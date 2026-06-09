Festival della Letteratura di Viaggio, a Roma la XVII edizione “Sud” E’ in corso a Roma tra Palazzetto Mattei e Villa Celimontana il Festival della Letteratura di Viaggio, promosso dal 2008 dalla Società Geografica Italiana. Nella XVII edizione, che si concluderà il 14 giugno 2026, il viaggio è inteso non solo come spostamento nello spazio e attraversamento di culture, ma strumento di conoscenza e possibile interpretazione del presente. Attraverso diverse forme espressive: letteratura, giornalismo, fotografia, tv, teatro, musica, podcast, fumetto e nuove narrazioni multimediali. Geografie, antropologie. Storie, esplorazioni, ricerche. Con un tema prevalente, “Sud!” e altre tematiche legate all’attualità e ad opere recenti di autrici e autori. Circa 40 eventi tra incontri, premi, reading, performance, mostre, laboratori, passeggiate urbane, focus tematici e attività inclusive dedicate a bambini e persone con disabilità. Tra le presenze: Igiaba Scego e Brunori Sas, Nicola Lagioia e Telmo Pievani, Cecilia Sala e Lorenzo Tondo, Monica Maggioni e Alberto Negri, Carmine Abate e Antonella Anedda, Lucie Azema e Saba Anglana, Bruno Arpaia e Marica Di Pierri, Stefano Faravelli e Asmae Dachan, Alessio Mamo e Franco Carlisi, Mauro Minervino e Tiziano Fratus, Duccio Canestrini e Andrea Iacomini, Cong e Edt, Fada Collective. Si spazierà dall’Africa all’Antartide, da Recanati a Capo Horn, dal Mediterraneo all’Amazzonia, dal Medio Oriente fino ai cieli sopra le nostre città. La memoria giocherà un ruolo importante: si parlerà anche di autori come Conrad, Galeano, Leopardi, Calvino, Piovene, Pratt, Camilleri e Pennacchi. Centrali, nella proposta del Festival, sono gli appuntamenti legati ai due premi istituiti in occasione del Festival: il Premio Navicella d’Oro Società Geografica Italiana (nel 2026 alla XVII edizione) e il Premio Kapuściński per il reportage (alla XII edizione), in memoria del più importante autore di reportage giornalistici e letterari del Novecento. Condividi

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E’ in corso a Roma tra Palazzetto Mattei e Villa Celimontana il Festival della Letteratura di Viaggio, promosso dal 2008 dalla Società Geografica Italiana.\r

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Nella XVII edizione, che si concluderà il 14 giugno 2026, il viaggio è inteso non solo come spostamento nello spazio e attraversamento di culture, ma strumento di conoscenza e possibile interpretazione del presente. Attraverso diverse forme espressive: letteratura, giornalismo, fotografia, tv, teatro, musica, podcast, fumetto e nuove narrazioni multimediali. Geografie, antropologie. Storie, esplorazioni, ricerche. Con un tema prevalente, “Sud!” e altre tematiche legate all’attualità e ad opere recenti di autrici e autori.\r

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Circa 40 eventi tra incontri, premi, reading, performance, mostre, laboratori, passeggiate urbane, focus tematici e attività inclusive dedicate a bambini e persone con disabilità. Tra le presenze: Igiaba Scego e Brunori Sas, Nicola Lagioia e Telmo Pievani, Cecilia Sala e Lorenzo Tondo, Monica Maggioni e Alberto Negri, Carmine Abate e Antonella Anedda, Lucie Azema e Saba Anglana, Bruno Arpaia e Marica Di Pierri, Stefano Faravelli e Asmae Dachan, Alessio Mamo e Franco Carlisi, Mauro Minervino e Tiziano Fratus, Duccio Canestrini e Andrea Iacomini, Cong e Edt, Fada Collective.\r

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Si spazierà dall’Africa all’Antartide, da Recanati a Capo Horn, dal Mediterraneo all’Amazzonia, dal Medio Oriente fino ai cieli sopra le nostre città. La memoria giocherà un ruolo importante: si parlerà anche di autori come Conrad, Galeano, Leopardi, Calvino, Piovene, Pratt, Camilleri e Pennacchi.\r

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Centrali, nella proposta del Festival, sono gli appuntamenti legati ai due premi istituiti in occasione del Festival: il Premio Navicella d’Oro Società Geografica Italiana (nel 2026 alla XVII edizione) e il Premio Kapuściński per il reportage (alla XII edizione), in memoria del più importante autore di reportage giornalistici e letterari del Novecento.","post_title":"Festival della Letteratura di Viaggio, a Roma la XVII edizione “Sud”","post_date":"2026-06-09T12:43:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1781008989000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516109","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Israir ha aperto ieri, 8 giugno, la nuova rotta da Tel Aviv a Bari, con due frequenze settimanali il lunedì e il venerdì, che saranno attivo sino alla fine del prossimo ottobre.\r

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Il vettore israeliano, che si affida a Tal Aviation Group come gsa per l’Italia, è basato a Tel Aviv e gestisce un network diversificato di voli internazionali dall'aeroporto Ben Gurion verso destinazioni in Europa e in altre regioni.\r

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La flotta di Israir è composta da circa 14 aeromobili, tra cui Airbus A320 e Boeing 737; inoltre, la compagnia aerea sta potenzialmente aggiungendo un Airbus A330 wide-body per nuove rotte a lungo raggio. La compagnia aerea è specializzata in servizi charter e low cost, e offre pacchetti di viaggio completi che includono voli e hotel.\r

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Questa nuova rotta di linea si aggiunge a quelle già operative da Verona, Roma FCO, Napoli e Catania e contribuisce a rafforzare la presenza della compagnia nel Sud Italia offrendo nuove opportunità sia in termini di outgoing che di incoming.","post_title":"Israir è operativa sulla nuova rotta da Tel Aviv a Bari, fino al prossimo ottobre","post_date":"2026-06-09T09:28:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780997328000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516089","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Sarawak Tourism Board annuncia il ritorno del Rainforest World Music Festival, uno degli eventi musicali e culturali più iconici dell'Asia, in programma dal 26 al 28 giugno 2026 presso il Sarawak Cultural Village, ai piedi del monte Santubong, nel Borneo malese.\r

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Giunto alla sua 29ª edizione, il festival è stato recentemente classificato all'8° posto nella Top 10 dei migliori festival musicali al mondo dalla Transglobal World Music Chart, confermandosi come uno degli appuntamenti internazionali più attesi dagli amanti della world music e dei viaggi esperienziali.\r

La tre giorni\r

Per tre giorni il Sarawak si trasformerà in un grande palcoscenico multiculturale dove musicisti, artisti e visitatori provenienti da tutto il mondo si incontreranno per celebrare la diversità culturale attraverso la musica, la danza, le tradizioni e la gastronomia.\r

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L'edizione 2026 ospiterà oltre 200 artisti provenienti da 13 Paesi; oltre ai concerti serali, il Rainforest World Music Festival è celebre per il suo programma diurno che include oltre 50 workshop, dimostrazioni culturali, incontri con gli artisti e sessioni interattive, offrendo al pubblico un'esperienza autentica e immersiva.\r

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Tra le novità del 2026 spicca la Bimp-Eaga Gastronomy Showcase, un percorso gastronomico dedicato alle tradizioni culinarie di Brunei, Indonesia, Malesia e Filippine, che permetterà ai visitatori di scoprire i sapori autentici del Borneo e del Sud-est asiatico.\r

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Grande attenzione sarà dedicata anche alla sostenibilità ambientale. Attraverso iniziative come Green Ruai, Green Warriors e il programma di riforestazione EcoGreen Planet, il festival continua il proprio impegno concreto per la tutela dell'ambiente. Dal 2023 sono stati piantati oltre 6.000 alberi nelle aree protette del Sarawak, con l'obiettivo di raggiungere quota 10.000 entro il 2026.\r

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L’ingresso della compagnia aerea italiana nella grande joint venture tra Europa e Giappone consentirà una cooperazione più profonda in numerose aree strategiche. Comprenderà il network europeo di Ita Airways, incluse le rotte domestiche in Italia, l‘area del Maghreb (Nord Africa) nonchè il suo collegamento di lungo raggio tra Roma-Fiumicino e Tokyo-Haneda.\r

Ciò integra l’ambito della joint venture in Italia, che comprende l'attuale collegamento operato da Ana tra Tokyo-Haneda e Milano-Malpensa.\r

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Fiumicino\r

Al centro dell’accordo vi è l’hub di Ita Airways presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino, da dove la compagnia di riferimento in Italia opera ogni giorno un volo diretto verso Tokyo Haneda. Entrambi gli aeroporti hanno ottenuto il massimo riconoscimento di ‘cinque stelle’ nel rating Skytrax. A partire dall’autunno, questo collegamento intercontinentale potrà essere prenotato anche dai clienti di Ana, Lufthansa, Austrian Airlines e Swiss, consentendo combinazioni flessibili con i propri voli. Inoltre, l’introduzione di un’offerta congiunta sarà implementata progressivamente a partire dall’autunno 2026. I clienti saranno informati non appena sarà disponibile.\r

Poiché la joint venture comprende anche i voli di federaggio operati da Ita Airways verso Roma, i passeggeri da e per il Giappone potranno beneficiare di ulteriori opzioni di viaggio. In particolare, per i collegamenti tra il Giappone e le destinazioni dell’Europa meridionale, dell’area mediterranea e del Nord Africa, l’hub di Roma garantirà tempi di viaggio più brevi. Allo stesso tempo, Ana metterà a disposizione dei passeggeri di Ita Airways numerose opportunità di prosecuzione da Tokyo Haneda verso il proprio network domestico in Giappone.\r

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E' tempo di \"Best Holiday Ever\". Parte da qui la strategia di Msc per spingere sul booking estivo riportando i clienti in agenzia. «Oggi ricorre la Giornata mondiale degli oceani e non c'è modo migliore per rilanciare l'attività di chi il mare, come Msc, lo ha ne cuore. Il nuovo spot televisivo realizzato nell'ambito di una campagna di marketing e comunicazione milionaria mira proprio a riportare il cliente in agenzia invogliandolo a prenotare - spiega Leonardo Massa, vice president Sud Europa di Msc Crociere -. Inutile negare che quello attuale sia un periodo molto complesso: il 2026 era iniziato sotto i migliori auspici, ma dalla fine di febbraio ha subito un forte rallentamento. Siamo stati coinvolti in prima persona nello scenario del conflitto con Msc Euribia, che al momento dello scoppio della guerra si trovava a Dubai, una destinazione per noi molto importante (quasi mille italiani trasportati ogni settimana, ndr). Rimpatriati tutti i passeggeri nel giro di poco tempo, la nave è rimasta bloccata per 60 giorni riuscendo infine a ripartire per il Nord Europa, dove era attesa per la stagione estiva».\r

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Da queste difficoltà tuttavia sono stati tratti elementi positivi, necessari per ripartire nel migliore dei modi: «Abbiamo riconfermato al mercato di la certezza di poter contare su un prodotto affidabile e sicuro - 4500 passeggeri sono stati riportati a casa nel giro di 5 giorni - e abbiamo al nostro arco frecce importanti da scoccare anche in momenti come questo».\r

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Massa fa riferimento ad alcuni elementi chiave che contraddistinguono il prodotto crociera: «Innanzitutto la raggiungibilità: abbiamo 13 navi in partenza da 14 porti di imbarco in tutta Italia. Inoltre, garantiamo una tutela a 360 gradi, con tanti voli in partenza per tute le destinazioni servite. Infine, stiamo sostenendo il mercato con promozioni ad hoc perchè anche la variabile prezzo, insieme alle altre, continua a rappresentare un elemento in grado di indirizzare le scelte di alcuni clienti».\r

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Prossimità e \"take care\": questa è dunque la risposta della compagnia alla situazione attuale, quella che consente di «Viaggiare lontano partendo da vicino» come sottolineato dal direttore marketing, Andrea Guanci.\r

Le novità\r

Accanto alla rassicurazione dei clienti, Msc fa perno sulle novità di prodotto. «Da due settimane stiamo assistendo a una buona crescita della domanda e del booking - aggiunge Massa -. Stiamo ancora lavorando sull'estate 2026, spingendo su Mediterraneo, Nord Europa e Stati Uniti. Gli Usa in particolare stanno funzionando bene, anche perché il prodotto Msc viene recepito come qualcosa di differente rispetto al viaggio tradizionale».\r

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Per la stagione invernale 2026-27 «avremo l'ingresso in flotta di Msc World Asia, che dal 4 dicembre entrerà in servizio sul Mediterraneo. A questa new entry si aggiunge una nuova destinazione ai Caraibi, con Msc Opera che partirà da La Romana. In programma anche le Antille, raggiunte da Msc World Europa, e grande debutto dello Yacht Club nelle crociere alle Canarie». Per arrivare a novembre 2027, quando farà il suo ingresso in flotta Msc World Atlantic.\r

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Grande successo per il mega fam trip in Montenegro per agenti e operatori italiani, organizzato da Travel Open Day in collaborazione con il ministero del turismo e l’ente nazionale di turismo del Montenegro, e con la partecipazione di Aiav che ha celebrato i 25 anni dell'associazione, che ha svolto durante l'evento il suo Congresso. L’iniziativa, che ha coinvolto 45 agenti di viaggio e sei giornalisti del settore, mirava a rafforzare la conoscenza della destinazione sul mercato italiano e favorire il dialogo diretto tra operatori italiani e stakeholder locali.\r

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Dopo due giorni di escursioni che hanno portato i partecipanti dalla costa alle aree montane, e da città medievali all'ex capitale Cetinje, i momenti centrali del programma sono stati un workshop al quale erano presenti dodici operatori montenegrini e l’incontro con il ministro del turismo Simonida Kordić e Ana Tripković Marković, direttrice dell’ente nazionale del turismo.\r

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Illustrando strategie e opportunità di collaborazione con il trade italiano, il ministro ha sottolineato il ruolo dell’Italia come «una fonte di domanda particolarmente rilevante per il Montenegro».\r

Le risorse del Paese\r

«Oggi il nostro Paese possiede tutte le caratteristiche richieste dal viaggiatore internazionale - ha proseguito Kordić -. Offriamo autenticità, stile di vita mediterraneo, natura incontaminata ed esperienze che vanno ben oltre il tradizionale prodotto sole-mare-spiaggia». Per il ministro, il congresso con gli operatori italiani ha rappresentato «un investimento nel futuro dello sviluppo turistico del Montenegro, grazie al contatto diretto con professionisti che raggiungono milioni di viaggiatori italiani».\r

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Tra i fattori chiave di crescita dei flussi dall'Italia figura il potenziamento dei collegamenti aerei. «Ai voli diretti da Roma e Milano si sono aggiunte nuove connessioni da Catania e presto da Bari, rendendo il Montenegro ancora più accessibile». L’obiettivo, ha spiegato, non è solo aumentare gli arrivi ma «rafforzare la nostra presenza in un mercato dal grande potenziale e sviluppare prodotti turistici di qualità durante tutto l’anno».\r

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Guardando al futuro, Kordić ha auspicato una maggiore integrazione regionale: «Vorremmo che i Paesi dello Spazio Economico Europeo dell’Europa sud-orientale diventassero un’unica regione turistica per i mercati a lungo raggio, nello spirito del principio \"il tuo ospite è il mio ospite\".\r

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Anche il futuro ingresso nell’Unione europea viene visto come un passaggio strategico: «L’eliminazione delle frontiere, una maggiore credibilità internazionale e l’accesso ai fondi europei ci permetteranno di migliorare infrastrutture e accessibilità preservando autenticità e qualità. Non vogliamo solo turismo di lusso, ma soprattutto turismo di qualità».\r

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Ana Tripković Marković ha evidenziato il peso del turismo nell’economia nazionale, dove rappresenta circa il 30% del Pil. Nei primi quattro mesi di quest'anno il Montenegro ha registrato una crescita del 12% degli arrivi e del 25% dei pernottamenti. «Siamo un piccolo Paese che offre qualcosa per tutti, dai resort di lusso a strutture familiari che permettono di vivere esperienze autentiche nelle aree rurali», ha aggiunto, ricordando che in sole tre ore si attraversa un territorio che racchiude cinque parchi nazionali, cinque stazioni sciistiche e due differenti zone climatiche. «Siamo il segreto meglio custodito d’Europa. La sfida ora è abbinare il turista giusto all’esperienza giusta».\r

L’educational ha rappresentato anche l’occasione per celebrare un traguardo importante nella storia dell'Aiav: “Oggi abbiano oltre 2.300 aderenti e siamo l’associazione di categoria con il maggior numero di agenti di viaggio iscritti,- ha spiegato Daniele Fiorini, direttore generale dell'associazione. - Con questo Congresso in Montenegro stiamo celebrando i 25 anni della nostra fondazione\". \r

(Pamela McCourt Francescone)\r

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Affacciato sulla costa siciliana e immerso nella storia di un ex monastero del XV Secolo, il San Domenico Palace è stato nei decenni rifugio e punto d'incontro di alcune delle più importanti figure letterarie del Novecento.\r

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Personalità illustri della letteratura hanno frequentato questo iconico indirizzo, come Oscar Wilde, D.H. Lawrence, Truman Capote, John Steinbeck e Vladimir Nabokov. Ed è proprio qui, secondo la leggenda, che Lawrence avrebbe trovato ispirazione per L'amante di Lady Chatterley, durante il suo soggiorno negli anni '20. E ancora Thomas Mann, John Steinbeck, Anatole France, Tennessee Williams, Vladimir Nabakov e la poetessa russa Anna Akhmatova, hanno soggiornato al San Domenico.\r

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Da questa naturale eredità nasce il nuovo Summer Book Club: un progetto pensato per accompagnare gli ospiti durante l'estate con una selezione curatoriale di titoli da leggere tra una terrazza sul mare, il chiostro antico e le lunghe giornate siciliane.\r

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Gli ospiti delle camere e suite troveranno una brochure dedicata al loro arrivo e potranno richiedere il libro desiderato nella lista della Summer Book Club e riceverlo in prestito insieme a una tote-bag dedicata e a un segnalibro appositamente disegnato per il Club; un invito discreto a rallentare, leggere e abitare il tempo in modo diverso.\r

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La selezione include 10 titoli: classici intramontabili, romanzi di culto e opere contemporanee accomunate da un'eleganza narrativa immediata, intensa e profondamente estiva.\r

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Tra i libri proposti: Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, Viaggio in Italia di Goethe, Colazione da Tiffany di Truman Capote, Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Il Visconte dimezzato di Italo Calvino. Accanto ai grandi classici, anche voci contemporanee come Perfection di Vincenzo Latronico, Bel Canto di Ann Patchett, Il Talento di Mr Ripley di Patricia Highsmith e White Noise di Don DeLillo.\r

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Il lancio del Summer Book Club coincide inoltre con uno dei momenti culturalmente più vivi della città: il TAOBUK – Taormina International Book Festival.","post_title":"San Domenico Palace Taormina lancia il “summer book club”, un invito per leggere e rallentare","post_date":"2026-06-08T12:32:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780921934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_516005\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Stefanelli[/caption]\r

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Il problema c'è, ma la strategia messa a punto per limitarne gli effetti sta già dando i primi frutti: interrogato sull'andamento delle prenotazioni nel settore crociere, il vp worldwide sales di Costa Crociere, Luigi Stefanelli, definisce il piano programmato dalla compagnia per fronteggiare la delicata situazione geopolitica.\r

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«Dall'inizio di marzo il mercato è profondamente cambiato - spiega il manager incontrato nella sede genovese di piazza Piccapietra -. Anche per le crociere abbiamo assistito a un forte rallentamento delle prenotazioni. Va tuttavia ricordato che l'industria crocieristica viaggia a una diversa velocità rispetto a resto del comparto del turismo organizzato.\r

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«Più che di un'assenza di prenotazioni, possiamo infatti parlare di un cambiamento nelle abitudini del consumatore, che sta prenotando molto a ridosso della data di partenza. Da qui la strategia messa a punto per rendere più facile e sereno il booking estivo, con la possibilità di cambiare gratuitamente la data di partenza e di non vedersi addebitati supplementi carburante, né sui voli charter operati da Neos né sulle crociere».\r

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Una policy chiara e trasparente, che ha l'obiettivo di «rassicurare le agenzie, sostenendole in una fase particolarmente complessa».\r

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Innegabile poi rilevare come i mercati del Sud Europa, Italia compresa, abbiano reagito in modo più forte alla crisi del medio Oriente: «Sul fronte del booking per l'estate, nel Centro e Nord Europa la situazione è molto più tranquilla e sotto controllo».\r

Il prezzo medio\r

Un dato interessante riguarda il prezzo medio: «Se è vero che le prenotazioni avvengono a ridosso della data di partenza, non si tratta di una scelta dettata dall'attesa del prezzo più conveniente. Le tariffe praticate si mantengono in linea con quelle del 2025, che si era dimostrata un'ottima annata».\r

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Positivo anche l'andamento delle prenotazioni delle esperienze già in agenzia di viaggio: «Le Experiences di Costa Crociere rappresentano un prezioso contributo alla redditività totale della crociera e il riposizionamento del brand con l'introduzione delle Land &Sea Experiences ha spinto in modo decisivo l'incremento del trend della prenotazione già in adv».","post_title":"Costa Crociere: «Prenotazioni sotto data, ma non è una questione di prezzo»","post_date":"2026-06-08T10:13:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780913623000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515968","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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In un universo in cui l'algoritmo pretende di risolvere tutto, Civitatis fa la scelta opposta: la sua piattaforma B2B, già adottata da oltre 46.500 agenzie di viaggio in tutto il mondo, fa del fattore umano il suo primo punto di forza. Analisi di un modello in cui la tecnologia è al servizio dell'agente, e non viceversa.\r

Il viaggio, questo grande racconto umano\r

Un tramonto condiviso sul Tago. La risata di una guida che racconta un aneddoto inaspettato tra i vicoli di Roma. L'orgoglio di un cliente che torna entusiasta di un'escursione che gli abbiamo consigliato guardandolo negli occhi. Il viaggio è questo: una successione di emozioni, incontri, ricordi che si affidano a qualcuno di cui ci si fida. E questa fiducia inizia in agenzia.\r

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È proprio questa la convinzione che anima Civitatis, piattaforma di prenotazione di attività, visite guidate ed escursioni in italiano, diventata in pochi anni uno dei partner B2B più richiesti dell'ecosistema turistico. Il suo leitmotiv: rimettere l'essere umano al centro della catena di distribuzione, dalla prima ricerca fino al sorriso del viaggiatore al ritorno a casa.\r

L'agente di viaggio, un insostituibile trait d'union\r

L'IA generativa si sta diffondendo ovunque. I comparatori proliferano. I chatbot rispondono in diverse lingue. Eppure, il ruolo dell'agente di viaggio non è mai stato così determinante. Perché nessuna macchina saprà chiedere a una coppia in luna di miele se preferiscono una cena gastronomica o un giro in gondola privata. Perché nessun algoritmo risponderà al telefono alle 23:00 per rassicurare un cliente bloccato in aeroporto.\r

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È questa constatazione che ha spinto Civitatis a condurre una vasta consultazione presso oltre 1.000 agenzie partner sulle 46.500 con cui collaboriamo. Il verdetto è inappellabile: la tecnologia resta indispensabile, ma sono la semplicità d'uso e la vicinanza umana a creare fedeltà. Oltre il 60% degli agenti intervistati cita la facilità di utilizzo come primo criterio di partnership. Traduzione: meno clic, meno burocrazia, più tempo per ciò che conta davvero, la consulenza.\r

Una piattaforma progettata da e per i professionisti\r

Concretamente, cosa significa? Un'interfaccia B2B intuitiva che offre l'accesso, in due clic, a un ampio catalogo di attività accuratamente selezionate in tutto il mondo. Disponibilità in tempo reale, conferma immediata, monitoraggio delle prenotazioni, gestione dei pagamenti, statistiche dettagliate delle performance: la piattaforma centralizza tutto ciò di cui un'agenzia ha bisogno per vendere in modo rapido ed efficace.\r

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E poiché la liquidità resta il punto cruciale, Civitatis ha implementato un sistema di pagamento «Buy Now, Pay Later»: le agenzie possono garantire il posto al loro cliente fino a dieci giorni prima dell'inizio dell'escursione, senza anticipare un euro al momento della prenotazione. Una boccata d'ossigeno per le strutture che vogliono garantire le proprie vendite senza gravare sul proprio flusso di cassa.\r

Un team dedicato, accessibile e disponibile 24/7\r

Questa è senza dubbio la firma più distintiva di Civitatis: dietro la piattaforma, ci sono persone in carne ed ossa. Un team commerciale dedicato, consulenti che si possono chiamare per nome, un servizio clienti B2B disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Nel 2025, questo servizio ha registrato un tasso di soddisfazione del 91,4%, segno che la promessa viene mantenuta, anche quando un volo viene cancellato la domenica sera o un cliente sbaglia orario dall'altra parte del mondo.\r

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Questa presenza umana significa anche sessioni di formazione regolare attraverso webinar per aiutare le agenzie a sfruttare appieno le funzionalità del back-office, e consigli di vendita personalizzati per cogliere le opportunità stagionali (ponti di maggio, vacanze scolastiche, mercatini di Natale, eventi sportivi o culturali).\r

La qualità prima della quantità\r

Laddove altre piattaforme moltiplicano i fornitori concorrenti per la stessa attività, Civitatis ha fatto una scelta radicale: una sola attività dello stesso genere selezionata in ogni destinazione. Niente duplicati, niente sovrapprezzi opachi, niente brutte sorprese. Ogni esperienza è verificata, ottimizzata e arricchita da recensioni autentiche dei clienti. Oggi, il catalogo conta oltre 5 milioni di recensioni verificate, con una valutazione media di 9,1 su 10. È possibile proporre con serenità e difendere la propria consulenza di fronte a un cliente sempre più informato.\r

L'essere umano, condizione della performance\r

Viaggiare è umano, lavorare con Civitatis lo è ancora di piu. Dietro la formula c'è una convinzione: la tecnologia è utile solo a condizione di liberare tempo per la relazione. È questa la sfida di una partnership B2B di successo nel 2026, in un settore in cui i viaggiatori cercano tanto l'esperienza di un consulente quanto l'esperienza promessa dalla destinazione.\r

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Con oltre 46.500 agenzie già affiliate in tutto il mondo, Civitatis non si limita a fornire un catalogo: la piattaforma accompagna, forma, ascolta, corregge. Una meccanica di ecosistema in cui ogni ingranaggio – umano e digitale – è pensato affinché, dall'altra parte della catena, un viaggiatore riparta con una storia in più da raccontare.\r

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E l'agente, con un cliente in più da fidelizzare.\r

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