Il Ca’ di Dio entra nella Considerate Coollection di Small Luxury Hotels of the World

Il Ca’ di Dio di Venezia è tra le sette new entry della Considerate Collection griffata Small Luxury Hotels of the World: la collezione di hotel di lusso lanciata pochi mesi fa da Slh, con l’obiettivo di raccogliere le strutture dotate di una spiccata vocazione per la sostenibilità e un forte impatto sociale.

Già parte di Slh, l’indirizzo lagunare del brand VRetreats del gruppo Alpitour, il cui interior design è stato curato da Patricia Urquiola, ha quindi pienamente dimostrato di essere in linea con i rigidi criteri di selezione previsti dalla Considerate Collection in materia di attenzione alla comunità, capacità di custodire la cultura locale e consapevolezza ambientale, a cui si aggiunge un forte sistema di gestione della sostenibilità, secondo quanto stabilito dal Global sustainable tourism council (l’organismo internazionale, indipendente e senza scopo di lucro istituito dal Programma ambiente delle Nazioni unite, Unp, e dall’Organizzazione mondiale del turismo, Unwto). Il Ca’ di Dio ha infatti superato una valutazione ad hoc condotta dall’Slh Sustainability advisory panel con revisione da parte dello stesso Gstc.

“Sono molto fiero di questo importante riconoscimento, che premia il nostro impegno come gruppo e il lavoro di ogni giorno dei nostri collaboratori – spiega Christophe Mercier, direttore dell’hotel –. Il Ca’ di Dio racchiude quello che io chiamo Venessentia, ossia il fascino, l’atmosfera e l’essenza più intima di Venezia. a cui si aggiunge una spiccata attenzione alla sostenibilità per far sentire ogni ospite come a casa con la consapevolezza di aver fatto una scelta responsabile verso l’ambiente e il nostro futuro”.

Con l’ingresso di Ca’ di Dio salgono a 33 gli hotel presenti in 25 differenti Paesi e oggi parte di Considerate Collection.