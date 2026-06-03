Hotellerie a stelle e strisce: migliorano le previsioni 2026-27 CoStar e Tourism Economics hanno rivisto le proprie previsioni per il settore alberghiero statunitense per il 2026 e il 2027, evidenziando risultati migliori del previsto in tutti i principali indicatori di settore. Per il 2026, come riporta TravelDailyNews, le proiezioni di aumento della tariffa media giornaliera e del ricavo per camera disponibile sono state riviste al rialzo rispettivamente di 1 e 2,2 punti percentuali. Si prevede inoltre un aumento del tasso di occupazione nel corso dell’anno, a differenza delle precedenti previsioni che anticipavano un calo su base annua. Jan Freitag, direttore nazionale di Hospitality Analytics presso CoStar Group, ha dichiarato: «Il cauto ottimismo che ha caratterizzato le nostre previsioni all’inizio dell’anno ha lasciato il posto a una stima più solida, trainata da una domanda più forte sia da parte dei gruppi che dei singoli clienti. Dalla nostra ultima revisione, il settore ha registrato una crescita sostenuta delle performance, con una domanda di camere in aumento di oltre 8 milioni di pernottamenti su base annua nei primi quattro mesi del 2026. Per il resto dell’anno, prevediamo un rallentamento della crescita della domanda, ma il ritmo rimarrà comunque favorevole a solidi aumenti di Adr e RevPar, anche se entrambi continueranno a crescere a un ritmo inferiore a quello dell’inflazion». Aran Ryan, direttore degli studi di settore presso Tourism Economics, ha aggiunto: «L’attività turistica sembra resiliente in vista dell’estate. La stabilità del mercato del lavoro e l’aumento del patrimonio familiare sostengono la domanda di viaggi di piacere, nonostante l’aumento dei prezzi del carburante. Anche i viaggi di gruppo sono in miglioramento, parallelamente ai solidi profitti aziendali, mentre il turismo internazionale rimane debole, con la speranza di una ripresa grazie ai Mondiali di calcio. Guardando al futuro, il rallentamento dell’inflazione dovrebbe favorire una ripresa economica leggermente più forte il prossimo anno». Le previsioni riviste indicano un continuo sostegno da parte della domanda di viaggi sia di piacere che di gruppo, mentre il numero di visitatori internazionali rimane al di sotto delle aspettative. Le prospettive prevedono inoltre un miglioramento delle condizioni economiche grazie al rallentamento dell’inflazione. Secondo CoStar, la redditività degli hotel dovrebbe migliorare con l’aumento dei ricavi totali. Tuttavia, si prevede che l’aumento dei costi operativi continuerà a esercitare pressione sui margini. «Si prevede che il margine di profitto lordo aumenterà grazie alla crescita dei ricavi totali, con il contributo maggiore proveniente dal reparto camere. Tuttavia, si ritiene che le spese cresceranno a un ritmo più elevato, con conseguente continua compressione del margine di profitto» chiude Freitag.. Condividi

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I pacchetti\r

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La Fresh Experience ad esempio unisce i piaceri della piscina panoramica ad un menu di quattro portate al ristorante Fre, una Stella Michelin all'interno del resort. Questa esperienza si declina in tre diverse opzioni: si può scegliere il Morning Pool & Lunch, che prevede l'accesso alla piscina dalle 9 alle 13 seguito dal pranzo, oppure l'Afternoon Pool & Dinner, che combina l'ingresso pomeridiano dalle 15 alle 19.30 alla cena. Per chi desidera il massimo del comfort, l'opzione Full Taste Day Premium offre un'intera giornata immersi nel relax della piscina, con aperitivo in terrazza e cena.\r

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Se l'obiettivo è un benessere total, si può abbinare la piscina a un percorso di due ore nella Spa del resort, con il pacchetto Chill Mood, che si chiude con un aperitivo in terrazza. Chi invece cerca una fuga rigenerante focalizzata sulla quiete può optare per il pacchetto Pool Break, con ingresso in piscina e servizio bar.\r

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","post_title":"Réva Resort, vacanze in Piemonte tra alta gastronomia, vini e benessere","post_date":"2026-06-03T15:11:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780499506000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515712","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_276517\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] El Capitolio, La Habana[/caption]\r

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Meliá Hotels International è la seconda catena spagnola a cessare la gestione di hotel appartenenti al gruppo Gaviota a Cuba, come riporta Hosteltur. Questa decisione è dettata dall'inasprimento delle sanzioni statunitensi contro le società straniere legate a entità controllate da Gaesa. Le misure dell'amministrazione Trump entreranno in vigore venerdì 5 giugno e si prevede un effetto domino tra le aziende che operano sull'isola.\r

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Meliá è una delle catene alberghiere con la maggiore presenza nel Paese, con un portfolio di oltre 30 strutture e 13.800 camere. Secondo le informazioni riportate da Hosteltur, la catena avrebbe deciso di interrompere la fornitura di servizi di gestione e marketing, nonché la concessione in licenza dei suoi marchi alberghieri, in 15 hotel, \"attivando e attuando piani specifici per effettuare una disaffiliazione ordinata\". Inoltre, sono in corso di attuazione protocolli per informare fornitori e clienti.\r

Gli hotel coinvolti\r

I 15 hotel che lascerebbero il portfolio di Melià sarebbero Gran Hotel Bristol Habana Vieja, Innside Catedral Habana, Meliá Buena Vista, Meliá Cayo Santa María, Meliá Jardines del Rey, Meliá Las Dunas, Meliá Península Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Princesa Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Varadero, Sol Caribe Beach, Sol Cayo Santa María, Sol Río de Luna y Mares, Sol Varadero Beach.\r

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La decisione di Meliá Hotels International , comunicata ai proprietari degli hotel e confermata oggi, è una risposta a una serie di circostanze impreviste, al di fuori del controllo di Meliá, che hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento dei servizi offerti da questi hotel.\r

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Già a febbraio la società aveva annunciato una riduzione della propria capacità operativa, limitando l'attività a tre hotel aperti e adeguando quindi la propria offerta ai livelli di occupazione effettivi. La stragrande maggioranza degli hotel di Gaviota era già chiusa e inattiva a causa di problemi energetici e del calo della domanda, pertanto l'impatto dell'annuncio è stato limitato.\r

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Prima di Melià, Iberostar aveva già interrotto i rapporti con Gaviota, cessando le attività in 12 dei suoi 18 hotel a Cuba. La società continua a operare in altri sei hotel collegati a gruppi non colpiti allo stesso modo dalle nuove restrizioni..\r

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Per le catene alberghiere, il problema non si limita alla gestione quotidiana delle strutture e alle difficoltà causate dalla carenza di forniture. L'impatto va ben oltre, poiché l'esposizione alle sanzioni statunitensi può ripercuotersi sui finanziamenti, sui rapporti bancari, sul marketing internazionale e sulla reputazione aziendale.\r

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","post_title":"Cuba: Melià cessa la gestione degli hotel del gruppo Gaviota","post_date":"2026-06-03T14:44:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780497885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515669","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la prima volta la Guida Michelin dedica alla Polonia una selezione nazionale completa, estendendo la valutazione all’intero territorio. Un traguardo che conferma il crescente riconoscimento internazionale della cucina polacca contemporanea e il forte interesse verso la Polonia come destinazione enogastronomica emergente in Europa.\r

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L’edizione 2026 della Guida Michelin Polska include ben 196 ristoranti, premiando non solo le grandi città già presenti nelle precedenti selezioni, ma anche nuove destinazioni e realtà emergenti diffuse in tutto il Paese.\r

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«L’inserimento dell’intera Polonia nella selezione Michelin rappresenta un momento storico per la promozione internazionale della nostra destinazione. È il riconoscimento di una scena gastronomica dinamica, creativa e sempre più apprezzata nel mondo, capace di valorizzare tradizioni locali, ingredienti regionali e nuove interpretazioni della cucina contemporanea - dichiara Magdalena Krucz, presidente del Polish Tourism Organisation -. La cucina è oggi una delle chiavi più forti attraverso cui raccontare l’identità della Polonia e il crescente numero di ristoranti premiati conferma la qualità e la maturità raggiunta dal settore”.\r

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A guidare la scena gastronomica nazionale resta Bottiglieria 1881 di Cracovia, che mantiene le sue due Stelle Michelin, confermandosi il ristorante più premiato della Polonia; cresce anche il numero dei ristoranti premiati con una Stella, che salgono a dieci grazie a quattro nuovi ingressi. La crescita della scena gastronomica polacca emerge anche oltre il fine dining: salgono infatti a 38 i ristoranti Bib Gourmand (19 in più rispetto allo scorso anno), riconoscimento dedicato ai locali che propongono cucina di qualità a prezzi accessibili.\r

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Eliksir di Danzica mantiene inoltre la Stella Verde Michelin, unico riconoscimento del genere in Polonia, assegnato ai ristoranti particolarmente attenti a sostenibilità, stagionalità e valorizzazione dei produttori locali.\r

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«Anche per il pubblico italiano la gastronomia sta diventando un elemento sempre più importante nella scelta del viaggio - commenta Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente nazionale polacco per il turismo a Roma -. La Polonia sorprende perché riesce a unire autenticità, creatività e qualità in un’offerta culinaria in continua evoluzione. Dai ristoranti stellati alle esperienze legate ai prodotti regionali e alla cucina tradizionale reinterpretata in chiave contemporanea, il Paese si conferma una destinazione ideale per chi ama scoprire un territorio anche attraverso il gusto».","post_title":"Polonia protagonista della Guida Michelin con la prima selezione nazionale","post_date":"2026-06-03T13:02:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780491777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"CoStar e Tourism Economics hanno rivisto le proprie previsioni per il settore alberghiero statunitense per il 2026 e il 2027, evidenziando risultati migliori del previsto in tutti i principali indicatori di settore.\r

Per il 2026, come riporta TravelDailyNews, le proiezioni di aumento della tariffa media giornaliera e del ricavo per camera disponibile sono state riviste al rialzo rispettivamente di 1 e 2,2 punti percentuali. Si prevede inoltre un aumento del tasso di occupazione nel corso dell'anno, a differenza delle precedenti previsioni che anticipavano un calo su base annua.\r

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Jan Freitag, direttore nazionale di Hospitality Analytics presso CoStar Group, ha dichiarato: «Il cauto ottimismo che ha caratterizzato le nostre previsioni all'inizio dell'anno ha lasciato il posto a una stima più solida, trainata da una domanda più forte sia da parte dei gruppi che dei singoli clienti. Dalla nostra ultima revisione, il settore ha registrato una crescita sostenuta delle performance, con una domanda di camere in aumento di oltre 8 milioni di pernottamenti su base annua nei primi quattro mesi del 2026. Per il resto dell'anno, prevediamo un rallentamento della crescita della domanda, ma il ritmo rimarrà comunque favorevole a solidi aumenti di Adr e RevPar, anche se entrambi continueranno a crescere a un ritmo inferiore a quello dell'inflazion».\r

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Aran Ryan, direttore degli studi di settore presso Tourism Economics, ha aggiunto: «L'attività turistica sembra resiliente in vista dell'estate. La stabilità del mercato del lavoro e l'aumento del patrimonio familiare sostengono la domanda di viaggi di piacere, nonostante l'aumento dei prezzi del carburante. Anche i viaggi di gruppo sono in miglioramento, parallelamente ai solidi profitti aziendali, mentre il turismo internazionale rimane debole, con la speranza di una ripresa grazie ai Mondiali di calcio. Guardando al futuro, il rallentamento dell'inflazione dovrebbe favorire una ripresa economica leggermente più forte il prossimo anno».\r

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Le previsioni riviste indicano un continuo sostegno da parte della domanda di viaggi sia di piacere che di gruppo, mentre il numero di visitatori internazionali rimane al di sotto delle aspettative. Le prospettive prevedono inoltre un miglioramento delle condizioni economiche grazie al rallentamento dell'inflazione.\r

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Secondo CoStar, la redditività degli hotel dovrebbe migliorare con l'aumento dei ricavi totali. Tuttavia, si prevede che l'aumento dei costi operativi continuerà a esercitare pressione sui margini.\r

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«Si prevede che il margine di profitto lordo aumenterà grazie alla crescita dei ricavi totali, con il contributo maggiore proveniente dal reparto camere. Tuttavia, si ritiene che le spese cresceranno a un ritmo più elevato, con conseguente continua compressione del margine di profitto» chiude Freitag.. \r

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","post_title":"Hotellerie a stelle e strisce: migliorano le previsioni 2026-27","post_date":"2026-06-03T12:57:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780491457000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come anticipato lo scorso maggio, Ita Airways sarà nuovamente operativa sulla rotta tra Roma Fiumicino e Tel Aviv dal 1º luglio 2026. La compagnia effettuerà due frequenze giornaliere: AZ806 in partenza da Roma alle 09:10 e arrivo a Tel Aviv alle ore 13:30 locali; AZ807 in partenza da Tel Aviv alle ore 14:30 e arrivo a Fiumicino alle ore 17:15 locali.\r

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Con una lieve variazione della programmazione nella giornata di giovedì, quando il volo AZ806 partirà da Roma Fiumicino alle ore 09:30 con arrivo a Tel Aviv alle ore 13:50 locali, mentre il volo AZ807 partirà da Tel Aviv alle ore 14:50 con arrivo a Roma Fiumicino alle ore 17:35 locali. AZ810 in partenza da Roma Fiumicino alle ore 22:50 e arrivo a Tel Aviv alle ore 03:10 locali del giorno successivo; AZ809 in partenza da Tel Aviv alle ore 05:15 locali e arrivo a Roma Fiumicino alle ore 08:00 locali.\r

Gli orari sono stati studiati per garantire ai passeggeri comode coincidenze attraverso l’hub di Roma Fiumicino, offrendo un accesso agevole alle destinazioni del network domestico, internazionale e intercontinentale di Ita.\r

La Roma-Tel Aviv sarà servita con l’Airbus A321neo, l’aeromobile narrow-body configurato con tre classi di servizio – Business Class, Premium Economy ed Economy – che offre un’esperienza di viaggio premium, grazie ad interni spaziosi ispirati al design italiano, sedili di Business Class completamente reclinabili, sistemi di illuminazione avanzati e un sistema di intrattenimento di bordo di ultima generazione in 4K. L’A321neo garantisce inoltre importanti benefici in termini ambientali e operativi, con consumi di carburante ed emissioni di CO₂ per posto inferiori di oltre il 20% rispetto agli aeromobili della generazione precedente.","post_title":"Ritorno a Tel Aviv il 1° luglio per Ita Airways, con due frequenze giornaliere","post_date":"2026-06-03T12:53:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780491208000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515693","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per le nuove rotte targate Ryanair da Parma verso Reggio Calabria e Tirana: la low cost irlandese opererà tre voli settimanali per Reggio Calabria e due voli settimanali per Tirana.\r

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«Ci ha fatto piacere vedere i primi voli delle nostre nuove rotte estive 2026 da Parma a Reggio, Calabria e Tirana, decollare questa settimana con decine di clienti Ryanair soddisfatti a bordo - ha dichiarato Jade Kirwan, director of communications di Ryanair - L’operativo completo dell'estate 2026 di Ryanair è ora disponibile per la prenotazione».\r

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Intanto, i più recenti dati di traffico della compagnia indicano un trend in crescita, con il mese di maggio che ha registrato un aumento del 6% nel numero di viaggiatori, con oltre 114.000 voli operati. Il numero complessivo dei passeggeri è passato da 19,6 milioni del maggio 2025 a quota 20,7 milioni nel maggio di quest'anno. Il load factor è rimasto stabile al 95%.","post_title":"Ryanair ha inaugurato i nuovi voli da Parma per Reggio Calabria e Tirana","post_date":"2026-06-03T12:38:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780490324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche il gruppo Air France-Klm si aggiunge all'elenco delle compagnie aeree impegnate tranquillizzare i propri, futuri passeggeri sulla stabilità delle operazioni di volo estive, in relazione alle potenziali carenze di carburante.\r

Una nota dei vettori - Air France, Klm e Transavia - spiega che si stanno preparando attivamente per l’alta stagione estiva e, sebbene le questioni relative alla disponibilità di carburante abbiano attirato l’attenzione dei media fin dalla primavera, le informazioni attualmente disponibili consentono alle compagnie del gruppo di confermare che saranno in grado di operare regolarmente il loro programma di voli quest’estate.\r

«Air France, Klm e Transavia trasporteranno tutti i loro clienti quest’estate - precisa il ceo del gruppo, Benjamin Smith -. Monitoriamo costantemente la disponibilità di carburante nelle destinazioni che serviamo e, come evidenziato nelle ultime settimane dai governi francese e olandese, tutti gli indicatori sono positivi per l’alta stagione dei viaggi di luglio e agosto. Durante questo periodo, le nostre compagnie opereranno quasi 2.200 voli giornalieri verso oltre 320 destinazioni in tutto il mondo. I nostri team sono pienamente mobilitati per accogliere i nostri clienti, che hanno già viaggiato in gran numero durante i periodi festivi di maggio in Francia e nei Paesi Bassi».","post_title":"Smith, Air France-Klm: «Carburante garantito per tutta la stagione estiva»","post_date":"2026-06-03T12:29:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780489742000]}]}}