre sulle rotte transatlantiche, dall'Europa verso il Nord America, la situazione ribadisce l'andamento degli ultimi mesi \"e indica un calo del 9,5%; lo stesso nel senso contrario: dal Nord America al Vecchio Continente la flessione delle prenotazioni è del 7,75%\". \r

\r

","post_title":"Trasporto aereo: tariffe al rialzo nell'estate europea. I dati Cirium","post_date":"2025-07-25T10:30:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753439403000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495002","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro, il parco nazionale delle Cinque Terre ha destinato importanti risorse ai comuni del proprio comprensorio, grazie ai proventi generati dalla Cinque Terre Card.\r

\r

Un impegno articolato in due fasi: 1,2 milioni di euro già stanziati nel novembre 2024 e ulteriori 1,2 milioni allocati nell’avanzo vincolato del 2025, a dimostrazione di un uso responsabile e strategico delle risorse derivanti dal turismo, che si traducono in benefici diretti e tangibili per le comunità locali.\r

\r

La Cinque Terre Card oltre ad essere uno strumento di accesso alla rete sentieristica e ai servizi di mobilità e di fruizione sostenibile del parco, è un modello di economia circolare, in cui i proventi generati dalla presenza dei visitatori vengono reinvestiti a favore del territorio, sostenendo interventi su: messa in sicurezza, manutenzione della rete sentieristica e sostegno al comparto agricolo; riqualificazione urbana e paesaggistica; valorizzazione culturale e promozione del patrimonio; mobilità interna a basso impatto.\r

\r

Le amministrazioni comunali interamente ricadenti nel parco (Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al mare) beneficeranno ciascuna di oltre 700.000 euro, mentre la quota restante è ripartita tra i comuni di Levanto e La Spezia.\r

\r

«Accanto alla conservazione e tutela del paesaggio e degli habitat naturali, l’attività del parco si traduce in un sostegno concreto ai territori, con risorse che tornano a beneficio delle comunità locali – sottolinea il presidente del parco, Lorenzo Viviani –. La Cinque Terre Card è lo strumento che consente a chi visita il parco di costruire il proprio itinerario usufruendo di servizi come visite guidate, informazione, mobilità a basso impatto, contribuendo al tempo stesso in modo diretto alla cura e allo sviluppo di questo paesaggio unico. È un esempio di corresponsabilità tra chi vive e chi scopre le Cinque Terre».","post_title":"Cinque Terre Card, 2,4 milioni di euro ai comuni per sicurezza, mobilità, sentieri","post_date":"2025-07-24T11:41:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753357262000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494981","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

La Germania celebra i castelli reali della Baviera, che entrano ufficialmente nell'elenco del patrimonio mondiale dell'Unesco: si tratta, precisamente, dei castelli di Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee e della residenza reale di Schachen. \r

\r

I quattro castelli di re Ludwig II di Baviera sono stati inseriti nell'elenco del patrimonio culturale e naturale mondiale su proposta della Commissione tedesca per l'Unesco. Con questa decisione, la Germania conta ora 55 siti patrimonio mondiale, tra cui 52 siti patrimonio culturale mondiale e tre siti patrimonio naturale mondiale, che rappresentano alcune delle testimonianze più significative della storia dell'umanità. \r

\r

\r

\r

\r

Questo riconoscimento arriva in un anno particolarmente significativo per la destinazione, in coincidenza con il 50° anniversario della Strada delle fiabe tedesca. La tempistica sottolinea il forte legame tra il patrimonio fiabesco della Germania e la visione romantica di Ludovico II, spesso definito il \"re delle fiabe\". \r

\r

I suoi castelli, situati nei paesaggi mozzafiato della Svevia e dell'Alta Baviera, incantano i visitatori da quasi 140 anni. Il solo castello di Neuschwanstein (nella foto) accoglie circa 1,4 milioni di visitatori all'anno, cifra che lo rende uno dei monumenti più visitati della Germania. \r

\r

","post_title":"Germania: i quattro castelli reali della Baviera entrano nel patrimonio Unesco","post_date":"2025-07-24T09:46:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1753350402000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Milano Malpensa e Milano Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna, Torino, sono questi gli aeroporti italiani nei quali si potrà di nuovo portare bottiglie di liquido (profumi, vino ecc) anche eccedenti i 100 ml. Questo è la conseguenza positiva dell'utilizzo degli scanner di nuova generazione, come riporta il Corriere.\r

\r

I software degli scanner di nuova generazione riconoscono immediatamente gli eventuali esplosivi, anche se conservati in valigia, facendo scattare l'allarme. Questo fa sì che si possano trasportare bottiglie di ogni genere.\r

\r

Il cambiamento potrebbe avvenire tra fine luglio e i primi di agosto, anche se è possibile che i tempi possano allungarsi per problemi burocratici. L’introduzione del limite di 100 ml per i liquidi nel bagaglio a mano era stata presa nel 2006 a causa di un'azione antiterrorismo che aveva svelato un piano che prevedeva l’uso di esplosivi liquidi camuffati in bottiglie di bibite comuni. ","post_title":"Nei maggiori aeroporti italiani si potranno portare liquidi senza limite","post_date":"2025-07-24T09:19:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1753348793000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494955","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Otto nuove unità entro il 2030. Per Gnv, compagnia del gruppo Msc, un investimento importante che accelera il piano di rinnovamento della flotta. Una crescita decisa ed ambiziosa per GNV che punta su sostenibilità e sicurezza.\r

\r

«Attualmente siamo concentrati a consolidare le nostre linee – spiega Matteo Della Valle Chief Commercial Officer di Gnv – Nel 2014 le linee in servizio erano 10, oggi sono 33, sono più che triplicate. Di recente abbiamo avviato il collegamento da Algeri a Sète e da Civitavecchia a Tunisi. Le prossime consegne, Virgo a settembre e Aurora a marzo, saranno seguite da altre quattro unità: stiamo ragionando su dove impiegare le navi».\r

\r

Intanto è tempo di bilanci su una stagione ormai avviata.\r

\r

«I primi sei mesi del 2025, periodo di bassa stagione – aggiunge Della Valle – hanno fatto registrare una leggerissima crescita. La Pasqua alta, seguita dal 25 aprile e poi dal 1° maggio, in generale ha spinto gli spostamenti. In tale contesto però la curva della domanda si è spostata verso destra, evidenziando un andamento piuttosto lento. Successivamente abbiamo assistito ad una ripresa ed anche ad un ritorno al last minute. Ai primi di luglio era ancora evidente l’indecisione di una buona parte di italiani».\r

\r

Le agenzie di viaggio si confermano il partner privilegiato della compagnia.\r

\r

«Molte le novità riservate al trade – continua Della Valle – che sarà ancora protagonista dell’evento Gnv Awards, giunto alla sesta edizione. Alle agenzie riserviamo i due programmi Elite e Premium. I Gnv Awards, i work shop e gli incontri sono momenti fondamentali per confrontarci con le adv».\r

\r

Da settembre 2024 è attivo il Gnv booking, un nuovo sistema di prenotazione che piace moltissimo alle adv.\r

\r

«Il sistema è molto più rapido – sottolinea Della Valle – e supporta concretamente le agenzie. Siamo a disposizione per capire al meglio le necessità del trade e migliorare la qualità del lavoro. Tra le novità, per esempio, sarà possibile fare direttamente cancellazioni e riprotezioni senza dover chiamare il booking, gestire in autonomia gli allotment».\r

\r

Tra le nuove tendenze del mercato, l’aumento delle famiglie che viaggiano con gli animali.\r

\r

«I numeri sono quadruplicati rispetto al 2021 – conclude Della Valle – anche perché ormai il 40% degli italiani ha animali domestici. Per questo abbiamo aumentato le cabine Pets (siamo stati tra i primi a creare le cabine per animali a bordo dei ferry) e puntato su percorsi che non disturbino chi non viaggia con gli animali».\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Gnv, consolidare le linee e rafforzare il confronto con le agenzie di viaggio","post_date":"2025-07-23T14:59:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753282770000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494947","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il governo della Thailandia ha ufficialmente posticipato fino al 2026 l'introduzione della tassa di soggiorno per i turisti stranieri, dopo una serie di ritardi nell'attuazione e sospensioni temporanee. La tassa non entrerà in vigore prima della metà dell'anno prossimo.\r

\r

La decisione è stata presa in un momento delicato per il turismo thailandese, che sta vivendo una battuta d'arresto a causa delle incertezze legate all'economia. All'inizio di luglio, gli arrivi turistici hanno raggiunto circa 17 milioni, con un calo del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il rallentamento ha sollevato preoccupazioni nel settore turistico, che contribuisce per circa il 20% al Pil del Paese.\r

\r

Gli analisti suggeriscono che le pressioni economiche in mercati chiave come la Cina potrebbero influenzare la domanda. La forza del baht e l'aumento dei costi dei biglietti aerei hanno inoltre reso il Paese una destinazione più costosa da visitare.\r

\r

Guardando al futuro, l'imposizione di dazi da parte degli Stati Uniti sulla Thailandia potrebbe avere un effetto a catena sulle economie, portando a una riduzione della spesa per i viaggi internazionali.\r

\r

«Stiamo rimandando l'attuazione fino a quando la domanda turistica non riprenderà» ha dichiarato il viceministro del Turismo Chakrapol Tangsutthitham.\r

\r

L'introduzione di una tassa turistica - del valore di circa 300 baht (7,50 euro) - era stata approvata per la prima volta nel 2023.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Thailandia: rinviata a metà 2026 l'entrata in vigore della tassa di ingresso per i turisti stranieri","post_date":"2025-07-23T12:20:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1753273238000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riqualificazione e reintegrazione paesaggistica si incontrano nel nuovo Mangia’s Sardinia Resort, un complesso da 595 camere affacciato sull’Arcipelago de La Maddalena, nel punto più a nord della Sardegna. Un esempio di architettura eco-sostenibile al servizio dell’ospitalità mediterranea. In apertura a giugno 2025, sarà il più grande resort fronte mare dell’isola, pensato per offrire un’esperienza contemporanea per famiglie, in perfetto equilibrio tra il richiamo del mare e l’autenticità della tradizione rurale gallurese.\r

\r

Hotel Investment Partners (HIP) – uno dei principali proprietari di resort nel Sud Europa, controllato da fondi gestiti da Blackstone e GIC – ha investito 62 milioni di euro per trasformare e riposizionare l’hotel. Il progetto, firmato Mangia’s, è stato realizzato dal general contractor MBuildit in collaborazione con lo studio Room 1804, che ha puntato su un restyling fortemente identitario. Coinvolte oltre 40 aziende locali e più di 300 professionisti e maestranze altamente specializzate.\r

\r

Il masterplan ha pienamente rispettato i principi guida iniziali, restituendo agli ospiti uno degli angoli più suggestivi e remoti della costa sarda, tra gli aeroporti di Olbia e Alghero, di fronte all’Arcipelago de La Maddalena. Linee morbide, volumi ispirati alle rocce granitiche modellate dal vento e richiami agli intonaci tradizionali locali conferiscono al resort una forte identità architettonica sarda, in perfetta armonia con il paesaggio naturale di Cala Grande, la celebre “Valle della Luna” sul promontorio di Capo Testa, da sempre luogo di contemplazione e libertà.","post_title":"Mangia's Sardinia Resort fra riqualificazione e riposizionamento","post_date":"2025-07-23T11:38:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753270686000]}]}}