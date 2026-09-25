Elba, la Via dell’Essenza punta sul turismo lento L’Elba amplia la propria proposta turistica guardando al turismo lento e alla fruizione dell’isola al di fuori della stagione balneare. È questo l’obiettivo della Via dell’Essenza, il cammino costiero realizzato da Fondazione Acqua dell’Elba e Parco Nazionale Arcipelago Toscano, che si sviluppa per circa 67 km in otto tappe lungo il versante occidentale dell’isola, attorno al Monte Capanne. Il progetto, avviato nel 2011 ha raggiunto un nuovo traguardo con il completamento delle tappe 6, 7 e 8 e dell’anello occidentale. L’intero percorso è stato inoltre dotato di nuova segnaletica, con pannelli e QR code dedicati a flora, fauna e principali punti di interesse storico-naturalistici. Per il 2026 la Via dell’Essenza è entrata nel programma “Vivere il Parco” con sei escursioni guidate gratuite, distribuite tra febbraio e ottobre e pensate per favorire la conoscenza del territorio nei mesi lontani dai picchi della stagione balneare. «La collaborazione con la Fondazione Acqua dell’Elba e con partner attenti alla sostenibilità ci consente di promuovere una fruizione responsabile del territorio, capace di coniugare tutela ambientale, educazione e qualità dell’esperienza, anche al di fuori dei periodi di maggiore afflusso turistico», sottolinea Matteo Arcenni, Commissario Straordinario del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Un ulteriore elemento riguarda la mobilità: in occasione di tre delle sei escursioni è stato previsto un servizio gratuito di navetta Autolinee Toscane per riportare i partecipanti al punto di partenza, nell’ottica di ridurre l’impatto del traffico sull’isola. Le otto tappe sono associate ad altrettante essenze della macchia mediterranea – tra erica, lentisco, lavanda, cisto, ginepro, rosmarino, leccio e mirto – e il percorso è stato concepito per integrare natura, paesaggio e patrimonio culturale. Il progetto comprende anche strumenti dedicati alla fruizione, tra cui il Passaporto della Via dell’Essenza e una rete di strutture ricettive e operatori convenzionati. La prossima fase punta quindi a consolidare il cammino come componente dell’offerta turistica dell’Elba, affiancando al tradizionale prodotto balneare un’esperienza outdoor fruibile nelle stagioni intermedie e più orientata alla scoperta del territorio. Condividi

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Le otto tappe sono associate ad altrettante essenze della macchia mediterranea – tra erica, lentisco, lavanda, cisto, ginepro, rosmarino, leccio e mirto – e il percorso è stato concepito per integrare natura, paesaggio e patrimonio culturale. Il progetto comprende anche strumenti dedicati alla fruizione, tra cui il Passaporto della Via dell’Essenza e una rete di strutture ricettive e operatori convenzionati.\r

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La prossima fase punta quindi a consolidare il cammino come componente dell’offerta turistica dell’Elba, affiancando al tradizionale prodotto balneare un’esperienza outdoor fruibile nelle stagioni intermedie e più orientata alla scoperta del territorio.","post_title":"Elba, la Via dell’Essenza punta sul turismo lento","post_date":"2026-09-25T10:51:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["elba","isola-delba"],"post_tag_name":["Elba","Isola d'Elba"]},"sort":[1790333461000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scorso anno il turismo fieristico \"ha portato in Italia 18,5 milioni di visitatori (+6% sul 2024), 10 miliardi di euro di indotto economico. Una crescita addirittura del +9% rispetto al 2019. Questo quindi è veramente un pilastro anche economico della nazione\". A dirlo il ministro del turismo, Gianmarco Mazzi, parlando a margine dell'inaugurazione di Marmomac alla Fiera di Verona.\r

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\"Anche in questi giorni non c'e' una camera libera nel raggio di cento chilometri - ha poi aggiunto parlando di Marmomac - E' una manifestazione che e' partita nel 1940 da Sant'Ambrogio di Valpolicella ed e' diventata il primo hub mondiale per quanto riguarda le pietre naturali e la lavorazione del marmo. Una fiera che ha una vocazione anche commerciale, perche' ci sono tantissimi espositori e ci saranno 50.000 visitatori attesi\".\r

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","post_title":"Le fiere in Italia valgono 18 miliardi di euro, con 18,5 milioni di visitatori","post_date":"2026-09-25T10:44:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790333043000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522393","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"a&o Hostels conferma il successo della sua struttura di Firenze. L'a&o Firenze Campo di Marte ha infatti totalizzato circa 100.000 pernottamenti e 50.000 ospiti nei primi dodici mesi di attività, con un tasso medio di occupazione del 70%.\r

A caratterizzare il primo anno è soprattutto il peso della clientela di gruppo, che ha rappresentato il 48% degli ospiti, a fronte del 52% di individuali. Con una permanenza media di due notti, la struttura ha registrato un’occupazione media annua del 70%, mantenendo una buona tenuta della domanda anche nei mesi tradizionalmente meno dinamici, come novembre e dicembre.\r

«Il bilancio è decisamente positivo. Aprire una struttura di queste dimensioni a Firenze è stata una sfida importante, ma questo primo anno ci ha permesso di consolidare la nostra presenza sul mercato e di far conoscere il marchio a&o anche al pubblico italiano, che fino ad allora ci associava principalmente a Venezi - commenta Flavio Volpi, direttore di a&o Firenze Campo di Marte -. Tra gli elementi più significativi ci sono la rapida crescita dell’occupazione, l’inserimento della struttura nei principali flussi turistici della città e la capacità di accogliere una clientela molto eterogenea».\r

La clientela è stata fortemente internazionale, con i principali flussi da Europa, Stati Uniti e Asia e, nei mesi estivi, una crescita delle presenze da Australia, Oceania e America Latina. Gli italiani hanno rappresentato circa il 30% delle prenotazioni, una quota leggermente inferiore alle attese e che lascia quindi spazio a un ulteriore sviluppo del mercato domestico. Tra i trend emersi nel primo anno figura anche la crescita delle “viaggiatrici sole”, un segmento che secondo a&o riflette una più ampia evoluzione verso modalità di viaggio autonome, sociali e accessibili.\r

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Firenze ha rappresentato la seconda apertura italiana di a&o Hostels dopo Venezia, dove il gruppo è presente dal 2017.\r

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La struttura\r

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a&o Firenze Campo di Marte dispone di 119 camere e 466 posti letto e si trova di fronte alla stazione ferroviaria di Campo di Marte, collegata con Santa Maria Novella. La struttura combina camere private e condivise, adattando l’offerta a diversi profili di ospite e alla domanda stagionale. Completano l’offerta spazi comuni, cucina condivisa, lavanderia e bar. Tra gli aspetti maggiormente apprezzati nel primo anno figurano il rapporto qualità-prezzo, la professionalità dello staff, le camere moderne e climatizzate e gli spazi comuni. Sul fronte della digitalizzazione, a&o Firenze dispone di sette terminali di self check-in in 13 lingue, mobile key tramite app e sistemi automatizzati per alcune attività operative e di pulizia.\r

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Le prospettive per l’ultimo trimestre del 2026 sono positive: a oggi, i ricavi già registrati per il quarto trimestre risultano superiori di oltre il 20% rispetto allo stesso momento dello scorso anno. A sorprendere è soprattutto novembre, che si sta distinguendo anche per la durata dei soggiorni: con circa tre notti di permanenza media, è attualmente il mese con la permanenza media più lunga.\r

","post_title":"a&o Hostels: ottimi riscontri dal Firenze Campo di Marte","post_date":"2026-09-22T12:01:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790078509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522258","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Nuova area food da 400 mq all’aeroporto internazionale di Palermo, dove hanno aperto il ristorante “Amore” di Autogrill e il Planeta wine bar, in collaborazione con Prezzemolo & Vitale, con un’offerta orientata alla valorizzazione del vino e della cultura enogastronomica siciliana.\r

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Cento posti a sedere in una zona pensata per offrire ai passeggeri un’esperienza di qualità e, al tempo stesso, valorizzare le eccellenze del territorio. L’area si trova al terzo livello dell’aerostazione, passati i controlli di sicurezza, con ingresso dal duty free.\r

L’intervento si inserisce nel percorso di riqualificazione e sviluppo commerciale avviato da Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo, con l’obiettivo di migliorare progressivamente la qualità degli spazi e dei servizi e rendere l’esperienza dei passeggeri sempre più coerente con il ruolo internazionale dello scalo. \r

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“È la direzione nella quale vogliamo far evolvere l’aeroporto di Palermo. L’aumento del traffico passeggeri deve essere accompagnato da una crescita altrettanto significativa della qualità dei servizi - afferma Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap - Ristorazione, lounge, retail, innovazione digitale e nuovi spazi per il passeggero non sono attività separate, ma componenti di un unico ecosistema di airport hospitality, che deve accompagnare il viaggiatore lungo tutta la sua permanenza in aeroporto.\r

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Vogliamo che l’aeroporto di Palermo sia sempre più moderno e internazionale mantenendo però la propria identità. Il nostro vantaggio competitivo è proprio la Sicilia. Per questo lo scalo deve diventare anche una vetrina contemporanea delle sue eccellenze: il vino, la gastronomia, la cultura, l’accoglienza e la capacità imprenditoriale del territorio. Qui il viaggio deve incontrare la destinazione. La collaborazione tra Autogrill, Planeta e Prezzemolo & Vitale – conclude il manager di Gesap – dimostra come operatori con competenze diverse, possano concorrere alla costruzione di un’esperienza aeroportuale di qualità. A chi arriva vogliamo offrire il primo incontro con la Sicilia; a chi parte, invece, l’esperienza e il ricordo indelebile del territorio che sta lasciando”.\r

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La progettazione ha puntato sulla creazione di un ambiente moderno, funzionale e accogliente, con particolare attenzione alla qualità delle finiture, all’articolazione degli spazi e alla riconoscibilità dei due diversi concept, con un’offerta che combina ristorazione, vino e prodotti legati alla tradizione gastronomica siciliana.\r

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Sul fronte tecnologico, il nuovo punto ristoro è dotato di nuovi impianti elettrici, di illuminazione, climatizzazione e ricambio dell’aria, idrico-sanitari, progettati per garantire comfort, funzionalità ed efficienza nella gestione degli spazi. Il locale è inoltre integrato con i sistemi aeroportuali di sicurezza e di rivelazione incendi, nell’ambito dell’intervento complessivo di adeguamento e riqualificazione degli spazi.\r

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[gallery ids=\"522261,522262,522260\"]","post_title":"Aeroporto Palermo: la nuova area food celebra l'enogastronomia siciliana","post_date":"2026-09-21T10:01:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1789984899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522237","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo operatore prevede di entrare nel settore delle crociere di spedizione artiche il prossimo anno, e la sua nave sarà alimentata principalmente dal vento e dal sole. Come riporta TravelWeekly, la startup francese Selar, che debutterà in Norvegia a febbraio, farà navigare una nuova imbarcazione da 36 passeggeri chiamata Captain Arctic, dotata di cinque vele rigide in alluminio. Si baserà principalmente sull'energia solare, eolica e sulle batterie. \r

La fondatrice Sophie Galvagnon, che vanta un decennio di esperienza nella gestione di navi nell'Artico, definisce la Captain Arctic una nave a \"emissioni quasi nulle\"; nel caso in cui vento, sole e batterie non siano sufficienti, può avviare motori elettrici alimentati a biocarburanti.\r

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«Dipenderà dalle condizioni meteorologiche - ha affermato Galvagnon -. Ma nel complesso, le nostre emissioni sono inferiori del 90% rispetto a quelle delle navi convenzionali».\r

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La nave avrà altre caratteristiche non convenzionali. Non ci saranno itinerari prestabiliti.Anche l'ospitalità è pensata per suscitare sorpresa. Ad esempio, non tutti i pasti saranno serviti nella sala da pranzo, ha spiegato Galvagnon. Potrebbero esserci antipasti nella sala spedizioni e la cena sul ghiaccio.\r

Proporre l'inaspettato\r

«Si tratta di proporre l'inaspettato» ha detto. Gli ospiti potrebbero imbattersi in opere d'arte e cartelli umoristici. Galvagnon ha accennato a un cartello con le indicazioni per raggiungere il ristorante e la lounge, ma anche la luna. Le attività possono essere adattate alle capacità degli ospiti. Ad esempio, un'escursione in barca a vela a tema sciistico offrirà escursioni con le ciaspole per i principianti.\r

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Selar offrirà principalmente crociere in lingua inglese, ma saranno disponibili anche crociere in lingua francese. La Captain Arctic navigherà tra Norvegia e Groenlandia nel suo primo anno di attività. Attualmente, circa l'80% delle prenotazioni proviene dall'Europa. \r

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In qualità di ceodi una nuova compagnia di crociere, Galvagnon prevede di essere a bordo della Captain Arctic durante i primi mesi di attività. Ma non si tratta solo di lavoro: Galvagnon descrive la sua presenza nell'Artico come un bisogno primario, radicato nel suo dna. Ha gestito navi polari per 10 anni e afferma di aver avvistato più di 550 orsi polari. \r

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«A parte forse andare nello spazio, è l'esperienza più vicina a un cambiamento radicale - ha detto parlando della visita all'Artico -. Tutto è così diverso dalla nostra vita quotidiana. La luce è diversa, quindi anche il ritmo è diverso».\r

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Le prenotazioni attuali mostrano che la maggior parte dei clienti ha un'età compresa tra i 40 e i 60 anni, una fascia demografica di viaggiatori che lavorano ancora e desiderano esperienze di viaggio trasformative. All'inizio di agosto Selar aveva già il 75% delle prenotazioni per il 2027. \r

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Il coinvolgimento delle agenzie di viaggio è personalizzato. Selar offre un programma di formazione digitale, ma prima di distribuirlo, Galvagnon preferisce parlare telefonicamente con un rappresentante dell'agenzia. Successivamente, li mette in contatto con il suo responsabile dell'ospitalità, che illustra l'esperienza a bordo.\r

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","post_title":"Crociere di spedizione: al debutto Selar, la compagnia a \"zero emissioni\"","post_date":"2026-09-21T09:30:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1789983017000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Silversea ha introdotto quattro categorie distinte per le sue 17 tipologie di suite. Come riporta Travelpulse, le nuove categorie Oceanview, Veranda, Residence e Villa offrono ciascuna una serie di comfort e vantaggi specifici, mentre gli ospiti delle categorie Residence e Villa potranno usufruire di una nuova selezione di vantaggi sulle crociere in partenza dal 1° gennaio 2027.\r

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«I nostri ospiti scelgono di navigare con Silversea per l'atmosfera intima delle nostre navi e per l'attenzione personalizzata che offriamo - ha dichiarato Bert Hernandez, presidente di Silversea -. Le nostre nuove categorie di suite ci permettono di mettere a punto una serie di plus partendo proprio da queste basi. Che si tratti di accesso anticipato alle prenotazioni per la spa e i ristoranti o di un incontro dedicato con il sommelier di bordo, stiamo rafforzando il servizio personalizzato che da sempre contraddistingue Silversea, mantenendo e ampliando al contempo i servizi inclusi che gli ospiti conoscono e apprezzano».\r

I servizi\r

Le 17 tipologie di cabina di Silversea, organizzate in quattro categorie, si basano ciascuna sui servizi già offerti dalla compagnia di crociere e includono servizio di maggiordomo, servizio in suite 24 ore su 24, wi-fi gratuito, diverse opzioni di ristorazione, bevande, tasse portuali, imposte e mance. Le nuove categorie di comfort includono:\r

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\tOceanview: suite Panorama e Vista, dotate di ampie finestre con vista panoramica sull'oceano.\r

\tVeranda: Veranda Premium, Veranda Deluxe, Veranda Superior, Veranda Classica e suite con veranda, ognuna con balcone privato.\r

\tResidence: Junior Grand, Signature, Silver, Premium Medallion e suite Medallion, che offrono camera da letto e soggiorno separati per gli ospiti che desiderano più spazio.\r

\tVilla: le suite Otium, Master, Owner's, Grand e Royal, le sistemazioni più spaziose del marchio, con generosi spazi abitativi e ampie terrazze.\r

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","post_title":"Silversea riorganizza le suite in quattro categorie diverse","post_date":"2026-09-17T10:36:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1789641387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522026","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Malta archivia i primi sette mesi del 2026 con numeri in crescita sul fronte degli arrivi.Tra gennaio e luglio, l'isola ha accolto 2,6 milioni di turisti, pari ad un incremento del 18,6% rispetto allo stesso periodo del 2025.\r

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I pernottamenti sono aumentati dell’11,1% raggiungendo i 14,9 milioni e la spesa totale ha raggiunto i 2.334 milioni di euro, con un incremento del 15,8%.\r

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La spesa pro capite nei sette mesi è scesa invece a 890 euro rispetto ai 912 euro dell’anno scorso; la durata media del soggiorno nel periodo è infatti diminuita a 5,7 notti rispetto alle 6,1 precedenti.\r

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I dati diffusi dall’Ufficio Nazionale di Statistica, evidenziano per il solo mese di luglio 489.494 turisti in arrivo, +20,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il numero totale di pernottamenti è cresciuto a un ritmo più lento, registrando un aumento del 15,1% a 3,19 milioni, mentre la spesa totale ha raggiunto i 538,4 milioni di euro, con un incremento del 19,1%. La durata media del soggiorno è scesa a 6,5 notti, in calo rispetto alle 6,8 notti di luglio 2025 e alle 7,2 notti di luglio 2024.\r

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Britannici, italiani e polacchi hanno rappresentato il 45,1% di tutti gli arrivi. Il Regno Unito è rimasto il singolo mercato più importante con 96.471 visitatori, in crescita del 18,8%, seguito dall’Italia con 76.495 e dalla Polonia con 47.702. Il mercato francese ha registrato una contrazione, scendendo del 6,6% a 29.834, con i pernottamenti degli ospiti francesi in calo del 16,4%.\r

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I passeggeri delle crociere con pernottamento - ovvero coloro che hanno dormito a bordo di una nave ormeggiata a Malta - sono scesi a 234 rispetto ai 1.745 dell’anno precedente.\r

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","post_title":"Malta: 2,6 milioni di visitatori nei primi 7 mesi dell'anno, +18,6%","post_date":"2026-09-16T13:47:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1789566444000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alexala - Agenzia Turistica locale della provincia di Alessandria, propone le nuove tappe ed i percorsi del foliage “orizzontale\", tra paesaggio vitato e infernot Patrimonio Unesco.\r

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Dalla pagina del workshop fotografico è possibile infatti prenotare il proprio percorso per una visita tra i filari dal Basso all'Alto Monferrato, visitabili in auto, a piedi o in bicicletta per fuori porta multicolore d’autunno.\r

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I vigneti, anche se ormai hanno culminato il loro lavoro con la ricca vendemmia, danno ancora emozioni fino a novembre, con lo spettacolo dei colori delle foglie che dal verde virano a splendide tonalità di rossi e ruggine. I Colli Tortonesi, il Gaviese, l’Alto Monferrato ovadese e acquese, il Monferrato casalese, ogni angolo della provincia è meta perfetta per esplorazioni lente a caccia del mix di colori più suggestivo. \r

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Ecco alcune proposte: \r

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- Sacro Monte di Crea (AL). Situato nel Basso Monferrato, questo colle è ricoperto da un'ampia e variegata vegetazione e offre una vera e propria immersione nella natura, con possibilità di avvistare animali selvatici. \r

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- Monferrato Casalese (Basso Monferrato). Borghi come Cella Monte (inserito tra i \"borghi più belli d’Italia\" e sede dell’ecomuseo della pietra da cantone, quella che ha reso famosi gli infernot), Olivola, Moleto e Vignale sono circondati da vigneti che in autunno si accendono di sfumature rosse e gialle. \r

\r

- Alto Monferrato (zona di Ovada): La zona boschiva intorno a Ovada, con i borghi di Trisobbio, Tagliolo e Rocca Grimalda, offre un bellissimo spettacolo di colori autunnali. ","post_title":"Alessandria, tra vigneti e foliage alla scoperta del territorio","post_date":"2026-09-16T13:40:00+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1789566000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522004","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522024\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Bud Darr[/caption]\r

Nel settore crocieristico gli investimenti in direzione della sostenibilità sono in aumento. A confermarlo è l'Environmental Technologies and Practices 2026 di Clia, rapporto annuale che monitora l’adozione di tecnologie e pratiche ambientali sulle navi da crociera. Le navi predisposte per collegarsi alla rete elettrica di terra sono più che triplicate dal 2018, passando da 55 a 193, pari al 65% della flotta. Purtroppo, nel mondo solo 41 porti , meno del 3%, dispongono di almeno una banchina elettrificata.\r

Contemporaneamente le navi dotate di motori multi-fuel, in grado di utilizzare combustibili convenzionali e carburanti a basse o zero emissioni, sono passate da una nel 2018 a 30 nel 2026, con la previsione di arrivare a 56 nel 2030 e 69 nel 2039. Infine, le emissioni medie di CO₂ per nave da crociera nel mondo sono diminuite dell’11% e il consumo medio di carburante del 10,6%. In Europa, secondo l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, tra il 2018 e il 2025 il consumo medio di carburante per nave è diminuito del 18,5% e le emissioni medie di CO₂ del 19,4%.\r

«Da anni le compagnie stanno investendo in nuovi combustibili, motori multi-fuel e tante altre tecnologie e innovazioni che hanno già reso e renderanno in futuro la flotta crocieristica sempre più efficiente e sostenibile - ha dichiarato il presidente di Clia Bud Darr -. Le compagnie stanno facendo la loro parte nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, nella riduzione delle emissioni e nell’utilizzo di nuove fonti energetiche, ma perché quegli investimenti siano efficaci occorre collaborazione tra governi, porti e tutti i soggetti del comparto energetico affinché nuovi combustibili rinnovabili e puliti siano disponibili su larga scala, in sicurezza e a prezzi competitivi, sostenuti da adeguate infrastrutture».\r

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I numeri\r

L’attuale flotta crocieristica delle 45 compagnie aderenti a Clia è di 327 navi e circa 692mila posti letto, oltre il 95% della capacità mondiale. Il 72% è costituito da navi di piccola o media dimensione (meno di 3mila posti letto) e la ripartizione resta relativamente equilibrata fino al 2039, ultimo anno di riferimento dell’attuale portafoglio ordini.\r

In questo scenario, le navi dotate di motori in grado di passare dai combustibili convenzionali a quelli a zero e quasi zero emissioni sono cresciute da una sola nel 2018 alle 30 di oggi. Secondo il portafoglio ordini saranno 56 entro il 2030 e 69 entro il 2039, ossia le 30 attuali più le 39 già programmate per la consegna.\r

Secondo i dati Imo, le emissioni medie di CO₂ per nave da crociera sono diminuite dell’11% e il consumo medio di carburante del 10,6%. In Europa, per l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, tra il 2018 e il 2025 il consumo medio di carburante per nave è diminuito del 18,5% e le emissioni medie di CO₂ del 19,4%\r

Le navi in grado di spegnere i motori in porto e collegarsi alla rete elettrica di terra sono più che triplicate dal 2018, passando da 55 a 193 unità (il 65% delle navi e il 72,5% della capacità). Tale cifra arriverà a 279 unità nel 2039 (74% delle navi e 82% della capacità). Attualmente solo 41 porti nel mondo, meno del 3%, dispongono di almeno una banchina elettrificata, mentre il pacchetto europeo \"Fit for 55\" impone l’Ops ai principali porti del Continente entro il 2030.","post_title":"Clia: crociere più sostenibili, ma mancano i porti adatti","post_date":"2026-09-16T13:19:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1789564781000]}]}}