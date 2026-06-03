Réva Resort, vacanze in Piemonte tra alta gastronomia, vini e benessere L’estate al Réva Resort prende il via nella piscina esterna per offrire un’esperienza rinfrescante ed esclusiva nel cuore delle Langhe. Caratterizzata da una linea sinuosa, la scenografica piscina si fonde con il paesaggio circostante, regalando agli ospiti una vista panoramica tra i vigneti e i boschi del territorio. Nell’inaugurare la stagione Réva Resort ha ideato una gamma di pacchetti dedicati anche ai clienti esterni alla struttura, pensati per combinare il relax con l’alta gastronomia, i vini della tenuta e i trattamenti benessere. Una serie di esperienze, accessibili esclusivamente su prenotazione, che confermano come Réva Resort punti a essere un luogo dove ritagliarsi del tempo di qualità in assoluto relax. I pacchetti La Fresh Experience ad esempio unisce i piaceri della piscina panoramica ad un menu di quattro portate al ristorante Fre, una Stella Michelin all’interno del resort. Questa esperienza si declina in tre diverse opzioni: si può scegliere il Morning Pool & Lunch, che prevede l’accesso alla piscina dalle 9 alle 13 seguito dal pranzo, oppure l’Afternoon Pool & Dinner, che combina l’ingresso pomeridiano dalle 15 alle 19.30 alla cena. Per chi desidera il massimo del comfort, l’opzione Full Taste Day Premium offre un’intera giornata immersi nel relax della piscina, con aperitivo in terrazza e cena. Se l’obiettivo è un benessere total, si può abbinare la piscina a un percorso di due ore nella Spa del resort, con il pacchetto Chill Mood, che si chiude con un aperitivo in terrazza. Chi invece cerca una fuga rigenerante focalizzata sulla quiete può optare per il pacchetto Pool Break, con ingresso in piscina e servizio bar. Condividi

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","post_title":"Réva Resort, vacanze in Piemonte tra alta gastronomia, vini e benessere","post_date":"2026-06-03T15:11:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780499506000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515669","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la prima volta la Guida Michelin dedica alla Polonia una selezione nazionale completa, estendendo la valutazione all’intero territorio. Un traguardo che conferma il crescente riconoscimento internazionale della cucina polacca contemporanea e il forte interesse verso la Polonia come destinazione enogastronomica emergente in Europa.\r

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L’edizione 2026 della Guida Michelin Polska include ben 196 ristoranti, premiando non solo le grandi città già presenti nelle precedenti selezioni, ma anche nuove destinazioni e realtà emergenti diffuse in tutto il Paese.\r

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«L’inserimento dell’intera Polonia nella selezione Michelin rappresenta un momento storico per la promozione internazionale della nostra destinazione. È il riconoscimento di una scena gastronomica dinamica, creativa e sempre più apprezzata nel mondo, capace di valorizzare tradizioni locali, ingredienti regionali e nuove interpretazioni della cucina contemporanea - dichiara Magdalena Krucz, presidente del Polish Tourism Organisation -. La cucina è oggi una delle chiavi più forti attraverso cui raccontare l’identità della Polonia e il crescente numero di ristoranti premiati conferma la qualità e la maturità raggiunta dal settore”.\r

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A guidare la scena gastronomica nazionale resta Bottiglieria 1881 di Cracovia, che mantiene le sue due Stelle Michelin, confermandosi il ristorante più premiato della Polonia; cresce anche il numero dei ristoranti premiati con una Stella, che salgono a dieci grazie a quattro nuovi ingressi. La crescita della scena gastronomica polacca emerge anche oltre il fine dining: salgono infatti a 38 i ristoranti Bib Gourmand (19 in più rispetto allo scorso anno), riconoscimento dedicato ai locali che propongono cucina di qualità a prezzi accessibili.\r

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Eliksir di Danzica mantiene inoltre la Stella Verde Michelin, unico riconoscimento del genere in Polonia, assegnato ai ristoranti particolarmente attenti a sostenibilità, stagionalità e valorizzazione dei produttori locali.\r

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«Anche per il pubblico italiano la gastronomia sta diventando un elemento sempre più importante nella scelta del viaggio - commenta Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente nazionale polacco per il turismo a Roma -. La Polonia sorprende perché riesce a unire autenticità, creatività e qualità in un’offerta culinaria in continua evoluzione. Dai ristoranti stellati alle esperienze legate ai prodotti regionali e alla cucina tradizionale reinterpretata in chiave contemporanea, il Paese si conferma una destinazione ideale per chi ama scoprire un territorio anche attraverso il gusto».","post_title":"Polonia protagonista della Guida Michelin con la prima selezione nazionale","post_date":"2026-06-03T13:02:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780491777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515696","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515699\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Maurizio Biasuzzi[/caption]\r

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Il gruppo BiHoliday prosegue sulla strada degli investimenti E’ l’a.d. Maurizio Biasuzzi a raccontare a Travel Quotidiano le prossime tappe di sviluppo.\r

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«I nostri progetti di sviluppo si muovono lungo tre direttrichttps://www.travelquotidiano.com/alberghi/biholiday-inaugura-la-stagione-estiva-con-le-nuove-aree-premium-in-spiaggia/tqid-515057i principali – spiega il manager -. La prima è la tecnologia: vogliamo rendere ogni fase del viaggio del cliente — dalla scoperta dell'offerta all'acquisto del soggiorno — sempre più agile e intuitiva. La seconda riguarda le strutture ricettive e gli spazi comuni: l'obiettivo è garantire un comfort di livello premium, con architetture e design capaci di rispondere alle aspettative di una clientela sempre più esigente. La terza è il verde, il paesaggio: per noi non è solo uno sfondo estetico, ma uno strumento narrativo. Attraverso il green vogliamo raccontare il nostro territorio — Caorle sino alla laguna veneta, l'Istria in Croazia — e l'identità profonda dei nostri camping resort Villaggio San Francesco di Caorle e BiVillage a Fažana. C'è però una quarta dimensione, trasversale a tutte le altre, che per noi è fondante: il servizio e l'accoglienza. Abbiamo investito molto in un protocollo di pre-stay digitale che consente di ottimizzare le operazioni di check-in, rendendo l'arrivo degli ospiti più fluido e personalizzato fin dal primo contatto. L'obiettivo è che il cliente percepisca cura e competenza ancora prima di varcare l'ingresso del villaggio. Perché la qualità di una struttura si misura anche nella qualità delle persone che la abitano e la fanno vivere».\r

Il trend attuale\r

«Sia il Camping Resort Villaggio San Francesco a Caorle sia il BiVillage in Istria sono operativi dall'aprile scorso e stanno accogliendo sia clientela leisure sia eventi speciali. Il quadro delle prenotazioni è positivo in tutte le principali categorie di alloggio e campeggio. Un dato che ci soddisfa particolarmente: i prodotti premium - in testa i nostri lodge fronte mare - risultano tra i più richiesti, a conferma che l'investimento qualitativo sta trovando riscontro nel mercato.\r

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Le novità più significative sono quelle dettate dal master plan: «Un importante programma di investimenti che stiamo portando avanti con rigore e cura del dettaglio. Il piano sta ridisegnando architetture, spazi comuni e aree verdi. Oltre al comparto abitativo, stiamo lavorando al progetto del nuovo teatro, alla ridefinizione degli ingressi e della viabilità interna. Un kick-off ambizioso, avviato tre anni fa, che oggi vediamo prendere forma concreta».\r

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Per allungare l’operatività delle strutture, «da anni abbiamo strutturato un dipartimento Mice proprio per rispondere a una domanda di incoming che vada oltre il turismo privato. Questo ci permette di accogliere team building aziendali, eventi sportivi e workshop: una formula che funziona bene nei periodi di apertura e chiusura stagionale, quando i grandi flussi leisure lasciano spazio a gruppi organizzati e clientela intermediata. È una leva strategica che continueremo a sviluppare. In parallelo, abbiamo attivato su entrambi i villaggi un servizio di concierge dedicato, pensato per accompagnare gli ospiti lungo tutta la durata del soggiorno: dalla gestione delle experience alle attività interne ed esterne al villaggio. Un punto di riferimento umano e competente che eleva la qualità percepita del soggiorno e risponde a una domanda crescente di personalizzazione, anche nei periodi di spalla».\r

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","post_title":"L'allungo di BiHoliday. Biasuzzi: «Importante piano di investimenti»","post_date":"2026-06-03T12:20:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780489245000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515673","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cavourese rilancia per l’estate 2026 Liguria Shuttle, il servizio di collegamento stagionale nei weekend che unisce il Piemonte alle spiagge della Liguria, con un messaggio diretto “Lascia a casa l’auto e vai al mare in autobus”. L’iniziativa punta su una rete ancora più capillare e accessibile e propone un’alternativa di viaggio comoda che fa bene all’ambiente. In un contesto economico segnato dal caro carburante e dai recenti rincari dei pedaggi autostradali, il Liguria Shuttle si posiziona come la soluzione più conveniente.\r

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Un viaggio individuale in auto per un weekend sulla costa ligure comporta infatti spese fisse tra benzina e autostrada che superano ampiamente i 70 euro, a cui si aggiungono i costi esorbitanti e lo stress dei parcheggi sul posto. Con le tariffe di Cavourese che partono da soli 27 euro andata e ritorno, con bagaglio incluso, i viaggiatori piemontesi possono beneficiare di un risparmio netto superiore al 60% rispetto all’uso del mezzo privato, azzerando completamente le code e i tempi morti alla ricerca di un posto auto.\r

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«Di fronte al continuo aumento dei costi di gestione dell'auto privata e alle storiche difficoltà\r

di parcheggio e viabilità verso la riviera, abbiamo voluto potenziare il Liguria Shuttle per dare una risposta concreta e immediata ai viaggiatori - dichiara Roberto Muti ad di Cavourese - Il nostro obiettivo per il 2026 è dimostrare che muoversi in modo\r

sostenibile non è solo una scelta ecologica, ma è anche la soluzione di gran lunga più\r

economica e rilassante per godersi il mare. Abbiamo ridisegnato i percorsi proprio per portare il servizio sotto casa di un numero ancora maggiore di piemontesi, garantendo a tutti\r

un'estate senza pensieri e a prezzi accessibili».\r

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La mappa del servizio per la nuova stagione si arricchisce così di nuove fermate strategiche ed elimina i passaggi meno efficienti. La Linea Rossa introduce le fermate di Orbassano e Beinasco per ampliare il bacino d'utenza nella zona sud-ovest di Torino. La Linea Gialla è stata oggetto di un totale restyling volto al rilancio; per intercettare nuovi flussi di domanda, vengono infatti inserite le fermate di Orbassano, Beinasco, Rivoli e Carmagnola. Infine, la Linea Verde ottimizza i suoi percorsi inserendo la fermata di Carmagnola ed eliminando quella di Rivoli, garantendo una copertura ideale dell'area sud e spostamenti decisamente più rapidi verso le località balneari.\r

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Il servizio è attivo ogni fine settimana dal 30 maggio, fino al 13 settembre 2026. Per garantire il massimo comfort a bordo, la prenotazione è obbligatoria ed è possibile acquistare i biglietti in modo semplice e veloce sul sito ufficiale di Cavourese o inquadrando i QR code dedicati sui materiali informativi.","post_title":"Liguria Shuttle, Cavourese rilancia il collegamento stagionale tra il Piemonte e le spiagge liguri","post_date":"2026-06-03T12:12:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1780488732000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515654","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515657\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Mandy Kalliontzi[/caption]\r

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Grecia avanti tutta, malgrado la difficile congiuntura geopolitica? Sembrerebbe proprio di sì, almeno a giudicare dai dati forniti dal direttore commerciale di Aldemar Resorts, Mandy Kalliontzi.\r

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«Quest'anno – spiega la manager a Travel Quotidiano - nonostante la complessa situazione geopolitica che influenza tutte le destinazioni, il nostro hotel sta ottenendo ottimi risultati sul mercato italiano. Il nostro Alpiclub Aldemar Olympian Village registra un incremento del 40%. Questo perché probabilmente il Peloponneso è considerato una zona “sicura”».\r

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L'Aldemar Olympian Village si distingue per offrire un'esperienza di resort fronte mare «di alta qualità e completamente immersiva lungo uno dei tratti di spiaggia più lunghi della costa ionica. Il resort combina un'ampia gamma di opzioni di alloggio, dalle eleganti camere ai bungalow fronte mare con piscina condivisa e unità o suite adatte alle famiglie, con una solida proposta all-inclusive premium pensata sia per coppie che per famiglie. Un elemento distintivo fondamentale è l'equilibrio tra dimensioni e personalizzazione: gli ospiti possono usufruire di un'ampia varietà di ristoranti, impianti sportivi e strutture per il tempo libero, pur godendo dell'attenta e calorosa ospitalità greca. L'integrazione del benessere attraverso trattamenti spa, esperienze culinarie curate e una forte attenzione all'autentica cultura locale arricchisce il soggiorno, posizionando il resort come una destinazione di vacanza completa, non solo come una semplice struttura ricettiva. Inoltre, il resort si avvale dell'Ilis Congress Center, un centro congressi completamente attrezzato che consente all'Aldemar Olympian Village di ospitare un'ampia gamma di eventi aziendali, conferenze e viaggi incentive». Il resort adotta pratiche eco-responsabili, tra cui una gestione efficiente dell'energia e dell'acqua, la riduzione della plastica monouso e pone una forte enfasi sull'approvvigionamento di prodotti locali.\r

Le novità\r

«L’innovazione è incentrata sul miglioramento dell'esperienza complessiva degli ospiti. Un elemento chiave è l'introduzione dell'applicazione mobile Olympian Village, progettata per offrire un'esperienza in resort fluida e più personalizzata. Tramite l'app, gli ospiti possono accedere facilmente alle informazioni, gestire le prenotazioni, scoprire le attività e rimanere in contatto con tutti i servizi del resort in tempo reale. Allo stesso tempo, il resort continua ad arricchire la propria offerta con concept esperienziali, tra cui gastronomia locale, attività selezionate e pacchetti all-inclusive di livello superiore. Abbiamo poi introdotto anche il Premium All Inclusive, che permette agli ospiti di scegliere un ristorante diverso ogni giorno».\r

Verso il futuro\r

«Guardando al futuro, Aldemar Olympian Village si impegna in un'evoluzione continua, con una chiara attenzione al miglioramento sia del prodotto che dell'impatto ambientale. Questi investimenti potrebbero includere la graduale ristrutturazione delle unità abitative e degli spazi comuni, nonché ulteriori miglioramenti alle strutture ricreative. Parallelamente, Aldemar sta esplorando lo sviluppo di un concetto residenziale nell'area più ampia di Olympian Village. Questo progetto mira ad ampliare l'attrattiva della destinazione, creando un'offerta complementare».","post_title":"Mandy Kalliontzi, Aldemar: «Nel Peloponneso italiani a +40%»","post_date":"2026-06-03T10:13:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780481632000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gattinoni Events rafforza il proprio management e consolida la presenza strategica nella capitale con l’ingresso di Francesca Marini, nuova head of events Roma. Una nomina che conferma la volontà del gruppo di investire in competenze, visione e qualità progettuale per accompagnare l’evoluzione del mercato degli eventi.\r

Marini avrà il compito di sviluppare ulteriormente Gattinoni Events nella Capitale, mettendo a disposizione un know-how trasversale che spazia dagli eventi istituzionali alla produzione di grandi eventi. Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei più importanti gruppi italiani del settore, gestendo eventi istituzionali e congressuali di rilievo nazionale e internazionale, con una consolidata esperienza nei protocolli e nel coordinamento di progetti complessi.\r

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Corporate\r

Importante anche il suo percorso negli eventi corporate, con la realizzazione di produzioni per settori merceologici differenti, così come nel segmento private, dove ha firmato eventi di fascia alta nei mondi della moda, del lusso e del design. In 25 anni di attività ha sviluppato una forte competenza nella gestione strategica e operativa dei progetti, guidando team numerosi e curando ogni fase dell’evento, dall’ideazione alla realizzazione, con quell’attenzione al dettaglio e alla relazione che da sempre contraddistingue il modo di lavorare di Gattinoni.\r

Aggiunge Francesca Marini: Ho scelto di entrare nel Gruppo Gattinoni perché ho riconosciuto una realtà solida, dinamica e in continua evoluzione, capace di valorizzare le persone e la qualità dei progetti. Mi ha colpito la visione del Gruppo e la possibilità di contribuire, con la mia esperienza, alla costruzione di eventi sempre più innovativi, significativi e coerenti con le esigenze dei clienti e dei brand”.","post_title":"Francesca Marini nuova head of events Roma del gruppo Gattinoni","post_date":"2026-06-03T10:00:31+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1780480831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515638","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro, lo scorso 30 maggio, per il nuovo collegamento di Km Malta Airlines tra Malta e Palermo: la rotta siciliana è la seconda destinazione della compagnia ad avviare le operazioni questa settimana nell’ambito dell’orario estivo 2026, dopo il lancio dei voli per Málaga.\r

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Il collegamento viene operato tre volte a settimana, il martedì, il mercoledì e il sabato.\r

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«L’attivazione del collegamento diretto tra Palermo e Malta rappresenta un risultato importante per il percorso di crescita internazionale del Falcone Borsellino - ha dichiarato l'amministratore delegato di Gesap, Gianfranco Battisti - e per il rafforzamento del ruolo strategico della Sicilia nel Mediterraneo. Malta è oggi un hub estremamente dinamico, con oltre cento destinazioni europee e mediterranee, e poterla raggiungere da Palermo in circa un’ora di volo significa creare nuove opportunità per il turismo, il business, gli scambi economici e le relazioni istituzionali tra due territori storicamente molto vicini.\r

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«Questa nuova rotta contribuisce inoltre ad ampliare ulteriormente la connettività internazionale dello scalo di Palermo, migliorando l’accessibilità della Sicilia occidentale e rafforzando il posizionamento dell’aeroporto come piattaforma strategica di mobilità e sviluppo nel Mediterraneo».\r

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Nel cuore del Mediterraneo, le isole maltesi offrono ai visitatori un mix unico di storia, relax, gastronomia e vivace stile di vita mediterraneo. I viaggiatori possono esplorare La Valletta, la capitale di Malta dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco, passeggiare tra le vie storiche di Mdina, godersi le pittoresche coste di Gozo e Comino oppure vivere la vivace scena culinaria e notturna dell’isola.\r

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Malta è inoltre una destinazione molto apprezzata per brevi city break, corsi di lingua inglese, vacanze all’insegna delle immersioni e del turismo culturale, attirando visitatori tutto l’anno grazie al suo clima mite e alla varietà dell’offerta turistica.","post_title":"Km Malta è operativa sulla rotta per Palermo con tre voli settimanali","post_date":"2026-06-03T09:24:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780478647000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515581","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Ente nazionale del turismo spagnolo a Milano accende i riflettori su Castellón, destinazione situata nella Spagna orientale, che diventa più comodamente raggiungibile dall'Italia grazie al nuovo collegamento aereo diretto da Bologna, operato da Ryanair.\r

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La nuova rotta è attiva da oggi, 1° giugno, fino al prossimo 28 settembre con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì. Bologna diventa così il secondo aeroporto italiano collegato direttamente a Castellón, dopo Milano, confermando il crescente interesse della destinazione verso il mercato italiano.\r

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Situato nella zona nord della Comunità Valenciana, l’aeroporto di Castellón rappresenta un punto di accesso strategico per raggiungere alcune delle principali località turistiche della costa e dell’entroterra spagnolo. In meno di un’ora è possibile arrivare oltre che a Castellón de la Plana, Benicàssim, Vila-real, Oropesa del Mar e Peñíscola, mentre Valencia è raggiungibile in un’ora e un quarto circa. Lo scalo, operativo con voli regolari dal 2015, continua il proprio percorso di crescita: per il 2026 sono previste 16 rotte regolari e una stima di circa 350.000 passeggeri.\r

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Il lancio del nuovo operativo è stata l’occasione per presentare la destinazione e la sua offerta turistica che coniuga mare, natura, sport, gastronomia e cultura. Castellón offre oltre 120 chilometri di costa mediterranea, 10 parchi naturali, più di 1.500 chilometri di sentieri certificati e oltre 300 giorni di sole all’anno, posizionandosi come meta ideale per un turismo attivo e destagionalizzato.\r

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Ciò che colpisce della destinazione è sicuramente l’equilibrio unico tra mare ed entroterra, dove paesaggi mediterranei e scenari montani convivono in perfetta armonia. Lungo la costa si susseguono ampie spiagge di sabbia fine bagnate dalle acque cristalline del Mediterraneo, alternate a calette più intime e selvagge immerse in una natura ancora autentica.\r

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L’identità della provincia si esprime anche attraverso i suoi borghi, dei veri e proprio autentici scrigni di storia e tradizioni. Tra le località simbolo spicca Morella, capoluogo della comarca di Els Ports, che dispone di una ricca offerta di ristorazione, hotel e strutture di turismo rurale.\r

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Tra le attrattive turistiche più significative per il viaggiatore italiano spiccano le esperienze attive ed enogastronomiche presenti sul territorio durante tutto l’anno: dai percorsi cycling ed e-bike tra mare e montagne ai wine weekend dedicati all’enogastronomia locale, fino alle attività immersive come il beekeeping tourism, che permette di scoprire i segreti che circondano il mondo delle api e la raccolta del miele.","post_title":"Spagna: alla scoperta di Castellón con il volo Ryanair da Bologna","post_date":"2026-06-01T14:07:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780322823000]}]}}