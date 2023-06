Gruppo Bulgarella: un hotel ripiana i conti della Lucchese 1905 Sarà il mondo dell’hotellerie a rimettere in sesto i conti della Lucchese 1905. La squadra di calcio toscana, acquisita recentemente dal gruppo Bulgarella, presentava infatti, allo scorso 31 marzo, perdite societarie per circa 2 milioni di euro. Ecco allora che la compagnia attiva nel mondo real estate e dell’ospitalità ha pensato di ripianare il rosso conferendo alla Lucchese una quota dell’asset alberghiero di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, il cui valore di perizia è pari a 4,2 milioni di euro. Il capitale sociale, post ricapitalizzazione, ammonta a 500 mila euro. “L’immobile conferito è stato messo reddito a marchio Lucchese e adibito a uso foresteria per il ritiro della squadra e per le attività del settore giovanile – spiega il direttore generale del gruppo Bulgarella e amministratore della Lucchese, Ray Lo Faso –. In una fase di mercato in cui tante squadre vengono rilevate e ricapitalizzate da società straniere, noi rappresentiamo un esempio di proprietà italiana che investe con patrimonio proprio. L’operazione rientra nel processo riorganizzativo che include, oltre all’aspetto societario, anche la parte relativa ai quadri organizzativi della squadra. Sono certo che questa contaminazione tra i due settori potrà portare benefici e nuove idee a entrambi e potrà ristabilire un corretto equilibrio finanziario all’interno della Lucchese”. Il gruppo Bulgarella Holding, presieduto da Andrea Bulgarella, ha un portfolio di 30 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria), per un totale di 2.450 camere, con un valore totale di circa 350 milioni di euro. Al patrimonio alberghiero si aggiungono altri immobili a uso commerciale, residenziale e turistico. Condividi

