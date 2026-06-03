Cuba: Melià cessa la gestione degli hotel del gruppo Gaviota Meliá Hotels International è la seconda catena spagnola a cessare la gestione di hotel appartenenti al gruppo Gaviota a Cuba, come riporta Hosteltur. Questa decisione è dettata dall’inasprimento delle sanzioni statunitensi contro le società straniere legate a entità controllate da Gaesa. Le misure dell’amministrazione Trump entreranno in vigore venerdì 5 giugno e si prevede un effetto domino tra le aziende che operano sull’isola. Meliá è una delle catene alberghiere con la maggiore presenza nel Paese, con un portfolio di oltre 30 strutture e 13.800 camere. Secondo le informazioni riportate da Hosteltur, la catena avrebbe deciso di interrompere la fornitura di servizi di gestione e marketing, nonché la concessione in licenza dei suoi marchi alberghieri, in 15 hotel, “attivando e attuando piani specifici per effettuare una disaffiliazione ordinata“. Inoltre, sono in corso di attuazione protocolli per informare fornitori e clienti. Gli hotel coinvolti I 15 hotel che lascerebbero il portfolio di Melià sarebbero Gran Hotel Bristol Habana Vieja, Innside Catedral Habana, Meliá Buena Vista, Meliá Cayo Santa María, Meliá Jardines del Rey, Meliá Las Dunas, Meliá Península Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Princesa Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Varadero, Sol Caribe Beach, Sol Cayo Santa María, Sol Río de Luna y Mares, Sol Varadero Beach. La decisione di Meliá Hotels International , comunicata ai proprietari degli hotel e confermata oggi, è una risposta a una serie di circostanze impreviste, al di fuori del controllo di Meliá, che hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento dei servizi offerti da questi hotel. Già a febbraio la società aveva annunciato una riduzione della propria capacità operativa, limitando l’attività a tre hotel aperti e adeguando quindi la propria offerta ai livelli di occupazione effettivi. La stragrande maggioranza degli hotel di Gaviota era già chiusa e inattiva a causa di problemi energetici e del calo della domanda, pertanto l’impatto dell’annuncio è stato limitato. Prima di Melià, Iberostar aveva già interrotto i rapporti con Gaviota, cessando le attività in 12 dei suoi 18 hotel a Cuba. La società continua a operare in altri sei hotel collegati a gruppi non colpiti allo stesso modo dalle nuove restrizioni.. Per le catene alberghiere, il problema non si limita alla gestione quotidiana delle strutture e alle difficoltà causate dalla carenza di forniture. L’impatto va ben oltre, poiché l’esposizione alle sanzioni statunitensi può ripercuotersi sui finanziamenti, sui rapporti bancari, sul marketing internazionale e sulla reputazione aziendale. Condividi

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Jan Freitag, direttore nazionale di Hospitality Analytics presso CoStar Group, ha dichiarato: «Il cauto ottimismo che ha caratterizzato le nostre previsioni all'inizio dell'anno ha lasciato il posto a una stima più solida, trainata da una domanda più forte sia da parte dei gruppi che dei singoli clienti. Dalla nostra ultima revisione, il settore ha registrato una crescita sostenuta delle performance, con una domanda di camere in aumento di oltre 8 milioni di pernottamenti su base annua nei primi quattro mesi del 2026. Per il resto dell'anno, prevediamo un rallentamento della crescita della domanda, ma il ritmo rimarrà comunque favorevole a solidi aumenti di Adr e RevPar, anche se entrambi continueranno a crescere a un ritmo inferiore a quello dell'inflazion».\r

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Aran Ryan, direttore degli studi di settore presso Tourism Economics, ha aggiunto: «L'attività turistica sembra resiliente in vista dell'estate. La stabilità del mercato del lavoro e l'aumento del patrimonio familiare sostengono la domanda di viaggi di piacere, nonostante l'aumento dei prezzi del carburante. Anche i viaggi di gruppo sono in miglioramento, parallelamente ai solidi profitti aziendali, mentre il turismo internazionale rimane debole, con la speranza di una ripresa grazie ai Mondiali di calcio. Guardando al futuro, il rallentamento dell'inflazione dovrebbe favorire una ripresa economica leggermente più forte il prossimo anno».\r

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Le previsioni riviste indicano un continuo sostegno da parte della domanda di viaggi sia di piacere che di gruppo, mentre il numero di visitatori internazionali rimane al di sotto delle aspettative. Le prospettive prevedono inoltre un miglioramento delle condizioni economiche grazie al rallentamento dell'inflazione.\r

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Secondo CoStar, la redditività degli hotel dovrebbe migliorare con l'aumento dei ricavi totali. Tuttavia, si prevede che l'aumento dei costi operativi continuerà a esercitare pressione sui margini.\r

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«Si prevede che il margine di profitto lordo aumenterà grazie alla crescita dei ricavi totali, con il contributo maggiore proveniente dal reparto camere. Tuttavia, si ritiene che le spese cresceranno a un ritmo più elevato, con conseguente continua compressione del margine di profitto» chiude Freitag.. \r

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","post_title":"Hotellerie a stelle e strisce: migliorano le previsioni 2026-27","post_date":"2026-06-03T12:57:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780491457000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche il gruppo Air France-Klm si aggiunge all'elenco delle compagnie aeree impegnate tranquillizzare i propri, futuri passeggeri sulla stabilità delle operazioni di volo estive, in relazione alle potenziali carenze di carburante.\r

Una nota dei vettori - Air France, Klm e Transavia - spiega che si stanno preparando attivamente per l’alta stagione estiva e, sebbene le questioni relative alla disponibilità di carburante abbiano attirato l’attenzione dei media fin dalla primavera, le informazioni attualmente disponibili consentono alle compagnie del gruppo di confermare che saranno in grado di operare regolarmente il loro programma di voli quest’estate.\r

«Air France, Klm e Transavia trasporteranno tutti i loro clienti quest’estate - precisa il ceo del gruppo, Benjamin Smith -. Monitoriamo costantemente la disponibilità di carburante nelle destinazioni che serviamo e, come evidenziato nelle ultime settimane dai governi francese e olandese, tutti gli indicatori sono positivi per l’alta stagione dei viaggi di luglio e agosto. Durante questo periodo, le nostre compagnie opereranno quasi 2.200 voli giornalieri verso oltre 320 destinazioni in tutto il mondo. I nostri team sono pienamente mobilitati per accogliere i nostri clienti, che hanno già viaggiato in gran numero durante i periodi festivi di maggio in Francia e nei Paesi Bassi».","post_title":"Smith, Air France-Klm: «Carburante garantito per tutta la stagione estiva»","post_date":"2026-06-03T12:29:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780489742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515664\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pietro Dusi[/caption]\r

Per stimolare la domanda e offrire un valore aggiunto tangibile, CaboVerdeTime ha lanciato la promozione mirata “Prenota ora, parti sereno”, che punta tutto sulla flessibilità e sulla convenienza. Fino al prossimo 30 giugno, tutte le prenotazioni relative ai pacchetti completi comprensivi di volo in partenza da Bergamo e hotel, con partenze programmate entro il 30 ottobre, beneficeranno di solide tutele. La campagna elimina infatti i costi legati ai cambi di nome e alle modifiche della data di partenza, operabili liberamente fino a due settimane prima dello start della vacanza. A completare il quadro di coperture interviene la garanzia del miglior prezzo, un asset pensato per ottimizzare la competitività della rete agenziale.\r

«In un momento in cui i trend di prenotazione riflettono il bisogno di tutele e flessibilità, la nostra priorità è metterci al fianco delle agenzie. Vogliamo che i nostri partner commerciali abbiano argomenti solidi e risposte immediate per agevolare la decisione del cliente finale. Questa promozione non è una semplice operazione tattica, ma una promessa di tranquillità che poggia sulla solidità della nostra programmazione storica» dichiara Pietro Dusi, direttore commerciale e vendite di CaboVerdeTime.\r

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La leadership su Sal\r

La capacità del tour operator deriva direttamente dal suo posizionamento di leadership sull'isola di Sal. Le forti partnership commerciali e gli accordi industriali siglati sulla catena charterizzata rappresentano un’ulteriore garanzia e una certezza assoluta in termini di pianificazione e stabilità operativa. La gestione diretta dei flussi aerei e la profonda conoscenza del territorio permettono all'operatore di mantenere il pieno controllo della filiera, offrendo alle agenzie un interlocutore unico, solido e specializzato, capace di fare la differenza sulla destinazione africana.\r

La campagna di flessibilità rappresenta solo l’ultimo tassello di un mosaico di investimenti interamente dedicati al canale agenziale. Recentemente l’operatore ha concluso due tour che hanno visto la partecipazione di 50 agenti di viaggio. I professionisti hanno potuto toccare con mano la varietà della proposta alberghiera di Sal, che conta sia strutture a gestione diretta - come Clubhotel Halos Casa Resort, Sobrado Boutique Hotel - sia resort di marchi internazionali, come le strutture del gruppo Melia, principale partner segmento luxury del tour operator.\r

Parallelamente al focus formativo, CaboVerdeTime ha potenziato le funzionalità del proprio sistema di prenotazione online, introducendo un’implementazione del tool di booking, che lo ha reso ancora più performante e rapido, per garantire alla distribuzione una totale autonomia gestionale durante ogni passaggio della prenotazione.","post_title":"CaboVerdeTime lancia \"Prenota ora, parti sereno\"","post_date":"2026-06-03T11:13:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780485198000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dalla questione Linate al ruolo da protagonista sulle rotte di lungo raggio, senza trascurare gli intoppi creati dall'entrata in vigore dell'Ees e le conseguenze della crisi in Medio Oriente: Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti, in un'intervista a Il Corriere della Sera traccia i contorni di presente e prossimo futuro.\r

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Sul fronte del potenziale debutto a Milano Linate dei voli long haul ipotizzato nella bozza del Piano nazionale degli aeroporti: «Non vedo motivo di rimettere in discussione qualcosa che ha dimostrato di reggere nel tempo».\r

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L'ad spiega che Malpensa e Linate convivono da anni in un equilibrio molto delicato, che sarebbe preferibile non intaccare. Prima di esprimermi nel merito si riserva di leggere le proposte per intero («Tre righe su una slide non bastano per un’analisi seria»), ma ribadisce che il perimetro di Linate che si è consolidato nel tempo, sostanzialmente da quando è nata Malpensa, ha un senso ancora oggi: «Entrambi gli aeroporti sono cresciuti, entrambi hanno trovato la loro vocazione. E ha funzionato».\r

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Lo sviluppo della rete intercontinentale resta infatti la vocazione di Malpensa, con il traffico di lungo raggio che registra la crescita maggiore nel 2025 (+14%), «trainando la crescita dello scalo varesino».\r

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Guardando al futuro, Brunini auspica l’espansione del network verso gli Stati Uniti e in particolare sulla West Coast (San Francisco o Los Angeles), ma considera con interesse anche il Centro e Sud America, confermando che c’è interesse reale di alcuni vettori per introdurre voli in quinta libertà. \r

La stagione estiva entra nel vivo\r

Sul tema dell'eventuale carenza di carburante e sull'aumento delle tariffe per i biglietti aerei, Brunini tranquillizza. «La capacità di raffinazione in Europa è stata spinta al massimo, perché è tornata conveniente dopo anni in cui non lo era. E contemporaneamente le catene di approvvigionamento del greggio si sono riconfigurate trovando fonti alternative. Quello che era semi-panico è diventato attenzione». E gli interlocutori degli aeroporti - compagnie aeree e società petrolifere - «non segnalano problemi di disponibilità per i prossimi mesi».\r

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Il tema semmai, osserva l'ad, «è il prezzo. Per l’estate le compagnie faranno di tutto per proteggere i margini, è il periodo in cui guadagnano di più. Il rischio vero è per dopo: se il prezzo del carburante si stabilizzasse su livelli alti dopo la fine dell’hedging, potremmo vedere una certa distruzione di domanda e qualche razionalizzazione di rotte e tagli sulle tratte meno profittevoli».\r

Le code causate dall'Ees\r

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Con l'introduzione definitiva del sistema Ees nei paesi dell'Unione europea (lo scorso aprile) le code in aeroporto sono all'ordine del giorno: «Mi verrebbe da dire “cronaca di una morte annunciata” - ammette Brunini -. Lavoravamo già da anni per rinviarne l’entrata in vigore nella speranza di avere più tempo per prepararsi. I dati sono chiari e non sono casi isolati: prima e dopo l’Entry-Exit, i tempi di attesa sono raddoppiati in media per ogni passeggero».\r

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Le cause, afferma il manmager, sarebbero molteplici: «27 Stati membri con 27 polizie diverse, banche dati nazionali che devono dialogare con quelle europee, personale di frontiera insufficiente quasi ovunque. E l’app per la pre-registrazione a casa, prima di partire, è stata attivata solo in due Paesi, nemmeno completamente».\r

La richiesta è chiara: «Flessibilità: superata una certa soglia di coda, si riduce il regime. La buona notizia è che localmente il rapporto con la Polizia di frontiera è addirittura migliorato nell’affrontare insieme questa situazione».\r

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","post_title":"Malpensa: Brunini punta su West Coast e Sud America per lo sviluppo long haul","post_date":"2026-06-03T10:53:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780484009000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515647","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il mese di giugno Iberia ha interrotto i suoi voli diretti per Cuba: come anticipato lo scorso aprile, la compagnia aerea spagnola ha sospeso la rotta da Madrid almeno fino al prossimo novembre, a causa dei problemi di approvvigionamento di carburante sull'isola e al deterioramento delle condizioni operative, una situazione che da mesi sta influenzando il trasporto aereo internazionale.\r

Riduzione\r

Prima dello stop Iberia aveva progressivamente ridotto i suoi voli settimanali per L'Avana, una decisione dettata sia da difficoltà logistiche sia da un calo della domanda di passeggeri per l'isola.\r

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Il vettore prevede comunque di ripristinare il collegamento diretto dal prossimo novembre, se le condizioni miglioreranno: i biglietti sono di fatto in vendita per quelle date, anche se la ripresa della rotta è legata a doppio filo all'evoluzione della situazione a Cuba.\r

Le altre compagnie\r

La decisione del vettore spagnolo non è un caso isolato: altre grandi compagnie aeree internazionali negli ultimi mesi hanno sospeso i propri voli verso Cuba a causa della carenza di carburante. Tra questi Air France, Turkish Airlines ed Air Canada.","post_title":"Iberia: stop ai collegamenti per Cuba fino al prossimo novembre","post_date":"2026-06-03T09:54:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1780480482000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515553","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515562\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sean Richard, nuovo presidente dell’Anguilla Tourist Board e Lockhart Hughes, new entry del consiglio[/caption]\r

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Novità alla guida dell’Anguilla Tourist Board che da oggi, 1° giugno, vede la transizione della presidenza e la nomina di un nuovo membro del consiglio.\r

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Il ministro della Salute, del Turismo e dello Sport, Cardigan Connor, ha confermato la nomina di Sean Richard come nuovo presidente dell’Anguilla Tourist Board, succedendo a Cecile Amelia Vanterpool-Kubisch, il cui mandato come presidente è stato ridotto nell’ambito del processo di transizione della leadership. Vanterpool-Kubisch continuerà a far parte del consiglio di amministrazione.\r

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L’Anguilla Tourist Board dà inoltre il benvenuto a Lockhart Hughes in qualità di nuovo membro del consiglio. Queste transizioni rientrano nell’impegno continuo del governo di Anguilla volto a rafforzare la governance, la supervisione strategica, la continuità della leadership e l’innovazione nel settore turistico, sostenendo al contempo la crescita costante e la sostenibilità a lungo termine dell’industria turistica dell’isola.\r

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“Queste nomine rappresentano un passo importante nel rafforzamento della leadership strategica e del quadro di governance dell’Anguilla Tourist Board - ha commentato il ministro Connor -. Mentre Anguilla continua a consolidare la propria posizione come una delle principali destinazioni di lusso dei Caraibi, una leadership forte ed efficace del Consiglio rimane essenziale per sostenere la crescita, la sostenibilità e la competitività della nostra industria turistica.”\r

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L’Anguilla Tourist Board rimane focalizzato sull’avanzamento del marketing strategico della destinazione, sul rafforzamento delle partnership con gli stakeholder, sul miglioramento dell’esperienza dei visitatori e sul posizionamento di Anguilla tra le principali destinazioni di lusso dei Caraibi.","post_title":"Anguilla Tourist Board: Sean Richard è il nuovo presidente","post_date":"2026-06-01T14:38:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780324698000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"JetBlue avvierà un collegamento diretto tra Fort Lauderdale-Hollywood e l'aeroporto internazionale Simón Bolívar di Maiquetía, nei pressi di Caracas, che diverrà quindi la prima rotta della compagnia verso il Venezuela.\r

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Il lancio, previsto entro la fine del 2026, è ancora subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni normative, ma rientra nella strategia di crescita del vettore a Fort Lauderdale, diventato uno dei suoi principali hub verso l'America Latina.\r

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Non sono ancora stati resi noti né un calendario dettagliato né un programma dei voli, ma JetBlue indica di puntare a un avvio «entro la fine dell’anno», con la messa in vendita dei biglietti «nei prossimi mesi».\r

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JetBlue presenta il nuovo collegamento come un prodotto destinato principalmente al traffico Vfr tra il sud della Florida e la capitale venezuelana. Fort Lauderdale e la sua area metropolitana ospitano infatti un’importante comunità di origine venezuelana, che attualmente si affida a voli con scalo per raggiungere Caracas. «Fort Lauderdale continua a fungere da porta d’accesso di JetBlue verso i Caraibi e l’America Latina, e riteniamo che esista una reale opportunità di sviluppare la nostra presenza nella regione con questo servizio previsto verso Caracas», dichiara Dave Jehn, vicepresidente della pianificazione di rete e delle partnership aeree presso JetBlue. «Il sud della Florida ospita una vasta comunità venezuelana e questa nuova rotta contribuirebbe a ricollegare famiglie e parenti, con le tariffe competitive e il servizio pluripremiato di JetBlue».\r

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Fort Lauderdale, snodo latinoamericano di JetBlue\r

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Fort Lauderdale-Hollywood si è affermata come una delle principali “focus cities” di JetBlue, con circa 130 partenze giornaliere previste quest'estate, rendendo la compagnia uno dei principali attori dello scalo. La compagnia low cost ha recentemente svelato il suo «più grande programma di voli mai operato dall’aeroporto», che include 11 nuove destinazioni e frequenze aggiuntive verso diverse città degli Stati Uniti, dei Caraibi e dell’America Latina.\r

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","post_title":"JetBlue prepara lo sbarco in Venezuela, con decollo da Fort Lauderdale","post_date":"2026-06-01T09:30:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780306219000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua ad essere grave - e non poteva essere altrimenti - la crisi che ha investito il turismo a Cuba, di riflesso alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti sulle forniture di carburante all'Isola dall'inizio dell'anno.\r

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Ad oggi, secondo l’Ufficio nazionale di statistica e informazione di Cuba, la Isla Grande ha registrato meno della metà dei visitatori rispetto allo scorso anno. I viaggiatori continuano in parte ad arrivare, ma in numero esiguo e principalmente dal Canada: fino ad aprile soli 21.000 americani hanno raggiunto la destinazione.\r

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Il drastico calo si verifica in un contesto caratterizzato da una ormai lunga crisi energetica, interruzioni dei voli aerei, un'incriminazione federale negli Stati Uniti dell'ex presidente cubano Raúl Castro e tensioni accresciute tra gli Stati Uniti e Cuba.\r

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“La maggior parte dei viaggiatori ha posticipato i viaggi a Cuba perché teme un'azione militare da parte di Trump o è preoccupata per i blackout cronici e la carenza di benzina”, ha affermato Marcel Hatch, ripreso da Travel Weekly, che vive all'Avana e ha fondato Cuba Explorer.\r

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Hatch ha dichiarato a febbraio che le prenotazioni erano crollate fino all'80% nelle settimane successive alla cattura da parte dell'esercito statunitense del presidente venezuelano Nicolas Maduro. A distanza di mesi, sta assistendo solo una “manciata di ospiti”, sebbene l'operatore non abbia sospeso gli itinerari.\r

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“In breve, l'attività dei tour operator e delle agenzie di viaggio cubane è crollata, proprio come è successo durante i lockdown per il Covid”, ha affermato.\r

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Altro esempio quello di Intrepid Travel che, preoccupato per la disponibilità dei voli e i problemi di carburante, ha cancellato tutti i viaggi a Cuba fino al 30 giugno.","post_title":"Cuba: turismo al palo con il persistere delle restrizioni imposte dagli Usa","post_date":"2026-05-29T13:43:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780062239000]}]}}