I 500 anni della battaglia di Pavia: le iniziative turistiche, culturali e sportive in programma Per celebrare il cinquecentenario della battaglia di Pavia saranno proposte una serie di iniziative, tra mostre e visite guidate, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale locale, la storia, i luoghi d’arte, ma anche le tradizioni locali. «I 500 anni della battaglia di Pavia – sottolinea Angela Barbara Gregorini, assessora al Turismo del comune – rappresentano un’opportunità straordinaria per la città, non solo per ricordare un evento storico di rilevanza internazionale, ma anche per promuovere Pavia come destinazione turistica, culturale e storica di primo piano ben oltre i confini locali». Tra le proposte la prima edizione della corribattaglia di Pavia su strada in un unico percorso di 13 chilometri su strade asfaltate, competitivo e non, aperto a tutti e che si snoda tra i luoghi più rappresentativi dello scontro e il centro storico, per arrivare in piazza Castello. Sono in programma anche diverse visite cicloturistiche alla scoperta dei territori della battaglia, che comprendono quattro percorsi tematici, declinati in relazione alle diverse fasi dello scontro. «La promozione di visite guidate legate all’evento – aggiunge Angela Barbara Gregorini – rappresenta un’occasione per promuovere e valorizzare il ricco patrimonio artistico, culturale, naturalistico ed enogastronomico della città». Per l’occasione le attività economiche di Pavia sono a disposizione come punti informativi diffusi, o meglio luoghi nei quali turisti e visitatori possono ricevere informazioni in merito al cinquecentenario e al programma di iniziative. Pavia non è solo la città del romanico, ma è anche molto ricca dal punto di vista naturalistico. Moltissimi sono infatti i percorsi nel verde, grazie alla presenza del Ticino e al fatto che la città è posta al termine del parco omonimo. Da ricordare infine è pure il parco della Vernavola, altro polmone verde del territorio. Condividi

