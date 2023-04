Nasce il brand della montagna delle Marche Strutturare un brand unico, promuovere progetti di rete, avviare una collaborazione con gli chef stellati, digitalizzare l’offerta dei comprensori, partecipare ai principali appuntamenti fieristici del settore. Sono le direttrici d’azione del nuovo progetto speciale di promozione turistica che i comprensori della montagna delle Marche stanno avviando in collaborazione con il portale Marche Outdoor. “La strada maestra per la crescita e lo sviluppo della nostra regione è la concertazione – spiega il direttore dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche (Atim), Marco Bruschini–. L’unione perciò in un unico brand dei nostri cinque comprensori della montagna è sicuramente un’ottima notizia. È stata un’azione spontanea di concerto tra i privati e i sindaci sotto la cabina di regia della Regione e dell’Atim, per dare un messaggio forte e positivo: unirsi significa andare insieme alle fiere del turismo e promuovere insieme il giusto ruolo che alle Marche spetta anche nel settore del turismo montano estivo e invernale. La Regione e l’Atim credono fortemente in un progetto unitario che promuova il mare, le colline e le montagne con i nostri borghi, l’enogastronomia e la manifattura nel loro insieme. Per questo abbiamo avuto l’idea di far conoscere la nostra montagna ai turisti al mare e chiederemo la collaborazione degli stabilimenti balneari. I dati record della stagione passata e gli ottimi numeri di Pasqua nonostante il tempo inclemente sono incoraggianti ed estremamente positivi e le prenotazioni per l’estate stanno arrivando. L’auspicio e di migliorare di anno in anno e con questo lavoro di squadra possiamo farcela”. Tra le collaborazioni già avviate ci sono in particolare sci club, associazioni sportive amatoriali (trekking, cicloturismo, escursionismo ed altri), Cral, tour operator e agenzie di viaggio provenienti da varie parti d’Italia. La montagna delle Marche offre infatti una molteplicità di attività, attrattive ed esperienze: dalle escursioni trekking, ai percorsi cicloturistici durante l’estate; dallo sci alle ciaspole durante l’inverno, fino alle attività per i bambini o per adulti.

