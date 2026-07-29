Bwh Hotels, due nuove strutture Plus a Sutri e a Messina Best Western Plus Carolus Park Hotel a Sutri, che porta a 23 le strutture del gruppo nel Lazio, e Best Western Plus Fontana Falconieri Hotel a Messina, tredicesimo presidio in Sicilia, entrano a far parte della famiglia di Bwh Hotels Italy & See. Rafforzamento in Lazio e Sicilia Con queste due nuove affiliazioni, gli hotel con il brand Best Western Plus in Italia raggiungono quota 30. «Siamo entusiasti di accogliere il Carolus Park Hotel e il Fontana Falconieri Boutique Hotel all’interno del network – commenta Fabrizio Doria, cdo di Bwh Hotels Italy & See –. Questi due nuovi ingressi rafforzano in modo significativo la nostra presenza nel Lazio e in Sicilia, due regioni strategiche in cui continuiamo a crescere valorizzando l’eccellenza dell’ospitalità indipendente. Entrambe le strutture incarnano perfettamente la visione del brand: un‘identità forte, un design curato, un profondo legame con la storia e la natura del territorio e un’attenzione autentica verso l’ospite. Il nostro modello si conferma la soluzione ideale per sostenere gli albergatori nello sviluppo internazionale, coniugando charme, innovazione e solide soluzioni di business». Condividi

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Evacuati nove villaggi\r

In via precauzionale, le autorità hanno disposto l’evacuazione di nove centri abitati, ma al momento nessun insediamento risulta minacciato dalle fiamme.\r

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«La lotta continua per impedire che l'incendio sfugga al controllo» ha sottolineato Artopios, precisando che nell’area restano diversi focolai e che i forti venti impongono di mantenere alta l’attenzione. Il vicesindaco responsabile della protezione civile di Paros, Charalambos Giourtzidis, ha dichiarato all’emittente statale Ert che l’incendio è stato circoscritto nelle zone di Faranga e Trypiti, anche se la vegetazione bassa continua a bruciare.\r

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Dalle prime luci dell’alba sono in azione due Canadair e due elicotteri antincendio. Per oggi a Paros è stato dichiarato un rischio elevato di incendi a causa delle condizioni meteorologiche e l’allerta resta massima.\r

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Rafforzamento in Lazio e Sicilia\r

Con queste due nuove affiliazioni, gli hotel con il brand Best Western Plus in Italia raggiungono quota 30. «Siamo entusiasti di accogliere il Carolus Park Hotel e il Fontana Falconieri Boutique Hotel all’interno del network – commenta Fabrizio Doria, cdo di Bwh Hotels Italy & See –. Questi due nuovi ingressi rafforzano in modo significativo la nostra presenza nel Lazio e in Sicilia, due regioni strategiche in cui continuiamo a crescere valorizzando l'eccellenza dell'ospitalità indipendente. Entrambe le strutture incarnano perfettamente la visione del brand: un'identità forte, un design curato, un profondo legame con la storia e la natura del territorio e un’attenzione autentica verso l’ospite. Il nostro modello si conferma la soluzione ideale per sostenere gli albergatori nello sviluppo internazionale, coniugando charme, innovazione e solide soluzioni di business».\r

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La Costa Rossa sta beneficiando anche dell’importante ritorno d’immagine generato dalle grandi produzioni cinematografiche internazionali. Dopo il remake Disney de “La Sirenetta”, il territorio è stato scelto anche per le riprese di “Star Wars: Starfighter”, il nuovo film della celebre saga cinematografica, in uscita nel 2027.\r

Un nuovo marchio\r

Per raccontare e valorizzare l’identità del territorio è nato il marchio Costa Rossa, espressione del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola. Ne fanno parte alcune delle spiagge più rappresentative della zona, La Marinedda, Cala Sarraina e la Sspiaggia Longa di Isola Rossa che hanno riconfermato anche nel 2026 la Bandiera Blu. Al centro di questo territorio, il piccolo borgo di pescatori di Isola Rossa affacciato sul golfo dell’Asinara. La torre aragonese, il porticciolo turistico e il lungomare invitano a vivere il paese senza fretta, tra scorci sul mare e tramonti tra i più suggestivi della costa.\r

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A Isola Rossa, l’hotel Marinedda Thalasso & Spa 5 stelle, unico hotel 5 stelle della Costa Rossa, è recentemente entrato a far parte di Serandipians by Traveller Made. La struttura è stata inoltre inserita tra le Best Destination Spas in Europe 2025 dai lettori di Condé Nast Traveller. Specializzato nella talassoterapia, il centro Thalasso & Spa“L’Elicriso” dedica al benessere 2.500 metri quadrati, con piscine di acqua di mare riscaldata a differenti temperature, programmi thalasso e trattamenti della linea Sardinia Signature, che valorizza ingredienti mediterranei provenienti dalla natura dell’isola.\r

Inserita da The Telegraph nella selezione delle 50 migliori ville in Europa per le vacanze estive, la collezione di 14 ville dell’hotel Relax Torreruja Thalasso & Spa 4 stelle superior combina autonomia abitativa e servizi alberghieri di qualità. Tra le proposte spicca Villa Lentischio, con piscina privata e vista panoramica sul Golfo dell’Asinara. Ispirata alla pianta aromatica tipica della macchia mediterranea, presenta ambienti contemporanei, ampi spazi living, verande coperte e terrazze affacciate sul paesaggio. A disposizione degli ospiti anche il centro thalasso & pa “Venere”, ristoranti panoramici, solarium tra le rocce rosse e l’area fitness all’aperto.","post_title":"Delphina Hotels & Resorts, in Costa Rossa lontani dall'overtourism","post_date":"2026-07-29T12:54:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785329653000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519930","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Wat Phra Mahathat Woramahawihan, situato nella provincia di Nakhon Si Thammarat, nel Sud della Thailandia, entra nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco come Sito patrimonio culturale mondiale.\r

Il tempio è il primo Sito patrimonio culturale mondiale del Sud della Thailandia e il sesto sito culturale del Paese, portando a nove il numero complessivo dei Patrimoni mondiali thailandesi, tra siti culturali e naturali.\r

Esteso su una superficie di oltre 5 ettari, il Wat Phra Mahathat Woramahawihan è un centro del buddismo da oltre 1.250 anni, custode di una tradizione di fede ininterrotta. Il tempio si distingue in particolare per il grande stupa delle reliquie (Phra Borommathat Chedi), a forma di campana in stile srilankese, sormontato da una guglia dorata rivestita con oltre 725 chilogrammi d’oro. Attorno, 153 stupa secondari che costituiscono uno dei monumenti più iconici e preziosi di Thailandia. Il complesso ospita inoltre numerosi altri monumenti storici, ognuno custode di storie che continuano ad arricchire la comprensione del suo straordinario passato.\r

Ciò che rende unico il Wat Phra Mahathat Woramahawihan non è soltanto il suo valore storico e architettonico, ma la sua natura di patrimonio culturale vivente. Ogni anno, in occasione di Makha Bucha, si rinnova l'Hae Pha Khuen That, la Processione del tessuto verso il grande stupa delle reliquie: una tradizione sacra osservata ininterrottamente da quasi 800 anni, durante la quale i fedeli buddisti portano cerimonialmente oltre 1.000 metri di tessuti Phra Bot e Phrathat, drappeggiati attorno allo stupa in segno di devozione. \r

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Per accompagnare questo storico riconoscimento, l'Ente nazionale per il turismo thailandese promuoverà iniziative dedicate a far conoscere il patrimonio vivente di Nakhon Si Thammarat, invitando i visitatori internazionali a scoprire un sud della Thailandia autentico, spirituale e ricco di storia, dove fede, cultura e comunità restano al centro dell'esperienza di viaggio.\r

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[gallery ids=\"519934,519935,519936\"]","post_title":"Thailandia: con il Wat Phra Mahathat Woramahawihan salgono a 9 i siti Unesco del Paese","post_date":"2026-07-29T12:11:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1785327074000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marriott International ha firmato un accordo con Misr Italia Properties e People & Places per lo sviluppo di nove strutture ricettive e residenziali in tutto l'Egitto. L'espansione di Marriott Egitto prevede la realizzazione di oltre 1.500 camere d'albergo e residenze in destinazioni costiere e urbane.\r

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L'accordo riguarda resort balneari, hotel cittadini e residence di lusso gestiti con i marchi premium di Marriott. I progetti di sviluppo previsti includono proprietà a marchio The Ritz-Carlton , The Luxury Collection Hotels & Resorts e Autograph Collection .\r

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I progetti sorgeranno a Ras Al Hekma, sulla costa settentrionale dell'Egitto, nella zona ovest del Cairo, ad Ain Sokhna, nella zona est del Cairo e nella nuova Capitale amministrativa. \r

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Shady Hassan, vicepresidente sviluppo Nord Africa di Marriott International, ha dichiarato: «L’Egitto rimane un mercato strategico per la crescita di Marriott, sostenuto da solidi fondamentali turistici, infrastrutture in espansione e una crescente domanda di ospitalità di alta gamma ed esperienze residenziali di marca. Questo accordo sottolinea il nostro impegno a lungo termine nel mercato e la nostra fiducia nella continua traiettoria di crescita del Paese. Insieme a Misr Italia e People & Places, non vediamo l’ora di portare una collezione di hotel, resort e residenze di marca esclusivi in ​​alcune delle destinazioni più ambite dell’Egitto, arricchendo ulteriormente il panorama dell’ospitalità e del mercato immobiliare del Paese»\r

L'investimento\r

Misr Italia Properties e People & Places prevedono di investire quasi un miliardo di euro nell'espansione del loro settore alberghiero. Le società stimano che i progetti creeranno circa 6.000 posti di lavoro diretti e indiretti. Si mira inoltre a circa 373.000 arrivi turistici all'anno.\r

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Mohamed Khaled El Assal, amministratore delegato di Misr Italia Properties e co-fondatore di People & Places, ha aggiunto: «L'ospitalità è un pilastro strategico della nostra visione di crescita a lungo termine. Con investimenti sdi circa un miliardo di euro, gli ambiziosi piani di espansione nel settore dell'ospitalità di Misr Italia Properties e People & Places dovrebbero creare circa 6.000 posti di lavoro diretti e indiretti, puntando ad accogliere circa 373.000 turisti all'anno. La nostra visione si estende ulteriormente, poiché continuiamo a costruire una piattaforma di ospitalità diversificata che plasmerà il futuro del turismo e delle destinazioni lifestyle in Egitto».\r

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Il portafoglio combinato delle due società con Marriott includerà ora oltre 1.800 camere d'albergo e residenze a marchio Marriott. La cifra comprende i progetti annunciati in precedenza e le proprietà oggetto del nuovo accordo.\r

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Come riporta TravelDailyNews, a Ras Al Hekma, a est di Alessandria, sulla costa settentrionale dell'Egitto, le società prevedono di costruire un hotel Ritz-Carlton all'interno del complesso residenziale The Med Ras El Hekma, situato sul lungomare. La struttura dovrebbe includere 170 camere. L'hotel sarà affiancato da 268 residenze Ritz-Carlton. Insieme, le due componenti aggiungeranno 438 camere d'albergo e unità abitative al complesso.\r

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Un altro progetto è previsto all'interno di Solare Ras El Hekma, una destinazione costiera integrata nella stessa area. Comprenderà un hotel Autograph Collection con 180 camere e 250 residenze a marchio Autograph Collection.\r

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Nella zona ovest del Cairo, è prevista la costruzione di un hotel Luxury Collection all'interno di The Hills of One, un complesso a uso misto situato nella Sphinx City. Il progetto dovrebbe includere 180 camere d'albergo e 180 residenze di lusso.\r

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L'espansione di Marriott Egitto comprende anche un hotel Autograph Collection a Kai Sokhna Red Sea, un complesso residenziale fronte mare ad Ain Sokhna. La struttura disporrà di 80 camere d'albergo e 172 residenze di lusso.\r

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Nella zona est de Il Cairo, i partner prevedono di realizzare un hotel Autograph Collection da 100 camere all'interno del complesso Garden 8. Il progetto si propone come destinazione di lusso al servizio del mercato urbano circostante.\r

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L'ultimo accordo fa seguito alla firma di contratti per un complesso di appartamenti Marriott Executive Apartments e per un progetto di residenze Westin. Tali progetti sono previsti all'interno del complesso Il Bosco, nella nuova Capitale amministrativa de Il Cairo.\r

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Nei cinque siti annunciati, il nuovo accordo riguarda cinque hotel e quattro complessi residenziali di marca. Complessivamente, le nove proprietà rappresentano circa 1.580 camere d'albergo e unità abitative.\r

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Misr Italia Properties e People & Places stanno lavorando per realizzare un portafoglio di circa 50 strutture ricettive entro il 2037. Il loro programma di sviluppo comprende destinazioni integrate che includono ospitalità, residenze e lifestyle in tutto l'Egitto.\r

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","post_title":"Marriott International punta sull'Egitto: in arrivo oltre 1.500 camere","post_date":"2026-07-29T11:51:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785325919000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519915","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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La nomina di Roberto Bruzzone alla presidenza di Msc Crociere è diventata ufficiale. Anticipata in gennaio, la nomina è operativa da luglio. Bruzzone è un dirigente con oltre 20 anni di esperienza nel settore e un background in compagnie come Royal Caribbean e Carnival, oltre che in come Kempinski Hotels. Dalla sede centrale della compagnia a Ginevra, nel suo nuovo ruolo, collaborerà con il team di gestione internazionale di Msc Crociere su aree relative alla flotta, alle operazioni e alla gestione del team. Le sue responsabilità includeranno anche lo sviluppo del prodotto, l'innovazione, le prestazioni e l'esperienza dei passeggeri.\r

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Esperienza nel mondo delle crociere\r

Bruzzone, come si legge su Hosteltur, vanta oltre vent'anni di esperienza nel settore delle crociere e ha ricoperto ruoli operativi ed esecutivi presso alcune delle aziende leader del settore. La sua carriera include esperienze presso Royal Caribbean e Carnival, dove si è occupato di gestione della flotta, sviluppo del prodotto e operazioni.\r

Ha inoltre lavorato alla pianificazione e all'esecuzione di nuovi programmi di costruzione navale, dallo sviluppo iniziale delle imbarcazioni fino alla loro entrata in servizio commerciale. Questa esperienza gli ha permesso di partecipare a progetti relativi sia alla gestione quotidiana delle navi, sia alla progettazione dei servizi offerti e dei servizi per i passeggeri.\r

La nomina di Bruzzone rafforza la struttura dirigenziale di Msc Crociere in un momento di crescita delle sue attività internazionali. \r

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","post_title":"Roberto Bruzzone nuovo presidente di Msc Crociere","post_date":"2026-07-29T11:24:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785324280000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519891","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519892\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianni Di Fede[/caption]\r

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Radisson Hotel Group e Accenture portano l'AI generativa nel mondo dell'ospitalità con il lancio di un'app per ChatGpt. La novità consente ai viaggiatori di cercare, confrontare e pianificare i propri soggiorni in modo fluido e intuitivo, dialogando direttamente con l'intelligenza artificiale.\r

Disponibile su ChatGpt digitando @RadissonHotels, l’app permette di esplorare l’intera offerta del gruppo attraverso un’interazione semplice. Basta avviare una chat e inserire @RadissonHotels all'inizio del prompt per richiedere consigli su misura: da un soggiorno nel fine settimana per famiglie ad Amsterdam a un hotel a Parigi con palestra e spa a due passi dalla Torre Eiffel. In risposta, l’app mostra le strutture Radisson Hotels più adatte con tariffe e disponibilità aggiornate in tempo reale, dettagli sui servizi, indicazioni geografiche e mappe interattive. Trovata l'opzione ideale, il viaggiatore viene indirizzato sul sito ufficiale del gruppo per completare la prenotazione.\r

Verso il futuro\r

Il lancio rappresenta una tappa chiave nella strategia di agentic commerce del gruppo, segnando il passaggio dai classici percorsi di prenotazione a un modello guidato dall'AI.\r

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«L’AI sta rivoluzionando le modalità di ricerca e prenotazione nel settore alberghiero, e noi siamo determinati a essere in prima linea in questo cambiamento - ha dichiarato Gianni Di Fede, chief commercial officer di Radisson Hotel Grou -. Con Accenture stiamo reimmaginando la travel discovery per le nuove generazioni di viaggiatori, offrendo un’esperienza integrata che permette di trovare, confrontare e prenotare le strutture Radisson Hotels in modo immediato e intuitivo».\r

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L'evoluzione del progetto prevede nel tempo l'introduzione di nuove funzionalità: iper-personalizzazione, integrazione con il programma loyalty, gestione e modifica dei soggiorni direttamente all'interno della chat e un servizio completo di concierge basato sull'AI.\r

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«L’esperienza di pianificazione dei viaggi sta diventando estremamente intuitiva per gli utenti, ma la competizione per i brand si fa sempre più serrata - ha commentato Emily Weiss, senior managing director e global travel lead di Accenture -. I viaggiatori desiderano confrontare rapidamente le opzioni, selezionare le preferenze e prenotare in totale sicurezza, spesso all'interno di un unico percorso fluido. Questo impone ai brand di farsi trovare con informazioni precise, aggiornate e facili da consultare in ogni fase. Insieme a Radisson Hotel Group, ci siamo concentrati nel rendere l'offerta alberghiera ancora più accessibile, consentendo agli utenti di trovare ciò che cercano, esplorare le soluzioni e passare alla prenotazione senza alcuna interruzione».\r

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","post_title":"Radisson Hotel Group apre a ChatGpt con un'app per la ricerca di viaggio","post_date":"2026-07-29T10:26:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785320764000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519893","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways ha ordinato altri otto Embraer 190-E2, con l’obiettivo di “rispondere in modo flessibile” alla futura domanda di viaggi domestici. L’ordine si aggiunge a quello già esistente per un massimo di 20 E190-E2, annunciato nel 2025 (15 ordini fermi e cinque opzioni).\r

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Secondo quanto comunicato da Ana Holdings, il valore dell’ultimo ordine si attesta a circa 105 miliardi di yen (642 milioni di dollari). La consegna dei velivoli aggiuntivi è prevista a partire dall’anno fiscale 2029, che avrà inizio il 1° aprile 2029, fino al 2032.\r

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I nuovi aeromobili saranno gestiti da Ibex Airlines, partner in codeshare con sede a Tokyo, nell’ambito dei piani di Ana volti a “esternalizzare” le proprie operazioni nazionali. L’equipaggio di Ibex opererà questi voli con i codici di volo Ana.\r

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I due vettori “svilupperanno” inoltre il loro attuale accordo di codeshare trasformandolo in una “partnership commerciale completa”. Sono in corso i preparativi con l’obiettivo di avviare l’accordo nel 2029.\r

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L’accordo consentirà sia ad Ana che a Ibex di «utilizzare in modo efficace le proprie risorse gestionali», permettendo al contempo ad ANA di mantenere la propria rete nazionale e di raggiungere l’efficienza operativa.","post_title":"All Nippon Airways ordina altri 8 Embraer 190-E2 per il network domestico","post_date":"2026-07-29T10:25:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785320720000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519884","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519887\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Servetti[/caption]\r

Lungo raggio protagonista di giugno e luglio in casa Mapo Travel, che registra un deciso incremento sulle prenotazioni rispetto al 2025.\r

«È una stagione complessa con una crisi internazionale che impatta fortemente sul turismo e sui trasporti. Tuttavia, la nostra programmazione sta reggendo l’urto grazie a tour curati in ogni dettaglio dai nostri specialisti di prodotto, vacanze tailor made, assistenza continua e confronto costante con le agenzie di viaggio partner» spiega Fabrizio Celeghin, direttore commerciale di Mapo Travel.\r

Tante le novità lanciate da Mapo World, il brand di Mapo dedicato al lungo raggio: dalla programmazione gruppi per l’inverno 2027 con proposte su Vietnam, India, Oman, Uzbekistan e Giappone, ai viaggi individuali con posti in allotment a Natale e Capodanno per le destinazioni Thailandia e Indonesia e partenze da Roma e Milano.\r

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Giappone in primo piano\r

«Il Giappone – sottolinea Roberto Servetti, branch manager di Mapo Travel - è una delle nostre destinazioni di punta. Abbiamo confermato il tour incentrato sul foliage per novembre, con accompagnatore esperto e voli da Milano e Venezia. Inoltre, per aprile 2027 il tour dedicato alla fioritura dei ciliegi con partenze da Milano e Roma. Si tratta di viaggi suggestivi con esperienze e plus pensati per i clienti Mapo: solo per citarne alcune, l’accompagnatore esperto in viaggi in Giappone dall'Italia, il pernottamento in ryokan con cena e colazione tradizionale, la cerimonia del the privata a Kanazawa, la visita al villaggio postale di Narai Juku nella valle di Kiso».\r

Inoltre, è definitivamente attivo il nuovo sistema digitale di preventivi on line per Mapo World, lanciato nelle scorse settimane. Un sistema pensato per le agenzie di viaggio che consente la creazione di pacchetti su misura in maniera autonoma e in pochi passaggi.\r

«Il nostro obiettivo – conclude Fabrizio Celeghin - è crescere quest’anno complessivamente del 20%, un ottimo risultato viste le turbolenze internazionali che hanno segnato il 2026. Accanto al lungo raggio, segnaliamo gli ottimi riscontri per il Mare Italia con la Puglia a fare da traino, insieme alle strutture a gestione diretta: il Mapo Village Plaia di Ostuni, il Mapo Resort Villa Hermosa di Porto Cesareo, il Mapo Hotel Santa Lucia di Santa Cesarea Terme, il Mapo Hotel Club Perla di Casalabate e il residence San Bull di Metaponto. Mapo continua a investire in strutture a misura d’uomo per garantire maggiore qualità, personalizzazione e sartorialità del prodotto».","post_title":"Mapo World: «Il lungo raggio ha ripreso a tirare»","post_date":"2026-07-29T10:05:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785319553000]}]}}