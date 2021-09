Corridoi turistici: dopo dieci giorni ancora tutto tace

Avevano detto sette o dieci giorni. Ne sono passati dodici e della riapertura ufficiale dei corridoi turistici non si sa ancora niente. Bisognerebbe convocare un tavolo con il ministro Garavaglia e il suo omologo alla sanità Speranza, per sapere a che punto siamo. Ma non credo che si possa fare. Non si riesce a capire per quale motivo, mentre nel resto d’Europa le procedure sembrano andare con un passo spedito, in Italia le cose vanno sempre a rilento. Con continui annunci ai quali non segue un bel niente. Da parte nostra vorremmo sapere dal ministro Garavaglia quali pressioni sono state fatte affinché questa benedetta pratica possa finalmente arrivare a compimento.

In questi giorni la voce degli operatori e delle agenzie di viaggio, che sono il motore e la base del sistema turistico italiano, si sta facendo sentire sempre più spesso. E’ un grido d’allarme che diventa sempre più impellente, e al quale, almeno per ora, nessuno ha risposto in modo adeguato. Promesse, indicazioni friabili, giochi di parole, programmi futuribili. Ma niente di concreto. Quanto potranno ancora resistere le aziende del turismo davanti a questo scenario che sembra non aprirsi mai?

Non vorremmo che tutto si traducesse nell’ennesima beffa. Il Governo e il ministro del turismo dicono di avere a cuore il turismo e chi lavora nel turismo. Lo dimostrino aprendo una buona volta questi corridoi. Chi di dovere lo sta chiedendo da almeno un anno.