Prosegue l’internazionalizzazione di Naar: in apertura gli uffici in Germania Apriranno entro la fine del mese gli uffici tedeschi di Naar, che prosegue il processo di internazionalizzazione dell’azienda. “Siamo ormai alla terza sede in Europa, dopo quelle inaugurate in Francia nel 2023 e nel Benelux l’anno scorso – racconta il fondatore e amministratore delegato dell’operatore milanese, Frederic Naar -. Il progetto sta funzionando, tanto che ormai oltre il 10% dei viaggi venduti arriva dai nostri uffici al di fuori dei confini italiani“. A fronte di tale successo sono rosee anche le previsioni 2025. Dopo aver abbondantemente superato quota 70 milioni di euro di fatturato durante l’esercizio 2024 (dati ancora provvisori; nel 2023 i ricavi sono stati di 65 mln, ndr), il to si aspetta infatti un ulteriore incremento del 20%-25%. E questo grazie sia a una crescita del 10% del mercato Italia, sia a un contributo del 12%-15% da parte delle sedi internazionali. “Quel che è forse più importante è che con il consolidamento delle nostre attività nelle sedi europee, i nostri tassi di sviluppo dovrebbero mantenersi anche nei prossimi anni: un dato affatto scontato quando i volumi diventano più importanti, come sta accadendo a noi”. Ma i benefici dell’internazionalizzazione non si traducono solamente in un aumento dei ricavi: “La presenza su più mercati ci consente anche di attivare moltissime sinergie con i fornitori, hotel e compagnie aeree incluse – conclude infatti Frederic Naar -. I nostri partner ci stanno supportando, perché il progetto piace. E spesso riusciamo ad accedere a tariffe privilegiate, per cui solitamente occorrono parecchi anni prima di ottenerle. Sono davvero tutti contenti di vedere un’azienda italiana in grado di mettere la testa fuori di casa”: Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485985 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non esiste economista in grado di fare previsioni corrette quando i comportamenti sono contrari al buon senso: la Germania è in crisi, con un'economia che non cresce, ma il turismo continua a crescere, come se nulla fosse accaduto. E questa è una buona notizia per l'Italia. Innanzitutto il bilancio della scorsa stagione: un aumento del 20% rispetto alla normalità pre-pandemia, con vendite per 83 miliardi di euro; con un aumento delle prenotazioni del 6 percento rispetto alla stagione precedente. È molto importante sottolineare che la crescita sembra provenire dalle attività turistiche tradizionali, che lo scorso anno hanno generato 40 miliardi di euro, ovvero il sette per cento in più. Anche il 2025 sembra incamminarsi bene. I sondaggi dicono che un quarto dei tedeschi spenderà di più quest'estate. Ma ci sono alcuni dati inaspettati: le prenotazioni anticipate sono salite alle stelle, il che ci consente di prevedere un aumento delle prenotazioni dell'11%. Come potete vedere, in Gran Bretagna il tour operator tradizionale Jet2 sta prendendo il sopravvento, e la stessa cosa si sta verificando anche in Germania. Il 62 percento delle prenotazioni dell'anno scorso è stato effettuato tramite agenzie di viaggio, tramite i loro siti web o di persona. Le crociere sono cresciute del 18 per cento, un dato certamente non positivo per gli ambientalisti. [post_title] => Dall'Itb: Germania in crisi economica ma i tedeschi vogliono continuare a viaggiare [post_date] => 2025-03-06T10:23:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741256581000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485978 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Astoi Confindustria Viaggi conferma la sua partecipazione alla Bmt - Borsa mediterranea del turismo, in programma dal 13 al 15 marzo 2025 presso la Mostra D’Oltremare di Napoli, attraverso il format consolidato del Villaggio Astoi. Questa formula, che aggrega i tour operator associati, rappresenta un punto di riferimento per gli incontri con agenti di viaggio e partner commerciali, favorendo un dialogo diretto sulle nuove opportunità di business. Gli operatori presenti all’edizione 2025, nel Padiglione 5, sono: Alidays Travel Experiences, Alpitour World, Costa Crociere, Futura Vacanze, Going, Guiness Travel, I Grandi Viaggi, Idee per Viaggiare, Isola Azzurra, Naar, Nicolaus/Valtur, OTA Viaggi, Settemari/AmoilMondo, TH Group, Veratour e Viaggi del Mappamondo. Per incentivare l’adesione degli agenti di viaggio alla manifestazione, Astoi ha siglato un accordo con Progecta Srl, società organizzatrice di Bmt, che prevede una formula agevolata per la partecipazione, comprensiva di: viaggio in treno Frecciarossa per Napoli. Trasferimenti alla Mostra D’Oltremare. Ingresso alla fiera e visita del quartiere fieristico, Pizza o light lunch in fiera. Trasferimento in hotel e pernottamento Gli Agenti potranno scegliere di pernottare il 13 o il 14 marzo, abbinando i relativi viaggi in treno ad alta velocità. L’anno è iniziato con numeri incoraggianti per il turismo organizzato, con un trend positivo di prenotazioni per i ponti primaverili. L’aspettativa per il 2025 è un incremento dei volumi del 5/7% rispetto all’anno precedente, con un’attenzione particolare all’estate, che sarà determinante per consolidare i dati. In questo scenario, il mercato del centro e sud Italia rappresenta una grande opportunità e Bmt è un’occasione strategica per rafforzare la collaborazione con il trade, sviluppare nuove sinergie e confrontarsi sulle strategie commerciali per l’anno in corso. [post_title] => Il Villaggio Astoi alla Bmt di Napoli. Agevolazioni per gli agenti [post_date] => 2025-03-06T10:12:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741255953000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485918 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue la crescita del gruppo Volonline che ha chiuso il 2024 con un incremento del 35% del prodotto turismo e del 15% per quanto riguarda la biglietteria aerea. E anche per quest'anno le prospettive sono molto incoraggianti, con una crescita attesa intorno al 46% sul turismo e al 20% di biglietteria, in base a quanto prenotato finora. La forte espansione di Volonline Group è stata di recente riconosciuta persino a livello europeo dalla società di ricerca Statista per Financial Times: il gruppo si è infatti piazzato nel primo quarto della classifica, precisamente al 245esimo posto su mille aziende europee, in base al tasso di crescita annuale rilevato nel triennio 2020-2023. Secondo tale ranking, il ritmo di sviluppo assoluto di Volonline è stato del +673,7%, mentre il tasso di crescita annuo composto si è attestato a +97,8% (cagr). “L’andamento positivo è dovuto, oltre che agli sviluppi in tecnologia e alla nostra capacità di ridefinire la visione del business in funzione dell’evoluzione di mercato, alla nostra scelta di proporre un mondo sempre più articolato e completo in termini di offerta di filiera - spiega il founde e ceo, Luigi Deli -. Dal 2020 a oggi abbiamo creato alcune business unit b2b, utilizzate e apprezzate dal settore e, per non incorrere nel conflitto multicanale ma con l’obiettivo di completare la filiera turistica, abbiamo sviluppato anche marchi b2b2c. Oggi la dimensione e l’articolazione del nostro business costituito dalle società Fly4You, che include Volonline, Teorema Vacanze, Volonclink, EasyhotelXml e la biglietteria, insieme a Reisenplatz, Mrh Group (già Mister Holiday) e Webeds Holding, oltre ad altri brand di nicchia, ci consente di presentarci sul mercato come una unica realtà che abbiamo voluto chiamare Volonline Group: una denominazione più ampia atta a comprendere tutte le attività in capo alla compagnia”. In occasione della prossima Bmt di Napoli, sarà presente per la prima volta uno stand a marchio Volonline Group, con tutte le business unit dell'operatore. [post_title] => Il gruppo Volonline chiude il 2024 a +35% nel comparto turismo e +15% sulla biglietteria [post_date] => 2025-03-05T11:34:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741174458000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485888 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Egitto sotto i riflettori all'Itb di Berlino 2025: la destinazione si presenta al mercato tedesco - il primo per importanza con 1,7 milioni di turisti nel 2024, +5% - con il meglio dell'offerta nel segno della diversità, culturale, naturale e sempre più sostenibile. Un'offerta che quest'anno è forte anche di quelli che sono stati definiti due «sviluppi rivoluzionari»: per la prima volta in cento anni, è stata scoperta la tomba di un faraone vicino alla Valle dei Re (Thutmose II) un ritrovamento sensazionale che ha attirato l'attenzione internazionale mentre, il 3 luglio, è prevista l'attesa apertura del Grande Museo Egizio. «L'Egitto offre agli appassionati di cultura e agli amanti della natura una diversità senza pari che promette avventura e relax - ha dichiarato Sherif Fathi, ministro egiziano del Turismo e delle Antichità (nella foto) -. Come le attività sportive acquatiche, il kite surf, i safari nel deserto e le immersioni. Stiamo utilizzando le ultime tecnologie per proteggere il nostro patrimonio culturale e la nostra diversità. Il turismo sostenibile è il nostro principio fondamentale». Il governo, si legge in una nota dell'Egyptian Tourism Authority, «lavora a stretto contatto con le località turistiche e le organizzazioni ambientaliste per garantire uno sviluppo turistico responsabile». La destinazione porta in primo piano anche un'offerta benessere unica che spazia dall'oasi di Siwa, con oltre 200 sorgenti curative a quelle di Bahariya e Kharga, con acque ricche di zolfo; oltre ad Assuan, sede di diversi complessi termali come il Kato Doo Wellness e lo Zen Wellness. Nel 2024 l'Egitto ha accolto 15,7 milioni di visitatori internazionali, il 5% rispetto al 2023: ma entro il 2030 la destinazione punta ad accogliere 30 milioni di turisti all'anno. [post_title] => L'Egitto conquista l'Itb. Fathi: «Una diversità senza pari che promette avventura e relax» [post_date] => 2025-03-05T10:28:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741170515000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485874 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La testa tra le nuvole e i piedi sul ghiacciaio, questa la sensazione che si prova quando si arriva al Titlis, la più alta montagna del Canton Obvaldo, sulle Alpi Bernesi. Partendo da Engelberg, piccolo villaggio montano sviluppatosi attorno al monastero benedettino e oggi considerata una tra le 10 stazioni sciistiche più importanti della Svizzera, si può raggiungere la vetta del Titlis prendendo prima la cabinovia Titlis Express e poi il Titlis Rotair, la prima funivia girevole al mondo. «Durante l'inverno abbiamo molti ospiti provenienti dall'Europa che vengono a Engelberg per sciare - dichiara Sergio Scheiwiller, sales manager markets West di Titlis - In primavera ed estate invece abbiamo molti indiani, poiché sul Titlis sono stati girati diversi film di Bollywood. Ma in generale la nostra montagna è una destinazione internazionale, che attira visitatori da tutto il mondo in tutte le stagioni». Ponte tibetano alla stazione di 3030 metri con vista impagabile sulla catena delle Alpi Bernesi, grotta nel ghiacciaio, snow park con discese per slittini, pista dedicata con le prime moto da neve elettriche al mondo, percorsi per ciaspole, senza dimenticare gli oltre 80 km di piste di sci. Questa l’offerta invernale del Titlis, destinazione che ha registrato anche in questa stagione un forte interesse da parte di turisti provenienti, oltre che dalla stessa Svizzera, anche da Germania, Inghilterra, Italia, Svezia e Stati Uniti. Come commenta Scheiwiller, «Sono davvero numerose le attività disponibili per chi sceglie il Titis come destinazione, sia nella stagione invernale, ancora attiva grazie alla copiosa neve presente in alta quota, che in estate con un’offerta molto apprezzata anche fuori Europa, sul mercato asiatico, indiano e americano». Le proposte per la stagione estiva In estate l’offerta è altrettanto varia, e focalizzata su diversi target, con proposte di camminate attorno al Trübsee, dove è possibile anche remare prendendo una delle tante barche di legno disponibili gratuitamente sulle sponde del lago, oppure avventurarsi nell’escursione dei 4 laghi fino alla Engstlenalp e al comprensorio Melchsee Frutt, il trail dello Jochpass, un flow trail ideale sia per principianti che per biker più esperti. Tra le tante attività per la stagione calda, anche la Trotti bike per scendere a valle su monopattini, la via ferrata Graustock, le escursioni sui numerosi sentieri e la teleferica sul lago. «Per il pubblico italiano raggiungere Engelberg e il comprensorio sciistico del Titlis è molto agevole, grazie anche agli oltre 40 collegamenti ferroviari giornalieri da Milano verso la Svizzera - commenta Laura Zancolò, key account manager Svizzera Turismo in Italia - I treni continuano ad essere al centro della promozione di Svizzera Turismo, e insieme ai nostri partner puntiamo alla destagionalizzazione, alla promozione di vacanze sostenibili, di itinerari meno conosciuti e alla politica dello “stay longer». Dalla collaborazione tra Trenitalia e le Ferrovie Federali Svizzere sono nate offerte speciali per viaggiare sui treni Eurocity, e incentivare così gli ospiti a visitare le città svizzere durante tutto l’anno. Uno sguardo al futuro Con #Future Proof la montagna più iconica del Canton Obvaldo si proietta in una dimensione di sviluppo e crescita, con un primo traguardo che sarà raggiunto già del 2025 con la messa in servizio della nuova funivia monofilare tra Stand e Titlis. La Titlis Connect sarà utilizzata principalmente per le evacuazioni e il trasporto di materiali. E dal 2026 consentirà di raggiungere la cima 365 giorni all'anno, poiché sarà in grado di trasportare anche persone durante il periodo di manutenzione annuale del Rotair. La secondo fase è l'inaugurazione della torre "Titlis Tower" nella primavera del 2026, che ospiterà un ristorante panoramico, e la terza fase sarà l'apertura della stazione di montagna "Titlis Peak Station" nel 2029. Il progetto è realizzato in collaborazione con gli architetti Herzog & de Meuron. [gallery ids="485876,485877,485878"] [post_title] => Titlis: una stagione senza fine per l'icona delle Alpi Svizzere [post_date] => 2025-03-05T09:56:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => svizzera [1] => svizzera-turismo ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Svizzera [1] => Svizzera Turismo ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741168594000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come anticipato a fine 2024, The Social Hub debutterà a Roma il prossimo 31 marzo nell'area ex dogana di San Lorenzo. Dopo Firenze (Lavagnini e Belfiore) e Bologna, il gruppo porta nella capitale il suo modello di ospitalità ibrida. Il nuovo hub è un distretto nella città di Roma, parte di un ampio progetto di rigenerazione urbana, pensato per ridare slancio a un quartiere da sempre votato alla sperimentazione. Uno spazio accessibile dove anche gli abitanti della città potranno partecipare alle tante attività che saranno proposte. Infatti, oltre alla parte hotel a 4 stelle, l’hub di San Lorenzo ospiterà un parco pubblico che aprirà in tarda primavera, un'area coworking, bar e ristoranti, palestra (aperta 24 ore 7/7), piscina e ambienti per eventi. La zona coworking sarà in particolare dotata di 15 uffici privati da quattro, sei e 12 persone, 48 scrivanie private, oltre a numerose postazioni flessibili, più sale riunioni e cabine per call estemporanee. Per distrarsi tra un impegno e l’altro ci si potrà anche impegnare in una partita di calcetto o di ping pong nella struttura o soggiornare nell’area lounge. Naturalmente non mancheranno i punti di ristoro: un ristorante e bar al piano terra e un bar sulla terrazza, a marchio The Social Hub, oltre un altro ristorante a gestione esterna. La struttura della capitale sarà anche la seconda nel gruppo dove si sperimenterà l’abbonamento mensile, per chi, oltre agli eventi e gli spazi aperti a tutti, vorrà avere accesso al coworking, alla piscina, alla palestra e usufruire di tutte le esperienze offerte alla comunità, inclusi i corsi di formazione e di fitness. [post_title] => The Social Hub approda a Roma il prossimo 31 marzo [post_date] => 2025-03-04T12:44:33+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741092273000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485837 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All'Itb di Berlino l'Enit presenzia in forze con l'amministratore delegato dell'ente, Ivana Jelinic, il minsitro del turismo, Daniela Santanchè e l'ambasciatore italiano a Berlino Fabrizio Bucci. «E' sempre un piacere tornare sempre a Berlino, una delle fiere più importanti del mondo - esordisce Ivana Jelinic -. L'Itb è una specie di termometro per capire quali saranno le tendenze del turismo mondiale, i desideri, da cui trarre indicazione per i nostri operataori. La Germania è il primo mercato in Europa, e quindi è un paese importante. I tedeschi conoscono e amano l'Italia, ma noi non dobbiamo mai stancarci di far conoscere anche quei pezzi d'Italia meno conosciuti, e ribadire i motivi per cui devono ritronare nel nostro Paese. Qui veniamo con una grande delegazione con 14 regioni, oltre 250 operatori, e questo testimonia quanto questo mercato per noi sia importante». Passiamo ora all'ambasciatore italiano a Berlin o Fabrizio Bucci. «Il turismo è una fonte di ricchezza imprescindibile per il nostro Paese, non solo in termini economici, ma anche culturali e di immagine. L’Italia è infatti tra i primi dieci Paesi al mondo per numero di turisti stranieri, e tra questi a fare da traino è proprio la Germania, da cui proviene la maggior parte dei visitatori, con il 14% degli arrivi totali nel 2024 - afferma l'ambasciatore -. Nei prossimi anni ci aspettiamo una presenza ancora maggiore di turisti tedeschi, anche grazie ai Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, che vedranno più di 3.500 atleti da 93 Paesi contendersi 195 medaglie nella splendida cornice delle Dolomiti, dichiarate patrimonio materiale dell’umanità dell’Unesco». E'0 la volta del minsitro del turismo Daniela Santanchè. «Le relazioni tra Italia e Germania rappresentano un pilastro fondamentale per la nostra economia e, in particolare, per il settore turistico. La Germania è il primo mercato di provenienza per i viaggiatori che scelgono l'Italia come meta, e questo è un segno tangibile della fiducia e dell'apprezzamento che i tedeschi hanno per la nostra cultura, la nostra storia e le nostre bellezze naturali. Nel 2024 abbiamo registrato un incremento significativo nel numero di visitatori tedeschi, e la nostra intenzione è quella di continuare a sviluppare iniziative che possano attrarre sempre più turisti. Investire nel turismo significa investire nel futuro, e il nostro impegno è quello di promuovere sempre di più un'Italia accogliente, innovativa e pronta a soddisfare in ogni periodo dell'anno le aspettative dei viaggiatori tedeschi. È fondamentale rafforzare questi legami, non solo per il turismo, ma anche per le opportunità commerciali che ne derivano, creando un circolo virtuoso che porterà benefici a entrambi i Paesi» [post_title] => L'Italia attraverso l'Enit si presenta all'Itb di Berlino [post_date] => 2025-03-04T12:13:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741090424000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485803 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «SkyAlps mantiene il Coa per garantire i collegamenti che normalmente opera e si sta adoperando per sostituire le macchine ferme con altri aeromobili»: è una nota Enac a chiarire la posizione del vettore altoatesino che si trova ad affrontare una serie di «non conformità» ai regolamenti sulla sicurezza del volo. La problematica segue alcune verifiche documentali e delle ispezioni fisiche sugli aeromobili, immatricolati presso l’autorità dell’aviazione civile maltese: «Le discrepanze hanno evidenziato la sussistenza di carenze nelle attestazioni delle manutenzioni degli aeromobili rispetto ai requisiti normativi di sicurezza del volo fissati dal Reg. Ue 1321/2012. In particolare, prosegue la nota Enac, «non sono risultate conformi le attestazioni fornite da un tecnico della compagnia incaricato di eseguire le manutenzioni, al quale è stato interdetto l’accesso in tutti gli aeroporti in cui opera la compagnia SkyAlps. Audit L'Enac informa che «dopo l'audit e grazie, anche, alla piena collaborazione della proprietà e del personale di SkyAlps, a titolo precauzionale, al fine di prevenire il rischio di operazioni di trasporto aereo in carenza delle corrette attestazioni delle manutenzioni eseguite, in forza della delega ricevuta dall’autorità maltese, ha preso atto, condividendo tale opzione, che lo stesso operatore abbia temporaneamente sospeso dal volo sette aeromobili della propria flotta aerea». «Per tali aeromobili - conclude la nota - il rientro in servizio potrà avvenire previo completamento delle adeguate azioni correttive che dovranno essere proposte dalla SkyAlps e preventivamente accettate dal team Enac incaricato per la certificazione e la sorveglianza della compagnia, ciò in coordinamento con l’autorità dell’aviazione maltese, competente per lo Stato di registrazione degli aeromobili». [post_title] => Enac sul fermo SkyAlps: «Il vettore mantiene il Coa. Sostituisce aerei a terra» [post_date] => 2025-03-04T10:43:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741085023000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485798 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un hotel da 83 camere il primo Auberge Resorts Collection in Italia. Dalla conversione di un' ex istituzione educativa ha aperto a Firenze Collegio alla Querce. Chiamata così per gli alberi secolari che ombreggiano i suoi giardini terrazzati, questa proprietà del sedicesimo secolo sorge su una collina, immersa in un viale fiancheggiato da cipressi. La ristrutturazione è stata curata dallo studio di architettura spagnolo Esteva i Esteva, mentre il team fiorentino ArchFlorence ha firmato gli interni. Progettati dalla paesaggista Franchesca Watson, i giardini svelano una piscina invitante, affiancata da un bar e da un ristorante immersi tra le querce. L'offerta della struttura include 49 camere, 28 suite e sei Grand suite, tra cui la residenza la Quercia: estesa su 213 metri quadrati è dotata di sette camere da letto e può essere riservata interamente. La proprietà include anche due soggiorni, due bagni, una cucina, una terrazza panoramica e una vasca idromassaggio privata. La proposta f&b si declina in quattro ristoranti e bar, nonché in esperienze culinarie su misura, tra cui corsi di mixology con olio d’oliva toscano, preparazione dell’amaro, degustazioni di caffè, lezioni di pasta fresca guidate dallo chef e percorsi dal mercato alla tavola. Presente pure Aelia, la Auberge spa dell'hotel, che grazie alla partnership esclusiva con Furtuna Skin, offre un'esperienza di benessere fondata sulla natura e su prodotti di lusso realizzati con ingredienti provenienti da fonti sostenibili. Gli spazi della tenuta sono pure a disposizione per ogni tipo di evento: dai matrimoni sulla terrazza dell'Arco ai ricevimenti all’aperto nei giardini, fino a incontri più intimi nella sala da pranzo privata del refettori. Eventi possono svolgersi anche sotto le volte della Cappella appena restaurata o nella cornice del Teatro, caratterizzato da un palcoscenico e un balcone avvolgente. Nei giardini si trovano tavoli conviviali, mentre per incontri business le sale Noce e Alloro dispongono di ambienti riservati e attrezzati. A completare la proposta mice, le sale adiacenti della biblioteca del Conservatorio che possono accogliere riunioni private o incontri in un’atmosfera elegante. Dopo il lancio del Collegio alla Querce, per la Auberge Resorts Collection sarà la volta dell'apertura di Cambridge House a Mayfair, Londra, prevista per la fine del 2025. Queste nuove strutture si aggiungeranno alle tre proprietà già presenti in Europa: The Woodward di Ginevra, Domaine des Etangs in Francia e Grace Hotel a Santorini, in Grecia. Ulteriori aperture in contesti urbani tra cui The Shore Club a Miami Beach, The Knox, di Dallas e The Hearst Hotel di San Francisco. [gallery ids="485805,485806,485807"] [post_title] => A Firenze apre Collegio alla Querce: primo Auberge Collection in Italia [post_date] => 2025-03-04T10:35:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741084515000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "prosegue processo internazionalizzazione naar apertura gli uffici germania" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":103,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2276,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485985","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non esiste economista in grado di fare previsioni corrette quando i comportamenti sono contrari al buon senso: la Germania è in crisi, con un'economia che non cresce, ma il turismo continua a crescere, come se nulla fosse accaduto. E questa è una buona notizia per l'Italia.\r

\r

Innanzitutto il bilancio della scorsa stagione: un aumento del 20% rispetto alla normalità pre-pandemia, con vendite per 83 miliardi di euro; con un aumento delle prenotazioni del 6 percento rispetto alla stagione precedente. È molto importante sottolineare che la crescita sembra provenire dalle attività turistiche tradizionali, che lo scorso anno hanno generato 40 miliardi di euro, ovvero il sette per cento in più.\r

\r

Anche il 2025 sembra incamminarsi bene. I sondaggi dicono che un quarto dei tedeschi spenderà di più quest'estate. Ma ci sono alcuni dati inaspettati: le prenotazioni anticipate sono salite alle stelle, il che ci consente di prevedere un aumento delle prenotazioni dell'11%.\r

\r

Come potete vedere, in Gran Bretagna il tour operator tradizionale Jet2 sta prendendo il sopravvento, e la stessa cosa si sta verificando anche in Germania. Il 62 percento delle prenotazioni dell'anno scorso è stato effettuato tramite agenzie di viaggio, tramite i loro siti web o di persona. Le crociere sono cresciute del 18 per cento, un dato certamente non positivo per gli ambientalisti.\r

\r

","post_title":"Dall'Itb: Germania in crisi economica ma i tedeschi vogliono continuare a viaggiare","post_date":"2025-03-06T10:23:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1741256581000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Astoi Confindustria Viaggi conferma la sua partecipazione alla Bmt - Borsa mediterranea del turismo, in programma dal 13 al 15 marzo 2025 presso la Mostra D’Oltremare di Napoli, attraverso il format consolidato del Villaggio Astoi. Questa formula, che aggrega i tour operator associati, rappresenta un punto di riferimento per gli incontri con agenti di viaggio e partner commerciali, favorendo un dialogo diretto sulle nuove opportunità di business.\r

\r

Gli operatori presenti all’edizione 2025, nel Padiglione 5, sono: Alidays Travel Experiences, Alpitour World, Costa Crociere, Futura Vacanze, Going, Guiness Travel, I Grandi Viaggi, Idee per Viaggiare, Isola Azzurra, Naar, Nicolaus/Valtur, OTA Viaggi, Settemari/AmoilMondo, TH Group, Veratour e Viaggi del Mappamondo.\r

\r

Per incentivare l’adesione degli agenti di viaggio alla manifestazione, Astoi ha siglato un accordo con Progecta Srl, società organizzatrice di Bmt, che prevede una formula agevolata per la partecipazione, comprensiva di: viaggio in treno Frecciarossa per Napoli. Trasferimenti alla Mostra D’Oltremare. Ingresso alla fiera e visita del quartiere fieristico, Pizza o light lunch in fiera. Trasferimento in hotel e pernottamento\r

\r

Gli Agenti potranno scegliere di pernottare il 13 o il 14 marzo, abbinando i relativi viaggi in treno ad alta velocità.\r

L’anno è iniziato con numeri incoraggianti per il turismo organizzato, con un trend positivo di prenotazioni per i ponti primaverili. L’aspettativa per il 2025 è un incremento dei volumi del 5/7% rispetto all’anno precedente, con un’attenzione particolare all’estate, che sarà determinante per consolidare i dati. In questo scenario, il mercato del centro e sud Italia rappresenta una grande opportunità e Bmt è un’occasione strategica per rafforzare la collaborazione con il trade, sviluppare nuove sinergie e confrontarsi sulle strategie commerciali per l’anno in corso.\r

\r

","post_title":"Il Villaggio Astoi alla Bmt di Napoli. Agevolazioni per gli agenti","post_date":"2025-03-06T10:12:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1741255953000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue la crescita del gruppo Volonline che ha chiuso il 2024 con un incremento del 35% del prodotto turismo e del 15% per quanto riguarda la biglietteria aerea. E anche per quest'anno le prospettive sono molto incoraggianti, con una crescita attesa intorno al 46% sul turismo e al 20% di biglietteria, in base a quanto prenotato finora.\r

\r

La forte espansione di Volonline Group è stata di recente riconosciuta persino a livello europeo dalla società di ricerca Statista per Financial Times: il gruppo si è infatti piazzato nel primo quarto della classifica, precisamente al 245esimo posto su mille aziende europee, in base al tasso di crescita annuale rilevato nel triennio 2020-2023. Secondo tale ranking, il ritmo di sviluppo assoluto di Volonline è stato del +673,7%, mentre il tasso di crescita annuo composto si è attestato a +97,8% (cagr).\r

\r

“L’andamento positivo è dovuto, oltre che agli sviluppi in tecnologia e alla nostra capacità di ridefinire la visione del business in funzione dell’evoluzione di mercato, alla nostra scelta di proporre un mondo sempre più articolato e completo in termini di offerta di filiera - spiega il founde e ceo, Luigi Deli -. Dal 2020 a oggi abbiamo creato alcune business unit b2b, utilizzate e apprezzate dal settore e, per non incorrere nel conflitto multicanale ma con l’obiettivo di completare la filiera turistica, abbiamo sviluppato anche marchi b2b2c. Oggi la dimensione e l’articolazione del nostro business costituito dalle società Fly4You, che include Volonline, Teorema Vacanze, Volonclink, EasyhotelXml e la biglietteria, insieme a Reisenplatz, Mrh Group (già Mister Holiday) e Webeds Holding, oltre ad altri brand di nicchia, ci consente di presentarci sul mercato come una unica realtà che abbiamo voluto chiamare Volonline Group: una denominazione più ampia atta a comprendere tutte le attività in capo alla compagnia”.\r

\r

In occasione della prossima Bmt di Napoli, sarà presente per la prima volta uno stand a marchio Volonline Group, con tutte le business unit dell'operatore.","post_title":"Il gruppo Volonline chiude il 2024 a +35% nel comparto turismo e +15% sulla biglietteria","post_date":"2025-03-05T11:34:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741174458000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485888","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Egitto sotto i riflettori all'Itb di Berlino 2025: la destinazione si presenta al mercato tedesco - il primo per importanza con 1,7 milioni di turisti nel 2024, +5% - con il meglio dell'offerta nel segno della diversità, culturale, naturale e sempre più sostenibile.\r

\r

Un'offerta che quest'anno è forte anche di quelli che sono stati definiti due «sviluppi rivoluzionari»: per la prima volta in cento anni, è stata scoperta la tomba di un faraone vicino alla Valle dei Re (Thutmose II) un ritrovamento sensazionale che ha attirato l'attenzione internazionale mentre, il 3 luglio, è prevista l'attesa apertura del Grande Museo Egizio.\r

\r

«L'Egitto offre agli appassionati di cultura e agli amanti della natura una diversità senza pari che promette avventura e relax - ha dichiarato Sherif Fathi, ministro egiziano del Turismo e delle Antichità (nella foto) -. Come le attività sportive acquatiche, il kite surf, i safari nel deserto e le immersioni. Stiamo utilizzando le ultime tecnologie per proteggere il nostro patrimonio culturale e la nostra diversità. Il turismo sostenibile è il nostro principio fondamentale».\r

\r

Il governo, si legge in una nota dell'Egyptian Tourism Authority, «lavora a stretto contatto con le località turistiche e le organizzazioni ambientaliste per garantire uno sviluppo turistico responsabile». La destinazione porta in primo piano anche un'offerta benessere unica che spazia dall'oasi di Siwa, con oltre 200 sorgenti curative a quelle di Bahariya e Kharga, con acque ricche di zolfo; oltre ad Assuan, sede di diversi complessi termali come il Kato Doo Wellness e lo Zen Wellness.\r

\r

Nel 2024 l'Egitto ha accolto 15,7 milioni di visitatori internazionali, il 5% rispetto al 2023: ma entro il 2030 la destinazione punta ad accogliere 30 milioni di turisti all'anno.\r

\r

","post_title":"L'Egitto conquista l'Itb. Fathi: «Una diversità senza pari che promette avventura e relax»","post_date":"2025-03-05T10:28:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1741170515000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485874","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La testa tra le nuvole e i piedi sul ghiacciaio, questa la sensazione che si prova quando si arriva al Titlis, la più alta montagna del Canton Obvaldo, sulle Alpi Bernesi. Partendo da Engelberg, piccolo villaggio montano sviluppatosi attorno al monastero benedettino e oggi considerata una tra le 10 stazioni sciistiche più importanti della Svizzera, si può raggiungere la vetta del Titlis prendendo prima la cabinovia Titlis Express e poi il Titlis Rotair, la prima funivia girevole al mondo.\r

\r

«Durante l'inverno abbiamo molti ospiti provenienti dall'Europa che vengono a Engelberg per sciare - dichiara Sergio Scheiwiller, sales manager markets West di Titlis - In primavera ed estate invece abbiamo molti indiani, poiché sul Titlis sono stati girati diversi film di Bollywood. Ma in generale la nostra montagna è una destinazione internazionale, che attira visitatori da tutto il mondo in tutte le stagioni».\r

\r

Ponte tibetano alla stazione di 3030 metri con vista impagabile sulla catena delle Alpi Bernesi, grotta nel ghiacciaio, snow park con discese per slittini, pista dedicata con le prime moto da neve elettriche al mondo, percorsi per ciaspole, senza dimenticare gli oltre 80 km di piste di sci. Questa l’offerta invernale del Titlis, destinazione che ha registrato anche in questa stagione un forte interesse da parte di turisti provenienti, oltre che dalla stessa Svizzera, anche da Germania, Inghilterra, Italia, Svezia e Stati Uniti.\r

Come commenta Scheiwiller, «Sono davvero numerose le attività disponibili per chi sceglie il Titis come destinazione, sia nella stagione invernale, ancora attiva grazie alla copiosa neve presente in alta quota, che in estate con un’offerta molto apprezzata anche fuori Europa, sul mercato asiatico, indiano e americano».\r

Le proposte per la stagione estiva\r

In estate l’offerta è altrettanto varia, e focalizzata su diversi target, con proposte di camminate attorno al Trübsee, dove è possibile anche remare prendendo una delle tante barche di legno disponibili gratuitamente sulle sponde del lago, oppure avventurarsi nell’escursione dei 4 laghi fino alla Engstlenalp e al comprensorio Melchsee Frutt, il trail dello Jochpass, un flow trail ideale sia per principianti che per biker più esperti. Tra le tante attività per la stagione calda, anche la Trotti bike per scendere a valle su monopattini, la via ferrata Graustock, le escursioni sui numerosi sentieri e la teleferica sul lago.\r

\r

«Per il pubblico italiano raggiungere Engelberg e il comprensorio sciistico del Titlis è molto agevole, grazie anche agli oltre 40 collegamenti ferroviari giornalieri da Milano verso la Svizzera - commenta Laura Zancolò, key account manager Svizzera Turismo in Italia - I treni continuano ad essere al centro della promozione di Svizzera Turismo, e insieme ai nostri partner puntiamo alla destagionalizzazione, alla promozione di vacanze sostenibili, di itinerari meno conosciuti e alla politica dello “stay longer».\r

\r

Dalla collaborazione tra Trenitalia e le Ferrovie Federali Svizzere sono nate offerte speciali per viaggiare sui treni Eurocity, e incentivare così gli ospiti a visitare le città svizzere durante tutto l’anno.\r

Uno sguardo al futuro\r

Con #Future Proof la montagna più iconica del Canton Obvaldo si proietta in una dimensione di sviluppo e crescita, con un primo traguardo che sarà raggiunto già del 2025 con la messa in servizio della nuova funivia monofilare tra Stand e Titlis. La Titlis Connect sarà utilizzata principalmente per le evacuazioni e il trasporto di materiali. E dal 2026 consentirà di raggiungere la cima 365 giorni all'anno, poiché sarà in grado di trasportare anche persone durante il periodo di manutenzione annuale del Rotair. La secondo fase è l'inaugurazione della torre \"Titlis Tower\" nella primavera del 2026, che ospiterà un ristorante panoramico, e la terza fase sarà l'apertura della stazione di montagna \"Titlis Peak Station\" nel 2029. Il progetto è realizzato in collaborazione con gli architetti Herzog & de Meuron.\r

\r

[gallery ids=\"485876,485877,485878\"]","post_title":"Titlis: una stagione senza fine per l'icona delle Alpi Svizzere","post_date":"2025-03-05T09:56:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["svizzera","svizzera-turismo"],"post_tag_name":["Svizzera","Svizzera Turismo"]},"sort":[1741168594000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come anticipato a fine 2024, The Social Hub debutterà a Roma il prossimo 31 marzo nell'area ex dogana di San Lorenzo. Dopo Firenze (Lavagnini e Belfiore) e Bologna, il gruppo porta nella capitale il suo modello di ospitalità ibrida. Il nuovo hub è un distretto nella città di Roma, parte di un ampio progetto di rigenerazione urbana, pensato per ridare slancio a un quartiere da sempre votato alla sperimentazione. Uno spazio accessibile dove anche gli abitanti della città potranno partecipare alle tante attività che saranno proposte. Infatti, oltre alla parte hotel a 4 stelle, l’hub di San Lorenzo ospiterà un parco pubblico che aprirà in tarda primavera, un'area coworking, bar e ristoranti, palestra (aperta 24 ore 7/7), piscina e ambienti per eventi.\r

\r

La zona coworking sarà in particolare dotata di 15 uffici privati da quattro, sei e 12 persone, 48 scrivanie private, oltre a numerose postazioni flessibili, più sale riunioni e cabine per call estemporanee. Per distrarsi tra un impegno e l’altro ci si potrà anche impegnare in una partita di calcetto o di ping pong nella struttura o soggiornare nell’area lounge.\r

\r

Naturalmente non mancheranno i punti di ristoro: un ristorante e bar al piano terra e un bar sulla terrazza, a marchio The Social Hub, oltre un altro ristorante a gestione esterna. La struttura della capitale sarà anche la seconda nel gruppo dove si sperimenterà l’abbonamento mensile, per chi, oltre agli eventi e gli spazi aperti a tutti, vorrà avere accesso al coworking, alla piscina, alla palestra e usufruire di tutte le esperienze offerte alla comunità, inclusi i corsi di formazione e di fitness.","post_title":"The Social Hub approda a Roma il prossimo 31 marzo","post_date":"2025-03-04T12:44:33+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1741092273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'Itb di Berlino l'Enit presenzia in forze con l'amministratore delegato dell'ente, Ivana Jelinic, il minsitro del turismo, Daniela Santanchè e l'ambasciatore italiano a Berlino Fabrizio Bucci.\r

\r

«E' sempre un piacere tornare sempre a Berlino, una delle fiere più importanti del mondo - esordisce Ivana Jelinic -. L'Itb è una specie di termometro per capire quali saranno le tendenze del turismo mondiale, i desideri, da cui trarre indicazione per i nostri operataori. La Germania è il primo mercato in Europa, e quindi è un paese importante. I tedeschi conoscono e amano l'Italia, ma noi non dobbiamo mai stancarci di far conoscere anche quei pezzi d'Italia meno conosciuti, e ribadire i motivi per cui devono ritronare nel nostro Paese. Qui veniamo con una grande delegazione con 14 regioni, oltre 250 operatori, e questo testimonia quanto questo mercato per noi sia importante».\r

\r

Passiamo ora all'ambasciatore italiano a Berlin o Fabrizio Bucci.\r

\r

«Il turismo è una fonte di ricchezza imprescindibile per il nostro Paese, non solo in termini economici, ma anche culturali e di immagine. L’Italia è infatti tra i primi dieci Paesi al mondo per numero di turisti stranieri, e tra questi a fare da traino è proprio la Germania, da cui proviene la maggior parte dei visitatori, con il 14% degli arrivi totali nel 2024 - afferma l'ambasciatore -. Nei prossimi anni ci aspettiamo una presenza ancora maggiore di turisti tedeschi, anche grazie ai Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, che vedranno più di 3.500 atleti da 93 Paesi contendersi 195 medaglie nella splendida cornice delle Dolomiti, dichiarate patrimonio materiale dell’umanità dell’Unesco».\r

\r

E'0 la volta del minsitro del turismo Daniela Santanchè.\r

\r

«Le relazioni tra Italia e Germania rappresentano un pilastro fondamentale per la nostra economia e, in particolare, per il settore turistico. La Germania è il primo mercato di provenienza per i viaggiatori che scelgono l'Italia come meta, e questo è un segno tangibile della fiducia e dell'apprezzamento che i tedeschi hanno per la nostra cultura, la nostra storia e le nostre bellezze naturali. Nel 2024 abbiamo registrato un incremento significativo nel numero di visitatori tedeschi, e la nostra intenzione è quella di continuare a sviluppare iniziative che possano attrarre sempre più turisti. Investire nel turismo significa investire nel futuro, e il nostro impegno è quello di promuovere sempre di più un'Italia accogliente, innovativa e pronta a soddisfare in ogni periodo dell'anno le aspettative dei viaggiatori tedeschi. È fondamentale rafforzare questi legami, non solo per il turismo, ma anche per le opportunità commerciali che ne derivano, creando un circolo virtuoso che porterà benefici a entrambi i Paesi»\r

\r

","post_title":"L'Italia attraverso l'Enit si presenta all'Itb di Berlino","post_date":"2025-03-04T12:13:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1741090424000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485803","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«SkyAlps mantiene il Coa per garantire i collegamenti che normalmente opera e si sta adoperando per sostituire le macchine ferme con altri aeromobili»: è una nota Enac a chiarire la posizione del vettore altoatesino che si trova ad affrontare una serie di «non conformità» ai regolamenti sulla sicurezza del volo.\r

\r

La problematica segue alcune verifiche documentali e delle ispezioni fisiche sugli aeromobili, immatricolati presso l’autorità dell’aviazione civile maltese: «Le discrepanze hanno evidenziato la sussistenza di carenze nelle attestazioni delle manutenzioni degli aeromobili rispetto ai requisiti normativi di sicurezza del volo fissati dal Reg. Ue 1321/2012.\r

\r

In particolare, prosegue la nota Enac, «non sono risultate conformi le attestazioni fornite da un tecnico della compagnia incaricato di eseguire le manutenzioni, al quale è stato interdetto l’accesso in tutti gli aeroporti in cui opera la compagnia SkyAlps.\r

Audit\r

L'Enac informa che «dopo l'audit e grazie, anche, alla piena collaborazione della proprietà e del personale di SkyAlps, a titolo precauzionale, al fine di prevenire il rischio di operazioni di trasporto aereo in carenza delle corrette attestazioni delle manutenzioni eseguite, in forza della delega ricevuta dall’autorità maltese, ha preso atto, condividendo tale opzione, che lo stesso operatore abbia temporaneamente sospeso dal volo sette aeromobili della propria flotta aerea».\r

\r

«Per tali aeromobili - conclude la nota - il rientro in servizio potrà avvenire previo completamento delle adeguate azioni correttive che dovranno essere proposte dalla SkyAlps e preventivamente accettate dal team Enac incaricato per la certificazione e la sorveglianza della compagnia, ciò in coordinamento con l’autorità dell’aviazione maltese, competente per lo Stato di registrazione degli aeromobili».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Enac sul fermo SkyAlps: «Il vettore mantiene il Coa. Sostituisce aerei a terra»","post_date":"2025-03-04T10:43:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1741085023000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485798","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un hotel da 83 camere il primo Auberge Resorts Collection in Italia. Dalla conversione di un' ex istituzione educativa ha aperto a Firenze Collegio alla Querce. Chiamata così per gli alberi secolari che ombreggiano i suoi giardini terrazzati, questa proprietà del sedicesimo secolo sorge su una collina, immersa in un viale fiancheggiato da cipressi.\r

\r

La ristrutturazione è stata curata dallo studio di architettura spagnolo Esteva i Esteva, mentre il team fiorentino ArchFlorence ha firmato gli interni. Progettati dalla paesaggista Franchesca Watson, i giardini svelano una piscina invitante, affiancata da un bar e da un ristorante immersi tra le querce.\r

\r

L'offerta della struttura include 49 camere, 28 suite e sei Grand suite, tra cui la residenza la Quercia: estesa su 213 metri quadrati è dotata di sette camere da letto e può essere riservata interamente. La proprietà include anche due soggiorni, due bagni, una cucina, una terrazza panoramica e una vasca idromassaggio privata.\r

\r

La proposta f&b si declina in quattro ristoranti e bar, nonché in esperienze culinarie su misura, tra cui corsi di mixology con olio d’oliva toscano, preparazione dell’amaro, degustazioni di caffè, lezioni di pasta fresca guidate dallo chef e percorsi dal mercato alla tavola. Presente pure Aelia, la Auberge spa dell'hotel, che grazie alla partnership esclusiva con Furtuna Skin, offre un'esperienza di benessere fondata sulla natura e su prodotti di lusso realizzati con ingredienti provenienti da fonti sostenibili.\r

\r

Gli spazi della tenuta sono pure a disposizione per ogni tipo di evento: dai matrimoni sulla terrazza dell'Arco ai ricevimenti all’aperto nei giardini, fino a incontri più intimi nella sala da pranzo privata del refettori. Eventi possono svolgersi anche sotto le volte della Cappella appena restaurata o nella cornice del Teatro, caratterizzato da un palcoscenico e un balcone avvolgente. Nei giardini si trovano tavoli conviviali, mentre per incontri business le sale Noce e Alloro dispongono di ambienti riservati e attrezzati. A completare la proposta mice, le sale adiacenti della biblioteca del Conservatorio che possono accogliere riunioni private o incontri in un’atmosfera elegante.\r

\r

Dopo il lancio del Collegio alla Querce, per la Auberge Resorts Collection sarà la volta dell'apertura di Cambridge House a Mayfair, Londra, prevista per la fine del 2025. Queste nuove strutture si aggiungeranno alle tre proprietà già presenti in Europa: The Woodward di Ginevra, Domaine des Etangs in Francia e Grace Hotel a Santorini, in Grecia. Ulteriori aperture in contesti urbani tra cui The Shore Club a Miami Beach, The Knox, di Dallas e The Hearst Hotel di San Francisco.\r

\r

[gallery ids=\"485805,485806,485807\"]","post_title":"A Firenze apre Collegio alla Querce: primo Auberge Collection in Italia","post_date":"2025-03-04T10:35:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1741084515000]}]}}