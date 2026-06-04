Hotel Promessi Sposi: “luxury boat experience” sul lago di Como L’h otel Promessi Sposi, hotel 4 stelle lusso a Malgrate, sul ramo orientale del lago di Como, lancia la luxury boat esperienze, un’esperienza pensata non solo per gli ospiti dell’hotel, ma anche per chi desidera concedersi una giornata straordinaria sul lago all’insegna dell’eleganza e del benessere. Il motoscafo privato dell’hotel diventa così molto più di un semplice mezzo di trasporto: è il cuore di un’esperienza immersiva che unisce lusso, relax, gusto e scoperta. L’esperienza sul lago Navigare sul lago di Como significa assaporare il territorio da una prospettiva privilegiata, lontano dalla folla, vivendo momenti autentici e raffinati. Dall’aperitivo al tramonto con fingerfood gourmet preparati dallo chef, ai picnic esclusivi a bordo, fino ai tour personalizzati tra Bellagio, Varenna e le più celebri ville lariane, ogni itinerario è pensato per regalare emozioni memorabili. Le proposte spaziano da eleganti sunset cruise a tour privati di più ore, fino a esperienze full day completamente personalizzabili. Il vero valore aggiunto è la possibilità di trasformare la navigazione in un’esperienza lifestyle firmata hotel Promessi Sposi. Il tour in motoscafo può, infatti, ssere abbinato agli altri servizi della struttura: una cena gourmet al Lisander Restaurant, un aperitivo sul rooftop panoramico o un soggiorno nelle eleganti camere dell’hotel. Un invito a vivere il lago di Como non come semplice destinazione, ma come esperienza completa fatta di bellezza, benessere e autenticità. A rendere ancora più esclusiva l’esperienza è l’imbarcazione scelta dall’hotel: un Cranchi E30 Endurance, simbolo del design e della manifattura nautica italiana. Condividi

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Lussino, dove la gastronomia non è soltanto sinonimo di tradizione ma anche identità e benessere. Sull'isola croata sono oltre 90 le specialità certificate “Taste of Vitality” che quest’anno entrano nell’offerta di 18 ristoranti locali.\r

La presentazione del progetto e la consegna dei certificati ai ristoratori si sono svolti la scorsa settimana a Mali Lošinj (Lussinpiccolo), cuore dell’isola. I piatti certificati nascono tra ingredienti locali, tradizione gastronomica e moderne linee guida nutrizionali, con particolare attenzione a pesce fresco, crostacei, erbe aromatiche isolane e prodotti del territorio.\r

Il marchio “Taste of Vitality” identifica oggi l’offerta di 18 strutture di ristorazione, tra cui Artatore, Baracuda, Bora Bar trattoria & tartuferia, Borik Beach Restaurant, Breakfast Club Lošinj, konoba Corrado, Diana Steakhouse, Deveron Gastro Pub, ristorante Pinia del centro termale di Veli Lošinj, konoba Mare, Moby Dick Gelateria, Noštromo, Papa Bepi, Ridimutak Beach Bar, konoba Silvana, Veli žal, Olea del Vitality Hotel Punta e Za kantuni.\r

Promosso dall’Ente per il turismo di Mali Lošinj in collaborazione con Abisal - Klub Gastronaut, nutrizionisti e ristoratori locali, il progetto si è affermato negli anni come uno degli elementi identitari dell’isola. Lussino si inserisce così nel più ampio contesto del Quarnaro, regione europea della Gastronomia 2026.","post_title":"Croazia, Lussino: dove la gastronomia diventa benessere","post_date":"2026-06-04T13:58:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780581495000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’hotel Promessi Sposi, hotel 4 stelle lusso a Malgrate, sul ramo orientale del lago di Como, lancia la luxury boat esperienze, un’esperienza pensata non solo per gli ospiti dell’hotel, ma anche per chi desidera concedersi una giornata straordinaria sul lago all’insegna dell’eleganza e del benessere. Il motoscafo privato dell’hotel diventa così molto più di un semplice mezzo di trasporto: è il cuore di un’esperienza immersiva che unisce lusso, relax, gusto e scoperta.\r

L'esperienza sul lago\r

Navigare sul lago di Como significa assaporare il territorio da una prospettiva privilegiata, lontano dalla folla, vivendo momenti autentici e raffinati. Dall’aperitivo al tramonto con fingerfood gourmet preparati dallo chef, ai picnic esclusivi a bordo, fino ai tour personalizzati tra Bellagio, Varenna e le più celebri ville lariane, ogni itinerario è pensato per regalare emozioni memorabili. Le proposte spaziano da eleganti sunset cruise a tour privati di più ore, fino a esperienze full day completamente personalizzabili.\r

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Il vero valore aggiunto è la possibilità di trasformare la navigazione in un’esperienza lifestyle firmata hotel Promessi Sposi. Il tour in motoscafo può, infatti, ssere abbinato agli altri servizi della struttura: una cena gourmet al Lisander Restaurant, un aperitivo sul rooftop panoramico o un soggiorno nelle eleganti camere dell’hotel. Un invito a vivere il lago di Como non come semplice destinazione, ma come esperienza completa fatta di bellezza, benessere e autenticità.\r

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A rendere ancora più esclusiva l’esperienza è l’imbarcazione scelta dall’hotel: un Cranchi E30 Endurance, simbolo del design e della manifattura nautica italiana.","post_title":"Hotel Promessi Sposi: “luxury boat experience” sul lago di Como","post_date":"2026-06-04T12:49:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780577378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna Bluserena Sport Academy, il progetto che arricchisce il soggiorno nei resort Bluserena con un’esperienza speciale pensata per bambini, ragazzi e adulti, offrendo la possibilità di praticare diverse discipline sportive sotto la guida di alcuni dei nomi più amati dello sport italiano.\r

A Ethra Reserve, in Puglia, dal 27 luglio al 1° agosto, Maurizia Cacciatori, ex capitana della Nazionale italiana, guiderà la Sport Academy di pallavolo, rivolta a bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Nella stessa struttura, dal 10 al 14 agosto, Giorgia Villa, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e protagonista della ginnastica artistica internazionale, accompagnerà i partecipanti della stessa fascia d’età in un percorso dedicato a questa disciplina.\r

Al GranSerena Hotel, sempre in Puglia, dal 10 al 14 agosto, il basket sarà protagonista con Giacomo Galanda, campione europeo con la Nazionale italiana e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004. Il corso è pensato per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Infine, all’Is Serenas Badesi Resort, in Sardegna, dal 3 al 7 agosto, gli appassionati di tennis potranno perfezionare il proprio gioco insieme a Omar Camporese, ex numero 18 del ranking Atp e uno dei tennisti italiani più rappresentativi degli ultimi decenni. Il corso è rivolto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni e agli adulti dai 17 anni in su.\r

Le Sport Academy sono pensate per diversi livelli di preparazione e rappresentano un’occasione unica per apprendere tecnica e metodo direttamente dai campioni, ma anche per vivere i valori più autentici dello sport, come il rispetto, la determinazione e lo spirito di squadra.\r

Le novità 2026\r

L’offerta sportiva 2026 si arricchisce inoltre di discipline originali che combinano allenamento e divertimento. Tra le principali novità debuttano l’Acqua Fitness, dedicato alla tonificazione in ambiente acquatico, e la Fan Dance, un’attività coreografica che utilizza ventagli colorati per migliorare coordinazione e ritmo.\r

L’Indoor Cycle Experience si trasforma in un viaggio emozionale con playlist a tema ispirate alle colonne sonore del cinema e ai grandi successi degli anni ’80 e ’90, mentre il Run Across propone un allenamento outdoor completo che alterna corsa e stazioni funzionali. A completare la proposta fitness arriva Tamboo, una disciplina che combina movimento e ritmo, mentre sul fronte nautico si segnalano le nuove canoe a fondo trasparente presso Is Serenas Badesi Resort, in Sardegna, e le waterbike disponibili in numerosi resort del gruppo.\r

Continua inoltre a crescere il padel. Dopo l’inaugurazione nel 2025 di nuovi campi a Ethra Reserve, immersa nella riserva naturale di Stornara, al Torreserena Resort in Puglia e al Serenè Resort in Calabria, questa disciplina si conferma tra le protagoniste dell’estate Bluserena.\r

Il legame tra Bluserena e il tennis d’eccellenza supera i confini dei resort. Negli ultimi giorni, il gruppo ha sponsorizzato in gara alcuni dei più importanti tennisti italiani a livello internazionale in occasione degli Internazionali Bnl d’Italia 2026 a Roma: Elisabetta Cocciaretto, Mattia Bellucci, Luciano Darderi e Andrea Pellegrino.","post_title":"Al via la Bluserena Sport Academy per allenarsi con i campioni dello sport","post_date":"2026-06-04T12:12:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780575165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terza edizione per l’Osservatorio Viaggi di nozze di CartOrange, che analizza un campione di 1.133 viaggi di nozze realizzati nel 2025. L’Osservatorio si conferma uno strumento utile per leggere un segmento che mantiene un forte valore simbolico ed economico sia per i neo sposi sia per il turismo organizzato, ma che non può essere interpretato come un mercato uniforme.\r

Gianpaolo Romano, amministratore delegato di CartOrange, spiega: «Oggi la luna di miele rappresenta un segmento evoluto, complesso e sempre meno leggibile attraverso modelli uniformi. Le differenze generazionali incidono in modo concreto su tempi, budget, durata, formule e destinazioni, contribuendo a ridefinire il significato stesso del viaggio di nozze. In questa prospettiva, il valore dell’Osservatorio è soprattutto interpretativo: non si limita a restituire una fotografia attendibile del presente, ma offre una chiave di lettura utile per comprendere dove sta andando il mercato e come si stanno trasformando le coppie che ne sono protagoniste. Questo scenario, però, va letto anche alla luce di un contesto internazionale ancora instabile: la crisi mediorientale genera incertezza e alimenta un clima di maggiore prudenza. Per questo, se da un lato il viaggio di nozze resta un progetto che le coppie costruiscono con anticipo e a cui attribuiscono un valore prioritario, dall’altro si registra un atteggiamento più attendista nelle decisioni e nelle prenotazioni, un elemento che oggi è indispensabile considerare per interpretare correttamente l’andamento del mercato».\r

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Differenze generazionali\r

Il dato più rilevante che emerge dall’edizione 2026 dell’Osservatorio è la centralità della variabile generazionale nel determinare comportamenti, priorità e scelte di viaggio. Oggi la luna di miele non può più essere letta come un’esperienza uniforme: cambiano tempi, budget, formule, aspettative, e a orientare queste differenze è soprattutto l’età degli sposi. I Millennial si confermano il perno del mercato e rappresentano il 71% degli sposi in viaggio di nozze. Seguono la Gen Z, pari al 14% (rispetto all’8% del 2024, delineando così un forte incremento), la Gen X al 12% e i Baby Boomer al 3%.\r

Le differenze tra le generazioni si riflettono con chiarezza nel modo di concepire e organizzare il viaggio di nozze. I Millennial, oggi segmento centrale del mercato, confermano il modello più consolidato: scelgono soprattutto itinerari strutturati, con tappe organizzate e un’impostazione prevalentemente orientata al tour; partono soprattutto in estate e mantengono una spesa media in linea con il mercato. La Gen Z mostra, invece, un approccio più flessibile e personale: a fronte di una spesa media più contenuta, pur privilegiando viaggi più lunghi, si orienta verso soluzioni che uniscono momenti di scoperta e soggiorni di relax, oppure predilige combinazioni che accostano più destinazioni o più esperienze nello stesso viaggio. La Gen X si distingue per un profilo più equilibrato, distribuito tra durata, spesa e tipologia di esperienza. I Baby Boomer rappresentano una nicchia e privilegiano partenze in periodi meno affollati, con soluzioni orientate al comfort, registrando al tempo stesso la spesa media più elevata. Nel complesso, il dato generazionale segnala un cambio di prospettiva: tra i viaggiatori più giovani cresce la richiesta di esperienze personalizzabili e meno standardizzate, mentre con l’innalzamento dell’età acquistano maggiore peso il comfort, tempi di viaggio più brevi e una maggiore flessibilità nella partenza.\r

A distinguere ulteriormente i diversi profili generazionali contribuiscono anche spesa media e durata del viaggio. I Baby Boomer registrano la spesa media più alta, pari a 6.775 euro a persona, seguiti dalla Gen X con 5.751 euro. La spesa media dei Millennial si attesta a 5.005 euro, mentre la Gen Z mostra una maggiore attenzione al budget, con una spesa media di 4.608 euro. Cambia anche la durata: Millennial e Gen Z raggiungono in media 15 notti, mentre Gen X e Baby Boomer si fermano a 13.\r

Anche il calendario racconta una generazione, perché le differenze emergono perfino nei mesi di partenza. I Baby Boomer scelgono soprattutto aprile, privilegiando periodi meno affollati, mentre la Gen X si concentra su giugno. I Millennial confermano la preferenza per luglio, mentre la Gen Z parte prevalentemente ad agosto, seguendo una stagionalità più tradizionale. Un segnale che mostra come, con l’età, aumenti la flessibilità nella pianificazione e diminuisca la dipendenza dai periodi canonici di viaggio.\r

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Nel 2025 l’età media degli sposi era di 37 anni e la durata media del viaggio si confermava di 15 giorni, consolidando un modello di luna di miele strutturato. Il profilo dell’investimento, oggi, conferma la continuità del comparto, ma restituisce anche un consumatore più attento e selettivo. Se nel 2025 il budget medio si attestava a 5.090 euro a persona, confermando il viaggio di nozze come un’esperienza centrale nella progettazione del matrimonio, le prime evidenze sul 2026 mostrano uno scenario leggermente diverso: la spesa media si posiziona a 5.023 euro a persona, registrando una lieve diminuzione rispetto all’anno precedente.\r

Se nel 2025 le coppie prenotavano mediamente con 178 giorni di anticipo, le prime evidenze sul 2026 indicano una possibile riduzione a 157 giorni. Una tendenza ancora da consolidare, ma che potrebbe suggerire un approccio più flessibile e prudente nella pianificazione del viaggio.\r

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Le formule di viaggio\r

Anche sul fronte delle tipologie di viaggio, il mercato appare insieme stabile e in evoluzione. Il 54% delle coppie sceglie il solo tour, che si conferma la modalità dominante, mentre il 31% opta per la formula tour più soggiorno. Il 15% preferisce invece il solo soggiorno. Nel complesso, il 46% dei viaggi include una componente mare, a conferma di una dimensione balneare che resta importante, ma non esclusiva.\r

Dal punto di vista della stagionalità, nel 2025 settembre è stato il mese preferito per il viaggio di nozze, seguito da giugno, agosto e luglio. Restano molto rilevanti anche ottobre e i mesi primaverili, a conferma di una domanda meno concentrata rispetto al passato. Il quadro che emerge è quello di una progressiva distribuzione delle partenze lungo l’anno, con una riduzione della pressione sui mesi di alta stagione e una maggiore attenzione a clima, qualità dell’esperienza, costi e affollamento.\r

Le geografie della luna di miele confermano un orientamento deciso verso il lungo raggio e verso destinazioni ad alto contenuto esperienziale. Nel 2025 l’Asia si conferma l’area più scelta con il 43% delle preferenze, seguita dall’Africa al 18% e dal Nord America al 14%. Più distanziate Oceania al 7%, Europa e Sud America al 5%, Medio Oriente al 4% e America Centrale al 2%. Tra le singole mete, il Giappone rafforza ulteriormente la leadership e raggiunge il 27%, confermandosi la destinazione più desiderata per il viaggio di nozze. Seguono gli Stati Uniti al 12%, poi Indonesia al 6% e Sudafrica al 5%. Tra le destinazioni da monitorare, nel 2026 emerge anche l’Argentina, sempre più interessante per le coppie alla ricerca di viaggi ad alto valore esperienziale.\r

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Accanto alla coppia tradizionale, emergono con maggiore evidenza nuove configurazioni di viaggio. Nel 10% dei casi gli sposi partono con i figli, segno che la luna di miele si inserisce sempre più spesso in una fase della vita di coppia già avanzata, in cui la famiglia è già presente. Il 5% dei viaggi è invece rappresentato dal buddymoon, formula che coinvolge amici o familiari e che risulta particolarmente diffusa tra sposi più maturi.\r

Cresce anche il ricorso alla lista nozze in agenzia, scelta dal 20% degli sposi, in aumento rispetto al 15% registrato l’anno precedente. Più che incidere sull’importo complessivo del viaggio, la lista si conferma uno strumento pratico di supporto alla gestione del budget, capace di semplificare l’organizzazione e coinvolgere gli invitati in modo diretto.\r

«L’Osservatorio di quest’anno ci consegna l’immagine di un mercato solido, maturo e in piena evoluzione - conclude l’amministratore delegato -. La luna di miele conserva un valore speciale nell’immaginario delle coppie e assume forma attraverso sensibilità generazionali che incidono sul modo di vivere il tempo, di definire le priorità, di investire nel viaggio e di attribuirgli un significato. È in questa pluralità che il settore cambia e si rinnova. Per CartOrange, interpretare questa evoluzione significa intercettare i segnali prima che diventino tendenza e tradurli in esperienze di viaggio coerenti con le aspettative dei clienti».","post_title":"CartOrange, Romano: «I viaggi di nozze sono cambiati. Ecco come»","post_date":"2026-06-04T11:25:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780572342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515794","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da Milano ai Paesi Bassi in treno e senza cambi: sarà possibile con European Sleeper che amplia il nuovo treno notturno Milano-Svizzera-Colonia-Bruxelles con fermate aggiuntive a Eindhoven, Breda e Anversa, a partire dal cambio d’orario europeo di metà dicembre 2026.\r

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I viaggiatori dall’Italia avranno così, per la prima volta dopo molti anni, un collegamento diretto in treno notturno con i Paesi Bassi, senza dover cambiare treno. Il nuovo percorso amplia il collegamento per Milano annunciato in precedenza da European Sleeper, il cui lancio è previsto per il 9 settembre 2026 tra Milano, la Svizzera, Colonia e Bruxelles (i biglietti sono in vendita sono già in vendita, per viaggiare fino al 3 gennaio 2027).\r

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Dal 14 dicembre 2026, il servizio sarà esteso alle città olandesi di Breda ed Eindhoven, creando un collegamento notturno più diretto e comodo tra Italia, Svizzera e Paesi Bassi. Inoltre, Breda ed Eindhoven sono due fermate strategiche per raggiungere Amsterdam, Rotterdam e L’Aia.\r

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In Svizzera, European Sleeper prevede ora che il treno effettui fermata ad Aarau invece che a Zurigo. Aarau offre comode coincidenze verso numerose destinazioni ed è collegata a Zurigo da frequenti treni nazionali svizzeri, con un tempo di percorrenza di circa trenta minuti.\r

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«Questo collegamento unisce durante la notte importanti regioni europee in modo comodo e pratico, rendendo i viaggi internazionali in treno accessibili a un numero sempre maggiore di persone» ha dichiarato Chris Engelsman, cofondatore di European Sleeper.\r

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Con l’entrata in vigore dell’orario 2027, a metà dicembre 2026, cambieranno anche i giorni di circolazione del treno Milano–Bruxelles. Fino a quella data, le partenze in direzione nord sono previste nelle notti di mercoledì, venerdì e domenica, mentre il servizio di ritorno da Bruxelles partirà nelle serate di lunedì, giovedì e sabato.\r

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Dal lunedì 14 dicembre, le partenze da Bruxelles, dai Paesi Bassi e da Colonia avranno luogo nelle serate di martedì, giovedì e domenica, con arrivo la mattina successiva in Svizzera, a Como e a Milano. I treni in direzione nord da Milano e dalla Svizzera partiranno invece nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì, con arrivo a Colonia, nei Paesi Bassi e a Bruxelles nelle mattine di martedì, giovedì e sabato.","post_title":"European Sleeper amplia la linea da Milano che nel 2027 raggiungerà i Paesi Bassi","post_date":"2026-06-04T10:31:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780569118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515790","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"ACI blueteam apre una nuova sede a Parigi, consolidando così una strategia orientata al rafforzamento della presenza nei principali mercati globali, con un posizionamento distintivo nel segmento alto del business travel. Questo traguardo rappresenta quindi un ulteriore passaggio strategico nell’evoluzione del gruppo, rafforzando la presenza in Europa e la capacità di accompagnare i clienti nei contesti internazionali più rilevanti. In questo quadro si inserisce anche la presenza negli Stati Uniti con Blueteam Usa, attiva da anni e riferimento importante nello sviluppo globale del Gruppo, con l’obiettivo di costruire una nicchia di servizio ad alto valore aggiunto rispetto ai grandi player del mondo.\r

Blueteam France rappresenta un tassello chiave nello sviluppo internazionale dell’azienda, con l’obiettivo di supportare clienti corporate francesi e internazionali con servizi di corporate travel sempre più evoluti. La scelta di Parigi si inserisce in un contesto di forte complementarità tra Italia e Francia, in particolare nei settori come il fashion, il lusso e l’industria creativa, ambiti in cui ACI blueteam vanta relazioni consolidate e un know-how distintivo. \r

\"L’apertura della sede di Parigi rappresenta per noi un passo naturale nel percorso di crescita internazionale di ACI blueteam. La Francia è un mercato di assoluto interesse, non solo per il suo potenziale, ma anche per la forte connessione con i settori più rilevanti nei quali operano i nostri clienti, come il fashion e il luxury – afferma Roberto Bettinelli, Ceo Blueteam France e direttore generale ACI blueteam–. Essere presenti direttamente sul territorio significa rafforzare la nostra capacità di affiancare le aziende in modo ancora più concreto, mantenendo lo standard di servizio che ci contraddistingue e continuando a guardare avanti, con una visione orientata allo sviluppo e all’innovazione”.\r

“Entrare a far parte di questo progetto rappresenta per me una grande opportunità e una sfida estremamente stimolante – dichiara Angélique Quehen, branch country manager Blueteam France –. L’obiettivo è portare in Francia il modello distintivo di ACI blueteam: eccellenza nel servizio, attenzione al cliente e capacità di sviluppare soluzioni su misura. Il mercato francese è dinamico, esigente e ricco di opportunità; costruire qui una presenza solida sarà il cuore del nostro lavoro quotidiano”.\r

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La ricerca\r

La ricerca di YouGov è stata condotta tra aprile e maggio 2026 su un campione rappresentativo di oltre 1000 italiani maggiorenni e ha fotografato un cambiamento nelle esigenze dei viaggiatori che soggiornano in hotel, mettendo in evidenza il ruolo sempre più curatoriale delle strutture ricettive nei confronti del territorio che le circonda. «Posta la premessa che gli elementi più ricercati dai clienti siano la qualità del sonno, gli spazi verdi e il silenzio, per il 30% degli intervistati l’hotel è una porta d'accesso al territorio e alla cultura locale; per il 28% è anche un luogo di benessere e rigenerazione. - ha sottolineato Giovanni Brillanti, senior research executive di YouGov, presentando la ricerca sulla curation economy -. Oltre 7 italiani su 10 (72%) apprezzano un hotel che si propone come curatore e interprete del territorio e questo incide sull’esperienza vissuta, perché circa 3 italiani su 4 sono più coinvolti emotivamente se soggiornano in un hotel che racconta il territorio circostante. È interessante sapere che il 67% degli italiani apprezza di più l’esperienza in un hotel ricavato da un edificio riqualificato, infatti il 70% degli intervistati ritiene che gli hotel che valorizzano la loro location abbiano un impatto economico sulle comunità locali e propongano esperienze autentiche. Per questo oltre il 40% degli italiani è disposto a pagare di più per un hotel che fa propria questa filosofia. - ha concluso Brillanti -. Sono 3 su 4 gli italiani che cercano direttamente nell’hotel suggerimenti personalizzati su attività ed esperienze da fare sul posto e le vivono con entusiasmo».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Aries Group: benessere e cultura locale al centro dei desiderata degli ospiti","post_date":"2026-06-04T10:00:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780567256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515733","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Going lancia la nuova campagna “Non preoccuParti con Going”, un messaggio che si basa sul gioco di parole tra preoccuparsi e partire, per infondere fiducia nel consumatore.\r

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Il claim sintetizza la promessa del tour operator: alleggerire il viaggiatore da dubbi, complessità e incertezze, restituendo sicurezza al tempo della partenza. Perché oggi scegliere un tour operator non significa soltanto acquistare un pacchetto, ma affidarsi a un sistema di competenze, assistenza e garanzie costruito attorno alle esigenze reali delle persone.\r

I 5 \"perchè\"\r

La campagna si sviluppa attorno a 5 “perché”: cinque motivazioni che spiegano perché un viaggio realizzato con Going garantisce sicurezza e tranquillità.\r

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Le motivazioni ruotano attorno al fatto che i viaggi siano costruiti su misura, con un prezzo è chiaro e trasparente e un’assistenza che si estende anche a prima e dopo il viaggio. Inoltre, il viaggio è assicurato e può includere coperture per annullamenti, assistenza sanitaria e altre tutele. Infine, Going è parte integrante di un’azienda fra i leader nel mondo del turismo, il gruppo Msc: l’esperienza di un importante player industriale nella gestione della mobilità internazionale si traduce in solidità di governance e rapporti consolidati con partner e fornitori.\r

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","post_title":"Non preoccuParti con Going: al via la campagna per rassicurare i viaggiatori","post_date":"2026-06-04T09:10:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780564253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515690","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'estate al Réva Resort prende il via nella piscina esterna per offrire un'esperienza rinfrescante ed esclusiva nel cuore delle Langhe. Caratterizzata da una linea sinuosa, la scenografica piscina si fonde con il paesaggio circostante, regalando agli ospiti una vista panoramica tra i vigneti e i boschi del territorio.\r

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Nell'inaugurare la stagione Réva Resort ha ideato una gamma di pacchetti dedicati anche ai clienti esterni alla struttura, pensati per combinare il relax con l'alta gastronomia, i vini della tenuta e i trattamenti benessere. Una serie di esperienze, accessibili esclusivamente su prenotazione, che confermano come Réva Resort punti a essere un luogo dove ritagliarsi del tempo di qualità in assoluto relax.\r

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I pacchetti\r

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La Fresh Experience ad esempio unisce i piaceri della piscina panoramica ad un menu di quattro portate al ristorante Fre, una Stella Michelin all'interno del resort. Questa esperienza si declina in tre diverse opzioni: si può scegliere il Morning Pool & Lunch, che prevede l'accesso alla piscina dalle 9 alle 13 seguito dal pranzo, oppure l'Afternoon Pool & Dinner, che combina l'ingresso pomeridiano dalle 15 alle 19.30 alla cena. Per chi desidera il massimo del comfort, l'opzione Full Taste Day Premium offre un'intera giornata immersi nel relax della piscina, con aperitivo in terrazza e cena.\r

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Se l'obiettivo è un benessere total, si può abbinare la piscina a un percorso di due ore nella Spa del resort, con il pacchetto Chill Mood, che si chiude con un aperitivo in terrazza. Chi invece cerca una fuga rigenerante focalizzata sulla quiete può optare per il pacchetto Pool Break, con ingresso in piscina e servizio bar.\r

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","post_title":"Réva Resort, vacanze in Piemonte tra alta gastronomia, vini e benessere","post_date":"2026-06-03T15:11:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780499506000]}]}}