The Begins Hotel acquisisce la gestione di tre strutture a Trieste

Si amplia il portfolio di strutture di The Begin Hotels. La compagnia fondata dall’imprenditore dorico Guido Guidi ha infatti siglato un accordo con la Golden Hotel & Resort per la gestione di tre strutture triestine: i 4 stelle The Modernist da 56 camere, Hotel Continentale da 47 stanze e Palace Suite da 16 camere, tutti anche dotati di ristorante, bar/lounge e parcheggio.

Le tre new entry si vanno quindi ad aggiungere agli hotel anconitani di The Begin, Seeport e Seebay, nonché alla struttura salentina del Giardino dei Pini. Stando a quanto riporta Il Resto del Carlino Ancona, tra i piani di Guido Guidi ci sarebbe in particolare quello di rafforzare la vocazione internazionale del The Modernist, allo stesso tempo accentuando l’apertura ai residenti locali del suo Bistrò e facendo leva su una serie di operazioni di co-marketing in fase di definizione.