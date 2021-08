Obbligo di Green Pass sui trasporti dal 1° settembre

Allora ci siamo. Domani il consiglio dei ministri dovrebbe varare il decreto di estensione del Green pass anche ai trasporti. Quindi per salire su treni, navi e aerei bisogna essere muniti della certificazione vaccinale. L’obbligo dovrebbe scattare il primo settembre. Questa è una data che concilia le diverse posizioni del governo fra coloro che volevano fare scattare l’obbligo immediatamente e altri che lo chiedevano a inizio ottobre.

C’è da dire che anche questa norma, come tutti i provvedimenti costruiti secondo un obbligo di data, ci lascia perplessi. Il primo settembre è la data di rientro per milioni di italiani, sia dall’estero che dal nostro Paese, e non tutti saranno stati vaccinati. C’è la possibilità quindi che si possano creare situazioni molto complesse. Speriamo che la corsa a vaccinarsi abbia buon esito.