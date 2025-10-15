Costa Edutainment, premiato l’Acquario di Genova Il gruppo Costa Edutainment si conferma protagonista di “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2026”, l’indagine condotta dall’istituto tedesco di Qualità e Finanza. L’acquario di Genova conquista il doppio traguardo: entra nella top 20 assoluta delle aziende italiane e si conferma al primo posto nella categoria acquari. Aquafan mantiene la leadership nel comparto parchi acquatici. Eccellenti performance anche per l’Acquario di Cattolica (secondo posto acquari), il parco Caravelle (sesto posto parchi acquatici) e Italia in Miniatura (quarto posto nella categoria parchi di divertimento). L’analisi L’indagine analizza annualmente il mercato italiano per promuovere la trasparenza a vantaggio dei consumatori. L’edizione 2026 è stata condotta tramite sondaggio Cawi (computer assisted web interview) nel periodo luglio-agosto, raccogliendo 332.900 valutazioni su 2.244 aziende in 220 settori. I risultati ottenuti testimoniano l’impegno costante di Costa Edutainment nel creare esperienze coinvolgenti e ad alto valore aggiunto per un pubblico sempre più esigente. La formula vincente si articola in cinque pilastri: investire, ampliare, proporre, entusiasmare ed educare. Un approccio che coinvolge ogni settore del gruppo, dall’ideazione di nuovi exhibit alla customer care, con costante attenzione alla qualità dei contenuti e alla fidelizzazione del cliente. Condividi

