Crescono i ricavi Bluserena: obiettivo 104 mln di fatturato Revenue a +13% a maggio e giugno rispetto agli stessi mesi del 2022 per Bluserena, che registra numeri in crescita, in linea e persino leggermente sopra le previsioni di inizio stagione. “Merito di una squadra eccezionale, che lavora con passione e dedizione verso nuovi obiettivi, nonché del nuovo design di cinque dei nostri 13 resort, realizzato con un investimento di 55 milioni di euro terminato a maggio di quest’anno – spiega il ceo del gruppo, Marcello Cicalò –. Questi dati sono un chiaro segnale di ripresa. Attualmente, basandoci sui trend correnti, stimiamo che la chiusura della stagione turistica in corso porterà a un fatturato complessivo di circa 104 milioni di euro (all’inizio di maggio si parlava di circa 100 mln, ndr), evidenziando una crescita di circa l’8% rispetto al 2022 e attorno al 27% rispetto al 2019, che non contava però il resort di Badesi aperto nel 2021”. Un risultato interessante riguarda anche il tasso di occupazione che in media si attesta all’87%, e che nei mesi di luglio e agosto raggiunge il 90%. Ottimi risultati sono poi giunti dalla nuova clientela, soprattutto nelle prenotazioni effettuate da maggio in poi. Attualmente, il mix di ospiti si mantiene equilibrato, con circa il 50% di clienti repeater e il restante 50% di nuovi ospiti. Un dato interessante riguarda la provenienza geografica della clientela, con un aumento del 10% delle prenotazioni dal Nord Italia. Risultato ricollegabile alla prima campagna advertising multicanale e multi soggetto condotta da aprile a maggio attraverso un mix di mezzi out of home, digital, radio e la presenza tattica in alcuni luoghi chiave di Milano. Condividi

Nel 2023, Iberia ha già assunto più di 100 nuovi piloti e ha appena aperto un nuovo bando per membri dell'equipaggio tecnico con abilitazioni di tipo Airbus e 150 ore di esperienza di volo.","post_title":"Iberia: al via la terza edizione del programma di formazione dei piloti","post_date":"2023-07-05T10:29:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688552942000]}]}}