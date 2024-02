La Liguria scommette sugli eventi per crescere ancora e destagionalizzare Capitanata da Giovanni Toti, presidente della Regione, istituzioni di città e province e ben tre chef stellati, la Liguria ha presentato alla recente Bit molteplici spunti. “Un anno straordinario – ha dichiarato Toti – sempre più incline alla destagionalizzazione e a un modello di sviluppo integrato, senza dimenticare il traino fondamentale del nostro agroalimentare”. “Chiuso il 2023 con 16 milioni di visitatori (+3,5% rispetto al 2022) di cui oltre 7 milioni di stranieri (+9,4% sul 2022)” ha riferito Augusto Sartori, assessore regionale al turismo “ora speriamo di crescere ulteriormente grazie anche a importanti eventi a cadenza mensile”. Oltre alla prevista riapertura della Via dell’Amore, sentiero patrimonio Unesco simbolo delle Cinque Terre nuovamente fruibile grazie a interventi di recupero e messa in sicurezza, La Spezia e provincia saranno fra le protagoniste. “La città”, hanno annunciato il Sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore al turismo Mariagrazia Frija , “ospiterà la Borsa del turismo esperienziale, la seconda Fiera dell’ostrica italiana ( 17 -19 maggio ) e in giugno i Campionati assoluti di atletica leggera. Per diversificare l’offerta e spalmarla su più zone, la città è poi capofila di un progetto che coinvolge 64 comuni fra spezzino e Lunigiana”. Per Genova, Capitale Europea dello sport e in marzo set della prima Clia European Cruise Week, summit del mondo crocieristico mondiale e dell’indotto , il 2024 non è da meno. “Nel 2023 il nostro terminal ha visto 1,7 milioni di crocieristi ” ha osservato l’assessore al Turismo e Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi “Stiamo ora consolidando il settore congressuale e l’appeal culturale dei Rolli e botteghe storiche, espressione più autentica della genovesità. In settembre, dal 12 al 14, la città accoglierà il 15° World Tourism Event, borsa per la valorizzazione di siti Unesco”. Condividi

