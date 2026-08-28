Disney Vacation Club svela i dettagli del Disney’s Lakeshore Lodge Disney Vacation Club ha diffuso i dettagli relativi agli alloggi del Disney’s Lakeshore Lodge, il resort ispirato alla natura la cui apertura è prevista per il 1° luglio 2027 presso Walt Disney World Resort. Come riporta Travel Weekly, la struttura affacciata sul lago, situata lungo Bay Lake tra il Disney’s Wilderness Lodge e il Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground, disporrà di 967 camere suddivise in diverse categorie, dai monolocali alle ville con più camere da letto. Le diverse sistemazioni previste I monolocali e le camere studio king del resort presenteranno richiami al film “Pocahontas” e saranno caratterizzati da pannelli in legno intagliato e murales. Pensati per coppie e viaggiatori singoli, i monolocali della struttura saranno a tema ispirato al film “Encanto” e includeranno un angolo cottura, un bagno separato e un letto matrimoniale a scomparsa. I monolocali deluxe e le ville con una o due camere da letto trarranno ispirazione dal film “Bambi“, con tonalità terrose e motivi boschivi. Le ville con una o due camere da letto saranno dotate di cucina completa, lavatrice e asciugatrice e patio privato. Le ville con una camera da letto potranno ospitare fino a cinque persone, mentre quelle con due camere da letto fino a nove. Le grandi ville con tre camere da letto della struttura saranno ispirate al film “Fantasia” e potranno ospitare fino a 12 persone. Le Lake House del resort, una nuova categoria di alloggi per il Disney Vacation Club, saranno unità indipendenti con una o due camere da letto (in grado di ospitare rispettivamente fino a cinque e otto persone) caratterizzate da un’architettura a forma di A, finestre a tutta altezza e opere d’arte a tema ispirate al film “Koda, fratello orso“. Le Lake House disporranno di una veranda, una cucina completa e una lavatrice e asciugatrice. Un’altra sistemazione di rilievo sarà la Hidden Willow Presidential Suite, con due camere da letto, che potrà ospitare fino a sei persone e offrirà una vista sul Bay Lake e sui fuochi d’artificio del Magic Kingdom. La suite disporrà di due bagni completi, una cucina attrezzata e una lavatrice e asciugatrice. I servizi Alcuni alloggi selezionati avranno accesso a The Artist’s Nest, una lounge con servizio concierge. Tra gli altri servizi offerti dal resort ci saranno The Wetlands, un’area ricreativa all’aperto con una zona giochi acquatica e asciutta ispirata a Pocahontas, un fiume artificiale e una piscina con accesso graduale e scivolo acquatico a spirale. La struttura ospiterà tre punti di ristoro, tra cui il ristorante con servizio completo Moonglade, situato sul lungomare, un mercato aperto tutto il giorno (Bay Lake Provisions) e il locale informale a bordo piscina Paint Out Point Bar & Grill. I membri del Disney Vacation Club potranno iniziare a prenotare presso il Disney’s Lakeshore Lodge dal 6 ottobre. I possessori di abbonamento annuale a Walt Disney World potranno prenotare il resort a partire dal 7 ottobre, mentre le prenotazioni saranno aperte a tutti gli ospiti dall’8 ottobre. Condividi

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Le diverse sistemazioni previste\r

I monolocali e le camere studio king del resort presenteranno richiami al film \"Pocahontas\" e saranno caratterizzati da pannelli in legno intagliato e murales. Pensati per coppie e viaggiatori singoli, i monolocali della struttura saranno a tema ispirato al film \"Encanto\" e includeranno un angolo cottura, un bagno separato e un letto matrimoniale a scomparsa.\r

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I monolocali deluxe e le ville con una o due camere da letto trarranno ispirazione dal film \"Bambi\", con tonalità terrose e motivi boschivi. Le ville con una o due camere da letto saranno dotate di cucina completa, lavatrice e asciugatrice e patio privato. Le ville con una camera da letto potranno ospitare fino a cinque persone, mentre quelle con due camere da letto fino a nove. \r

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Le grandi ville con tre camere da letto della struttura saranno ispirate al film \"Fantasia\" e potranno ospitare fino a 12 persone.\r

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Le Lake House del resort, una nuova categoria di alloggi per il Disney Vacation Club, saranno unità indipendenti con una o due camere da letto (in grado di ospitare rispettivamente fino a cinque e otto persone) caratterizzate da un'architettura a forma di A, finestre a tutta altezza e opere d'arte a tema ispirate al film \"Koda, fratello orso\". Le Lake House disporranno di una veranda, una cucina completa e una lavatrice e asciugatrice.\r

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Un'altra sistemazione di rilievo sarà la Hidden Willow Presidential Suite, con due camere da letto, che potrà ospitare fino a sei persone e offrirà una vista sul Bay Lake e sui fuochi d'artificio del Magic Kingdom. La suite disporrà di due bagni completi, una cucina attrezzata e una lavatrice e asciugatrice.\r

I servizi\r

Alcuni alloggi selezionati avranno accesso a The Artist's Nest, una lounge con servizio concierge. Tra gli altri servizi offerti dal resort ci saranno The Wetlands, un'area ricreativa all'aperto con una zona giochi acquatica e asciutta ispirata a Pocahontas, un fiume artificiale e una piscina con accesso graduale e scivolo acquatico a spirale. La struttura ospiterà tre punti di ristoro, tra cui il ristorante con servizio completo Moonglade, situato sul lungomare, un mercato aperto tutto il giorno (Bay Lake Provisions) e il locale informale a bordo piscina Paint Out Point Bar & Grill.\r

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I membri del Disney Vacation Club potranno iniziare a prenotare presso il Disney's Lakeshore Lodge dal 6 ottobre. I possessori di abbonamento annuale a Walt Disney World potranno prenotare il resort a partire dal 7 ottobre, mentre le prenotazioni saranno aperte a tutti gli ospiti dall'8 ottobre.\r

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","post_title":"Disney Vacation Club svela i dettagli del Disney's Lakeshore Lodge","post_date":"2026-08-28T11:13:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1787915629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520824","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Continua la stagione crocieristica a Trieste. Come si legge su Ansa, dopo gli intensi mesi estivi, che hanno portato 26 toccate a giugno, 21 a luglio e 25 ad agosto, anche settembre e ottobre saranno mesi caratterizzati da tanti passeggeri.\r

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A settembre sono previste 16 navi, la prima arriverà il 5 settembre, l'Orient Express Corinthian.Due attraccheranno il giorno dopo, la Mein Schiff 4 e la Msc Fantasia. Il 9 sarà il turno della Crystal Serenity. Due toccate anche il 12 settembre con Marella Explorer 2 e Norwegian Gem. Il 13 settembre tornerà la Mein Schiff 4 e martedì 15 la Msc Fantasia. Il 17 settembre approderà sulle rive cittadine AidaBlu, e nei giorni dopo ancora Mein Schiff 4, Oosterdam, Msc Fantasia, Marella Explorer 2 e Norwegian Gem.\r

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Anche ottobre porterà a Trieste tante tappe crocieristiche, una ventina in tutto. Da novembre gli arrivi si ridurranno, con dieci navi previste, ancora meno a dicembre, quando saranno quattro. L'ultima unità da crociera dell'anno sarà in città il giorno di Natale. L'Artemis infatti sarà in transito a Trieste il 25 dicembre.\r

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Orient Express Corinthian\r

Intanto, come riporta Il Piccolo, Orient Express Corinthian, la nave a vela più grande del mondo, ha fatto tappa ieri in città e tornerà nuovamente il 31 agosto e il 5 settembre. A colpire l'occhio sono sicuramente i grandi alberi, che rendono unica la sua linea. Lunga 220 metri può ospitare poco più di cento passeggeri, in un totale di 54 suites. La sua costruzione è recente: è uscita dai Chantiers de l’Atlantique ad aprile 2026.L'imbarcazione è stata realizzata \"ispirandosi all’eredità di Orient Express\", che «reinterpreta l’eleganza dell’artigianato francese per una nuova era del lusso in mare.\r

Dagli interni su misura alle esperienze culturali accuratamente selezionate, ogni viaggio è una fusione di arte ed esplorazione.\r

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A bordo sono presenti vari ristoranti, bar, spazi wellness e ambienti dedicati all’intrattenimento. In uno dei ristoranti in particolare è operativo uno chef stellato, mentre per drink e stuzzichini c’è anche il “Wagon Bar”. A disposizione anche una biblioteca con 1.500 volumi e poi cinema, sala musica, teatro e palestra. Una particolarità della nave è un accesso diretto al mare, con giochi acquatici e punti per il relax, grazie a una piattaforma che si trova al livello più basso.\r

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Tra gli itinerari con partenza da Trieste figura una breve crociera che toccherà Venezia e Rovigno, e un’altra più lunga che da Trieste farà tappa a Rovigno, Lesina, Dubrovnik, per proseguire verso il Montenegro, con destinazione finale Malta.\r

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Le suite\r

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Una delle curiosità riguarda le suite,: c’è ad esempio quella dedicata ad Agatha Christie, con letti king-size, bagno in marmo, opere d’arte a tema letterario, sala fitness privata e un’ampia terrazza con jacuzzi, o la panoramica “Prestige”. O ancora le suite che portano il nome dei venti, come Libeccio, sempre con terrazza panoramica sul mare, Zephir, \"un ampio rifugio con due camere da letto intitolato al vento di ponente, caratterizzato da tonalità ispirate alla costa, tessuti lussuosi e opere d’arte realizzate su misura\" o Mistral.\r

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La vacanza all inclusive comprende un servizio di maggiordomo personalizzato. Ma è anche possibile prenotare “tender limousine di lusso”, un’imbarcazione più piccola, per scendere a terra quando si desidera durante la permanenza della nave nei porti.\r

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Poi ci sono le escursioni. Tra le esperienze proposte durante le prossime tappe dell’Orient Express Corinthian figura la scoperta dei tartufi in Istria e un viaggio tra le vigne e i vini del territorio.\r

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","post_title":"Trieste prosegue la stagione crocieristica. Arriva Orient Express Corinthian","post_date":"2026-08-28T10:41:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787913685000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EgyptAir, la compagnia aerea di bandiera del paese, ha appena firmato un accordo con l'FC Barcelona per diventare la sua compagnia aerea ufficiale per tre anni, a partire da subito.\r

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Secondo l'accordo, EgyptAir diventerà partner globale dell'FC Barcelona per le squadre di calcio, pallacanestro e pallamano. Il marchio EgyptAir comparirà su tutte le maglie. La compagnia aerea avrà inoltre i diritti esclusivi per l'FC Barcelona, ​​sebbene è probabile che la squadra effettuerà pochissimi voli settimanali.\r

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\"Sponsorizzare uno dei club più storici del mondo, sia in campionato che nella Supercoppa, rappresenta un traguardo senza precedenti nella storia della compagnia aerea\", ha dichiarato Ahmed Adel, presidente del consiglio di amministrazione della holding di EgyptAir.\r

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Emirates è attualmente sponsor dell'Arsenal in Premier League, del Real Madrid e del Milan in Italia; Qatar Airways sponsorizza il Paris Saint-Germain in Francia, il Bayern Monaco in Germania e la Roma in Italia; Etihad fa lo stesso con il Manchester United e Riyadh Air è stata sponsor dell'Atlético Madrid per diversi anni prima del suo primo volo.","post_title":"EgyptAir diventa sponsor globale del Barcellona per 3 anni","post_date":"2026-08-28T09:54:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787910876000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520787","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Qantas alza il sipario sulla nuova Business Suite dedicata alla flotta di Airbus A321Xlr che, per la prima volta, vede la compagnia australiana introdurre un letto completamente reclinabile su un aeromobile a corridoio singolo.\r

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Le Suite sono state progettate \"per trasformare l’esperienza di viaggio sulle rotte più lunghe\" spiega il vettore, compresi i servizi transcontinentali da e per Perth, e sulle rotte internazionali a corto e medio raggio.\r

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Qantas ribadisce come \"la domanda di viaggi in classe premium continua a superare quella della classe Economy, con i ricavi delle cabine premium che crescono al doppio del ritmo di quelli della classe Economy su tutta la rete internazionale di Qantas\". \r

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Diretta conseguenza di questo trend il fatto che \"gli aeromobili di nuova generazione che entrano a far parte della flotta presentano una percentuale più elevata di posti in classe premium rispetto ai velivoli che sostituiscono\".\r

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“Investire in nuovi aeromobili è uno dei modi più significativi con cui possiamo migliorare l’esperienza di volo - ha commentato la ceo della compagnia, Vanessa Hudson -. Qantas ha introdotto la Business Class nel mondo nel 1979 e da allora abbiamo continuato a ridefinirne il significato. Queste nuove Suites sulla nostra flotta di aeromobili a fusoliera stretta di nuova generazione rappresentano un ulteriore passo in questo percorso, trasformando l’esperienza in cabina premium e il livello di comfort per i nostri clienti che volano su tratte nazionali più lunghe e su servizi internazionali a corto e medio raggio.”\r

I dettagli della Suite\r

Su ciascun A321Xlr le Suite saranno disposte in una configurazione 1-1 a spina di pesce angolata, una novità assoluta per un aeromobile a corridoio singolo di Qantas, che sfrutta al massimo lo spazio della cabina per offrire a ogni passeggero un letto completamente reclinabile e una porta scorrevole per la privacy. \r

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Ogni Suite offre uno schermo di intrattenimento da 19 pollici, ricarica wireless e tramite Usb-C per mantenere carichi i dispositivi, Wi-Fi veloce e gratuito per rimanere connessi e un ampio spazio di stivaggio che consente di tenere a portata di mano un laptop e gli oggetti personali per tutta la durata del volo.\r

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Il primo dei 16 A321XLR configurati con le nuove Business Suites dovrebbe arrivare nel 2028: il velivolo di nuova generazione ha un’autonomia fino a 8.700 chilometri, oltre 3.000 chilometri in più rispetto al Boeing 737.\r

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","post_title":"Qantas: ecco la nuova Business Suite dedicata agli Airbus A321Xlr","post_date":"2026-08-28T09:25:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787909104000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come programmato ormai da tempo, dal 1° al 30 novembre 2026, l’aeroporto di Napoli Capodichino sarà chiuso per consentire i lavori di manutenzione della pista.\r

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Una situazione eccezionale che gioco forza vedrà numerosi collegamenti normalmente operati dallo scalo napoletano traslocare temporaneamente sull'aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento.\r

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Nel dettaglio, i voli interessati dal trasferimento, ad oggi sono i seguenti:\r

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Iberia, con il giornaliero per Madrid; Flydubai, con il giornaliero per Dubai; Eurowings, con i voli per Duesseldorf e Stoccarda; easyJet, con il giornaliero per Milano Malpensa (che in alcuni giorni raddoppia); Luxair con il volo su Lussemburgo; Neos, con il collegamento per Sharm El Sheikh (operato una volta alla settimana, la domenica); Transavia con i voli per Amsterdam e Transavia France su Parigi Orly (quest'ultimo giornaliero); Vueling con i voli per Barcellona.\r

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Ci sarebbe infine anche il volo di Ita Airways per Milano Linate, che però attualmente non risulta prenotabile dal sito della compagnia aerea durante il mese di novembre.\r

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I passeggeri che hanno acquistato un biglietto con partenza da Napoli nel mese di novembre dovranno verificare la propria prenotazione e le comunicazioni ricevute dalla compagnia: il volo potrebbe essere stato trasferito a Salerno, con codice aeroportuale QSR, e non partire più da Capodichino.\r

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La situazione trasformerà, almeno per un mese, l’aeroporto salernitano in uno degli snodi principali del traffico aereo campano. Una prova sul campo importante non soltanto per affrontare l’emergenza legata alla chiusura di Capodichino, ma anche per capire quanto Salerno sia pronta a sostenere un traffico più intenso e, soprattutto, quanto possa diventare attrattiva agli occhi delle compagnie aeree.","post_title":"Chiusura aeroporto Napoli: i voli a Salerno durante i lavori di novembre","post_date":"2026-08-28T09:15:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1787908546000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo quanto affermato dall'autorità nazionale nepalese per la riduzione e la gestione del rischio di disastri, il bilancio delle persone decedute durante l'alluvione che ha colpito l'area fra Tibet e Nepal sale ad almeno 165, mentre altre 826 persone risultano disperse, tra cui 529 turisti.\r

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In dettaglio, il numero di persone scomparse nella contea di Gyirong, in Tibet, è salito a 558 , tra cui 260 cittadini stranieri, mentre tre persone sono state confermate morte, secondo l'emittente statale cinese Cctv. Al momento non è chiaro se queste cifre si sovrappongano a quelle del Nepal.\r

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Fra i dispersi, come riporta Rainews, il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares segnala la presenza di quattro cittadini spagnoli. Sulla base delle registrazioni su “Dove siamo nel mondo”, la Farnesina conferma che «sono circa 90 i connazionali presenti tra Nepal e Tibet. Due turisti con la loro guida sono rimasti bloccati a monte di una frana che ha bloccato una strada, sono in contatto con il ministero. Sono in corso le verifiche sulle condizioni degli altri connazionali presenti nell’area».\r

Le cause del disastro\r

Secondo l'Us Geological Survey, l'alluvione è stata causata da \"un crollo glaciale e una colata detritica\" che hanno portato a \"conseguenti impatti catastrofici a valle\".\r

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Al momento, l'esercito nepalese ha schierato 2.000 militari per operazioni di ricerca e soccorso via terra e via aria nelle zone colpite dalle inondazioni per aiutare a cercare i sopravvissuti. Sul versante tibetano, le condizioni meteorologiche incerte e la geografia remota della zona rendono le operazioni di soccorso sempre più difficili, come confermano le autorità cinesi.\r

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I detriti trascinati dalla gigantesca alluvione potrebbero avere formato dighe naturali e provocare una seconda ondata catastrofica in caso di cedimento. Lo ha avvertito l'International Centre for Integrated Mountain Development. Scienziati e autorità stanno verificando se la massa di ghiaccio, rocce e fango abbia ostruito temporaneamente il fiume in un tratto particolarmente stretto. L'improvvisa liberazione dell'acqua accumulata potrebbe generare \"un pericolo secondario\" per le comunità situate più a valle.\r

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Le cause della catastrofe restano sotto esame. Sebbene i rilevamenti sismici abbiano registrato segnali anomali a pochi chilometri dal punto in cui si è verificata la valanga, secondo l'Icimod «non è stato finora stabilito alcun legame causale tra l'attività sismica e l'alluvione». Le prime valutazioni, basate su filmati e dati sismici, indicano che un enorme volume di ghiaccio e detriti rocciosi sarebbe precipitato nel Lhende Khola, affluente del Bhote Koshi. La valanga avrebbe provocato la violenta piena che ha distrutto le stazioni di monitoraggio idrologico e minacciato numerosi impianti idroelettrici della regione.\r

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I livelli dei corsi d'acqua sono aumentati con eccezionale rapidità. A Galchchi, il fiume Trishuli si è innalzato di 9 metri in 30 minuti; a Malekhu l'aumento è stato di 7metri in un intervallo simile.\r

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Il Dalai Lama ha espresso preghiere e cordoglio per le vittime delle alluvioni. «Prego per tutti coloro che hanno perso la vita e offro la mia solidarietà e le più sentite condoglianze alle famiglie in lutto e a tutte le persone colpite da questa tragedia» ha affermato l'autorità religiosa in una nota.","post_title":"Alluvione fra Tibet e Nepal: sale il numero dei dispersi. Possibili nuovi eventi","post_date":"2026-08-27T09:36:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1787823383000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta sull'Artico per Brussels Airlines che aprirà durante il prossimo inverno nuovi voli di linea verso Evenes (Norvegia), Kemi e Kittilä (entrambe in Finlandia). Nel dettaglio, Kittilä sarà servita tre volte alla settimana dal 10 dicembre al 27 marzo; Kemi è prevista fino a due volte alla settimana nell’orario dal 25 dicembre al 10 marzo, mentre Evenes sarà servita una volta alla settimana nei mesi di febbraio e marzo.\r

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«La regione artica in inverno è a dir poco magica. Brussels Airlines offre già queste destinazioni in collaborazione con le agenzie di viaggio, ma con l’aumentare della domanda, i collegamenti verso la regione saranno d’ora in poi offerti anche come voli di linea, consentendo ai viaggiatori una scelta ancora più ampia per scoprire avventure all’aria aperta e la peculiare cultura locale» ha spiegato Greet Vandebos, responsabile delle vendite leisure.\r

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In risposta alla forte stagionalità della domanda, la compagnia belga ha da tempo aggiunto diverse destinazioni invernali particolarmente attrattive: dalla winter 2024 Brussels Airlines offre quattro destinazioni nelle Isole Canarie, con l’aggiunta di Fuerteventura. Inoltre, Funchal a Madeira è stata inserita nella programmazione come destinazione con temperature miti tutto l’anno.\r

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Con le ultime novità dei Paesi nordici nell'operativo invernale, il vettore propone una rete leisure più completa e attrattiva durante tutti e 12 i mesi dell'anno. \r

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","post_title":"Brussels Airlines: rotta sull'Artico le new entry di Evenes, Kemi e Kittila","post_date":"2026-08-27T09:30:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1787823013000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Allarme alluvione al confine fra Tibet e Nepal. La causa dovrebbe essere stata un terremoto di magnitudo 4.4 avvenuto alle 8,37 ora locale con epicentro in Tibet a 10 chilometri di profondità, che avrebbe causato l'esondazione repentina del fiume Bhote Koshi, al confine tra Nepal e Tibet cinese. A confermarlo, come riporta il Corriere della Sera, l'agenzia Nuova Cina.\r

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Il bilancio provvisorio destinato a salire sarebbe, stando a La Repubblica, di 95 morti e centinaia di dispersi.\r

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La grande frana caduta nella regione di Gyirong (Xizang) in Tibet, avrebbe provocato un numero imprecisato di vittime e dispersi presso il posto di frontiera con il Nepal, la principale via di comunicazione tra i due Paesi. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato il massimo sforzo per prestare soccorso alle vittime.\r

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In Nepal, sulla sponda opposta della frontiera, il ministro degli esteri ha detto che il problema è stato causato da un terremoto. La zona più colpita risulta quella di Syapru Besi e Timure. «Interi villaggi, ponti e infrastrutture sono stati spazzati via» ha detto alla Reuters il direttore amministrativo del distretto montano di Rasuwa.\r

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I dispersi\r

Secondo i media locali citati da La Repubblica, sarebbero 403 i dispersi, di cui 384 stranieri. Tra gli stranieri scomparsi nelle alluvioni che hanno colpito le regioni di Nepal e Tibet ci sarebbero 133 indiani, 47 statunitensi, 34 australiani, 33 britannici, 24 canadesi, 19 malesi, sette ucraini, sei singaporiani e sei sudafricani. La lista comprende inoltre cinque giapponesi, cinque neozelandesi, quattro tedeschi, tre francesi, due irlandesi, due olandesi, due russi e i due spagnoli, oltre a cittadini di Bielorussia, Finlandia, Ungheria, Israele, Lituania, Portogallo e Filippine.\r

In base a quanto definito dalla Farnesina, come riporta anche riporta il Corriere della Sera, in tutta la regione del Tibet ci sono anche 90 italiani: due sarebbero bloccati ma in buone condizioni con la guida a monte della frana.\r

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I media locali riferiscono che, dei dispersi, 92 viaggiavano con il tour operator Trekkers Society, 71 con Samrat Tour and Travels, 55 con Leaf Holidays, 52 con Himalayan Glacier, 31 con Kailash Journey, 27 con Fishtail Tours & Travels, 20 con Alpine Eco Trek, 17 con Kathmandu Holiday Tours & Travels, dodici con Richa Tours & Travels e sette con Explore Vacation. Fonti della Corea del Sud dicono che almeno otto sudcoreani che lavoravano in un impianto idroelettrico non compaiono nei conteggi e altri dieci sarebbero dispersi o non raggiungibili.\r

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«L'Unità di crisi della Farnesina è in raccordo con il consolato generale d'Italia a Calcutta, il consolato onorario a Kathmandu e l'ambasciata d'Italia a Pechino» si legge in una nota del ministero degli Esteri.\r

Per emergenze, i connazionali possono contattare l'Unità di Crisi della Farnesina (+390636225), il consolato generale d'Italia a Calcutta (+91 9831212216) e, per la Cina, l'ambasciata d'Italia a Pechino al numero di emergenza +86 139 0103 2957.\r

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","post_title":"Allarme alluvione fra Tibet e Nepal: la Farnesina monitora la situazione","post_date":"2026-08-26T14:33:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1787754798000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520692","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2027 Disney Cruise Line salperà da New York con Disney Wish, in arrivo a fine settembre. La Wish effettuerà sette crociere in partenza da New York, della durata da quattro a sette notti. La nave farà scalo alle Bermuda o nel New England/Canada, con una crociera che toccherà sia le Bermuda che Halifax.\r

L'ultima crociera della Wish in partenza da New York sarà un viaggio di sola andata verso San Juan con scalo alle Bermuda; la nave salperà da New York il giorno di Halloween.\r

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«Siamo lieti di tornare in un porto amatissimo dai nostri ospiti come New York» ha dichiarato Tracy Wilson, vicepresidente senior e direttore generale delle operazioni di Disney Cruise Line, in un intervento riportato da Travel Weekly.\r

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Disney Wish effettuerà due crociere in partenza da San Juan prima di trasferirsi a Port Canaveral, in Florida, per l'inverno e la primavera. Sarà una delle tre navi di classe Wish ad avere questo porto di base a partire da novembre; anche Disney Destiny e Disney Treasure avranno la loro base lì.\r

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Treasure effettuerà viaggi di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali. Destiny, che per la prima volta avrà come porto di base Port Canaveral, effettuerà crociere da tre a sette notti alle Bahamas e nei Caraibi occidentali, mentre Wish effettuerà crociere di tre e quattro notti alle Bahamas.\r

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Due navi avranno Fort Lauderdale come porto di base: Disney Dream e Disney Fantasy.\r

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Disney Magic effettuerà due crociere di riposizionamento attraverso il canale di Panama: la prima a novembre 2027 da San Diego e la seconda a marzo 2028 da Galveston, in Texas. Le crociere di 14 notti includeranno scali inaugurali a Fuerteventura e Colón, a Panama. La nave trascorrerà l'inverno navigando da Galveston. Disney Wonder trascorrerà l'inverno effettuando crociere di tre-sette notti lungo la Riviera messicana con partenza da San Diego. Infine, Disney Adventure rimarrà a Singapore fino alla fine del 2027; alcune crociere selezionate includeranno una nuova tappa: Langkawi, in Malesia. \r

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","post_title":"Disney Cruise Line: dal 2027 in arrivo la Wish. Salperà da New York","post_date":"2026-08-26T13:21:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1787750471000]}]}}