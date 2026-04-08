The Sense Experience Resort entra in Ensemble Travel Group The Sense Experience, resort 5 stelle lusso affiliato a Preferred Hotels & Resorts, fa il suo ingresso in Ensemble Travel Group, uno dei network globali travel advisor indipendenti. The Sense Experience si trova nel cuore della Maremma toscana, nel golfo di Follonica, a pochi passi dall’area di Torre Mozza. Ensemble Travel Group è un punto di riferimento nel panorama internazionale del turismo di lusso, con una solida presenza in Nord America e una crescente influenza nei mercati globali di fascia alta. Il network riunisce agenzie e consulenti di viaggio altamente qualificati, offrendo accesso a prodotti selezionati, esperienze esclusive e partnership strategiche con hotel e brand di eccellenza. Grazie a una piattaforma integrata di distribuzione e a programmi dedicati, Ensemble permette ai partner di intercettare una clientela altamente profilata. Visibilità privilegiata L’ingresso di The Sense Experience Resort nell’Ensemble Hotel Program rappresenta un importante riconoscimento del valore dell’offerta della struttura. All’interno di questo ecosistema, il resort beneficia di visibilità privilegiata presso una rete internazionale di advisor esperti, accedendo a canali distributivi mirati, campagne marketing dedicate e iniziative commerciali congiunte. Questa integrazione consente di rafforzare la penetrazione nei mercati strategici, ottimizzare i flussi di prenotazione e valorizzare ulteriormente il posizionamento del resort nel segmento luxury, generando nuove opportunità di revenue e crescita sostenibile. «Entrare in Ensemble Travel Group rappresenta un passo strategico nel percorso di espansione internazionale della struttura e del gruppo Icon Collection – spiega Aizhana Zhantuarov, director of sales & marketing di Icon Collection -. Questa collaborazione ci consente di rafforzare la nostra presenza nei mercati chiave e di dialogare con una clientela di alto profilo, sempre più orientata a esperienze autentiche, personalizzate e di eccellenza». Condividi

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The Sense Experience si trova nel cuore della Maremma toscana, nel golfo di Follonica, a pochi passi dall'area di Torre Mozza.\r

Ensemble Travel Group è un punto di riferimento nel panorama internazionale del turismo di lusso, con una solida presenza in Nord America e una crescente influenza nei mercati globali di fascia alta. Il network riunisce agenzie e consulenti di viaggio altamente qualificati, offrendo accesso a prodotti selezionati, esperienze esclusive e partnership strategiche con hotel e brand di eccellenza. Grazie a una piattaforma integrata di distribuzione e a programmi dedicati, Ensemble permette ai partner di intercettare una clientela altamente profilata.\r

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Visibilità privilegiata\r

L’ingresso di The Sense Experience Resort nell'Ensemble Hotel Program rappresenta un importante riconoscimento del valore dell’offerta della struttura. All’interno di questo ecosistema, il resort beneficia di visibilità privilegiata presso una rete internazionale di advisor esperti, accedendo a canali distributivi mirati, campagne marketing dedicate e iniziative commerciali congiunte. Questa integrazione consente di rafforzare la penetrazione nei mercati strategici, ottimizzare i flussi di prenotazione e valorizzare ulteriormente il posizionamento del resort nel segmento luxury, generando nuove opportunità di revenue e crescita sostenibile.\r

«Entrare in Ensemble Travel Group rappresenta un passo strategico nel percorso di espansione internazionale della struttura e del gruppo Icon Collection - spiega Aizhana Zhantuarov, director of sales & marketing di Icon Collection -. Questa collaborazione ci consente di rafforzare la nostra presenza nei mercati chiave e di dialogare con una clientela di alto profilo, sempre più orientata a esperienze autentiche, personalizzate e di eccellenza».\r

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Un nuovo responsabile commerciale\r

Inoltre, Virtuoso ha nominato Tristan Dowell responsabile commerciale. Entrambe le posizioni sono di nuova creazione all'interno dell'azienda.\r

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Dowell entra a far parte del consorzio dopo 23 anni trascorsi presso Hyatt Hotels Corporation, dove ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di vicepresidente globale delle vendite per i settori lusso, lifestyle e tempo libero. \r

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«Sono entusiasta di ciò che ci aspetta ora che Brad Bourland assume il ruolo di presidente, portando con sé una solida leadership per guidare la nostra prossima fase di crescita - ha dichiarato Matthew Upchurch, ceo di Virtuoso , in un comunicato stampa diffuso da TravelWeekly. Tristan Dowell è da tempo un sostenitore di Virtuoso e dei nostri membri. La sua prospettiva, in qualità di ex partner, sarà preziosa per continuare a rafforzare il modo in cui offriamo valore all'interno della rete».\r

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Ideata da Milano Wine Marketing, in collaborazione con gli East Stand Studios, la fiera permetterà ad aziende vinicole con servizio di ospitalità, ristorazione e/o spazio eventi ed agriturismi, di incontrarsi, fare promozione e trovare occasioni concrete di business con visitatori e operatori.\r

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Il programma prevede, per sabato 6 e domenica 7 febbraio, l'accesso di migliaia di appassionati che potranno interfacciarsi con le aziende espositrici, che offriranno degustazioni dei loro vini, vendite dirette, pacchetti enoturistici con visite in cantina e pernottamenti. Visitare gli stand sarà anche un'occasione per programmare long-break e vacanze in tante regioni d’Italia, grazie anche alla selezione di itinerari e attrazioni selezionate da ogni espositore. Infine, presso lo spazio Enoteca, sarà possibile acquistare le etichette presenti in fiera.\r

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Lunedì 8 febbraio sarà invece il momento esclusivo per agenzie, tour operator, consulenti e buyer HO.RE.CA. italiani e dai paesi esteri con il più alto afflusso turistico verso l’Italia come Regno Unito, Francia e Germania per incontrare gli espositori, creare sinergie e finalizzare accordi diretti. Gli operatori potranno registrarsi sull’area dedicata del sito ufficiale della fiera e contattare direttamente gli espositori per programmare in anticipo gli incontri b2b con le realtà di loro interesse, ottimizzando tempi e opportunità di networking.\r

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«Negli ultimi tre anni il mercato dell’enoturismo ha registrato una forte crescita in Italia, trainato da un rinnovato interesse per esperienze autentiche legate al vino, al territorio e alla sostenibilità e, nel nostro Paese, almeno una presenza turistica straniera su due è legata al comparto enogastronomico - spiega Paola Bacchetti, co-founder & ceo di Milano Wine Marketing -. Per noi era importante presentare un format che, per la prima volta in una città nevralgica come Milano, unisse i due segmenti dell’enologia e dell’accoglienza, con un mercato dalle grandi potenzialità di crescita, ma ancora spesso conosciuto a livello frammentario».","post_title":"Appuntamento a Milano, il prossimo febbraio, per la nuova fiera dell'enoturismo: WT 2027","post_date":"2026-04-08T12:19:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775650744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511371","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_511377\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Damasco[/caption]\r

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Il ministero del turismo siriano annuncia la realizzazione di \"The Beaumont\" a Damasco, un progetto a uso misto del valore di 250-300 milioni di dollari che combinerà strutture ricettive, residenziali e commerciali per sostenere la crescita e gli investimenti nel settore turistico.\r

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Il ministero ha infatti annunciato una partnership con Ezdihar Holding per lo sviluppo di un progetto multifunzionale che si estenderà su una superficie di 77.000 metri quadrati. La costruzione sarà realizzata in fasi nell'arco di quattro anni.\r

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Situato vicino a piazza Omayyade, lungo il fiume Barada, il complesso sarà composto da due torri. Una torre ospiterà un hotel a cinque stelle con 150 camere, tra cui suite presidenziali, ristoranti, un club privato per soci e una spa. La seconda torre avrà 26 piani di unità abitative, che spazieranno da appartamenti con servizi ad attici duplex.\r

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Il ministero, come segnala TravelDailyNews, ha inoltre sottolineato l'implementazione di meccanismi di governance e di supervisione per garantire trasparenza ed efficienza durante l'intero ciclo di vita del progetto.\r

L'obiettivo\r

Wafic Rida Said Said, fondatore e proprietario di Ezdihar Holding, ha commentato: «Gli investimenti nel turismo sono un fattore chiave per la ripresa economica e sociale, in quanto creano posti di lavoro e rivitalizzano le comunità locali. Ci congratuliamo con il ministero per aver promosso un ambiente di investimento trasparente e ben regolamentato e per aver rafforzato le partnership con il settore privato, pilastro fondamentale dello sviluppo. Il Beaumont di Damasco è un progetto unico nel suo genere in Siria, che coniuga dimensioni e standard internazionali, offrendo una vasta gamma di servizi turistici per soddisfare la domanda globale, aumentando al contempo la capacità alberghiera e diversificando le opzioni di alloggio per sostenere un mercato dell'ospitalità equilibrato e competitivo».\r

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Il progetto sarà realizzato attraverso una joint venture cinquantennale tra il ministero del turismo e Ezdihar Holding, che opereranno in autonomia finanziaria e amministrativa. Il complesso Beaumont comprenderà anche un centro commerciale su due livelli, una passeggiata all'aperto con ristoranti e caffè e un centro direzionale di 10 piani, pensato per attrarre aziende regionali e internazionali.\r

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Il ministro del turismo, Mazen Al Salhani, ha dichiarato: «Il Beaumont rappresenta una pietra miliare fondamentale per il settore turistico siriano, un importante passo avanti nei nostri sforzi per rivitalizzare il settore e accrescere l'attrattiva del Paese come destinazione di investimento. Progetti di questa portata stimolano la crescita economica, attraggono investimenti di alta qualità, creano posti di lavoro sostenibili e rafforzano la fiducia nel futuro della Siria. Oltre alle infrastrutture, questo sviluppo stabilisce un nuovo punto di riferimento per il turismo integrato, trasformando il paesaggio urbano di Damasco, sostenendo i settori economici correlati e dimostrando il nostro impegno verso gli standard globali attraverso partnership strategiche che rafforzano la competitività della Siria nella regione».\r

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Nell'ambito di questa iniziativa, Ezdihar Holding finanzierà un programma di formazione per 30 dipendenti del ministero presso la Saïd Business School dell'università di Oxford, incentrato su ospitalità, gestione di progetti e investimenti nel turismo.\r

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","post_title":"Damasco: progetto Beaumont al decollo. Investimenti per quasi 300 milioni di dollari","post_date":"2026-04-08T12:10:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775650232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511374\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Sabrina Nadaletti,[/caption]\r

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Quest’anno Gattinoni Travel ha lavorato sul concept “Vivi l’estate che sei”, che punta a valorizzare la varietà dell’offerta e la capacità di stimolare pubblici diversi tramite canali altrettanti diversi, con l’obiettivo primario di sostenere al meglio le proprie agenzie (Travel Store, Travel Point e i network Mondo di Vacanze e MyNetwork).\r

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Spiega Sabrina Nadaletti, head of leisure Gattinoni Travel «Con la campagna Summer Days di quest'anno abbiamo voluto dare alle agenzie del nostro network un reale vantaggio sulla stagione estiva, in un momento in cui la domanda va stimolata e accompagnata con ancora più attenzione. Anticipare la campagna ad aprile significa avere più tempo per lavorare le vendite, intercettare i diversi target e aiutare i clienti a trasformare, con maggiore sicurezza, il desiderio di partire in una decisione concreta.\r

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Con il concept Vivi l’estate che sei abbiamo costruito un’offerta trasversale, capace di parlare a pubblici diversi, dalle famiglie ai giovani, dagli amanti dei tour organizzati a chi cerca esperienze su misura, valorizzando il ruolo centrale della consulenza delle nostre agenzie. Il cliente può contare su professionisti di fiducia che lo accompagnano nella scelta, senza rinunciare a condizioni competitive, grazie a sconti fino a 500 euro definiti insieme ai Partner».\r

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Dall’8 al 30 aprile chi prenota in store beneficia di promozioni che arrivano sino a 500 euro, grazie alla collaborazione tra Gattinoni Travel e 27 partner specialisti nella villaggistica, nel tour operating su misura, nelle crociere e nelle assicurazioni. Naturalmente sarà in vetrina anche la programmazione interna Gattinoni Travel Experience, con sconti sui Tour Explore ed Experience, sui prodotti della linea Selected (ampia gamma di strutture Mare Italia ed estero corto e medio raggio), sui prodotti della linea Dynamic per costruire il proprio viaggio in libertà, e sulla linea DreamPacker (itinerari per target età 21 – 45 anni).\r

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I partner dei Summer Days 2026 sono stati individuati per ambiti di competenza. Villaggistica Italia ed Estero: Alpitour, Futura Vacanze, Going, Ota Viaggi, TH Resorts, Firmatour, Nicolaus, Imperatore Travel. Itinerari su misura: Alidays, Naar, Gastaldi Holidays, Idee per Viaggiare, Creo. Tour: Caldana & Utat, Atitur, Chiesa Viaggi. Specialisti di destinazione: Azemar (Oceano Indiano) Kalimera (Grecia), Firmatour (Italia), Solo Cuba & Solo America Latina, Trentino Holidays, Sporting Vacanze (Maldive), Cabo Verde Time (Capo Verde). Crociere e navi: MSC, Costa Crociere, Grandi Navi Veloci. Assicurazioni: Allianz Partners. Gift box: Smartbox.\r

Ecosistema integrato di comunicazione\r

La campagna Summer Days si sviluppa attraverso un ecosistema integrato di comunicazione che combina strumenti digitali e fisici per massimizzare visibilità e coinvolgimento. Sui propri canali vengono attivate newsletter, banner, contenuti per i social e per i video monitor, oltre a materiali per le agenzie come kit vetrina, radio in store e playlist Spotify tematiche, pensate per accompagnare i diversi mood di viaggio.\r

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Un elemento centrale è l’innovazione basata sull’intelligenza artificiale, utilizzata per creare un’esperienza interattiva in agenzia: grazie a un QR code in vetrina, i clienti possono accedere a un percorso che li guida nella scelta del proprio stile di viaggio e consente di generare una cartolina digitale personalizzata. Questa può essere condivisa sui social, contribuendo alla diffusione organica della campagna, e conduce a una pagina con offerte dedicate e un invito a richiedere un preventivo in agenzia.\r

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La campagna è arricchita anche da contenuti innovativi in CGI in formato Fake Out Of Home, che trasformano simbolicamente le sedi di Milano e Torino in portali verso l’estate, con l’obiettivo di sorprendere il pubblico e rafforzare il legame tra brand e territorio.\r

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A supporto delle vendite è stato inoltre attivato un ampio piano media che integra canali digitali, attività locali e mezzi tradizionali, includendo social, DEM, Google Ads, stampa, radio, affissioni e presenza in grandi stazioni e centri commerciali.\r

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Tutte le iniziative convergono su una landing page dedicata https://landing.gattinonitravel.it/summer-days-2026/, dove un quiz consente di profilare gli utenti distinguendo tra viaggiatori orientati all’agenzia e all’online, offrendo contenuti e promocode personalizzati per ciascun target e favorendo così la lead generation.","post_title":"Il gruppo Gattinoni lancia ila campagna Summer days, dall'8 al 30 aprile","post_date":"2026-04-08T12:02:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775649744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511355","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Chapter Chianti aprirà a giugno 2026 nel Chianti, a soli 45 minuti da Firenze. La struttura da 82 camere segna la seconda apertura nel portfolio Chapter Italia, sviluppato da Marco Cilia dopo il successo di Chapter Roma nel 2019.\r

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Situata all’interno di un villaggio medievale del XVI secolo restaurato e immerso in oltre 40 ettari di natura, la proprietà ridefinisce l’ospitalità italiana introducendo un audace design contemporaneo in uno dei paesaggi più evocativi nel tipico immaginario del nostro Paese.\r

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Si tratta di una struttura fortemente orientata al mondo del design che combina l’affidabilità e il comfort di un hotel di livello con la personalità, il calore e la creatività di una struttura indipendente.\r

Filosofia vincente\r

«Dopo il successo di Chapter Roma volevamo portare la filosofia Chapter oltre i confini della città e dimostrare che il design contemporaneo e l’autentica ospitalità italiana possono prosperare ovunque - spiega Cilia -. La Toscana offre resort di campagna straordinari, ma molti ci sembravano troppo tranquilli, troppo prevedibili. Abbiamo creato un luogo dove potersi rilassare completamente oppure lasciarsi andare – talvolta entrambe le cose nella stessa giornata. Chapter Chianti nasce per dare agli ospiti la libertà di vivere la Toscana a modo loro, che sia con una sessione di yoga all’alba o ballando dopo il tramonto».\r

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A guidare la proposta culinaria di Chapter Chianti è lo chef Vincenzo Martella, che porta con sé oltre vent’anni di esperienza nell’alta ristorazione e nell’hôtellerie di lusso. Chef stellato Michelin, Martella porterà il suo approccio contemporaneo alla cucina italiana nei tre ristoranti e bar dell’hotel, dando vita a un programma gastronomico fondato sulla sua filosofia “Roots and branches” – un equilibrio tra la solidità della tradizione e la creatività dell’evoluzione.\r

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La spa Forever A Relaxed Mood da 500 metri quadrati reinventa il concetto di wellness come esperienza comunitaria. Diversamente dalle spa tradizionali pensate per un ritiro solitario, questo spazio incoraggia la connessione oltre al relax, con bagni turchi, saune, piscine salate, vasche idroterapiche, hammam secco e jacuzzi in un autentico santuario rivestito in travertino.\r

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Oltre all’offerta gastronomica e wellness, Chapter Chianti immerge gli ospiti nei ritmi autentici della vita toscana attraverso attività curate nei minimi dettagli. Gli ospiti possono esplorare la campagna con passeggiate a cavallo tra i vigneti, caccia al tartufo con esperti locali e raccolta delle olive durante la stagione. Percorsi per mountain bike si snodano tra le colline, mentre le sessioni di yoga all’alba offrono un inizio di giornata rigenerante. I campi da padel offrono attività sportiva insieme a una palestra all’avanguardia, e le fattorie locali permettono alle famiglie di entrare in contatto con gli animali.\r

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L’arte rimane centrale nell’esperienza Chapter. Proseguendo il suo lavoro iniziato con Chapter Roma, il designer sudafricano Tristan Du Plessis, dello studio Studio A, porta anche in Chianti la sua estetica immersiva, mentre l’artista Kokekit introduce un linguaggio visivo più morbido in tutta la proprietà. Le sue linee organiche e forme fluide attraversano camere e spazi comuni, culminando in un’opera d’arte iconica posizionata sotto l’acqua della piscina panoramica, che si rivela man mano che gli ospiti nuotano sopra di essa, sospesi tra arte e paesaggio. «La sfida era creare qualcosa di audace e moderno in una regione definita dalla tradizione, senza perderne l’anima - spiega Du Plessis -. Volevamo che antico e nuovo convivessero in dialogo. Il risultato è uno spazio in cui il passare del tempo è visibile ma non cristallizzato: un borgo storico trasformato in qualcosa di radicalmente attuale, eppure senza tempo».\r

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Oltre all’hotel principale, The Mansion offre una villa con cinque camere da letto e cinque bagni, piscina privata, giardini di ulivi e totale privacy — perfetta per famiglie, amici o gruppi in cerca di uno spazio per riunirsi e festeggiare. Posizionato nel cuore della terra del Chianti e a 45 minuti da Siena e Firenze, Chapter Chianti è una base ideale per scoprire la Toscana più autentica, offrendo al contempo un rifugio che sembra lontano anni luce da ciò che ci si aspetta normalmente. «Non stiamo cercando di replicare ciò che esiste già in Toscana - aggiunge Cilia -. Stiamo scrivendo un nuovo capitolo, che parla a viaggiatori che valorizzano autenticità, creatività e design come parte del loro percorso. Chapter Chianti onora il luogo in cui si trova, mostrando con sicurezza dove sta andando».","post_title":"Chapter Chianti, il \"nuovo lusso\" si fa strada in Toscana","post_date":"2026-04-08T10:57:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775645878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511156","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’alleanza strategica che rafforza il posizionamento nel segmento più dinamico dell’hospitality internazionale. Marriott International e Lefay Resorts & Residences annunciano l’intenzione di dar vita a una joint venture che porterà il brand italiano all’interno del portafoglio del gruppo americano, segnando un passaggio chiave nello sviluppo globale dell’offerta wellness di alta gamma.\r

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L’operazione – soggetta alle consuete condizioni di closing – prevede che Lefay diventi il primo marchio di Marriott interamente dedicato al benessere di lusso, colmando un gap strategico in un segmento sempre più richiesto da una clientela internazionale orientata a esperienze trasformative, legate a salute e longevità.\r

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«Il lusso è sempre più definito dai concetti di benessere, da un senso più profondo e da esperienze significative», sottolinea il presidente e ceo di Marriott International Anthony Capuano, evidenziando come l’accordo consenta di ampliare in modo mirato la presenza del gruppo in questo segmento.\r

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Fondata nel 2006 dalla famiglia Leali, Lefay ha costruito il proprio posizionamento su un concetto di “nuovo lusso” che combina natura, sostenibilità e approccio olistico, sintetizzato nel metodo proprietario Lefay spa Method. Un’identità forte che Marriott punta a valorizzare senza snaturarne il dna, facendo leva sulla propria piattaforma globale e sul programma fedeltà Marriott Bonvoy.\r

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«La nostra famiglia ha fondato Lefay quasi vent’anni fa, con una visione chiara: creare luoghi in cui benessere, natura e salute convivono in armonia» dichiarano Domenico Alcide e Liliana Leali, fondatori di Lefay «Ora siamo pronti ad accelerare l’espansione globale del brand Lefay e a rafforzarne il posizionamento come leader nell’ospitalità benessere di lusso»\r

La joint venture\r

Dal punto di vista industriale, la joint venture gestirà il brand attraverso contratti di management a lungo termine, mentre gli asset immobiliari italiani resteranno in capo alla famiglia fondatrice. Una struttura che consente di coniugare controllo del prodotto e accelerazione dello sviluppo internazionale.\r

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Attualmente il gruppo Lefay conta due resort – sul lago di Garda e nelle Dolomiti – cui si aggiungono tre nuove aperture pipeline in Toscana, Sud Italia e Alpi svizzere. Progetti che rappresentano la base per una crescita più ampia, sostenuta ora dalla capacità distributiva e dallo sviluppo immobiliare di Marriott. Per il colosso statunitense, l’accordo si inserisce nella strategia di rafforzamento del segmento luxury, già presidiato da brand come The Ritz-Carlton, St. Regis, Edition e The Luxury Collection, ma sempre più orientato verso esperienze ad alto contenuto di benessere.\r

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«Con l’evoluzione continua delle aspettative degli ospiti, questa collaborazione con Lefay ci permetterà di estendere in modo strategico e ponderato la nostra offerta luxury in una dimensione in cui il benessere non è semplicemente un servizio, ma il cuore dell’esperienza di viaggio» afferma Tina Edmundson, president of luxury di Marriott International.\r

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(Enzo Scudieri)\r

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","post_title":"Marriott International: accordo con Lefay per il segmento wellness","post_date":"2026-04-08T09:56:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["lefay-resort","marriott-international"],"post_tag_name":["Lefay resort","Marriott International"]},"sort":[1775642195000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511332","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nikki Beach Hospitality Group si prepara a inaugurare il Nikki Beach Resort & Spa Marrakech, con apertura prevista nel 2028. La nuova struttura sorgerà in una posizione privilegiata sulla Route de l’Ourika. Segnando un’importante espansione della divisione Hotels & Resorts del marchio, il progetto introdurrà una destinazione lifestyle completamente integrata, comprendente un resort di lusso, residenze a marchio Nikki Beach e un beach club iconico, a soli 20 minuti dall’aeroporto di Marrakech Menara. Combinando il design marocchino moderno con ampie piscine in stile oasi e giochi d’acqua, la struttura è destinata a diventare uno dei retreat di lusso più distintivi della regione.\r

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Centro architettonico dello sviluppo, il resort includerà oltre 100 suite private progettate per garantire tranquillità e comfort. Gli alloggi varieranno da camere di 45 metri quadrati a suite premium, fino a raggiungere la Celebration Suite di oltre 500 metri quadrati. Il resort offrirà diverse esperienze culinarie, tra cui un ristorante all-day dining, un ristorante di firma e il beach club, affiancati da bar all’aperto e strutture ricreative.\r

Un'area con 50 ville\r

A completare il resort, l’area residenziale introdurrà oltre 50 ville di alta gamma con servizi, progettate come un esclusivo quartiere in stile resort. Ogni villa sarà dotata di comfort privati, tra cui piscina esterna, jacuzzi, cabine armadio, giardini e parcheggio dedicato in loco. Il centro wellness includerà un salone di bellezza e salute, hammam tradizionali, saune, bagni di vapore, sale per terapie, una piscina per il nuoto e un juice bar. Un esteso complesso sportivo sotterraneo comprenderà una palestra di 500 metri quadrati, studi per yoga, campi da squash al coperto, una sala cinema privata, una sala giochi e un simulatore di golf. Le attività all’aperto includeranno campi da tennis e padel, mentre il kids club The Reef offrirà esperienze curate per i più giovani.\r

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Nikki Beach Marrakech introdurrà nella Città Rossa l’esperienza del beach club del brand. Concepito attorno a un’ampia piscina principale con piattaforme galleggianti e lettini in acqua, il beach club includerà bar, un ristorante al piano superiore, una postazione dj, un’area palco, una boutique lifestyle Nikki Beach con merchandising e abbigliamento resort selezionato, oltre a uno spazio dedicato a prodotti locali.\r

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Nikki Beach Resort & Spa Marrakech si inserisce nella pipeline di nuove destinazioni all’interno del portfolio di ospitalità di lusso del marchio, tra cui progetti ad Antigua, Ras Al Khaimah, Baku e Muscat, oltre allo sviluppo della categoria di hotel boutique di lusso del brand.\r

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Commentando l’annuncio, Rémi Delpech, coo di Nikki Beach Hotels & Resorts, ha dichiarato: «Marrakech è una destinazione che incarna cultura, energia e fascino senza tempo. Stiamo sviluppando un ecosistema lifestyle completo che unisce un hotel di lusso, residenze private, un beach club dinamico, insieme a numerose offerte wellness e lifestyle. Questo progetto riflette l’evoluzione continua di Nikki Beach come brand globale di ospitalità di lusso e il nostro impegno nella creazione di destinazioni iconiche in location eccezionali».","post_title":"Nikki Beach Hospitality Group pronto all'inaugurazione del resort di Marrakech","post_date":"2026-04-08T09:33:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775640797000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511319","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in calendario dal 24 al 26 aprile prossimi Obiettivo X, l’evento ideato da Ota Viaggi che da sei anni a questa parte si è affermato come uno dei principali momenti di confronto per il turismo organizzato in Italia.\r

L’edizione 2026 si svolgerà in Basilicata, con una dimensione ancora più strutturata, qualificata e strategica, che coinvolgerà oltre 300 agenzie di viaggio provenienti da tutta Italia, insieme ai principali player del comparto turistico, dei trasporti e dei servizi.\r

Il programma prevede l'apertura venerdì 24 aprile, giorno in cui si terrà il momento inaugurale dell’evento “I numeri dell’Italia nel 2025. Previsioni e strategie per il Mare Italia 2026”, che vedrà protagoniste autorità locali e nazionali, insieme alla proprietà di Ota Viaggi.\r

A seguire, il primo appuntamento con Il Club di Ota, uno dei talk più qualificanti dell’intera manifestazione, dal titolo “Concorrenze e Sistemi: Il Mare Italia raccontato dai suoi protagonisti: numeri, mercato e professionalità” un confronto aperto tra tour operator, con gli esponenti di Ota Viaggi, ⁠Nicolaus, Futura Vacanze, ⁠Bluserena e ⁠Th Resorts.\r

La mattina di sabato 25 aprile, invece, sarà dedicata agli incontri b2b con le aziende partner, cuore operativo dell’evento e occasione concreta di relazione tra operatori e agenzie.\r

Nel pomeriggio, poi, spazio ai contenuti strategici con un altro appuntamento de Il Club di Ota, intitolato “La scelta di rappresentare, la scelta di aderire - associazioni e agenzie di viaggio a confronto: aspettative, responsabilità, futuro” un confronto con le associazioni di categoria, che vedrà ⁠Maavi, ⁠Assoviaggi, Aidit, ⁠Fto e ⁠Fiavet focalizzarsi sul valore della rappresentanza e sulle scelte strategiche delle agenzie di viaggio.\r

Sarà poi la volta del focus “Donne che guidano il turismo leadership, competenze e scelte difficili”, panel dedicato alla leadership femminile e al ruolo delle donne nei processi decisionali del settore, che vedrà salire sul palco figure di spicco del turismo italiano provenienti da aziende come Trenitalia, Sabre e ⁠Gbta.\r

La giornata si chiuderà con uno special guest d’eccezione, la cui identità sarà annunciata a breve, pronto a offrire ulteriore visione e spinta strategica all’intera manifestazione.\r

La giornata conclusiva, domenica 26 aprile, sarà invece dedicata a un momento di scoperta del territorio da parte di ospiti e agenzie, con una visita al Club Novasiri Village.\r

L’evento che si avvale del patrocinio di Enit, Regione Basilicata e Apt Basilicata; tra i main partner: Ita Airways, Trenitalia, Allianz Partners, American Express.\r

Ampia la presenza degli event partner, tra cui Msc, Costa Crociere, Qatar Airways, Air Europa, Grimaldi Lines, Gnv, Moby, Tirrenia, Busitalia, Volonline Group, Going, Kappaviaggi e numerosi altri operatori del settore. Presenti anche enti del turismo internazionali, tra cui Visit Brussels, il Ministero del Turismo e del Trasporto Aereo delle Bahamas, l’Ente Spagnolo del Turismo e l’Ente Nazionale Ellenico del Turismo. A rappresentare il comparto, le principali associazioni di categoria: Fiavet, Fto, Assoviaggi, Maavi e Aidit.","post_title":"Ota Viaggi: Obiettivo X si terrà quest'anno in Basilicata dal 24 al 26 aprile","post_date":"2026-04-07T15:18:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775575106000]}]}}