Casa Verbena Madrid: Outset Collection by Hilton sbarca in Europa Hilton ha stipulato un accordo di franchising con Arte Hoteles per la prima struttura del marchio Outset Collection by Hilton nell’area Emea. L’apertura di Casa Verbena Madrid, Outset Collection by Hilton è prevista entro la fine dell’anno e porterà nel cuore della capitale spagnola l’approccio autentico del brand all’ospitalità indipendente, offrendo ai viaggiatori un soggiorno caratterizzato dalla storia del territorio e da una forte personalità. Situato nel centro di Madrid, in calle de Preciados, l’hotel si trova a pochi passi da alcune delle attrazioni più iconiche della città. L’hotel offrirà 45 camere oltre a un’accogliente area reception e a uno spazio per la colazione. Grazie a finiture di alta gamma e a un forte legame con il contesto circostante, la struttura rifletterà l’impegno di Outset Collection by Hilton verso hotel dalla personalità distintiva, pensati in sintonia con le comunità e i territori in cui si inseriscono. Simon Vincent, president, Emea, Europe, Middle East & Africa, Hilton, ha dichiarato: «La firma di questo accordo riflette il forte slancio del nostro portfolio di Collection brands, che continua a svilupparsi in risposta alla crescente domanda di soggiorni distintivi e incentrati sull’esperienza. In qualità di una delle destinazioni di viaggio più dinamiche d’Europa, Madrid rappresenta il contesto ideale per Outset Collection, un brand che valorizza la storia unica di ogni struttura e il suo legame con il territorio. La collezione offre ai proprietari la flessibilità necessaria per esprimere il carattere unico dei propri hotel, beneficiando al tempo stesso della dimensione, capillarità e piattaforma commerciale di Hilton». Outset Collection Outset Collection by Hilton fa parte del portfolio di Collection brands di Hilton ed è pensata per gli ospiti che desiderano soggiorni personali, autentici e connessi al territorio. Da gemme nascoste e luoghi iconici riportati a nuova vita fino a boutique hotel urbani dal carattere deciso, ogni struttura invita alla scoperta, offrendo al tempo stesso ai proprietari la flessibilità necessaria per preservare ciò che rende unico il proprio hotel. Álvaro Mazaheri, managing director di Arte Hoteles, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di collaborare con Hilton per portare Outset Collection by Hilton a Madrid. Questo progetto rappresenta un’opportunità per unire la nostra esperienza locale alla piattaforma globale di Hilton, creando un hotel con una storia, un carattere e una personalità distintivi, capace di riflettere l’energia della città mantenendo al tempo stesso una propria identità unica». Condividi

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La programmazione guarda alle destinazioni più richieste dal pubblico italiano, riproponendo grandi classici come New York, Maldive, Mauritius, Kenya, Zanzibar, Sudafrica e Thailandia, e affiancandoli a nuove proposte nei Caraibi, con Antigua, Barbados e Giamaica, oltre al rilancio di Dubai e Abu Dhabi, destinazioni sulle quali Glamour torna a investire con una proposta dedicata. La nuova programmazione amplia anche la tipologia dei soggiorni. Accanto ai tradizionali pacchetti di 7 notti, Fast Track introduce proposte da 9 e 10 notti, pensate per rispondere a esigenze di viaggio differenti e valorizzare maggiormente l’esperienza della vacanza. Particolare attenzione è dedicata inoltre alle combinazioni tra esperienze diverse, con itinerari già confezionati che permettono di unire, ad esempio, safari e soggiorno balneare, come nel caso delle proposte che abbinano Kenya e Zanzibar.\r

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.","post_title":"Fast Track by Glamour: prezzi certi e programmazione ampliata","post_date":"2026-09-18T11:47:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1789732045000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per quanto ci riguarda non esiste nessuna emergenza Catania. La città fu fondata nel 729 a.C. e anche a quell'epoca c'era l'Etna. Catania e Etna sono praticamente la stessa cosa. Anzi potremmo dire che l'Etna è il cuore autentico di Catania. Farne un problema perché alcuni giorni a causa del fumo eruttato dal vulcano non si può volare mi sembra un atto di tracotanza verso la natura e la sua forza.\r

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[caption id=\"attachment_522162\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] L'Etna e Catania (foto di Alberto Masnovo)[/caption]\r

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Non è l'Etna vicino all'aeroporto di Catania, è l'aeroporto di Catania che sta passivamente sotto il furore dell'Etna. Se proprio vogliamo cambiare le cose che non si possono cambiare, allora propongo di abolire l'Etna. Si fa un decreto legge d'urgenza, magari ci si può mettere anche la fiducia, non si sa mai, e si sopprime, si annulla, si cancella (fate un po' voi) il vulcano.\r

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Il fatto è che ormai gli esseri umani fanno lavorare il cervello solo in base alla funzionalità del mondo. Il vulcano ci dice che non è così. La natura che continuiamo a cercare spasmodicamente nei nostri viaggi (spesso non trovandola) ce l'abbiamo a casa e allora noi cosa facciamo? La indichiamo come un ostacolo, un'emergenza, una complicazione.\r

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Non è così.","post_title":"Adesso l'Etna diventa un problema. La funzionalità trasforma le nostre teste","post_date":"2026-09-18T10:54:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1789728864000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per i Caraibi il 2026 si sta dimostrando un'annata favorevole e la Repubblica Dominicana in particolare sta mettendo a segno numeri molto positivi. «Da gennaio ad agosto il Paese accolto un totale di quasi 8 milioni 600 mila visitatori, confermando un nuovo record storico con una crescita del 6,9% rispetto al 2025, del 9,8% nei confronti del 2024 e del 58,9% sul 2019» conferma la direttrice per l'Italia dell'ente nazionale del turismo, Neyda Garcia.\r

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L'occasione per raccontare ai partner agenti di viaggio strategie e novità della destinazione è stata offerta dalla serata organizzata in collaborazione con Iberia a Terrazza Palestro a Milano. «Anche l'occupazione alberghiera è cresciuta - continua Garcia -: in agosto il tasso di occupazione complessivo è stato del 68%, in aumento rispetto ad agosto 2025. Destinazioni chiave come Bayahibe, La Romana, la nuova meta di Miches e Bávaro-Punta Cana hanno registrato tassi ancor più elevati, con percentuali pari a rispettivamente 83-80-77 e 69%».\r

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Ad attrarre i viaggiatori, un mix che di anno in anno si arricchisce e si diversifica: «Le esperienze praticabili spaziano a 360 gradi da quelle di terra - trekking, ciclismo, motociclismo, speleologia, avventure a bordo di buggies - a quelle in acqua - non solo snorkeling e immersioni, ma anche canyoning, kayaking, cascate. Per finire con le esperienze \"d'aria\", fra zipline, parapendio, paracadutismo, elicottero e mongolfiera».\r

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Per accompagnare gli agenti di viaggio in questo percorso di scoperta sempre nuovo «c'è anche il programma di fidelizzazione DO Travel Rewards, che consente di totalizzare punti per ogni pratica confermata verso la Repubblica Dominicana di qualsiasi tipologia essa sia».\r

Il focus di Iberia\r

Sul fronte dei collegamenti aerei, Iberia ha molte frecce all'arco da scoccare, a cominciare dalla presenza sulla rotta dall'Italia di alcuni degli aeromobili più performanti della flotta. «Voliamo su Santo Domingo via Madrid con l'A321XLR, con l'A330-300 e con l'A350, tipologie di aerei particolarmente confortevoli e dotate di servizi di ultima generazione - aggiunge Marina Vella, British Airways Iberia sales manager trade Italy -. Iberia propone 12 collegamenti settimanali in partenza da moltissime città italiane e comode connessioni per Santo Domingo via Madrid. Il Centro e Sud America e il Nord Atlantico rappresentano le aree sulle quali si concentra il focus della compagnia e l'obiettivo è quello di aumentare progressivamente i collegamenti mantenendo inalterati gli obiettivi di qualità e sostenibilità che rappresentano uno dei punti fermi nell sviluppo del vettore del gruppo Iag».\r

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","post_title":"Repubblica Dominicana e Iberia: la strategia insieme alle agenzie","post_date":"2026-09-18T10:53:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1789728831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522118","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522132\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Guðrið Højgaard, ceo di Visit Faroe Islands[/caption]\r

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Diciotto isole a metà strada tra Islanda e Norvegia: «18 piccoli puntini nel mezzo dell’Atlantico del Nord, spesso anche difficilmente rintracciabili su una cartina geografica»: Guðrið Højgaard, ceo di Visit Faroe Islands scherza sulla visibilità dell’arcipelago (parte del Regno di Danimarca) che invece, dal prossimo giugno, sarà comodamente raggiungibile dall’Italia grazie al volo diretto di Atlantic Airways da Milano Malpensa.\r

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Un’opportunità per scoprire una destinazione «che proprio in virtù del suo isolamento ha saputo mantenere un «dna unico, elemento distintivo non solo delle persone che vi abitano ma anche della natura e della cultura». Unicità che si traduce in numerose possibilità di viaggio e in un’offerta capace di intercettare tipologie di viaggiatori e interessi diversi. Natura e attività outdoor, cultura, gastronomia ed esperienze a contatto con la comunità locale permettono di costruire itinerari differenti attraverso tutto l’arcipelago.\r

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Complice il contesto internazionale che muove un sempre maggior numero di viaggiatori a scoprire mete nuove o alternative rispetto ad aree 'più calde' non soltanto dal punto di vista climatico, l'arcipelago vive un momento positivo: «L'interesse del mercato Italia è in crescita - prosegue Guðrið Højgaard -. Nel 2025, complessivamente, l’arcipelago ha accolto circa 130.000 visitatori internazionali, registrando parallelamente un significativo aumento degli arrivi dall’Italia. La maggior parte dei visitatori è arrivata dai mercati europei, dalla Francia alla Germania, ma recentemente abbiamo notato anche un incremento significativo di arrivi dal Nord America e dall'Asia».\r

L'operativo\r

[caption id=\"attachment_522131\" align=\"alignleft\" width=\"225\"] Solvi Jespersen, direttore sales & marketing Atlantic Airways[/caption]\r

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Dal 2 giugno 2027 Atlantic Airways opererà quindi la nuova rotta stagionale tra Malpensa e Vagar (lo scalo situato a circa 45 minuti dalla capitale Torshavn), ogni mercoledì fino al 1° settembre, permettendo di raggiungere l’arcipelago in poco più di 3 ore di volo.\r

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Una scelta, quella di Milano, che risponde a diverse esigenze, spiega Solvi Jespersen, direttore sales & marketing del vettore: «Innanzitutto è stata individuata in Milano (12esima destinazione del network) un’ampia catchment area che si allarga a gran parte del Nord Italia, dal notevole potenziale. Sicuramente contiamo anche su un trend di domanda elevato da entrambi i selling point: lo stesso che abbiamo notato sulle nostre rotte da Parigi e Londra, dove circa il 60% dei passeggeri non è originario delle isole Faroe».\r

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I voli sono già in vendita attraverso tutti i canali distributivi della compagnia, che in Italia ormai da anni è rappresenta da Apg Italy. Le tariffe partono da circa 183 euro a tratta, ma «sono disponibili tariffe speciali per i tour operator».\r

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In flotta quest’anno ci sono 4 Airbus 320, due-Ceo e due-Neo, «cui si affiancheranno altri due A320Neo nel 2028 e nel 2029». Operativi anche due elicotteri per alcuni collegamenti domestici tra le isole e per operazioni di soccorso. Il gruppo Atlantic Airways gestisce inoltre due alberghi di proprietà: «Il Bacar Airport Hotel, proprio accanto all’aeroporto: 25 camere, ristrutturato nel 2024 e l’unico Hilton attualmente presente in Scandinavia, l’Hilton Garden Inn Isole Faroe. Quest’ultimo è situato a Tórshavn e dispone di 130 camere».","post_title":"Le Faroe puntano al mercato Italia: dal 2 giugno volo diretto di Atlantic Airways da Milano","post_date":"2026-09-18T09:32:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1789723929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522083","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wyndham Hotels & Resorts lancia Dolce Nova, nuovo marchio lifestyle upper-upscale che rappresenta la naturale estensione di Dolce Hotels & Resorts by Wyndham. Il brand è stato ideato dal team Emea del gruppo con l’obiettivo di presidiare il segmento delle strutture boutique e dell’ospitalità esperienziale.\r

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Al centro dell'offerta una particolare attenzione a design, wellness e ristorazione, insieme alla presenza di spazi pensati per la socialità e il coworking. L’impostazione punta a proporre ambienti e servizi capaci di accompagnare sia i momenti di soggiorno sia le occasioni di incontro e lavoro informale.\r

L'ispirazione del brand\r

All'origine del brand, il principio italiano del \"dolce far niente\", reinterpretato in chiave contemporanea. L’idea è tradurre questo riferimento in soggiorni più rilassati ed esperienziali, con una maggiore connessione tra gli ospiti e la destinazione in cui si trova la struttura.\r

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Dolce Nova sarà applicabile sia a hotel esistenti da convertire sia a nuove costruzioni.Il brand verrà sviluppato nell’area Emea e le strutture che aderiranno al marchio entreranno nel network distributivo di Wyndham e potranno partecipare al programma loyalty Wyndham Rewards.\r

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","post_title":"Wyndham lancia Dolce Nova, brand lifestyle upper-upscale","post_date":"2026-09-17T11:30:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1789644606000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lindblad Expeditions ha acquisito una partecipazione del 60% in White Desert, un tour operator di lusso specializzato in Antartide, e in Echo Charlie, fornitore di avventure a bordo di aerei privati. \r

Il prezzo di acquisto, come riporta TravelWeekly, è di circa 61 milioni di dollari, «più circa 6 milioni di dollari di liquidità in bilancio e soggetto ai consueti aggiustamenti di conguaglio per capitale circolante, liquidità e indebitamento», ha dichiarato Lindblad.\r

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Entrambi i marchi sono stati fondati da Patrick Woodhead, che rimarrà coinvolto in entrambe le aziende ricoprendo ruoli dirigenziali (presidente di White Desert e ceo di Echo Charlie). Entrerà inoltre a far parte di Lindblad Expeditions come consulente strategico per l'innovazione.\r

L'intesa\r

Le società di Woodhead opereranno come entità indipendenti e manterranno la propria identità di marchio. Lindblad ha acquisito una partecipazione del 60% in ciascun marchio con un unico accordo di acquisto. Echo Charlie era precedentemente nota come Dr. Jones Collection, e la sua nuova identità riflette la sua specializzazione nell'aviazione verso luoghi remoti. \r

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Natalya Leahy, ceo di Lindblad Expeditions, ha affermato che l'acquisizione è la più grande nella storia dell'azienda e «una solida partnership tra due imprese che da decenni spingono i confini di ciò che il viaggio esperienziale può essere».\r

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Lindblad ha affermato che esistono «significative opportunità per ampliare la straordinaria offerta di White Desert attraverso lo sviluppo di campi e di esperienze per gli ospiti, nonché con il potenziamento delle loro capacità logistiche».\r

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White Desert è stata fondata nel 2005 da un esploratore polare che, secondo il Guinness World Records, ha compiuto la traversata orizzontale da costa a costa più veloce della Groenlandia. «Avendo trascorso gli ultimi 20 anni a essere pionieri del turismo nell'entroterra, siamo onorati di unire le forze con persone che hanno fatto esattamente la stessa cosa, solo 40 anni prima, sulle coste dell'Antartide. Condividendo la stessa filosofia di turismo responsabile e su piccola scala, siamo entusiasti di ciò che ci aspetta» ha affermato Woodhead. \r

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Echo Charlie si ispira all'epoca d'oro dell'aviazione e propone itinerari in Colombia, Patagonia e Groenlandia a bordo di un DC-3 completamente restaurato, un aereo in grado di atterrare su piste remote. Gli itinerari sono pensati per coniugare «autentica avventura e accessibilità».\r

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«Echo Charlie mantiene le promesse di ciò che la maggior parte di noi legge solo nelle storie dell'infanzia: volare verso luoghi nascosti, scoprire i segreti di culture antiche e ammirare paesaggi di una varietà mozzafiato» ha chiuso Leahy.\r

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","post_title":"Lindblad Expeditions: il nuovo polo del lusso con White Desert","post_date":"2026-09-17T09:09:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1789636182000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alessandra Priante è entrata ufficialmente in EY Spagna, assumendo il ruolo di partner responsabile della divisione “Tourism, events & territories transformation”. L’incarico riguarda l’intera area Europe West e Mena.\r

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[caption id=\"attachment_391398\" align=\"alignleft\" width=\"213\"] Alessandra Priante[/caption]\r

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EY Spagna è la divisione spagnola di EY (precedentemente nota come Ernst & Young), una delle quattro più grandi società di servizi professionali al mondo (le cosiddette \"Big four\"), insieme a Deloitte, PwC e KPMG.\r

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Il nuovo lavoro, con sede a Madrid, si occuperà dei temi legati alla trasformazione del turismo, degli eventi e dei territori. Priante, già presidente di Enit Spa, ha dato l’annuncio attraverso i propri canali social, presentando il passaggio come l’avvio di un percorso professionale incentrato sul rapporto tra turismo, governance e politiche pubbliche.\r

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","post_title":"Alessandra Priante è il nuovo referente per il turismo di EY Spagna","post_date":"2026-09-16T14:28:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1789568918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521990","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La notizia c’è e riguarda una progressione che appare ancora più significativa alla luce della delicata situazione internazionale: in casa di Una Italian Hospitality ci si prepara ad archiviare un’annata a segno più, e non solo sul fronte dei ricavi. «Fino a giugno – conferma l’a.d. Giorgio Marchegiani – abbiamo messo a segno un incremento del 5-6% sul fronte dei ricavi e anche i mesi successivi si sono mossi bene». Il manager conferma anche la positiva tenuta della marginalità, trainata dalla performance di alcuni mercati chiave come quello statunitense. «L’Italia viene percepita come Paese sicuro e resta una destinazione strutturalmente appetibile a livello internazionale». Particolare soddisfazione giunge dal mercato a stelle e strisce, che cresce di oltre il 20% procurando il 12% della clientela totale, ma anche da quello italiano, che rappresenta il 25% del totale.\r

Le sfide da affrontare\r

Sicuramente le sfide non mancano, ma l’approccio della catena specializzata esclusivamente sulle destinazioni italiane è proattivo. «Le criticità a livello globale ci sono, dal prezzo dei voli salito vertiginosamente all'emergenza climatica, fino all’impennata dei costi di gestione delle strutture, a cominciare da quelli energetici. Al momento tuttavia siamo riusciti a mantenere un livello equilibrato dei prezzi. Certo, è difficile prevedere il trend del prossimo anno, ma intanto ci concentriamo sul risultato 2026, con i primi otto mesi dell’anno che ci hanno portato a sfiorare una crescita del 10% di fatturato grazie anche all’effetto olimpiadi invernali».\r

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A cambiare è stata semmai la suddivisione delle prenotazioni, anche da parte della clientela italiana: «Non c'è più il picco in luglio e agosto, a vantaggio di una miglior redistribuzione del booking anche sui mesi di spalla, con giugno e settembre in primo piano». Diminuisce inoltre lievemente la durata media del soggiorno, «ma solo nelle destinazioni di città».\r

Untourist\r

La volontà di riconfermare l’identità italiana della catena e il ruolo chiave svolto per il turismo inbound ha portato alla creazione del nuovo programma di fidelizzazione, “Untourist”, lanciato per «riconoscere i nostri clienti. Si tratta di un’esigenza maturata dall’analisi dei dati raccolti nel corso degli anni, che ci ha portato a voler razionalizzare i dati e tracciare i repeater in modo tale da essere ancora più vicini ai clienti».\r

Una vision che apre al territorio\r

L’albergo, nella vision di Marchegiani, è il punto di partenza per scoprire il territorio circostante, creando un legame fra la persona e le esperienze al di fuori della struttura alberghiera. «Durante il soggiorno il viaggiatore cerca qualcosa di autenticamente italiano, un ricordo da portare con sé anche al termine del viaggio. A cominciare dal rapporto con le persone che trova nella struttura alberghiera, che ha un’anima e che racconta una storia, fino ad ampliare l’esperienza al territorio».\r

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Questo modo di intendere l’ospitalità porta risultati positivi sia nel segmento leisure, che procura tra il 60 e il 70% della clientela, sia in quello Mice. «Proprio quest’ultimo è un comparto fondamentale per allungare la stagionalità, che va in parte a compensare il business travel, spesso sostituito dai meeting online».\r

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Quanto alla strategia per il futuro, che passerà anche da importanti aperture fra le quali nel 2027 quella dell’Una Esperienze Milano CityLife, Marchegiani ha le idee chiare: «Il mercato italiano va approcciato con una logica industriale, in grado di portare risultato in termini di incremento di ricavi, di contenimento dei costi e di maggiore soddisfazione dei clienti. Queste le variabili fondamentali alle quali ispireremo il nostro progetto di sviluppo. La crescita, sempre e solo in Italia, avverrà sia sul fronte delle città d’arte e dei borghi, sia su quello delle destinazioni balneari». Al momento invece, nessun progetto all’orizzonte per quanto riguarda la montagna, che nel nostro Paese «non offre mete con grandi possibilità di sviluppo a una catena come Una Italian Hospitality».\r

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","post_title":"Una Italian Hospitality, Marchegiani: «Nel 2026 sfioriamo il +10%»","post_date":"2026-09-16T10:40:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1789555230000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521921","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio dai ritmi lenti, al passo con i tempi della natura: visitare Vilnius a piedi, in bici o in barca è una delle opportunità migliori per scoprire la capitale della Lituania.\r

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La destinazione è stata recentemente inserita nella shortlist dei Wanderlust Reader Travel Awards nel Regno Unito, con una nomination come Paese più desiderabile d'Europa e meta emergente più desiderabile per il 2026. \r

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Si può partire pedalando dai Giardini di Bernardinai, attraversando il Parco di Vingis e dirigendosi verso il quartiere di Žvėrynas. A 14 km, questo percorso è perfetto per i principianti o per una pedalata rilassante. Lungo il tragitto risulta subito evidente perché Vilnius sia stata nominata Capitale Verde Europea 2025: giardini e parchi rigogliosi incorniciano l'architettura moderna e il ricco patrimonio storico della Città Vecchia.\r

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Per chi cerca una sfida più impegnativa e desidera immergersi ancora di più nella natura, un percorso ciclabile di media difficoltà di 20 km attraverso il Parco Regionale di Pavilniai, il quartiere bohémien degli artisti di Užupis e la moderna Paupys regala un pomeriggio in bicicletta davvero fantastico.\r

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Un altro itinerario molto amato dai ciclisti attraversa il Parco Regionale di Verkiai lungo la riva destra del fiume Neris, lungo un percorso che si estende per 34 km. In alternativa alla bici, è possibile esplorare il \"Sentiero dei 100 km intorno a Vilnius\": un percorso è suddiviso in 10 tratti distinti (di livello facile, medio e alta intensità), così da poterlo affrontare secondo le proprie preferenze.\r

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Per rilassarsi la sera, il kayak notturno è un'esperienza da provare: scivolare lentamente lungo il fiume Neris mentre la capitale si trasforma nella notte offre una prospettiva unica, senza contare i colori mozzafiato del tramonto che riflettono sull’acqua.\r

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Se ci si spinge un po' più lontano da Vilnius, il kayak sul Lago Galvė a Trakai, consente di ammirare l'affascinante mondo sottomarino e godere della vista del Castello di Trakai.\r

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Non è tutto: camminare lungo una passerella panoramica con pavimento in vetro, o sul bordo esterno della Torre della Televisione di Vilnius, a un'altezza di 170 metri. \r

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Infine, non mancano opportunità per chi predilige attività più 'adrenaliniche': camminare lungo una passerella panoramica con pavimento in vetro, o sul bordo esterno della Torre della Televisione di Vilnius, a un'altezza di 170 metri. \r

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È uno dei luoghi ideali per ammirare il verde della città di Vilnius dall'alto. L'Uno Park di Vilnius è un'ottima scelta per il pomeriggio. Con percorsi di difficoltà variabile, dal Percorso Giallo per principianti fino all'intenso Percorso Nero, c'è qualcosa per ogni livello di preparazione fisica. ","post_title":"Vilinus da scoprire a ritmo lento, a piedi o in bicicletta","post_date":"2026-09-15T10:45:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1789469131000]}]}}