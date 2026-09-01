Roma sconosciuta. In un podcast gli itinerari di una città inedita La Roma meno conosciuta, lontana dai percorsi più battuti, si racconta in podcast con Unexpected Itineraries of Rome, il nuovo progetto promosso da Zètema Progetto Cultura per conto del Dipartimento grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, e realizzato in collaborazione con Loquis, che nel corso del 2025 ha superato i 10 milioni di ascolti complessivi e gli oltre 2,2 milioni di ascoltatori unici. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire una chiave di lettura alternativa della città, trasformando l’esperienza di visita in un racconto immersivo capace di accompagnare cittadini e turisti alla scoperta di luoghi meno noti ma fortemente identitari. Unexpected Itineraries of Rome, progetto voluto fortemente dall’assessore ai turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato, si articola in 7 itinerari audio, scritti e narrati dal giornalista Emilio Casalini, arricchiti da 42 short podcast dedicati a specifici punti di interesse, per un totale di 49 contenuti. Un sistema pensato per guidare l’ascoltatore lungo percorsi tematici e allo stesso tempo valorizzare l’esperienza con storie, curiosità e dettagli legati ai singoli luoghi. Gli itinerari costruiscono una mappa inedita della città. Si parte dal quadrante Ostiense, tra archeologia industriale, street art e il paesaggio del fiume Almone, dove emergono tracce di una Roma produttiva e contemporanea, lontana dall’immaginario monumentale. Si prosegue all’Esquilino, in un percorso di trekking urbano che intreccia basiliche, acquedotti, musei e trasformazioni sociali, restituendo l’identità stratificata di uno dei quartieri più complessi della città. Il racconto si estende poi verso aree meno frequentate ma ricche di significato: Forte Bravetta, luogo della memoria oggi restituito alla città come parco; le aree archeologiche di Gabii e Osa lungo la Prenestina, che riportano alle origini più antiche del territorio romano; il borgo di San Vittorino, dove il paesaggio rurale dialoga con la storia; fino al quartiere di Tor Marancia, dove la street art contemporanea trasforma lo spazio urbano in un museo a cielo aperto. All’interno dei podcast, i luoghi non sono semplicemente descritti, ma diventano parte di un racconto che intreccia storie, aneddoti e livelli di lettura diversi, restituendo tutta la complessità della città. Dalle tracce delle antiche infrastrutture romane alle trasformazioni legate all’industrializzazione novecentesca, fino ai cambiamenti sociali dei quartieri e alle nuove forme di espressione artistica, ogni contenuto contribuisce a costruire una narrazione più profonda e consapevole, capace di accompagnare l’ascoltatore oltre la superficie della visita tradizionale. Grazie alla tecnologia di Loquis, i contenuti sono geolocalizzati e possono essere ascoltati direttamente nei luoghi raccontati, accompagnando il visitatore passo dopo passo lungo itinerari esperienziali che uniscono racconto e scoperta. Con Unexpected Itineraries of Rome, Zètema Progetto Cultura si dota quindi di un nuovo strumento di valorizzazione territoriale, capace di raccontare una città meno visibile ma altrettanto significativa, e di promuovere un modo diverso di viverla, più lento, consapevole e attento alle sue molteplici identità. I contenuti sono disponibili sull’app Unexpected Rome e su Loquis (sia nella versione desktop sia attraverso l’app, scaricabile gratuitamente da tutti gli store). Condividi

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Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire una chiave di lettura alternativa della città, trasformando l’esperienza di visita in un racconto immersivo capace di accompagnare cittadini e turisti alla scoperta di luoghi meno noti ma fortemente identitari.\r

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Unexpected Itineraries of Rome, progetto voluto fortemente dall’assessore ai turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato, si articola in 7 itinerari audio, scritti e narrati dal giornalista Emilio Casalini, arricchiti da 42 short podcast dedicati a specifici punti di interesse, per un totale di 49 contenuti. Un sistema pensato per guidare l’ascoltatore lungo percorsi tematici e allo stesso tempo valorizzare l’esperienza con storie, curiosità e dettagli legati ai singoli luoghi.\r

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Gli itinerari costruiscono una mappa inedita della città. Si parte dal quadrante Ostiense, tra archeologia industriale, street art e il paesaggio del fiume Almone, dove emergono tracce di una Roma produttiva e contemporanea, lontana dall’immaginario monumentale. Si prosegue all’Esquilino, in un percorso di trekking urbano che intreccia basiliche, acquedotti, musei e trasformazioni sociali, restituendo l’identità stratificata di uno dei quartieri più complessi della città.\r

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Il racconto si estende poi verso aree meno frequentate ma ricche di significato: Forte Bravetta, luogo della memoria oggi restituito alla città come parco; le aree archeologiche di Gabii e Osa lungo la Prenestina, che riportano alle origini più antiche del territorio romano; il borgo di San Vittorino, dove il paesaggio rurale dialoga con la storia; fino al quartiere di Tor Marancia, dove la street art contemporanea trasforma lo spazio urbano in un museo a cielo aperto.\r

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All’interno dei podcast, i luoghi non sono semplicemente descritti, ma diventano parte di un racconto che intreccia storie, aneddoti e livelli di lettura diversi, restituendo tutta la complessità della città. Dalle tracce delle antiche infrastrutture romane alle trasformazioni legate all’industrializzazione novecentesca, fino ai cambiamenti sociali dei quartieri e alle nuove forme di espressione artistica, ogni contenuto contribuisce a costruire una narrazione più profonda e consapevole, capace di accompagnare l’ascoltatore oltre la superficie della visita tradizionale.\r

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Grazie alla tecnologia di Loquis, i contenuti sono geolocalizzati e possono essere ascoltati direttamente nei luoghi raccontati, accompagnando il visitatore passo dopo passo lungo itinerari esperienziali che uniscono racconto e scoperta.\r

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Con Unexpected Itineraries of Rome, Zètema Progetto Cultura si dota quindi di un nuovo strumento di valorizzazione territoriale, capace di raccontare una città meno visibile ma altrettanto significativa, e di promuovere un modo diverso di viverla, più lento, consapevole e attento alle sue molteplici identità.\r

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I contenuti sono disponibili sull’app Unexpected Rome e su Loquis (sia nella versione desktop sia attraverso l’app, scaricabile gratuitamente da tutti gli store).","post_title":"Roma sconosciuta. In un podcast gli itinerari di una città inedita","post_date":"2026-09-01T10:51:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1788259913000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ancora un segno più quello del traffico negli aeroporti italiani durante il mese di luglio 2026. I dati pubblicati da Assaeroporti indicano un totale di 25,5 milioni di passeggeri, pari ad un incremento del +7% rispetto allo stesso periodo del 2025.\r

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I movimenti sono stati 196,7mila (+5,9%); in calo, invece, il segmento cargo, con 116.000 tonnellate di merce, pari ad una flessione del -2,9%). \r

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Dai numeri dell’associazione degli aeroporti italiani che rappresenta 26 società di gestione aeroportuale per un totale di 32 aeroporti, emerge una consistente crescita a doppia cifra del traffico passeggeri per diversi scali. Alghero (+18,5%), Bari (+13,5%), Milano Bergamo (+10,7%), Bolzano (+21,1%), Brindisi (+12,4%), Cagliari (+10,2%), Lamezia Terme (+21,9%), Lampedusa (+18,9%), Palermo (+13,4%), Pescara (+18,7%), Rimini (+70,2%), Torino (+19,1%), Venezia (+12,4%).\r

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Positive anche le performance dei principali aeroporti italiani: Roma Fiumicino, con 5,16 milioni di passeggeri, +2,7%; Milano Malpensa con 3,15 milioni di passeggeri, +2,8%.\r

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Complessivamente, nei primi sette mesi del 2026, gli aeroporti italiani hanno movimentato 137,4 milioni di passeggeri, +5,3% rispetto all'analogo periodo del 2025.\r

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","post_title":"Assaeroporti: traffico passeggeri in rialzo del +7% nel mese di luglio","post_date":"2026-09-01T09:55:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788256505000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_521022\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Simone Giorgi[/caption]\r

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Simone Giorgi è il nuovo ceo ed executive asset manager di Shedir Collection. L’ingresso di Giorgi consolida la visione del gruppo verso un modello sempre più integrato, nel quale ospitalità, sviluppo, valorizzazione degli asset, performance operativa e crescita del brand convergono all’interno di una strategia unica.\r

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Il nuovo incarico nasce con l’obiettivo di accompagnare Shedir Collection in una fase di ulteriore consolidamento e sviluppo, rafforzandone il posizionamento nel panorama dell’hotellerie italiana e internazionale di lusso e creando nuove opportunità di crescita per il portafoglio e per il brand, in stretto coordinamento con Eduardo Safdie, founder di Shedir Collection, e con i partner Dario Di Domenico e Gianluca De Micheli.\r

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Nel suo doppio ruolo di ceo ed executive asset manager, Simone Giorgi avrà la responsabilità di contribuire all’evoluzione strategica del gruppo, mettendo a sistema visione imprenditoriale, disciplina manageriale e profonda conoscenza dell’hospitality di alta gamma. Particolare attenzione sarà rivolta alla valorizzazione degli asset, allo sviluppo del portafoglio, alla crescita della performance, al posizionamento dei brand e all’individuazione di nuove opportunità strategiche. La prospettiva comprende inoltre una maggiore integrazione tra proprietà, investimenti, gestione alberghiera e sviluppo dell’esperienza di marca.\r

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«L’ingresso di Simone Giorgi rappresenta per Shedir Collection un passaggio importante nel percorso di evoluzione del gruppo. La sua esperienza internazionale, unita alla capacità di coniugare eccellenza operativa, visione strategica e valorizzazione degli asset, contribuirà a rafforzare ulteriormente la nostra piattaforma e ad accompagnarci verso nuove opportunità di crescita» commenta Eduardo Safdie.\r

Esperienza trentennale\r

Con oltre trent’anni di esperienza nell’hotellerie internazionale di lusso, Giorgi ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel management alberghiero e nell’ospitalità di alta gamma. Forte di una consolidata esperienza nel food & beverage presso Lungarno Collection e Park Hyatt Milano, ha ricoperto il ruolo di director of operations di Starhotels Luxury Collection, con responsabilità su strutture in Italia e all’estero, per proseguire come general manager di realtà prestigiose quali Il Salviatino, Villa Cora e J.K. Place Capri.\r

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Nel 2018 è tornato alla guida di Park Hyatt Milano, contribuendo al consolidamento del posizionamento dell’hotel e ricoprendo parallelamente un ruolo di rilievo per Hyatt in Italia come chairman of the board, con un coinvolgimento nello sviluppo di modelli light asset e accordi di franchising. Nel 2024 ha ricevuto il riconoscimento internazionale Virtuoso Hotelier of the Year ed è stato recentemente insignito dell’onorificenza di ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica Italiana.\r

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Nel 2025 ha assunto la guida di Orient Express La Minerva a Roma. «Sono felice di entrare a far parte di Shedir Collection in un momento così significativo per il gruppo. È una realtà con una forte identità e un importante potenziale di sviluppo. Il mio obiettivo sarà contribuire a trasformare questo potenziale in crescita sostenibile, valorizzando gli asset, rafforzando il posizionamento del brand e costruendo nuove opportunità di sviluppo, sempre nel rispetto della cultura dell’ospitalità che rappresenta il cuore di Shedir» spiega Simone Giorgi, che conclude il proprio incarico presso Orient Express La Minerva al termine di un’esperienza breve ma significativa. «Desidero esprimere la mia gratitudine a Orient Express, alla proprietà Arsenale, ai colleghi, ai partner commerciali e a tutte le persone con le quali ho avuto il privilegio di confrontarmi e collaborare quotidianamente - aggiunge Giorgi -. Accolgo ora questo nuovo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità e assumo il nuovo ruolo in Shedir Collection con effetto dal 1° settembre 2026».","post_title":"Simone Giorgi è il nuovo ceo di Shedir Collection","post_date":"2026-09-01T09:47:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1788256076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air rilancia su Torino e amplia il proprio network con una nuova destinazione internazionale: Suceava, nel nord-est della Romania. La novità si inserisce nei piani di sviluppo della low cost su Caselle, dove è prevista l'apertura della nuova base, operativa dal prossimo 14 settembre, con il posizionamento di due velivoli.\r

Il collegamento per Suceava decollerà il 18 dicembre 2026, con due frequenze a settimana, il lunedì e il venerdì. Sempre da Torino Wizz Air ha recentemente annunciato quattro nuove rotte verso Breslavia, Danzica, Katowice e Praga.\r

Con l’ingresso della nuova rotta, il network di Wizz Air da Torino per la stagione invernale 2026/2027 si arricchirà fino a raggiungere 23 destinazioni, di cui 5 in Italia e 18 all’estero. Un’offerta ampia e diversificata che collegherà il capoluogo piemontese con Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo e Roma Fiumicino sul fronte nazionale, e con Barcellona, Bilbao, Bucarest, Budapest, Chisinau, Danzica, Iasi, Katowice, Londra Luton, Madrid, Malaga, Praga, Sharm el Sheikh, Suceava, Tirana, Valencia, Varsavia e Wroclaw sul fronte internazionale.\r

Sullo scalo piemontese la low cost detiene oggi una quota di mercato del 17,4%.\r

“L’attivazione del nuovo collegamento con Suceava da parte di Wizz Air risponde a una concreta esigenza di mobilità espressa dal territorio e dalla significativa comunità rumena presente in Piemonte - ha dichiarato Paolo Papale, direttore sviluppo Aviation di Torino Airport -. La nuova rotta consentirà di agevolare gli spostamenti tra le due aree, contribuendo non solo ad avvicinare in maniera più agevole chi viaggia per motivi famigliari o di lavoro, ma anche ad aprire nuove opportunità per i turisti in cerca di destinazioni dalla natura incontaminata e fuori dall’ordinario a prezzi accessibili”.\r

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","post_title":"Wizz Air collegherà Torino a Suceava con 2 voli settimanali dal 18 dicembre","post_date":"2026-08-31T08:59:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788166770000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520865","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un mosaico di colori, profumi e atmosfere fuori dal tempo: è questo il volto autunnale dell'Estonia, quando le foreste si accendono di rosso, oro e ambra, i bog (le torbiere) assumono sfumature sorprendenti e l’aria frizzante invita a rallentare il passo.\r

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Dalle vaste aree protette dell’entroterra alle isole del Baltico, ogni angolo del Paese offre prospettive diverse su questo spettacolo effimero. Anche Tallinn partecipa a questa trasformazione: parchi storici come Kadriorg e le numerose aree verdi urbane si accendono di tonalità autunnali, confermando la capitale dell’Estonia come una delle città europee in cui natura e vita cittadina convivono più armoniosamente.\r

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Per chi desidera immergersi completamente nell’ambiente naturale, il Parco Nazionale di Soomaa rappresenta una delle esperienze più iconiche dell’autunno estone. Prima che l’inverno trasformi il paesaggio, è possibile esplorare i corsi d’acqua in canoa, osservare il foliage riflettersi sulla superficie dei fiumi e percorrere sentieri che attraversano foreste e torbiere. Qui il viaggio nella natura si completa con uno dei rituali più amati della cultura estone: la sauna, un’esperienza che combina benessere, relax e connessione con l’ambiente circostante.\r

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L’autunno invita inoltre a scoprire la costa baltica e le isole estoni, dove il ritmo rallenta ulteriormente. A Saaremaa, conosciuta anche come “SPA-remaa” per la sua consolidata tradizione legata al benessere, centri termali e spa utilizzano ingredienti locali come alghe marine, foglie di ginepro, fanghi minerali e acqua sorgiva per trattamenti naturali e rigeneranti. Sempre sull’isola, il sentiero di Koigi Bog offre l’opportunità di attraversare paesaggi dai colori straordinari e di vivere la natura attraverso attività tradizionali come la raccolta di bacche e piante aromatiche.\r

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L’autunno è anche il periodo ideale per scoprire un lato meno conosciuto dell’enogastronomia estone. Ai confini settentrionali della viticoltura europea, il Paese ha sviluppato una produzione originale di vini ottenuti da frutta, bacche e varietà nordiche. L’itinerario dell’Eesti Veinitee collega decine di produttori e cantine.\r

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La stagione autunnale è anche un periodo di celebrazioni e cultura. Dal 2009 Narva detiene il titolo simbolico di Capitale d’Autunno dell’Estonia e propone ogni anno un programma di appuntamenti che coinvolgono residenti e visitatori. \r

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Con l’accorciarsi delle giornate, l’Estonia rivela infine uno dei suoi aspetti più affascinanti. Le celebri Black Nights diventano il palcoscenico di un ricco calendario culturale che anima il Paese durante la stagione più buia dell’anno. Tra gli appuntamenti principali spicca il Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), uno dei più importanti festival cinematografici del Nord Europa","post_title":"Estonia d'autunno: mix di colori e atmosfere suggestive fra natura e cultura","post_date":"2026-08-28T14:44:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787928275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_434384\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Porto Cervo [/caption]\r

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Una cartina precisa, disegnata dal mercato immobiliare italiano di fascia più alta, con al vertice i 58 milioni di euro richiesti per una proprietà a Vietri sul Mare. L'analisi compita da Idealista e roportata dal Sole 24 Ore si focalizza sulle ville di pregio presenti sul mercato italiano esaminando oltre 150 proprietà di valore superiore ai 10 milioni di euro.\r

La proprietà più costosa censita si trova a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana. Il prezzo richiesto è di 58 milioni di euro per un palazzo storico di 1.700 metri quadrati arroccato su una scogliera a picco sul mare. La residenza conta 48 camere e dispone di terrazze panoramiche, volte affrescate, pavimenti originali in maiolica vietrese e piscina a sfioro\r

Al secondo posto si trova Porto Cervo, con un complesso di quattro ville proposto a 38 milioni di euro. La proprietà sorge su un parco privato di 10mila metri quadrati affacciato su Cala di Volpe, con piscine e accesso diretto alla spiaggia.\r

Terza posizione per Capri, dove una tenuta da 33 milioni di euro si estende su oltre 11 ettari di parco. Le due residenze che la compongono sono collegate da una funicolare privata interna e comprendono 14 camere, altrettanti bagni e due piscine.\r

A Roma, nel quartiere Trevi, un palazzo seicentesco è sul mercato a 30 milioni di euro. L’immobile si sviluppa su 3.535 metri quadrati e sei livelli e conserva soffitti a cassettoni, una chiesa sconsacrata del XVII secolo e un giardino privato con agrumeti.\r

Segue Massa Marittima,con una proprietà da 28 milioni di euro: 34 ettari di terreno, 35 camere e 25 bagni. A Positano, invece, una villa di 800 metri quadrati con accesso esclusivo al mare raggiunge i 26 milioni, equivalenti a 32.500 euro al metro quadrato.\r

La Toscana si distingue per concentrazione dell’offerta: secondo l’analisi, è la regione con il maggior numero di immobili sopra i 10 milioni di euro, mentre Forte dei Marmi emerge come la località con il volume più elevato di proprietà appartenenti a questa fascia di prezzo. Tra le proprietà più particolari figura una tenuta settecentesca a Peccioli, in provincia di Pisa, proposta a 25 milioni di euro. Oltre alla residenza principale, la proprietà comprende vigneti e oliveti, piscina panoramica, campo da tennis, lago e persino un aeroporto privato con hangar.\r

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La graduatoria per prezzo al metro quadrato\r

La graduatoria cambia guardando il prezzo al metro quadro: la dimensione dell’immobile non determina necessariamente la quotazione più elevata. Il record indicato dall’analisi spetta infatti a una villa di appena 200 metri quadrati a Porto Cervo, valutata 70 mila euro al metro quadrato. Seguono Forte dei Marmi, con punte di 47.500 euro al metro quadrato, Porto Rotondo con 38.462 euro, Vietri sul Mare con 34.118 euro e Positano con 32.500 euro.\r

Dai dati emerge un mercato concentrato attorno ad alcune grandi direttrici territoriali. La prima è la Costiera Amalfitana, con Positano, Ravello e Vietri sul Mare; la seconda è la Costa Smeralda, dove Porto Cervo, Porto Rotondo, Liscia di Vacca e Cala Granu combinano parchi privati, accessi al mare e architetture di pregio.\r

La Toscana presenta invece più mercati al proprio interno. Seguono i laghi, con Cernobbio e Tremezzina sul Como, Desenzano e Toscolano-Maderno sul Garda e Pallanza sul Verbano, e infine le città d’arte, con Roma, Firenze e Venezia. Sul lago di Como, in particolare, Cernobbio occupa due posizioni nella top ten, entrambe con proprietà da 23 milioni di euro. Una è una villa fronte lago di 1.500 metri quadrati con piscina e giardino affacciati sul Lario; l’altra è una dimora storica di mille metri quadrati con darsena privata, piscina a sfioro, terrazzo panoramico e giardino all’italiana.\r

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Nei mesi di luglio e agosto 2026 i flussi turistici in Italia genererebbero una spesa complessiva pari a 20,4 miliardi di euro, di cui 541 milioni riconducibili esclusivamente all'aumento dei prezzi.\r

Si tratta della maggiore spesa che i turisti sosterrebbero, a parità di vacanza, rispetto ai listini della scorsa estate: 2,86 euro per ogni pernottamento e 12,50 euro per soggiorno, con un impatto pari a 244,5 milioni di euro nel mese di luglio e a 296,3 milioni in quello di agosto.\r

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Emerge dal rapporto dell'Istituto Demoskopika che l'Ansa ha pubblicato in anteprima. Sul versante della dinamica dei prezzi, l'indice nazionale dei prezzi al consumo turistico per l'intera collettività (Nict), elaborato dall'Istituto di ricerca su dati Istat, registra nel mese di luglio 2026 una crescita del 2,6% su base annua: il valore più contenuto dell'ultimo triennio e inferiore al 2,9% dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic).\r

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Rallentamento\r

A rallentare, tuttavia, è la velocità dell'aumento e non il livello dei prezzi, che nel mese di luglio 2026 risultano comunque superiori del 2,6% rispetto a quelli dello stesso mese del 2025 e si sommano agli incrementi degli anni precedenti.\r

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Nel paniere turistico crescono soprattutto i prezzi del trasporto aereo nazionale (+6,2%) e dei servizi di alloggio (+4,0%); sul versante opposto il trasporto aereo di passeggeri arretra nel suo complesso (−5,6%), con le tariffe internazionali a −7,6%, e diminuiscono anche i pacchetti vacanza nazionali (−5,2%). La maggiore spesa per pernottamento raggiunge i valori più elevati in Liguria (4,58 euro), Calabria (4,17) e Puglia (4,05), a fronte di 1,61 euro in Valle d'Aosta e Piemonte","post_title":"Demoskopika, a luglio e agosto spesa turistica in Italia di 20,4 miliardi","post_date":"2026-08-28T10:03:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787911423000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EgyptAir, la compagnia aerea di bandiera del paese, ha appena firmato un accordo con l'FC Barcelona per diventare la sua compagnia aerea ufficiale per tre anni, a partire da subito.\r

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Secondo l'accordo, EgyptAir diventerà partner globale dell'FC Barcelona per le squadre di calcio, pallacanestro e pallamano. Il marchio EgyptAir comparirà su tutte le maglie. La compagnia aerea avrà inoltre i diritti esclusivi per l'FC Barcelona, ​​sebbene è probabile che la squadra effettuerà pochissimi voli settimanali.\r

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\"Sponsorizzare uno dei club più storici del mondo, sia in campionato che nella Supercoppa, rappresenta un traguardo senza precedenti nella storia della compagnia aerea\", ha dichiarato Ahmed Adel, presidente del consiglio di amministrazione della holding di EgyptAir.\r

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Emirates è attualmente sponsor dell'Arsenal in Premier League, del Real Madrid e del Milan in Italia; Qatar Airways sponsorizza il Paris Saint-Germain in Francia, il Bayern Monaco in Germania e la Roma in Italia; Etihad fa lo stesso con il Manchester United e Riyadh Air è stata sponsor dell'Atlético Madrid per diversi anni prima del suo primo volo.","post_title":"EgyptAir diventa sponsor globale del Barcellona per 3 anni","post_date":"2026-08-28T09:54:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787910876000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia ridisegna il proprio futuro turistico con il varo della nuova strategia 2027, 'The Year of Transformation'. Il principale intento della Tourism Authority of Thailand è quello di spostare l'attenzione dall'aumento del numero dei visitatori per concentrarsi su quattro iniziative strategiche, volte ad attrarre viaggiatori con un potere di spesa più elevato, offrire esperienze significative e una distribuzione più uniforme dei turisti sull'intero territorio nazionale. \r

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Il traguardo finale è quello di fare della Thailandia «la destinazione numero uno in Asia per valore e significato».\r

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Le quattro iniziative della strategia, che rientrano nel più ampio piano “Winning Goal 2027” della Tat, mirano ad aumentare i ricavi turistici di almeno il 5% rispetto al 2026 e a raggiungere una ripartizione dei visitatori in un rapporto 60-40 tra destinazioni principali ed emergenti.\r

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Thapanee Kiatphaibool, governatore della Tat, ha spiegato che si tratta di una precisa transizione, da una crescita basata sui volumi verso esperienze che «conquistino la fedeltà dei viaggiatori» e «distribuiscano i ricavi in modo più ampio».\r

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La prima iniziativa, “Rebalance Market Portfolio”, mira a ridurre la dipendenza da un unico mercato di provenienza o da un’unica destinazione, rafforzando il turismo interno e attirando viaggiatori di alto profilo interessati al benessere, al lusso, alla gastronomia e alla natura.\r

La seconda, “Shape Experience Platform”, punta a trasformare l’immagine della Thailandia da destinazione “con un ottimo rapporto qualità-prezzo” a destinazione più “significativa”. \r

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Terzo pilastro della strategia, “Build New Growth Engine”, si basa su ciò che la Tat definisce la “Life Economy”: all’inizio del 2027 verrà lanciato il programma “Unseen Luxperience” rivolto ai viaggiatori di fascia alta, che combinerà destinazioni meno conosciute con esperienze autentiche incentrate sui tessuti thailandesi, i gioielli, i massaggi e la Muay Thai.\r

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Nel frattempo, le iniziative di sostenibilità includeranno la crescita di hotel a basse emissioni di carbonio e lo sviluppo di prototipi di turismo sostenibile nelle aree di Nan e della “Wellness Valley”.\r

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Quarto e ultimo step, “Transform Together”, che riflette un cambiamento più ampio nel ruolo della Tat, che passa da promotore turistico a “direttore d'orchestra”, dove l’analisi dei dati, il sostegno alle start-up e l’intelligenza artificiale contribuiranno a comprendere e migliorare il percorso del viaggiatore.\r

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«L’Anno della Trasformazione rappresenta un chiaro impegno a rimodellare il turismo thailandese all’insegna della qualità, del valore e della competitività a lungo termine», ha sottolineato Kiatphaibool.\r

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La strategia si basa sugli obiettivi fissati all’inizio di quest’anno dal governo, che prevede di attirare nel Paese almeno 33 milioni di visitatori stranieri nel 2027; tra gennaio e metà luglio 2026, la destinazione ha già accolto 17,36 milioni di visitatori stranieri, generando un fatturato stimato di 838,73 miliardi di baht, sebbene gli arrivi siano diminuiti di oltre il 3%. ","post_title":"La Thailandia rifugge dal turismo di massa con la nuova strategia 2027","post_date":"2026-08-27T12:17:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1787833061000]}]}}